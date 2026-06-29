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Таможенный представитель

Таможенный представитель — специалист, который оформляет и сопровождает груз при пересечении границы, подаёт декларации, взаимодействует с таможней, рассчитывает пошлины и минимизирует риски. В статье Точка Банк рассказывает, как выбрать таможенного представителя и чем конкретно он может помочь.

29.06.2026
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Коротко
Таможенный представитель ВЭД — посредник между таможней и владельцем груза. Он помогает декларировать товары, готовит документы, подбирает коды ТН ВЭД. Неофициально его называют брокером.
Таможенный представитель — юридическое лицо. Он обязан входить в Реестр ФТС, иметь договор страхования на 20 млн ₽ и предоставлять банковскую гарантию на сумму, эквивалентную 500 000 €.

В 2025 году ФТС возбудила около 170 000 административных дел, и почти половина из них касается юридических лиц. Причины стандартные: заниженная таможенная стоимость, неуплаченные вовремя пошлины и налоги, провоз груза без нужной лицензии или декларации. 

Проблем можно избежать, если в компании работает грамотный специалист по ВЭД. Если его нет, поможет таможенный представитель. Расскажем, кто это, какие услуги оказывает и как его выбрать.

Кто такой таможенный представитель

Таможенный представитель — юридическое лицо, которое по поручению клиента занимается таможенными операциями с товарами. Он ведёт на таможне все процедуры от лица заказчика. Иногда таможенного представителя называют таможенным брокером, но официально это понятие не используется с 2010 года.

Не все компании, которые оказывают услуги в сфере ВЭД, имеют статус таможенного представителя. Чтобы получить этот статус, юридическое лицо должно входить в Реестр ФТС. 

Федеральная таможенная служба еженедельно обновляет реестр таможенных представителей. Чтобы состоять в нём, представитель должен подходить под ряд требований.

  • Иметь статус юридического лица. ИП и физлица могут выступать в качестве платёжных агентов, перевозчиков, агентов по ВЭД, транспортных экспедиторов, консультантов, но не в статусе таможенных представителей.
  • Заключить договор страхования на сумму более 20 млн ₽. Эти деньги покроют возможный ущерб клиента от действий брокера.
  • Не иметь неисполненных обязательств по уплате таможенных платежей. Вряд ли можно доверять компании следить за своими платежами, если она сама кому-то должна.
  • Предоставить банковскую гарантию или другое обеспечение исполнения обязательств в размере 500 000 €.
  • Не иметь непогашенных постановлений по ст. 16.2 КоАП РФ.

Ответственность таможенного представителя

Таможенный представитель разделяет ответственность с клиентом. За любую ошибку владелец товара и брокер отвечают одинаково, в том числе и кошельком. Например, если представитель неверно посчитал таможенную стоимость товара или просрочил уплату пошлины, ему грозит административная ответственность наравне с владельцем товара.

Услуги таможенного представителя

Представитель помогает:

  • Определить коды ТН ВЭД и избежать штрафов за неверно указанные коды.
  • Подготовить документы. Специалист соберёт всю документацию, которая необходима для ввоза, транзита или вывоза продукции, включая сертификаты, декларации, накладные, лицензии и т.д.
  • Защитить интересы клиента. В спорах с таможней брокер встанет на сторону клиента и обоснует правомерность его действий. Также представит его интересы при аудитах и проверках, защитит от необоснованных действий или бездействий таможенных органов.
  • Задекларировать товар. Составит таможенную декларацию без ошибок, что исключит дополнительные проверки таможни, застои в оформлении и задержки товара.
  • Получить лицензию, декларацию или сертификат на товары. Брокеры знают, в каких ситуациях нужны разрешительные документы на продукцию. Помогут получить лицензию, декларацию или сертификат соответствия при необходимости.
  • Проследить за соблюдением норм и правил. Таможенное и налоговое законодательство постоянно меняется, и неподготовленный человек может не уследить за изменениями. Это может привести к неприятным последствиям при растаможке. Представитель всегда действует согласно последним изменениям в законодательстве.
  • Рассчитать и уплатить таможенные платежи: пошлины, налоги, сборы.
  • Оплатить товары иностранного поставщика. Сейчас из России трудно перевести деньги в ряд стран из-за санкций, и брокер может выступить посредником по переводу денег от покупателя продавцу или найдёт платёжного агента.
  • Рассчитать и обосновать таможенную стоимость. Если сделать это неправильно, то таможня проведёт корректировку на основании собственных расчётов и доначислит дополнительные таможенные платежи. А иногда и штрафы по ч. 2 ст. 16.2 КоАП РФ.
  • Найти обычный склад или СВХ и разместить там товар.
  • Перевезти партию товара или сборный груз. Таможенный представитель составит маршрут исходя из бюджета и специфики груза, найдёт транспортную компанию и договорится о перевозке.
  • Помочь с вопросами по логистике, растаможке и т.д. К брокерам обращаются за консультацией в сфере ВЭД.

