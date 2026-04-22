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Маркировка
Маркировка

Маркировка моторных масел и автомобильных жидкостей

Осенью 2025 года заводы и импортёры начали печатать двумерные коды на упаковку моторных масел. К весне 2026-го подключатся магазины и сервисы — они будут считывать маркировку при продаже покупателю.

22.04.2026
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133

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Авторы

Точка Банк объяснит, как выстроить процесс на каждом этапе, сколько стоит оборудование и какие штрафы предусмотрены за несоблюдение правил.

Коротко
Маркировка моторных масел и автомобильных жидкостей стала обязательной: производители и импортёры наносят коды Дата Матрикс (Data Matrix), а опт и розница обязаны учитывать и передавать их через ЭДО. Под маркировку попадают моторные, трансмиссионные масла, антифризы и тормозные жидкости — ключевой критерий не название, а код ТН ВЭД или ОКПД2. С апреля 2026 года введены поштучный учёт и обязательное сканирование на кассе при продаже. Без корректной работы с кодами товар нельзя законно реализовать.
Для работы с маркировкой бизнесу нужны электронная подпись, регистрация в системе «Честный ЗНАК», ЭДО и оборудование. Нарушения фиксируются автоматически: за продажу без кодов, ошибки в учёте или непередачу данных предусмотрены штрафы и конфискация товара. За подделку кодов возможна уголовная ответственность.

Какие моторные масла и автомобильные жидкости подлежат маркировке

Маркировке подлежат не все автомобильные жидкости, а только те, которые включены в утверждённый перечень системы «Честный ЗНАК».

В него входят:

  • моторные масла (синтетические и минеральные);
  • трансмиссионные масла;
  • тормозные жидкости;
  • охлаждающие жидкости (антифризы).

Ключевой критерий — код ТН ВЭД или ОКПД2, а не название товара или его бытовое назначение.

Чаще всего маркируемая продукция относится к группам:

  • 2710 — нефтепродукты;
  • 3403 — смазочные материалы.

Проверить, подлежит ли товар маркировке, можно по коду:

  • из сертификата или декларации соответствия;
  • товаросопроводительных документов.
ПРИМЕР
Предприниматель закупил партию промывочной жидкости для двигателей. В документах товар был указан как техническая жидкость без уточнения категории.
Продукцию реализовали без маркировки.
В ходе проверки контролирующие органы установили, что по составу и назначению товар относится к категории моторных масел и подпадает под обязательную маркировку.
В результате:
— доначислены налоги; 
— начислены штрафы;
— операции по счёту временно ограничены.
Ориентируйтесь не только на название товара в накладной, но и на его фактические характеристики и код ТН ВЭД.
Если продукция по классификатору относится к моторным маслам или смазочным материалам, она подлежит обязательной маркировке.
Ошибки в классификации — одна из частых причин налоговых рисков и блокировок.

Как работать бизнесу с маркировкой моторных масел

Маркировка моторных масел и автомобильных жидкостей выстроена по всей цепочке поставок — от производителя до кассы. 

Схема работы с маркировкой автомобильных жидкостей и смазочных материалов

Цепочка движения товара выглядит так:

производитель или импортёр → оптовик → розница → выпуск на кассе.

Есть ключевые детали:

  • Маркируются единицы товара (канистры, бочки), а не партии.
  • Каждый код Дата Матрикс (Data Matrix) уникален и закреплён за конкретной единицей.
  • Все операции фиксируются в системе «Честный ЗНАК» через электронные документы.

Как проходит движение товара:

  1. Производитель или импортёр:
  • описывает товар в Национальном каталоге;
  • заказывает коды маркировки;
  • наносит их на каждую единицу.
  1. При отгрузке:
  • формируется электронный УПД с кодами маркировки;
  • коды переходят новому собственнику.
  1. На стороне покупателя:
  • проводится обязательная проверка кодов;
  • при ошибках приёмка блокируется.
  1. В рознице: 
  • код сканируется на кассе; 
  • товар выводится из оборота.

С 2026 года для моторных масел применяется поштучный учёт. Объёмно-сортовая схема (по коробкам) не используется.

