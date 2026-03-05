Поиск
  1. tochka.com
  2. Точка Банк: блог
  3. Закупки и тендеры
  4. Тендеры на строительство: как участвовать и выигрывать
Закупки и тендеры
Закупки и тендеры

Тендеры на строительство: как участвовать и выигрывать

Только за 2025 год объём строительных работ в России составил 18,8 трлн ₽, и значительная часть из них распределяется через тендеры. Точка Банк рассказывает, как стать подрядчиком и участвовать в тендерах.

05.03.2026
1098
1098

Оглавление

Вся работа с закупками в одном поисковике

Ищите и сохраняйте тендеры, изучайте условия контракта и скачивайте документацию
Подключить бесплатно

Получите банковскую гарантию

Получите банковскую гарантию

Вся работа с закупками в одном поисковике

Ищите и сохраняйте тендеры, изучайте условия контракта и скачивайте документацию
Подключить бесплатно

Получите банковскую гарантию

Получите банковскую гарантию

Авторы

Многие думают, что строительные тендеры — это только для крупных компаний, ведь у них есть и оборудование, и ресурсы, и связи. Но даже новичок и малый бизнес может принять в них участие. В статье расскажем, где искать закупки, какие документы потребуются и как получить свой первый контракт.

Коротко
Тендеры на строительство бывают государственными (44‑ФЗ, 223‑ФЗ) и коммерческими. Искать их можно в ЕИС, на электронных площадках или через агрегаторы.
На строительные работы чаще проводят аукционы и конкурсы. Чтобы в них участвовать, нужно подготовить базовый пакет документов, а для крупных контрактов — ещё и выписку из саморегулируемой организации (СРО) с подтверждением квалификации.
Новичкам стоит начинать с закупок до 10 млн ₽, где требования мягче, а первые шаги — проще.

Как работают тендеры на строительство  

Строительные тендеры — это конкурентные процедуры, где государственные или коммерческие заказчики выбирают подрядчика для:

  • инженерных изысканий;
  • проектирования;
  • строительства, капитального ремонта, реконструкции и сноса зданий.
Работайте с закупками в одном месте
Ищите и сохраняйте тендеры, изучайте условия контракта, скачивайте документацию, подавайте заявки на банковские гарантии — всё в одном поисковике.

Основные возможности — бесплатно!

Как проходят тендеры на строительство. Всё начинается с того, что заказчик публикует извещение. Обычно его размещают в открытом доступе — на сайте госзакупок или электронной торговой площадке.

Но для строительства режимных объектов или в рамках гособоронзаказа проводят и закрытые процедуры: заказчик сам направляет приглашения компаниям, имеющим необходимые допуски.

Далее стартует приём заявок: подрядчики изучают документацию и готовят предложения. Выбор победителя зависит от типа торгов:

  • на конкурсе комиссия сравнивает заявки по совокупности критериев — цена, сроки, опыт, наличие кадров и техники;
  • на аукционе участники торгуются в режиме онлайн, пошагово снижая цену, — побеждает предложивший наименьшую.

Госзакупки регулируют 44-ФЗ и 223-ФЗ. Требования к самим работам — Градостроительный кодекс РФ.

Где искать тендеры на строительство 

Есть три способа, как поставщику найти контракт: 

1. Единая информационная система (ЕИС) — это Единый портал госзакупок, на котором публикуют процедуры по 44-ФЗ и 223-ФЗ. 

2. Электронные торговые площадки (ЭТП).  Здесь вы найдёте не только тендеры, которые размещены в ЕИС, но и другие: с 2022 года крупные госкомпании вправе не размещать свои торги в открытой части ЕИС — их закупки нужно искать в закрытых секциях электронных площадок. А коммерческие тендеры и вовсе не публикуют в ЕИС, а только на специальных ЭТП.

Тип площадкиНаименование площадкиДля каких закупок
ФедеральныеЗаказ.РФ, Росэлторг, РАД, ТЭК-Торг, Фабрикант, Сбербанк-АСТ, РТС-тендер, ГПБ  Госзакупки по 44-ФЗ и 223-ФЗ
Для гособоронзаказаАСТ ГОЗЗакупки по 44-ФЗ и 223-ФЗ в рамках гособоронзаказа
КоммерческиеB2B-Center, Фабрикант, ОТСТендеры частных компаний и госкорпораций
Собственные системы заказчиковСИБУР, Полюс, Полиметалл и другиеЗакрытые торги крупных компаний 

3. Агрегаторы. Это сервисы, которые собирают торги со всех площадок в одном окне. Вы настраиваете поиск по ключевым словам и региону — и получаете уведомления о новых лотах. 

