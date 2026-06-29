Поиск
  1. tochka.com
  2. Точка Банк: блог
  3. Маркировка
  4. Как проверить регистрацию в системе маркировки «Честный ЗНАК»
Маркировка
Маркировка

Как проверить регистрацию в системе маркировки «Честный ЗНАК»

Работа с маркированными товарами в России строго регламентирована. Национальная система «Честный ЗНАК» является главным инструментом для их легального оборота.

29.06.2026
1311
1311

Работайте с маркировкой прямо в интернет‑банке

Получайте и подписывайте УПД с кодами маркировки без переходов между сервисами. Мы сами передадим данные в «Честный ЗНАК».
Оставить заявку

Попробуйте ЭДО от 0 ₽

Попробуйте ЭДО от 0 ₽

Работайте с маркировкой прямо в интернет‑банке

Получайте и подписывайте УПД с кодами маркировки без переходов между сервисами. Мы сами передадим данные в «Честный ЗНАК».
Оставить заявку

Попробуйте ЭДО от 0 ₽

Попробуйте ЭДО от 0 ₽

Автор

Предпринимателям важно контролировать статус своей регистрации в системе маркировки «Честный ЗНАК» и проверять контрагентов. В противном случае владельцам бизнеса могут назначить штраф и конфисковать товар. Точка Банк разберёт, как быстро и без лишних сложностей убедиться, что ваша компания или ваш партнёр официально зарегистрированы в системе «Честный ЗНАК».

Коротко
Для регистрации ИП в системе «Честный ЗНАК» необходимо получить УКЭП, настроить рабочее место и подключить сервис ЭДО. Также предпринимателю потребуется вступить в ГС1 РУС для получения уникальных идентификаторов товаров и местонахождения. Обработка заявки занимает до 48 часов, а проверить её статус можно через официальный сайт по ИНН, номеру заявления или через личный кабинет. Отдельного внимания требует проверка GLN — 13-значного идентификатора, который обязательно используется при обмене электронными документами. Убедиться в актуальности и принадлежности этого номера можно через официальный реестр ГС1 РУС, международную базу данных GEPIR или с помощью ЭДО.

Что нужно для регистрации ИП в «Честном ЗНАКЕ»

Для регистрации в личном кабинете участника оборота в системе маркировки «Честный ЗНАК» нужно иметь:

  • действующую УКЭП — её можно выпустить в удостоверяющем центре налоговой или в офисе Доверенного лица УЦ ФНС;
  • сертифицированный носитель для записи подписи — токен, например Рутокен или JaCarta;
  • настроенное рабочее место — ПК с установленными криптографической ПО КриптоПро CSP и КриптоПро ЭЦП Browser Plug-in.

Помимо этого, для дальнейшей работы с маркировкой и сервисом необходимы:

  • настройка электронного документооборота — заключение договора с официальным оператором ЭДО;
  • вступление в ГС1 РУС — систему, через которую вы будете получать штрихкоды и идентификаторы товаров GTIN. 

Для этого:

  — заполните электронное заявление;

— подпишите его с помощью УКЭП;

— оплатите вступительный взнос. Для участников программы обязательной маркировки он составляет 3 000 ₽ ежегодно. А для остальной деятельности — сначала 25 000 ₽ в качестве вступительного взноса, затем по истечении календарного года необходимо вносить 15 000 ₽.

Как проверить, зарегистрирован ли ИП в «Честном ЗНАКЕ»

Обычно система «Честный ЗНАК» обрабатывает заявку на регистрацию в течение 48 часов. В течение этих двух дней вы можете проверять, получили ли вы одобрение от сервиса, тремя способами:

  • через официальный сайт системы маркировки «Честный ЗНАК»;
  • с помощью номера заявки;
  • через ЛК «Честного ЗНАКА»  — если вы просто смогли войти в личный кабинет по ссылке.  

Через официальный сайт «Честного ЗНАКА» 

1. Зайдите на официальный сайт системы маркировки «Честный ЗНАК».

2. Нажмите на вкладку «О нас» и кликните на пункт «Список участников оборота».

