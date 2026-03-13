Госзакупки по 44-ФЗ: что это такое и как они работают простыми словами

Всё больше компаний и ИП сотрудничают с государством. Так, по данным ЕИС, за последние 10 лет сумма контрактов, заключённых по Федеральному закону №44-ФЗ, выросла в 2,3 раза и за 2025 год составила 12,59 трлн ₽..

Если вы тоже думаете работать по 44-ФЗ, но не знаете, с чего начать, читайте статью Точка Банк. Расскажем простыми словами, что такое госзакупки, и дадим пошаговую инструкцию, как исполнить первый контракт.

Коротко — Заказчиком госзакупки выступает государственное ведомство. Например, министерство или бюджетная организация. — Госзакупки за счёт бюджетных денег проводят по Федеральному закону №44-ФЗ. — Госзакупки — это система, в рамках которой государственные ведомства закупают товары или ищут поставщиков услуг.

Что такое госзакупки: простыми словами

Бюджетным учреждениям нужны разные товары и услуги: от принтера для печати распоряжений до новых зданий, в которых будут работать сотрудники. Но ведомства не могут просто заключать договоры с бизнесом напрямую и выбирать поставщиков на своё усмотрение, ведь они тратят бюджетные деньги и должны делать это рационально и обоснованно.

Чтобы контролировать расходы и экономить бюджет, государство и разработало госзакупки — специальную процедуру по выбору поставщика для бюджетных организаций.

Как работает система госзакупок по 44-ФЗ

Система госзакупок устроена так: вначале учреждение, которому понадобились товар или услуга, объявляет об этом в открытых источниках → дальше оно проводит отбор среди желающих исполнить контракт и оценивает претендентов по разным критериям → в итоге выбирает самого лучшего поставщика и заключает с ним контракт.

В такой системе заложены следующие принципы:

Прозрачность. Вся информация по закупкам, за исключением гостайны, есть в открытом доступе. В любое время сведения можно прочитать и проверить.

Экономия бюджета. Госзакупки помогают беречь бюджетные деньги сразу по нескольким причинам. Например, благодаря контрактной системе ведомства могут:

Планировать траты заранее. Каждое учреждение составляет план-график на годы вперёд.

Искать лучших исполнителей по всей стране.

Заключать самые выгодные контракты. Один из главных критериев выбора поставщика — это цена, которую он предлагает.

Конкуренция. За госконтракт может побороться любой бизнес от крупной корпорации до предпринимателя, который зарегистрировал ИП только вчера. Главное для участников закупок — подходить под требования закона №44-ФЗ.

Государственное ведомство не может выбирать, кого из поставщиков допускать до борьбы за контракт, а кого нет. Исключение — закрытые госзакупки. В них участвуют только те, кого приглашают заранее. Но закрытые закупки проходят нечасто: обычно их используют для работы с гостайной или военных нужд.

Участники госзакупок и их роль

Основные участники закупок — это заказчик, поставщик и торговая площадка.

Заказчик — это государственное ведомство, которому нужны товары или услуги. Именно оно инициирует закупки.

Заказчик размещает в открытом доступе проект контракта и извещение — документ, в котором перечислены все характеристики нужного товара или услуги. А потом проводит тендеры, выбирает победителя и заключает с ним контракт.

Поставщик, или исполнитель, — это победитель тендера, с которым заключают госконтракт. Он выполняет работы, оказывает услуги или привозит товар.

По 44-ФЗ поставщиком могут быть организации, индивидуальные предприниматели, самозанятые и физлица.

Электронная торговая площадка (ЭТП) — интернет-сайт, на котором проводятся закупки. Это место встречи заказчиков и поставщиков.

Что такое Единая информационная система

Вся информация, связанная с аукционами и конкурсами, размещается в Единой информационной системе. Коротко её называют ЕИС.

