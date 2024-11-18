Справка о доходах ИП самому себе: как получить и подтвердить доходы

Индивидуальный предприниматель — физлицо, которое ведёт бизнес. Если ИП нанимает сотрудников, он становится их работодателем. А вот стать работодателем для себя он не может, ведь работодатель и работник должны быть разными лицами.

Получается, ИП не может платить сам себе зарплату или выдавать справки о доходе. Но есть способы решить эту проблему.

Зачем нужно подтверждение доходов

Подтверждение доходов помогает кредиторам и государственным органам оценивать платежеспособность заявителя. Ситуации, в которых может понадобится подтверждение, возникают и у физлиц, и у компаний. Например:

получение налогового вычета;

оформление кредита;

получение визы;

получение пособия;

развод;

назначение опекуном;

расчёт алиментов;

расчёт пенсии.

Давайте остановимся на том, зачем подтверждение дохода может понадобится именно ИП.

Когда ИП нужно подтверждать свои доходы

Вот несколько распространённых ситуаций, в которых индивидуальному предпринимателю нужна справка о доходах.

Получение кредита на бизнес. Банки хотят убедиться, что заёмщик сможет вернуть деньги. Поэтому проверяют его доход, чтобы оценить платёжеспособность.

Получение бизнес-ипотеки. Ипотечные кредиты — это крупные кредиты, которые выдают на длительный срок. Поэтому банки требуют от заемщиков подтверждения стабильного и достаточного дохода.

Оформление визы. Некоторые страны при выдаче визы требуют подтверждения финансовой состоятельности. Это важно, чтобы убедиться: путешественник сможет обеспечить себя по время поездки. Дополнить это можно выпиской со счёта.

ПРИМЕР ИП обращается в банк за кредитом. Как банк может убедиться, что он сможет вернуть долг вовремя? Один из надёжных способов — узнать его доходы. Банк запрашивает у ИП справку, в которой указаны доходы за год. Обычно данных из неё достаточно, чтобы оценить, сможет ли заёмщик платить по обязательствам.

Требования к документам, подтверждающим доход, могут отличаться в зависимости от цели. В одном случае может понадобиться 6-НДФЛ, а в другом будет достаточно справки от работодателя в свободной форме.

Может ли ИП получить справку 2-НДФЛ

2-НДФЛ — привычное название, но на самом деле её уже не выдают. Сейчас физлицам выдают 6-НДФЛ — справку о доходах и суммах налога за год.

Однако, её оформляют для подтверждения доходов трудоустроенным сотрудникам. ИП не может выдать её сам себе.

Почему ИП не может подтвердить свои доходы, в сравнении со штатными сотрудниками

Справку 6-НДФЛ выдаёт налоговый агент. По закону он обязан удерживать и перечислять налоги с доходов, которые получают другие лица. Это посредник между налогоплательщиком и налоговым органом. Например, работодатель.

ИП не может быть таким посредником сам для себя. Поэтому и 2-НДФЛ себе он выдать не может. Но есть другие способы подтвердить свои заработки.

Может ли ИП выдать справку о доходах сам себе

Справка — это документ, который подтверждает размер полученного ИП дохода за определенный период. В России нет установленного образца справки о доходах для ИП.

Поэтому ИП может сам составить справку с информацией о доходе и приложить её к подтверждающим документам.

ПРИМЕР Николай хочет оформить кредит на развитие бизнеса. Банк запрашивает подтверждение дохода — это распространённая практика. Обычно нужна отчётность, обороты по банковскому счёту и по кассе. Дополнительно Николай может составить справку о доходах. Но одной её недостаточно, нужно также приложить другие документы.

Документы, подтверждающие доходы ИП

Важно знать, где взять справку о доходах. Есть несколько вариантов.

Справка 6-НДФЛ. Если вы работаете по трудовому договору, то можете получить справку 6-НДФЛ от работодателя. Она подтвердит ваш доход по трудовой деятельности, но не по ИП. Справку надо заверить в налоговой.

Справка об отсутствии долгов по налогам. В налоговой инспекции вы можете получить справку об отсутствии задолженности по налогам.

Выписка из банка. В банке можно запросить выписку с указанием поступлений за определённый период.

Справка от бухгалтера. Если у вас есть бухгалтер, он может оформить справку о ваших доходах, опираясь на бухгалтерские документы.

Копии отчётных документов. ИП отчитываются перед налоговой и формируют отчётные документы. Их можно предоставить и для подтверждения дохода. Перечень отчётных документов зависит от системы налогообложения.

Какой документ подойдёт лучше? Зависит от того, куда его надо предоставить.

ПРИМЕР Алексей — дизайнер. Он решил расширить бизнес и арендовать офис для команды. Арендодатель хочет быть уверен, что ИП сможет своевременно оплачивать аренду. Он просит подтвердить платёжеспособность. Эта ситуация возникает в рамках личных договорных отношений — здесь может подойти любой документ, который устроит арендодателя. Например, Алексей может просто распечатать выписку и показать её арендодателю. По выписке будут понятны обороты и поступления.

ИП на ОСНО

Копия 3-НДФЛ — по ней можно оценить доход за прошедший год.

Выписка из КУДиР — в ней отражён заработок предпринимателя с начала календарного года.

ИП на УСН

Декларация по УСН — в ней отражён доход за прошедший год.

Выписка из КУДиР — в ней отражён заработок ИП с начала календарного года.

ИП на ПСН

КУД — Книга учёта доходов для ИП на патенте. ИП на ПСН заполняет в КУДиР только один раздел под названием «Доходы».

Оплата стоимости патента не будет считаться доказательством дохода, так как она фиксирована и не зависит от реального заработка.

ИП на НПД

ИП на АУСН

Справка о доходах в произвольной форме

ИП может сам себе сделать справку в свободной форме. Главное, чтобы она была правильно оформлена. В ней должны быть:

название документа;

период;

дата выдачи;

ФИО ИП;

ежемесячные доходы;

должности и фамилии тех, кто подписывает справку;

подписи..

Напечатать её надо на фирменном бланке, если он есть. Если его нет, укажите в шапке реквизиты ИП. Это ИНН, ОГРНИП, адрес и телефон.

Подтвердить доходы можно выписками и отчётами, которые подходят для вашей системы налогообложения. Справка будет дополнением. Если цифры в справке не сойдутся с реальными, могут возникнуть вопросы. Поэтому важно составлять её честно и с высокой точностью.