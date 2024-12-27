Что такое ОКВЭД и для чего он нужен
У каждого бизнеса своя сфера деятельности. Один предприниматель продаёт цветы, другой — чистит пуховики, третий — обслуживает автомобили. Чтобы налоговая знала, кто и чем занимается, существует ОКВЭД — классификатор видов деятельности. Каждой сфере бизнеса в нём присвоен номер.
Например, код 10.61.2 означает производство муки из зерновых культур, а 47.59.1 — продажу мебели в специализированных магазинах.
Коды должны содержать от четырёх до шести цифр.
Всего есть два типа кодов ОКВЭД:
- Заявительные предприниматель выбирает сам: указывает в заявлении при регистрации бизнеса или добавляет позже.
- Отчётные рассчитывает Росстат по статистической отчётности бизнеса — это фактические виды деятельности и доля каждого в общем объёме. Отчётные коды Росстат передаёт в ФНС, а та вносит их в реестр: в выписках из ЕГРЮЛ и ЕГРИП они будут появляться поэтапно начиная с 2026 года. Оттуда же данные берёт СФР, когда считает тариф взносов на травматизм.
Основной код ОКВЭД для интернет-магазина
Основной код должен отражать ту деятельность бизнеса, которая принесёт больше выручки. Чаще всего в интернет-магазине это розничная торговля через интернет.
В группу 47.91 входят такие подгруппы.
Для интернет-торговли достаточно указать код 47.91. Подгруппы включатся автоматически, перечислять отдельно их не нужно.
Дополнительные коды ОКВЭД для интернет-торговли
Дополнительные коды показывают, чем ещё занимается магазин кроме основной торговли. Чтобы подобрать их, ответьте на два вопроса.
1. Что продаёте и будет ли офлайн-точка. Чисто онлайн-магазину хватит одного 47.91: код не привязан к ассортименту.
Коды категорий товаров, например 47.71 — одежда, 47.75 — косметика, 47.11 — продукты, в классификаторе описаны как торговля «в специализированных магазинах», поэтому нужны именно под офлайн-точку.
Но указать их и для интернет-магазина без офлайна не ошибка — чёткого регулирования здесь нет. На практике так часто делают, чтобы обозначить специфику бизнеса для контрагентов.
2. Что делаете сами. Хранение, упаковка, доставка и приём онлайн-оплаты — отдельные виды деятельности, у каждого свой код. Указывать нужно только то, что магазин делает своими силами: если товар лежит на складе маркетплейса, а платежи и доставку берёт на себя площадка, эти коды не нужны.
Например, ИП открыл интернет-магазин чехлов для телефонов. Отдельного кода для аксессуаров нет, но 47.91 подходит для торговли любым товаром через интернет. ИП принимает оплату на сайте и возит заказы своим курьером, поэтому добавляет 62.09 и 53.20. Склада и платной упаковки у него нет — поэтому 52.10 и 82.92 не нужны.
На старте бывает сложно оценить, какие направления бизнес будет вести на самом деле, а от этого зависит и набор кодов, и налоговая нагрузка. Если сомневаетесь, эксперты Точка Банка могут разобрать вашу ситуацию на консультации.
Коды ОКВЭД для маркетплейсов
Продажа на Wildberries, Ozon, Яндекс Маркете и Мегамаркете — та же розничная торговля через интернет, поэтому основной код остаётся прежним: 47.91. А дополнительные зависят от схемы работы.
1. FBO (Fulfillment by Operator) — продажа со склада маркетплейса. Площадка хранит, упаковывает, доставляет товар и принимает оплату. Продавцу хватит кода 47.91, если другие дополнительные виды деятельности он не ведёт.
2. FBS (Fulfillment by Seller) — продажа со склада продавца. Товар лежит у вас, вы собираете и упаковываете заказ, а везёт его маркетплейс. Добавьте два кода.
3. DBS (Delivery by Seller) — доставка силами продавца. Вы отвечаете за всю цепочку, включая курьеров. К кодам для FBS добавьте доставку — можно выбрать один из двух кодов.
Коды ОКВЭД для пунктов выдачи заказов (ПВЗ)
Если покупатели забирают заказы в вашем собственном ПВЗ или офлайн-магазине — добавьте при регистрации ещё один код кроме основного 47.91 и кода категории товара.
|Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах
|47.19
Когда коды подобраны, их остаётся перечислить в заявлении на регистрацию. Заполнить и подать его можно онлайн — без похода в налоговую и без госпошлины.
Почему важно указать правильные коды ОКВЭД
Коды ОКВЭД важны не только для налоговой, но и для других ведомств и контрагентов.
Налоги. От кода зависит и доступный налоговый режим, и ставка. Так, пониженные ставки УСН регионы устанавливают под конкретные виды деятельности.
Страховые взносы. Тариф на травматизм зависит от основного кода: от 0,2 до 8,5%. Если фактическая деятельность опаснее заявленной, СФР пересчитает взносы. Так же теряются льготные ставки — например 7,6% для обрабатывающих производств.
Господдержка. У грантов, субсидий, льготных кредитов и госзакупок почти всегда есть ограничения по видам деятельности. С неподходящим кодом бизнес просто не попадёт в программу.
Банки. Операции, которые не бьются с заявленной деятельностью, могут вызвать вопросы у комплаенса.
Контрагенты. Проверяют коды перед сделкой и могут отказаться от сотрудничества, если нужного нет в реестре.
Штрафы при неверном выборе ОКВЭД
Штрафуют не за сам код в реестре, а за то, что предприниматель не сообщил налоговой о новом виде деятельности или подал недостоверные сведения. Наказание одинаковое для ИП и руководителя ООО (ст. 14.25 КоАП РФ):
- Не подали или указали недостоверные данные — штраф от 5 000 до 10 000 ₽.
- Нарушили повторно — дисквалификация на срок от года до трёх лет.
Неверный код может повлечь и другие нарушения. Например, если ИП платил налоги по льготной ставке, на которую с фактической деятельностью права не имел, налоги и взносы доначислят — вероятно, вместе со штрафом и пенями.
Что делать, если код ОКВЭД стал неактуальным
Обновить коды в реестре нужно в течение семи рабочих дней с фактического начала новой деятельности (п. 5 ст. 5 Федерального закона №129-ФЗ). Дополнительные коды можно менять в любое время, а основной — только до того, как Росстат присвоит отчётный.
Подать документы можно лично в налоговую, через нотариуса, в МФЦ, по почте, онлайн через личный кабинет ФНС или сервис «Мой ОКВЭД».
Документы для ИП:
- Паспорт при личной подаче.
Документы для ООО:
- При изменении устава — протокол общего собрания или решение единственного участника, новая редакция устава или лист изменений.
Смена ОКВЭД бесплатная. Пошлина 800 ₽ понадобится, только если одновременно меняете устав ООО и подаёте документы лично или по почте. ФНС зарегистрирует изменения в течение пяти рабочих дней.