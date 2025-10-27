НДС в строительстве: правила уплаты и учёта

Строительство — одна из самых затратных отраслей экономики. Поэтому вопросы налогообложения, особенно НДС, всегда на первом плане. Поправки в Федеральном законе от 28.11.2025 №425-ФЗ предусматривают ряд поправок с 2026 года, которые затронут и строительные компании.

Точка Банк разобрал, какие правила уплаты и учёта НДС изменятся и как это повлияет на участников строительного рынка.

Коротко Федеральный закон №425‑ФЗ уточняет правила налогового контроля, вычетов и льгот, а также порядок налогообложения земельных участков и капитальных вложений. Новые нормы направлены на цифровизацию учёта, прозрачность расчётов и поддержку инвестиционных проектов в строительстве. В 2026 году строительную отрасль ждут изменения в порядке уплаты и учёта НДС. Плательщиками налога станут не только компании на ОСНО, но и часть организаций на УСН — при превышении дохода 20 млн ₽.

Налоговая реформа 2026 года

Общие принципы уплаты НДС в строительстве

НДС взимается со всех этапов строительного процесса — от приобретения материалов и подрядных работ до реализации готовых объектов недвижимости. Строительные компании, являясь плательщиками НДС, обязаны:

выставлять УПД при передаче результатов работ и услуг;

учитывать входной НДС по закупкам материалов, оборудования и услуг;

своевременно исчислять и уплачивать налог в бюджет.

Особое внимание уделяется моменту определения налоговой базы: в строительстве он определяется по мере передачи выполненных работ (этапов) заказчику. Это важно при поэтапном строительстве и длительных контрактах.

Новые положения о налоговом учёте и контроле

В Федеральном законе №425-ФЗ, вносящем изменения в Налоговый кодекс РФ, уточняются нормы, касающиеся налогового мониторинга и отчётности организаций, включая строительные компании.

Теперь налоговый контроль может распространяться на период до утверждения бюджета капитальных расходов и начала инвестиционного проекта, что напрямую связано со строительными инвестициями.

Это позволит ФНС точнее отслеживать движение денег и расчёт НДС при строительстве крупных объектов. То же касается и проектов, которые реализуются по соглашениям о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК).

НДС и капитальные вложения в строительстве

Налоговая реформа уточняет порядок налоговых вычетов по НДС для организаций, участвующих в инвестиционных и строительных проектах.

Если компания работает по соглашению о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК), она может получать налоговые льготы. Например, при строительстве жилых домов, производственных зданий или инженерных объектов. В этом случае НДС можно учитывать по мере освоения капитальных вложений.

Для строительных компаний это особенно важно. Во время реализации проектов они несут большие расходы. Возврат входного НДС за купленные материалы и услуги помогает освободить часть средств и укрепить финансовое положение компании.

Земельные участки и НДС

Отдельное внимание уделяется налогообложению земельных участков, используемых в строительстве.

В новых нормах Налогового кодекса уточнены сроки и порядок уплаты налогов. Это касается и авансовых платежей. Правила применяются для компаний, у которых есть земельные участки под строительство.

Кроме того, корректируется понятие индивидуального жилищного строительства, что важно для застройщиков, работающих с физическими лицами и объектами малоэтажной застройки. Эти уточнения направлены на упрощение налогообложения в сфере жилищного и инфраструктурного строительства.

Практические аспекты учёта НДС

Для строительных компаний при ведении налогового учёта важно учитывать следующие моменты:

Раздельный учёт входного НДС — по облагаемым и необлагаемым операциям. Учёт по этапам — при поэтапной сдаче строительных работ. Долгосрочные договоры — НДС начисляется по мере признания доходов и подписания актов КС-2, КС-3. Авансы от заказчиков — при получении аванса необходимо начислить НДС, который впоследствии принимается к вычету после выполнения работ. Материалы заказчика — если заказчик передаёт материалы подрядчику, НДС не начисляется, но необходимо корректно оформить передачу в учёте.

Уплата НДС

В 2026 году сохраняются правила и сроки по уплате налога. Если срок платежа выпадает на выходной или праздник, перечислить налог можно в ближайший рабочий день.

Сроки сдачи отчётности также сохранены — отчёты, как и раньше, можно будет отправлять в первый рабочий день после выходного.

Какие компании в строительной сфере должны платить НДС

Плательщиками НДС в строительстве считаются компании на общей системе налогообложения (ОСНО). С 2026 года к ним присоединились и те, кто работает на упрощёнке (УСН), — если их доход превысил установленные лимиты 20 млн ₽.

