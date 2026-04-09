В личном кабинете проходит вся ежедневная работа с препаратами. Здесь оформляют приёмку, передачу и вывод из оборота. В статье Точка Банк разберёт, зачем нужен кабинет МДЛП, как зарегистрироваться и как с ним работать на практике.
Зачем личный кабинет маркировки лекарств
Работать с лекарствами без участия в системе МДЛП нельзя — это требование Федерального закона от 12.04.2010 №61-ФЗ и постановления Правительства РФ от 14.12.2018 №1556. Обязательная маркировка действует с 1 июля 2020 года и охватывает всех участников рынка: производителей, импортёров, дистрибьюторов, аптеки и медицинские организации.
Каждой упаковке присваивается уникальный код «Дата Матрикс» (Data Matrix). По нему отслеживается весь путь препарата — от производства до продажи или использования. Проверить подлинность лекарства можно через приложение «Честный ЗНАК».
Личный кабинет МДЛП — это основной рабочий инструмент участника оборота. В нём фиксируются все операции с препаратами: приёмка от поставщика, передача контрагенту, перемещение между складами и вывод из оборота при продаже или использовании.
Если сведения о движении препарата не переданы в систему, это считается нарушением установленного порядка обращения лекарств. За это предусмотрены штрафы по ч. 2 ст. 6.34 КоАП РФ:
- для должностных лиц — от 5 000 до 10 000 ₽;
- для организаций — от 50 000 до 100 000 ₽.
При повторных нарушениях штрафы увеличиваются.
Действия в МДЛП
|Участник
|Действия в МДЛП
|Производитель
|Заказывает коды маркировки, наносит коды на упаковку, вводит препараты в оборот
|Импортёр
|Регистрирует ввезённые препараты, вводит их в оборот
|Дистрибьютор
|Принимает препараты от поставщика, передаёт контрагентам по УПД, оформляет перемещение между складами
|Аптека
|Принимает препараты, выводит из оборота при продаже
|Медорганизация
|Принимает препараты, выводит из оборота при использовании
Регистрация в личном кабинете МДЛП
Зарегистрироваться нужно до начала работы с маркированными препаратами. На это отводится 7 дней согласно п. 1(1) постановления Правительства РФ от 14.12.2018 №1556.
До начала регистрации убедитесь, что у вас есть:
- усиленная квалифицированная электронная подпись (УКЭП) — её должен получить руководитель организации лично в аккредитованном удостоверяющем центре или через ФНС. Без УКЭП войти в систему не получится;
- криптопровайдер — программа для работы с электронной подписью, например КриптоПро CSP или ViPNet CSP. Устанавливается на компьютер;
- плагин для браузера — КриптоПро ЭЦП Browser plug-in. Нужен для авторизации на портале;
- лицензия на фармацевтическую или медицинскую деятельность — её данные потребуются при заполнении анкеты;
- следующие программные средства: браузеры Safari 14 или более поздние, Гугл Хром (Google Chrome) 90 или более поздние, Яндекс Браузер 24 или более поздние — для доступа к ФГИС МДЛП;
- СНИЛС руководителя — используется для идентификации.
Пошаговая инструкция регистрации в ЛК
Шаг 1. Перейдите на портал регистрации МДЛП. На главной странице нажмите «Зарегистрироваться».
Шаг 2. Система предложит выбрать сертификат электронной подписи. Выберите УКЭП руководителя и введите PIN-код от носителя.
Шаг 3. Заполните анкету: наименование организации, ИНН, ОГРН или ОГРНИП, контактные данные и сведения о лицензии. Система автоматически подтянет часть данных из реестра ФНС.
Шаг 4. Добавьте места деятельности — адреса аптек, складов или производственных площадок. Для каждого указывается тип субъекта, адрес и реквизиты лицензии на конкретную точку.
Шаг 5. Дождитесь проверки заявки. Обычно занимает 24 часа. После одобрения придёт уведомление на электронную почту.
Шаг 6. Войдите в личный кабинет через mdlp.crpt.ru по УКЭП и завершите настройку: добавьте пользователей, настройте роли, при необходимости подключите учётную систему через API.
Если организация уже зарегистрирована в «Честном ЗНАКЕ» по другой товарной группе, например по молочной продукции, отдельная регистрация для МДЛП всё равно нужна — это отдельный модуль системы.
Подробную инструкцию по регистрации смотрите на официальном сайте «Честного ЗНАКА».
Как выглядит личный кабинет
После входа открывается рабочая панель. Интерфейс устроен по принципу «всё в одном окне»: слева расположено вертикальное меню с разделами, в центре — рабочая область с таблицами и формами.
На главной странице показана сводная информация: количество мест деятельности, активные документы и уведомления системы. Здесь же отображаются предупреждения, например если есть непринятые документы от поставщика.
Интерфейс не перегружен. Основу составляют таблицы с удобными фильтрами по дате, контрагенту и статусу, а также кнопки для выполнения действий. Операции с препаратами оформляются через XML-документы: их можно загружать вручную или передавать автоматически из учётной системы.
Дополнительно доступно мобильное приложение «Честный ЗНАК. Бизнес». Оно используется для сканирования кодов на складе и в аптеке.
Функционал личного кабинета МДЛП
Разберём основные модули ЛК МДЛП.
