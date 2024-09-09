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Как создать устав ООО с несколькими учредителями

Без устава ООО не зарегистрировать, а с несколькими учредителями документ усложняется: нужно заранее договориться о распределении прибыли, полномочиях директора и возможности выхода из бизнеса. 


Вместе с юристом Анастасией Машошиной разбираем, как составить устав пошагово, что выбрать — типовой или индивидуальный документ, и даём образец для скачивания.

07.08.2026
1633
1633

Оглавление

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Коротко
Когда у ООО несколько владельцев, в уставе важно зафиксировать правила совместной работы: способы принятия решений, распределение прибыли, органы управления и порядок их работы, порядок увеличения и уменьшения уставного капитала, порядок выхода из состава участников и прочие спорные моменты.
Можно выбрать один из 36 типовых уставов или составить свой, учитывая специфику бизнеса. В типовой устав изменения вносить нельзя, а в индивидуальный — можно. Например, в индивидуальном можно ограничить полномочия директора, запретить продажу доли третьим лицам и заранее прописать действия при спорных ситуациях.

Что такое устав ООО и зачем он нужен

Устав — единственный обязательный учредительный документ ООО (ст. 52 ГК РФ, ст. 12 Федерального закона №14-ФЗ). Без него зарегистрировать ООО не получится: документ готовят заранее и подают в налоговую вместе с заявлением. Если учредителей несколько, устав утверждают на общем собрании.

Дальше устав работает как внутренняя конституция компании: по нему определяют, кто, как и каким образом принимает решения, как распределяется прибыль и что происходит при выходе участника. 

Документ запрашивает банк при открытии счёта, на него ссылаются в суде при спорах между участниками, а контрагенты по нему проверяют, вправе ли директор подписать крупный договор.

Какой устав выбрать: сравнение типового и индивидуального

Типовой устав подойдёт компании с простой структурой управления, без печати и лицензируемой деятельности. В остальных случаях лучше составить индивидуальный документ. 

1. Типовой устав

Минэкономразвития утвердило 36 типовых уставов (приказ от 01.08.2018 №411) — часть из них подходит для компаний с несколькими участниками. Подобрать подходящий вариант можно через сервис ФНС

Что такое типовой устав ООО

Менять текст типового устава нельзя. Если требуется внести специальные положения, то придётся составить свой оригинальный устав. Типовой устав также не подойдёт в таких случаях:

  1. Деятельность требует лицензии. При получении лицензии устав проверяют на соответствие отраслевым законам. В типовых уставах таких деталей нет.
  2. Компания использует печать. По закону, если у ООО есть печать, сведения о ней должны быть в уставе (п. 5 ст. 2 Федерального закона №14-ФЗ). В типовых уставах печать не предусмотрена, поэтому компаниям с печатью они не подходят.
  3. В компании есть совет директоров. Типовые уставы подходят только для простой структуры с директором и общим собранием участников. Если нужен совет директоров, его полномочия и порядок работы придётся прописать в индивидуальном уставе.
  4. В компании создаётся ревизионная комиссия. Закон не обязывает ООО её создавать, но некоторые компании делают это для контроля финансов и повышения доверия партнёров. Порядок работы комиссии тоже должен быть закреплён в уставе — в типовых формах этого нет.

2. Индивидуальный устав с нуля

Индивидуальный устав защищает от корпоративных конфликтов. Например, в нём можно:

  1. Ограничить сумму сделок, которые директор может совершать без согласия участников.
  2. Определить способы распределения прибыли — не только пропорционально долям. 
  3. Дать отдельным участникам особые права. 

В типовых уставах комбинируются только базовые условия.

Устав ООО: что такое, как составить, виды, образец

Кроме того, часть договорённостей можно вынести в корпоративный договор — например порядок голосования по спорным вопросам. Корпоративный договор подписывается только участниками и не подлежит отдельной регистрации в налоговой.

ПараметрТиповой уставИндивидуальный устав
ПодготовкаНе нужно печатать и подавать в ФНС — достаточно указать номер в заявленииНужно составить, распечатать и подать вместе с документами на регистрацию
ГибкостьТекст изменить нельзя — можно только выбрать один из 36 вариантовМожно прописать любые условия, не противоречащие закону
АктуализацияОбновляется автоматически при изменении законодательстваНужно самостоятельно вносить изменения и регистрировать новую редакцию
СтоимостьБесплатноБесплатно при самостоятельной подготовке, от 10 000 ₽ при обращении к юристу в Москве и от 5 000 ₽ в регионах

Точка Банк бесплатно помогает подготовить устав и все документы для регистрации ООО с несколькими участниками. С нашей помощью открылись уже более 450 000 бизнесов.

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Что обязательно нужно прописать в уставе

Требования к содержанию устава находятся в пункте 2 статьи 12 Федерального закона №14-ФЗ. Документ должен включать:

  1. Полное и сокращённое наименование компании.
  2. Сведения о месте нахождения.
  3. Состав и компетенцию органов управления.
  4. Размер уставного капитала.
  5. Права и обязанности участников.
  6. Порядок и последствия выхода участника из общества, если такое право предусмотрено уставом.
  7. Порядок перехода доли или её части в уставном капитале к другому лицу.
  8. Порядок хранения документов и предоставления информации участникам и третьим лицам.
  9. Другие пункты, которые обязательны по закону.

