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Закупки и тендеры
Закупки и тендеры

Как участвовать в госзакупках: пошаговый гайд для начинающих

Пошаговая инструкция, как участвовать в тендерах и получать выгодные контракты.

23.04.2026
2971
2971

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Поиск тендеров за 0 ₽

Поиск тендеров за 0 ₽

Теряетесь в сфере госзакупок?

Наш бесплатный онлайн‑курс поможет разобраться в тонкостях. Доступен всем!
Перейти к курсу

Поиск тендеров за 0 ₽

Поиск тендеров за 0 ₽

Авторы

Каждый год государственные компании проводят тендеры на разные работы и услуги. Например, чтобы получить лекарства и продукты, отремонтировать рабочие машины и благоустроить городской парк.

Победителей выбирают среди юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подали заявки. Когда-то они были новичками, но не побоялись выйти на рынок закупок. А теперь — получают новых заказчиков и растут в доходе. 

Точка Банк публикует подробный гайд для начинающих о том, как участвовать в госзакупках.

Коротко
Госзакупки — это один из источник дохода для юрлиц и ИП. Чтобы в них участвовать, выполните следующие шаги: 
1. Изучите рынок закупок.
2. Выпустите ЭЦП и зарегистрируйтесь в реестре участников закупок.
3. Выберите тендер под свою стратегию.
4. Изучите документацию и внесите обеспечение заявки.
5. Подайте заявку.
6. Участвуйте в торгах.
7. Изучите контракт и, если нужно, согласуйте разногласия с заказчиком.
8. Подготовьте обеспечение исполнения контракта: БГ или деньги.
9. Подпишите контракт.
10. Исполните свои обязательства по госконтракту.
11. Пройдите электронное активирование в ЕИС.
12. Получите деньги за контракт.

Что такое госзакупки и как работает рынок  

Госзакупки — это процедура, с помощью которой заказчики ищут подрядчиков. Для этого они публикуют свою заявку на определённых площадках и подробно описывают, какой товар или услугу хотят получить. Далее проводятся торги, в ходе которых выбирают поставщика с лучшими условиями. 

Госзакупки бывают трёх видов — в зависимости от источника финансирования заказчика. То есть к какой категории относится заказчик — такая и закупка:

КатегорияОписаниеПримерыОснование
КоммерческиеЛюбые частные компании или ИП, которые не зависят от государственного финансированияИП Светлаков, ООО «Ромашка»  Ст. 448 ГК РФ и 135-ФЗ
КорпоративныеФирмы, которые частично или полностью принадлежат государствуГазпром, Сбербанк, РЖД223-ФЗ
ГосударственныеОрганизации, которые берут деньги из бюджета региона или страныМэрии, поликлиники, детские дома, школы и администрации44-ФЗ

Новичкам стоит начинать с 44-ФЗ: закупки здесь жёстко регламентированы, но соответствовать требованиям несложно. Когда за плечами будет несколько исполненных контрактов, переходите к 223-ФЗ — только не забывайте проверять заказчиков на благонадёжность, чтобы не нарваться на мошенников.


Коммерческие компании тоже проводят интересные тендеры, однако уровень рисков у них выше, а значит, и проверка контрагентов должна быть ещё более глубокой, ведь торги проходят почти вслепую. Во-первых, вы не узнаете, какие поставщики уже работали с этим заказчиком. Во-вторых, вы не видите, какие цены предложили конкуренты. В итоге можно проиграть, но так и не узнать, почему, — регламента, обязывающего публиковать критерии рассмотрения заявок, попросту нет.

Валентина НеупокоеваВалентина Неупокоева
Валентина НеупокоеваЭксперт Точка Банк по тендерам

В нашей статье речь пойдёт о государственных и корпоративных закупках. В обоих случаях заказчики делают закупки на деньги из федерального, регионального или муниципального бюджета. Поэтому они обязаны отчитываться перед контролирующими органами, соблюдать все законы и регламенты, а также выполнять поручения руководства. 

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Кому подходят госзакупки  

Чек-лист подскажет, нужно ли вам как поставщику участвовать в тендерах.

  • Вы зарегистрированы как ИП или ООО.
  •  У вас есть продукт или услуга, востребованные в госсекторе, например IT-решение, строительное оборудование или товары собственного производства. 
  • У вашего товара есть уникальные технические или функциональные характеристики, которых нет у конкурентов, или вы закупаете изделия дешевле конкурентов.
  • У вас есть оборотные средства, и вы готовы к тому, что придётся рассчитаться с поставщиками собственными средствами, а получить деньги за контракт только после приёмки.
  • Вы готовы к тому, что первый крупный контракт может появиться не сразу, а через полгода или год.

