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Закупки и тендеры
Закупки и тендеры

Штрафы по 44-ФЗ: за что могут наказать поставщика

Разберёмся, какие санкции грозят поставщику и как заказчики применяют их на практике.

27.04.2026
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Авторы

Участник госзакупок не несёт административной ответственности по КоАП, но это не значит, что у него совсем нет рисков. Он сталкивается с материальной и репутационной ответственностью, которые регламентируются 44-ФЗ и Гражданским кодексом РФ.

Коротко
— Поставщику не грозит административная ответственность по КоАП, но он платит за ошибки деньгами и репутацией.
— За нарушения условий контрактов начисляют штрафы и пени, а за срыв работ могут внести в реестр недобросовестных поставщиков.
— Рассчитывать, что заказчик закроет глаза на нарушения, не стоит: он не вправе их игнорировать — иначе штраф грозит уже ему.

Какая ответственность предусмотрена по 44-ФЗ  

Денежная. Это основной рычаг воздействия на поставщика. За срыв сроков или плохо выполненную работу заказчик начисляет неустойку — штрафы и пени. А за нарушение 44-ФЗ могут ещё и лишить обеспечительного платежа.

Репутационная. Если поставщик не выполнил условия госконтракта, то его могут внести в реестр недобросовестных поставщиков (РНП). В этом случае он не сможет участвовать в тендерах два года.

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Штрафы и пени: что и когда начисляют

Условия о штрафах и пенях прописывают в госконтракте, поэтому заказчик обязан требовать неустойку, если поставщик что-то нарушил. Если он проигнорирует нарушение, ему самому грозит штраф по ч. 6 ст. 7.30 КоАП РФ

Пени начисляют за просрочку. Размер — 1/300 ключевой ставки ЦБ РФ от цены контракта, уменьшенной на сумму уже поставленного товара. Это устанавливает ч. 7 ст. 34 44‑ФЗ.

ПРИМЕР
Компания выиграла тендер на сумму 550 000 ₽, по которому она должна была поставить заказчику товар до 20 февраля 2026 года.
Но в установленный срок поставщик произвёл отгрузку лишь на 150 тыс рублей. Оставшаяся часть товара на 400 000 ₽ была поставлена только 28 февраля.
Считаем просрочку: с 21 по 28 февраля — 8 дней, ключевая ставка — 15,5 %.
Пени: 400 000 × 8 × 1/300 × 15,5 % = 1653 ₽.

Штрафы — это фиксированные платежи за ненадлежащее исполнение контракта. Их размеры утверждены в Постановлении Правительства от 30.08.2017 №1042 и зависят от цены контракта. 

ПРИМЕР
Поставщик заключил контракт на 2,8 млн ₽. Он вовремя поставил товар, но забыл приложить сертификат соответствия. За это заказчик выставил ему штраф на 1 000 ₽.

Штрафы за нарушение стоимостных обязательств

Эти штрафы выставляют, если поставщик не поставил весь товар или оказал услуги в неполном объёме:

Цена контракта или этапа, ₽Штраф, %
До 3 000 00010
От 3 000 000,01 до 50 000 0005
От 50 000 000,01 до 100 000 0001
От 100 000 000,01 до 500 000 0000,5
От 500 000 000,01 до 1 000 000 0000,4
От 1 000 000 000,01 до 2 000 000 000,010,3
От 2 000 000 000,01 до 5 000 000 000,010,25
От 5 000 000 000,01 до 10 000 000 0000,2
От 10 000 000 000,01 и выше0,1

Штрафы за нарушение нестоимостных обязательств

Нестоимостные обязательства — это те, которые сложно оценить в деньгах. Например, за неправильный ассортимент товара или плохую упаковку. За них предсмотрены следующие штрафы:

Цена контракта, ₽Штраф, ₽
До 3 000 0001 000
От 3 000 000 до 50 000 0005 000
От 50 000 000 до 100 000 00010 000
От 100 000 000 и выше100 000

Для субъектов малого предпринимательства действуют пониженные штрафы. Они составляют 1% от цены контракта, но не менее 1 000 ₽ и не более 5 000 ₽.

