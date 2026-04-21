Предприниматель на маркетплейсах с 2021 года, приглашённый спикер Wildberries

Андрей начал продавать термосы на Wildberries полгода назад, так как сам часто их покупал и был уверен, что это популярный товар. Но ниша оказалась сложной из-за высокой конкуренции. К тому же Андрей неправильно рассчитал юнит-экономику, и в итоге маржа не покрывала даже комиссии и возвраты.

Чтобы не повторять таких ошибок, эксперт по маркетплейсам Ольга Чинова подготовила обзор самых популярных ниш. В статье приведены категории с самым высоким оборотом, а также есть список ниш для новичков.

Коротко ― Прежде чем выйти на маркетплейсы, важно пройти четыре шага: оценить спрос, изучить конкурентов, найти поставщиков и закупить тестовую партию. ― ​​Новичкам сложнее работать с сезонными товарами и позициями дешевле 500 ₽. ― Во время исследования Точка Банка и Data Insight был выделен топ‑5 востребованных ниш. Однако рейтинг категорий менялся в зависимости от объёма выручки продавцов.

Топ-5 ниш для торговли на маркетплейсах

Точка Банк с Data Insight провели исследование о продавцах на маркетплейсах и выявили пять ниш с самым высоким оборотом. Среди 709 продавцов на Wildberries, Ozon и Яндекс Маркете особой популярностью пользуются следующие категории:

косметика и парфюмерия;

одежда и обувь;

товары для дома и дачи;

автотовары;

хобби и подарки.

Если учитывать оборот выручки, то картина становится ещё более точной. У продавцов с выручкой до 100 000 ₽ в месяц лидируют следующие ниши:

косметика и парфюмерия;

автотовары;

книги и диски, которых нет у коллег с более крупной выручкой.

При росте продаж до 1 млн ₽ на первый план выходят:

одежда и обувь;

электроника и бытовая техника.

Среди продавцов с выручкой больше 1 млн ₽ в месяц статистика снова меняется:

косметика и парфюмерия;

одежда и обувь;

хобби и подарки;

аптечные товары.

Конкуренция в этих категориях высокая, однако именно они формируют основной оборот на маркетплейсах. Чтобы в них работать, нужны опыт, хватка, серьёзный анализ и работа над личным брендом.

Ниши с минимальной конкуренцией

Полностью свободных ниш не бывает, но есть категории, где продавцов мало, а спрос уже сформирован. Например, экотовары для домашних питомцев: предложений там немного, тем не менее запросы на биоразлагаемую и безопасную продукцию есть.

В такой категории проще попасть в топ выдачи. Но важно учитывать, что спрос там обычно невысок, поэтому первые позиции не гарантируют большого объёма продаж.

Популярные ниши и товары на 2026–2027 годы

Согласно исследованию «МоегоСклада» в 2026 году, наиболее прибыльные категории для продавцов с учётом комиссий, возвратов и рекламных затрат распределились следующим образом:

Товары для дома : органайзеры, компактные системы хранения, декоративные элементы для кухни. Маржинальность в категории — 25–40%, возвраты низкие — 5–10%.

Спорт, фитнес, здоровье : спортивное питание, массажёры, фитнес-аксессуары. Сегмент востребован круглый год. Маржинальность — 40–60%, возвраты — 10–15%.

Электроника и гаджеты: смартфоны, планшеты, умные часы. Маржинальность — 15–25%, возвраты — 8–12%. Здесь могут быть сложности с логистикой, поэтому стоит обратить внимание на аксессуары: чехлы, кабели, держатели. У них ниже порог входа, чем у сложной электроники, и проще логистика.

Что выгодно продавать новичку

Новичкам стоит выбирать ниши с предсказуемым спросом. Подойдут недорогие товары, которые часто покупают, имеющие понятную аудиторию. Например:

небольшие товары для дома и кухни;

канцтовары;

аксессуары для смартфонов;

товары для животных;

наборы для хобби и творчества.

