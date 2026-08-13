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Учёт товарно-материальных ценностей (ТМЦ)

Товарно-материальные ценности отражаются в учёте при поступлении, перемещении внутри компании и списании. Важно правильно оформить каждую операцию и отразить её в учёте. Точка Банк расскажет, что относится к ТМЦ, как оформлять их движение и какие проводки применять при поступлении и списании.

13.08.2026
545
545

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Счёт за 0 ₽ и бухгалтерия на год

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Коротко
В бухгалтерском учёте товарно-материальным ценностям (ТМЦ) соответствует термин «запасы» из ФСБУ 5/2019. Движение ТМЦ оформляется первичными документами:
—Поступление — накладная или УПД.
—Передача в производство — требование-накладная.
—Списание порчи и недостач — акт списания по итогам инвентаризации.
Стоимость выбывающих запасов определяется одним из трёх методов: по себестоимости каждой единицы, по средней себестоимости или по ФИФО.
ИП вправе не вести бухгалтерский учёт, поэтому счета и проводки для них необязательны. Но первичные документы на закупку ТМЦ предпринимателю всё равно нужны, без них нельзя подтвердить расходы для целей налогообложения.

Что такое ТМЦ

ТМЦ — это товарно-материальные ценности, которые компания использует в работе не дольше 12 месяцев или в пределах обычного операционного цикла. К ТМЦ относятся:

  • Сырьё.
  • Материалы.
  • Товары для перепродажи.
  • Готовая продукция.
  • Запчасти.
  • Другие запасы.

ФСБУ 5/2019 не использует термин «ТМЦ», вместо этого используется термин «запасы» — активы, которые компания потребляет или продаёт в рамках обычного операционного цикла либо использует не дольше 12 месяцев. При этом выражение «товарно-материальные ценности» встречается в других нормативных актах и официальных документах.

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До отмены ПБУ 5/01 активно применялся термин «материально-производственные запасы» (МПЗ). Понятия ТМЦ, МПЗ и запасы частично пересекаются, но не являются полными синонимами. При этом термины активно используются в работе, но имеют разный статус:

  • Запасы — официальный термин действующего стандарта.
  • ТМЦ и МПЗ — рабочие названия.

ФСБУ 5/2019 обязателен для организаций с отчётности за 2021 год. Исключение — микропредприятия с правом на упрощённый бухучёт, которые могут списывать стоимость запасов в расходы сразу при покупке. Любая организация также вправе не применять стандарт к запасам для управленческих нужд, например к канцтоварам, но это решение должно быть закреплено в учётной политике.

ВАЖНО
Для ИП действуют особые правила, так как предприниматели могут не вести бухгалтерский учёт согласно п. 1 ч. 2 ст. 6 Федерального закона от 06.12.2011 №402-ФЗ. Для ИП достаточно налогового учёта доходов и расходов.

Классификация товарно-материальных ценностей

От вида ТМЦ зависит счёт учёта, набор документов и момент списания стоимости в расходы. По назначению выделяют следующие группы:

Группа ТМЦЧто входитСчёт учёта
Сырьё и материалыТо, из чего производится продукция или что расходуется в работе: мука в пекарне, ткань в ателье, стройматериалы у подрядчика10
ТоварыИмущество, купленное для перепродажи без переработки41
Готовая продукцияРезультат производства, предназначенный для продажи43
Незавершённое производствоПродукция, не прошедшая все стадии обработки20, 23 или 29
Инвентарь, инструменты, спецодеждаМалоценные объекты со сроком службы не дольше 12 месяцев либо в рамках обычного операционного цикла10
Тара, топливо, запчастиВспомогательные ценности учитываются на субсчетах 10

Одна и та же вещь может попасть в разные группы в зависимости от того, как компания её использует. Например, мешок муки для пекарни — сырьё на счёте 10, тот же мешок в продуктовом магазине — товар на счёте 41.

Активы, предназначенные для использования более 12 месяцев и не потребляемые или не продаваемые в рамках обычного операционного цикла, как правило, не относятся к запасам. Их классифицируют по соответствующим стандартам бухгалтерского учёта.

Учёт ТМЦ в бухгалтерии

Учёт ТМЦ строится вокруг трёх событий: поступление, движение внутри компании и выбытие. Для каждого события свой набор документов и проводок.

Документы для учёта ТМЦ

С 2013 года унифицированные формы первичных документов необязательны — компания вправе разработать свои бланки с обязательными реквизитами из ст. 9 Федерального закона от 06.12.2011 №402-ФЗ

На практике большинство компаний продолжает работать с привычными формами.

