Точка Банк объяснит, как выстроить процесс на каждом этапе, сколько стоит оборудование и какие штрафы предусмотрены за несоблюдение правил.

Коротко Для работы с маркировкой бизнесу нужны электронная подпись, регистрация в системе «Честный ЗНАК», ЭДО и оборудование. Нарушения фиксируются автоматически: за продажу без кодов, ошибки в учёте или непередачу данных предусмотрены штрафы и конфискация товара. За подделку кодов возможна уголовная ответственность.

Маркировка моторных масел и автомобильных жидкостей стала обязательной: производители и импортёры наносят коды Дата Матрикс (Data Matrix), а опт и розница обязаны учитывать и передавать их через ЭДО. Под маркировку попадают моторные, трансмиссионные масла, антифризы и тормозные жидкости — ключевой критерий не название, а код ТН ВЭД или ОКПД2. С апреля 2026 года введены поштучный учёт и обязательное сканирование на кассе при продаже. Без корректной работы с кодами товар нельзя законно реализовать.

Какие моторные масла и автомобильные жидкости подлежат маркировке

Маркировке подлежат не все автомобильные жидкости, а только те, которые включены в утверждённый перечень системы «Честный ЗНАК».

В него входят:

моторные масла (синтетические и минеральные);

трансмиссионные масла;

тормозные жидкости;

охлаждающие жидкости (антифризы).

Ключевой критерий — код ТН ВЭД или ОКПД2, а не название товара или его бытовое назначение.

Чаще всего маркируемая продукция относится к группам:

2710 — нефтепродукты;

3403 — смазочные материалы.

Проверить, подлежит ли товар маркировке, можно по коду:

из сертификата или декларации соответствия;

товаросопроводительных документов.

ПРИМЕР Предприниматель закупил партию промывочной жидкости для двигателей. В документах товар был указан как техническая жидкость без уточнения категории. Продукцию реализовали без маркировки. В ходе проверки контролирующие органы установили, что по составу и назначению товар относится к категории моторных масел и подпадает под обязательную маркировку. В результате: — доначислены налоги; — начислены штрафы; — операции по счёту временно ограничены. Ориентируйтесь не только на название товара в накладной, но и на его фактические характеристики и код ТН ВЭД. Если продукция по классификатору относится к моторным маслам или смазочным материалам, она подлежит обязательной маркировке. Ошибки в классификации — одна из частых причин налоговых рисков и блокировок.



Как работать бизнесу с маркировкой моторных масел

Маркировка моторных масел и автомобильных жидкостей выстроена по всей цепочке поставок — от производителя до кассы.

Схема работы с маркировкой автомобильных жидкостей и смазочных материалов

Цепочка движения товара выглядит так:

производитель или импортёр → оптовик → розница → выпуск на кассе.

Есть ключевые детали:

Маркируются единицы товара (канистры, бочки), а не партии.

Каждый код Дата Матрикс (Data Matrix) уникален и закреплён за конкретной единицей.

Все операции фиксируются в системе «Честный ЗНАК» через электронные документы.

Как проходит движение товара:

Производитель или импортёр:

описывает товар в Национальном каталоге;

заказывает коды маркировки;

наносит их на каждую единицу.

При отгрузке:

формируется электронный УПД с кодами маркировки;

коды переходят новому собственнику.

На стороне покупателя:

проводится обязательная проверка кодов;

при ошибках приёмка блокируется.

В рознице:

код сканируется на кассе;

товар выводится из оборота.

С 2026 года для моторных масел применяется поштучный учёт. Объёмно-сортовая схема (по коробкам) не используется.

Производителю и импортёру

С сентября 2025-го вся продукция с конвейера и таможни выходит с маркировкой. Подготовка стартует ещё до запуска линии. Компания регистрируется, получает электронную подпись, вносит каждую позицию, например масло, с техническими данными.

После одобрения заказываются коды. Каждый стоит 50 копеек без НДС и 60 копеек с НДС. Крупный завод с выпуском 100 000 канистр ежемесячно тратит 50 000–150 000 только на метки.

Коды наносятся на этикетку или прямо на пластик маркиратором. Главное условие: метка остаётся на таре до конца. Запрещено размещать на съёмной плёнке или бумажной обёртке. Если масло находится в картонной упаковке, код дублируется на внутренней канистре, так как внешняя коробка может быть утеряна.

Дистрибьютору и оптовику

Оптовики принимают масла с готовыми кодами. Задача: сверить метки из бумаг с физическим товаром, отгрузить дальше без косяков. На практике всплывают подводные камни.

