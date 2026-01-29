Предприниматель на маркетплейсах с 2021 года, приглашённый спикер Wildberries

Инне нужен пароочиститель для дома. Она зашла на популярный маркетплейс и наткнулась на видео, на котором устройство легко и быстро отмывает духовой шкаф. Инна тут же оформила заказ, потому что пароочиститель показался ей эффективным.

Как правило, видеоконтент продаёт лучше фото. Он привлекает внимание, показывает, насколько хорош товар в деле, и помогает принять решение о покупке.

Пароочиститель нужен для удаления грязи, поэтому видео уборки продаёт лучше изображений

Коротко Видео может быть разного формата: обзор, распаковка, отзыв, анимация, лукбук и процесс производства. Подготовить клип можно самостоятельно или заказать у видеографа. Добавлять видео в товарную карточку на WB не обязательно, но оно повышает шансы на продажу: привлекает больше внимания и отвечает на основные вопросы аудитории.

Преимущества видеоконтента

Практически все крупные селлеры добавляют видео в товарные карточки. И вот почему.

На что влияет наличие видео в карточке товара

Привлекает внимание. Если первое изображение в галерее не зацепило пользователя, он не будет смотреть остальные. Поэтому так важно удержать внимание. Для этого подходят динамичные видео — они выделяются на фоне статичных картинок.

Но по умолчанию видео не начинают проигрываться автоматически. Эту опцию можно включить, если оплатить «Автозапуск видео» в Конструкторе тарифов. Это выделит карточку среди аналогичных и зацепит покупателя.

Наглядно показывает вещь. У аудитории есть вопросы, которые её беспокоят. Узнать их можно, изучив отзывы на аналогичные товары. Например, потенциальные покупатели часто интересуются мощностью всасывания роботов-пылесосов и шумом при работе.

Как на это может отреагировать селлер? Например, снять видео, как устройство собирает пыль и крошки. А вторым кадром показать, как робот тихо убирается в прихожей, пока ребёнок спит в соседней комнате. После видеообложки можно добавить инфографику с пояснениями. Такой контент показывает товар в деле и раскрывает его преимущества.

Снижает число возвратов. С ростом популярности искусственного интеллекта на Wildberries появилось много картинок, сгенерированных нейросетями. И часто оказывается так, что вживую вещь выглядит совсем по-другому. Поэтому пользователей отталкивает такой контент, а видеообзоры с реальным товаром вызывают больше доверия.

Контент, созданный ИИ, не вызывает доверия. Выигрывают селлеры, которые показывают товар вживую — и на фото, и на видео

Вызывает эмоции. С помощью картинки трудно передать эмоции от распаковки. Но этот процесс можно снять на камеру, чтобы показать счастливое лицо получателя крупным планом. Это актуально, если продаёте подарочные наборы в красивой упаковке.

Совет: лучше снимать реальных людей, а не профессиональных моделей, и избегать постановочных кадров. Так картинка получится более живой.

Повышает продажи. Согласно исследованиям компании Wyzowl, видеоконтент увеличивает конверсию в продажу. 84% пользователей принимают решение о покупке после просмотра ролика. Например, продавцы, торгующие БАДами, часто приглашают врачей для съёмки мини-лекций с рекомендациями по использованию препаратов. А производители мебели — мастеров, которые показывают процесс сборки.

Типы и форматы видео для карточек товаров

Для площадки подходят видео разных форматов — от распаковки до процесса создания.

Обзор форматов видео

Вы можете экспериментировать и периодически менять видеообложку. Отслеживая показатели, вы поймёте, какой вариант приносит наибольшую конверсию.

Демонстрация товара

Это универсальный формат для съёмки без участия модели. Подходит для продуктов из разных категорий: умных часов, устройств для уборки, тапочек, стиральных и посудомоечных машин, постельного белья, украшений и других. В обзоре можно показать вещь с разных ракурсов, рассказать о её особенностях и сценариях использования.

В клипе показано, как цветы ставят в вазу. Этого достаточно, чтобы оценить её размеры и внешний вид

Распаковка

Этот формат видео для WB подходит, если нужно акцентировать внимание на красивой упаковке и богатой комплектации, показать эмоции и конечный результат. Например, если обувь приходит в пыльнике и фирменной брендированной коробке, а умные часы — в комплекте со сменным ремешком. Такие нюансы лучше показывать именно при распаковке.

Здесь важно продемонстрировать и конечный результат. Так, если умные часы предназначаются возлюбленной, то нужно снять, как подарок смотрится на руке и какие эмоции вызывает.

Распаковку набора снять легко — достаточно показать, какие специи и сухофрукты лежат внутри подарочной коробки с бантиком

Видеоотзывы

Если товар дорогой и сложный в использовании, стоит использовать видеоотзыв. Например, вы изготавливаете кухни по индивидуальным размерам, но пользователям непонятно, сколько прослужит мебель и как она выглядит в интерьере. И если тот, кто уже купил у вас кухню, запишет видеоотзыв и поделится впечатлениями, это повысит доверие к вам как к продавцу.