На этой платформе собраны извещения, проекты контрактов, реестр уже выполненных договоров, планы-графики заказчиков, протоколы подведения итогов.

Важные разделы ЕИС вынесены в главное меню. Так, в «Закупках» можно найти все актуальные извещения заказчиков, в «Контрактах и договорах» — уже закрытые сделки между бизнесом и государством.

Какие бывают виды госзакупок

Заказчик может провести закупку разными способами (статья 24 №44-ФЗ). Они делятся на конкурентные и неконкурентные.

1-й вид: конкурентные закупки

Конкурентные закупки — это те, в которых участники соревнуются за контракт между собой. Борьба может быть в трёх форматах: конкурс, аукцион или запрос котировок.

В конкурсе претенденты на контракт предлагают свои условия, а заказчик выбирает лучший вариант по разным критериям.

Например, районная больница объявила конкурс на поставку оборудования. Заявку на участие подали два поставщика и в день отбора предложили такие условия:

Критерий Условия первого участника Условия второго участника Сумма контракта 1 млн ₽ 1,1 млн ₽ Сроки поставки 1 месяц 2 недели Доп. условие — Есть лицензии на обучение.



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В итоге конкурс выиграл второй участник, так как он набрал больше баллов по сумме критериев.

В аукционе единственный критерий для выбора — это цена. Контракт забирает тот участник, который готов исполнить его дешевле остальных.

Например, школа объявила аукцион на ремонт фасада. Заявки подали четыре участника. В обозначенные время и день они подключились к электронной площадке и начали торги.

Участники последовательно делали предложения, пока один из конкурентов не заявил, что готов выполнить контракт по цене в два раза ниже стартовой. Остальные участники торговаться не стали. Победитель аукциона забрал контракт.

При запросе котировок заказчик тоже выбирает поставщика по цене, но, в отличие от аукциона, здесь нет этапа торгов. Участники сразу вместе с заявкой присылают заказчику стоимость контракта, за которую согласны его исполнить. А заказчик выбирает заявку с наименьшей ценой.

Например, городская библиотека провела запрос котировок на поставку мебели для читального зала. Котировки прислали три участника. Победила мебельная фабрика, у которой в заявке цена оказалась ниже остальных.

2-й вид: неконкурентные закупки

Заказчик может выбрать и неконкурентную закупку, то есть закупить у единственного поставщика без проведения тендера. Так можно сделать только в некоторых случаях. Например, если закупка связана с гостайной, она срочная или некрупная.

Кто может участвовать в госзакупках

Подать заявку на тендер может любая компания или ИП, которые соответствуют требованиям Федерального закона №44-ФЗ. Все они перечислены в статье 31 и делятся на основные и дополнительные.

Основные требования действуют для всех участников без исключения. Например, среди них — отсутствие долгов по налогам или конфликта интересов с руководителем заказчика.

Дополнительные требования действуют только для крупных или специфических закупок. Например, от поставщиков может требоваться подтвердить опыт, наличие материалов или оборудования для работы.

Бывает и так, что заказчик устанавливает иные требования к поставщикам. Поэтому, перед тем как подавать заявку, прочитайте всю документацию, которую подготовил заказчик.

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Государство в закупках помогает малому бизнесу и социально ориентированным некоммерческим организациям. Например, заказчики обязаны отдавать этой категории поставщиков 25% поставок или работ в год. Это можно сделать двумя способами:

Организовать «спецзакупку» только для малого бизнеса и некоммерческих организаций , чтобы они могли честно побороться за контракт с конкурентами из своей «весовой категории».

Прописать в контракте условие, что часть работ передаётся на субподряд малому бизнесу или некоммерческим организациям. Тогда сам контракт можно отдать крупной компании, но она будет обязана привлечь в помощь малый бизнес.

Для малого бизнеса есть и другие льготы. Например, такие победители могут обойтись без обеспечения, если докажут опыт в госзакупках. Критерии для подтверждения опыта есть в части 8.1 статьи 96 №44-ФЗ.