ВАЖНО
Если вы нарушили условия контракта, договориться с заказчиком не получится — он обязан потребовать неустойку. Иначе контрактному управляющему или сотруднику контрактной службы грозит штраф по КоАП в размере 10 000–20 000 ₽ (ч. 6 ст. 7.30.2 КоАП РФ). 

Потеря обеспечения: когда деньги не вернут

Обеспечительный платёж — это залог надёжности поставщика. Деньгами или банковской гарантией он подтверждает, что готов подписать и исполнить контракт, но в случае ошибки обеспечение уходит заказчику или в бюджет. Разберём три ситуации.

  1. В ч. 27 ст. 44 44-ФЗ закреплено правило трёх отклонений. Если в течение одного квартала на конкретной электронной площадке вам трижды отклонят заявку на этапе рассмотрения вторых частей из-за за несоответствия требованиям, обеспечение третьей заявки уйдёт в бюджет. 
  2. Победитель тендера обязан подписать контракт. Если он не сделал это вовремя, то потеряет обеспечение заявки. Кроме того, заказчик передаст о нём сведения в ФАС, что может привести к внесению в реестр недобросовестных поставщиков.

Если обеспечение заявки предоставляли в виде денежных средств, а контракт успешно подписан двумя сторонами, то сумма обеспечения заявки возвращается поставщику не позднее пяти рабочих дней.

  1. Если поставщик срывает сроки или нарушает любые другие существенные условия контракта, то заказчик вправе удержать неустойку из обеспечения исполнения контракта. 

Когда сделка успешно завершена, денежное обеспечение исполнения контракта возвращается на счёт исполнителя. Обычно не позднее 30 дней с даты исполнения контракта с подписания акта приёмки.

Типовые нарушения в госзакупках

Эти нарушения поставщики допускают чаще всего:

Нарушение сроков. Самое массовое нарушение. Поставщик неправильно рассчитал логистику, забыл про календарный план или просто не успел выполнить свои обязательства.

Последствие: заказчик начисляет пени за каждый день просрочки. Если срыв сроков критический — контракт могут расторгнуть в одностороннем порядке с риском попадания поставщика в РНП.

Нарушение качества. Товар не соответствует техническому заданию, работы выполнены с недостатками, в отчётной документации есть ошибки.

Последствие: штрафы. Если недостатки неустранимые, то есть риск одностороннего расторжения со стороны заказчика и РНП.

Ошибки в закрывающих документах. Некорректно указали сумму, забыли про НДС, перепутали реквизиты. Формально ТРУ предоставлены, но бумаги оформлены неверно.

Последствие: заказчик не примет работу и не подпишет акт. А поставщик не получит деньги и окажется в просрочке.

Нарушения процедуры заключения контракта. Часто участники выигрывают контракт, но не подписывают его. Причины бывают разные: забыли, не увидели, когда заказчик направил договор, передумали. 

Последствие: потеря обеспечения заявки — деньги уходят заказчику или в бюджет. Дополнительно материалы передадут в ФАС для решения вопроса о включении в РНП.

Можно ли избежать ответственности по 44‑ФЗ  

Штрафы и пени. Их можно не платить, если сумеете доказать, что нарушение случилось не по вашей вине. Для этого нужно подтвердить, что вам помешали:

  • Действия заказчика — например, вам вовремя не выдали исходные данные или не предоставили пропуск на объект.
  • Форс-мажор — чрезвычайные или непредотвратимые обстоятельства. Например, стихийные бедствия, военные действия или запреты госорганов. А вот болезнь сотрудников и повышение цен не считают форс-мажором — это риски бизнеса.

Если неустойку начислили, но она явно завышена, можно обратиться в суд и попросить снизить её по ст. 333 ГК РФ. Иногда на это идут, когда просрочка небольшая или в этом есть вина заказчика.

Реестр недобросовестных поставщиков. В этом случае доказать свою невиновность сложнее, но шанс есть.

