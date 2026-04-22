Точка Банк объяснит, как выстроить процесс на каждом этапе, сколько стоит оборудование и какие штрафы предусмотрены за несоблюдение правил.
Какие моторные масла и автомобильные жидкости подлежат маркировке
Маркировке подлежат не все автомобильные жидкости, а только те, которые включены в утверждённый перечень системы «Честный ЗНАК».
В него входят:
- моторные масла (синтетические и минеральные);
- трансмиссионные масла;
- тормозные жидкости;
- охлаждающие жидкости (антифризы).
Ключевой критерий — код ТН ВЭД или ОКПД2, а не название товара или его бытовое назначение.
Чаще всего маркируемая продукция относится к группам:
- 2710 — нефтепродукты;
- 3403 — смазочные материалы.
Проверить, подлежит ли товар маркировке, можно по коду:
- из сертификата или декларации соответствия;
- товаросопроводительных документов.
Как работать бизнесу с маркировкой моторных масел
Маркировка моторных масел и автомобильных жидкостей выстроена по всей цепочке поставок — от производителя до кассы.
Схема работы с маркировкой автомобильных жидкостей и смазочных материалов
Цепочка движения товара выглядит так:
производитель или импортёр → оптовик → розница → выпуск на кассе.
Есть ключевые детали:
- Маркируются единицы товара (канистры, бочки), а не партии.
- Каждый код Дата Матрикс (Data Matrix) уникален и закреплён за конкретной единицей.
- Все операции фиксируются в системе «Честный ЗНАК» через электронные документы.
Как проходит движение товара:
- Производитель или импортёр:
- описывает товар в Национальном каталоге;
- заказывает коды маркировки;
- наносит их на каждую единицу.
- При отгрузке:
- формируется электронный УПД с кодами маркировки;
- коды переходят новому собственнику.
- На стороне покупателя:
- проводится обязательная проверка кодов;
- при ошибках приёмка блокируется.
- В рознице:
- код сканируется на кассе;
- товар выводится из оборота.
С 2026 года для моторных масел применяется поштучный учёт. Объёмно-сортовая схема (по коробкам) не используется.
Производителю и импортёру
С сентября 2025-го вся продукция с конвейера и таможни выходит с маркировкой. Подготовка стартует ещё до запуска линии. Компания регистрируется, получает электронную подпись, вносит каждую позицию, например масло, с техническими данными.
После одобрения заказываются коды. Каждый стоит 50 копеек без НДС и 60 копеек с НДС. Крупный завод с выпуском 100 000 канистр ежемесячно тратит 50 000–150 000 только на метки.
Коды наносятся на этикетку или прямо на пластик маркиратором. Главное условие: метка остаётся на таре до конца. Запрещено размещать на съёмной плёнке или бумажной обёртке. Если масло находится в картонной упаковке, код дублируется на внутренней канистре, так как внешняя коробка может быть утеряна.
Дистрибьютору и оптовику
Оптовики принимают масла с готовыми кодами. Задача: сверить метки из бумаг с физическим товаром, отгрузить дальше без косяков. На практике всплывают подводные камни.
С апреля 2026-го ввели поштучный учёт. Каждая метка — отдельная строка в УПД. В отличие от некоторых других товарных групп, где разрешена объёмно-сортовая приёмка (учёт кодами на коробке), для автомобильных масел введён строгий поштучный учёт. При оприходовании партии кладовщик обязан отсканировать код с каждой канистры, а не просто принять всю коробку как одну позицию.
Рознице
С апреля 2026-го торговые точки, СТО и заправки сканируют маркировку при каждой реализации. Касса поддерживает формат ФФД 1.2 — прежние аппараты не распознают Дата Матрикс (Data Matrix). К терминалу подсоединяется 2D-сканер — линейный не распознаёт двумерный код Дата Матрикс (Data Matrix).
