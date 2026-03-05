Многие думают, что строительные тендеры — это только для крупных компаний, ведь у них есть и оборудование, и ресурсы, и связи. Но даже новичок и малый бизнес может принять в них участие. В статье расскажем, где искать закупки, какие документы потребуются и как получить свой первый контракт.
Как работают тендеры на строительство
Строительные тендеры — это конкурентные процедуры, где государственные или коммерческие заказчики выбирают подрядчика для:
- инженерных изысканий;
- проектирования;
- строительства, капитального ремонта, реконструкции и сноса зданий.
Как проходят тендеры на строительство. Всё начинается с того, что заказчик публикует извещение. Обычно его размещают в открытом доступе — на сайте госзакупок или электронной торговой площадке.
Но для строительства режимных объектов или в рамках гособоронзаказа проводят и закрытые процедуры: заказчик сам направляет приглашения компаниям, имеющим необходимые допуски.
Далее стартует приём заявок: подрядчики изучают документацию и готовят предложения. Выбор победителя зависит от типа торгов:
- на конкурсе комиссия сравнивает заявки по совокупности критериев — цена, сроки, опыт, наличие кадров и техники;
- на аукционе участники торгуются в режиме онлайн, пошагово снижая цену, — побеждает предложивший наименьшую.
Госзакупки регулируют 44-ФЗ и 223-ФЗ. Требования к самим работам — Градостроительный кодекс РФ.
Где искать тендеры на строительство
Есть три способа, как поставщику найти контракт:
1. Единая информационная система (ЕИС) — это Единый портал госзакупок, на котором публикуют процедуры по 44-ФЗ и 223-ФЗ.
2. Электронные торговые площадки (ЭТП). Здесь вы найдёте не только тендеры, которые размещены в ЕИС, но и другие: с 2022 года крупные госкомпании вправе не размещать свои торги в открытой части ЕИС — их закупки нужно искать в закрытых секциях электронных площадок. А коммерческие тендеры и вовсе не публикуют в ЕИС, а только на специальных ЭТП.
|Тип площадки
|Наименование площадки
|Для каких закупок
|Федеральные
|Заказ.РФ, Росэлторг, РАД, ТЭК-Торг, Фабрикант, Сбербанк-АСТ, РТС-тендер, ГПБ
|Госзакупки по 44-ФЗ и 223-ФЗ
|Для гособоронзаказа
|АСТ ГОЗ
|Закупки по 44-ФЗ и 223-ФЗ в рамках гособоронзаказа
|Коммерческие
|B2B-Center, Фабрикант, ОТС
|Тендеры частных компаний и госкорпораций
|Собственные системы заказчиков
|СИБУР, Полюс, Полиметалл и другие
|Закрытые торги крупных компаний
3. Агрегаторы. Это сервисы, которые собирают торги со всех площадок в одном окне. Вы настраиваете поиск по ключевым словам и региону — и получаете уведомления о новых лотах.
Виды тендеров на строительные работы
По данным Росстата, объём строительных работ в России в 2025 году составил 18,8 трлн ₽.
Государственные и коммерческие тендеры
Тендеры бывают государственными — их проводят по 44-ФЗ и 223-ФЗ.
Государственные тендеры: 44-ФЗ
Именно 44-ФЗ задаёт жёсткие правила и рамки. Процедуры по этому закону бывают трёх видов:
Аукцион. Заказчик выбирает подрядчика по наименьшей цене. Аукционы проводят для стандартных работ, по которым можно составить чёткое техническое задание. Например, малярные работы или устройство инженерных сетей.
Конкурс. Заказчик оценивает заявку и определяет победителя по баллам. Баллы начисляют за подтверждённый опыт на аналогичных объектах, наличие профильных специалистов и собственной техники. Обычно за цену начисляют не менее 60%, а за квалификацию (опыт, кадры, оборудование) — не менее 40%.
Конкурсы объявляют на сложные объекты, где важны репутация и опыт подрядчика. Например, строительство школы или реконструкция моста — здесь недостаточно назвать низкую цену, нужно доказать заказчику, что справишься с исполнением контракта.
Запрос котировок. Для строительства это редкость. Участник указывает цену в заявке, заказчик выбирает наименьшую. Максимум — 500 000 ₽. Процедуры проводят для небольших работ. Например, для замены дверей в школе или косметического ремонта в администрации.
Государственные тендеры: 223-ФЗ
По 223-ФЗ такой чёткой классификации нет. Заказчик сам определяет, как будет проходить закупка. Но на практике чаще всего проводят конкурсы и запросы предложений, где победителя выбирают по совокупности критериев: цена, опыт, кадры и оборудование.
Коммерческие тендеры
Коммерческие тендеры проводят частные компании, обычно в виде конкурсов. Заказчики сами устанавливают правила, могут проводить переговоры, чтобы обсудить детали и договориться о цене.
