Справка о доходах ИП самому себе: как получить и подтвердить доходы

Индивидуальный предприниматель — физлицо, которое ведёт бизнес. Если ИП нанимает сотрудников, он становится их работодателем. А вот стать работодателем для себя он не может, ведь работодатель и работник должны быть разными лицами.
Получается, ИП не может платить сам себе зарплату или выдавать справки о доходе. Но есть способы решить эту проблему.
Зачем нужно подтверждение доходов
Подтверждение доходов помогает кредиторам и государственным органам оценивать платежеспособность заявителя. Ситуации, в которых может понадобится подтверждение, возникают и у физлиц, и у компаний. Например:
- получение налогового вычета;
- получение визы;
- получение пособия;
- развод;
- назначение опекуном;
- расчёт алиментов;
- расчёт пенсии.
Давайте остановимся на том, зачем подтверждение дохода может понадобится именно ИП.
Когда ИП нужно подтверждать свои доходы
Вот несколько распространённых ситуаций, в которых индивидуальному предпринимателю нужна справка о доходах.
Получение кредита на бизнес. Банки хотят убедиться, что заёмщик сможет вернуть деньги. Поэтому проверяют его доход, чтобы оценить платёжеспособность.
Получение бизнес-ипотеки. Ипотечные кредиты — это крупные кредиты, которые выдают на длительный срок. Поэтому банки требуют от заемщиков подтверждения стабильного и достаточного дохода.
Оформление визы. Некоторые страны при выдаче визы требуют подтверждения финансовой состоятельности. Это важно, чтобы убедиться: путешественник сможет обеспечить себя по время поездки. Дополнить это можно выпиской со счёта.
Требования к документам, подтверждающим доход, могут отличаться в зависимости от цели. В одном случае может понадобиться 6-НДФЛ, а в другом будет достаточно справки от работодателя в свободной форме.
Может ли ИП получить справку 2-НДФЛ
2-НДФЛ — привычное название, но на самом деле её уже не выдают. Сейчас физлицам выдают 6-НДФЛ — справку о доходах и суммах налога за год.
Однако, её оформляют для подтверждения доходов трудоустроенным сотрудникам. ИП не может выдать её сам себе.
Почему ИП не может подтвердить свои доходы, в сравнении со штатными сотрудниками
Справку 6-НДФЛ выдаёт налоговый агент. По закону он обязан удерживать и перечислять налоги с доходов, которые получают другие лица. Это посредник между налогоплательщиком и налоговым органом. Например, работодатель.
ИП не может быть таким посредником сам для себя. Поэтому и 2-НДФЛ себе он выдать не может. Но есть другие способы подтвердить свои заработки.
Может ли ИП выдать справку о доходах сам себе
Справка — это документ, который подтверждает размер полученного ИП дохода за определенный период. В России нет установленного образца справки о доходах для ИП.
Поэтому ИП может сам составить справку с информацией о доходе и приложить её к подтверждающим документам.
Документы, подтверждающие доходы ИП
Важно знать, где взять справку о доходах. Есть несколько вариантов.
Справка 6-НДФЛ. Если вы работаете по трудовому договору, то можете получить справку 6-НДФЛ от работодателя. Она подтвердит ваш доход по трудовой деятельности, но не по ИП. Справку надо заверить в налоговой.
Справка об отсутствии долгов по налогам. В налоговой инспекции вы можете получить справку об отсутствии задолженности по налогам.
Выписка из банка. В банке можно запросить выписку с указанием поступлений за определённый период.
Справка от бухгалтера. Если у вас есть бухгалтер, он может оформить справку о ваших доходах, опираясь на бухгалтерские документы.
Копии отчётных документов. ИП отчитываются перед налоговой и формируют отчётные документы. Их можно предоставить и для подтверждения дохода. Перечень отчётных документов зависит от системы налогообложения.
Какой документ подойдёт лучше? Зависит от того, куда его надо предоставить.
ИП на ОСНО
- Копия 3-НДФЛ — по ней можно оценить доход за прошедший год.
- Выписка из КУДиР — в ней отражён заработок предпринимателя с начала календарного года.
ИП на УСН
- Декларация по УСН — в ней отражён доход за прошедший год.
- Выписка из КУДиР — в ней отражён заработок ИП с начала календарного года.
ИП на ПСН
- КУД — Книга учёта доходов для ИП на патенте. ИП на ПСН заполняет в КУДиР только один раздел под названием «Доходы».
Оплата стоимости патента не будет считаться доказательством дохода, так как она фиксирована и не зависит от реального заработка.
ИП на НПД
- Справка о доходах на НПД. Её можно заказать прямо в приложении “Мой налог”.
ИП на АУСН
- Справка о доходах плательщика АУСН. Её можно получить в личном кабинете ФНС.
Справка о доходах в произвольной форме
ИП может сам себе сделать справку в свободной форме. Главное, чтобы она была правильно оформлена. В ней должны быть:
- название документа;
- период;
- дата выдачи;
- ФИО ИП;
- ежемесячные доходы;
- должности и фамилии тех, кто подписывает справку;
- подписи..
Напечатать её надо на фирменном бланке, если он есть. Если его нет, укажите в шапке реквизиты ИП. Это ИНН, ОГРНИП, адрес и телефон.
Подтвердить доходы можно выписками и отчётами, которые подходят для вашей системы налогообложения. Справка будет дополнением. Если цифры в справке не сойдутся с реальными, могут возникнуть вопросы. Поэтому важно составлять её честно и с высокой точностью.
Вот образец того, как она может выглядеть. Можете скачать бланк или выбрать другие варианты — это просто пример.