Это категории с устойчивым спросом круглый год.

Начинающим продавцам не стоит продавать сезонные товары, а также те, для которых нужна сертификация и маркировка, например косметику или продукты питания. А также крупногабаритные позиции, так как из-за логистики можно уйти в минус.

Также я не рекомендую стартовать с товарами дешевле 500 рублей. При расчёте маржи новички часто упускают скрытые расходы, а повышение тарифов на логистику и хранение делает такие продажи убыточными.

Что продавать в разные сезоны

Спрос на маркетплейсах меняется в течение года, поэтому важно заранее учитывать сезонность и готовить ассортимент под пики продаж. Ниже краткий гид по актуальным в разное время года нишам.

Лучшие товары для гендерных праздников

Февраль и март — это месяцы, когда товары продаются быстрее даже с небольшим количеством отзывов. Поэтому нужно заранее подготовить карточку под праздники. Завозить продукцию на склад лучше уже в январе, иначе можно опоздать к пику спроса.

На 23 Февраля востребованы наборы для ухода, аксессуары для хобби. На 8 Марта — косметика, украшения, уютный домашний текстиль.

Популярные весенние товары

Весной покупают одежду и лёгкую обувь, садовые инструменты, товары для пикника. Есть интерес к уходовой косметике: кремам с SPF и увлажняющим средствам.

Популярные летние товары

Летом актуальны товары для пляжа, аксессуары для туризма, текстиль из натуральных материалов, охлаждающие устройства.

Популярные осенние товары

Осенью популярны тёплая одежда и обувь, пледы, ароматические свечи, термосы. Растёт спрос на витамины и средства для иммунитета.

Популярные зимние товары

Зима — пиковый сезон продаж. Помимо новогодних подарочных наборов, востребованы термобельё, обогреватели, увлажнители воздуха, а также косметика для защиты кожи от холода.

Рекомендую обращать внимание на сезонные распродажи — у маркетплейсов есть собственный календарь акций, и это не только Чёрная пятница. Подробнее смотрите в таблице ниже.

Сезонный календарь 2026 года с акциями и распродажами для Wildberries, Ozon и Яндекс Маркета

В эти периоды трафик и конверсия растут даже у новых карточек.

Период Акция Рекомендуемые ниши Апрель Весенняя распродажа Одежда, обувь, садовые товары, уходовая косметика с SPF Май Майские праздники Летний старт Товары для пикника, дачи, спорттовары Июнь День России

(12 июня)

Туристические аксессуары, товары для пляжа, натуральный текстиль Июль Летняя распродажа Охлаждающие устройства, пляжные товары, аксессуары для туризма Август Back to School Канцтовары, рюкзаки, электроника, товары для учёбы Сентябрь



Октябрь Осенний фестиваль (разогрев к 11.11) Тёплая одежда, пледы, термосы, витамины, ароматические свечи 11 ноября Всемирный день шопинга Электроника, косметика, одежда, хобби — весь широкий ассортимент Ноябрь Чёрная пятница Крупная бытовая техника, гаджеты, одежда, товары для дома Декабрь Новогодние акции Подарочные наборы, косметика, текстиль, игрушки, умный дом

Как определить лучший товар для продажи

Интуиция — плохой советчик при выборе ассортимента для торговли на маркетплейсе. Нужен анализ: пройдите четыре последовательных шага, прежде чем закупить первую партию.

1-й шаг. Оцените спрос

Введите ключевые слова о продукте в поисковую строку маркетплейсов. Хорошим сигналом будет, если в топе появятся карточки с большим числом отзывов, а также со стабильными продажами в течение нескольких месяцев подряд. Это значит, что ниша востребована.

Для анализа также можно использовать бесплатные отчёты «Поисковые запросы» и «Товары в поиске» в личных кабинетах Ozon и Яндекс Маркета — они помогают увеличить спрос без сторонних сервисов.

