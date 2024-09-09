Как создать устав ООО с несколькими учредителями

Коротко Можно выбрать один из 36 типовых уставов или составить свой, учитывая специфику бизнеса. В типовой устав изменения вносить нельзя, а в индивидуальный — можно. Например, в индивидуальном можно ограничить полномочия директора, запретить продажу доли третьим лицам и заранее прописать действия при спорных ситуациях.

Когда у ООО несколько владельцев, в уставе важно зафиксировать правила совместной работы: способы принятия решений, распределение прибыли, органы управления и порядок их работы, порядок увеличения и уменьшения уставного капитала, порядок выхода из состава участников и прочие спорные моменты.

Что такое устав ООО и зачем он нужен

Устав — единственный обязательный учредительный документ ООО (ст. 52 ГК РФ, ст. 12 Федерального закона №14-ФЗ). Без него зарегистрировать ООО не получится: документ готовят заранее и подают в налоговую вместе с заявлением. Если учредителей несколько, устав утверждают на общем собрании.

Дальше устав работает как внутренняя конституция компании: по нему определяют, кто, как и каким образом принимает решения, как распределяется прибыль и что происходит при выходе участника.

Документ запрашивает банк при открытии счёта, на него ссылаются в суде при спорах между участниками, а контрагенты по нему проверяют, вправе ли директор подписать крупный договор.

Какой устав выбрать: сравнение типового и индивидуального

Типовой устав подойдёт компании с простой структурой управления, без печати и лицензируемой деятельности. В остальных случаях лучше составить индивидуальный документ.

1. Типовой устав

Минэкономразвития утвердило 36 типовых уставов (приказ от 01.08.2018 №411) — часть из них подходит для компаний с несколькими участниками. Подобрать подходящий вариант можно через сервис ФНС.

Менять текст типового устава нельзя. Если требуется внести специальные положения, то придётся составить свой оригинальный устав. Типовой устав также не подойдёт в таких случаях:

Деятельность требует лицензии. При получении лицензии устав проверяют на соответствие отраслевым законам. В типовых уставах таких деталей нет. Компания использует печать. По закону, если у ООО есть печать, сведения о ней должны быть в уставе ( . По закону, если у ООО есть печать, сведения о ней должны быть в уставе ( п. 5 ст. 2 Федерального закона №14-ФЗ ). В типовых уставах печать не предусмотрена, поэтому компаниям с печатью они не подходят. В компании есть совет директоров. Типовые уставы подходят только для простой структуры с директором и общим собранием участников. Если нужен совет директоров, его полномочия и порядок работы придётся прописать в индивидуальном уставе. В компании создаётся ревизионная комиссия. Закон не обязывает ООО её создавать, но некоторые компании делают это для контроля финансов и повышения доверия партнёров. Порядок работы комиссии тоже . Закон не обязывает ООО её создавать, но некоторые компании делают это для контроля финансов и повышения доверия партнёров. Порядок работы комиссии тоже должен быть закреплён в уставе — в типовых формах этого нет.

2. Индивидуальный устав с нуля

Индивидуальный устав защищает от корпоративных конфликтов. Например, в нём можно:

Ограничить сумму сделок, которые директор может совершать без согласия участников. Определить способы распределения прибыли — не только пропорционально долям. Дать отдельным участникам особые права.

В типовых уставах комбинируются только базовые условия.

Кроме того, часть договорённостей можно вынести в корпоративный договор — например порядок голосования по спорным вопросам. Корпоративный договор подписывается только участниками и не подлежит отдельной регистрации в налоговой.

