Специальный счёт: что это и зачем он нужен

Коротко Размер обеспечения устанавливает заказчик в пределах, заданных законом. По 44‑ФЗ это от 0,5 до 5% цены контракта в зависимости от её размера, по 223‑ФЗ — не более 5% цены договора. Если свободных денег на счёте не хватит, банк не заблокирует обеспечение, а площадка вернёт заявку участнику. Поэтому сумму лучше вносить с небольшим запасом.

Спецсчёт открывают в банке из перечня Правительства РФ. На нём размещают деньги для обеспечения заявки: банк блокирует нужную сумму по запросу площадки и снимает блокировку по итогам закупки.

Определение специального счёта

Спецсчёт — это банковский счёт, на котором поставщик размещает деньги для участия в электронных закупках. После подачи заявки банк по запросу торговой площадки блокирует эти деньги и разблокирует их, когда закупка завершится. Так деньги остаются зарезервированными на время закупки.

Банк начисляет проценты на весь остаток, включая заблокированные деньги. Размер ставки закон не устанавливает — она зависит от условий конкретного банка. Поэтому перед открытием стоит изучить договор на банковское обслуживание.

Когда спецсчёт нужен, а когда нет

Спецсчёт нужен, если заказчик установил требование об обеспечении заявки. Без нужной суммы подать её не получится.

Требование об обеспечении заказчик устанавливает:

Проверить, нужен ли счёт для конкретной закупки, можно в извещении: там указано, требуется ли обеспечение и в каком размере.

Комментарий эксперта Специальный счёт делает участие в закупках проще и безопаснее. Многие боятся, что деньги «зависнут» на счёте, но передумать можно в любой момент: пока не закончился срок подачи заявок, участник вправе отозвать свою — блокировку снимут, ничего не удержат.

Екатерина Михеева Эксперт по специальным счетам в Точка Банке

Когда спецсчёт не понадобится

Заказчик не установил требование об обеспечении заявки. Закупка проходит не в электронной форме или не относится к конкурентным. Вместо денег вы оформили независимую гарантию.

Последний пункт — полноценная альтернатива. Главный плюс независимой гарантии — участнику не придётся выводить деньги из оборота. Минус — придётся заплатить комиссию банку-гаранту, которая может быть высокой.

Если вам нужна независимая гарантия, специалисты Точка Банка могут помочь с её оформлением. Вам нужно будет только оставить заявку, а мы направим её нашим партнёрам. Подберём для вас лучшие условия.

Сравнение специального и расчётного счетов

В таблице дадим сравнение двух видов счетов: специального и расчётного.

Параметр Специальный счёт Расчётный счёт Назначение Участие в закупках по 44-ФЗ и 223-ФЗ Ведение бизнеса: оплата расходов и получение доходов Функции Пополнение счёта и блокировка денег под заявку, обычные платежи недоступны Безналичные расчёты с клиентами и партнёрами, уплата налогов, зарплат, аренды и другое Гарантии На заблокированные деньги нельзя обратить взыскание по долгам участника

Банк обслуживает движение средств, никаких допгарантий нет Доступность Спецсчёт можно открыть только в банках из перечня Правительства РФ Открыть расчётный счёт можно в любом банке, который обслуживает бизнес Применение Нужен, когда заказчик установил требование об обеспечении заявки. Если оформили независимую гарантию, размещать деньги не потребуется Формально не обязателен, но без него не обойтись: наличными с другими компаниями и ИП можно рассчитываться только в пределах 100 000 ₽ по одному договору

Спецсчёт не заменяет расчётный: первый нужен для обеспечения заявок, второй — для повседневных операций бизнеса.

Как работает специальный счёт

Разберём, что происходит с деньгами на спецсчёте во время закупки.

Шаг 1. Участник вносит деньги. Точную сумму обеспечения заказчик указывает в извещении, а закон задаёт рамки. По 44-ФЗ это от 0,5 до 1% начальной (максимальной) цены контракта до 20 млн ₽ и от 0,5 до 5% — если цена выше (ч. 2 ст. 44 Федерального закона №44-ФЗ). По 223-ФЗ — не более 5% цены договора (ч. 27 ст. 3.2 Федерального закона №223-ФЗ).

Шаг 2. Участник подаёт заявку, банк блокирует деньги. В ней указывают реквизиты спецсчёта — это и есть согласие на блокировку. Дальше площадка передаёт банку сумму обеспечения, а банк её замораживает:

Если свободных денег на счёте не хватит, банк ничего не заблокирует, а площадка вернёт заявку.

Шаг 3. Деньги остаются заблокированными. Потратить эту сумму нельзя, пока заказчик рассматривает заявки и выбирает поставщика. Остальные деньги на счёте не заблокированы.

Шаг 4. Банк снимает блокировку. По 44-ФЗ — в том числе если заявку отозвали или отклонили, закупку отменили либо заказчик заключил контракт с победителем (ч. 10 ст. 44 Федерального закона №44-ФЗ). После заключения контракта блокировку снимают и победителю, и остальным участникам, которые оставались в закупке. Площадка передаёт данные в течение часа, банк снимает блокировку ещё в течение часа.