Производителю и импортёру

С сентября 2025-го вся продукция с конвейера и таможни выходит с маркировкой. Подготовка стартует ещё до запуска линии. Компания регистрируется, получает электронную подпись, вносит каждую позицию, например масло, с техническими данными.

После одобрения заказываются коды. Каждый стоит 50 копеек без НДС и 60 копеек с НДС. Крупный завод с выпуском 100 000 канистр ежемесячно тратит 50 000–150 000 только на метки.

Коды наносятся на этикетку или прямо на пластик маркиратором. Главное условие: метка остаётся на таре до конца. Запрещено размещать на съёмной плёнке или бумажной обёртке. Если масло находится в картонной упаковке, код дублируется на внутренней канистре, так как внешняя коробка может быть утеряна.

Дистрибьютору и оптовику

Оптовики принимают масла с готовыми кодами. Задача: сверить метки из бумаг с физическим товаром, отгрузить дальше без косяков. На практике всплывают подводные камни. 

С апреля 2026-го ввели поштучный учёт. Каждая метка — отдельная строка в УПД. В отличие от некоторых других товарных групп, где разрешена объёмно-сортовая приёмка (учёт кодами на коробке), для автомобильных масел введён строгий поштучный учёт. При оприходовании партии кладовщик обязан отсканировать код с каждой канистры, а не просто принять всю коробку как одну позицию.

Упростим работу с маркировкой
Продвинутый ЭДО от Точка Банк ускоряет передачу кодов маркировки: пара кликов, и УПД уже у партнёра

Рознице

С апреля 2026-го торговые точки, СТО и заправки сканируют маркировку при каждой реализации. Касса поддерживает формат ФФД 1.2 — прежние аппараты не распознают Дата Матрикс (Data Matrix). К терминалу подсоединяется 2D-сканер — линейный не распознаёт двумерный код Дата Матрикс (Data Matrix).

Оператор фискальных данных передаёт информацию в базу маркировки. Не каждый ОФД интегрирован с «Честным ЗНАКОМ» — уточните заранее. Перечень совместимых операторов есть на портале системы.

Для автосервисов важно разграничение: когда масло приобретается как расходный материал для оказания услуги, выбытие оформляет поставщик при отгрузке. Но если в заказе-наряде масло выделено отдельной строкой и продаётся клиенту, сервис работает как обычная розница и обязан пробить код на кассе.

Экспертное мнение

Ошибки в работе с маркировкой чаще всего возникают не из‑за самих кодов, а из‑за разрывов в документообороте. Если данные по УПД не переданы или переданы с ошибками, система фиксирует нарушение автоматически — даже если товар фактически учтён. Поэтому бизнесу важно выстроить стабильный электронный документооборот и исключить ручные операции. Оптимальный вариант — использовать готовые решения, где ЭДО уже интегрирован с учётной системой и поддерживает работу с маркировкой.


Например, ЭДО от Точка Банк позволяет обмениваться УПД, отслеживать статусы документов и корректно передавать коды без лишних действий. Это снижает риск штрафов и упрощает ежедневную работу бухгалтерии и склада.

Дарья ЖуковскаяЭксперт-редактор ЭДО от Точка Банк

Маркировка моторных масел: инструкция

Подключение к маркировке занимает от нескольких дней до двух недель. Срок зависит от регистрации в системе «Честный ЗНАК», проверки документов, настройки ЭДО и готовности учётных систем.

Что нужно для маркировки автомасел

Комплект оборудования зависит от роли компании в цепочке.

Производителю потребуется оборудование для нанесения кодов:

  • термотрансферный принтер или струйный маркиратор;
  • 2D-сканер для проверки качества кодов.

Термотрансферная печать считается более надёжной — такие этикетки устойчивы к воздействию масла, температуры и трения.

Струйные маркираторы позволяют наносить код прямо на канистру, но чувствительны к материалу упаковки и требуют точной настройки.

Оптовым компаниям достаточно:

  • 2D-сканера;
  • учётной системы с поддержкой маркировки;
  • подключения к ЭДО для передачи УПД.