ОперацияДокумент
Поступление от поставщикаТоварная накладная ТОРГ-12 или УПД, приходный ордер М-4
Расхождения при приёмкеАкт о приёмке материалов М-7, акт ТОРГ-2
Передача в производство, между складамиТребование-накладная М-11, лимитно-заборная карта М-8
Складской учётКарточка учёта материалов М-17
ПродажаТоварная накладная ТОРГ-12 или УПД
Списание порчи, боя, недостачАкт о списании в произвольной форме, ТОРГ-15, ТОРГ-16

Все перечисленные документы можно оформлять в электронном виде с электронной подписью — по 402-ФЗ электронный первичный документ равнозначен бумажному.

При обмене электронными накладными и УПД данные попадают в учётную систему без ручного ввода, что снижает число расхождений между документами и складом.

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Оценка при поступлении

Запасы принимаются к учёту по фактической себестоимости, в которую входят цена поставщика за вычетом возмещаемых налогов и сборов, а также затраты, непосредственно связанные с приобретением и подготовкой запасов. Согласно п. 12 ФСБУ 5/2019, цена берётся с учётом всех скидок, уступок, вычетов, премий и льгот, которые поставщик предоставил организации, независимо от формы их предоставления. Невозмещаемый НДС включается в стоимость запасов.

Например, компания купила партию досок за 244 000 ₽, в том числе НДС 44 000 ₽. Доставку выполнил перевозчик на УСН без НДС за 15 000 ₽. Фактическая себестоимость партии — 215 000 ₽, в неё входят цена без НДС и стоимость доставки.

Проводки по учёту ТМЦ

ОперацияДебетКредит
Оприходованы материалы или товары10 (41)60
Учтён входной НДС1960
НДС принят к вычету6819
Материалы переданы в производство20 (23, 25, 26)10
Материалы использованы в торговле4410
Выпущена готовая продукция4320
Списана себестоимость проданных товаров90-241
Списана себестоимость проданной продукции90-243
Выявлена недостача или порча9410 (41, 43)

Торговые компании чаще всего работают со связкой счетов 41 и 90-2, производственные — со всей цепочкой от счёта 10 до счёта 43.

Если у компании есть право на вычет НДС, то входной НДС принимается к вычету проводкой Дт 68 Кт 19. В остальных случаях НДС включается в стоимость приобретения или расходы.

ВАЖНО
Микропредприятие, имеющее право на упрощённый бухучёт, может закрепить в учётной политике отказ от применения ФСБУ 5/2019 и признавать соответствующие затраты расходами по мере их возникновения. Счёт затрат и проводка выбираются в зависимости от назначения приобретения, а основанием служат первичные документы, подтверждающие факт хозяйственной жизни.

Как списать ТМЦ

Списание — момент, когда стоимость ТМЦ уходит со счетов учёта в расходы или на убытки. Основания разные: продажа, отпуск в производство, порча, недостача или истечение срока годности. От основания зависят документы и проводка, а сумма списания — от выбранного метода оценки.

Методы оценки при списании

П. 36 ФСБУ 5/2019 допускает три метода:

  • По себестоимости каждой единицы — для уникальных или дорогих позиций, например автомобили, ювелирные изделия или оборудование под заказ.
  • По средней себестоимости — стоимость остатка и всех поступлений делится на общее количество, метод подходит для больших объёмов однородных запасов.
  • ФИФО — первыми списываются ТМЦ из самых ранних по времени партий.

Для запасов со сходными свойствами и характером использования последовательно применяется один способ оценки. Изменить его можно при наличии оснований в порядке, установленном ПБУ 1/2008. При этом метод ЛИФО, при котором первыми списываются последние партии, в бухгалтерском учёте не применяется.

ПРИМЕР
Расчёт по средней себестоимости: на начало месяца на складе 100 кг краски стоимостью 300 ₽ за кг. За месяц поступило ещё 200 кг по 330 ₽. Средняя себестоимость: (100 × 300 + 200 × 330) ÷ 300 = 320 ₽ за кг. При передаче в цех 150 кг краски будет списано 48 000 ₽.

Списание в производство и при продаже

Отпуск материалов в производство оформляется требованием-накладной М-11, а при регулярном отпуске по нормам лимитно-заборной картой М-8. Проводка — Дт 20 Кт 10.

При продаже товаров себестоимость списывается проводкой Дт 90-2 Кт 41 на основании накладной, выставленной покупателю.