2-й шаг. Оцените конкуренцию

Ищите ниши без явных лидеров на маркетплейсах: если продажи распределены между несколькими продавцами, у новичка есть шанс занять своё место на площадке, независимо от того, ориентируется он на узкую нишу или нет. Приемлемый уровень конкуренции — это когда доля крупного продавца не превышает 50% от общей выручки.

Важный ориентир при оценке категории — суммарная выручка продавцов. Её можно посмотреть в личном кабинете в разделе «Аналитика — Категории» у Ozon и «Аналитика развития бизнеса — Анализ ниш» у Wildberries.

Если оборот на всю категорию меньше 3–5 млн ₽ в месяц, скорее всего, зарабатывать в этой нише сложно. Исключением может стать новый продукт без аналогов, который сам формирует спрос на рынке.​​

Не забудьте рассчитать маржу. Как это сделать, описано в материале «Юнит-экономика на маркетплейсах: как считать». Если говорить коротко, то нужно прикинуть цену и планируемый объём продаж, а затем вычесть все затраты: закупку, комиссию, логистику, хранение, продвижение и возвраты.

Не забывайте, что часто реальные траты превышают ожидаемые, например возвраты съедают до 5–15%, реклама до 10–30% от оборота.

3-й шаг. Проверьте поставщиков

Изучите нескольких поставщиков, сравните минимальные партии, сроки, запросите образцы. Идеально иметь хотя бы двух контрагентов, чтобы не зависеть от одного.

4-й шаг. Протестируйте спрос

Начните с минимального объёма: от 50 штук. Если продукт будет хорошо продаваться и собирать положительные отзывы, тогда масштабируйтесь. Если нет — пересмотрите категорию и ассортимент.

Этот шаг надёжнее любого прогноза и помогает на практике найти востребованные позиции.

Аналитика и инструменты для выбора ниши

Ещё несколько лет назад глубокий анализ рынка был доступен только крупным продавцам. А сейчас любой предприниматель может использовать подробные данные, которые предоставляют сами маркетплейсы.

Инструменты анализа данных

Начать стоит со встроенной аналитики на маркетплейсе. В кабинете Ozon Seller есть динамика спроса по категориям, популярные поисковые запросы. Wildberries предоставляет аналогичный инструментарий для продавцов. Яндекс Маркет даёт отчёты по поисковым запросам и видимости продукции в выдаче.

Сервисы для анализа и поиска ниши

Специализированные сервисы дают более глубокую аналитику для торговли на площадках. Например, крупный сервис аналитики MPSTATS позволяет анализировать выручку категорий, следить за конкурентами, находить незанятые ниши и подбирать ключевые слова для оптимизации карточки.

Кстати, при открытии счёта в Точка Банке вы получите скидку 50% на MPSTATS. Выгода составит до 38 352 ₽ в год.

Преимущества и недостатки торговли на маркетплейсах

Плюсы выхода на маркетплейсы

Готовая аудитория . Маркетплейсы ежедневно посещают миллионы человек.

Низкий порог входа за небольшое количество времени . Начать продажи можно за несколько дней без собственного сайта.

Быстрое тестирование ниши . Маркетплейсы позволяют быстро проверить спрос на ассортимент, протестировать гипотезы и понять, какие позиции заходят покупателям лучше всего.

Высокое доверие покупателей . Покупатели на маркетплейсах ориентируются на рейтинг и отзывы. Если у товара высокая оценка и большое число отзывов, он автоматически получает доверие от покупателей, даже если магазин не популярен на площадке.

Удобная логистика. Cхема FBO позволяет передать хранение и доставку маркетплейсам.

Минусы выхода на маркетплейсы

Комиссии и дополнительные расходы . Маркетплейсы берут комиссию с каждой продажи плюс отдельно за хранение, логистику, возвраты.

Риск уйти в минус без расчётов. Без тщательного анализа юнит-экономики можно быть в убытке даже при хорошем обороте.