Дробление закупок: что изменилось в 2026 году

С 1 января 2026 года заказчикам официально разрешили заключать несколько контрактов с единственным поставщиком. Многие участники рынка ошибочно восприняли это как разрешение на дробление, но это не так — за искусственное разделение единой потребности по-прежнему наказывают.
В статье разбираемся, где грань между разрешённым и искусственным дроблением сделок.
Для поставщика искусственное дробление — это риск остаться без денег. Даже если работы выполнены, суд может заставить вернуть всю сумму в бюджет. Не соглашайтесь на подобные схемы, если их предлагает заказчик.
Что такое дробление госзакупок
Если объяснять простыми словами, то дробление сделки — это когда заказчик вместо одной конкурентной закупки проводит несколько мелких у единственного поставщика. Чаще всего понятие имеет негативную окраску: формально каждая сделка не нарушает закон, но по сути — это попытка обойти торги.
Что изменилось с 1 января 2026 года
В статью 93 44-ФЗ добавили часть 15. Теперь заказчик вправе заключить несколько контрактов на однородные товары у единственного поставщика. Главное — соблюдать годовой лимит и цену каждого контракта.
Новая норма призвана помочь в ситуациях, когда происходит форс-мажор или потребность возникает частями. Например, из-за непогоды в школе повредилась крыша, и учреждению требуется срочный ремонт.
При этом ФАС и суды наказывают заказчиков и участников за искусственное дробление и попытки уйти от торгов — это подтверждает практика 2026 года.
Законное и незаконное дробление: сравнительная таблица
Чтобы было проще понять, где грань между законным дроблением и искусственным, Точка Банк собрал ключевые признаки в таблицу.
|Критерий
|Законное дробление
|Незаконное, искусственное дробление
|Суть потребности
|Потребность возникает частями или внезапно, например авария или срочная заявка
|Есть одна крупная потребность, которую искусственно разбили на части
|Сроки заключения контракта
|Договоры заключены с разумными промежутками, отражающими реальную потребность
|Все контракты заключаются подряд в течение нескольких дней
|Кто исполнитель (поставщик)
|Если договоров несколько, то разные
|Один и тот же поставщик во всех контрактах
|Суммы контрактов
|Разные суммы, далёкие от порогового значения в 600 000 ₽
|Каждый контракт заключен «под лимит», то есть от 595 000 до 599 000 ₽
|Обоснование
|Есть подтверждающие документы: акты, служебные записки, коммерческие предложения
|Объяснений нет либо они формальные и не подтверждены документами
|Пример
|После урагана администрация заключила три договора на ремонт с разными подрядчиками
|Больница заключила пять договоров с одним ИП на охрану учреждения, каждый на сумму около 590 000 ₽
Главное отличие — наличие реальной потребности и её документального подтверждения. Если заказчик не может предоставить такие доказательства, он рискует.
Реальный случай 2026 года
Ситуация. Администрации нужно было обустроить сквер, для этого она заключила контракт с подрядчиком на 1 988 030 ₽. Но тот не справился, поэтому сделку расторгли.
Далее администрация одним днём заключила с одним индивидуальным предпринимателем четыре контракта на один и тот же объект — благоустройство сквера.
|Контракт
|Сумма, ₽
|№237-2024 (1-й этап)
|487 940
|№238-2024 (2-й этап)
|489 584
|№239-2024 (3-й этап)
|497 235
|№240-2024 (4-й этап)
|513 271
Общая сумма — 1 988 030 ₽: сквер благоустроен, работы оплачены.
Что заметили контролёры. Прокуратура зафиксировала признаки искусственного дробления: единый объект и подрядчик, даты заключения контрактов совпадают, а также ни одного договора дороже 600 000 ₽.
Фактически это одна сделка на 1 988 030 ₽, которую разбили на части, чтобы формально соблюсти лимит закупки у единственного поставщика. Конкурентные процедуры не проводились.
Что решил суд. Арбитражный суд Удмуртской республики признал контракты недействительными (дело №А71-8686/2025, решение от 02.04.2026 г.). С подрядчика взыскали 1 988 030 ₽ обратно в бюджет, а также государственную пошлину — ещё 42 320 ₽.
Позиция суда. Работы выполнены, сквер благоустроен, но контракты заключены с нарушением законодательства. Подрядчик как профессиональный участник рынка должен был знать о последствиях участия в незаконном дроблении, поэтому он не вправе рассчитывать на оплату.
Ответственность заказчика за дробление
Разберём, какие последствия ждут заказчика, если контролёры заметят и докажут искусственное дробление.
1. Административная ответственность
Должностное лицо — контрактного управляющего, начальника отдела закупок или руководителя учреждения — оштрафуют за то, что он неправильно выбрал способ определения поставщика. Наказание регулируется ч. 1 или ч. 2 ст. 7.29 КоАП РФ. Сумма штрафа — от 30 000 до 50 000 ₽.
2. Уголовная ответственность
Если докажут личную заинтересованность должностного лица, то последствия будут серьёзнее. Например, если контрактный управляющий «помог» знакомому предпринимателю получить контракты, то это классифицируют как злоупотребление в сфере госзакупок (ст. 200.4 УК РФ) или превышение должностных полномочий (ст. 286 УК РФ). А это грозит крупным штрафом, дисквалификацией, а в самых тяжёлых случаях — лишением свободы.
