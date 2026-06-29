В 2025 году ФТС возбудила около 170 000 административных дел, и почти половина из них касается юридических лиц. Причины стандартные: заниженная таможенная стоимость, неуплаченные вовремя пошлины и налоги, провоз груза без нужной лицензии или декларации.
Проблем можно избежать, если в компании работает грамотный специалист по ВЭД. Если его нет, поможет таможенный представитель. Расскажем, кто это, какие услуги оказывает и как его выбрать.
Кто такой таможенный представитель
Таможенный представитель — юридическое лицо, которое по поручению клиента занимается таможенными операциями с товарами. Он ведёт на таможне все процедуры от лица заказчика. Иногда таможенного представителя называют таможенным брокером, но официально это понятие не используется с 2010 года.
Не все компании, которые оказывают услуги в сфере ВЭД, имеют статус таможенного представителя. Чтобы получить этот статус, юридическое лицо должно входить в Реестр ФТС.
Федеральная таможенная служба еженедельно обновляет реестр таможенных представителей. Чтобы состоять в нём, представитель должен подходить под ряд требований.
- Иметь статус юридического лица. ИП и физлица могут выступать в качестве платёжных агентов, перевозчиков, агентов по ВЭД, транспортных экспедиторов, консультантов, но не в статусе таможенных представителей.
- Заключить договор страхования на сумму более 20 млн ₽. Эти деньги покроют возможный ущерб клиента от действий брокера.
- Не иметь неисполненных обязательств по уплате таможенных платежей. Вряд ли можно доверять компании следить за своими платежами, если она сама кому-то должна.
- Зарегистрироваться в личном кабинете участника ВЭД на сайте ФТС.
- Предоставить банковскую гарантию или другое обеспечение исполнения обязательств в размере 500 000 €.
- Не иметь непогашенных постановлений по ст. 16.2 КоАП РФ.
Ответственность таможенного представителя
Таможенный представитель разделяет ответственность с клиентом. За любую ошибку владелец товара и брокер отвечают одинаково, в том числе и кошельком. Например, если представитель неверно посчитал таможенную стоимость товара или просрочил уплату пошлины, ему грозит административная ответственность наравне с владельцем товара.
Услуги таможенного представителя
Представитель помогает:
- Определить коды ТН ВЭД и избежать штрафов за неверно указанные коды.
- Подготовить документы. Специалист соберёт всю документацию, которая необходима для ввоза, транзита или вывоза продукции, включая сертификаты, декларации, накладные, лицензии и т.д.
- Защитить интересы клиента. В спорах с таможней брокер встанет на сторону клиента и обоснует правомерность его действий. Также представит его интересы при аудитах и проверках, защитит от необоснованных действий или бездействий таможенных органов.
- Задекларировать товар. Составит таможенную декларацию без ошибок, что исключит дополнительные проверки таможни, застои в оформлении и задержки товара.
- Получить лицензию, декларацию или сертификат на товары. Брокеры знают, в каких ситуациях нужны разрешительные документы на продукцию. Помогут получить лицензию, декларацию или сертификат соответствия при необходимости.
- Проследить за соблюдением норм и правил. Таможенное и налоговое законодательство постоянно меняется, и неподготовленный человек может не уследить за изменениями. Это может привести к неприятным последствиям при растаможке. Представитель всегда действует согласно последним изменениям в законодательстве.
- Рассчитать и уплатить таможенные платежи: пошлины, налоги, сборы.
- Оплатить товары иностранного поставщика. Сейчас из России трудно перевести деньги в ряд стран из-за санкций, и брокер может выступить посредником по переводу денег от покупателя продавцу или найдёт платёжного агента.
- Рассчитать и обосновать таможенную стоимость. Если сделать это неправильно, то таможня проведёт корректировку на основании собственных расчётов и доначислит дополнительные таможенные платежи. А иногда и штрафы по ч. 2 ст. 16.2 КоАП РФ.
- Найти обычный склад или СВХ и разместить там товар.
