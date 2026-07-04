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Маркетплейсы

Что продавать на Ozon: топ категорий и как найти свою нишу

Эксперт по маркетплейсам рассказывает, как выбрать товар для продажи на Ozon так, чтобы он приносил стабильную прибыль.

04.07.2026
718
718

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Авторы

Коротко
— При выборе товара для продажи на Ozon важно учитывать стабильный спрос, маржинальность от 30%, средний чек от 4 000 ₽, умеренную конкуренцию и отсутствие сложной сертификации.
— Для анализа используйте встроенные инструменты на Ozon и внешние сервисы, а также проверьте спрос и конкурентов вручную. Не забудьте рассчитать юнит‑экономику и заказать тестовую партию.
— По данным аналитических сервисов SalesFinder и MPSTATS перспективными категориями в 2026 году считаются продукты питания, хозтовары и бытовая химия, товары для дома, косметика, спортивное питание.

Как выбрать товар для продажи на Ozon: критерии

Заходить в товарную нишу наугад — не лучшая идея. Нужно опираться на следующие критерии:

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— Подбирайте прибыльные ниши с помощью AI
— Анализируйте конкурентов и тренды на Ozon
— Выбирайте прибыльные товары для продажи
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Выбор ниши на маркетплейсах

Стабильный спрос

Продукция должна стабильно пользоваться спросом в течение всего года — без резких провалов, иначе неизбежны кассовые разрывы и накопление неликвида. С сезонными товарами справиться сложнее, нужны опыт и продуманная стратегия.

Даже у всесезонных позиций бывают свои микросезоны, например канцелярию перед 1 сентября покупают активнее. Но такие колебания не должны быть критичными, чтобы поток заказов оставался непрерывным.

Маржинальность от 30%

Разница между закупочной ценой и ценой продажи должна составлять не менее 30% после вычета всех расходов: логистики, комиссии маркетплейсу, рекламы, налогов и так далее.

Маржинальность может меняться со временем. Регулярно пересчитывайте юнит‑экономику при изменении цен у поставщиков или комиссий маркетплейса.

Ольга ЧиноваОльга Чинова
Ольга ЧиноваЭксперт по маркетплейсам

Средний чек от 4 000 ₽

Цена товара должна быть не ниже 4 000 ₽, иначе услуги площадки заберут всю прибыль. Часто предприниматели ориентируются на планку в 1 000 ₽, но эта сумма была актуальна несколько лет назад — постоянный рост комиссий и ввод фиксированных удержаний маркетплейса могут «съедать» всю прибыль.

Если же позиции дешевле 4 000 ₽ у вас уже на руках, то попробуйте объединить их в наборы. Например, можно продавать три туристических кресла по 1 500 ₽ в одном наборе за 4 500 ₽.

Комиссии Ozon в 2026 году

Умеренная конкуренция

В нише должно быть достаточно покупателей, но не слишком много продавцов с идентичными товарами. Хорошо, когда в категории до 30 основных конкурентов с оборотом до 1–2 млн ₽ в месяц у каждого. Но на практике показатели для каждой ниши индивидуальны.

Избегайте монополистов. Если в категории есть крупный игрок, который забирает больше половины всей выручки, то конкурировать с ним будет сложно.

Не требует сложной сертификации и маркировки

Выбирайте категорию, где для торговли не нужен сертификат соответствия и можно обойтись отказным письмом, так как оформление документов, подтверждающих качество, — длительная и дорогая процедура. Также помните про систему «Честный ЗНАК» — это цифровая маркировка для отслеживания пути товара.

В любом случае нужно быть готовым к сертификации и маркировке, так как список категорий, подлежащих маркировке, ежегодно увеличивается, а требования к сертификации могут измениться.

Ольга ЧиноваОльга Чинова
Ольга ЧиноваЭксперт по маркетплейсам

Как узнать, какие нужны документы:

  • изучите техрегламенты ЕАЭС (ТР ТС);
  • уточните правила маркетплейса в разделе «Требования к товарам»;
  • проконсультируйтесь с сертификационным центром;
  • промониторьте официальный сайт «Честный ЗНАК».

Отказное письмо: что это такое и как его получить

Обязательная сертификация продукции в 2026 году: полный гид для предпринимателей

Прежде чем заходить в новую категорию, важно понять, как ведут себя текущие товары. Единый кабинет селлера от Точка Банк показывает потоварную аналитику по всем маркетплейсам сразу — выручку, маржу и оборачиваемость по каждому SKU в одном окне. Это поможет понять, в каких нишах бизнес уже работает в плюс, а где стоит поискать замену.

Что продавать на Ozon: топ категорий

По данным аналитических сервисов, самые популярные категории в 2026 году:

Продукты питания

Потребление сместилось из офлайна в онлайн, поэтому даже продукты людям стало удобно покупать на маркетплейсах.

