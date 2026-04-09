В личном кабинете проходит вся ежедневная работа с препаратами. Здесь оформляют приёмку, передачу и вывод из оборота. В статье Точка Банк разберёт, зачем нужен кабинет МДЛП, как зарегистрироваться и как с ним работать на практике.

Коротко Для начала работы нужно зарегистрироваться, настроить доступы и внести места деятельности. В кабинете ведётся документооборот, проверяются контрагенты и контролируются операции через журнал. Основные процессы — приёмка, отгрузка, списание и вывод из оборота — выполняются через документы или автоматически при интеграции с учётной системой. Большинство компаний используют интеграцию с учётными программами, чтобы работать быстрее и без ручного ввода.

Личный кабинет ФГИС МДЛП «Честный ЗНАК» — это основной инструмент для работы с маркированными лекарствами. Через него участники рынка фиксируют все операции: приёмку, передачу, перемещение и вывод из оборота. Работа в системе обязательна по закону, а отсутствие данных о движении препаратов считается нарушением. Каждая упаковка отслеживается по коду «Дата Матрикс» (Data Matrix) на всех этапах обращения.

Зачем личный кабинет маркировки лекарств

Работать с лекарствами без участия в системе МДЛП нельзя — это требование Федерального закона от 12.04.2010 №61-ФЗ и постановления Правительства РФ от 14.12.2018 №1556. Обязательная маркировка действует с 1 июля 2020 года и охватывает всех участников рынка: производителей, импортёров, дистрибьюторов, аптеки и медицинские организации.

Каждой упаковке присваивается уникальный код «Дата Матрикс» (Data Matrix). По нему отслеживается весь путь препарата — от производства до продажи или использования. Проверить подлинность лекарства можно через приложение «Честный ЗНАК».

Личный кабинет МДЛП — это основной рабочий инструмент участника оборота. В нём фиксируются все операции с препаратами: приёмка от поставщика, передача контрагенту, перемещение между складами и вывод из оборота при продаже или использовании.

Если сведения о движении препарата не переданы в систему, это считается нарушением установленного порядка обращения лекарств. За это предусмотрены штрафы по ч. 2 ст. 6.34 КоАП РФ:

для должностных лиц — от 5 000 до 10 000 ₽;

для организаций — от 50 000 до 100 000 ₽.

При повторных нарушениях штрафы увеличиваются.

Действия в МДЛП

Участник Действия в МДЛП Производитель Заказывает коды маркировки, наносит коды на упаковку, вводит препараты в оборот Импортёр Регистрирует ввезённые препараты, вводит их в оборот Дистрибьютор Принимает препараты от поставщика, передаёт контрагентам по УПД, оформляет перемещение между складами Аптека Принимает препараты, выводит из оборота при продаже Медорганизация Принимает препараты, выводит из оборота при использовании

Регистрация в личном кабинете МДЛП

Зарегистрироваться нужно до начала работы с маркированными препаратами. На это отводится 7 дней согласно п. 1(1) постановления Правительства РФ от 14.12.2018 №1556.

До начала регистрации убедитесь, что у вас есть:

усиленная квалифицированная электронная подпись (УКЭП) — её должен получить руководитель организации лично в аккредитованном удостоверяющем центре или через ФНС. Без УКЭП войти в систему не получится;

криптопровайдер — программа для работы с электронной подписью, например КриптоПро CSP или ViPNet CSP. Устанавливается на компьютер;

плагин для браузера — КриптоПро ЭЦП Browser plug-in. Нужен для авторизации на портале;

лицензия на фармацевтическую или медицинскую деятельность — её данные потребуются при заполнении анкеты;

следующие программные средства: браузеры Safari 14 или более поздние, Гугл Хром (Google Chrome) 90 или более поздние, Яндекс Браузер 24 или более поздние — для доступа к ФГИС МДЛП;

СНИЛС руководителя — используется для идентификации.