3. Введите в строке ИНН вашей организации.

4. Нажмите кнопку «Найти».

Если вы зарегистрированы в системе маркировки «Честный ЗНАК», на экране появится информация об организации.

С помощью номера заявки

1. Кликните по ссылке на проверку обработки статуса.

2. Введите номер заявки.

3. На экране появится информация о статусе вашей регистрации.

Упростим работу с маркировкой
Продвинутый ЭДО от Точка Банк ускоряет передачу кодов маркировки: пара кликов — и УПД уже у партнёра

Как проверить GLN организации в ГС1 РУС

GLN (Global Location Number, или Глобальный номер местонахождения) — это уникальный 13-значный идентификатор, который присваивается юридическому лицу для автоматического распознавания местонахождения:

  • складов;
  • магазинов;
  • подразделений.

Из чего состоит номер GLN:

  • первые три цифры — префикс;
  • следующие девять цифр — информация о компании;
  • последняя цифра — контрольное число.

GLN является обязательным элементом для работы с электронным документооборотом и системой маркировки.

Проверить GLN организации можно несколькими способами:

  • через официальный сайт ГС1 РУС;
  • через международную базу GEPIR;
  • через ЭДО.

Экспертное мнение 

В практике работы с маркированными товарами в системе «Честный ЗНАК» важно заранее проверить регистрацию ИП или организации и корректность GLN. Ошибки в данных или отсутствие регистрации часто приводят к блокировке отгрузок и штрафам. Важно сверять статус через ИНН и данные в ЭДО до начала работы с контрагентами.


Для упрощения работы с маркировкой удобно использовать готовые сервисы, например ЭДО от Точка Банк⁠, которые помогают настроить обмен документами и контроль статусов. Такой подход снижает риск ошибок и экономит время предпринимателя в ежедневной работе.

Дарья ЖуковскаяЭксперт-редактор ЭДО от Точка Банка

Через официальный сайт ГС1 РУС

1. Зайдите на официальный сайт ГС1 РУС.

2. Нажмите на вкладку «Сервисы» и нажмите на строку «Верифицировано ГС1».

3. Выберите тип поиска. Вы можете ввести сам 13-значный номер GLN в поисковую строку либо воспользоваться поиском по другим ключам. Например, найти все номера, привязанные к конкретному ИНН компании.

4. В результате система предоставит название юридического лица или ИП, точный адрес, который зарегистрирован под этим GLN, а также его текущий статус. Он может быть действителен или просрочен.

Через международную базу GEPIR

Если вы работаете с импортными товарами или зарубежными партнёрами, удобнее использовать базу данных GEPIR.

1. Зайдите на официальный сайт GEPIR.

2. В специальной строке введите свой 13-значный номер GLN.

3. Система покажет страну регистрации компании, её название и подтвердит, что номер действительно существует в мировом реестре.

Через ЭДО

Увидеть и проверить GLN можно без специальных сервисов и сайтов. Например, с помощью карточки контрагента в электронном документообороте

  1. Зайдите в сервис ЭДО.
  2. Откройте реквизиты организации. 

В появившемся поле вы увидите информацию о своей организации.

Вопросы по теме

Где посмотреть статус регистрации в системе маркировки «Честный ЗНАК»?

Статус регистрации можно проверить в личном кабинете на официальном сайте «Честного ЗНАКА». Для этого:


1. Зайдите на официальный сайт системы маркировки «Честный ЗНАК».


2. Нажмите на вкладку «О нас» и кликните на пункт «Список участников оборота». 


3. Введите в строке ИНН вашей организации.


4. Нажмите кнопку «Найти». 


Если вы зарегистрированы в системе, на экране появится информация об организации.

Как понять, что заявка на регистрацию в «Честном ЗНАКЕ» уже одобрена?

Понять, что заявка одобрена, можно по двум главным признакам:


— вам придёт официальное уведомление на электронную почту, которую вы указывали при регистрации;


— в ЛК «Честного ЗНАКА» статус вашей организации изменится на «зарегистрирован», и вам откроется полный доступ ко всем рабочим разделам системы.

