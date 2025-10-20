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Как заработать на личном автомобиле

Точка Банк расскажет, как превратить автомобиль в источник дохода. Разберёт варианты: работать по найму или на себя, сколько можно заработать и как оформить всё по закону.

20.10.2025
1711
1711

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Авторы

Собственный автомобиль открывает много возможностей для заработка, остаётся только выбрать подходящий формат и оформить всё официально. Расскажем, как получать доход с личного авто и какие документы понадобятся для легальной работы.

Коротко
Зарабатывать на личном автомобиле можно по-разному: возить пассажиров, доставлять заказы, помогать с переездами и обслуживанием, сдавать машину в аренду или размещать рекламу. Главное — работать официально: заключить договор с работодателем, оформить самозанятость или ИП.

Варианты трудоустройства с личным автомобилем

Если хотите использовать свой автомобиль для постоянной работы, можно оформить сотрудничество с компаниями или агрегаторами. Такой формат подходит тем, кто предпочитает стабильный поток заказов и фиксированные выплаты.

Такси

Можно открыть ИП для работы в такси и выполнять заказы через агрегаторы — Яндекс Go, Maxim или другие. Подключение в среднем занимает один день: достаточно зарегистрироваться, пройти проверку и установить приложение.

Доход: 50 000–150 000 ₽ в месяц, зависит от города, графика и класса авто.

Плюсы: постоянный поток заказов, свободный график, можно совмещать с другой работой.

Минусы: износ автомобиля, комиссия агрегатора, высокий уровень конкуренции, возможные трудности в общении с пассажирами.

Личный водитель

Водители требуются частным лицам, предпринимателям, руководителям и компаниям для ежедневных поездок, встреч в аэропортах, командировок и мероприятий. Работать можно как на своём автомобиле, так и на машине работодателя.

Доход: 70 000–200 000 ₽ в месяц в зависимости от региона, формата работы и класса авто.

Плюсы: стабильный доход, предсказуемый график, возможность долгосрочного сотрудничества.

Минусы: высокая ответственность, возможные переработки, требования к водительскому опыту, внешнему виду и техническому состоянию машины.

Курьерская доставка

Можно заниматься доставкой: еды, продуктов, посылок и заказов маркетплейсов. Работать через агрегаторы — такие, как Яндекс Еда, Самокат, Ozon, Wildberries, СДЭК — или напрямую с кафе, пиццериями, ресторанами, магазинами. 

График гибкий, а начать просто: нужно пройти регистрацию, ознакомиться с правилами и установить приложение.

Доход: 50 000–150 000 ₽ в месяц, зависит от города, количества заказов и времени на линии.

Плюсы: высокий спрос, свободный график, возможность совмещать с другой работой.

Минусы: износ автомобиля, зависимость от спроса и времени суток, высокая конкуренция.

Грузоперевозки

Подходят владельцам фургонов, минивэнов или машин с большим багажником. Заказы можно получать через агрегаторы — Яндекс Go, Грузовичкоф и другие, а также напрямую от частных клиентов и компаний, например через Авито, Яндекс Услуги или Профи.ру. 

Основные заказы — перевозка мебели, бытовой техники, стройматериалов и помощь при переездах.

Доход: 50 000–180 000 ₽ в месяц, зависит от региона, объёма машины и количества заказов.

Плюсы: высокий спрос, возможность постоянных заказов, гибкий график.

Минусы: физически тяжёлая работа, риск простоя без заказов, высокая конкуренция в крупных городах.

Социальные перевозки

Для водителей с комфортными седанами или минивэнами, готовых помогать пожилым людям и маломобильным пассажирам. Основные заказы — поездки в поликлиники, на процедуры, в МФЦ, аптеку или обратно домой. 

Работать можно с частными клиентами, клиниками, пансионатами, социальными службами или компаниями, которые занимаются организацией таких перевозок.

Доход: 50 000–120 000 ₽ в месяц, выше при регулярных маршрутах и абонементах.

Плюсы: стабильный спрос, повторяющиеся заказы, благодарные клиенты.

Минусы: высокая ответственность, эмоционально непростая работа, требуется аккуратность и время на ожидание.

Автоинструктор

Подходит опытным водителям, которые уверенно чувствуют себя за рулём и готовы обучать других. Работать можно через автошколу или самостоятельно, если тренируете тех, у кого уже есть права. Учить новичков на дорогах разрешено только в лицензированной автошколе.