Пошаговая инструкция регистрации в ЛК

Шаг 1. Перейдите на портал регистрации МДЛП. На главной странице нажмите «Зарегистрироваться».

Шаг 2. Система предложит выбрать сертификат электронной подписи. Выберите УКЭП руководителя и введите PIN-код от носителя.

Шаг 3. Заполните анкету: наименование организации, ИНН, ОГРН или ОГРНИП, контактные данные и сведения о лицензии. Система автоматически подтянет часть данных из реестра ФНС.

Шаг 4. Добавьте места деятельности — адреса аптек, складов или производственных площадок. Для каждого указывается тип субъекта, адрес и реквизиты лицензии на конкретную точку.

Шаг 5. Дождитесь проверки заявки. Обычно занимает 24 часа. После одобрения придёт уведомление на электронную почту.

Шаг 6. Войдите в личный кабинет через mdlp.crpt.ru по УКЭП и завершите настройку: добавьте пользователей, настройте роли, при необходимости подключите учётную систему через API.

Если организация уже зарегистрирована в «Честном ЗНАКЕ» по другой товарной группе, например по молочной продукции, отдельная регистрация для МДЛП всё равно нужна — это отдельный модуль системы.

Подробную инструкцию по регистрации смотрите на официальном сайте «Честного ЗНАКА».

Экспертное мнение

На практике больше всего ошибок в МДЛП возникает на этапе документооборота — при приёмке и передаче препаратов. Если работать вручную через личный кабинет, легко пропустить документ или допустить расхождения по кодам. Поэтому бизнесу важно выстроить электронный документооборот с автоматической передачей данных.



Удобное решение — ЭДО от Точка Банк : сервис позволяет обмениваться УПД с контрагентами и одновременно передавать сведения в МДЛП без дублирования операций. Это снижает нагрузку на сотрудников и помогает избежать штрафов за ошибки. Дарья Жуковская Эксперт-редактор ЭДО от Точка Банк



Как выглядит личный кабинет

После входа открывается рабочая панель. Интерфейс устроен по принципу «всё в одном окне»: слева расположено вертикальное меню с разделами, в центре — рабочая область с таблицами и формами.

На главной странице показана сводная информация: количество мест деятельности, активные документы и уведомления системы. Здесь же отображаются предупреждения, например если есть непринятые документы от поставщика.

Интерфейс не перегружен. Основу составляют таблицы с удобными фильтрами по дате, контрагенту и статусу, а также кнопки для выполнения действий. Операции с препаратами оформляются через XML-документы: их можно загружать вручную или передавать автоматически из учётной системы.

Дополнительно доступно мобильное приложение «Честный ЗНАК. Бизнес». Оно используется для сканирования кодов на складе и в аптеке.

Функционал личного кабинета МДЛП

Разберём основные модули ЛК МДЛП.

Управление местами деятельности

Каждое место деятельности (аптека, склад, производственная линия) регистрируется как отдельный объект. Для него указываются адрес, тип (оптовая и розничная торговля, производство, медорганизация) и реквизиты лицензии. Все операции с препаратами привязываются к конкретному месту — это позволяет отслеживать движение товара между точками внутри одной сети.

Работа с контрагентами

В разделе «Контрагенты» хранятся данные обо всех организациях, с которыми ведётся товарооборот. Доступны поиск по ИНН или названию, статус в системе МДЛП (активен или нет), история операций. Перед приёмкой товара от нового поставщика проверьте его статус.

Документооборот в системе

Все операции с лекарствами оформляются через документы определённого формата. Основные типы документов:

уведомление о приёмке (схема 415) — подтверждение получения препаратов от поставщика;

уведомление об отгрузке (схема 416) — фиксация передачи препаратов следующему участнику;

вывод из оборота (схемы 10101, 10111) — отражение продажи или использования;

перемещение между местами деятельности (схема 417) — внутреннее перемещение внутри сети;

списание (схема 511) — утилизация по истечении срока годности, бое, порче.