Площадки для проведения госзакупок

В России действует несколько сотен электронных торговых площадок (ЭТП). Но госзакупки по 44-ФЗ проходят далеко не на всех.

Чтобы проводить аукционы и конкурсы, площадка должна получить аккредитацию, а это не так просто. Для этого ей нужно иметь:

Хорошую деловую репутацию. Работать без долгов по налогам, арестов и правонарушений;

Серьёзный опыт. Провести тендеры на 2 трлн ₽;

Уставный капитал больше 20 млн ₽;

Открытую бухгалтерскую отчетность;

Специализированное программное обеспечение и мощные серверы.

Все требования есть в Постановлении Правительства №656.

Поэтому аккредитованных электронных площадок совсем немного. Актуальный список можно посмотреть на сайте ЕИС.

Пошаговая инструкция: как участвовать в госзакупках

Для тех, кто впервые собирается участвовать в закупках, собрали все советы и шаги в краткое руководство. Оно поможет новичкам выиграть и исполнить свой первый контракт.

Первым делом почитайте законы, по которым придётся работать. Конечно, вы не запомните все нормы сразу, но будете знать, к какой статье обратиться, когда возникнут вопросы.

Вот эти законы пригодятся в работе в первую очередь:

№44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок» — главный закон о госзакупках. Объясняет все термины и даёт понимание, как работать в контрактной системе.

Постановление Правительства №1875 устанавливает национальный режим в закупках. Другими словами, даёт приоритет отечественным товарам.

Постановление Правительства №2571 раскрывает дополнительные требования к участникам.

Постановление Правительства №2604 объясняет, как оценивать заявки участников закупок во время конкурса.

Статья 17 Федерального закона №135-ФЗ устанавливает антимонопольные требования к торгам.

Статьи 7.30.1, 7.30.2 Кодекса об административных правонарушениях РФ говорят об ответственности за нарушения в сфере закупок.

Вся нормативная база госзакупок собрана в ЕИС в разделе «Документы» — «Нормативные правовые акты 44-ФЗ»

2-й шаг. Получение ЭЦП и регистрация в ЕИС

Если у вас ещё нет квалифицированной электронной подписи (КЭП), закажите её в Удостоверяющем центре — она должна быть выпущена на ИП или ООО, а не на физлицо.

Подпись нужна на каждой стадии закупок: от входа в Единую информационную систему (ЕИС) до подписания контракта.

Когда на руках есть действующая электронная подпись, можно переходить к регистрации в ЕИС. Для этого понадобится профиль на «Госуслугах». После регистрации в ЕИС вас включат в единый реестр участников закупок (ЕРУЗ).

После включения в ЕРУЗ вас аккредитуют на федеральных электронных площадках. То есть вы сразу сможете участвовать в тендерах на всех площадках, дополнительная регистрация не потребуется.

3-й шаг. Поиск подходящей закупки

После регистрации можно переходить к поиску тендеров, которые вам интересны. Есть несколько способов, как это сделать. Например, можно проверять все площадки вручную или воспользоваться сервисом по поиску тендеров от Точка Банк.

Во втором случае нужно выставить необходимые фильтры, после чего программа проверит более 600 площадок и выдаст все подходящие по фильтру предложения. Есть демодоступ к сервису на семь дней, когда можно протестировать его бесплатно.

4-й шаг. Изучение извещения и документации

Не спешите сразу подавать заявку на участие в первом подходящем тендере. Внимательно прочитайте извещение и все остальные документы. В них могут быть особые условия для участников. Например, требование подтвердить опыт работы или иметь лицензию на какую-то деятельность.

Трезво оцените свои возможности: за какую цену вы сможете выполнить заказ не в убыток себе? Поставите ли товар точь-в-точь, как просит заказчик? Обеспечите ли контракт в сжатые сроки?