Как устроена конкуренция в тендерах  

Тендеры — это не лотерея. Победа зависит от анализа, стратегии и понимания потребностей заказчика. Выигрывает закупку тот, кто предлагает лучший продукт по соотношению цены и качества.

Поэтому первым делом проанализируйте рынок и поймите: каких решений сейчас не хватает, что особенно ценится, а чего, наоборот, с избытком. 

После этого изучите техническое задание конкретного тендера и примите решение: с каким предложением вы будете участвовать в торгах — с типовым или уникальным. В некоторых сферах ценятся инновации, а в других — простота, понятность и дешевизна.

ПРИМЕР
Городская поликлиника закупает настенные календари размером 297 × 220 мм. Они должны быть выполнены из картона, иметь глянцевую обложку и спиральное крепление. По условиям, календари нужно печатать и привозить небольшими партиями после получения заявки, но не позднее чем через 15 дней.

Типография «Факс» хочет получить тендер. Для этого она предложила цену ниже, чем у конкурентов, и доставку в течение трёх дней.

В техзадании перечислена вся продукция, которую закупят у поставщика: четыре варианта журналов и календари

Вы можете сами прийти к заказчику со своим решением. Например, если вы видите тендер на закупку оборудования, в котором не самые современные требования, то можете проявить инициативу и написать заказчику официальное письмо.


«Добрый день! Мы хотим поделиться информацией о современных решениях, которые эффективнее на 30%. Можем ли направить вам расчёты и материалы, чтобы вы могли учесть их при подготовке техзадания?»

Это не сговор, а профессиональная экспертиза. Такие письма‑инициативы разрешены. Многие заказчики даже публикуют формы обратной связи на своём сайте.

Александр ВишневецкийЭксперт Точка Банк по государственным и корпоративным закупкам

Основные стратегии участия в тендерах

Поставщик может позиционировать себя в тендерах двумя разными способами. 

Алый и голубой океан в госзакупках  

В сфере закупок существует метафора алого и голубого океанов. Это два подхода к ведению бизнеса.

Алый океан — рынок с высокой конкуренцией. Товары там взаимозаменяемы, компании борются за клиентов и сбивают цены. Побеждает тот, кто предложит самую низкую стоимость. Вода в таком океане становится красной от борьбы.

Голубой океан — рынок с низкой конкуренцией из-за меньшего числа заказчиков и поставщиков. Вы не пытаетесь отобрать клиентов у других компаний, а создаёте новый продукт или услугу с сильными преимуществами. В итоге конкуренция теряет смысл, и вы начинаете вдолгую работать с крупными клиентами. 

Новичкам лучше идти в голубой океан — там проще получить контракт.

ПРИМЕР
Город П. хочет повысить безопасность в общественных местах, а у вашей компании есть готовая система видеонаблюдения с распознаванием лиц. Вы не ждёте тендер, а сами идёте в администрацию, показываете свою разработку и добиваетесь, чтобы закупку включили в план-график.

После этого систему или её аналоги сможет поставить любой участник. Но вам это и не важно — главное, что вы сформировали потребность.

Даже если сейчас вы находитесь в алом океане, то можно перейти в голубой. Начните с малого: возьмите контракты на сумму до миллиона рублей в год. Но такие, которые действительно важны для заказчика. Постепенно расширяйте сотрудничество: подключайте новые услуги и продукты, углубляйте экспертизу.

Через несколько лет сумма контрактов с одним заказчиком может вырасти до десятков или даже сотен миллионов рублей. Это и есть долгосрочное партнёрство, а не бесконечное метание между случайными тендерами и мелкими контрактами.

Александр ВишневецкийЭксперт Точка Банк по государственным и корпоративным закупкам

Стратегия низкой цены для алого океана 

Низкая цена не всегда гарантирует победу, но является хорошим конкурентным преимуществом в алом океане. Снизить себестоимость реально, если вы производите товар сами или закупаете его дешевле конкурентов. Как этого достичь:

  • закупите большую партию;
  • оптимизируйте логистику: снизьте расходы на перевозку и хранение на складе, объедините заказы для разных тендеров;
  • снизьте издержки: передайте часть процессов на аутсорс, переведите сотрудников на удалёнку и откажитесь от аренды офиса.

Стратегия ценности и качества для голубого океана

Чтобы попасть в голубой океан, нужно делать ставку на уникальность.