Наименование общества. В уставе указывают полное и сокращённое название ООО. При этом компанию нельзя называть наименованиями госорганов, политических партий или уже зарегистрированных торговых знаков. 

Пример названия: Общество с ограниченной ответственностью «Альфа», ООО «Альфа».

Как выбрать название ООО: требования и ограничения

Место нахождения. Здесь достаточно указать название населённого пункта — например Москва. Это удобно: если компания переедет в другой офис в пределах того же города, менять устав не придётся. Полный адрес фиксируется в ЕГРЮЛ. 

Требования к юридическому адресу

Состав и компетенция органов управления. В уставе закрепляют органы управления и их полномочия. Высший орган ООО — общее собрание участников, текущей работой руководит директор. Для совета директоров и ревизионной комиссии также прописывают порядок работы. 

Размер уставного капитала. Минимальный уставный капитал ООО составляет 10 000 ₽. Его вносят деньгами в течение четырёх месяцев после регистрации. Всё сверх этой суммы можно внести ценными бумагами, имуществом, а также другими правами, имеющими денежную оценку.

Права и обязанности участников. Здесь есть два подхода:

  1. Перечислить конкретные права и обязанности в уставе: например право участвовать в управлении делами общества, получать информацию о его деятельности, участвовать в распределении прибыли, а также обязанность оплачивать доли в уставном капитале и не разглашать конфиденциальную информацию. 
  2. Использовать общую формулировку: «Участники общества имеют права и несут обязанности, предусмотренные Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом от 08.02.1998 №14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью"». 

Выход участника из общества. Партнёр сможет выйти из ООО только в том случае, если это право прописано в уставе. Без такого пункта выйти из состава участников можно только через продажу доли. Если выход разрешён, нужно указать срок выплаты стоимости доли до трёх месяцев и источник средств для выплаты.

Переход доли к другому лицу. В уставе фиксируют правила продажи, дарения и наследования доли: нужно ли согласие остальных участников, есть ли у них преимущественное право покупки, можно ли передавать долю третьим лицам.

Как продать долю в ООО учредителю или третьему лицу

Важное изменение в законе

С 1 сентября 2025 года правила о преимущественном праве покупки доли перестали быть императивной нормой закона и стали диспозитивными — участники сами решают, как их настроить. Теперь в уставе можно прописать, что преимущественное право покупки доли:


— Вообще не применяется ни к одному из участников.

— Применяется только к отдельным участникам, например поимённо или по признаку размера доли.

— Применяется при определённых условиях, в определённый срок или при сочетании того и другого.

При этом решение о включении в устав таких положений принимается единогласно всеми участниками, а решение об их исключении — большинством не менее 2/3 голосов, если устав не требует больше. Оба решения должны быть нотариально удостоверены — без этого изменение зарегистрировать не получится.

Анастасия МашошинаАнастасия Машошина
Анастасия МашошинаЮрист Точка Банка

Хранение документов и доступ к информации. В уставе указывают, как компания хранит документы и в каком порядке участники и третьи лица могут с ними ознакомиться.

Какие положения устава могут быть прописаны на усмотрение учредителей

Кроме обязательных пунктов, в устав можно добавить другие положения, если они не противоречат закону. Чаще всего указывают:

  1. Ограничение максимальной доли участника. В уставе можно установить предельный размер доли для одного участника, чтобы он не получил полный контроль над компанией при скупке долей других участников (п. 3 ст. 14 Федерального закона №14-ФЗ).
  2. Запрет или ограничение на продажу доли третьим лицам. Учредители могут прописать, что продавать долю можно только другим участникам общества, или установить необходимость получить согласие всех участников на сделку (п. 2 ст. 21 Федерального закона №14-ФЗ).
  3. Порядок распределения прибыли. По умолчанию прибыль распределяют пропорционально долям, но в уставе можно установить другой порядок, например поровну между участниками (п. 2 ст. 28 Федерального закона №14-ФЗ).
  4. Дополнительные права и обязанности участников. Отдельным участникам можно предоставить дополнительные права — например решающий голос по определённым вопросам. Или, наоборот, закрепить дополнительные обязанности — например обязанность вносить вклады в имущество общества.
  5. Порядок наследования доли. Устав может разрешать переход доли к наследникам только с согласия участников, а при отказе наследнику выплачивают её стоимость (п. 8 ст. 21 Федерального закона №14-ФЗ).
  6. Порядок разрешения тупиковых ситуаций. Если участников двое, и у них равные доли, полезно заранее прописать, что делать, если они не могут договориться, — например предусмотреть обязательную процедуру медиации или выкупа доли одним из партнёров.

