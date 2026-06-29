Коротко

Таможенный представитель — юридическое лицо. Он обязан входить в Реестр ФТС, иметь договор страхования на 20 млн ₽ и предоставлять банковскую гарантию на сумму, эквивалентную 500 000 €.



Таможенный представитель ВЭД — посредник между таможней и владельцем груза. Он помогает декларировать товары, готовит документы, подбирает коды ТН ВЭД. Неофициально его называют брокером.