Для работы нужен стаж от трёх лет и курс по профстандарту мастера обучения вождению. Лицензия требуется только при обучении кандидатов в водители. Машину для занятий оснащают дублирующими педалями и дополнительным зеркалом.

Доход: 50 000–120 000 ₽ в месяц, зависит от города и занятости.

Плюсы: стабильный спрос, гибкий график, можно работать в своём районе.

Минусы: ответственность за безопасность учеников, износ автомобиля, необходимость установки дополнительного оборудования.

Способы заработка на своём автомобиле

Если нет желания работать по найму или через агрегаторы, то на автомобиле можно зарабатывать самостоятельно — открыть своё дело. 

Такой формат подойдёт тем, кто хочет сам выбирать заказы и планировать график. Но нужно будет зарегистрировать бизнес.

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Аренда авто на праздники и съёмки

Хороший вариант для владельцев редких, люксовых или ретроавтомобилей. Машину можно сдавать на свадьбы, фотосессии, выставки или съёмки. Спрос особенно высокий летом и в праздничные даты.

Чтобы увеличить доход, предлагайте дополнительные услуги: украшение автомобиля к событию или аренду с водителем. Обязательно заключайте договор аренды, в котором прописаны условия ответственности за повреждения — это защитит вас от споров с клиентами.

Доход: от 1 000 ₽ в час — для обычных машин, от 2 000–15 000 ₽ — для премиум- и ретромоделей.

Плюсы: высокая ставка, гибкий график, возможность совмещать с основной работой.

Минусы: повышенные требования к внешнему виду авто, риск повреждения и простои вне сезона.

Реклама на автомобиле

Компании размещают рекламу на кузове автомобиля: виниловой плёнкой или магнитными панелями. Платят за пробег, маршруты и время. 

Чтобы начать, нужно заключить договор, согласовать макет и пройти оклейку. По закону реклама на транспорте разрешена, если не мешает обзору и не нарушает требования безопасности. По окончании рекламной кампании плёнку снимают без следов, если использовались качественные материалы.

Доход: 3 000–10 000 ₽ в месяц, при активных поездках — больше.

Плюсы: пассивный доход, не требует времени и усилий, легко совмещать с основной работой.

Минусы: влияет на внешний вид автомобиля, иногда есть требования к маршрутам и пробегу.

Автоэкскурсии и помощь туристам

Можно проводить обзорные экскурсии, поездки выходного дня, выезды на природу и трансферы из аэропортов. В туристических городах спрос особенно высокий в праздники и сезон отпусков.

Ещё есть возможность дополнительно зарабатывать на фотосессиях и партнёрских рекомендациях кафе, музеев и гостиниц. Клиентов удобно искать через соцсети, туристические площадки и городские сообщества.

Если планируете проводить полноценные экскурсии, а не только совершать трансферы, потребуется аттестация гида и включение в реестр.

Доход: 50 000–150 000 ₽ в месяц, зависит от сезона и формата экскурсий.

Плюсы: растущий внутренний туризм, свободный график, возможность совмещать с основной работой.

Минусы: сезонность, затраты на топливо и обслуживание, необходимость знать маршруты и уметь общаться с людьми.

Выездная автомойка

Мойка проводится прямо у клиента — во дворе, на парковке или возле офиса. 

Для этого используют компактное оборудование и безводную химию, которая не требует подключения к водопроводу и не вредит покрытию. Спрос особенно высокий весной и осенью, а также в городах с плотной застройкой, где нет стационарных моек поблизости.

Дополнительный доход дают услуги химчистки салона, полировки, обработки кузова и мойки двигателя. В зимний период можно предлагать расчистку автомобилей от снега. Клиентов ищут через соцсети, районные чаты и сервисы, такие как Авито Услуги, Яндекс Услуги или Профи.ру.

Доход: 50 000–100 000 ₽ в месяц, зависит от сезона и количества заказов.

Плюсы: не нужна аренда, мобильность, высокий спрос, возможность начать с минимальными вложениями.

Минусы: зависимость от погоды, затраты на химию и оборудование, физически тяжёлая работа.

Выездной шиномонтаж

Работа ведётся прямо на месте — у клиента во дворе, на парковке или на трассе. Спрос резко растёт весной и осенью, когда все меняют резину, а также при проколах и экстренных ситуациях в дороге.