Списание испорченных ТМЦ и недостач

Порчу или недостачу сначала фиксируют. Для этого проводят инвентаризацию и составляют акт. Сумма потерь относится на счёт 94 «Недостачи и потери от порчи ценностей», а дальше возможны три варианта:

  • Потери в пределах норм естественной убыли, например усушка, утруска или бой, — Дт 20 (44) Кт 94.
  • Ущерб сверх норм при наличии виновного — Дт 73 Кт 94.
  • Если виновные не установлены или суд отказал во взыскании, потери списываются на прочие расходы — Дт 91-2 Кт 94.

С сотрудника по общему правилу ст. 241 ТК РФ можно взыскать не более его среднего месячного заработка. Полная материальная ответственность действует только в случаях из ст. 243 ТК РФ, например при заключённом договоре о полной материальной ответственности.

ВАЖНО
Каждое выбытие или использование запасов должно быть подтверждено надлежащим первичным документом. Инвентаризация обязательна в предусмотренных законом случаях, в частности при выявлении утраты или порчи, но не при каждом обычном списании запасов.

Организация складского учёта ТМЦ

Бухгалтерские проводки отражают итог операций, а сохранность самих ценностей обеспечивается на складе. Поэтому параллельно с бухгалтерским ведётся складской учёт — по местам хранения и материально ответственным лицам.

С кладовщиком может быть заключён договор о полной материальной ответственности при соблюдении требований ст. 244 ТК РФ и утверждённого перечня должностей и работ. Даже без такого договора полная ответственность возможна в других случаях, установленных ст. 243 ТК РФ

Каждое поступление и выбытие проходит через документы с подписями, а остатки фиксируются в карточках складского учёта или в учётной программе. Данные склада периодически сверяются с бухгалтерией.

Хранение организуют сортовым или партионным способом. При сортовом ТМЦ размещаются по наименованиям и сортам без привязки к поставкам. При партионном каждая партия учитывается отдельно — так работают с товарами, у которых есть срок годности, а также с методом ФИФО.

С ростом ассортимента переходят на товароучётные программы со штрихкодами и терминалами сбора данных. Пересчёт при приёмке и инвентаризации ускоряется, а пересортица выявляется сразу, не в конце квартала.

Экспертное мнение

На практике ошибки в учёте ТМЦ чаще всего возникают не из-за сложных проводок, а из-за отсутствия первичных документов или несвоевременного отражения операций. Если поступление, перемещение и списание запасов оформляются сразу, инвентаризация проходит значительно проще, а риск претензий со стороны налоговой снижается.


Онлайн-бухгалтерия от Точка Банка помогает вести учёт товаров и материалов, хранить документы и контролировать операции в одном месте. Это особенно удобно для малого бизнеса и предпринимателей, которым важно быстро разобраться с учётом без лишней сложности.

Дарья ЖуковскаяДарья Жуковская
Дарья ЖуковскаяЭксперт Онлайн-бухгалтерии от Точка Банка

Инвентаризация ТМЦ

Складской учёт периодически сверяется с фактом, для этого проводится инвентаризация. С 1 апреля 2025 года её порядок регулирует ФСБУ 28/2023, прежние методические указания Минфина от 13.06.1995 №49 с этой даты утратили силу.

Инвентаризация обязательна непосредственно перед передачей или возвратом активов в аренду, управление или безвозмездное пользование, а также перед их отчуждением, если соответствующая операция совершается вне обычной деятельности.

Формы описей и сличительных ведомостей компания разрабатывает сама либо продолжает использовать привычные ИНВ-3 и ИНВ-19. Если пересчёт вручную затруднён, ФСБУ 28/2023 разрешает применять фото- или видеофиксацию.

Результаты отражаются в учёте на дату, по состоянию на которую проводилась инвентаризация. Излишки приходуются проводкой Дт 10 (41) Кт 91-1, недостачи проходят через счёт 94.

Учёт ТМЦ у ИП

Индивидуальные предприниматели вправе не вести бухгалтерский учёт при условии, что ведут налоговый учёт доходов, расходов или физических показателей по своему режиму. Поэтому счета, проводки и ФСБУ для предпринимателя необязательны — учёт ТМЦ сводится к первичным документам и налоговым регистрам.

УСН

На упрощённой системе налогообложения с объектом «Доходы минус расходы» момент списания стоимости ТМЦ в расходы зависит от их вида согласно п. 2 ст. 346.17 НК РФ:

  • Товары для перепродажи — после оплаты поставщику и реализации покупателю. Пока товар лежит на складе, его стоимость в расходах не учитывается.
  • Сырьё и материалы — после оплаты и оприходования, ждать передачи в производство не нужно.