Управление местами деятельности
Каждое место деятельности (аптека, склад, производственная линия) регистрируется как отдельный объект. Для него указываются адрес, тип (оптовая и розничная торговля, производство, медорганизация) и реквизиты лицензии. Все операции с препаратами привязываются к конкретному месту — это позволяет отслеживать движение товара между точками внутри одной сети.
Работа с контрагентами
В разделе «Контрагенты» хранятся данные обо всех организациях, с которыми ведётся товарооборот. Доступны поиск по ИНН или названию, статус в системе МДЛП (активен или нет), история операций. Перед приёмкой товара от нового поставщика проверьте его статус.
Документооборот в системе
Все операции с лекарствами оформляются через документы определённого формата. Основные типы документов:
- уведомление о приёмке (схема 415) — подтверждение получения препаратов от поставщика;
- уведомление об отгрузке (схема 416) — фиксация передачи препаратов следующему участнику;
- вывод из оборота (схемы 10101, 10111) — отражение продажи или использования;
- перемещение между местами деятельности (схема 417) — внутреннее перемещение внутри сети;
- списание (схема 511) — утилизация по истечении срока годности, бое, порче.
Документы загружаются в XML-формате или формируются непосредственно в интерфейсе кабинета. После обработки системой документ получает статус «Принят», «Отклонён» или «В обработке».
Журнал операций
Раздел «Журнал операций» — история всех действий с препаратами за выбранный период. Фильтрация по типу операции, дате, месту деятельности и статусу. Здесь можно найти любую операцию и проверить, прошла ли она в системе. Журнал полезен при расхождениях с контрагентом или при проверке Росздравнадзора.
Работа с кодами маркировки
В разделе кодов маркировки отображаются все коды, числящиеся за организацией. Для каждого кода виден его текущий статус: в обороте, выведен, аннулирован. Здесь же производители заказывают новые коды через эмиссию, а импортёры вводят препараты в оборот.
Статус кода можно проверить через строку поиска. Вставьте код — система сразу покажет результат. Вы увидите, кому принадлежит упаковка и на каком этапе обращения она находится.
Что может делать пользователь в личном кабинете МДЛП
Личный кабинет ФГИС МДЛП — это основной инструмент для участников оборота лекарственных средств (аптек, медицинских организаций, производителей). Через него можно регистрировать препараты, отслеживать их движение, оформлять приёмку и отгрузку, выводить лекарства из оборота при продаже или списании, а также управлять пользователями, местами деятельности и электронными подписями.
Добавление пользователя — через меню «Настройки – Пользователи». Указывается СНИЛС сотрудника, после чего система присылает ему приглашение.
Приёмка лекарственных препаратов
Когда поставщик отгружает препараты, он формирует в МДЛП исходящий документ с кодами маркировки. На стороне получателя в разделе «Входящие документы» появляется уведомление. Дальше возможны два сценария.
Сценарий 1 — через ЭДО. Если обе стороны работают через оператора электронного документооборота, который интегрирован с МДЛП, приёмка проходит полуавтоматически. Сотрудник сканирует коды при получении товара. Система сверяет их с документом и автоматически подтверждает приёмку.
Сценарий 2 — через веб-интерфейс. Оператор вручную открывает входящий документ, проверяет коды и нажимает «Принять». Если часть упаковок не совпадает — формируется уведомление о расхождении.
Сроки подтверждения приёмки различаются в зависимости от типа участника и схемы передачи: для аптек, дистрибьюторов и медорганизаций они разные. Актуальные сроки — на официальном портале «Честного ЗНАКА».
Отгрузка и передача препаратов
При отгрузке следующему звену цепи в МДЛП формируется исходящий документ с перечнем кодов маркировки. Это можно сделать вручную через интерфейс кабинета или автоматически через учётную систему.
Вывод из оборота при продаже
В аптеке вывод препарата из оборота происходит автоматически. При пробитии чека через онлайн-кассу, подключённую к МДЛП, код маркировки с каждой упаковки передаётся в систему. После этого препарат автоматически выводится из оборота. Аптекарю ничего дополнительно делать не нужно — касса выполняет всё сама.
Если продажа проходит по льготному рецепту или без кассы, например в медицинской организации, вывод из оборота оформляется вручную через личный кабинет. Для этого выбирают тип операции «Реализация» или «Использование».
Списание и уничтожение
Просроченные, испорченные или изъятые препараты выводятся из оборота через операцию «Списание». В документе указывается причина: истечение срока годности, повреждение, изъятие по предписанию регулятора. После подтверждения системой коды маркировки этих упаковок становятся недействительными.
Отчёты и аналитика
В разделе отчётов можно сформировать документы для внутреннего использования и для регулятора:
- Остатки по местам деятельности на дату.
- Журнал операций за период.
- Движение конкретного SGTIN (серийного глобального торгового номера).
- История операций по контрагенту.
Отчёты выгружаются в форматах XLSX и PDF.
Интеграция с учётными системами
Большинство аптечных сетей и дистрибьюторов работают не через веб-интерфейс напрямую, а через интеграцию МДЛП с учётной системой. В этом случае все операции в МДЛП выполняются автоматически из привычного рабочего интерфейса.
Для интеграции ФГИС МДЛП предоставляет открытый API. Подключение технологического партнёра или самостоятельная разработка — на выбор организации. Список аккредитованных технологических партнёров размещён на сайте «Честного ЗНАКА».