Проектирование, строительство, ремонт и реконструкция
Чтобы говорить на одном языке с заказчиками, важно понимать, на какие виды работ обычно проводят тендеры. В таблице — основная классификация.
|Вид работ
|Что входит
|Проектирование и инженерные изыскания
|Разработка проектной документации, геодезия, геология, гидрогеология, дендрология, экология, сметы
|Строительство
|Создание объектов с нуля: дороги, промсооружения, школы, больницы и так далее
|Реконструкция
|Изменение параметров объекта: перестройка, надстройка, замена несущих конструкций
|Капитальный ремонт
|Замена или восстановление конструкций (кроме несущих), инженерных систем, кровли
|Текущий ремонт
|Косметическая отделка, покраска, замена покрытий, мелкое устранение повреждений
|Снос объектов
|Разрушение, разборка, демонтаж зданий и сооружений
Как подготовиться к участию в тендере на строительство
Изучите заказчика. Посмотрите его предыдущие тендеры: кто побеждал, были ли расторжения, суды. Это поможет понять, на чём делать акцент и как не попасть к недобросовестному заказчику.
Проанализируйте конкурентов. Изучите протоколы закупок в ЕИС и выделите основных игроков рынка. Чтобы определить свою ценовую стратегию, просмотрите их сайты и проверьте деловую репутацию.
Оцените свои возможности. Посчитайте затраты. Проанализируйте сроки выполнения работ и загруженность своих специалистов.
Какие требования предъявляются к участникам строительных тендеров
Чтобы участвовать в строительных тендерах, компания должна соответствовать ряду обязательных требований.
Членство в СРО. Оно обязательно, если вы участвуете в тендере на капитальный ремонт крыши, фасада, инженерных систем, — независимо от суммы контракта. А также если цена договора превышает 10 млн ₽ — для любых других строительных работ.
Опыт. Обычно не менее 3–5 лет профильных работ.
Кадры и техника. В штате — специалисты с профильным образованием. Также у компании должна быть своя или арендованная техника.
Финансовая устойчивость. Отсутствие долгов по налогам, убытков и банкротств.
Обеспечение заявки и контракта. Участник должен перевести денежные средства на счёт заказчика или предоставить банковскую гарантию.
Конкретный перечень требований заказчик прописывает в документации. Все они должны соответствовать закону и не ограничивать конкуренцию.
Какие документы нужны для участия в тендере на строительство
Если не приложить что-то важное или ошибиться в оформлении, комиссия отклонит заявку. Чтобы вы ничего не упустили, разделим документы на три категории.
Базовый комплект документов
Без него заявку не допустят к рассмотрению.
Выписка ЕГРЮЛ или ЕГРИП. Подойдёт только свежая, не старше шести месяцев. Лучше бесплатно скачать электронную версию с подписью ФНС на сайте налоговой.
Декларация о соответствии. Подтверждает, что у компании нет долгов, банкротства и других ограничений. В электронных процедурах её формирует сама площадка, вам остаётся проверить и подписать.
Регистрационные документы. ИНН, ОГРН, устав и учредительные документы. Можно приложить сканы.
Подтверждение полномочий руководителя. Сканы приказа о назначении директора и его паспорта.
Решение об одобрении крупной сделки. Подтверждает, что руководитель вправе заключать контракт на сумму закупки. Если срок в документе не указан, действует год. Без него заявку отклонят.
Карточка организации с реквизитами. Полное и сокращённое наименование, ИНН, КПП, ОГРН, юридический адрес.
Декларация о принадлежности к льготным категориям. Если относитесь к субъектам малого и среднего предпринимательства (СМП), организациям инвалидов и так далее.
Обычно достаточно простых сканов — заявка подписывается электронной подписью. Но по 223-ФЗ или в коммерческих тендерах заказчик может запросить нотариальное заверение, он пропишет это в документации. Такое бывает редко, но требования к оформлению заявки нужно читать внимательно.
Лицензии, СРО и специальные разрешения
Эти документы подтверждают ваше право выполнять строительные работы.
Выписка из реестра СРО. Это главный документ для строительных тендеров. Он подтверждает, что у компании есть необходимые компетенции, финансовые гарантии, страхование ответственности.
Выписка должна быть получена не позднее чем за месяц до окончания приёма заявок, а ваше членство должно быть активным. Иначе заявку отклонят.
Лицензии на некоторые виды работ. Их запрашивают, если это предусмотрено законом. Например:
- лицензия на производство маркшейдерских работ — при строительстве подземных сооружений;
- лицензия на экспертизу промышленной безопасности — для обследования зданий на опасных объектах.
Документы для подтверждения квалификации
В конкурсах на строительство заказчик оценивает не только соответствие формальным требованиям, но и надёжность подрядчика. Вот что может запросить заказчик.
Опыт. Копии договоров и актов выполненных работ по аналогичным объектам, рекомендательные письма. Заказчику важно увидеть, что вы делали это раньше.
Кадры. Дипломы, удостоверения, например о допуске к высотным работам, подтверждение членства в реестре НОПРИЗ.
Оборудование и техника. Договоры купли-продажи, лизинга или аренды, ПТС, технические паспорта. Так вы подтвердите, что можете использовать свои ресурсы.
Финансовая устойчивость. Бухгалтерский баланс, справки об оборотах и отсутствии задолженности. Заказчик ищет стабильного контрагента, цифры нужны ему для анализа.