Требования налоговой к оформлению устава организации с несколькими участниками

Формальных требований к оформлению устава нет: закон не устанавливает ни шрифт, ни поля, ни способ скрепления листов. Отказать в регистрации налоговая может только из-за содержания документа.

Две рекомендации закреплены в приказе ФНС от 31.08.2020 №ЕД-7-14/617@:

  • Левое поле — не меньше 3 см.
  • Левый верхний угол первой страницы размером примерно 8 × 8 см оставьте свободным: туда налоговая поставит отметку о регистрации.

Остальное — сложившаяся практика на основе ГОСТ Р 7.0.97-2025, который носит рекомендательный характер:

  • Шрифт 12–14 кегля, межстрочный интервал 1–1,5.
  • Нумерация начинается со второй страницы, титульный лист не нумеруется.
  • На титульном листе указывают, что устав утверждён решением общего собрания учредителей, с реквизитами решения. Подписи участников на уставе не нужны.
  • Текст печатают на одной стороне листа. 
  • Листы не прошивают.

Пошаговая инструкция: как составить устав ООО с несколькими учредителями

Подготовка проходит в пять шагов. При выборе типового устава шаг 4 пропускают.

Шаг 1. Выбор вида устава. Определить, подойдёт ли типовой устав или нужен индивидуальный.

Шаг 2. Сбор данных. Понадобятся фирменное наименование ООО, место нахождения (населённый пункт) и размер уставного капитала. В текст устава их вносят, только если он индивидуальный: типовые уставы обезличены, эти сведения хранятся в ЕГРЮЛ.

Шаг 3. Согласование условий. Кто станет директором и на какой срок, как распределяется прибыль, можно ли выходить из состава участников и продавать доли третьим лицам, как разрешаются споры при равных долях. Для типового устава на этом этапе подбирают подходящий вариант в сервисе ФНС.

Шаг 4. Подготовка текста. За основу индивидуального устава можно взять подходящий типовой и дополнить его своими условиями. Важно проверить, что устав соответствует статье 12 Федерального закона №14-ФЗ

Шаг 5. Утверждение. В обоих случаях учредители единогласно утверждают устав на общем собрании и оформляют протокол. При индивидуальном уставе реквизиты решения указывают на титульном листе, при типовом в протоколе фиксируют номер выбранного варианта.

Если всё готово, дальше можно подавать документы на регистрацию ООО.

Как открыть ООО с несколькими учредителями

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Что будет, если устав составлен неверно

Если в уставе нет обязательных сведений, ИФНС может отказать в регистрации. Исправленный документ можно подать повторно в течение трёх месяцев, госпошлину заново платить не придётся. А при электронной подаче пошлина не предусмотрена изначально, поэтому правило относится только к личной подаче в ИФНС.

Также бывает, что устав зарегистрирован, но не учитывает важные ситуации:

  1. Долю продали третьему лицу. Участники договорились не пускать в бизнес посторонних, но в уставе это не закрепили, поэтому не смогли помешать сделке.
  2. Долю унаследовал родственник. Наследник не разбирается в бизнесе и хочет её продать, а правил на этот случай в уставе нет.
  3. Директор действует без ограничений. В уставе не указали, какие сделки он вправе заключать без согласия участников. Директор заключил убыточную сделку, и отменить её не вышло. Уточним: закон ограничивает директора только в крупных сделках и сделках с заинтересованностью. Границы для всех прочих устанавливает устав.

Комментарий юриста

Чем подробнее проработан устав, тем меньше риск конфликтов и судебных споров в будущем. Поэтому даже на старте бизнеса стоит продумать все возможные сценарии и зафиксировать их в документе. Если сомневаетесь, как правильно составить устав, — лучше обратиться за консультацией к юристу.

Анастасия МашошинаАнастасия Машошина
Анастасия МашошинаЮрист Точка Банка

Пример устава ООО с двумя учредителями и более

Вот как выглядит первая страница типового устава ООО с несколькими учредителями. Полный документ можно скачать по кнопке ниже.

Вопросы по теме

Сколько экземпляров устава подавать в налоговую?

При бумажной подаче нужен один экземпляр. Налоговая поставит на нём штамп и вернёт заявителю, поэтому для своего архива лучше сделать копию. При электронной подаче устав направляют в PDF-формате.

Нужно ли заверять устав у нотариуса?

Устав не требует нотариального заверения. Нотариус может понадобиться для заверения подписи на заявлении Р11001.

Как перейти на типовой устав и вернуться к индивидуальному?

Переход на типовой. Нужно провести общее собрание, оформить протокол с указанием номера устава, заполнить форму Р13014 и подать в налоговую. Госпошлина не нужна — устав в инспекцию не сдают.


Возврат к индивидуальному. К протоколу и форме Р13014 добавляют текст нового устава. При подаче на бумаге понадобится госпошлина 800 ₽, при электронной — пошлина не нужна.


Налоговая вносит запись в ЕГРЮЛ в течение пяти рабочих дней — с этого момента новый устав вступает в силу.

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Как создать устав ООО с несколькими учредителями в 2026 году: образец, правила заполнения — Точка Банк