Виды тендеров на строительные работы  

По данным Росстата, объём строительных работ в России в 2025 году составил 18,8 трлн ₽. 

Государственные и коммерческие тендеры  

Тендеры бывают государственными — их проводят по 44-ФЗ и 223-ФЗ. 

Государственные тендеры: 44-ФЗ

Именно 44-ФЗ задаёт жёсткие правила и рамки. Процедуры по этому закону бывают трёх видов:  

Аукцион. Заказчик выбирает подрядчика по наименьшей цене. Аукционы проводят для стандартных работ, по которым можно составить чёткое техническое задание. Например, малярные работы или устройство инженерных сетей. 

Конкурс. Заказчик оценивает заявку и определяет победителя по баллам. Баллы начисляют за подтверждённый опыт на аналогичных объектах, наличие профильных специалистов и собственной техники. Обычно за цену начисляют не менее 60%, а за квалификацию (опыт, кадры, оборудование) — не менее 40%.

ПРИМЕР
Подрядчик предлагает лучшую цену — за это ему начисляют, например, 100 баллов. Но в итоговой оценке эти 100 баллов превратятся в 60 с учётом веса критерия. Порядок расчёта заказчик прописывает в документации, там можно изучить формулы и коэффициенты.

Конкурсы объявляют на сложные объекты, где важны репутация и опыт подрядчика. Например, строительство школы или реконструкция моста — здесь недостаточно назвать низкую цену, нужно доказать заказчику, что справишься с исполнением контракта. 

Запрос котировок. Для строительства это редкость. Участник указывает цену в заявке, заказчик выбирает наименьшую. Максимум — 500 000 ₽. Процедуры проводят для небольших работ. Например, для замены дверей в школе или косметического ремонта в администрации. 

Государственные тендеры: 223-ФЗ

По 223-ФЗ такой чёткой классификации нет. Заказчик сам определяет, как будет проходить закупка. Но на практике чаще всего проводят конкурсы и запросы предложений, где победителя выбирают по совокупности критериев: цена, опыт, кадры и оборудование. 

Коммерческие тендеры

Коммерческие тендеры проводят частные компании, обычно в виде конкурсов. Заказчики сами устанавливают правила, могут проводить переговоры, чтобы обсудить детали и договориться о цене.

Проектирование, строительство, ремонт и реконструкция  

Чтобы говорить на одном языке с заказчиками, важно понимать, на какие виды работ обычно проводят тендеры. В таблице — основная классификация.

Вид работ
Что входит
Проектирование и инженерные изысканияРазработка проектной документации, геодезия, геология, гидрогеология, дендрология, экология, сметы
СтроительствоСоздание объектов с нуля: дороги, промсооружения, школы, больницы и так далее
РеконструкцияИзменение параметров объекта: перестройка, надстройка, замена несущих конструкций
Капитальный ремонтЗамена или восстановление конструкций (кроме несущих), инженерных систем, кровли
Текущий ремонтКосметическая отделка, покраска, замена покрытий, мелкое устранение повреждений
Снос объектовРазрушение, разборка, демонтаж зданий и сооружений

Как подготовиться к участию в тендере на строительство  

Изучите заказчика. Посмотрите его предыдущие тендеры: кто побеждал, были ли расторжения, суды. Это поможет понять, на чём делать акцент и как не попасть к недобросовестному заказчику. 

ПРИМЕР
Если заказчик часто расторгает контракты в одностороннем порядке, стоит проявить осторожность. Изучите техзадание и проект контракта — возможно, у объекта есть специфические особенности, которые не замечают подрядчики.

Проанализируйте конкурентов. Изучите протоколы закупок в ЕИС и выделите основных игроков рынка. Чтобы определить свою ценовую стратегию, просмотрите их сайты и проверьте деловую репутацию.

Оцените свои возможности. Посчитайте затраты. Проанализируйте сроки выполнения работ и загруженность своих специалистов. 

Какие требования предъявляются к участникам строительных тендеров

Чтобы участвовать в строительных тендерах, компания должна соответствовать ряду обязательных требований.

Членство в СРО. Оно обязательно, если вы участвуете в тендере на капитальный ремонт крыши, фасада, инженерных систем, — независимо от суммы контракта. А также если цена договора превышает 10 млн ₽ — для любых других строительных работ.

Опыт. Обычно не менее 3–5 лет профильных работ. 

Кадры и техника. В штате — специалисты с профильным образованием. Также у компании должна быть своя или арендованная техника. 

Финансовая устойчивость. Отсутствие долгов по налогам, убытков и банкротств.