Оператор фискальных данных передаёт информацию в базу маркировки. Не каждый ОФД интегрирован с «Честным ЗНАКОМ» — уточните заранее. Перечень совместимых операторов есть на портале системы.
Для автосервисов важно разграничение: когда масло приобретается как расходный материал для оказания услуги, выбытие оформляет поставщик при отгрузке. Но если в заказе-наряде масло выделено отдельной строкой и продаётся клиенту, сервис работает как обычная розница и обязан пробить код на кассе.
Маркировка моторных масел: инструкция
Подключение к маркировке занимает от нескольких дней до двух недель. Срок зависит от регистрации в системе «Честный ЗНАК», проверки документов, настройки ЭДО и готовности учётных систем.
Что нужно для маркировки автомасел
Комплект оборудования зависит от роли компании в цепочке.
Производителю потребуется оборудование для нанесения кодов:
- термотрансферный принтер или струйный маркиратор;
- 2D-сканер для проверки качества кодов.
Термотрансферная печать считается более надёжной — такие этикетки устойчивы к воздействию масла, температуры и трения.
Струйные маркираторы позволяют наносить код прямо на канистру, но чувствительны к материалу упаковки и требуют точной настройки.
Оптовым компаниям достаточно:
- 2D-сканера;
- учётной системы с поддержкой маркировки;
- подключения к ЭДО для передачи УПД.
Большинство популярных решений уже поддерживают работу с маркировкой. Самописные системы потребуется дорабатывать.
Розничным магазинам потребуется:
- онлайн-касса с поддержкой ФФД 1.2;
- 2D-сканер — от 5 000 ₽;
- договор с ОФД с поддержкой передачи данных о маркировке.
Если касса не поддерживает ФФД 1.2 и не обновляется, её нужно заменить. Новые модели стоят от 15 000 ₽.
Какие коды маркировки используются
Для моторных масел применяется двумерный код Дата Матрикс (Data Matrix).
Его особенность — высокая устойчивость к повреждениям: код можно считать даже при частичной утрате изображения.
В структуре кода содержатся:
- идентификатор товара в каталоге (GTIN);
- уникальный серийный номер;
- криптографический код (защита от подделки).
Размер кода зависит от технологии печати и требований к качеству, но на практике производители используют формат от 10×10 мм и более — это повышает надёжность считывания.
Формат кода изменить нельзя: он формируется автоматически в системе «Честный ЗНАК» по требованиям регулятора. Производитель заказывает коды в системе и самостоятельно наносит их на упаковку.
Как подключиться к системе «Честный ЗНАК»
Первый шаг — оформление усиленной квалифицированной электронной подписи (УКЭП). Она нужна для входа в систему и подписания документов.
Для ИП и организаций подпись можно бесплатно получить в ФНС России — потребуется только приобрести носитель — токен.
Если используется электронная подпись физического лица, дополнительно нужно оформить машиночитаемую доверенность (МЧД) на сотрудника.
Далее необходимо зарегистрироваться в системе «Честный ЗНАК». При регистрации нужно выбрать роль: производитель, импортёр, оптовик или розничный продавец, указать реквизиты компании и привязать электронную подпись. Проверка данных занимает, как правило, 1–2 рабочих дня.
Для работы с маркировкой потребуется GTIN — глобальный идентификатор товара. Его оформляют через ГС1 РУС.
Завершающий этап — подключение электронного документооборота (ЭДО). Без него невозможно передавать сведения о движении маркированной продукции между участниками оборота.
Как маркировать моторные масла, смазочные материалы, антифризы и автомобильные жидкости
После регистрации начинается работа с продукцией.
- Внесите товар в каталог: укажите название, изготовителя, объём, вязкость SAE, класс качества API/ACEA, тип — синтетика, полусинтетика, минералка. Подробное описание ускоряет проверку.
- Пройдите модерацию: сотрудники системы сверят данные с сертификатами. При совпадении товар получает одобрение. Срок — 1–3 дня.