Если вы производитель, сделайте акцент на качестве или дополнительных преимуществах товара или услуги. Но они действительно должны быть лучше, чем у конкурентов: надёжнее, удобнее, иметь расширенную гарантию или максимальную комплектацию.

Если вы посредник, создайте ценность за счёт сервиса, например регулярного технического обслуживания или гибких сроков поставки.

Как начать путь в госзакупках

Дальше разберём, как поучаствовать в своём первом тендере.

Как участвовать в госзакупках: пошаговая инструкция

Шаг 1. Изучите рынок закупок  

Изучите завершённые тендеры на ЕИС и обратите внимание на следующее:

1. Проанализируйте завершённые закупки в своей нише. Если 80% контрактов забирают две-три компании, то войти с аналогичным продуктом будет сложно. Поищите смежную нишу с меньшей конкуренцией. Если контракты распределены между двадцатью и более участниками, то, скорее всего, перед вами свободная ниша.

2. Учтите региональную специфику. В крупных городах больше закупок, но выше конкуренция и требования. Новичкам лучше рассмотреть региональные закупки: там меньше участников и проще согласования. Из минусов: скромные бюджеты и повышенные затраты на логистику из-за удалённости от центра. Также важно понимать, что некоторые субъекты предъявляют особые требования к товару, например в Архангельской области и других северных регионах повышенные требования к морозостойкости оборудования. 

3. Учтите сезонность. К концу квартала или года тендеров становится больше — заказчики активно тратят выделенный бюджет. Если вы можете быстро поставить товар, это хороший шанс заработать.

План закупок и план-график на 2026 год: сроки, форма и правила

Шаг 2. Найдите подходящие тендеры  

Заказчики размещают тендеры на специальных площадках. Поставщикам тоже необходимо на них зарегистрироваться, чтобы откликаться на подходящие варианты.

Где искать тендеры  

ЕИС — это федеральный агрегатор всех государственных, муниципальных и корпоративных закупок. Но сами торги проходят на электронных площадках: для госзаказчиков — на федеральных, для коммерческих компаний — на коммерческих. 

Работать напрямую с ЕИС можно, но это не всегда удобно: интерфейс сложный, а информации слишком много. Поэтому поставщики часто используют агрегаторы, которые упрощают поиск, — например сервис «Поиск закупок» от Точка Банк. Он собирает закупки с более 600 коммерческих и федеральных площадок.

В сервисе «Поиск тендеров» можно найти закупки на десятки и сотни миллионов рублей. Но чтобы в них выигрывать, нужно уметь правильно себя позиционировать. Об этом мы рассказали в бесплатном курсе «Тендеры: как участвовать и выигрывать». Там же вы найдёте информацию о том, как работать с сервисом «Поиск закупок» и находить лучшие заявки.

Шаг 3. Выберите тендер под свою стратегию  

Чтобы выбрать конкретный тендер для участия, следуйте рекомендациям.

  1. Убедитесь, что закупка соответствует вашим возможностям. Если она находится в алом океане, то вы должны быть готовы предложить низкую цену. А если в голубом — то лучшее решение.
  2. Проанализируйте требования. У вас должны быть рекомендации или документы, подтверждающие ваш опыт. А товар или услуга должны соответствовать требованиям из техзадания, в том числе к локализации и сервису. 
  3. Оцените конкуренцию. Если в закупке уже есть участники, проверьте, есть ли среди них слабые компании с товаром низкого качества, жалобами, расторжениями, а также компании с сильными преимуществами. Если конкуренты слабые, шанс на победу выше. Если конкуренты сильные, лучше выделяться не ценой, а сервисом.

Шаг 4. Подготовьтесь к участию в закупке 

Чтобы участвовать в тендерах, подготовьтесь по инструкции.

1. Зарегистрируйтесь в ЕИС, иначе вас не допустят к госзакупкам

Вход выполняется через «Госуслуги». Понадобится усиленная квалифицированная подпись и пакет учредительных документов. Все данные проходят проверку, поэтому заложите на этот этап немного времени.

Пошаговую инструкцию по регистрации в ЕИС можно прочитать в памятке от Точка Банк.

После успешной регистрации в ЕИС вы автоматически попадаете в ЕРУЗ — реестр поставщиков, которые будут участвовать в торгах по 44-ФЗ и 223-ФЗ на федеральных ЭТП. 

2. Создайте электронную подпись

Она заменяет подпись от руки и печать компании. Без неё не получится войти на площадку и подать заявку.