Параметр Типовой устав Индивидуальный устав Подготовка Не нужно печатать и подавать в ФНС — достаточно указать номер в заявлении Нужно составить, распечатать и подать вместе с документами на регистрацию Гибкость Текст изменить нельзя — можно только выбрать один из 36 вариантов Можно прописать любые условия, не противоречащие закону Актуализация Обновляется автоматически при изменении законодательства Нужно самостоятельно вносить изменения и регистрировать новую редакцию Стоимость Бесплатно Бесплатно при самостоятельной подготовке, от 10 000 ₽ при обращении к юристу в Москве и от 5 000 ₽ в регионах

Точка Банк бесплатно помогает подготовить устав и все документы для регистрации ООО с несколькими участниками. С нашей помощью открылись уже более 450 000 бизнесов.

Что обязательно нужно прописать в уставе

Требования к содержанию устава находятся в пункте 2 статьи 12 Федерального закона №14-ФЗ. Документ должен включать:

Полное и сокращённое наименование компании. Сведения о месте нахождения. Состав и компетенцию органов управления. Размер уставного капитала. Права и обязанности участников. Порядок и последствия выхода участника из общества, если такое право предусмотрено уставом. Порядок перехода доли или её части в уставном капитале к другому лицу. Порядок хранения документов и предоставления информации участникам и третьим лицам. Другие пункты, которые обязательны по закону.

Наименование общества. В уставе указывают полное и сокращённое название ООО. При этом компанию нельзя называть наименованиями госорганов, политических партий или уже зарегистрированных торговых знаков.

Пример названия: Общество с ограниченной ответственностью «Альфа», ООО «Альфа».

Место нахождения. Здесь достаточно указать название населённого пункта — например Москва. Это удобно: если компания переедет в другой офис в пределах того же города, менять устав не придётся. Полный адрес фиксируется в ЕГРЮЛ.

Состав и компетенция органов управления. В уставе закрепляют органы управления и их полномочия. Высший орган ООО — общее собрание участников, текущей работой руководит директор. Для совета директоров и ревизионной комиссии также прописывают порядок работы.

Размер уставного капитала. Минимальный уставный капитал ООО составляет 10 000 ₽. Его вносят деньгами в течение четырёх месяцев после регистрации. Всё сверх этой суммы можно внести ценными бумагами, имуществом, а также другими правами, имеющими денежную оценку.

Права и обязанности участников. Здесь есть два подхода:

Перечислить конкретные права и обязанности в уставе: например право участвовать в управлении делами общества, получать информацию о его деятельности, участвовать в распределении прибыли, а также обязанность оплачивать доли в уставном капитале и не разглашать конфиденциальную информацию. ользовать общую формулировку: «Участники общества имеют права и несут обязанности, предусмотренные Исп: «Участники общества имеют права и несут обязанности, предусмотренные Гражданским кодексом Российской Федерации Федеральным законом от 08.02.1998 №14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью"».

Выход участника из общества. Партнёр сможет выйти из ООО только в том случае, если это право прописано в уставе. Без такого пункта выйти из состава участников можно только через продажу доли. Если выход разрешён, нужно указать срок выплаты стоимости доли до трёх месяцев и источник средств для выплаты.

Переход доли к другому лицу. В уставе фиксируют правила продажи, дарения и наследования доли: нужно ли согласие остальных участников, есть ли у них преимущественное право покупки, можно ли передавать долю третьим лицам.

Важное изменение в законе С 1 сентября 2025 года правила о преимущественном праве покупки доли перестали быть императивной нормой закона и стали диспозитивными — участники сами решают, как их настроить. Теперь в уставе можно прописать, что преимущественное право покупки доли:

— Вообще не применяется ни к одному из участников.

— Применяется только к отдельным участникам, например поимённо или по признаку размера доли.

— Применяется при определённых условиях, в определённый срок или при сочетании того и другого.

При этом решение о включении в устав таких положений принимается единогласно всеми участниками, а решение об их исключении — большинством не менее 2/3 голосов, если устав не требует больше. Оба решения должны быть нотариально удостоверены — без этого изменение зарегистрировать не получится.

Анастасия Машошина Юрист Точка Банка

Хранение документов и доступ к информации. В уставе указывают, как компания хранит документы и в каком порядке участники и третьи лица могут с ними ознакомиться.