- Перевезти партию товара или сборный груз. Таможенный представитель составит маршрут исходя из бюджета и специфики груза, найдёт транспортную компанию и договорится о перевозке.
- Помочь с вопросами по логистике, растаможке и т.д. К брокерам обращаются за консультацией в сфере ВЭД.
Таможенный представитель может заниматься ВЭД-направлением компании на аутсорсе. Один или несколько специалистов будут вести внешнеэкономическую деятельность клиента удалённо, и по затратам ему это выйдет дешевле, чем содержать отдел по ВЭД.
Преимущества работы с таможенным брокером
Преимущества:
- Экономия времени на таможенное оформление грузов. Грузовладельцу не нужно разбираться в тонкостях работы с таможней. Это экономит время прохождения таможенных процедур. Как правило, брокеры находятся в «зелёном секторе», им доверяют таможенные органы, поэтому груз проходит таможню быстрее.
- Экономия времени компании. Сотрудникам не нужно разбираться в таможенном законодательстве, заниматься логистикой, переводами денег и подбором документов. Всё это ложится на брокера, который избавит сотрудников от лишней головоломки, и они смогут заниматься своими непосредственными рабочими делами.
- Минимизация ошибок при заполнении документов. Если на таможне увидят ошибки в таможенной декларации, иных документах или неправильно определённый код ТН ВЭД, то заставят переделывать документацию. Это грозит штрафами, задержками груза на таможне и другими неприятностями.
- Экономия денег компании. Если у юридического лица всего несколько внешнеторговых сделок в год и ВЭД не основное направление, то ему невыгодно содержать одного специалиста или отдел ВЭД в штате. Дешевле заплатить разово за услуги таможенного представителя, который сделает всё качественно и под свою ответственность. Другое дело, когда компания постоянно торгует с зарубежными партнёрами. В этом случае постоянно обращаться к брокерам невыгодно и лучше нанять собственных специалистов.
- Юридическая помощь. Таможенный представитель подскажет в трудной ситуации, проконсультирует по законам, защитит в суде.
Как выбрать таможенного представителя
Таможенный представитель должен быть зарегистрирован в реестре ФТС. Это главный критерий выбора. Если компании нет в реестре, не рекомендуем с ней работать. В лучшем случае это юридическое лицо, обладающее статусом декларанта или платёжного агента. Набор функций у таких компаний ограничен, а в случае неудачных действий они вряд ли смогут компенсировать весь ущерб, в отличие от брокера.
Если таможенный представитель есть в реестре ФТС, изучите его репутацию. Можно посмотреть отзывы клиентов в интернете, опубликованные кейсы или благодарственные письма на сайтах брокеров. Если информации нет, запросите её.
Таможенный брокер должен объяснить свою цену за услуги, рассказать, что входит в базовую стоимость, а что клиенту нужно оплачивать отдельно. Всё это вместе с обязанностями, ответственностью сторон и сроками нужно прописать в договоре. Кстати, не обольщайтесь низкими ценами — если брокер предлагает услуги по явно заниженной стоимости, возможно, он действует в обход закона.
Этапы работы
Примерный алгоритм работы, который может несущественно отличаться у разных компаний:
- Заявка и консультация. Предприниматель связывается с брокером по телефону или переписке, объясняет свои задачи и проблемы, а таможенный представитель даёт ему всю нужную информацию по документам, срокам и другим данным.
- Расчёт стоимости. Таможенный представитель, исходя из поставленных задач, определяет полную стоимость своих работ, составляет договор.
- Договор и предоплата. Если клиента всё устраивает, то он оплачивает часть или полную стоимость услуг представителя и подписывает с ним договор.
- Работа представителя. Он может подготовить документы, подобрать код ТН ВЭД, задекларировать товар, найти СВХ и многое другое как по отдельности, так и комплексно, если клиент заказал пакет услуг.
- Завершение сделки. Таможенный представитель отчитывается за работу перед клиентом, и они завершают сотрудничество. Если клиент вносил предоплату, то на этом этапе оплачивает оставшуюся по договору сумму.