Как узнать и проверить ЭДО контрагента

Коротко

Чтобы узнать, через какого оператора работают контрагент и его идентификатор участника ЭДО, обратитесь к самому контрагенту. Он сообщит данные, необходимые для настройки обмена электронными документами.



Сервис «Прозрачный бизнес» позволяет проверить, подключён ли контрагент к электронному документообороту. Для этого достаточно ввести в строку поиска ИНН, ОГРН или название компании. В результатах проверки отобразится только статус участника ЭДО.