Для старта нужны набор инструментов, домкрат, компрессор и запас вентилей. Клиентов можно искать через соцсети, районные чаты и агрегаторы. При хорошем потоке заказов доход сопоставим со стационарной мастерской, но без затрат на аренду.

Доход: 50 000–120 000 ₽ в месяц, выше в сезон смены шин.

Плюсы: мобильность, низкие вложения, высокий спрос.

Минусы: сезонность, работа на улице и физическая нагрузка.

Автопомощь

Основные заказы — подвоз топлива, «прикуривание» аккумулятора, замена колеса, мелкий ремонт на месте, вытаскивание машины из снега или грязи. Спрос особенно высокий зимой и в непогоду.

Для работы потребуются минимальный набор инструментов, трос, домкрат, компрессор и пусковое устройство. Начать можно одному, размещая объявления на Авито, в районных чатах и телеграм-каналах. Со временем можно добавить услуги эвакуации или партнёрство с СТО.

Доход: 50 000–120 000 ₽ в месяц, больше зимой.

Плюсы: низкий порог входа, стабильный спрос, можно совмещать с основной работой.

Минусы: ненормированный график, зависимость от погоды, физически тяжёлая работа.

Автоняня

Основные заказы — отвезти ребёнка в школу, садик, кружок или вернуть домой. Родители часто ищут надёжного водителя на постоянной основе, особенно если сами работают полный день.

Чтобы вызывать доверие, важно быть вежливым, содержать машину в чистоте, установить детское кресло и строго соблюдать расписание. Клиентов можно искать через родительские чаты, Авито Услуги и сарафанное радио. Чаще всего родители выбирают женщин — им проще найти общий язык с детьми.

Доход: 50 000–100 000 ₽ в месяц, выше, если работать сразу с несколькими семьями.

Плюсы: стабильный спрос, постоянные клиенты, предсказуемый график.

Минусы: высокая ответственность, строгие требования к пунктуальности и состоянию автомобиля.

ВАЖНО
Когда определились с идеей, составьте бизнес-план. Посчитайте стартовые вложения, продумайте, где купить оборудование и как искать клиентов, оцените срок окупаемости. Цифры покажут, стоит ли начинать.
Для этого есть бесплатный сервис от Точка Банка. Достаточно ввести направление и примерный бюджет — «выездная мойка, 200 000 ₽» или «грузоперевозки, 300 000 ₽» — и через минуту вы получите готовый бизнес-план с прогнозом доходов и расходов.

Как оформить заработок на личном автомобиле

Если устраиваетесь в компанию, с вами заключат трудовой договор или договор ГПХ: в этом случае работодатель сам удерживает налоги и делает взносы.

При работе на себя зарегистрируйте бизнес официально. Это нужно, чтобы принимать оплату, выдавать чеки и не рисковать штрафами. Подойдёт для этого один из трёх вариантов.

Самозанятость. Для частных услуг: перевозки, доставка, реклама, выездные работы. Лимит дохода — 2,4 млн ₽ в год. Налог — 4% с доходов от физлиц и 6% от юрлиц. Отчётов нет, налог считается автоматически. Работать нужно лично, нельзя нанимать сотрудников и заниматься перепродажей.

ИП. Подойдёт тем, кто планирует постоянную работу или хочет нанимать помощников. Отчётности немного, можно вести её самостоятельно или через онлайн-бухгалтерию от Точка Банк. При этом предприниматель отвечает по долгам личным имуществом.

ООО. Вариант для тех, кто работает с партнёрами или развивает крупное направление: автопарк, перевозки, прокат. Можно разделить доли и защитить личные активы. Учредители не несут ответственности по долгам компании, кроме случаев субсидиарной ответственности, когда доказано, что долги возникли по их вине. 

А после регистрации бизнеса стоит открыть расчётный счёт. Через него удобно принимать оплату от клиентов, платить за оборудование и отслеживать все операции.

При этом после открытия бизнеса не обязательно сразу увольняться с основной работы. Можно возить пассажиров по выходным, доставлять заказы вечером или сдавать машину на короткое время. Так вы оцените формат, реальные цифры и нагрузку — и поймёте, стоит ли превращать бизнес в основной доход.

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Бизнес на легковом авто: как заработать на личном автомобиле — Точка Банк