Также обратите внимание на размер обеспечения: в одной заявке он может быть 5% от стартовой цены контракта, а в другой — все 30%.

На этом шаге нужно проанализировать, сможете ли вы исполнить контракт так, как просит заказчик. Потому что если у него будут претензии, можно попасть в реестр недобросовестных поставщиков, из-за чего отстраняют от закупок на два года.

Заказчики судят о благонадёжности поставщиков по количеству побед в тендерах, ответственному исполнению контрактов, а также по отсутствию в реестре недобросовестных поставщиков.

Также участникам закупок важно не допускать ошибки при подаче заявки, из‑за которых заявки отклоняют. В госзакупках действует «правило трёх отклонений»: если электронная площадка отклонит три ваши заявки за квартал, обеспечение каждой третьей будет перечислено в бюджет. Валентина Неупокоева эксперт по тендерам в Точка Банк

5-й шаг. Внесение обеспечения заявки при необходимости

Если тендер вам подходит и вы решили в нём участвовать, оформите независимую гарантию или внесите денежный депозит на спецсчёт. Другими словами, обеспечьте свою заявку.

Это будет гарантией того, что в случае победы вы исполните контракт. А если всё же откажетесь от своих обязательств, то деньги останутся у заказчика как компенсация.

Когда цена контракта больше 1 млн ₽, обеспечивать заявки нужно обязательно. Когда меньше — по желанию заказчика (статья 44 №44-ФЗ): нужно смотреть, есть ли такой пункт в условиях.

6-й шаг. Подготовка и отправка заявки

Подайте заявку на участие в тендере через электронную торговую площадку, на которой он опубликован. К заявке приложите документы, которые заказчик обозначил в извещении. Обычно это те, что подтверждают соответствие требованиям 44-ФЗ.

Если участвуете в запросе котировок, в заявке отметьте цену, за которую готовы выполнить контракт.

7-й шаг. Определение победителя и подписание контракта

Дальше примите участие в аукционе или конкурсе и дождитесь результатов. Их вы увидите в протоколе подведения итогов, который площадка выложит в Единую информационную систему через один-два рабочих дня.

Если вы выиграли тендер, в ограниченный срок нужно:

Оформить гарантию или разместить депозит, которые обеспечат контракт.

Подписать проект контракта электронной подписью и разместить его в Единой информационной системе.

Сроки для разных закупок будут различаться. Например, после аукциона заказчик должен выложить контракт в Единую информационную систему через два дня. И ещё пять дней будет у поставщика, чтобы его подписать. А вот при запросе котировок на эти действия даётся только два дня (статья 51 №44-ФЗ).

8-й шаг. Исполнение контракта и получение оплаты

Когда заказчик подпишет контракт, он начинает действовать. Вам остаётся выполнить его, не нарушая сроков и условий, и дождаться оплаты.

Существенные условия, такие как срок, сумма или объём контракта, можно изменить только в исключительных случаях. Например, при форс-мажоре или сокращении лимитов финансирования. Поэтому будьте внимательными и соблюдайте все требования, иначе заказчик не примет работы или товар.

Как участвовать в малых закупках

Новички часто начинают работу с малых закупок: они проще, быстрее и помогают получить опыт, чтобы участвовать в полноценных аукционах и конкурсах.

Порядок участия в таких тендерах отличается, поэтому расскажем о них отдельно. Есть два вида малых закупок:

Через электронные магазины. Максимальная сумма контракта должна быть до 600 000 ₽. Поставщики сами размещают в магазине свой товар, а заказчики выбирают подходящее предложение и оформляют закупку.

Например, в одном из электронных магазинов ЕАТ Березка схема выглядит так. Заказчик предварительно заключает контракт с конкретным продавцом → система проверяет, нет ли других продавцов, которые готовы поставить товар дешевле → если более выгодных предложений нет, даёт подписать контракт заказчику.