По 223-ФЗ закон называет только два основания: заявку отклонили или закупку отменили. Остальные случаи заказчик прописывает в положении о закупке, поэтому условия возврата денег стоит искать в нём (п. 9 и 10 требований из постановления Правительства от 08.06.2018 №657).

Как открыть специальный счёт

Сначала изучите требования, потом подайте в банк заявку с документами.

Требования к открытию специального счёта

Банк — только из перечня, утверждённого распоряжением Правительства №1451-р. Состав перечня меняется, поэтому перед подачей проверьте действующую редакцию.



При этом если у участника уже открыт расчётный счёт в банке из перечня, то его можно использовать как специальный, заключив дополнительное соглашение (п. 5 требований из постановления Правительства №626).

Договор — должен соответствовать требованиям постановления Правительства №626. Процент на остаток каждый банк устанавливает сам, поэтому сравните условия перед подписанием.



Комиссии банка — за обслуживание счёта, блокировку и разблокировку денег. Закон их не регулирует, у каждого банка свои тарифы. Уточните их заранее, списание уменьшает свободный остаток, а его должно хватать на обеспечение заявки.

Пошаговая инструкция по открытию специального счёта

Зарегистрируйтесь в ЕИС. Без этого не будет ни записи в Едином реестре участников закупок (ЕРУЗ), ни аккредитации на площадках. Потребуется квалифицированная электронная подпись, пошаговое руководство есть . Без этого не будет ни записи в Едином реестре участников закупок (ЕРУЗ), ни аккредитации на площадках. Потребуется квалифицированная электронная подпись, пошаговое руководство есть на сайте ЕИС Выберите банк из перечня и подайте заявку — онлайн или в отделении. — онлайн или в отделении. Подготовьте документы — паспорт, учредительные документы, выписку из ЕГРЮЛ или ЕГРИП. Точный набор уточните в банке. Подпишите договор. Проверьте комиссии банка и процент на остаток. Внесите сумму обеспечения — лучше с запасом на банковские комиссии. Убедитесь, что счёт активен и виден в личном кабинете площадки.

Сроки оформления специального счёта

Если с документами всё в порядке — обычно не позже одного рабочего дня после обработки заявки. Дольше бывает, когда у банка возникают вопросы по 115-ФЗ.

Если вы ещё не зарегистрированы в ЕИС, закладывайте больше времени.

Какие операции разрешены на специальном счёте

Пополнение. Деньги нужно внести заранее — например перевести их с расчётного счёта.

Уплата комиссии площадки. Её платит только тот, с кем заключили контракт. Постановление Правительства №564 задаёт потолок — 1% начальной (максимальной) цены контракта (НМЦК) и не больше предельной суммы. Конкретную плату в этих рамках площадка устанавливает сама.

С кем заключают контракт Предел комиссии СМП или СОНКО по итогам закупки только среди них 2 000 ₽ с НДС Самозанятый, субъект МСП в остальных закупках 5 000 ₽ без НДС Остальные участники 7 500 ₽ без НДС

Списывают плату со спецсчёта: площадка предъявляет к нему распоряжение о переводе денег не позднее одного рабочего дня после того, как заказчик разместит документы о заключении контракта. При отсутствии спецсчёта площадка направит требование перечислить плату на её банковский счёт (п. 7 и 8 Правил из постановления Правительства №564).

Исключение — когда победитель уклонился от контракта, и его заключили со следующим участником. С такого участника плату не берут (п. 3 постановления Правительства №564).

Когда обеспечение не вернут. По 44-ФЗ таких случаев два:

Участник уклонился от контракта — деньги переведут заказчику, а его внесут в реестр недобросовестных поставщиков. За квартал на одной площадке отклонили три заявки участника за несоответствие требованиям — обеспечение каждой третьей через 15 рабочих дней уйдёт в бюджет ( ч. 10, 11, 13 и 14 ст. 44 Федерального закона №44-ФЗ ).

Типичные ошибки при работе со спецсчётом

1. Вносить деньги впритык. Списания банка уменьшают свободный остаток — к моменту блокировки его может не хватить, и площадка вернёт заявку.

Комментарий эксперта Чаще всего заявки срываются не из‑за незнания закона, а из‑за копеек. Человек считает обеспечение до рубля, вносит ровно эту сумму — и в день подачи не хватает 250 ₽, которые банк списал за обслуживание. Совет один: закладывайте запас, он ничего не стоит, потому что проценты начисляются и на заблокированные деньги. Екатерина Михеева Эксперт по специальным счетам в Точка Банке

2. Ориентироваться на дату торгов. Деньги нужны раньше, к моменту подачи заявки. Если пополнить счёт только перед тендером, можно не успеть.

3. Не учитывать другие заявки. Сумма, заблокированная для одной заявки, недоступна для другой. Свободного остатка должно хватать на все сразу.

4. Открывать счёт перед самой закупкой. Пока банк не передаст сведения о счёте и он не появится в личном кабинете площадки, подать заявку не получится.