Если вы используете Wibes для продвижения своих товаров, используйте эти ролики в карточках. Ольга Чинова предприниматель на маркетплейсах

Люди, которые только думают о покупке кухни на маркетплейсе, быстрее закажут у продавца с видеоотзывом

Анимация

Иногда у селлера нет возможности снять полноценное видео — тогда используют анимацию. Её можно создать в сторонней программе или прямо внутри площадки. Загрузите до пяти фотографий в раздел «Видеообложка», и WB создаст слайд-шоу с эффектами. Если у вас есть только инфографика, то сервис её анимирует.

Продавцы, которые закупают товары и поставляют их на склад WB с помощью посредников, часто используют анимации. Это быстро и бесплатно.

Лукбук

Одежду, обувь и аксессуары лучше показывать на человеке — такое видео называют лукбуком.

Если вы продаёте кольцо, снимите, как оно сочетается с серьгами и подвеской из этой же коллекции. Если зимний комбинезон — покажите, как он смотрится в образе со шлемом, горнолыжными очками, сноубордом и перчатками, а ещё как подчёркивает фигуру в движении.

СОВЕТ Указывайте рост модели в карточке товара. Это важно, если продаёте верхнюю одежду и товары для детей. На людях разного роста такие вещи смотрятся по‑разному.

Вещь лучше показывать в полноценном образе — так понятнее, как она сочетается с другой одеждой

Процесс производства

Если вы создаёте изделия вручную или на небольшом производстве, клиентов заинтересует процесс изготовления. Такой ролик подчёркивает высокое качество и уникальность продукции. Например, если лепите чашки из глины, снимите себя за гончарным кругом.

Мало кто показывает процесс работы — это может вас выделить среди конкурентов

Требования к видео на Wildberries

Клип для Wildberries должен соответствовать определённым требованиям, чтобы он прошёл модерацию:

формат — MOV или MP4;

соотношение сторон, или разрешение, — от 720 до 1920 px;

длительность — до трёх минут;

частота кадров — 25–30 в секунду;

размер — до 50 МБ.

В карточку можно добавить только один клип. Его нужно загрузить с устройства или по прямой ссылке. Видеохостинги, такие как Rutube, и хранилища, такие как Яндекс Диск, не подойдут.

Есть лайфхак, который позволяет добавить в карточку больше одного видео. Просто добавьте другие ролики в рич‑контент. Например, в карточку товара загрузите видео с распаковкой, а в блок рич‑контента — с процессом производства. Сюда же можно добавить больше деталей о продукте. Ольга Чинова предприниматель на маркетплейсах

Как снять видео для Wildberries: пошаговая инструкция

Если нужно показать премиальный продукт и снять сложное видео по сценарию, то лучше обратиться к профессионалу. А вот продемонстрировать или распаковать недорогой товар на камеру можно и самостоятельно. Расскажем, что учесть.

Подготовка к съёмке

Видеосъёмка состоит из нескольких этапов.

1. Подбор оборудования

Для самостоятельной съёмки понадобятся:

Хорошая камера . Это может быть смартфон или фотоаппарат с функцией видеосъёмки Full HD и выше.

Штатив . Он зафиксирует смартфон, чтобы картинка была статичной. Подойдёт настольная версия, если снимаете мелкий предмет, и с регулировкой высоты, если в кадре будет одежда или крупная вещь.

Петличный микрофон — нужен для товаров, о которых хотите рассказать голосом. Можно воспользоваться встроенным в смартфон, если качество закадрового голоса не принципиально.

Видеосвет со штативом или кольцевой свет. Нужен, чтобы равномерно осветить объект со всех сторон и смягчить тени. Но если будете снимать при дневном свете, можно обойтись без светового оборудования.

2. Поиск модели для видео

Для демонстрации товара или распаковки модель не нужна. Человек в кадре понадобится, если вы снимаете лукбук, видеоотзыв или процесс производства. На роль модели можно пригласить харизматичных друзей, родственников или сотрудников компании.

Если нужен профессионал, обратитесь в модельное агентство или компанию, которая проводит сборные съёмки под ключ. Не забудьте подписать с исполнителем договор, что он передаёт права на использование контента в коммерческих целях.

3. Выбор локации или студии

Локация зависит от типа съёмки.

Показать товар на человеке можно в студии или на улице. Главное, чтобы рядом не было посторонних людей и объектов, а фон был нейтральным.

Записать обзор или распаковку можно в студии или дома. Проследите, чтобы освещения было достаточно. Если свет тусклый, понадобятся дополнительные источники, например кольцевая лампа.

