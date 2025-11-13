НДС в ВЭД: порядок учёта и уплаты

С 2026 года в Налоговый кодекс могут внести поправки, затрагивающие внешнеэкономическую деятельность (ВЭД). Изменения касаются как экспортёров, так и компаний, работающих с импортом и международными перевозками.

Согласно законопроекту Минфина №1026190-8.

Коротко Экспортёрам станет проще подтверждать право на нулевую ставку — теперь документы можно будет направлять в электронной форме через личный кабинет ФНС. Кроме того, расширится перечень операций и документов, подтверждающих применение льготы. Импортёры, включая компании и ИП на УСН, как и прежде, будут обязаны уплачивать ввозной НДС. Также обновятся нормы, касающиеся международных перевозок и интернет-торговли. Помимо этого, обсуждается повышение стандартной ставки НДС — до 22%.

С 2026 года вступят в силу новые правила по НДС во внешнеэкономической деятельности.

Налоговая реформа с 2026 года

Нулевая ставка НДС — уточнены условия применения

Как и прежде, при экспорте товаров применяется ставка НДС 0%, но теперь уточнён перечень операций и документов, подтверждающих право на льготу.

0% применяется при экспорте товаров, вывезенных в таможенной процедуре экспорта;

ставка 0% распространяется на работы и услуги, напрямую связанные с экспортом (перевозка, хранение, погрузка, экспедирование);

добавлены уточнения по экспорту драгоценных металлов и операциям по их очистке.

Ранее для подтверждения нулевой ставки необходимо было предоставлять полный комплект внешнеторговых документов. Теперь же будет достаточно направить их электронные копии.

Право отказаться от ставки 0%

Компания сможет отказаться от применения нулевой ставки, даже если имеет на неё право. Это актуально, если экспортёру удобнее начислить НДС по общей ставке. Например, чтобы избежать временных разниц по вычетам.

Отказ возможен:

по экспортным операциям;

услугам, связанным с международными перевозками импортируемых товаров.

Чтобы отказаться от нулевой ставки НДС по экспортным операциям, налогоплательщик подаёт заявление в ФНС. Сделать это нужно до первого числа квартала, с которого планируется применять общую ставку.

Отказ действует не менее 12 месяцев и распространяется на все экспортные операции компании или предпринимателя. Устанавливать разные ставки НДС для отдельных покупателей законом не разрешается.

Подтверждение нулевой ставки — новые требования к документам

В НК появится уточнённый перечень документов, подтверждающих право на 0% НДС. Предполагаемый список документов:

контракт с иностранным покупателем;

таможенная декларация с отметкой о выпуске в процедуре экспорта;

транспортные и банковские документы;

при экспорте через посредников — договор комиссии или агентский договор.

Международные перевозки и импорт

Теперь льгота по ставке 0% распространяется не только на экспортные перевозки, но и на услуги, оказываемые при международных перевозках импортируемых товаров.

Это означает, что:

компании-перевозчики, обслуживающие импорт, смогут применять нулевую ставку;

уточнён порядок документального подтверждения — требуются копии транспортных и таможенных документов.

Электронный документооборот с ФНС

Поправки закрепят возможность подавать все документы для подтверждения нулевой ставки НДС через личный кабинет ФНС. Для этого используется усиленная квалифицированная электронная подпись. Электронные документы будут иметь ту же юридическую силу, что и бумажные оригиналы.

Каким ВЭД-компаниям нужно платить НДС

НДС во внешнеэкономической деятельности (ВЭД)

Налог на добавленную стоимость платят почти все компании и ИП, которые ведут внешнеэкономическую деятельность.

Исключение — организации на упрощённой системе налогообложения, не превышающие лимит 60 млн ₽. Если новый законопроект примут, то лимит может снизиться до 10 млн ₽.

Для таких компаний действует освобождение от НДС, пока лимит не превышается.

НДС при импорте товаров в Россию

При ввозе товаров на территорию России НДС обязаны заплатить все импортёры. Налог уплачивается на таможне при пересечении границы. Если товар поступает из стран ЕАЭС, НДС перечисляется напрямую в ФНС.

Даже компании на УСН должны платить ввозной НДС. Система налогообложения значения не имеет — налог платят все, кто ввозит товар.

Срок уплаты при импорте из ЕАЭС — до 20-го числа месяца, следующего за месяцем постановки товара на учёт.

Ставка налога зависит от вида товара. Большинство импортируемых товаров облагаются НДС по ставке 20%. Некоторые категории, например детские товары или продукты питания, облагаются по ставке 10%.

