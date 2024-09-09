Как создать устав ООО с несколькими учредителями

Что такое устав ООО и зачем он нужен
Устав — единственный обязательный учредительный документ ООО (ст. 52 ГК РФ, ст. 12 Федерального закона №14-ФЗ). Без него зарегистрировать ООО не получится: документ готовят заранее и подают в налоговую вместе с заявлением. Если учредителей несколько, устав утверждают на общем собрании.
Дальше устав работает как внутренняя конституция компании: по нему определяют, кто, как и каким образом принимает решения, как распределяется прибыль и что происходит при выходе участника.
Документ запрашивает банк при открытии счёта, на него ссылаются в суде при спорах между участниками, а контрагенты по нему проверяют, вправе ли директор подписать крупный договор.
Какой устав выбрать: сравнение типового и индивидуального
Типовой устав подойдёт компании с простой структурой управления, без печати и лицензируемой деятельности. В остальных случаях лучше составить индивидуальный документ.
1. Типовой устав
Минэкономразвития утвердило 36 типовых уставов (приказ от 01.08.2018 №411) — часть из них подходит для компаний с несколькими участниками. Подобрать подходящий вариант можно через сервис ФНС.
Менять текст типового устава нельзя. Если требуется внести специальные положения, то придётся составить свой оригинальный устав. Типовой устав также не подойдёт в таких случаях:
- Деятельность требует лицензии. При получении лицензии устав проверяют на соответствие отраслевым законам. В типовых уставах таких деталей нет.
- Компания использует печать. По закону, если у ООО есть печать, сведения о ней должны быть в уставе (п. 5 ст. 2 Федерального закона №14-ФЗ). В типовых уставах печать не предусмотрена, поэтому компаниям с печатью они не подходят.
- В компании есть совет директоров. Типовые уставы подходят только для простой структуры с директором и общим собранием участников. Если нужен совет директоров, его полномочия и порядок работы придётся прописать в индивидуальном уставе.
- В компании создаётся ревизионная комиссия. Закон не обязывает ООО её создавать, но некоторые компании делают это для контроля финансов и повышения доверия партнёров. Порядок работы комиссии тоже должен быть закреплён в уставе — в типовых формах этого нет.
2. Индивидуальный устав с нуля
Индивидуальный устав защищает от корпоративных конфликтов. Например, в нём можно:
- Ограничить сумму сделок, которые директор может совершать без согласия участников.
- Определить способы распределения прибыли — не только пропорционально долям.
- Дать отдельным участникам особые права.
В типовых уставах комбинируются только базовые условия.
Кроме того, часть договорённостей можно вынести в корпоративный договор — например порядок голосования по спорным вопросам. Корпоративный договор подписывается только участниками и не подлежит отдельной регистрации в налоговой.
|Параметр
|Типовой устав
|Индивидуальный устав
|Подготовка
|Не нужно печатать и подавать в ФНС — достаточно указать номер в заявлении
|Нужно составить, распечатать и подать вместе с документами на регистрацию
|Гибкость
|Текст изменить нельзя — можно только выбрать один из 36 вариантов
|Можно прописать любые условия, не противоречащие закону
|Актуализация
|Обновляется автоматически при изменении законодательства
|Нужно самостоятельно вносить изменения и регистрировать новую редакцию
|Стоимость
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Что обязательно нужно прописать в уставе
Требования к содержанию устава находятся в пункте 2 статьи 12 Федерального закона №14-ФЗ. Документ должен включать:
- Полное и сокращённое наименование компании.
- Сведения о месте нахождения.
- Состав и компетенцию органов управления.
- Размер уставного капитала.
- Права и обязанности участников.
- Порядок и последствия выхода участника из общества, если такое право предусмотрено уставом.
- Порядок перехода доли или её части в уставном капитале к другому лицу.
- Порядок хранения документов и предоставления информации участникам и третьим лицам.
- Другие пункты, которые обязательны по закону.
Наименование общества. В уставе указывают полное и сокращённое название ООО. При этом компанию нельзя называть наименованиями госорганов, политических партий или уже зарегистрированных торговых знаков.
Пример названия: Общество с ограниченной ответственностью «Альфа», ООО «Альфа».
Место нахождения. Здесь достаточно указать название населённого пункта — например Москва. Это удобно: если компания переедет в другой офис в пределах того же города, менять устав не придётся. Полный адрес фиксируется в ЕГРЮЛ.
Состав и компетенция органов управления. В уставе закрепляют органы управления и их полномочия. Высший орган ООО — общее собрание участников, текущей работой руководит директор. Для совета директоров и ревизионной комиссии также прописывают порядок работы.
Размер уставного капитала. Минимальный уставный капитал ООО составляет 10 000 ₽. Его вносят деньгами в течение четырёх месяцев после регистрации. Всё сверх этой суммы можно внести ценными бумагами, имуществом, а также другими правами, имеющими денежную оценку.
Права и обязанности участников. Здесь есть два подхода:
- Перечислить конкретные права и обязанности в уставе: например право участвовать в управлении делами общества, получать информацию о его деятельности, участвовать в распределении прибыли, а также обязанность оплачивать доли в уставном капитале и не разглашать конфиденциальную информацию.
- Использовать общую формулировку: «Участники общества имеют права и несут обязанности, предусмотренные Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом от 08.02.1998 №14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью"».
Выход участника из общества. Партнёр сможет выйти из ООО только в том случае, если это право прописано в уставе. Без такого пункта выйти из состава участников можно только через продажу доли. Если выход разрешён, нужно указать срок выплаты стоимости доли до трёх месяцев и источник средств для выплаты.