Большинство популярных решений уже поддерживают работу с маркировкой. Самописные системы потребуется дорабатывать.

Розничным магазинам потребуется:

  • онлайн-касса с поддержкой ФФД 1.2;
  • 2D-сканер — от 5 000 ₽;
  • договор с ОФД с поддержкой передачи данных о маркировке.

Если касса не поддерживает ФФД 1.2 и не обновляется, её нужно заменить. Новые модели стоят от 15 000 ₽.

Какие коды маркировки используются

Для моторных масел применяется двумерный код Дата Матрикс (Data Matrix).

Его особенность — высокая устойчивость к повреждениям: код можно считать даже при частичной утрате изображения.

В структуре кода содержатся:

  • идентификатор товара в каталоге (GTIN);
  • уникальный серийный номер;
  • криптографический код (защита от подделки).

Размер кода зависит от технологии печати и требований к качеству, но на практике производители используют формат от 10×10 мм и более — это повышает надёжность считывания.

Формат кода изменить нельзя: он формируется автоматически в системе «Честный ЗНАК» по требованиям регулятора. Производитель заказывает коды в системе и самостоятельно наносит их на упаковку.

Как подключиться к системе «Честный ЗНАК»

Первый шаг — оформление усиленной квалифицированной электронной подписи (УКЭП). Она нужна для входа в систему и подписания документов.

Для ИП и организаций подпись можно бесплатно получить в ФНС России — потребуется только приобрести носитель — токен.

Если используется электронная подпись физического лица, дополнительно нужно оформить машиночитаемую доверенность (МЧД) на сотрудника.

Далее необходимо зарегистрироваться в системе «Честный ЗНАК». При регистрации нужно выбрать роль: производитель, импортёр, оптовик или розничный продавец, указать реквизиты компании и привязать электронную подпись. Проверка данных занимает, как правило, 1–2 рабочих дня.

Для работы с маркировкой потребуется GTIN — глобальный идентификатор товара. Его оформляют через ГС1 РУС

Завершающий этап — подключение электронного документооборота (ЭДО). Без него невозможно передавать сведения о движении маркированной продукции между участниками оборота.

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Как маркировать моторные масла, смазочные материалы, антифризы и автомобильные жидкости

После регистрации начинается работа с продукцией.

  1. Внесите товар в каталог: укажите название, изготовителя, объём, вязкость SAE, класс качества API/ACEA, тип — синтетика, полусинтетика, минералка. Подробное описание ускоряет проверку.
  2. Пройдите модерацию: сотрудники системы сверят данные с сертификатами. При совпадении товар получает одобрение. Срок — 1–3 дня.
  3. Пополните лицевой счёт в личном кабинете — средства должны быть зачислены заранее. После этого закажите коды маркировки: укажите количество и способ нанесения. Система сгенерирует метки, а оплата будет списана с лицевого счёта при их выпуске.
  4. Передайте коды на линию: скачайте файл с кодами и отправьте его на принтер или маркиратор. Размер Дата Матрикс (Data Matrix) — минимум 10×10 мм.
  5. Проверьте качество печати: протестируйте готовую этикетку сканером. Код должен читаться с ходу, без необходимости поворачивать тару или направлять на неё дополнительный свет. Если метка не распознаётся, упаковка отправляется на перемаркировку.
  6. Подайте отчёт о нанесении: зафиксируйте дату и количество использованных меток. После подтверждения коды активируются.
  7. Введите товар в оборот: завершите процесс в личном кабинете системы «Честный ЗНАК». Именно этот этап переводит продукцию из статуса «Подготовка» в статус «Готов к реализации». Только после этого товар можно отгружать покупателям.

Сроки и этапы маркировки моторных масел и автожидкостей

Переход на обязательную маркировку занял больше года — такой длительный период был предусмотрен специально, чтобы все участники рынка успели подготовиться.

До 31 марта 2026 года — завершение маркировки остатков. Это переходный этап для товаров, произведённых или ввезённых до 1 сентября 2025 года и ранее не промаркированных. До этой даты их необходимо ввести в оборот с кодами маркировки.