Обеспечение заявки и контракта. Участник должен перевести денежные средства на счёт заказчика или предоставить банковскую гарантию.

Конкретный перечень требований заказчик прописывает в документации. Все они должны соответствовать закону и не ограничивать конкуренцию.

Какие документы нужны для участия в тендере на строительство  

Если не приложить что-то важное или ошибиться в оформлении, комиссия отклонит заявку. Чтобы вы ничего не упустили, разделим документы на три категории.

Базовый комплект документов  

Без него заявку не допустят к рассмотрению.

Выписка ЕГРЮЛ или ЕГРИП. Подойдёт только свежая, не старше шести месяцев. Лучше бесплатно скачать электронную версию с подписью ФНС на сайте налоговой. 

Декларация о соответствии. Подтверждает, что у компании нет долгов, банкротства и других ограничений. В электронных процедурах её формирует сама площадка, вам остаётся проверить и подписать.

Регистрационные документы. ИНН, ОГРН, устав и учредительные документы. Можно приложить сканы.

Подтверждение полномочий руководителя. Сканы приказа о назначении директора и его паспорта.

Решение об одобрении крупной сделки. Подтверждает, что руководитель вправе заключать контракт на сумму закупки. Если срок в документе не указан, действует год. Без него заявку отклонят.

Карточка организации с реквизитами. Полное и сокращённое наименование, ИНН, КПП, ОГРН, юридический адрес.

Декларация о принадлежности к льготным категориям. Если относитесь к субъектам малого и среднего предпринимательства (СМП), организациям инвалидов и так далее.

Обычно достаточно простых сканов — заявка подписывается электронной подписью. Но по 223-ФЗ или в коммерческих тендерах заказчик может запросить нотариальное заверение, он пропишет это в документации. Такое бывает редко, но требования к оформлению заявки нужно читать внимательно.

Соберите в одном месте весь базовый комплект. Это сэкономит время и снизит риски отклонения по формальным причинам: не приложили устав, подгрузили устаревшую выписку ЕГРЮЛ.
Точка Банк подготовил шаблоны: решение об одобрении крупной сделки, декларация о соответствии и другие документы.

Лицензии, СРО и специальные разрешения  

Эти документы подтверждают ваше право выполнять строительные работы.

Выписка из реестра СРО. Это главный документ для строительных тендеров. Он подтверждает, что у компании есть необходимые компетенции, финансовые гарантии, страхование ответственности.

Выписка должна быть получена не позднее чем за месяц до окончания приёма заявок, а ваше членство должно быть активным. Иначе заявку отклонят.

Лицензии на некоторые виды работ. Их запрашивают, если это предусмотрено законом. Например:

  • лицензия на производство маркшейдерских работ — при строительстве подземных сооружений; 
  • лицензия на экспертизу промышленной безопасности — для обследования зданий на опасных объектах.

Документы для подтверждения квалификации

В конкурсах на строительство заказчик оценивает не только соответствие формальным требованиям, но и надёжность подрядчика. Вот что может запросить заказчик.

Опыт. Копии договоров и актов выполненных работ по аналогичным объектам, рекомендательные письма. Заказчику важно увидеть, что вы делали это раньше.

Кадры. Дипломы, удостоверения, например о допуске к высотным работам, подтверждение членства в реестре НОПРИЗ. 

Оборудование и техника. Договоры купли-продажи, лизинга или аренды, ПТС, технические паспорта. Так вы подтвердите, что можете использовать свои ресурсы.

Финансовая устойчивость. Бухгалтерский баланс, справки об оборотах и отсутствии задолженности. Заказчик ищет стабильного контрагента, цифры нужны ему для анализа.

Как подать заявку на тендер на строительство  

Большинство закупок проходят онлайн — на электронных торговых площадках. Чтобы принять в них участие, нужно:

  • оформить электронную подпись — для директора её выпускает ФНС, для сотрудника — любой удостоверяющий центр;
  • пройти регистрацию в ЕИС — это даёт автоматический доступ к восьми федеральным площадкам;
  • выбрать подходящий тендер, собрать документы и отправить заявку.

Как повысить шансы выиграть тендер на строительство  

В строительных тендерах часто оценивают совокупность факторов: объекты сложные, а заказчику нужна гарантия, что работы выполнят качественно и в срок.

Подтверждение квалификации

Чтобы не собирать заявку в ночь перед подачей, подготовьтесь заранее.

Заведите реестры. Например, по выполненным контрактам. Для этого подойдёт таблица Excel c колонками: заказчик, объект, сумма, сроки, реквизиты договора и актов. Когда заказчик запросит справку об опыте, вы просто скопируете данные.