Ответственность поставщика: почему опасно участвовать в дроблении
Некоторые поставщики считают дробление выгодной схемой: в торгах участвовать не нужно, и контракты гарантированно получены. Но если дробление обнаружат, поставщика ждут серьёзные финансовые последствия.
Главный риск для поставщика — остаться без денег. Суды исходят из такой логики: если контракт заключили с нарушением законодательства, то исполнитель не вправе рассчитывать на оплату. Даже если работы выполнены качественно и в полном объёме.
Соглашаться на дробление всегда рискованно, даже если заказчик уверяет, что «всё законно» и «он уже давно так работает». В случае проверки именно исполнитель рискует не получить оплату за уже выполненные работы. А если деньги уже пришли на счёт, их могут взыскать обратно через суд.
Случай из практики. Школа заключила пять контрактов подряд с одним охранным предприятием в период с апреля по октябрь 2025 года. Каждый контракт был на сумму от 170 000 до 358 000 ₽, а общая стоимость составила 1 230 744 ₽. Услуги — охрана одного и того же здания.
Прокуратура увидела дробление: один объект, один исполнитель, контракты заключены последовательно, а общая сумма превысила лимит для закупки у единственного поставщика. Суд согласился: это искусственное дробление единой потребности, чтобы уйти от торгов. Контракты признали недействительными и взыскали с охранного предприятия 1 060 368 ₽ обратно в бюджет школы.
Как обезопасить себя: советы для заказчика
Новая норма не запрещает заключать несколько контрактов с единственным поставщиком на однотипные товары, работы и услуги, но и не разрешает искусственное дробление. Чтобы проверяющие не пришли с претензиями, соблюдайте несколько правил.
Проверяйте лимиты. Вы не должны превышать:
- годовой объём закупок у единственного поставщика — он составляет 2 млн ₽ или 10% совокупного годового объёма закупок, но не более 50 млн ₽;
- порог одного договора — до 600 000 ₽, при этом общий годовой объём таких закупок не должен нарушать лимит, указанный выше.
Собирайте документы-обоснования. Акты, подтверждающие аварию или форс-мажор, служебные записки, распоряжение местных органов власти, коммерческие предложения от разных поставщиков или отказы компаний от участия в закупке. Чем больше документальных подтверждений, тем тяжелее обвинить заказчика в незаконном дроблении.
Не просите исполнителя начать работы без договора. Любые устные договорённости между заказчиком и поставщиком вызывают у контролёров подозрения. Всё, что связано с контрактом, должно быть зафиксировано в документах до начала работ.
Используйте быстрые конкурентные процедуры. Заказчики часто объясняют дробление сложностью проведения торгов. Но сейчас есть быстрые и простые способы:
- запрос котировок;
- закупки малого объема.
Они занимают минимум времени, но полностью снимают риски, связанные с дроблением.
Не заключайте одинаковые контракты подряд. Если вы заключаете несколько договоров с одним поставщиком на один объект за пару дней или месяцев — контролёры считают это подозрительным. Старайтесь разнести контракты по времени, не заключайте контракты «под лимит».
Что делать, если проверка уже началась
Главное правило — не паникуйте. Вот три шага, которые помогут снизить риски.
Соберите доказательства. Если у вас не будет никаких документов, контролёры посчитают это признаком искусственного дробления. Подробно расскажите об истории заключения контрактов.
Например, после сильного снегопада администрации пришлось заключить несколько договоров на уборку дорог с единственным подрядчиком, потому что другие компании просто не успевали выехать на объект в течение суток.
В этом случае в папке с доказательствами могут быть: справка о погодных условиях от метеослужбы, отказы других подрядчиков с указанием причин, акты осмотра дорог и фотофиксация. Чем больше документов, тем заказчика будет сложнее обвинить в искусственном дроблении. Такие доказательства лучше собрать и исполнителю, и заказчику.
Присутствуйте на заседании. Это актуально и для заказчика, и для поставщика. Если дело дошло до рассмотрения в ФАС или в суде, обязательно участвуйте лично или через представителя-юриста. Он поможет грамотно выстроить линию защиты.
Подготовьте письменную позицию заранее: объясните, почему контракты заключены именно так, приложите все документы-обоснования, ссылайтесь на реальную потребность и форс-мажорные обстоятельства. Суды и ФАС встают на сторону тех, кто логично и внятно объясняет свои действия.
Поставщику тоже стоит участвовать в заседаниях. Он может предоставить доказательства того, что заказчик запрашивал у него коммерческое предложение, направлял проекты контракта или настаивал на срочности проведения работ.
Не каждое дробление признают нарушением. Суды встают на сторону ответчиков, если контракты разные.
Например, в апреле 2026 года Арбитражный суд Тверской области отказал прокуратуре в иске о признании недействительными 16 контрактов на поставку мебели и оборудования для школы. Суд посчитал, что товары не однородны и не идентичны друг другу — мебель для столовой, спортивный инвентарь, оборудование для кабинета физики, рельсовые системы для досок.
У каждого контракта была своя цель, а не единая искусственно раздробленная сделка. Прокуратура не доказала ни сговора, ни ограничения конкуренции — в иске отказали.