Предприниматели и директора получают подпись бесплатно — в налоговой или у доверенных представителей. Сотрудникам и другим физлицам нужно обратиться в аккредитованный центр.

3. Откройте спецсчёт

Это отдельный банковский счёт, который нужен только для участия в тендерах.  С обычным расчётным счётом поучаствовать не получится.

На спецсчёте вы храните обеспечение заявки: сумму, которую площадка заблокирует на время проведения тендера как залог. С него же вы оплатите комиссию площадке в случае победы.

Важно: если в вашей организации до 250 человек сотрудников, а годовая выручка до 2 млрд ₽, вы считаетесь субъектом малого и среднего предпринимательства и должны быть включены в реестр МСП. Обычно это происходит автоматически, но нужно проверить себя в списках.

У малого и среднего бизнеса есть преимущество в госзакупках. По закону заказчики обязаны тратить не меньше четверти своих закупок на малый бизнес. Такие тендеры получают отметку «Закупка у СМП и СОНКО».

Шаг 5. Внесите обеспечение заявки  

Обеспечение нужно, чтобы отсеять недобросовестных поставщиков, но требуют его не для всех закупок. По 44-ФЗ при НМЦК до 1 млн ₽ заказчик вправе потребовать обеспечение, но не обязан. По 223-ФЗ он решает сам: хочет — требует, нет — не требует. Во всех случаях главное — внимательно читать документацию: если обеспечение прописано, без него заявку отклонят.

Разберём два вида обеспечения.

1. Денежное обеспечение. Откройте спецсчёт и переведите на него сумму обеспечения, которая указана в извещении к заявке. Деньги заблокируют на время проведения тендера — от 30 до 60 дней.

Размер обеспечения:

  • для аукционов и конкурсов: 0,5–5% от НМЦК;
  • для запроса котировок: 1% от НМЦК.

2. Банковская гарантия. Это документ от банка, гарантирующий исполнение ваших обязательств. Получить гарантию можно в банках из реестра ФАС, например в Точка Банк. 

В карточке указано, что обеспечение заявки обязательно и составляет 7 695,64 ₽

ПРИМЕР
Иногда кроме обеспечения заявки заказчики требуют ещё и обеспечение исполнения контракта. Но это делается уже после победы в тендере: либо перечислением денег на счёт заказчика, которые вернут после выполнения работ, либо банковской гарантией.

Шаг 6. Подайте заявку на участие  

1. Изучите документацию к закупке

Внимательно прочитайте извещение, техническое задание и проект контракта. Ознакомьтесь с инструкцией, как заполнять заявку, чтобы понимать, какие сведения и документы нужно подготовить. Если что-то непонятно, направьте запрос заказчику.

В раздел «Документы» добавляют извещение, обоснование НМЦК, проект договора и другие файлы

2. Подайте заявку

Какие документы понадобятся:

Шаг 7. Участвуйте в торгах и подпишите контракт

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Электронные торги проходят по-разному. Вот три самых популярных способа закупки:

  • электронный аукцион;
  • электронный запрос котировок;
  • электронный конкурс.

Рассмотрим, как проходят торги.

Способ закупкиЭлектронный аукционЭлектронный запрос котировокЭлектронный конкурс
Как проходят торгиЭто онлайн‑торги в реальном времени. Они начинаются через два часа после завершения приёма заявок.

Во время торгов участники снижают начальную цену на несколько закупаемых товаров или услуг. Делают это шагами от 0,5 до 5%. Размер шага устанавливает заказчик.

Через час после окончания торгов заказчик публикует протокол. В нём видно, кто и какие цены предлагал, — все ставки выстроены от самой низкой к самой высокой
Это открытая электронная закупка с начальной ценой не выше 10 млн ₽.

Отличие от аукциона в том, что поставщика определяют по итогам рассмотрения заявок — выбирают самое дешёвое предложение. Онлайн‑торгов здесь нет
Это особая форма закупки, где поставщика выбирают не только по цене, а по ряду критериев. Например, по качеству, срокам и репутации компании. Заявка на участие состоит из трёх частей:

1. Информация о товаре или услуге.

2. Информация об участнике и подтверждающие документы.

3. Цена
Как выбирают победителяПосле аукциона в течение двух рабочих дней комиссия заказчика проверяет участников и определяет победителя — того, чьё предложение отвечает требованиям и имеет самую низкую цену. Итоги объявляют до срока, который указан в извещении к закупкеПосле окончания приёма заявок заказчик проверяет их до трёх рабочих дней и составляет протокол. Побеждает тот, кто отвечает всем требованиям и предлагает самую низкую цену
Контракт получает тот, чьё предложение выигрывает по всем критериям. Такой участник набирает максимум баллов и попадает на первое место в рейтинге.