Можно ли проверить регистрацию ИП или организации по ИНН?

Да, вы можете проверить регистрацию ИП или организации по ИНН через ГС1 РУС:


1. Зайдите на официальный сайт системы.


2. Во вкладке «Сервис» нажмите на строку «Верифицировано ГС1».


3. Выберите тип поиска по ИНН.


4. Введите ИНН юридического лица.


5. В появившемся экране вы увидите информацию о своих ИП или организации.

Можно ли проверить регистрацию без входа в личный кабинет «Честного ЗНАКА»?

Да, можно. На официальном сайте «Честного ЗНАКА» есть открытый «Список участников оборота». В нём по ИНН или ОГРН можно проверить факт регистрации компании и её роли в системе. 


Также статус регистрации контрагента можно проверить через сервисы операторов ЭДО. Они автоматически подтягивают эти данные по ИНН, не требуя входа в ЛК «Честного ЗНАКА».

Где найти список зарегистрированных участников оборота маркированных товаров в системе «Честный ЗНАК»?

1. Зайдите на официальный сайт системы маркировки.


2. Нажмите на вкладку «О нас». 


3. В появившемся окне выберите «Список участников оборота».  

Что означает статус «заявка на рассмотрении» в «Честном ЗНАКЕ»?

Этот статус означает, что ваша анкета успешно отправлена, но модераторы ещё не завершили проверку. В данный момент система сверяет указанные вами данные с государственными реестрами и проверяет корректность электронной подписи.


На этом этапе полноценно работать в личном кабинете пока нельзя. Проверка обычно занимает от нескольких минут до 48 часов. 

Что делать, если компания отправила заявку, но в системе она не отображается?

Если заявка подана, но компания не отображается в системе, нужно сделать следующее:


1. Проверить адрес электронной почты. Возможно, заявка была отклонена модерацией. Например, из-за недействительной подписи или расхождения данных с ЕГРИП/ЕГРЮЛ. Письмо с причиной отказа приходит на почту.


2. Убедиться, что отправка прошла успешно. Из-за сбоя браузера или криптоплагина электронная подпись могла не примениться, и заявка фактически зависла или не ушла. Попробуйте сформировать и отправить её заново.


3. Дождаться окончания проверки. Обработка занимает до двух рабочих дней. В это время компания может быть ещё не видна в общем поиске.


4. Проверить корректность ИНН — убедитесь, что поиск ведётся без опечаток.


5. Обратиться в техподдержку системы маркировки «Честный ЗНАК». Если прошло несколько дней, на почте нет писем, а при попытке подать заявку заново система выдаёт ошибку, напишите в службу поддержки. Это можно сделать через форму обратной связи на сайте «Честного ЗНАКА» .

Как проверить, есть ли у ИП доступ к личному кабинету «Честного ЗНАКА»?

1. Зайдите на официальный сайт системы маркировки «Честный ЗНАК».


2. Авторизуйтесь в ЛК.

 

Если у вас получилось зайти в личный кабинет, значит, доступ открыт.

Как убедиться, что регистрация прошла именно на нужную организацию, а не на другую?

1. Зайдите в личный кабинет «Честного ЗНАКА».


2. Откройте раздел «Профиль» или «Реквизиты».


3. Сверьте указанные там данные с вашими документами — ИНН и ОГРНИП/ОГРН, полное наименование и юридический адрес, а также контактный email и телефон.


Важно: вход в «Честный ЗНАК»  осуществляется через Госуслуги. Поэтому система маркировки автоматически подтягивает данные того ИП или руководителя, чей аккаунт используется для авторизации. Убедитесь, что вы вошли именно под той учётной записью, которая привязана к нужному бизнесу.

Можно ли проверить регистрацию через официальный сайт «Честного ЗНАКА» без электронной подписи?

Да, вы имеете право проверить регистрацию в «Честном ЗНАКЕ» без ЭЦП. Для этого можно:


— зайти в публичный реестр участников оборота на сайте «Честного ЗНАКА», просто введя ИНН или ОГРН. Никаких подписей и логинов для этого не требуется;


— войти в ЛК «Честного ЗНАКА» через Госуслуги. Сам USB-токен с электронной подписью для входа не потребуется. 