Собирайте документы по специалистам. На каждого сотрудника заведите отдельную папку. Сохраняйте удостоверения и дипломы. 

Следите за актуальностью финансовых документов. Балансы и выписки лучше запрашивать у бухгалтера регулярно. Тогда к моменту подачи у вас будут актуальные данные.

Ведите учёт техники и оборудования. Сканируйте чеки, технические паспорта, договоры аренды или лизинга. Если у вас есть буровая установка, а документы не приложены, вам не поставят баллы за технику.

Выполняйте требования технического задания буквально. Если заказчику нужны три специалиста с удостоверением водолаза, приложите документы именно на них. Лишние дипломы сотрудников засорят заявку и создадут сложности при проверке.

Готовность к разъяснениям и переговорам  

В коммерческих тендерах или по 223-ФЗ заказчик имеет право запросить разъяснения по заявке или уточнить предложение. Не игнорируйте такие запросы и не тяните с ответом — на это обычно даётся ограниченное время, оно будет указано в запросе.

В некоторых процедурах возможны переговоры или уточнение условий. Участвуйте в них, если это предусмотрено. Иногда даже можно услышать предложения конкурентов и скорректировать свою цену.

Выбор подходящих тендеров  

Начинайте с закупок, в которых условия соответствуют вашим реальным возможностям:

  • сопоставьте свой опыт и масштаб работ;
  • проанализируйте сроки выполнения;
  • оцените загруженность специалистов и своей техники.

Если вы выиграете тендер по 44-ФЗ или 223-ФЗ, но не выполните условия договора, то высока вероятность попасть в реестр недобросовестных поставщиков. 

Как участвовать в тендерах на строительство начинающему  

Как выиграть тендер на строительство тем, у кого пока нет портфолио.

Начните с малого 

Для тендеров с начальной ценой до 10 млн ₽ членство в СРО не требуется. Среди таких процедур много текущего ремонта, отделки, благоустройства, мелких монтажных работ. Например, в сервисе «Поиск тендеров» можно найти такие закупки — в разделе «Тендеры на строительство» собраны лоты с 600+ площадок.

Обратите внимание на закупки для субъектов малого и среднего предпринимательства — они отмечены «для СМП». Крупные компании в них участвовать не могут, поэтому конкуренция ниже.

ВАЖНО
По 44-ФЗ заказчик вправе требовать опыт согласно Постановлению Правительства РФ от 29.12.2021 №2571. Подойдут только исполненные госконтракты, сумма каждого — не менее 20% от начальной цены текущей закупки.
В закупках до 10 млн ₽ такое требование встречается редко. Именно с них и стоит начинать. Как только выполните несколько таких контрактов — участвуйте в тендерах, где требуется опыт.

Привлекайте чужой опыт 

В некоторых тендерах разрешён субподряд. Вы подаётесь как генеральный подрядчик, а в заявке прикладываете документы субподрядчика — технику, кадры, опыт. Так можно получить недостающие баллы и выиграть свой первый тендер даже без портфолио.

Станьте субподрядчиком сами

Для госконтрактов по 44-ФЗ субподряд не даст вам опыта, который можно будет предъявить в следующих тендерах. Но в коммерческих закупках репутация и надёжность значат очень много. Если вы хорошо выполните работу, вас запомнят.  

К тому же многие крупные компании ищут субподрядчиков в регионах. Удачное сотрудничество может перерасти в прямое приглашение на следующий тендер — уже в роли подрядчика.

Как узнать, кто выиграл тендер на строительство  

После окончания закупки по 44-ФЗ и 223-ФЗ итоги всегда публикуют официально — скрытых результатов не бывает. Узнать, кто выиграл тендер, можно через ЕИС и на электронной торговой площадке.

Через ЕИС. Это самый простой способ: зайдите в карточку процедуры, в которой участвовали, и перейдите в раздел «Результаты определения поставщика» (44-ФЗ) или «Протоколы» (223-ФЗ). Там заказчик последовательно публикует:

  • протокол рассмотрения заявок — кто допущен;
  • протокол подачи ценовых предложений — если был аукцион;
  • итоговый протокол с победителем и ценой контракта.

Кроме основных протоколов, заказчик может публиковать и промежуточные протоколы — например о ходе подачи дополнительных ценовых предложений.

На электронной торговой площадке. Все протоколы дублируются в личном кабинете и в карточке закупки на той площадке, где проходили торги. Обычно в разделах «Документы» или «Протоколы».

