Коротко Дополнительные коды подбирают индивидуально: — Храните товар на своём складе — 52.10. — Упаковываете заказы — 82.92. — Доставляете курьером — 53.20. — Принимаете оплату на своём сайте — 62.09. — Торгуете не только онлайн, но и офлайн — свой код под каждую категорию товара (одежду, продукты и так далее). Госпошлины за дополнительные коды нет, но больше 20 указывать не стоит — лишние ОКВЭД привлекают внимание ФНС, а также вызывают вопросы у банков и контрагентов. За работу не по заявленному коду ИП и руководителю ООО грозит штраф 5 000–10 000 ₽, а при повторном нарушении — дисквалификация на 1–3 года.

Основной код для интернет‑магазина — 47.91, розничная торговля через интернет. Но если магазин торгует преимущественно оптом, то основным стоит сделать 46.90.

Что такое ОКВЭД и для чего он нужен

У каждого бизнеса своя сфера деятельности. Один предприниматель продаёт цветы, другой — чистит пуховики, третий — обслуживает автомобили. Чтобы налоговая знала, кто и чем занимается, существует ОКВЭД — классификатор видов деятельности. Каждой сфере бизнеса в нём присвоен номер.

Например, код 10.61.2 означает производство муки из зерновых культур, а 47.59.1 — продажу мебели в специализированных магазинах.

Коды должны содержать от четырёх до шести цифр.

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Всего есть два типа кодов ОКВЭД:

Заявительные предприниматель выбирает сам: указывает в заявлении предприниматель выбирает сам: указывает в заявлении при регистрации бизнеса или добавляет позже. Отчётные рассчитывает Росстат по статистической отчётности бизнеса — это фактические виды деятельности и доля каждого в общем объёме. Отчётные коды Росстат передаёт в ФНС, а та вносит их в реестр: в выписках из ЕГРЮЛ и ЕГРИП они будут появляться рассчитывает Росстат по статистической отчётности бизнеса — это фактические виды деятельности и доля каждого в общем объёме. Отчётные коды Росстат передаёт в ФНС, а та вносит их в реестр: в выписках из ЕГРЮЛ и ЕГРИП они будут появляться поэтапно начиная с 2026 года. Оттуда же данные берёт СФР, когда считает тариф взносов на травматизм.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

Процентные доли не будут публиковать в открытом доступе — их увидят только сам предприниматель в своей выписке и госорганы ( п. 1 ст. 6 Федерального закона №129-ФЗ ).

Основной код ОКВЭД для интернет-магазина

Основной код должен отражать ту деятельность бизнеса, которая принесёт больше выручки. Чаще всего в интернет-магазине это розничная торговля через интернет.

Торговля розничная по почте или по информационно-коммуникационной сети Интернет 47.91

В группу 47.91 входят такие подгруппы.

Торговля розничная по почте 47.91.1 Торговля розничная, осуществляемая непосредственно при помощи информационно-коммуникационной сети Интернет 47.91.2 Торговля розничная через интернет-аукционы 47.91.3 Торговля розничная, осуществляемая непосредственно при помощи телевидения, радио, телефона 47.91.4

Для интернет-торговли достаточно указать код 47.91. Подгруппы включатся автоматически, перечислять отдельно их не нужно.

Комментарий эксперта Обратите внимание, что код 47.91 не подойдёт как основной, если интернет-магазин будет получать большую часть дохода от оптовой торговли. Тогда основным ставят 46.90, а 47.91 остаётся дополнительным.



При узком ассортименте вместо 46.90 в качестве основного можно взять один из специализированных кодов: например 46.51 — для оптовой продажи компьютеров, 46.42 — для одежды и обуви. Алина Мусина Эксперт по регистрации бизнеса в Точка Банке

Дополнительные коды ОКВЭД для интернет-торговли

Дополнительные коды показывают, чем ещё занимается магазин кроме основной торговли. Чтобы подобрать их, ответьте на два вопроса.

1. Что продаёте и будет ли офлайн-точка. Чисто онлайн-магазину хватит одного 47.91: код не привязан к ассортименту.

Коды категорий товаров, например 47.71 — одежда, 47.75 — косметика, 47.11 — продукты, в классификаторе описаны как торговля «в специализированных магазинах», поэтому нужны именно под офлайн-точку.

Но указать их и для интернет-магазина без офлайна не ошибка — чёткого регулирования здесь нет. На практике так часто делают, чтобы обозначить специфику бизнеса для контрагентов.

2. Что делаете сами. Хранение, упаковка, доставка и приём онлайн-оплаты — отдельные виды деятельности, у каждого свой код. Указывать нужно только то, что магазин делает своими силами: если товар лежит на складе маркетплейса, а платежи и доставку берёт на себя площадка, эти коды не нужны.

