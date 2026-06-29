Как проверить регистрацию в системе маркировки «Честный ЗНАК»

Да, можно. На официальном сайте «Честного ЗНАКА» есть открытый «Список участников оборота». В нём по ИНН или ОГРН можно проверить факт регистрации компании и её роли в системе.





Также статус регистрации контрагента можно проверить через сервисы операторов ЭДО. Они автоматически подтягивают эти данные по ИНН, не требуя входа в ЛК «Честного ЗНАКА».