С апреля 2026-го ввели поштучный учёт. Каждая метка — отдельная строка в УПД. В отличие от некоторых других товарных групп, где разрешена объёмно-сортовая приёмка (учёт кодами на коробке), для автомобильных масел введён строгий поштучный учёт. При оприходовании партии кладовщик обязан отсканировать код с каждой канистры, а не просто принять всю коробку как одну позицию.

Рознице

С апреля 2026-го торговые точки, СТО и заправки сканируют маркировку при каждой реализации. Касса поддерживает формат ФФД 1.2 — прежние аппараты не распознают Дата Матрикс (Data Matrix). К терминалу подсоединяется 2D-сканер — линейный не распознаёт двумерный код Дата Матрикс (Data Matrix).

Оператор фискальных данных передаёт информацию в базу маркировки. Не каждый ОФД интегрирован с «Честным ЗНАКОМ» — уточните заранее. Перечень совместимых операторов есть на портале системы.

Для автосервисов важно разграничение: когда масло приобретается как расходный материал для оказания услуги, выбытие оформляет поставщик при отгрузке. Но если в заказе-наряде масло выделено отдельной строкой и продаётся клиенту, сервис работает как обычная розница и обязан пробить код на кассе.

Экспертное мнение Ошибки в работе с маркировкой чаще всего возникают не из‑за самих кодов, а из‑за разрывов в документообороте. Если данные по УПД не переданы или переданы с ошибками, система фиксирует нарушение автоматически — даже если товар фактически учтён. Поэтому бизнесу важно выстроить стабильный электронный документооборот и исключить ручные операции. Оптимальный вариант — использовать готовые решения, где ЭДО уже интегрирован с учётной системой и поддерживает работу с маркировкой.



Например, ЭДО от Точка Банк позволяет обмениваться УПД, отслеживать статусы документов и корректно передавать коды без лишних действий. Это снижает риск штрафов и упрощает ежедневную работу бухгалтерии и склада. Дарья Жуковская Эксперт-редактор ЭДО от Точка Банк

Маркировка моторных масел: инструкция

Подключение к маркировке занимает от нескольких дней до двух недель. Срок зависит от регистрации в системе «Честный ЗНАК», проверки документов, настройки ЭДО и готовности учётных систем.

Что нужно для маркировки автомасел

Комплект оборудования зависит от роли компании в цепочке.

Производителю потребуется оборудование для нанесения кодов:

термотрансферный принтер или струйный маркиратор;

2D-сканер для проверки качества кодов.

Термотрансферная печать считается более надёжной — такие этикетки устойчивы к воздействию масла, температуры и трения.

Струйные маркираторы позволяют наносить код прямо на канистру, но чувствительны к материалу упаковки и требуют точной настройки.

Оптовым компаниям достаточно:

2D-сканера;

учётной системы с поддержкой маркировки;

подключения к ЭДО для передачи УПД.

Большинство популярных решений уже поддерживают работу с маркировкой. Самописные системы потребуется дорабатывать.

Розничным магазинам потребуется:

онлайн-касса с поддержкой ФФД 1.2;

2D-сканер — от 5 000 ₽;

договор с ОФД с поддержкой передачи данных о маркировке.

Если касса не поддерживает ФФД 1.2 и не обновляется, её нужно заменить. Новые модели стоят от 15 000 ₽.

Какие коды маркировки используются

Для моторных масел применяется двумерный код Дата Матрикс (Data Matrix).

Его особенность — высокая устойчивость к повреждениям: код можно считать даже при частичной утрате изображения.

В структуре кода содержатся:

идентификатор товара в каталоге (GTIN);

уникальный серийный номер;

криптографический код (защита от подделки).

Размер кода зависит от технологии печати и требований к качеству, но на практике производители используют формат от 10×10 мм и более — это повышает надёжность считывания.

Формат кода изменить нельзя: он формируется автоматически в системе «Честный ЗНАК» по требованиям регулятора. Производитель заказывает коды в системе и самостоятельно наносит их на упаковку.

Как подключиться к системе «Честный ЗНАК»

Первый шаг — оформление усиленной квалифицированной электронной подписи (УКЭП). Она нужна для входа в систему и подписания документов.

Для ИП и организаций подпись можно бесплатно получить в ФНС России — потребуется только приобрести носитель — токен.

Если используется электронная подпись физического лица, дополнительно нужно оформить машиночитаемую доверенность (МЧД) на сотрудника.

Далее необходимо зарегистрироваться в системе «Честный ЗНАК». При регистрации нужно выбрать роль: производитель, импортёр, оптовик или розничный продавец, указать реквизиты компании и привязать электронную подпись. Проверка данных занимает, как правило, 1–2 рабочих дня.

Для работы с маркировкой потребуется GTIN — глобальный идентификатор товара. Его оформляют через ГС1 РУС.