Компании на ОСНО

Все строительные фирмы на общей системе автоматически платят НДС. Их работы и услуги — строительно-монтажные, проектные и другие — считаются объектом налогообложения.

Компании на УСН

С 1 января 2026 года упрощенцы тоже могут стать плательщиками НДС. Это произойдёт, если их годовой доход превысит 20 млн ₽.

Ставки НДС для УСН

Пониженные ставки сохраняются:

5%, если доход от 20 до 272,5 млн ₽;

7%, если доход от 272,5 до 490,5 млн ₽.

Стандартные ставки — 10 и 22% НДС.

Освобождение от НДС

Если доход компании или ИП на УСН не превышает 20 млн ₽ в год, бизнес освобождён от уплаты НДС. Освобождение от налога НДС формируется автоматически до превышения лимита.

Исключения и льготы для застройщиков

Некоторые строительные компании освобождаются от НДС. Например, застройщики, работающие по договорам долевого участия (ДДУ) при строительстве жилых домов.

Строительство через эскроу

С апреля 2025 года подрядчики, которые возводят частные дома через эскроу-счета, также не платят НДС. Это сделано для поддержки частного домостроения и снижения финансовой нагрузки на застройщиков.

Основные налоги в строительстве

Строительные компании и застройщики платят несколько видов налогов. Разберём основные — чтобы понимать, какие обязательства есть у бизнеса в этой сфере.

Налог на прибыль и доход

Компания может работать на общей системе налогообложения (ОСНО) или по упрощённой схеме (УСН). В 2026 году лимиты для УСН увеличили — применять её можно при выручке до 490,5 млн ₽ в год, остаточной стоимости основных средств до 218 млн и численности до 130 сотрудников.

Ставки налога

На ОСНО прибыль облагается по ставке 25%.

На УСН налог уплачивается — 6% с доходов или 15% по системе «Доходы минус расходы». Компании сами выбирают подходящую систему, исходя из оборотов и структуры расходов.

Налог на добавленную стоимость (НДС)

Базовая ставка НДС в строительстве — 22%. Его платят компании и ИП на ОСНО, а также те, кто применяет ЕСХН. С 2026 года НДС обязаны платить и организации на УСН, если их доход превысил 20 млн ₽.

Освобождение и льготы по НДС

Если в 2026 году выручка меньше 20 млн ₽, можно получить освобождение от НДС. Отдельные виды работ тоже не облагаются налогом — например строительство жилья по договорам долевого участия или реставрация памятников архитектуры.

Вычеты по НДС

Застройщики и подрядчики могут уменьшить сумму налога с помощью вычетов. Например, вернуть НДС, уплаченный поставщикам при закупке материалов или подрядных услуг.

Налоговый мониторинг

Крупные строительные компании могут перейти на налоговый мониторинг. Это онлайн-отчётность в ФНС без выездных проверок. Сейчас режим доступен для компаний с оборотом от 800 млн ₽, но лимит может снизиться.

Налог на имущество и землю

Компании платят налог на имущество, числящееся на их балансе. Он распространяется и на объекты незавершённого строительства. Ставка зависит от региона и не превышает 2,2%.

Налог на землю

Если участок в собственности, за него тоже платится налог. Максимальная ставка — 1,5%, но для участков под многоквартирными домами действует льгота — налог не начисляется.

Страховые взносы и НДФЛ

Работодатели перечисляют страховые взносы за сотрудников — 30% от фонда оплаты труда. Также они удерживают НДФЛ с зарплаты работников. С 2025 года действует прогрессивная шкала — ставка зависит от уровня дохода и варьируется от 13 до 22%.

Особенности налогового учёта в строительстве

Строительные проекты часто растягиваются на месяцы и годы. Поэтому важно выбрать правильный способ признания доходов и расходов. Компания может учитывать их по методу начисления или по мере готовности объекта.

Учёт затрат

Затраты в строительстве делятся на прямые и косвенные.

К прямым относят материалы, зарплату рабочих и услуги субподрядчиков — они входят в стоимость объекта.

Косвенные расходы — это административные и управленческие затраты. Их можно списывать сразу или распределять между проектами.

Договоры подряда

Работа с подрядчиками требует точных документов. Каждый этап должен быть подтверждён договором и актом выполненных работ. Ошибки в оформлении могут привести к доначислению налогов и спорам с заказчиками.

Налоговые льготы

В строительстве доступны меры поддержки — инвестиционный налоговый вычет, налоговые каникулы и другие. Чаще всего ими пользуются компании, работающие с государственными контрактами или крупными инфраструктурными объектами.

Амортизация техники