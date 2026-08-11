Как узнать и проверить ЭДО контрагента

Как проверить оператора ЭДО контрагента
У каждого провайдера есть уникальный id (префикс) — трёхзначный код, который присваивает Федеральная налоговая служба. Код подтверждает, что компания поставляет услуги оператора электронного документооборота и числится в официальном реестре, согласно приказу ФНС России от 29.10.2021 №ЕД-7-26/936@.
По коду можно определить, к какому провайдеру подключён ваш партнёр. Вот несколько примеров id разных операторов ЭДО:
- 2MH — АО «Точка».
- 2AL — ООО «Такском»;
- 2BE — ООО «Компания Тензор»;
- 2BM – СКБ. Контур;
- 2AE — АО «Калуга Астрал»;
- 2VO — ООО «Эвотор ОФД»;
- 2BK — ООО «СберКорус».
Префиксы всех зарегистрированных операторов можно посмотреть на сайте ФНС.
Как узнать, работает ли контрагент с ЭДО
Прежде чем отправлять контрагенту договоры, счета или акты, убедитесь, что он числится абонентом оператора ЭДО. Если проверка покажет, что ЭДО есть, значит, партнёр может принять и подписать файл. Документ, подписанный обеими сторонами, имеет юридическую силу. Им можно подтвердить сделку, налоговые и бухгалтерские расходы, его примет налоговая инспекция.
Проверить, работает ли партнёр с ЭДО, можно через бесплатный сервис ФНС «Прозрачный бизнес». Для этого:
- В строке поиска укажите известную информацию о контрагенте — ИНН, ОГРН (ОГРНИП), название фирмы или ФИО предпринимателя.
- Кликните на кнопку «Искать».
- Если контрагент является участником ЭДО, появится соответствующая отметка.
Такая отметка подтверждает, что в ФНС:
- есть запись о том, что организация или индивидуальный предприниматель подключены хотя бы к одному оператору ЭДО;
- нет информации о расторжении договора с оператором электронного документооборота;
- есть данные о действующем сертификате электронной подписи.
Как проверить ЭДО по ИНН
Проверить регистрацию компании в ЭДО можно по её ИНН через сервис оператора, с которым вы работаете.
Некоторые операторы позволяют находить партнёров в открытом поиске прямо в их сервисе. Нужно ввести ИНН интересующего контрагента в поисковую строку, и вы получите информацию о подключении к ЭДО. Если открытого поиска нет, зайдите в личный кабинет пользователя, затем в раздел «Контрагенты» и укажите ИНН организации.
Если работаете в 1С, перейдите в справочник «Контрагенты». Значок напротив названия компании показывает, подключён ли у неё ЭДО.
Чтобы начать цифровой документооборот, отправьте партнёру приглашение на обмен файлами, а если он пока не использует ЭДО — приглашение на подключение.
Поиск по идентификатору участника ЭДО
У каждого участника цифрового документооборота есть идентификатор — буквенно-цифровой код, который определяет абонента в системе ЭДО. Первые три символа кода представляют собой id оператора, остальные автоматически генерируются системой по ИНН и КПП компании.
Идентификатор участника уникален. Если вы его знаете, можете быть уверены, что отправили документ правильному абоненту. Также он необходим для обмена формализованными xml-документами и для настройки роуминга.