Переход доли к другому лицу. В уставе фиксируют правила продажи, дарения и наследования доли: нужно ли согласие остальных участников, есть ли у них преимущественное право покупки, можно ли передавать долю третьим лицам.
Хранение документов и доступ к информации. В уставе указывают, как компания хранит документы и в каком порядке участники и третьи лица могут с ними ознакомиться.
Какие положения устава могут быть прописаны на усмотрение учредителей
Кроме обязательных пунктов, в устав можно добавить другие положения, если они не противоречат закону. Чаще всего указывают:
- Ограничение максимальной доли участника. В уставе можно установить предельный размер доли для одного участника, чтобы он не получил полный контроль над компанией при скупке долей других участников (п. 3 ст. 14 Федерального закона №14-ФЗ).
- Запрет или ограничение на продажу доли третьим лицам. Учредители могут прописать, что продавать долю можно только другим участникам общества, или установить необходимость получить согласие всех участников на сделку (п. 2 ст. 21 Федерального закона №14-ФЗ).
- Порядок распределения прибыли. По умолчанию прибыль распределяют пропорционально долям, но в уставе можно установить другой порядок, например поровну между участниками (п. 2 ст. 28 Федерального закона №14-ФЗ).
- Дополнительные права и обязанности участников. Отдельным участникам можно предоставить дополнительные права — например решающий голос по определённым вопросам. Или, наоборот, закрепить дополнительные обязанности — например обязанность вносить вклады в имущество общества.
- Порядок наследования доли. Устав может разрешать переход доли к наследникам только с согласия участников, а при отказе наследнику выплачивают её стоимость (п. 8 ст. 21 Федерального закона №14-ФЗ).
- Порядок разрешения тупиковых ситуаций. Если участников двое, и у них равные доли, полезно заранее прописать, что делать, если они не могут договориться, — например предусмотреть обязательную процедуру медиации или выкупа доли одним из партнёров.
Требования налоговой к оформлению устава организации с несколькими участниками
Формальных требований к оформлению устава нет: закон не устанавливает ни шрифт, ни поля, ни способ скрепления листов. Отказать в регистрации налоговая может только из-за содержания документа.
Две рекомендации закреплены в приказе ФНС от 31.08.2020 №ЕД-7-14/617@:
- Левое поле — не меньше 3 см.
- Левый верхний угол первой страницы размером примерно 8 × 8 см оставьте свободным: туда налоговая поставит отметку о регистрации.
Остальное — сложившаяся практика на основе ГОСТ Р 7.0.97-2025, который носит рекомендательный характер:
- Шрифт 12–14 кегля, межстрочный интервал 1–1,5.
- Нумерация начинается со второй страницы, титульный лист не нумеруется.
- На титульном листе указывают, что устав утверждён решением общего собрания учредителей, с реквизитами решения. Подписи участников на уставе не нужны.
- Текст печатают на одной стороне листа.
- Листы не прошивают.
Пошаговая инструкция: как составить устав ООО с несколькими учредителями
Подготовка проходит в пять шагов. При выборе типового устава шаг 4 пропускают.
Шаг 1. Выбор вида устава. Определить, подойдёт ли типовой устав или нужен индивидуальный.
Шаг 2. Сбор данных. Понадобятся фирменное наименование ООО, место нахождения (населённый пункт) и размер уставного капитала. В текст устава их вносят, только если он индивидуальный: типовые уставы обезличены, эти сведения хранятся в ЕГРЮЛ.
Шаг 3. Согласование условий. Кто станет директором и на какой срок, как распределяется прибыль, можно ли выходить из состава участников и продавать доли третьим лицам, как разрешаются споры при равных долях. Для типового устава на этом этапе подбирают подходящий вариант в сервисе ФНС.
Шаг 4. Подготовка текста. За основу индивидуального устава можно взять подходящий типовой и дополнить его своими условиями. Важно проверить, что устав соответствует статье 12 Федерального закона №14-ФЗ.
Шаг 5. Утверждение. В обоих случаях учредители единогласно утверждают устав на общем собрании и оформляют протокол. При индивидуальном уставе реквизиты решения указывают на титульном листе, при типовом в протоколе фиксируют номер выбранного варианта.
Если всё готово, дальше можно подавать документы на регистрацию ООО.
Что будет, если устав составлен неверно
Если в уставе нет обязательных сведений, ИФНС может отказать в регистрации. Исправленный документ можно подать повторно в течение трёх месяцев, госпошлину заново платить не придётся. А при электронной подаче пошлина не предусмотрена изначально, поэтому правило относится только к личной подаче в ИФНС.
Также бывает, что устав зарегистрирован, но не учитывает важные ситуации:
- Долю продали третьему лицу. Участники договорились не пускать в бизнес посторонних, но в уставе это не закрепили, поэтому не смогли помешать сделке.
- Долю унаследовал родственник. Наследник не разбирается в бизнесе и хочет её продать, а правил на этот случай в уставе нет.
- Директор действует без ограничений. В уставе не указали, какие сделки он вправе заключать без согласия участников. Директор заключил убыточную сделку, и отменить её не вышло. Уточним: закон ограничивает директора только в крупных сделках и сделках с заинтересованностью. Границы для всех прочих устанавливает устав.
Пример устава ООО с двумя учредителями и более
Вот как выглядит первая страница типового устава ООО с несколькими учредителями. Полный документ можно скачать по кнопке ниже.