Как проверить регистрацию в системе маркировки «Честный ЗНАК»

Предпринимателям важно контролировать статус своей регистрации в системе маркировки «Честный ЗНАК» и проверять контрагентов. В противном случае владельцам бизнеса могут назначить штраф и конфисковать товар. Точка Банк разберёт, как быстро и без лишних сложностей убедиться, что ваша компания или ваш партнёр официально зарегистрированы в системе «Честный ЗНАК».
Что нужно для регистрации ИП в «Честном ЗНАКЕ»
Для регистрации в личном кабинете участника оборота в системе маркировки «Честный ЗНАК» нужно иметь:
- действующую УКЭП — её можно выпустить в удостоверяющем центре налоговой или в офисе Доверенного лица УЦ ФНС;
- сертифицированный носитель для записи подписи — токен, например Рутокен или JaCarta;
- настроенное рабочее место — ПК с установленными криптографической ПО КриптоПро CSP и КриптоПро ЭЦП Browser Plug-in.
Помимо этого, для дальнейшей работы с маркировкой и сервисом необходимы:
- настройка электронного документооборота — заключение договора с официальным оператором ЭДО;
- вступление в ГС1 РУС — систему, через которую вы будете получать штрихкоды и идентификаторы товаров GTIN.
Для этого:
— заполните электронное заявление;
— подпишите его с помощью УКЭП;
— оплатите вступительный взнос. Для участников программы обязательной маркировки он составляет 3 000 ₽ ежегодно. А для остальной деятельности — сначала 25 000 ₽ в качестве вступительного взноса, затем по истечении календарного года необходимо вносить 15 000 ₽.
Как проверить, зарегистрирован ли ИП в «Честном ЗНАКЕ»
Обычно система «Честный ЗНАК» обрабатывает заявку на регистрацию в течение 48 часов. В течение этих двух дней вы можете проверять, получили ли вы одобрение от сервиса, тремя способами:
- через официальный сайт системы маркировки «Честный ЗНАК»;
- с помощью номера заявки;
- через ЛК «Честного ЗНАКА» — если вы просто смогли войти в личный кабинет по ссылке.
Через официальный сайт «Честного ЗНАКА»
1. Зайдите на официальный сайт системы маркировки «Честный ЗНАК».
2. Нажмите на вкладку «О нас» и кликните на пункт «Список участников оборота».
3. Введите в строке ИНН вашей организации.
4. Нажмите кнопку «Найти».
Если вы зарегистрированы в системе маркировки «Честный ЗНАК», на экране появится информация об организации.
С помощью номера заявки
1. Кликните по ссылке на проверку обработки статуса.
2. Введите номер заявки.
3. На экране появится информация о статусе вашей регистрации.
Как проверить GLN организации в ГС1 РУС
GLN (Global Location Number, или Глобальный номер местонахождения) — это уникальный 13-значный идентификатор, который присваивается юридическому лицу для автоматического распознавания местонахождения:
- складов;
- магазинов;
- подразделений.
Из чего состоит номер GLN:
- первые три цифры — префикс;
- следующие девять цифр — информация о компании;
- последняя цифра — контрольное число.
GLN является обязательным элементом для работы с электронным документооборотом и системой маркировки.
Проверить GLN организации можно несколькими способами:
- через официальный сайт ГС1 РУС;
- через международную базу GEPIR;
- через ЭДО.
Через официальный сайт ГС1 РУС
1. Зайдите на официальный сайт ГС1 РУС.
2. Нажмите на вкладку «Сервисы» и нажмите на строку «Верифицировано ГС1».
3. Выберите тип поиска. Вы можете ввести сам 13-значный номер GLN в поисковую строку либо воспользоваться поиском по другим ключам. Например, найти все номера, привязанные к конкретному ИНН компании.
4. В результате система предоставит название юридического лица или ИП, точный адрес, который зарегистрирован под этим GLN, а также его текущий статус. Он может быть действителен или просрочен.
Через международную базу GEPIR
Если вы работаете с импортными товарами или зарубежными партнёрами, удобнее использовать базу данных GEPIR.
1. Зайдите на официальный сайт GEPIR.
2. В специальной строке введите свой 13-значный номер GLN.
3. Система покажет страну регистрации компании, её название и подтвердит, что номер действительно существует в мировом реестре.
Через ЭДО
Увидеть и проверить GLN можно без специальных сервисов и сайтов. Например, с помощью карточки контрагента в электронном документообороте.
- Зайдите в сервис ЭДО.
- Откройте реквизиты организации.
В появившемся поле вы увидите информацию о своей организации.