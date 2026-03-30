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Как работать на маркетплейсах с 1 апреля: обзор самых важных изменений весны

Эксперт советует продавцам присмотреться к площадке, которая раньше не была в топе, — сейчас у неё самые лояльные условия и комиссии.

30.03.2026
3824
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С 1 апреля 2026 года многое изменится в работе маркетплейсов: начнут действовать новые правила выдачи рассрочек, появится интеграция с Роспатентом, а ещё многие сервисы скорректируют тарифы. Что важно знать предпринимателям — Точка Банк разбирался вместе с экспертом Ольгой Чиновой.

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Новые правила выдачи рассрочек

На маркетплейсах можно оплатить покупку частями. По сути это та же рассрочка, просто названная другими терминами.

С 1 апреля начнут действовать новые правила для сервисов, которые выдают такие рассрочки. Причём поменяются они в пользу потребителя.

Теперь все маркетплейсы, предоставляющие такую услугу, должны войти в реестр Центробанка: быть ООО или АО, иметь капитал от 5 млн ₽ и сайт в российской доменной зоне, а ещё соответствовать требованиям к деловой репутации руководителей. Если не войти в реестр, предоставлять рассрочки запретят.

Также по новым правилам стоимость товара должна быть одинаковой вне зависимости от того, как за него платят: единоразово или частями. Это значит, что сервисам рассрочки придётся убрать дополнительные комиссии и штрафы за досрочное погашение. А за просрочки нельзя будет брать больше 20% годовых от просроченной суммы.

Ещё сократят максимальный срок предоставления рассрочки: до 1 апреля 2028 года — не более шести месяцев, а после этой даты — не более четырёх месяцев. 

Кроме того, сведения о рассрочке на сумму более 50 000 ₽ начнут передавать в бюро кредитных историй — они повлияют на кредитную историю заёмщика и могут усложнить получение новых кредитов в банке.

В целом оплата частями для клиентов станет бесплатной и более прозрачной. А вот продавцам на маркетплейсах придётся платить повышенную комиссию, если их товар купят в рассрочку. Предполагается, что стоимость рассрочки заложат в маржинальность товара, и цены вырастут.

Интеграция с Роспатентом

С 1 апреля маркетплейсы начнут проверять бренды на регистрацию товарного знака — через реестры Роспатента. В зоне риска — магазины с названиями на иностранном языке, которые не зарегистрировали свой товарный знак. Подробнее об этом рассказывали в материале «Борьба с контрафактом: маркетплейсы будут проверять бренды на регистрацию в Роспатенте».

Обязательная маркировка новых категорий

С 1 апреля произойдут изменения в системе маркировки.

Теперь обязательной маркировке подлежит новая категория — чай и чайные напитки. Производители и импортёры обязаны наносить коды маркировки на продукцию и передавать сведения о вводе товара в оборот.

Для масел и автохимии вводят поэкземплярный учёт. Контролировать обязаны каждую единицу товара: передавать по ней данные и отслеживать всю цепочку движения от поставки до выкупа клиентом.

Изменения на Wildberries

WB обновил свою оферту. Ряд нововведений действуют уже с 21 марта:

  • Срок вывода денег увеличился на 14 календарных дней.
  • Увеличился размер штрафа при отмене заказа продавцом по моделям FBS, DBW, DBS, EDBS или C&C.
  • Изменились коэффициенты по FBS, которые применяются к товарам, доставленным на склад, в сортцентр или пункт выдачи больше, чем за 15 часов.
  • Изменилась схема расчёта стоимости логистики. Подробнее об этом рассказывали в новости «Продавцам придётся платить больше: Wildberries изменил расчёт логистики».
  • Повысились минимальные рекламные ставки.

С 1 апреля вступят в силу новые правила:

  • Перестанут брать комиссии за оплату в рассрочку. Вместо этого заработает механизм прямого перевыставления. То есть если пользователь не перечислит платёж в срок, то сервис компенсирует затраты продавцу.
  • Срок уведомления об автоматических акциях увеличат с трёх до пяти рабочих дней.
  • При продаже со склада продавца начнут проверять маркировку УИН, КИЗ и IMEI.
  • Появится новая услуга — упаковка товара силами Wildberries.

Изменения на Ozon

Маркетплейс приготовил сразу несколько нововведений.

Подписка за управление отзывами 

С 1 апреля Ozon запускает отдельную подписку «Управление отзывами». Часть опций была доступна только с Premium. Остальных не было вовсе.

Теперь за 0,8–1,3% от цены проданного товара открывается доступ к следующим функциям:

  • закрепление отзывов на всех товарах;
  • возможность скрыть до трёх отзывов ежемесячно;
  • 30 шаблонов для ответов и автоответы;
  • обзор отзывов о товаре, чтобы продавцы могли быстро реагировать на замечания;
  • галочка рядом с ответами продавца, чтобы они выделялись среди остальных комментариев;
  • генерация ответов через нейросети;
  • отображение рейтинга магазина вместо рейтинга товара, если у него нет отзывов;
  • интеграция c Seller API, если нужно автоматизировать работу с отзывами. 