После того как заказчик направит сведения в ФАС, будет назначено заседание комиссии. Поставщику нужно принять в нём участие, грамотно представить свою позицию и показать, что в его действиях не было недобросовестности. 

Например, если вы уведомляли заказчика о проблемах и вели с ним переписку — это весомый аргумент. Комиссия ФАС часто встаёт на сторону поставщика, когда доказательств достаточно.

ПРИМЕР
Заказчик посчитал, что работы по контракту на выполнение корректировок проектной документации выполнены ненадлежащим образом. Но на заседании поставщик доказал обратное: заказчик выдавал замечания частями и требовал присутствия на объекте, хотя контрактом это не предусмотрено. Всё подтвердилось перепиской в мессенджерах. В итоге УФАС по Свердловской области решила не вносить поставщика в РНП.

За что наказывают заказчиков

Заказчики несут административную, а в некоторых случаях ещё и уголовную и дисциплинарную ответственность. По данным Федерального казначейства, в первом квартале 2025 года заказчики чаще всего допускали одни и те же ошибки:

  • 26% — не требовали неустойку, хотя поставщики нарушили условия контракта;
  • 19% — нарушили сроки оплаты;
  • 8% — неправильно обосновали НМЦК;
  • 8% — приняли товары, работы, услуги, которые не подходили по условиям контракта.

Сроки давности ответственности заказчика по 44-ФЗ

Заказчика наказывают по КоАП РФ, и там сроки давности такие:

  • Один год — для большинства нарушений 44-ФЗ (ст. 7.29–7.32, 7.30 КоАП РФ). Это стандартный срок;
  • Два года — если нарушение связано с бюджетом, то есть за нецелевое использование бюджетных средств;
  • Шесть лет — за коррупционные нарушения (ст. 19.28 КоАП РФ);
  • Один год при дисквалификации — если чиновнику грозит дисквалификация, срок давности всегда один год, даже если основная статья предполагает больший срок.

У заказчика есть три года на то, чтобы потребовать от поставщика штраф или пени. Если срок пропущен — взыскать неустойку он сможет только через суд.

Вопросы по теме

Какие штрафы предусмотрены по 44-ФЗ для поставщика?

Административной ответственности по КоАП для поставщика нет, только материальная — если он нарушил условия контракта.

Можно ли оспорить штраф по 44-ФЗ?

Да, вы можете обратиться в суд и попросить снизить её по ст. 333 ГК РФ. На это идут, когда просрочка небольшая или в этом есть вина заказчика.

Как рассчитываются штрафы и пени по контракту?

Пени начисляют за просрочку в размере 1/300 ключевой ставки ЦБ РФ от цены контракта, уменьшенной на сумму уже поставленного товара.


Штрафы начисляют за нарушение условий госконтракта: либо процент от цены контракта, либо фиксированная сумма. Зависит от вида нарушения.

За что заказчика штрафуют по 44-ФЗ?

Заказчика наказывают не за то, что поставщик сорвал контракт, а за то, что он на это закрыл глаза. Также могут оштрафовать за ошибки в расчётах, сроках, документах — всё, что относится к процедурным нарушениям. Вот некоторые штрафы:


— за несвоевременное размещение контракта в ЕИС — штраф от 15 000 до 50 000 ₽ на должностное лицо;


— за нарушения при приёмке и оплате — за просрочку оплаты заказчику назначают штраф от 30 000 до 50 000 ₽, а за немотивированный отказ подписать акт от 5 000 до 30 000 ₽;


— за ошибки в закупочной документации — от 15 000 до 50 000 ₽ на должностное лицо за неверное описание объекта закупки или нарушение в расчёте цены.

Как взыскиваются штрафы и пени?

Если поставщик нарушил условия контракта, заказчик обязан направить ему требование об уплате. Если штраф не оплачивают, то заказчик может обратиться в суд.


Если нарушение произошло со стороны заказчика, то должностное лицо или саму организацию штрафуют контролирующие органы. Обычно решение выносит ФАС. 

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Штрафы по 44-ФЗ в 2026 году: ответственность поставщика, таблица КоАП – Банк Точка