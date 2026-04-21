Андрей начал продавать термосы на Wildberries полгода назад, так как сам часто их покупал и был уверен, что это популярный товар. Но ниша оказалась сложной из-за высокой конкуренции. К тому же Андрей неправильно рассчитал юнит-экономику, и в итоге маржа не покрывала даже комиссии и возвраты.
Чтобы не повторять таких ошибок, эксперт по маркетплейсам Ольга Чинова подготовила обзор самых популярных ниш. В статье приведены категории с самым высоким оборотом, а также есть список ниш для новичков.
Топ-5 ниш для торговли на маркетплейсах
Точка Банк с Data Insight провели исследование о продавцах на маркетплейсах и выявили пять ниш с самым высоким оборотом. Среди 709 продавцов на Wildberries, Ozon и Яндекс Маркете особой популярностью пользуются следующие категории:
- косметика и парфюмерия;
- одежда и обувь;
- товары для дома и дачи;
- автотовары;
- хобби и подарки.
Если учитывать оборот выручки, то картина становится ещё более точной. У продавцов с выручкой до 100 000 ₽ в месяц лидируют следующие ниши:
- косметика и парфюмерия;
- автотовары;
- книги и диски, которых нет у коллег с более крупной выручкой.
При росте продаж до 1 млн ₽ на первый план выходят:
- одежда и обувь;
- электроника и бытовая техника.
Среди продавцов с выручкой больше 1 млн ₽ в месяц статистика снова меняется:
- косметика и парфюмерия;
- одежда и обувь;
- хобби и подарки;
- аптечные товары.
Конкуренция в этих категориях высокая, однако именно они формируют основной оборот на маркетплейсах. Чтобы в них работать, нужны опыт, хватка, серьёзный анализ и работа над личным брендом.
Ниши с минимальной конкуренцией
Полностью свободных ниш не бывает, но есть категории, где продавцов мало, а спрос уже сформирован. Например, экотовары для домашних питомцев: предложений там немного, тем не менее запросы на биоразлагаемую и безопасную продукцию есть.
В такой категории проще попасть в топ выдачи. Но важно учитывать, что спрос там обычно невысок, поэтому первые позиции не гарантируют большого объёма продаж.
Популярные ниши и товары на 2026–2027 годы
Согласно исследованию «МоегоСклада» в 2026 году, наиболее прибыльные категории для продавцов с учётом комиссий, возвратов и рекламных затрат распределились следующим образом:
- Товары для дома: органайзеры, компактные системы хранения, декоративные элементы для кухни. Маржинальность в категории — 25–40%, возвраты низкие — 5–10%.
- Спорт, фитнес, здоровье: спортивное питание, массажёры, фитнес-аксессуары. Сегмент востребован круглый год. Маржинальность — 40–60%, возвраты — 10–15%.
- Электроника и гаджеты: смартфоны, планшеты, умные часы. Маржинальность — 15–25%, возвраты — 8–12%. Здесь могут быть сложности с логистикой, поэтому стоит обратить внимание на аксессуары: чехлы, кабели, держатели. У них ниже порог входа, чем у сложной электроники, и проще логистика.
Что выгодно продавать новичку
Новичкам стоит выбирать ниши с предсказуемым спросом. Подойдут недорогие товары, которые часто покупают, имеющие понятную аудиторию. Например:
- небольшие товары для дома и кухни;
- канцтовары;
- аксессуары для смартфонов;
- товары для животных;
- наборы для хобби и творчества.
Это категории с устойчивым спросом круглый год.
Начинающим продавцам не стоит продавать сезонные товары, а также те, для которых нужна сертификация и маркировка, например косметику или продукты питания. А также крупногабаритные позиции, так как из-за логистики можно уйти в минус.
Также я не рекомендую стартовать с товарами дешевле 500 рублей. При расчёте маржи новички часто упускают скрытые расходы, а повышение тарифов на логистику и хранение делает такие продажи убыточными.
Что продавать в разные сезоны
Спрос на маркетплейсах меняется в течение года, поэтому важно заранее учитывать сезонность и готовить ассортимент под пики продаж. Ниже краткий гид по актуальным в разное время года нишам.
Лучшие товары для гендерных праздников
Февраль и март — это месяцы, когда товары продаются быстрее даже с небольшим количеством отзывов. Поэтому нужно заранее подготовить карточку под праздники. Завозить продукцию на склад лучше уже в январе, иначе можно опоздать к пику спроса.
На 23 Февраля востребованы наборы для ухода, аксессуары для хобби. На 8 Марта — косметика, украшения, уютный домашний текстиль.
Популярные весенние товары
Весной покупают одежду и лёгкую обувь, садовые инструменты, товары для пикника. Есть интерес к уходовой косметике: кремам с SPF и увлажняющим средствам.
Популярные летние товары
Летом актуальны товары для пляжа, аксессуары для туризма, текстиль из натуральных материалов, охлаждающие устройства.
Популярные осенние товары
Осенью популярны тёплая одежда и обувь, пледы, ароматические свечи, термосы. Растёт спрос на витамины и средства для иммунитета.
Популярные зимние товары
Зима — пиковый сезон продаж. Помимо новогодних подарочных наборов, востребованы термобельё, обогреватели, увлажнители воздуха, а также косметика для защиты кожи от холода.
Рекомендую обращать внимание на сезонные распродажи — у маркетплейсов есть собственный календарь акций, и это не только Чёрная пятница. Подробнее смотрите в таблице ниже.