Если у продавца уже есть Premium Pro, то на новую подписку будет действовать скидка 50%.

С новой услугой продавцам придётся платить больше, чтобы управлять своей репутацией. Это будет особенно ощутимо для магазинов с высоким оборотом. Компенсировать расходы получится, если продавцы смогут увеличить конверсию в покупку за счёт работы с негативом.

Если из-за негативных отзывов у вас упала конверсия, то стоит использовать эту услугу. Если же рейтинг вашего магазина выше 4,7, то я бы не тратила деньги.


Кстати, при работе с отзывами не забывайте про «Баллы за отзыв». Это дорогая опция, но рабочая — её стоит применять для новых товаров, чтобы получить первые отзывы.

Либо используйте промокоды: сделайте вкладыши со скидкой на следующий заказ и там же попросите оставить отзыв.

Ольга Чинова Эксперт по маркетплейсам

Размещение возвратов и вывозов 

Раньше возвраты и вывозы FBO- и FBS-продавцов бесплатно хранили в пунктах выдачи в течение трёх дней. С 1 апреля срок сократят до одного дня. Со второго начнут брать плату по тарифу: 12 ₽ за товар до пяти литров с доплатой 3 ₽ за каждый дополнительный литр.

Автоматические пуш-уведомления для клиентов

На площадке появится новый вид рассылок — автоматические пуши для клиентов. Если у продавца они включены, все клиенты, которые положили товар в корзину, но не заказали в течение суток, будут получать уведомление от имени магазина.

Для таких рассылок нужно установить отдельный бюджет на месяц. Стоимость отправки складывается из двух параметров: 2 ₽ за отправку одного сообщения и сезонный коэффициент 1 ₽ с 1 апреля по 1 июня.

Повышение тарифа для владельцев ПВЗ на УСН

С 1 апреля начинает действовать повышенный тариф для владельцев пунктов выдачи на УСН, который снизит их доходность. Если раньше партнёры с высокими оборотами платили фиксированную надбавку, то теперь их вознаграждение уменьшат за счёт понижающих коэффициентов.

Смысл такой: если вознаграждение от маркетплейса по одному ИНН превышает 20 млн ₽, вместо прежней надбавки 0,2% вводится повышенный тариф:

— при доходе до 272,5 млн ₽ ставка и максимальная выплата умножаются на 1,05;

— при доходе до 490,5 млн ₽ — на 1,07. 

Изменения коснутся ПВЗ форматов «Максимум бренда» и «Домашний», а также постаматов и курьерской доставки. На практике это означает, что для некоторых пунктов выдачи дальнейшее масштабирование может быть невыгодным в рамках одного юрлица.

Повышение тарифов для продавцов

С 6 апреля произойдут изменения в тарифной сетке для продавцов. Если кратко, то комиссии станут выше. Подробнее об этом рассказывали в материале «Ozon повысит комиссии для продавцов с 6 апреля».

Изменения на Яндекс Маркете

Пока Ozon и WB повышают комиссии и логистику, Яндекс Маркет делает свои условия более привлекательными, тем самым привлекает новых и старых продавцов. У него быстрый вывод денег, новые инструменты аналитики, есть льготные условия на многие категории и поддержка менеджеров. То есть можно в режиме онлайн вместе со специалистом из поддержки заполнить данные о магазине и посмотреть статистику.


Но нужно понимать, что так будет не всегда, — через некоторое время ЯМ введёт те же условия, что и другие маркетплейсы. Так что нужно успевать заработать на этой площадке.

Ольга Чинова Эксперт по маркетплейсам

С 1 апреля на маркетплейсе произойдут глобальные изменения тарифов. 

  • Для товаров до 300 ₽ и объемом до пяти литров вводят специальный фиксированный тариф по моделям FBY и FBS до конца 2026 года — 35 и 42% соответственно. А ещё платить за невыкупы и возвраты таких товаров больше не придётся.
  • Категории товаров детализируют. Это может повлиять на стоимость размещения в обе стороны. Всё зависит от того, в какую подкатегорию попадёт товар.
  • Меняют тарифы на доставку для FBY и FBS. Вместо трёх ценовых диапазонов, где стоимость логистики зависит от объёма, вводят четыре. Ставка для товаров свыше одного литра снижается. Появляется максимальный размер стоимости услуги — не более 5 500 ₽.

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Новости маркетплейсов с 1 апреля 2026 года: все изменения на Wildberries, Ozon, Яндекс Маркете — Точка Банк