С 1 апреля 2026 года — обязательный вывод из оборота в рознице. С этого момента розничные продавцы и сервисные центры (СТО) обязаны сканировать коды при продаже или использовании масел в услугах и передавать данные в систему через кассу.

С 1 апреля 2026 года — поэкземплярный учёт через ЭДО. Все участники оборота должны фиксировать приёмку и отгрузку каждой единицы маркированного товара с использованием электронного документооборота.

С 1 октября 2026 года — запуск разрешительного режима. Кассовое программное обеспечение начнёт проверять коды маркировки в системе «Честный ЗНАК» в режиме реального времени. Продажа товаров с недействительными кодами будет автоматически блокироваться.

Штрафы за несоблюдение требований по маркировке автомобильных масел

Суммы взысканий прописаны в ст. 15.12 КоАП. Размер зависит от нарушения и статуса компании.

Реализация без меток. Должностным лицам и ИП грозит штраф в диапазоне 5 000–10 000 ₽, для юридических лиц сумма взыскания значительно выше — от 50 000 до 300 000 ₽. Во всех случаях предусмотрена конфискация немаркированной продукции. Изъятое уничтожается, возврат невозможен.

Непередача данных или пропуск дедлайнов. Руководителю 1 000–10 000 ₽. Для малого юридического лица штраф от 25 000 до 50 000 ₽. Крупные компании 50 000–100 000 ₽. Каждое нарушение рассматривается отдельно. Три пропущенных отчёта — три взыскания.

Хранение или транспортировка немаркированного товара после 1 декабря 2025-го. До 300 000 ₽ с конфискацией партии. Даже если товар не продавался, а хранился на складе, нарушение будет зафиксировано при проверке. 

Подделка или копирование меток. Уголовная ответственность по статье 171.1 УК. Максимум — миллион штрафа или лишение свободы на срок 3–6 лет.

С марта 2026-го система автоматически фиксирует нарушения. Алгоритмы отслеживают пропуски передачи данных, несовпадения в документах, попытки вывода без сканирования. Взыскания выписываются автоматом.

ПРИМЕР
Магазин автозапчастей продал 15 канистр без считывания.
В кассе пробили чеки, но коды в базу не ушли.
Через неделю на счёт компании пришло требование 150 000 ₽.
Оспорить не вышло — логи показали выбытие товара при статусе «В обороте».

Маркировка остатков смазочных материалов

До 31 марта 2026 года — период, в течение которого допускалась маркировка остатков.

Речь о товарах, произведённых или ввезённых в РФ до начала обязательной маркировки — до 1 сентября 2025 года.

С 1 апреля 2026 года — запрет на оборот и хранение немаркированных смазочных материалов.

С этой даты такие товары нельзя продавать, использовать или хранить на складах.

Вопросы по теме

Какие масла и технические жидкости точно попадают под маркировку?

Моторные всех типов, трансмиссионные, антифризы, тормозные. Проверить конкретный товар по коду ТН ВЭД можно на портале «Честного ЗНАКА».

Кто должен наносить коды?

Заводы и импортёры. Опт и розница получают с готовыми метками. Исключение — остатки, которые маркировали любые участники.

Обязательно ли использовать ЭДО при приёме и отправке партий моторных масел?

Да, с апреля 2026-го электронные документы обязательны. Без ЭДО нельзя передать коды — система заблокирует сделку.

Возможна ли уголовная ответственность за использование поддельных кодов?

Да. Подделка кодов маркировки и оборот товаров с фальшивыми средствами идентификации квалифицируются по ст. 171.1 УК РФ. За такие нарушения предусмотрена уголовная ответственность вплоть до лишения свободы на срок до шести лет.

Могут ли приостановить продажи, если одна партия оформлена с нарушениями?

Да. При обнаружении ошибок или несовпадений товар блокируется в базе. Продать невозможно до устранения. В крайних случаях приостановят работу склада или магазина.

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Обязательная маркировка моторных масел в системе «Честный ЗНАК»: сроки, требования — Точка Банк