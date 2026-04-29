Дробление закупок: что изменилось в 2026 году

С 1 января 2026 года заказчикам официально разрешили заключать несколько контрактов с единственным поставщиком. Многие участники рынка ошибочно восприняли это как разрешение на дробление, но это не так — за искусственное разделение единой потребности по-прежнему наказывают.

В статье разбираемся, где грань между разрешённым и искусственным дроблением сделок.

Коротко Законное дробление отличается от незаконного наличием реальной потребности, например авария или форс‑мажор, разумными промежутками между контрактами и документальным обоснованием.

Для поставщика искусственное дробление — это риск остаться без денег. Даже если работы выполнены, суд может заставить вернуть всю сумму в бюджет. Не соглашайтесь на подобные схемы, если их предлагает заказчик.

С 1 января 2026 года дробление возможно. Наказывают только за искусственное разделение одной крупной сделки, чтобы обойти торги.

Что такое дробление госзакупок

Если объяснять простыми словами, то дробление сделки — это когда заказчик вместо одной конкурентной закупки проводит несколько мелких у единственного поставщика. Чаще всего понятие имеет негативную окраску: формально каждая сделка не нарушает закон, но по сути — это попытка обойти торги.

Что изменилось с 1 января 2026 года

В статью 93 44-ФЗ добавили часть 15. Теперь заказчик вправе заключить несколько контрактов на однородные товары у единственного поставщика. Главное — соблюдать годовой лимит и цену каждого контракта.

Новая норма призвана помочь в ситуациях, когда происходит форс-мажор или потребность возникает частями. Например, из-за непогоды в школе повредилась крыша, и учреждению требуется срочный ремонт.

При этом ФАС и суды наказывают заказчиков и участников за искусственное дробление и попытки уйти от торгов — это подтверждает практика 2026 года.

Законное и незаконное дробление: сравнительная таблица

Чтобы было проще понять, где грань между законным дроблением и искусственным, Точка Банк собрал ключевые признаки в таблицу.

Критерий Законное дробление Незаконное, искусственное дробление Суть потребности Потребность возникает частями или внезапно, например авария или срочная заявка Есть одна крупная потребность, которую искусственно разбили на части Сроки заключения контракта Договоры заключены с разумными промежутками, отражающими реальную потребность Все контракты заключаются подряд в течение нескольких дней Кто исполнитель (поставщик) Если договоров несколько, то разные Один и тот же поставщик во всех контрактах Суммы контрактов Разные суммы, далёкие от порогового значения в 600 000 ₽ Каждый контракт заключен «под лимит», то есть от 595 000 до 599 000 ₽ Обоснование Есть подтверждающие документы: акты, служебные записки, коммерческие предложения Объяснений нет либо они формальные и не подтверждены документами Пример После урагана администрация заключила три договора на ремонт с разными подрядчиками Больница заключила пять договоров с одним ИП на охрану учреждения, каждый на сумму около 590 000 ₽

Главное отличие — наличие реальной потребности и её документального подтверждения. Если заказчик не может предоставить такие доказательства, он рискует.

Реальный случай 2026 года

Ситуация. Администрации нужно было обустроить сквер, для этого она заключила контракт с подрядчиком на 1 988 030 ₽. Но тот не справился, поэтому сделку расторгли.

Далее администрация одним днём заключила с одним индивидуальным предпринимателем четыре контракта на один и тот же объект — благоустройство сквера.

Контракт Сумма, ₽ №237-2024 (1-й этап) 487 940 №238-2024 (2-й этап) 489 584 №239-2024 (3-й этап) 497 235 №240-2024 (4-й этап) 513 271

Общая сумма — 1 988 030 ₽: сквер благоустроен, работы оплачены.

Что заметили контролёры. Прокуратура зафиксировала признаки искусственного дробления: единый объект и подрядчик, даты заключения контрактов совпадают, а также ни одного договора дороже 600 000 ₽.

Фактически это одна сделка на 1 988 030 ₽, которую разбили на части, чтобы формально соблюсти лимит закупки у единственного поставщика. Конкурентные процедуры не проводились.

Что решил суд. Арбитражный суд Удмуртской республики признал контракты недействительными (дело №А71-8686/2025, решение от 02.04.2026 г.). С подрядчика взыскали 1 988 030 ₽ обратно в бюджет, а также государственную пошлину — ещё 42 320 ₽.

Позиция суда. Работы выполнены, сквер благоустроен, но контракты заключены с нарушением законодательства. Подрядчик как профессиональный участник рынка должен был знать о последствиях участия в незаконном дроблении, поэтому он не вправе рассчитывать на оплату.

Ответственность заказчика за дробление

Разберём, какие последствия ждут заказчика, если контролёры заметят и докажут искусственное дробление.

1. Административная ответственность

Должностное лицо — контрактного управляющего, начальника отдела закупок или руководителя учреждения — оштрафуют за то, что он неправильно выбрал способ определения поставщика. Наказание регулируется ч. 1 или ч. 2 ст. 7.29 КоАП РФ. Сумма штрафа — от 30 000 до 50 000 ₽.