НДС при экспорте товаров из России

При экспорте товаров применяется ставка НДС 0%. Но, чтобы воспользоваться льготой, нужно подтвердить сам факт вывоза товара за границу. Для этого экспортёр подаёт в налоговую пакет документов, подтверждающих экспорт. Компании и ИП на общей системе налогообложения могут применять ставку 0%.

Организации на УСН обычно не начисляют и не уплачивают НДС.

Главное условие — годовой доход не должен превышать установленный лимит в 60 млн ₽. Если будет принят новый законопроект, лимит могут снизить до 10 млн ₽.

НДС при оказании услуг в ВЭД

Если услуги оказываются на территории России, начисляется НДС по ставке 20%. Например, часть транспортных услуг выполняются по территории РФ.

Если услуги оказываются за пределами России, НДС не взимается. Такие операции считаются реализованными за рубежом и налогом не облагаются. Место оказания услуг определяется в соответствии с положениями ст. 148 НК РФ.

Электронные услуги

Если иностранная компания оказывает услуги через посредника в России, налог платит сам посредник. Он выступает налоговым агентом и перечисляет НДС в бюджет за иностранного партнёра. Это требование установлено п. 10 ст. 174.2 НК РФ.

Когда российская компания оказывает услуги иностранному заказчику, важно определить место оказания услуг. Если заказчик находится за пределами России и не имеет в стране представительства, такие услуги считаются реализованными за рубежом. В этом случае НДС в России платить не нужно.

Изменения в системах налогообложения

В 2025 году действуют новые налоговые правила. Они затронули участников ВЭД и внесли изменения в налог на прибыль, НДС и валютный контроль.

Налог на прибыль

Ставка налога на прибыль увеличилась с 20 до 25%. Это правило касается всех юридических лиц.

Теперь налог распределяется так:

в федеральный бюджет поступает 8% вместо прежних 3%;

остальные 17% остаются в региональных бюджетах.

НДС

С 1 января 2025 года новые правила коснулись предпринимателей на УСН. Если их доход за год превышает 60 млн ₽, они обязаны платить НДС.

В 2026 году лимит могут снизить до 10 млн ₽.

Для таких компаний действуют пониженные ставки:

5% — при доходе от 60 до 250 млн ₽;

7% — при доходе от 250 до 450 млн ₽.

Размеры порогов планируют индексировать ежегодно.

Также с 2026 года размер стандартной ставки НДС может увеличиться до 22%.

С 1 апреля 2025 года упростилось подтверждение нулевой ставки НДС. Это касается международных железнодорожных и автомобильных перевозок.

Изменился порядок уплаты НДС по электронной торговле. С 2025 года импорт товаров через интернет облагается НДС по новым правилам. ФНС контролирует эти операции через электронные системы.

НДС оплачивается через единый налоговый счёт (ЕНС). ЕНС позволяет бизнесу платить налоги одним платежом и отслеживать расчёты онлайн.

Таможенные сборы

С 2025 года увеличились таможенные сборы. Размер сборов теперь зависит от вида и стоимости операции, согласно ст. 22 НК РФ.

Как выбрать налоговую ставку при импорте и экспорте товаров

Налоговая ставка при импорте и экспорте определяется характеристиками товара, страной его происхождения. Каждый из этих факторов влияет на размер налога, поэтому важно учитывать их при расчётах.

Как определить налоговую ставку

1. Код товара по ТН ВЭД

Каждый товар имеет свой код в классификаторе ТН ВЭД. От него зависит размер пошлины и НДС. Найти код можно в официальном классификаторе. Часто нужный код уже указан в сертификате или декларации соответствия.

2. Тип товара

Некоторые категории товаров облагаются акцизой, например алкоголь, табак и автомобили. Социально значимые товары (детское питание, лекарства и т. д.) облагаются НДС по сниженной ставке 10%. Для экспорта чаще всего действует нулевая ставка НДС, но её нужно подтвердить документами в течение 180 дней с даты отгрузки.

3. Страна происхождения или назначения

Если ввозится товар из стран ЕАЭС — Беларуси, Казахстана, Армении или Кыргызстана, НДС уплачивается не на таможне, а напрямую в налоговую инспекцию.

При торговле с другими странами можно воспользоваться льготами по международным соглашениям. Для этого требуется сертификат происхождения товара.

Алгоритм расчёта при импорте

Определите точное наименование и характеристики товара. Найдите код товара по ТН ВЭД.

По этому коду можно узнать размер таможенной пошлины и ставку НДС.

Обычно при импорте применяется ставка НДС 20%, а для отдельных категорий товаров — 10%.

Налоговая база включает таможенную стоимость, сумму пошлины и акциз, если он предусмотрен. Для удобства можно воспользоваться онлайн-калькуляторами таможенных платежей.