На УСН стоимость закупленных товаров уменьшает налог только после их продажи. Если закупить крупную партию в декабре, а продать в феврале, расход будет отнесён к следующему году.

На объекте «Доходы» расходы не учитываются вовсе, поэтому налоговый учёт ТМЦ не требуется. Контроль остатков при этом остаётся внутренней задачей предпринимателя.

ПСН

На патентной системе налог считается от потенциального дохода, фактические затраты не влияют на сумму налога. Предприниматель ведёт только книгу учёта доходов, отчитываться по ТМЦ перед налоговой не нужно. 

Но патент не заменяет основную систему налогообложения, он применяется к отдельным видам деятельности, а всё остальное учитывается на ОСНО или УСН. Поэтому отчётность по основному режиму сдаётся в любом случае, даже когда деятельности за его пределами не было. ИП, совмещающий патент с УСН, подаёт нулевую декларацию по УСН, а на ОСНО — нулевые декларации по НДФЛ и НДС.

Предприниматели на ПСН иногда ведут учёт остатков для выявления недостачи и пересортицы. Документы на закупку при этом хранить нужно в любом случае. Например, накладные и УПД могут понадобиться при встречных проверках контрагентов, возвратах, претензиях к качеству и при переходе на режим, где расходы учитываются.

Вопросы по теме

Чем ТМЦ отличаются от материально-производственных запасов?

МПЗ — термин из отменённого ПБУ 5/01, ТМЦ — рабочее название из практики, а действующий ФСБУ 5/2019 использует понятие «запасы». Все три термина обозначают имущество для продажи и текущей деятельности со сроком использования не дольше 12 месяцев либо в рамках обычного операционного цикла.

Что относится к ТМЦ?

Сырьё, материалы, товары для перепродажи, готовая продукция, незавершённое производство, запчасти, тара, топливо, а также инвентарь и спецодежда со сроком службы до 12 месяцев либо в рамках обычного операционного цикла.

Что такое переоценка ТМЦ?

По ФСБУ 5/2019 запасы на отчётную дату оцениваются по наименьшей из двух величин — фактической себестоимости и чистой стоимости продажи. 


Если запасы подешевели, испортились или морально устарели, создаётся резерв под обесценение и балансовая стоимость уменьшается. Организации с правом на упрощённый учёт могут оценивать запасы только по фактической себестоимости.

Кто отвечает за учёт ТМЦ на предприятии?

За организацию учёта отвечает руководитель, за ведение — бухгалтерия. За сохранность ценностей на складе отвечают материально ответственные лица, с которыми заключены договоры о полной материальной ответственности. У ИП без сотрудников все эти роли совмещает сам предприниматель.

Как часто нужно проводить инвентаризацию ТМЦ?

Обязательная инвентаризация проводится перед годовой бухгалтерской (финансовой) отчётностью, при смене материально ответственного лица, при выявлении порчи или хищения, а также при реорганизации и ликвидации.


Дополнительные проверки компания назначает сама, торговые точки обычно пересчитывают товар ежемесячно или ежеквартально.

Какие документы нужны для оприходования ТМЦ?

Накладная поставщика ТОРГ-12 или УПД, при расхождениях по количеству и качеству — акт о приёмке. Внутри компании поступление оформляется приходным ордером М-4 либо штампом с реквизитами ордера прямо на накладной поставщика.

Можно ли списать ТМЦ без документального оформления?

Нет. Без надлежащего первичного документа, подтверждающего списание, расходы не подтверждены — при проверке налоговая может доначислить налог. Это касается организаций и ИП на режимах, где учитываются расходы.

Что делать при выявлении недостачи ТМЦ?

При установлении факта утраты или порчи инвентаризацию проводят непосредственно после установления этого факта. Необходимо оформить сличительную ведомость и акт. 


Далее определяют причину — потери в пределах норм естественной убыли списываются на расходы, ущерб сверх норм взыскивается с виновного либо относится на прочие расходы, если виновные не установлены.

Можно ли ИП не вести учёт ТМЦ на патентной системе налогообложения?

Для налоговой да. На ПСН ведётся только книга учёта доходов, затраты на налог не влияют. Учёт остатков для внутренних целей предприниматель организует по своему усмотрению, но документы на закупку товара нужно хранить.

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ТМЦ: учёт, списание и расшифровка товарно-материальных ценностей — Точка Банк