Чтобы картинка была цепляющей, пригодится дополнительный реквизит. Он лучше раскроет особенности товара. Например, если продаёте большие сумки, покажите, что помещается в каждое отделение. Это могут быть ежедневник, ноутбук, смартфон, картхолдер, зеркало и помада.

Съёмка видео

Запись клипа — самый ответственный момент.

Советы по съёмке

1. Добавьте в кадр всё, что идёт в комплекте с продуктом. Например, разместите смартфон рядом с зарядным устройством, а фен — со сменными насадками.

2. Подберите нейтральный фон, который не будет сливаться с объектом.

3. Ролик должен гармонировать с инфографикой и другими изображениями из карточки. Убедитесь, что их цветовая палитра, фон и реквизит хорошо сочетаются.

Бренд использовал один и тот же фон для создания контента с жакетом. Благодаря этому карточка смотрится аккуратно

4. Прикрепите камеру к штативу и не двигайте её в процессе съёмки, если этого нет в сценарии.

5. Сделайте несколько дублей, чтобы потом выбрать удачный.

Как лучше не снимать видео

Не берите в кадр неопрятные изделия: мятые, в запачканной или надорванной упаковке, со стикерами и бирками. Такие детали делают вид непрезентабельным.

Не снимайте на фоне потёртого ламината и неотремонтированных стен. Это выглядит дёшево и неаккуратно. Лучше купить пластиковый фотофон или цветной ватман.

Видео на фоне стены выглядит непрофессионально — такое можно исправить в фоторедакторе прямо в кабинете продавца

Когда в кадре нет движения, видео превращается в фото. Динамику можно добавить, если дать предмет в руки модели или за счёт вращающегося столика, который будет подсвечивать лот с разных сторон.

Не используйте вспышку — от неё появляются некрасивые блики. Лучше воспользуйтесь видеосветом.

Не снимайте только общие планы, то есть продукт целиком. Планы в видеоматериале должны чередоваться, чтобы его было интересно смотреть. Например, сначала вы показываете тюбик со средством, а затем — его текстуру.

Монтаж видео

Смонтировать материал можно на компьютере или смартфоне. В видеоредакторе удалите неудачные моменты, совместите хорошие кадры, добавьте закадровый голос, текст и музыку.

Программы для монтажа

Из популярных приложений подойдут CapCut, OpenShot, Shotcut и InShot. Скорее всего, придётся оформить бесплатный пробный период. Иначе в углу останется водяной знак, который плохо выглядит и мешает просмотру.

Оптимальная длительность видеоролика

В среднем продолжительность клипов составляет 30–60 секунд. Этого достаточно, чтобы показать вещь и рассказать о её преимуществах. Если товар сложный и дорогой, ролик продлевают до одной–двух минут.

Советы по монтажу видео

Не используйте музыку, если у вас нет прав на её коммерческое использование. Подбирайте переходы между фрагментами под такт музыки. Не делайте кадры слишком длинными. Оптимально — до 0,1–0,5 с. Меняйте их, чередуя крупность планов и ракурсы. Используйте крупный шрифт, чтобы текст легко читался. Убирайте фрагменты с посторонними звуками — вручную или с помощью функции «Удаление шумов».

Как загрузить видео в карточку товара

Когда видеоматериал готов, остаётся добавить его в систему.

Загрузка видео в готовую карточку

Зайдите в личный кабинет и в разделе «Товары и цены» найдите пункт «Карточка товара». Откройте нужное наименование и выберите «Редактировать карточку». Прикрепите готовое видео, нажав на иконку с плюсом под фотографией, или дайте на него прямую ссылку.

Добавить свежий контент в карточку можно в любой момент

Загрузка видео в новую карточку товара

По кнопке «Добавить» создайте новую страницу. Загрузите файл по кнопке «Выбрать».

В одну карточку можно добавить только одно видео

Загрузка видео сразу в несколько карточек

Отметьте галочками те позиции, для которых хотите добавить клип. Нажмите «Редактировать». В столбце «Медиафайлы» нажмите на иконку с карандашом. Загрузите видео или добавьте по прямой ссылке. Нажмите «Применить ко всем».

Если вы собрали образ из разных вещей, которые есть в продаже, то такое видео можно добавить сразу в несколько карточек

Почему не грузится видеоматериал

Если не получается добавить видеофайл, проверьте, соответствуют ли его параметры техническим требованиям. Например, он может быть слишком длинным или тяжёлым, — исправьте недочёты. Если с клипом всё в порядке, повторите попытку позже.

После загрузки видео обязательно проверьте, как оно отображается на площадке: нет ли срезанных краёв и перекосов. Качественный контент — репутация магазина, забота о покупателе и работа с процентом выкупа. Ольга Чинова предприниматель на маркетплейсах

Заключение

Добавлять видеоматериал в карточку не обязательно, но желательно, если вы хотите отстроиться от конкурентов и повысить продажи. Формат может быть любым — он зависит от категории товара и ваших целей.