Завершающий этап — подключение электронного документооборота (ЭДО). Без него невозможно передавать сведения о движении маркированной продукции между участниками оборота.

Как маркировать моторные масла, смазочные материалы, антифризы и автомобильные жидкости

После регистрации начинается работа с продукцией.

Внесите товар в каталог: укажите название, изготовителя, объём, вязкость SAE, класс качества API/ACEA, тип — синтетика, полусинтетика, минералка. Подробное описание ускоряет проверку. Пройдите модерацию: сотрудники системы сверят данные с сертификатами. При совпадении товар получает одобрение. Срок — 1–3 дня. Пополните лицевой счёт в личном кабинете — средства должны быть зачислены заранее. После этого закажите коды маркировки: укажите количество и способ нанесения. Система сгенерирует метки, а оплата будет списана с лицевого счёта при их выпуске. Передайте коды на линию: скачайте файл с кодами и отправьте его на принтер или маркиратор. Размер Дата Матрикс (Data Matrix) — минимум 10×10 мм. Проверьте качество печати: протестируйте готовую этикетку сканером. Код должен читаться с ходу, без необходимости поворачивать тару или направлять на неё дополнительный свет. Если метка не распознаётся, упаковка отправляется на перемаркировку. Подайте отчёт о нанесении: зафиксируйте дату и количество использованных меток. После подтверждения коды активируются. Введите товар в оборот: завершите процесс в личном кабинете системы «Честный ЗНАК». Именно этот этап переводит продукцию из статуса «Подготовка» в статус «Готов к реализации». Только после этого товар можно отгружать покупателям.

Сроки и этапы маркировки моторных масел и автожидкостей

Переход на обязательную маркировку занял больше года — такой длительный период был предусмотрен специально, чтобы все участники рынка успели подготовиться.

До 31 марта 2026 года — завершение маркировки остатков. Это переходный этап для товаров, произведённых или ввезённых до 1 сентября 2025 года и ранее не промаркированных. До этой даты их необходимо ввести в оборот с кодами маркировки.

С 1 апреля 2026 года — обязательный вывод из оборота в рознице. С этого момента розничные продавцы и сервисные центры (СТО) обязаны сканировать коды при продаже или использовании масел в услугах и передавать данные в систему через кассу.

С 1 апреля 2026 года — поэкземплярный учёт через ЭДО. Все участники оборота должны фиксировать приёмку и отгрузку каждой единицы маркированного товара с использованием электронного документооборота.

С 1 октября 2026 года — запуск разрешительного режима. Кассовое программное обеспечение начнёт проверять коды маркировки в системе «Честный ЗНАК» в режиме реального времени. Продажа товаров с недействительными кодами будет автоматически блокироваться.

Штрафы за несоблюдение требований по маркировке автомобильных масел

Суммы взысканий прописаны в ст. 15.12 КоАП. Размер зависит от нарушения и статуса компании.

Реализация без меток. Должностным лицам и ИП грозит штраф в диапазоне 5 000–10 000 ₽, для юридических лиц сумма взыскания значительно выше — от 50 000 до 300 000 ₽. Во всех случаях предусмотрена конфискация немаркированной продукции. Изъятое уничтожается, возврат невозможен.

Непередача данных или пропуск дедлайнов. Руководителю 1 000–10 000 ₽. Для малого юридического лица штраф от 25 000 до 50 000 ₽. Крупные компании 50 000–100 000 ₽. Каждое нарушение рассматривается отдельно. Три пропущенных отчёта — три взыскания.

Хранение или транспортировка немаркированного товара после 1 декабря 2025-го. До 300 000 ₽ с конфискацией партии. Даже если товар не продавался, а хранился на складе, нарушение будет зафиксировано при проверке.

Подделка или копирование меток. Уголовная ответственность по статье 171.1 УК. Максимум — миллион штрафа или лишение свободы на срок 3–6 лет.

С марта 2026-го система автоматически фиксирует нарушения. Алгоритмы отслеживают пропуски передачи данных, несовпадения в документах, попытки вывода без сканирования. Взыскания выписываются автоматом.

ПРИМЕР Магазин автозапчастей продал 15 канистр без считывания. В кассе пробили чеки, но коды в базу не ушли. Через неделю на счёт компании пришло требование 150 000 ₽. Оспорить не вышло — логи показали выбытие товара при статусе «В обороте».



Маркировка остатков смазочных материалов

До 31 марта 2026 года — период, в течение которого допускалась маркировка остатков.

Речь о товарах, произведённых или ввезённых в РФ до начала обязательной маркировки — до 1 сентября 2025 года.

С 1 апреля 2026 года — запрет на оборот и хранение немаркированных смазочных материалов.