Как подать заявку на тендер на строительство
Большинство закупок проходят онлайн — на электронных торговых площадках. Чтобы принять в них участие, нужно:
- оформить электронную подпись — для директора её выпускает ФНС, для сотрудника — любой удостоверяющий центр;
- пройти регистрацию в ЕИС — это даёт автоматический доступ к восьми федеральным площадкам;
- выбрать подходящий тендер, собрать документы и отправить заявку.
Как повысить шансы выиграть тендер на строительство
В строительных тендерах часто оценивают совокупность факторов: объекты сложные, а заказчику нужна гарантия, что работы выполнят качественно и в срок.
Подтверждение квалификации
Чтобы не собирать заявку в ночь перед подачей, подготовьтесь заранее.
Заведите реестры. Например, по выполненным контрактам. Для этого подойдёт таблица Excel c колонками: заказчик, объект, сумма, сроки, реквизиты договора и актов. Когда заказчик запросит справку об опыте, вы просто скопируете данные.
Собирайте документы по специалистам. На каждого сотрудника заведите отдельную папку. Сохраняйте удостоверения и дипломы.
Следите за актуальностью финансовых документов. Балансы и выписки лучше запрашивать у бухгалтера регулярно. Тогда к моменту подачи у вас будут актуальные данные.
Ведите учёт техники и оборудования. Сканируйте чеки, технические паспорта, договоры аренды или лизинга. Если у вас есть буровая установка, а документы не приложены, вам не поставят баллы за технику.
Выполняйте требования технического задания буквально. Если заказчику нужны три специалиста с удостоверением водолаза, приложите документы именно на них. Лишние дипломы сотрудников засорят заявку и создадут сложности при проверке.
Готовность к разъяснениям и переговорам
В коммерческих тендерах или по 223-ФЗ заказчик имеет право запросить разъяснения по заявке или уточнить предложение. Не игнорируйте такие запросы и не тяните с ответом — на это обычно даётся ограниченное время, оно будет указано в запросе.
В некоторых процедурах возможны переговоры или уточнение условий. Участвуйте в них, если это предусмотрено. Иногда даже можно услышать предложения конкурентов и скорректировать свою цену.
Выбор подходящих тендеров
Начинайте с закупок, в которых условия соответствуют вашим реальным возможностям:
- сопоставьте свой опыт и масштаб работ;
- проанализируйте сроки выполнения;
- оцените загруженность специалистов и своей техники.
Если вы выиграете тендер по 44-ФЗ или 223-ФЗ, но не выполните условия договора, то высока вероятность попасть в реестр недобросовестных поставщиков.
Как участвовать в тендерах на строительство начинающему
Как выиграть тендер на строительство тем, у кого пока нет портфолио.
Начните с малого
Для тендеров с начальной ценой до 10 млн ₽ членство в СРО не требуется. Среди таких процедур много текущего ремонта, отделки, благоустройства, мелких монтажных работ. Например, в сервисе «Поиск тендеров» можно найти такие закупки — в разделе «Тендеры на строительство» собраны лоты с 600+ площадок.
Обратите внимание на закупки для субъектов малого и среднего предпринимательства — они отмечены «для СМП». Крупные компании в них участвовать не могут, поэтому конкуренция ниже.
Привлекайте чужой опыт
В некоторых тендерах разрешён субподряд. Вы подаётесь как генеральный подрядчик, а в заявке прикладываете документы субподрядчика — технику, кадры, опыт. Так можно получить недостающие баллы и выиграть свой первый тендер даже без портфолио.
Станьте субподрядчиком сами
Для госконтрактов по 44-ФЗ субподряд не даст вам опыта, который можно будет предъявить в следующих тендерах. Но в коммерческих закупках репутация и надёжность значат очень много. Если вы хорошо выполните работу, вас запомнят.
К тому же многие крупные компании ищут субподрядчиков в регионах. Удачное сотрудничество может перерасти в прямое приглашение на следующий тендер — уже в роли подрядчика.
Как узнать, кто выиграл тендер на строительство
После окончания закупки по 44-ФЗ и 223-ФЗ итоги всегда публикуют официально — скрытых результатов не бывает. Узнать, кто выиграл тендер, можно через ЕИС и на электронной торговой площадке.
Через ЕИС. Это самый простой способ: зайдите в карточку процедуры, в которой участвовали, и перейдите в раздел «Результаты определения поставщика» (44-ФЗ) или «Протоколы» (223-ФЗ). Там заказчик последовательно публикует:
- протокол рассмотрения заявок — кто допущен;
- протокол подачи ценовых предложений — если был аукцион;
- итоговый протокол с победителем и ценой контракта.
Кроме основных протоколов, заказчик может публиковать и промежуточные протоколы — например о ходе подачи дополнительных ценовых предложений.
На электронной торговой площадке. Все протоколы дублируются в личном кабинете и в карточке закупки на той площадке, где проходили торги. Обычно в разделах «Документы» или «Протоколы».
Коммерческие заказчики не обязаны публиковать полные протоколы в открытом доступе. Часто они сообщают результат только победителю, реже публикуют протоколы на площадке.