Документы загружаются в XML-формате или формируются непосредственно в интерфейсе кабинета. После обработки системой документ получает статус «Принят», «Отклонён» или «В обработке».

Журнал операций

Раздел «Журнал операций» — история всех действий с препаратами за выбранный период. Фильтрация по типу операции, дате, месту деятельности и статусу. Здесь можно найти любую операцию и проверить, прошла ли она в системе. Журнал полезен при расхождениях с контрагентом или при проверке Росздравнадзора.

Работа с кодами маркировки

В разделе кодов маркировки отображаются все коды, числящиеся за организацией. Для каждого кода виден его текущий статус: в обороте, выведен, аннулирован. Здесь же производители заказывают новые коды через эмиссию, а импортёры вводят препараты в оборот.

Статус кода можно проверить через строку поиска. Вставьте код — система сразу покажет результат. Вы увидите, кому принадлежит упаковка и на каком этапе обращения она находится.

Что может делать пользователь в личном кабинете МДЛП

Личный кабинет ФГИС МДЛП — это основной инструмент для участников оборота лекарственных средств (аптек, медицинских организаций, производителей). Через него можно регистрировать препараты, отслеживать их движение, оформлять приёмку и отгрузку, выводить лекарства из оборота при продаже или списании, а также управлять пользователями, местами деятельности и электронными подписями.

Добавление пользователя — через меню «Настройки – Пользователи». Указывается СНИЛС сотрудника, после чего система присылает ему приглашение.

Приёмка лекарственных препаратов

Когда поставщик отгружает препараты, он формирует в МДЛП исходящий документ с кодами маркировки. На стороне получателя в разделе «Входящие документы» появляется уведомление. Дальше возможны два сценария.

Сценарий 1 — через ЭДО. Если обе стороны работают через оператора электронного документооборота, который интегрирован с МДЛП, приёмка проходит полуавтоматически. Сотрудник сканирует коды при получении товара. Система сверяет их с документом и автоматически подтверждает приёмку.

Сценарий 2 — через веб-интерфейс. Оператор вручную открывает входящий документ, проверяет коды и нажимает «Принять». Если часть упаковок не совпадает — формируется уведомление о расхождении.

Сроки подтверждения приёмки различаются в зависимости от типа участника и схемы передачи: для аптек, дистрибьюторов и медорганизаций они разные. Актуальные сроки — на официальном портале «Честного ЗНАКА».

Отгрузка и передача препаратов

При отгрузке следующему звену цепи в МДЛП формируется исходящий документ с перечнем кодов маркировки. Это можно сделать вручную через интерфейс кабинета или автоматически через учётную систему.

Вывод из оборота при продаже

В аптеке вывод препарата из оборота происходит автоматически. При пробитии чека через онлайн-кассу, подключённую к МДЛП, код маркировки с каждой упаковки передаётся в систему. После этого препарат автоматически выводится из оборота. Аптекарю ничего дополнительно делать не нужно — касса выполняет всё сама.

Если продажа проходит по льготному рецепту или без кассы, например в медицинской организации, вывод из оборота оформляется вручную через личный кабинет. Для этого выбирают тип операции «Реализация» или «Использование».

Списание и уничтожение

Просроченные, испорченные или изъятые препараты выводятся из оборота через операцию «Списание». В документе указывается причина: истечение срока годности, повреждение, изъятие по предписанию регулятора. После подтверждения системой коды маркировки этих упаковок становятся недействительными.

Отчёты и аналитика

В разделе отчётов можно сформировать документы для внутреннего использования и для регулятора:

Остатки по местам деятельности на дату.

Журнал операций за период.

Движение конкретного SGTIN (серийного глобального торгового номера).

История операций по контрагенту.

Отчёты выгружаются в форматах XLSX и PDF.

Интеграция с учётными системами

Большинство аптечных сетей и дистрибьюторов работают не через веб-интерфейс напрямую, а через интеграцию МДЛП с учётной системой. В этом случае все операции в МДЛП выполняются автоматически из привычного рабочего интерфейса.