Сколько времени занимает проверка регистрации в «Честном ЗНАКЕ»?

Проверка заявки обычно занимает от нескольких минут до двух рабочих дней.

Куда обращаться, если статус регистрации не меняется несколько дней?

Если статус не меняется несколько дней, обратитесь в службу поддержки «Честного ЗНАКА» любым удобным способом:


— по телефону горячей линии 8 (800) 222-15-23;


— по электронной почте support@crpt.ru;


— через форму обратной связи в личном кабинете на сайте «Честного ЗНАКА».

Другие статьи по теме

21 НОЯБРЯ 2025
46 614
Дарья Жуковская
Приёмка маркированного товара через систему «Честный ЗНАК»
22 МАЯ 2026
9469
Дарья Жуковская
УПД для маркированных товаров «Честный ЗНАК»: оформление и передача через ЭДО

Точка — банк для предпринимателей и предприятий

Больше 700 000 клиентов

По всей стране

Экосистема для бизнеса

Онлайн-бухгалтерия, эквайринг, ВЭД, госзакупки и другое

Полностью онлайн

Решим любой вопрос в чате или по телефону

Все категории

Клиентский опыт
Клиентский опыт
Цифровой рубль
Цифровой рубль
Управление финансами
Управление финансами
Новости
Новости
Транспортный ЭДО
Транспортный ЭДО
Закупки и тендеры
Закупки и тендеры
Маркировка
Маркировка
Кредиты
Кредиты
Ликвидация ИП
Ликвидация ИП
ВЭД
ВЭД
Кадровый учёт
Кадровый учёт
ЭДО
ЭДО
Инвестиции
Инвестиции
Самозанятые
Самозанятые
Зарплатный проект
Зарплатный проект
Развитие бизнеса
Развитие бизнеса
QR-коды
QR-коды
Маркетплейсы
Маркетплейсы
Новый бизнес
Новый бизнес
Эквайринг
Эквайринг
Бухгалтерия
Бухгалтерия
Безопасный бизнес
Безопасный бизнес
АУСН
АУСН
Расчётные счета
Расчётные счета
Регистрация бизнеса
Регистрация бизнеса

Попробуйте ЭДО от 0 ₽

Попробуйте ЭДО от 0 ₽

Сервисы

Единый кабинет селлераБанковские гарантииОнлайн-бухгалтерия для ИПОнлайн-бухгалтерия для ОООЭквайрингЭквайринг для ИПТорговый эквайрингИнтернет-эквайрингСБП для бизнесаКонтрольно-кассовая техникаОнлайн-кассыОблачные кассыЗарплатный проектAPI Точка БанкТаможенное оформлениеВЭДПлатежи за границуДосье контрагента1С: ДиректБанкЭлектронный документооборотТранспортный ЭДОИИ-генераторы для бизнесаВсе сервисы для бизнесаЗакупки из КитаяПоиск ИННВыбор системы налогообложенияПортал в бизнес
Бесплатная регистрация бизнеса
Открытие счёта
Финансы
Сервисы
Единый кабинет селлераБанковские гарантииОнлайн-бухгалтерия для ИПОнлайн-бухгалтерия для ОООЭквайрингЭквайринг для ИПТорговый эквайрингИнтернет-эквайрингСБП для бизнесаКонтрольно-кассовая техникаОнлайн-кассыОблачные кассыЗарплатный проектAPI Точка БанкТаможенное оформлениеВЭДПлатежи за границуДосье контрагента1С: ДиректБанкЭлектронный документооборотТранспортный ЭДОИИ-генераторы для бизнесаВсе сервисы для бизнесаЗакупки из КитаяПоиск ИННВыбор системы налогообложенияПортал в бизнес
Безопасность бизнеса
Бонусы
Поддержка
Как проверить, зарегистрированы ли ИП, организация в «Честном ЗНАКЕ» — Точка Банк