2. Уголовная ответственность

Если докажут личную заинтересованность должностного лица, то последствия будут серьёзнее. Например, если контрактный управляющий «помог» знакомому предпринимателю получить контракты, то это классифицируют как злоупотребление в сфере госзакупок (ст. 200.4 УК РФ) или превышение должностных полномочий (ст. 286 УК РФ). А это грозит крупным штрафом, дисквалификацией, а в самых тяжёлых случаях — лишением свободы.

Ответственность поставщика: почему опасно участвовать в дроблении

Некоторые поставщики считают дробление выгодной схемой: в торгах участвовать не нужно, и контракты гарантированно получены. Но если дробление обнаружат, поставщика ждут серьёзные финансовые последствия.

Главный риск для поставщика — остаться без денег. Суды исходят из такой логики: если контракт заключили с нарушением законодательства, то исполнитель не вправе рассчитывать на оплату. Даже если работы выполнены качественно и в полном объёме.

Соглашаться на дробление всегда рискованно, даже если заказчик уверяет, что «всё законно» и «он уже давно так работает». В случае проверки именно исполнитель рискует не получить оплату за уже выполненные работы. А если деньги уже пришли на счёт, их могут взыскать обратно через суд.

Случай из практики. Школа заключила пять контрактов подряд с одним охранным предприятием в период с апреля по октябрь 2025 года. Каждый контракт был на сумму от 170 000 до 358 000 ₽, а общая стоимость составила 1 230 744 ₽. Услуги — охрана одного и того же здания.

Прокуратура увидела дробление: один объект, один исполнитель, контракты заключены последовательно, а общая сумма превысила лимит для закупки у единственного поставщика. Суд согласился: это искусственное дробление единой потребности, чтобы уйти от торгов. Контракты признали недействительными и взыскали с охранного предприятия 1 060 368 ₽ обратно в бюджет школы.

Как обезопасить себя: советы для заказчика

Новая норма не запрещает заключать несколько контрактов с единственным поставщиком на однотипные товары, работы и услуги, но и не разрешает искусственное дробление. Чтобы проверяющие не пришли с претензиями, соблюдайте несколько правил.

Проверяйте лимиты. Вы не должны превышать:

годовой объём закупок у единственного поставщика — он составляет 2 млн ₽ или 10% совокупного годового объёма закупок, но не более 50 млн ₽;

порог одного договора — до 600 000 ₽, при этом общий годовой объём таких закупок не должен нарушать лимит, указанный выше.

Собирайте документы-обоснования. Акты, подтверждающие аварию или форс-мажор, служебные записки, распоряжение местных органов власти, коммерческие предложения от разных поставщиков или отказы компаний от участия в закупке. Чем больше документальных подтверждений, тем тяжелее обвинить заказчика в незаконном дроблении.

Не просите исполнителя начать работы без договора. Любые устные договорённости между заказчиком и поставщиком вызывают у контролёров подозрения. Всё, что связано с контрактом, должно быть зафиксировано в документах до начала работ.

Используйте быстрые конкурентные процедуры. Заказчики часто объясняют дробление сложностью проведения торгов. Но сейчас есть быстрые и простые способы:

запрос котировок;

закупки малого объема.

Они занимают минимум времени, но полностью снимают риски, связанные с дроблением.

Не заключайте одинаковые контракты подряд. Если вы заключаете несколько договоров с одним поставщиком на один объект за пару дней или месяцев — контролёры считают это подозрительным. Старайтесь разнести контракты по времени, не заключайте контракты «под лимит».

Что делать, если проверка уже началась

Главное правило — не паникуйте. Вот три шага, которые помогут снизить риски.

Соберите доказательства. Если у вас не будет никаких документов, контролёры посчитают это признаком искусственного дробления. Подробно расскажите об истории заключения контрактов.

Например, после сильного снегопада администрации пришлось заключить несколько договоров на уборку дорог с единственным подрядчиком, потому что другие компании просто не успевали выехать на объект в течение суток.

В этом случае в папке с доказательствами могут быть: справка о погодных условиях от метеослужбы, отказы других подрядчиков с указанием причин, акты осмотра дорог и фотофиксация. Чем больше документов, тем заказчика будет сложнее обвинить в искусственном дроблении. Такие доказательства лучше собрать и исполнителю, и заказчику.

Присутствуйте на заседании. Это актуально и для заказчика, и для поставщика. Если дело дошло до рассмотрения в ФАС или в суде, обязательно участвуйте лично или через представителя-юриста. Он поможет грамотно выстроить линию защиты.

Подготовьте письменную позицию заранее: объясните, почему контракты заключены именно так, приложите все документы-обоснования, ссылайтесь на реальную потребность и форс-мажорные обстоятельства. Суды и ФАС встают на сторону тех, кто логично и внятно объясняет свои действия.

Поставщику тоже стоит участвовать в заседаниях. Он может предоставить доказательства того, что заказчик запрашивал у него коммерческое предложение, направлял проекты контракта или настаивал на срочности проведения работ.

Не каждое дробление признают нарушением. Суды встают на сторону ответчиков, если контракты разные.

Например, в апреле 2026 года Арбитражный суд Тверской области отказал прокуратуре в иске о признании недействительными 16 контрактов на поставку мебели и оборудования для школы. Суд посчитал, что товары не однородны и не идентичны друг другу — мебель для столовой, спортивный инвентарь, оборудование для кабинета физики, рельсовые системы для досок.