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Бухгалтерия

Справка о доходах ИП самому себе: как получить и подтвердить доходы

Справка о доходах бывает нужна для разных целей: от получения кредита до оформления визы. Обычно её выдаёт работодатель, но как быть индивидуальному предпринимателю? Давайте разбираться. 

18.11.2024
53 387
53 387

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Авторы

Индивидуальный предприниматель — физлицо, которое ведёт бизнес. Если ИП нанимает сотрудников, он становится их работодателем. А вот стать работодателем для себя он не может, ведь работодатель и работник должны быть разными лицами. 

Получается, ИП не может платить сам себе зарплату или выдавать справки о доходе. Но есть способы решить эту проблему.

Зачем нужно подтверждение доходов

Подтверждение доходов помогает кредиторам и государственным органам оценивать платежеспособность заявителя. Ситуации, в которых может понадобится подтверждение, возникают и у физлиц, и у компаний. Например:

  • получение налогового вычета;
  • получение визы;
  • получение пособия;
  • развод; 
  • назначение опекуном;
  • расчёт алиментов;
  • расчёт пенсии.

Давайте остановимся на том, зачем подтверждение дохода может понадобится именно ИП.

Когда ИП нужно подтверждать свои доходы

Вот несколько распространённых ситуаций, в которых индивидуальному предпринимателю нужна справка о доходах. 

Получение кредита на бизнес. Банки хотят убедиться, что заёмщик сможет вернуть деньги. Поэтому проверяют его доход, чтобы оценить платёжеспособность. 

Получение бизнес-ипотеки. Ипотечные кредиты — это крупные кредиты, которые выдают на длительный срок. Поэтому банки требуют от заемщиков подтверждения стабильного и достаточного дохода. 

Оформление визы. Некоторые страны при выдаче визы требуют подтверждения финансовой состоятельности. Это важно, чтобы убедиться: путешественник сможет обеспечить себя по время поездки. Дополнить это можно выпиской со счёта. 

ПРИМЕР
ИП обращается в банк за кредитом. Как банк может убедиться, что он сможет вернуть долг вовремя? Один из надёжных способов — узнать его доходы. Банк запрашивает у ИП справку, в которой указаны доходы за год. Обычно данных из неё достаточно, чтобы оценить, сможет ли заёмщик платить по обязательствам. 

Требования к документам, подтверждающим доход, могут отличаться в зависимости от цели. В одном случае может понадобиться 6-НДФЛ, а в другом будет достаточно справки от работодателя в свободной форме. 

Может ли ИП получить справку 2-НДФЛ

2-НДФЛ — привычное название, но на самом деле её уже не выдают. Сейчас физлицам выдают 6-НДФЛ — справку о доходах и суммах налога за год. 

Однако, её оформляют для подтверждения доходов трудоустроенным сотрудникам. ИП не может выдать её сам себе.

Почему ИП не может подтвердить свои доходы, в сравнении со штатными сотрудниками

Справку 6-НДФЛ выдаёт налоговый агент. По закону он обязан удерживать и перечислять налоги с доходов, которые получают другие лица. Это посредник между налогоплательщиком и налоговым органом. Например, работодатель. 

ИП не может быть таким посредником сам для себя. Поэтому и 2-НДФЛ себе он выдать не может. Но есть другие способы подтвердить свои заработки. 

Может ли ИП выдать справку о доходах сам себе

Справка — это документ, который подтверждает размер полученного ИП дохода за определенный период. В России нет установленного образца справки о доходах для ИП. 

Поэтому ИП может сам составить справку с информацией о доходе и приложить её к подтверждающим документам.

ПРИМЕР
Николай хочет оформить кредит на развитие бизнеса. Банк запрашивает подтверждение дохода — это распространённая практика. Обычно нужна отчётность, обороты по банковскому счёту и по кассе. Дополнительно Николай может составить справку о доходах. Но одной её недостаточно, нужно также приложить другие документы.

Документы, подтверждающие доходы ИП

Важно знать, где взять справку о доходах. Есть несколько вариантов.

Справка 6-НДФЛ. Если вы работаете по трудовому договору, то можете получить справку 6-НДФЛ от работодателя. Она подтвердит ваш доход по трудовой деятельности, но не по ИП. Справку надо заверить в налоговой.

Справка об отсутствии долгов по налогам. В налоговой инспекции вы можете получить  справку об отсутствии задолженности по налогам. 

Выписка из банка. В банке можно запросить выписку с указанием поступлений за определённый период. 

Справка от бухгалтера. Если у вас есть бухгалтер, он может оформить справку о ваших доходах, опираясь на бухгалтерские документы.

Копии отчётных документов. ИП отчитываются перед налоговой и формируют отчётные документы. Их можно предоставить и для подтверждения дохода. Перечень отчётных документов зависит от системы налогообложения.

Какой документ подойдёт лучше? Зависит от того, куда его надо предоставить.

ПРИМЕР
Алексей — дизайнер. Он решил расширить бизнес и арендовать офис для команды. Арендодатель хочет быть уверен, что ИП сможет своевременно оплачивать аренду. Он просит подтвердить платёжеспособность.
Эта ситуация возникает в рамках личных договорных отношений — здесь может подойти любой документ, который устроит арендодателя. Например, Алексей может просто распечатать выписку и показать её арендодателю. По выписке будут понятны обороты и поступления.

ИП на ОСНО

  • Копия 3-НДФЛ — по ней можно оценить доход за прошедший год. 
  • Выписка из КУДиР — в ней отражён заработок предпринимателя с начала календарного года. 

ИП на УСН

  • Декларация по УСН — в ней отражён доход  за прошедший год.
  • Выписка из КУДиР — в ней отражён заработок ИП с начала календарного года.

ИП на ПСН

  • КУД — Книга учёта доходов для ИП на патенте. ИП на ПСН заполняет в КУДиР только один раздел под названием «Доходы». 

Оплата стоимости патента не будет считаться доказательством дохода, так как она фиксирована и не зависит от реального заработка. 

ИП на НПД

ИП на АУСН

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Справка о доходах в произвольной форме

ИП может сам себе сделать справку в свободной форме. Главное, чтобы она была правильно оформлена. В ней должны быть: 

  • название документа;
  • период;
  • дата выдачи; 
  • ФИО ИП;
  • ежемесячные доходы;
  • должности и фамилии тех, кто подписывает справку;
  • подписи.. 

Напечатать её надо на фирменном бланке, если он есть. Если его нет, укажите в шапке реквизиты ИП. Это ИНН, ОГРНИП, адрес и телефон. 

Подтвердить доходы можно выписками и отчётами, которые подходят для вашей системы налогообложения. Справка будет дополнением. Если цифры в справке не сойдутся с реальными, могут возникнуть вопросы. Поэтому важно составлять её честно и с высокой точностью.

Вот образец того, как она может выглядеть. Можете скачать бланк или выбрать другие варианты — это просто пример.

Пример справки о доходах ИП

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Справка о доходах ИП самому себе: где взять и как сделать справку о доходах – Банк Точка