Продавцы продают на Ozon крупы, консервы, чай, кофе и другие продукты питания, которые могут долго храниться на складе площадки. А остальное можно реализовывать через Ozon Fresh, где заказы доставляются день в день.

Хозтовары и бытовая химия

Основная причина стабильного спроса в этой нише — люди предпочитают пользоваться одной и той же продукцией, то есть любимый шампунь или средство для уборки человек будет покупать снова и снова.

Товары для дома

Органайзеры, негабаритную мебель, полки, тумбы, пуфики проще выбрать и заказать на маркетплейсе, чем тратить время на поход по магазинам. Особенно после ухода IKEA люди начали искать в интернете аналоги полюбившихся моделей.

Косметика

В категории высокая конкуренция, потому что в ней торгуют многие крупные бренды. Но помимо них встречаются и небольшие магазины с хорошим оборотом. 

Спортивное питание

Здоровый образ жизни и занятия в тренажёрном зале — это рутина многих россиян, а без правильного рациона сложно добиться внушительных результатов. Спортивное питание создано специально, чтобы сбалансировать необходимые нутриенты. На маркетплейсах выбор такой продукции постоянно расширяется.

Популярные товары для продажи на маркетплейсах

Если вы только выбираете нишу и готовитесь к первой закупке — Точка Банк поможет с выходом на Ozon: откроем счёт, подготовим документы и подскажем, с каких товаров лучше начать.

Что не стоит продавать на Ozon: перегретые ниши и запрещённые товары

В некоторых категориях даже при высоком спросе заработать сложно, а в других главный риск заключается не в конкуренции, а в нарушении правил площадки. 

Чего избегать при выборе ассортимента

Перегретые категории — это ниши с высокой конкуренцией и низкой маржинальностью, где сложно выделиться и получить стабильную прибыль. К таким относятся:

Бижутерия. Рынок переполнен однотипными товарами, а покупатели их часто выбирают, опираясь на цену. Без запоминающегося дизайна, уникальной подачи или узкой специализации выйти в плюс будет сложно. К тому же тренды живут непродолжительное время и часто меняются.

Дешёвые аксессуары — шарфы, ремни, головные уборы массового производства. Здесь та же проблема — огромная конкуренция и демпинг.

Обувь без уникального торгового предложения. Если вы продаёте стандартные модели, которые есть у десятков других продавцов, шансы на успех невелики. А наличие размерного ряда значительно снижает маржинальность, так как покупатели обычно заказывают несколько вещей на примерку, поэтому обратную логистику нужно закладывать в стоимость.

Чтобы быть конкурентоспособным, нужно предложить что‑то особенное: ортопедические свойства, экологичные материалы, эксклюзивный дизайн, выгодные условия гарантии или сервиса. 

Хрупкие товары без надёжной упаковки. Посуда из стекла и керамики, декоративные статуэтки и зеркала успешно продаются на маркетплейсе, но только при условии, что они хорошо упакованы. Иначе высок риск повреждений при транспортировке — это приведёт к возвратам, негативным отзывам и финансовым потерям.

Скоропортящаяся продукция с коротким сроком годности. Сложности связаны с необходимостью строгого соблюдения условий хранения и быстрой доставки. Даже небольшие задержки могут привести к порче товара, жалобам покупателей и убыткам.

Что запрещено продавать на Ozon

На платформе запрещено продавать ряд товаров — их размещение в каталоге приведёт к блокировке карточек и санкциям для продавца:

  • кальяны и смеси для курения;
  • неодимовые магниты;
  • живые животные;
  • легковоспламеняющиеся жидкости;
  • оружие;
  • антиквариат;
  • рецептурные лекарства и прочее.

Полный список запрещённых категорий ищите в справочных материалах маркетплейса.

Как проверить нишу перед запуском

С помощью внутренней аналитики Ozon

Маркетплейс предоставляет набор инструментов для анализа прямо в личном кабинете продавца, в разделе «Аналитика». Там можно проверить:

Продажи и остатки. Отчёт показывает динамику продаж по категориям и каждому товару (SKU), текущие остатки на складах Ozon и скорость оборачиваемости. Вы поймёте, какие позиции пользуются спросом, а какие залёживаются.

Динамика цен. Можно отследить, как менялись цены на аналогичные товары за выбранный период. Это помогает определить оптимальный ценовой диапазон и понять, насколько чувствителен спрос к цене.

Рейтинг карточек и продавцов. Анализ позиций с высоким рейтингом показывает, какие характеристики и условия продажи наиболее важны для покупателей — например это могут быть цена, доставка, отзывы.

Поисковая аналитика. Инструмент показывает, по каким запросам пользователи находят карточку в категории. Можно увидеть самые популярные запросы, их частоту, а также позиции ваших товаров и товаров конкурентов по этим запросам.

