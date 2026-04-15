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5 новых правил для продавцов Ozon: вывоз товаров и доупаковка за 1 ₽

16 апреля 2026 на маркетплейсе начнут действовать новые правила. Разбираем каждый пункт: что делать продавцам и к чему готовиться.

15.04.2026
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Всего ожидается пять важных изменений. Они затронут поставки на склад и упаковку заказов. 

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С 23 апреля сроки вывоза товаров, которые не приняли при поставке, перестанут зависеть от даты согласования актов. Теперь такие позиции будут отображаться в личном кабинете: в разделе «FBO → Вывоз и утилизация». Продавец должен создать заявку на вывоз в течение пяти календарных дней.

Если товары из поставки не примут, на этой странице появится счётчик

Доупаковка за 1 ₽

Сейчас на Ozon идёт эксперимент: товары при продажах по FBO дополнительно упаковывают в пузырчатую плёнку, а заказы из Ozon Селект — помещают в фирменный пакет или коробку и прикрепляют к ним пломбу. Услуга работает в тестовом режиме и стоит 1 ₽ за товар.

Эксперимент должны были завершить, но продлили до 17 мая включительно.

Новая система доверительной приёмки

Доверительная приёмка FBS-отправлений заработает по-новому. Теперь товары на грузоместах нужно сортировать по коробкам и палетам — в зависимости от их типа. С 16 апреля система заработает для продавцов, которые отгружаются на «СЦ Кавказский».

Система оплаты тоже изменится. Вместо платы за каждую позицию будут брать плату за приём целого грузоместа: 80 ₽ за коробку и 175 ₽ за палету.

Упаковка покрышек

Покрышки для автомобилей и мотоциклов можно будет упаковывать по-разному: заворачивать в стретч-плёнку, убирать в пакет или частично обматывать скотчем.

Некоторые продавцы и раньше упаковывали покрышки в пакеты, но не все

Компенсации от банков-партнёров

С 20 апреля компенсировать скидки по программе лояльности «Зелёная цена» будет не только Ozon Банк, но и банки-партнёры. 

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Ozon меняет правила для продавцов: 5 важных изменений с 16 апреля — Точка Банк