Какие положения устава могут быть прописаны на усмотрение учредителей

Кроме обязательных пунктов, в устав можно добавить другие положения, если они не противоречат закону. Чаще всего указывают:

Требования налоговой к оформлению устава организации с несколькими участниками

Формальных требований к оформлению устава нет: закон не устанавливает ни шрифт, ни поля, ни способ скрепления листов. Отказать в регистрации налоговая может только из-за содержания документа.

Две рекомендации закреплены в приказе ФНС от 31.08.2020 №ЕД-7-14/617@:

Левое поле — не меньше 3 см.

Левый верхний угол первой страницы размером примерно 8 × 8 см оставьте свободным: туда налоговая поставит отметку о регистрации.

Остальное — сложившаяся практика на основе ГОСТ Р 7.0.97-2025, который носит рекомендательный характер:

Шрифт 12–14 кегля, межстрочный интервал 1–1,5.

Нумерация начинается со второй страницы, титульный лист не нумеруется.

На титульном листе указывают, что устав утверждён решением общего собрания учредителей, с реквизитами решения. Подписи участников на уставе не нужны.

Текст печатают на одной стороне листа.

Листы не прошивают.

Пошаговая инструкция: как составить устав ООО с несколькими учредителями

Подготовка проходит в пять шагов. При выборе типового устава шаг 4 пропускают.

Шаг 1. Выбор вида устава. Определить, подойдёт ли типовой устав или нужен индивидуальный.

Шаг 2. Сбор данных. Понадобятся фирменное наименование ООО, место нахождения (населённый пункт) и размер уставного капитала. В текст устава их вносят, только если он индивидуальный: типовые уставы обезличены, эти сведения хранятся в ЕГРЮЛ.

Шаг 3. Согласование условий. Кто станет директором и на какой срок, как распределяется прибыль, можно ли выходить из состава участников и продавать доли третьим лицам, как разрешаются споры при равных долях. Для типового устава на этом этапе подбирают подходящий вариант в сервисе ФНС.

Шаг 4. Подготовка текста. За основу индивидуального устава можно взять подходящий типовой и дополнить его своими условиями. Важно проверить, что устав соответствует статье 12 Федерального закона №14-ФЗ.

Шаг 5. Утверждение. В обоих случаях учредители единогласно утверждают устав на общем собрании и оформляют протокол. При индивидуальном уставе реквизиты решения указывают на титульном листе, при типовом в протоколе фиксируют номер выбранного варианта.

Если всё готово, дальше можно подавать документы на регистрацию ООО.

Что будет, если устав составлен неверно

Если в уставе нет обязательных сведений, ИФНС может отказать в регистрации. Исправленный документ можно подать повторно в течение трёх месяцев, госпошлину заново платить не придётся. А при электронной подаче пошлина не предусмотрена изначально, поэтому правило относится только к личной подаче в ИФНС.

Также бывает, что устав зарегистрирован, но не учитывает важные ситуации:

Долю продали третьему лицу. Участники договорились не пускать в бизнес посторонних, но в уставе это не закрепили, поэтому не смогли помешать сделке. Долю унаследовал родственник. Наследник не разбирается в бизнесе и хочет её продать, а правил на этот случай в уставе нет. Директор действует без ограничений. В уставе не указали, какие сделки он вправе заключать без согласия участников. Директор заключил убыточную сделку, и отменить её не вышло. Уточним: закон ограничивает директора только в крупных сделках и сделках с заинтересованностью. Границы для всех прочих устанавливает устав.

Комментарий юриста Чем подробнее проработан устав, тем меньше риск конфликтов и судебных споров в будущем. Поэтому даже на старте бизнеса стоит продумать все возможные сценарии и зафиксировать их в документе. Если сомневаетесь, как правильно составить устав, — лучше обратиться за консультацией к юристу.

Анастасия Машошина Юрист Точка Банка

Пример устава ООО с двумя учредителями и более