Сначала оценивают первую часть заявок в течение двух‑пяти рабочих дней и публикуют протокол, кого допускают ко второму этапу и какая минимальная цена была предложена.

В дату переторжки участник может снизить цену, чтобы увеличить шансы на победу.

Потом рассматривают вторую часть заявок и публикуют протокол. На третьем этапе сравнивают финальные цены
Когда подписывают контрактКонтракт заключают с победителем. Если это невозможно, то с участником, занявшим второе место или далее по очереди. Это происходит не раньше чем через 10 дней после публикации итогов.

Победитель изучает проект контракта. В течение пяти рабочих дней со дня его публикации он может подготовить и направить протокол разногласий
Заказчик публикует результаты и проект контракта. Победитель должен подписать его в течение одного рабочего дняС победителем заключают контракт не раньше чем через 10 дней после публикации итогов. Эта пауза нужна, чтобы у других участников было время оспорить результаты

Типичные ошибки новичков в госзакупках  

При подаче заявки новички часто допускают ошибки. Разберём самые распространённые.

1. Участие без анализа рынка

Иногда поставщики закупают товар для реализации заранее — ещё до победы в тендере. А затем выясняется, что товар сезонный, — и без контракта он остаётся невостребованным на полгода.

Чтобы не попасть в такую ситуацию, перед стартом проанализируйте рынок: оцените реальный спрос в нише, определите ключевых конкурентов и выстройте стратегию работы. Это поможет избежать ошибок, сохранить время и деньги.

2. Ошибки в документах

Часто участники допускают ошибки в документах при подаче заявки: указывают некорректное описание товара, неправильно вводят характеристики и забывают прикрепить нужные декларации. Заказчик не будет исправлять неточности, даже если это просто опечатка, и просто отклонит заявку.

Чтобы избежать этого, заранее составьте список обязательных документов, подготовьте их и проверьте несколько раз перед отправкой. Если предусмотрены стандартные формы документов, используйте их.

3. Демпинг

Новички могут неверно рассчитать коммерческое предложение и назначить слишком низкую стоимость. Тогда они рискуют попасть под антидемпинговые меры. Подробнее о них мы рассказывали в статье «Антидемпинговые меры по 44-ФЗ: применение статьи 37».

Чтобы этого не произошло, тщательно рассчитывайте рентабельность проекта, учитывая все затраты и возможное повышение цен на материалы и услуги. Обязательно сами контролируйте качество смет и калькуляций.

4. Несоблюдение требований закупки

В документации к тендеру всегда указаны требования к поставщику: должен ли быть у него опыт в аналогичных контрактах, какая должна быть квалификация сотрудников и многое другое. Если вы пропустите эти требования, то не получите контракт.

Оцените своё соответствие заранее, проанализировав конкурсную документацию. Подготовьте портфолио с выполненными проектами и подтверждающими бумагами. При необходимости привлеките субподрядчиков с нужным опытом.

Вывод  

Госзакупки — стабильный канал продаж для бизнеса. Чтобы успешно выйти на этот рынок и начать выигрывать, нужно основательно подготовиться: выбрать стратегию участия, проанализировать нишу, найти подходящий тендер, подготовить всё для подачи заявки и пройти все этапы торгов.

Вопросы по теме

Можно ли участвовать в госзакупках без опыта?

Да, но для этого нужно зарегистрироваться как ИП или юрлицо и подготовиться, используя пошаговую инструкцию от Точка Банк.

Где искать государственные тендеры?

Тендеры размещают разных ЭТП. Но удобнее их искать через сервис Поиск тендеров от Точка Банк — он собирает данные с сотен площадок.

Сколько денег нужно для участия в тендерах?

Всё зависит от того, нужно ли обеспечение заявки и обеспечение исполнения контракта. Это будет указано в документации. 


Обеспечить заявку можно двумя способами: из собственных средств (от 0,5% от НМЦК) или посредством банковской гарантии (2–5% от НМЦК).

Можно ли участвовать в госзакупках ИП?

Да, можно.

Сколько времени занимает первая победа?

Первый крупный контракт обычно появляется не сразу, а через полгода или год.

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Как участвовать в госзакупках: пошаговая инструкция для новичков и бизнеса – Банк Точка