Складирование и хранение 52.10 Упаковывание товаров 82.92 Деятельность почтовой связи и курьерская деятельность 53.20 Прочая деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий (подойдёт для онлайн-оплаты на сайте) 62.09

Например, ИП открыл интернет-магазин чехлов для телефонов. Отдельного кода для аксессуаров нет, но 47.91 подходит для торговли любым товаром через интернет. ИП принимает оплату на сайте и возит заказы своим курьером, поэтому добавляет 62.09 и 53.20. Склада и платной упаковки у него нет — поэтому 52.10 и 82.92 не нужны.

На старте бывает сложно оценить, какие направления бизнес будет вести на самом деле, а от этого зависит и набор кодов, и налоговая нагрузка. Если сомневаетесь, эксперты Точка Банка могут разобрать вашу ситуацию на консультации.

Коды ОКВЭД для маркетплейсов

Продажа на Wildberries, Ozon, Яндекс Маркете и Мегамаркете — та же розничная торговля через интернет, поэтому основной код остаётся прежним: 47.91. А дополнительные зависят от схемы работы.

1. FBO (Fulfillment by Operator) — продажа со склада маркетплейса. Площадка хранит, упаковывает, доставляет товар и принимает оплату. Продавцу хватит кода 47.91, если другие дополнительные виды деятельности он не ведёт.

Торговля розничная по почте или по информационно-коммуникационной сети Интернет 47.91

2. FBS (Fulfillment by Seller) — продажа со склада продавца. Товар лежит у вас, вы собираете и упаковываете заказ, а везёт его маркетплейс. Добавьте два кода.

Складирование и хранение 52.10 Упаковывание товаров 82.92

3. DBS (Delivery by Seller) — доставка силами продавца. Вы отвечаете за всю цепочку, включая курьеров. К кодам для FBS добавьте доставку — можно выбрать один из двух кодов.

Деятельность почтовой связи и курьерская деятельность 53.20 Курьерская доставка различными видами транспорта 53.20.31

Коды ОКВЭД для пунктов выдачи заказов (ПВЗ)

Если покупатели забирают заказы в вашем собственном ПВЗ или офлайн-магазине — добавьте при регистрации ещё один код кроме основного 47.91 и кода категории товара.

Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах 47.19

Когда коды подобраны, их остаётся перечислить в заявлении на регистрацию. Заполнить и подать его можно онлайн — без похода в налоговую и без госпошлины.

Почему важно указать правильные коды ОКВЭД

Коды ОКВЭД важны не только для налоговой, но и для других ведомств и контрагентов.

Налоги. От кода зависит и доступный налоговый режим, и ставка. Так, пониженные ставки УСН регионы устанавливают под конкретные виды деятельности.

Страховые взносы. Тариф на травматизм зависит от основного кода: от 0,2 до 8,5%. Если фактическая деятельность опаснее заявленной, СФР пересчитает взносы. Так же теряются льготные ставки — например 7,6% для обрабатывающих производств.

Господдержка. У грантов, субсидий, льготных кредитов и госзакупок почти всегда есть ограничения по видам деятельности. С неподходящим кодом бизнес просто не попадёт в программу.

Банки. Операции, которые не бьются с заявленной деятельностью, могут вызвать вопросы у комплаенса.

Контрагенты. Проверяют коды перед сделкой и могут отказаться от сотрудничества, если нужного нет в реестре.

Комментарий эксперта Иногда предприниматели добавляют сразу много разных кодов, чтобы один из них точно был правильным. Будьте внимательны: большое количество кодов по разным видам деятельности может привлечь внимание ФНС при регистрации и после неё. Поэтому добавлять их просто так не стоит.



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Штрафы при неверном выборе ОКВЭД

Штрафуют не за сам код в реестре, а за то, что предприниматель не сообщил налоговой о новом виде деятельности или подал недостоверные сведения. Наказание одинаковое для ИП и руководителя ООО (ст. 14.25 КоАП РФ):

Не подали или указали недостоверные данные — штраф от 5 000 до 10 000 ₽.

Нарушили повторно — дисквалификация на срок от года до трёх лет.

Неверный код может повлечь и другие нарушения. Например, если ИП платил налоги по льготной ставке, на которую с фактической деятельностью права не имел, налоги и взносы доначислят — вероятно, вместе со штрафом и пенями.

Что делать, если код ОКВЭД стал неактуальным

Обновить коды в реестре нужно в течение семи рабочих дней с фактического начала новой деятельности (п. 5 ст. 5 Федерального закона №129-ФЗ). Дополнительные коды можно менять в любое время, а основной — только до того, как Росстат присвоит отчётный.

Подать документы можно лично в налоговую, через нотариуса, в МФЦ, по почте, онлайн через личный кабинет ФНС или сервис «Мой ОКВЭД».

Документы для ИП:

Заявление по форме Р24001.

Паспорт при личной подаче.

Документы для ООО:

Заявление по форме Р13014.

При изменении устава — протокол общего собрания или решение единственного участника, новая редакция устава или лист изменений.