Чтобы продавать через электронный магазин, бизнесу нужно зарегистрироваться на площадке через «Госуслуги» и добавить в профиль документы.

Свой электронный магазин есть у многих регионов. Найти малые закупки в конкретном регионе можно через поисковик. Например, набрав в строке поиска «Малые закупки Московской области» или «Малые закупки Курганской области».

Через электронные торговые площадки. Максимальная сумма — до 5 млн ₽. Эта закупка проходит по другой схеме: поставщики выкладывают на площадку свой товар → заказчики составляют извещения под конкретную позицию и отправляют площадке → площадка подбирает от одного до пяти подходящих товаров для заказчика → заказчик выбирает самый дешёвый вариант.

Чтобы продавать через электронную торговую площадку, нужно зарегистрироваться в ЕИС и получить усиленную квалифицированную электронную подпись. Далее поставщик заводит карточку предварительного предложения и добавляет в неё свои товары или услуги. У каждой площадки есть подробные руководства о том, как это сделать.

Типичные ошибки участников и как их избежать

Собрали для вас перечень самых частых ошибок участников, чтобы вы могли проверить себя на каждом этапе закупки.

Ошибка 1. Несоответствие условиям конкретной закупки

Условия тендеров в госзакупках отличаются. Например, некоторые проводятся только для малого бизнеса, а некоторые — только для опытных участников. Если подавать заявки на участие, не обращая внимания на условия, отказывать будут часто.

Также по некоторым закупкам от поставщика требуется больше документов. Например, могут быть нужны лицензии или аккредитации. Если их не приложить, заказчик не примет заявку.

Как избежать: читайте извещение внимательно. Там обязательно будут все требования по закупке, особые условия и документы, которые нужно приложить. Заполняйте и перепроверяйте заявку по извещению.

Ошибка 2. Пропуск сроков

В госзакупках нужно обязательно соблюдать сроки. Если отправить заявку на минуту позже обозначенного срока, её отклонят. А за неподписание контракта в обозначенные сроки поставщику вообще грозит дисквалификация на два года.

Как избежать: не откладывайте действия на последний момент. Старайтесь оставлять запас времени на форс-мажор. Даже если заминка произойдёт не по вашей вине, вам ещё придётся это доказать, поэтому лучше совсем не попадать в такие ситуации.

Если срок нарушен из‑за технического сбоя на площадке или в банке, подайте жалобу в ФАС и объясните своё неучастие форс‑мажором. Подкрепите жалобу справкой от площадки или банка о сбое. Валентина Неупокоева эксперт по тендерам в Точка Банк

Ошибка 3. Технические нарушения

Пожалуй, самый обидный тип ошибок — это те, что происходят по невнимательности. Иногда можно случайно отправить заявку дважды, тогда площадка отклонит оба варианта. А можно не подписать заявку электронной подписью и также получить отказ.

Как избежать: есть всего несколько пунктов, по которым электронная площадка может отклонить заявку (часть 6 статьи 43 №44-ФЗ). Советуем проверять их по чек-листу перед каждой отправкой:

Заявка подписана электронной подписью

Заявка отправлена один раз

Срок подачи ещё не закончился

Цена в заявке не больше, чем начальная максимальная цена заказчика

В ЕИС выложена тендерная гарантия или есть деньги на спецсчёте

Закупка не закрытая

В заявке указана страна происхождения товара — для закупок отечественных товаров

Ошибка 4. Занижение цены контракта

При участии в аукционах и конкурсах новички в закупках часто предлагают слишком низкую для себя цену. Иногда это оправдано: компания может сработать в ноль, зато получить опыт и участвовать в других интересных тендерах. Но часто сильное снижение цены невыгодно поставщику.

К тому же, если вы снизите начальную стоимость более чем на 25%, начнут действовать антидемпинговые меры. Придётся увеличить размер обеспечения, а значит, расходы бизнеса возрастут, и есть риск исполнить контракт в убыток.