Коммерческие заказчики не обязаны публиковать полные протоколы в открытом доступе. Часто они сообщают результат только победителю, реже публикуют протоколы на площадке.

Вопросы по теме

Как найти тендер на строительство?

Ищите в ЕИС или на электронных площадках. А чтобы не мониторить десятки сайтов вручную, используйте агрегаторы, например Поиск тендеров: сервис соберёт всё в одном окне и пришлёт уведомления.

Как участвовать в тендерах на строительство начинающему?

Начните с закупок до 10 млн ₽, где не требуется СРО. И обратите внимание на лоты для субъектов СМП. Также первые контракты можете получить через субподряд.

Обязательно ли вступать в СРО для строительных тендеров?

Да, в двух случаях: если цена контракта превышает 10 млн ₽ или если вы участвуете в капитальном ремонте — независимо от суммы.

Какие документы нужны для участия в тендере на строительство?

Выписка ЕГРЮЛ, декларация о соответствии, устав, ИНН, ОГРН, приказ о назначении директора, решение об одобрении крупной сделки, карточка организации. Если требуется — допуск СРО, лицензии, документы об опыте, кадрах и технике.


Внимательно читайте условия документации, там всегда указан точный перечень.

Где посмотреть, кто выиграл тендер на строительство?

В карточке закупки на ЕИС или на той электронной площадке, где проходили торги. Итоговые протоколы публикуют в открытом доступе. В коммерческих тендерах результаты часто сообщают только победителю.

Другие статьи по теме

30 СЕНТЯБРЯ 2025
35 135
Валентина Неупокоева
44-ФЗ простыми словами: полный разбор закона и правил участия в госзакупке для начинающих
8 АПРЕЛЯ 2026
8504
Валентина Неупокоева
Запрос котировок в электронной форме по 44-ФЗ

Точка — банк для предпринимателей и предприятий

Больше 700 000 клиентов

По всей стране

Экосистема для бизнеса

Онлайн-бухгалтерия, эквайринг, ВЭД, госзакупки и другое

Полностью онлайн

Решим любой вопрос в чате или по телефону

Все категории

Клиентский опыт
Клиентский опыт
Цифровой рубль
Цифровой рубль
Управление финансами
Управление финансами
Новости
Новости
Транспортный ЭДО
Транспортный ЭДО
Закупки и тендеры
Закупки и тендеры
Маркировка
Маркировка
Кредиты
Кредиты
Ликвидация ИП
Ликвидация ИП
ВЭД
ВЭД
Кадровый учёт
Кадровый учёт
ЭДО
ЭДО
Инвестиции
Инвестиции
Самозанятые
Самозанятые
Зарплатный проект
Зарплатный проект
Развитие бизнеса
Развитие бизнеса
QR-коды
QR-коды
Маркетплейсы
Маркетплейсы
Новый бизнес
Новый бизнес
Эквайринг
Эквайринг
Бухгалтерия
Бухгалтерия
Безопасный бизнес
Безопасный бизнес
АУСН
АУСН
Расчётные счета
Расчётные счета
Регистрация бизнеса
Регистрация бизнеса

Получите банковскую гарантию

Получите банковскую гарантию

Сервисы

Единый кабинет селлераБанковские гарантииОнлайн-бухгалтерия для ИПОнлайн-бухгалтерия для ОООЭквайрингЭквайринг для ИПТорговый эквайрингИнтернет-эквайрингСБП для бизнесаКонтрольно-кассовая техникаОнлайн-кассыОблачные кассыЗарплатный проектAPI Точка БанкТаможенное оформлениеВЭДПлатежи за границуДосье контрагента1С: ДиректБанкЭлектронный документооборотТранспортный ЭДОИИ-генераторы для бизнесаВсе сервисы для бизнесаЗакупки из КитаяПоиск ИННВыбор системы налогообложенияПортал в бизнес
Бесплатная регистрация бизнеса
Открытие счёта
Финансы
Сервисы
Единый кабинет селлераБанковские гарантииОнлайн-бухгалтерия для ИПОнлайн-бухгалтерия для ОООЭквайрингЭквайринг для ИПТорговый эквайрингИнтернет-эквайрингСБП для бизнесаКонтрольно-кассовая техникаОнлайн-кассыОблачные кассыЗарплатный проектAPI Точка БанкТаможенное оформлениеВЭДПлатежи за границуДосье контрагента1С: ДиректБанкЭлектронный документооборотТранспортный ЭДОИИ-генераторы для бизнесаВсе сервисы для бизнесаЗакупки из КитаяПоиск ИННВыбор системы налогообложенияПортал в бизнес
Безопасность бизнеса
Бонусы
Поддержка