- Пополните лицевой счёт в личном кабинете — средства должны быть зачислены заранее. После этого закажите коды маркировки: укажите количество и способ нанесения. Система сгенерирует метки, а оплата будет списана с лицевого счёта при их выпуске.
- Передайте коды на линию: скачайте файл с кодами и отправьте его на принтер или маркиратор. Размер Дата Матрикс (Data Matrix) — минимум 10×10 мм.
- Проверьте качество печати: протестируйте готовую этикетку сканером. Код должен читаться с ходу, без необходимости поворачивать тару или направлять на неё дополнительный свет. Если метка не распознаётся, упаковка отправляется на перемаркировку.
- Подайте отчёт о нанесении: зафиксируйте дату и количество использованных меток. После подтверждения коды активируются.
- Введите товар в оборот: завершите процесс в личном кабинете системы «Честный ЗНАК». Именно этот этап переводит продукцию из статуса «Подготовка» в статус «Готов к реализации». Только после этого товар можно отгружать покупателям.
Сроки и этапы маркировки моторных масел и автожидкостей
Переход на обязательную маркировку занял больше года — такой длительный период был предусмотрен специально, чтобы все участники рынка успели подготовиться.
До 31 марта 2026 года — завершение маркировки остатков. Это переходный этап для товаров, произведённых или ввезённых до 1 сентября 2025 года и ранее не промаркированных. До этой даты их необходимо ввести в оборот с кодами маркировки.
С 1 апреля 2026 года — обязательный вывод из оборота в рознице. С этого момента розничные продавцы и сервисные центры (СТО) обязаны сканировать коды при продаже или использовании масел в услугах и передавать данные в систему через кассу.
С 1 апреля 2026 года — поэкземплярный учёт через ЭДО. Все участники оборота должны фиксировать приёмку и отгрузку каждой единицы маркированного товара с использованием электронного документооборота.
С 1 октября 2026 года — запуск разрешительного режима. Кассовое программное обеспечение начнёт проверять коды маркировки в системе «Честный ЗНАК» в режиме реального времени. Продажа товаров с недействительными кодами будет автоматически блокироваться.
Штрафы за несоблюдение требований по маркировке автомобильных масел
Суммы взысканий прописаны в ст. 15.12 КоАП. Размер зависит от нарушения и статуса компании.
Реализация без меток. Должностным лицам и ИП грозит штраф в диапазоне 5 000–10 000 ₽, для юридических лиц сумма взыскания значительно выше — от 50 000 до 300 000 ₽. Во всех случаях предусмотрена конфискация немаркированной продукции. Изъятое уничтожается, возврат невозможен.
Непередача данных или пропуск дедлайнов. Руководителю 1 000–10 000 ₽. Для малого юридического лица штраф от 25 000 до 50 000 ₽. Крупные компании 50 000–100 000 ₽. Каждое нарушение рассматривается отдельно. Три пропущенных отчёта — три взыскания.
Хранение или транспортировка немаркированного товара после 1 декабря 2025-го. До 300 000 ₽ с конфискацией партии. Даже если товар не продавался, а хранился на складе, нарушение будет зафиксировано при проверке.
Подделка или копирование меток. Уголовная ответственность по статье 171.1 УК. Максимум — миллион штрафа или лишение свободы на срок 3–6 лет.
С марта 2026-го система автоматически фиксирует нарушения. Алгоритмы отслеживают пропуски передачи данных, несовпадения в документах, попытки вывода без сканирования. Взыскания выписываются автоматом.
Маркировка остатков смазочных материалов
До 31 марта 2026 года — период, в течение которого допускалась маркировка остатков.
Речь о товарах, произведённых или ввезённых в РФ до начала обязательной маркировки — до 1 сентября 2025 года.
С 1 апреля 2026 года — запрет на оборот и хранение немаркированных смазочных материалов.
С этой даты такие товары нельзя продавать, использовать или хранить на складах.