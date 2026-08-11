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ЭДО

Как узнать и проверить ЭДО контрагента

Отправить документ через ЭДО можно за пару минут. Но если контрагент не подключён к системе или указан неверный идентификатор, документы не дойдут до адресата. Точка Банк разберёт, как проверить, работает ли партнёр с ЭДО, где найти его идентификатор и как определить оператора электронного документооборота.

11.08.2026
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Автор

Коротко
Сервис «Прозрачный бизнес» позволяет проверить, подключён ли контрагент к электронному документообороту. Для этого достаточно ввести в строку поиска ИНН, ОГРН или название компании. В результатах проверки отобразится только статус участника ЭДО.
Чтобы узнать, через какого оператора работают контрагент и его идентификатор участника ЭДО, обратитесь к самому контрагенту. Он сообщит данные, необходимые для настройки обмена электронными документами.

Как проверить оператора ЭДО контрагента

У каждого провайдера есть уникальный id (префикс) — трёхзначный код, который присваивает Федеральная налоговая служба. Код подтверждает, что компания поставляет услуги оператора электронного документооборота и числится в официальном реестре, согласно приказу ФНС России от 29.10.2021 №ЕД-7-26/936@

По коду можно определить, к какому провайдеру подключён ваш партнёр. Вот несколько примеров id разных операторов ЭДО: 

  • 2MH — АО «Точка». 
  • 2AL — ООО «Такском»;
  • 2BE — ООО «Компания Тензор»;
  • 2BM – СКБ. Контур;
  • 2AE — АО «Калуга Астрал»;
  • 2VO — ООО «Эвотор ОФД»;
  • 2BK — ООО «СберКорус».

Префиксы всех зарегистрированных операторов можно посмотреть на сайте ФНС.

Как узнать, работает ли контрагент с ЭДО

Прежде чем отправлять контрагенту договоры, счета или акты, убедитесь, что он числится абонентом оператора ЭДО. Если проверка покажет, что ЭДО есть, значит, партнёр может принять и подписать файл. Документ, подписанный обеими сторонами, имеет юридическую силу. Им можно подтвердить сделку, налоговые и бухгалтерские расходы, его примет налоговая инспекция. 

Проверить, работает ли партнёр с ЭДО, можно через бесплатный сервис ФНС «Прозрачный бизнес». Для этого: 

  1. В строке поиска укажите известную информацию о контрагенте — ИНН, ОГРН (ОГРНИП), название фирмы или ФИО предпринимателя.
  2. Кликните на кнопку «Искать». 
  3. Если контрагент является участником ЭДО, появится соответствующая отметка.

Такая отметка подтверждает, что в ФНС:

  • есть запись о том, что организация или индивидуальный предприниматель подключены хотя бы к одному оператору ЭДО;
  • нет информации о расторжении договора с оператором электронного документооборота;
  • есть данные о действующем сертификате электронной подписи. 

Как проверить ЭДО по ИНН

Проверить регистрацию компании в ЭДО можно по её ИНН через сервис оператора, с которым вы работаете. 

Некоторые операторы позволяют находить партнёров в открытом поиске прямо в их сервисе. Нужно ввести ИНН интересующего контрагента в поисковую строку, и вы получите информацию о подключении к ЭДО. Если открытого поиска нет, зайдите в личный кабинет пользователя, затем в раздел «Контрагенты» и укажите ИНН организации. 

Если работаете в 1С, перейдите в справочник «Контрагенты». Значок напротив названия компании показывает, подключён ли у неё ЭДО. 

Чтобы начать цифровой документооборот, отправьте партнёру приглашение на обмен файлами, а если он пока не использует ЭДО — приглашение на подключение. 

Экспертное мнение

Перед отправкой документов всегда проверяйте, подключён ли контрагент к ЭДО и правильно ли указан его идентификатор. Это помогает избежать ошибок с доставкой документов и экономит время на повторной отправке. Если партнёры работают через разных операторов, заранее уточните, доступен ли между ними роуминг.


В сервисе ЭДО от Точка Банка можно быстро найти контрагента, отправить приглашение на обмен документами и подписывать договоры, акты и счета в одном окне. Это упрощает работу с документами и снижает риск технических ошибок.

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Дарья Жуковская Эксперт ЭДО от Точка Банка

Поиск по идентификатору участника ЭДО

У каждого участника цифрового документооборота есть идентификатор — буквенно-цифровой код, который определяет абонента в системе ЭДО. Первые три символа кода представляют собой id оператора, остальные автоматически генерируются системой по ИНН и КПП компании. 

Идентификатор участника уникален. Если вы его знаете, можете быть уверены, что отправили документ правильному абоненту. Также он необходим для обмена формализованными xml-документами и для настройки роуминга. 

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Как узнать и проверить ЭДО контрагента — Точка Банк