Если новый законопроект примут, то НДС в 2026 году составит 22%.

При импорте НДС рассчитывается не только от стоимости товара, но и от всех дополнительных сборов — пошлин и акцизов. В учёте важно разделять операции по импорту и экспорту, чтобы не запутаться в ставках и вычетах.

Алгоритм при экспорте

Для большинства экспортных товаров применяется нулевая ставка НДС. Но её нужно подтвердить документами — контрактом, накладными, транспортными документами. Если документы не собраны вовремя, придётся заплатить НДС по обычной ставке.

Расчёт НДС в ВЭД

НДС при импорте товаров рассчитывается по формуле:

НДС = (Ст + Свп + Са) × Н,

где Ст — таможенная стоимость, Свп — сумма пошлины, Са — акциз, а Н — ставка НДС.

ПРИМЕР 1. Определяем таможенную стоимость (Ст) Это цена товара плюс расходы на доставку и страхование. Все суммы подтверждаются документами — контрактом, инвойсом, транспортными накладными. Допустим: — цена товара — 250 000 ₽; — доставка до границы — 45 000 ₽; — страхование груза — 5 000 ₽. Таможенная стоимость составит: (250 000 + 45 000 + 5 000) = 300 000 ₽. 2. Рассчитываем ввозную пошлину (Свп) Ставка пошлины зависит от кода ТН ВЭД. Для ароматизаторов код — 3307 49 000 0, ставка пошлины — 5%. Значит, сумма пошлины равна: (300 000 × 5%) = 15 000 ₽. 3. Определяем сумму акциза (Са) Товар содержит спирт, поэтому облагается акцизом. Ставка — 613 ₽ за 1 литр 100% спирта. В партии объёмом 400 л содержится 10 л спирта, значит сумма акциза: (10 × 613) = 6 130 ₽. 4. Применяем ставку НДС (Н) Базовая ставка — 20%. Теперь рассчитаем налог: (300 000 + 15 000 + 6 130) × 20% = 64 226 ₽. Итого: при ввозе ароматизаторов общая сумма НДС к уплате составит 64 226 ₽. Если бы товар не содержал спирт, формула была бы проще: НДС = (Ст + Свп) × Н. В нашем случае это было бы: (300 000 + 15 000) × 20% = 63 000 ₽.



Как вести учёт по НДС в ВЭД

Учёт НДС во внешнеэкономической деятельности зависит от того, куда направляется товар — на импорт или экспорт. В каждом случае свои особенности и порядок действий.

Учёт НДС при импорте

При ввозе товара на территорию России предприниматель обязан заплатить ввозной НДС. Это делается одновременно с уплатой таможенных пошлин.

Базой для расчёта НДС является не только цена товара по контракту, но и его таможенная стоимость. В неё входят все дополнительные расходы — пошлины, акцизы, доставка и страхование.

Уплаченный на таможне НДС можно вернуть через вычет. Для этого товар должен использоваться в деятельности, где начисляется НДС. Также нужны документы, подтверждающие уплату налога, — таможенная декларация и платёжные поручения.

Сумму уплаченного НДС отражают в книге покупок. Важно правильно указать код операции и хранить все документы, подтверждающие расчёт.

Учёт НДС при экспорте

При экспорте применяется ставка НДС 0%. Это значит, что налог к уплате не начисляется, но компания может вернуть НДС, ранее уплаченный поставщикам.

Чтобы сохранить нулевую ставку, нужно подтвердить факт вывоза товара. Для этого собирают пакет документов: контракт, экспортную декларацию, транспортные накладные и банковскую выписку об оплате.

На сбор документов даётся 180 дней с даты отгрузки. Если документы не собраны вовремя, придётся начислить НДС по обычной ставке — 20 или 10%. После того как пакет документов будет готов, налог можно вернуть через вычет.

Экспортные операции показываются в отдельном разделе декларации по НДС. Вычеты по входящему НДС отражаются в книге покупок.

Отчётность по НДС в налоговую при импорте и экспорте товаров

Порядок отчётности по НДС при импорте и экспорте зависит от направления сделки — со странами ЕАЭС или с другими государствами. Для каждого случая действуют свои сроки и правила.

Экспорт в страны ЕАЭС отражается в обычной квартальной декларации по НДС. Порядок заполнения декларации определяется подтверждением ставки 0%.

Отчётность по НДС при импорте зависит от страны происхождения товара.

Декларация по косвенным налогам подаётся вместе с заявлением о ввозе и уплате НДС.

Применяются стандартные ставки — 10 или 20%, а уплаченный налог можно принять к вычету после выполнения всех условий.