Таможенный представитель может заниматься ВЭД-направлением компании на аутсорсе. Один или несколько специалистов будут вести внешнеэкономическую деятельность клиента удалённо, и по затратам ему это выйдет дешевле, чем содержать отдел по ВЭД.

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Преимущества работы с таможенным брокером

Преимущества:

  • Экономия времени на таможенное оформление грузов. Грузовладельцу не нужно разбираться в тонкостях работы с таможней. Это экономит время прохождения таможенных процедур. Как правило, брокеры находятся в «зелёном секторе», им доверяют таможенные органы, поэтому груз проходит таможню быстрее. 
  • Экономия времени компании. Сотрудникам не нужно разбираться в таможенном законодательстве, заниматься логистикой, переводами денег и подбором документов. Всё это ложится на брокера, который избавит сотрудников от лишней головоломки, и они смогут заниматься своими непосредственными рабочими делами.
  • Минимизация ошибок при заполнении документов. Если на таможне увидят ошибки в таможенной декларации, иных документах или неправильно определённый код ТН ВЭД, то заставят переделывать документацию. Это грозит штрафами, задержками груза на таможне и другими неприятностями.  
  • Экономия денег компании. Если у юридического лица всего несколько внешнеторговых сделок в год и ВЭД не основное направление, то ему невыгодно содержать одного специалиста или отдел ВЭД в штате. Дешевле заплатить разово за услуги таможенного представителя, который сделает всё качественно и под свою ответственность. Другое дело, когда компания постоянно торгует с зарубежными партнёрами. В этом случае постоянно обращаться к брокерам невыгодно и лучше нанять собственных специалистов.
  • Юридическая помощь. Таможенный представитель подскажет в трудной ситуации, проконсультирует по законам, защитит в суде.

Как выбрать таможенного представителя

Таможенный представитель должен быть зарегистрирован в реестре ФТС. Это главный критерий выбора. Если компании нет в реестре, не рекомендуем с ней работать. В лучшем случае это юридическое лицо, обладающее статусом декларанта или платёжного агента. Набор функций у таких компаний ограничен, а в случае неудачных действий они вряд ли смогут компенсировать весь ущерб, в отличие от брокера.  

Если таможенный представитель есть в реестре ФТС, изучите его репутацию. Можно посмотреть отзывы клиентов в интернете, опубликованные кейсы или благодарственные письма на сайтах брокеров. Если информации нет, запросите её.

ВАЖНО
Если таможенный представитель заявляет, что одинаково хорошо работает с детскими товарами, автозапчастями, лекарствами для животных и промышленными маслами, лучше его не выбирать. У брокера должен быть подтверждённый опыт работы с конкретной категорией товаров, которая интересует клиента. Если он готов взяться за растаможку любого груза, это повод усомниться в его компетенции.
У каждой товарной категории свои тонкости, связанные с подбором кодов ТН ВЭД, таможенными платежами, сертификатами и декларациями, правилами перевозки. И всё это нужно знать досконально, чтобы без проблем провести груз через таможню.

Таможенный брокер должен объяснить свою цену за услуги, рассказать, что входит в базовую стоимость, а что клиенту нужно оплачивать отдельно. Всё это вместе с обязанностями, ответственностью сторон и сроками нужно прописать в договоре. Кстати, не обольщайтесь низкими ценами — если брокер предлагает услуги по явно заниженной стоимости, возможно, он действует в обход закона.

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Этапы работы

Примерный алгоритм работы, который может несущественно отличаться у разных компаний:

  1. Заявка и консультация. Предприниматель связывается с брокером по телефону или переписке, объясняет свои задачи и проблемы, а таможенный представитель даёт ему всю нужную информацию по документам, срокам и другим данным.
  2. Расчёт стоимости. Таможенный представитель, исходя из поставленных задач, определяет полную стоимость своих работ, составляет договор.
  3. Договор и предоплата. Если клиента всё устраивает, то он оплачивает часть или полную стоимость услуг представителя и подписывает с ним договор.
  4. Работа представителя. Он может подготовить документы, подобрать код ТН ВЭД, задекларировать товар, найти СВХ и многое другое как по отдельности, так и комплексно, если клиент заказал пакет услуг.
  5. Завершение сделки. Таможенный представитель отчитывается за работу перед клиентом, и они завершают сотрудничество. Если клиент вносил предоплату, то на этом этапе оплачивает оставшуюся по договору сумму.

Вопросы по теме

Можно ли сэкономить на услугах таможенного брокера?

Не рекомендуем экономить на услугах и выбирать компанию, которая сильно занижает цены по сравнению с конкурентами. Это могут быть мошенники, фирма с плохой репутацией или маленьким опытом.

Чем отличается таможенный брокер от декларанта?

Декларант может только декларировать товары от имени клиента, рассчитывать таможенную стоимость, уплачивать платежи. У брокера обязанности шире — он может хранить и консолидировать грузы, перевозить их, договариваться с перевозчиком, получать сертификаты и лицензии на продукцию. 


Таможенный представитель может выступать декларантом, но не наоборот. К тому же декларантом могут быть физические лица, а представителем — только юридические. 

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