Сезонный календарь 2026 года с акциями и распродажами для Wildberries, Ozon и Яндекс Маркета
В эти периоды трафик и конверсия растут даже у новых карточек.
|Период
|Акция
|Рекомендуемые ниши
|Апрель
|Весенняя распродажа
|Одежда, обувь, садовые товары, уходовая косметика с SPF
|Май
|Майские праздники Летний старт
|Товары для пикника, дачи, спорттовары
|Июнь
|День России
(12 июня)
|Туристические аксессуары, товары для пляжа, натуральный текстиль
|Июль
|Летняя распродажа
|Охлаждающие устройства, пляжные товары, аксессуары для туризма
|Август
|Back to School
|Канцтовары, рюкзаки, электроника, товары для учёбы
|Сентябрь
Октябрь
|Осенний фестиваль (разогрев к 11.11)
|Тёплая одежда, пледы, термосы, витамины, ароматические свечи
|11 ноября
|Всемирный день шопинга
|Электроника, косметика, одежда, хобби — весь широкий ассортимент
|Ноябрь
|Чёрная пятница
|Крупная бытовая техника, гаджеты, одежда, товары для дома
|Декабрь
|Новогодние акции
|Подарочные наборы, косметика, текстиль, игрушки, умный дом
Как определить лучший товар для продажи
Интуиция — плохой советчик при выборе ассортимента для торговли на маркетплейсе. Нужен анализ: пройдите четыре последовательных шага, прежде чем закупить первую партию.
1-й шаг. Оцените спрос
Введите ключевые слова о продукте в поисковую строку маркетплейсов. Хорошим сигналом будет, если в топе появятся карточки с большим числом отзывов, а также со стабильными продажами в течение нескольких месяцев подряд. Это значит, что ниша востребована.
Для анализа также можно использовать бесплатные отчёты «Поисковые запросы» и «Товары в поиске» в личных кабинетах Ozon и Яндекс Маркета — они помогают увеличить спрос без сторонних сервисов.
2-й шаг. Оцените конкуренцию
Ищите ниши без явных лидеров на маркетплейсах: если продажи распределены между несколькими продавцами, у новичка есть шанс занять своё место на площадке, независимо от того, ориентируется он на узкую нишу или нет. Приемлемый уровень конкуренции — это когда доля крупного продавца не превышает 50% от общей выручки.
Важный ориентир при оценке категории — суммарная выручка продавцов. Её можно посмотреть в личном кабинете в разделе «Аналитика — Категории» у Ozon и «Аналитика развития бизнеса — Анализ ниш» у Wildberries.
Если оборот на всю категорию меньше 3–5 млн ₽ в месяц, скорее всего, зарабатывать в этой нише сложно. Исключением может стать новый продукт без аналогов, который сам формирует спрос на рынке.
Не забудьте рассчитать маржу. Как это сделать, описано в материале «Юнит-экономика на маркетплейсах: как считать». Если говорить коротко, то нужно прикинуть цену и планируемый объём продаж, а затем вычесть все затраты: закупку, комиссию, логистику, хранение, продвижение и возвраты.
Не забывайте, что часто реальные траты превышают ожидаемые, например возвраты съедают до 5–15%, реклама до 10–30% от оборота.
3-й шаг. Проверьте поставщиков
Изучите нескольких поставщиков, сравните минимальные партии, сроки, запросите образцы. Идеально иметь хотя бы двух контрагентов, чтобы не зависеть от одного.
4-й шаг. Протестируйте спрос
Начните с минимального объёма: от 50 штук. Если продукт будет хорошо продаваться и собирать положительные отзывы, тогда масштабируйтесь. Если нет — пересмотрите категорию и ассортимент.
Этот шаг надёжнее любого прогноза и помогает на практике найти востребованные позиции.
Аналитика и инструменты для выбора ниши
Ещё несколько лет назад глубокий анализ рынка был доступен только крупным продавцам. А сейчас любой предприниматель может использовать подробные данные, которые предоставляют сами маркетплейсы.
Инструменты анализа данных
Начать стоит со встроенной аналитики на маркетплейсе. В кабинете Ozon Seller есть динамика спроса по категориям, популярные поисковые запросы. Wildberries предоставляет аналогичный инструментарий для продавцов. Яндекс Маркет даёт отчёты по поисковым запросам и видимости продукции в выдаче.
Сервисы для анализа и поиска ниши
Специализированные сервисы дают более глубокую аналитику для торговли на площадках. Например, крупный сервис аналитики MPSTATS позволяет анализировать выручку категорий, следить за конкурентами, находить незанятые ниши и подбирать ключевые слова для оптимизации карточки.
Кстати, при открытии счёта в Точка Банке вы получите скидку 50% на MPSTATS. Выгода составит до 38 352 ₽ в год.
Преимущества и недостатки торговли на маркетплейсах
Плюсы выхода на маркетплейсы
- Готовая аудитория. Маркетплейсы ежедневно посещают миллионы человек.
- Низкий порог входа за небольшое количество времени. Начать продажи можно за несколько дней без собственного сайта.
- Быстрое тестирование ниши. Маркетплейсы позволяют быстро проверить спрос на ассортимент, протестировать гипотезы и понять, какие позиции заходят покупателям лучше всего.
- Высокое доверие покупателей. Покупатели на маркетплейсах ориентируются на рейтинг и отзывы. Если у товара высокая оценка и большое число отзывов, он автоматически получает доверие от покупателей, даже если магазин не популярен на площадке.
- Удобная логистика. Cхема FBO позволяет передать хранение и доставку маркетплейсам.
Минусы выхода на маркетплейсы
- Комиссии и дополнительные расходы. Маркетплейсы берут комиссию с каждой продажи плюс отдельно за хранение, логистику, возвраты.
- Риск уйти в минус без расчётов. Без тщательного анализа юнит-экономики можно быть в убытке даже при хорошем обороте.
- Зависимость от правил площадки. Маркетплейс может менять комиссии, алгоритмы выдачи, условия логистики или даже заблокировать товар или магазин.