Сезонные тренды. Графики продаж за несколько месяцев или лет помогают выявить сезонность спроса. Например, спрос на обогреватели растёт осенью и зимой, а на вентиляторы — летом.

Конкуренция в нише. Можно оценить количество продавцов в выбранной категории, их доли рынка, стратегии ценообразования и продвижения.

Через внешние сервисы

Сервисы аналитики собирают и структурируют данные с маркетплейсов.  Например, MPSTATS предлагает расширенный функционал по сравнению с внутренними инструментами площадки:

Полный охват рынка. Собирает данные по всем продавцам в нише, включая тех, кто не отображается в топе выдачи.

Глубокая детализация. Показывает не только общие продажи, но и динамику по дням и неделям, изменения цен, остатки, долю рынка каждого продавца.

Анализ конкурентов. Позволяет детально изучить стратегии конкурентов: что они продают, как часто обновляют ассортимент, какие акции проводят, как работают с отзывами.

Оценка спроса. Показывает реальный объём спроса на товар, то есть количество заказов, а не только количество показов в поиске.

Расчёт маржинальности. Помогает рассчитать потенциальную прибыль с учётом комиссий маркетплейса, логистики, закупочной цены.

Поиск перспективных ниш. Выявляет растущие категории и товары с высоким потенциалом.

Анализ ниш на маркетплейсах: на что смотреть селлеру в 2026 году

Вручную

Результаты ручного анализа не должны быть основой для принятия решений, но они могут дополнить данные аналитики. Что проверять:

Популярные запросы. Введите в поиск Ozon несколько вариантов названий товара и посмотрите, какие подсказки выдаёт система. Например, для «спортивных кроссовок» подсказки могут быть: «спортивные кроссовки женские» или «спортивные кроссовки для бега». Значит, именно по этим фразам покупатели ищут вещь.

Выдача по запросам. Изучите карточки, которые появляются в результатах поиска. Обратите внимание на количество товаров в выдаче, цены и их разброс, рейтинги и количество отзывов, качество фото и описания, наличие акций и скидок.

Отзывы покупателей. Прочитайте отзывы к топовым карточкам — ищите повторяющиеся жалобы и похвалы. Это поможет выявить слабые места конкурентов и понять, какие характеристики товара наиболее важны для аудитории.

Вопросы покупателей. Изучите раздел «Вопросы» в карточках конкурентов. Покупатели часто задают вопросы, которые не раскрыты в описании. Это подсказка, как можно улучшить ваш контент.

Списки «Часто покупают вместе». Посмотрите, вместе с какими товарами могут заказать вашу продукцию. Это поможет сформировать наборы для продажи и расширить ассортимент дополнительными позициями.

Для полноценной проверки ниши используйте все три метода в комплексе. Это минимизирует риски и повысит шансы на успешный старт на маркетплейсе.

Ольга ЧиноваОльга Чинова
Ольга ЧиноваЭксперт по маркетплейсам

Частые ошибки новичков

Вот какие заблуждения чаще всего мешают выйти в плюс:

Выбор товара по «популярности»

Суть ошибки: брать для продажи то, что уже хорошо продаётся у других, без дополнительной проверки, понимания своей уникальности и оценки затрат на продвижение.

Последствия:

  • высокая конкуренция и дорогое продвижение;
  • насыщение рынка: спрос уже удовлетворён, новых покупателей мало;
  • риск попасть на сезонный товар вне сезона 

Не считать юнит‑экономику и маржу

Суть ошибки: не рассчитывать прибыль с единицы товара, исходить из примерной оценки.

Почему так делают:

  • считают расчёты сложными или ненужными;
  • путают выручку с прибылью;
  • доверяют расчётам поставщиков или партнёров без проверки.

Как считать юнит-экономику на маркетплейсе

Закупать большие партии без теста

Суть ошибки: закупать большой объём товара до проверки спроса.

Почему так делают:

  • надеются на скидку за оптовую закупку;
  • боятся упустить «идеальный» товар или поставщика;
  • рассчитывают сразу занять высокие позиции за счёт больших остатков.

Игнорировать конкурентный анализ

Суть ошибки: не изучать конкурентов перед стартом, считать, что «свой товар всегда найдёт покупателя».

Почему так делают:

  • недооценивают важность анализа;
  • не знают, какие параметры сравнивать;
  • экономят время на старте.

Как избежать ошибок

  1. Проверить спрос и контролировать показатели в динамике.
  2. Рассчитать юнит‑экономику и узнать прибыль с единицы.
  3. Заказать тестовую партию 10–50 шт.
  4. Провести конкурентный анализ, сравнить 5–10 продавцов в нише.
  5. Сформулировать УТП, рассказать, почему должны купить именно у вас.

Как начать продавать на Ozon

Бустинг на Ozon

Вопросы по теме

Как понять, что спрос на товар стабильный и не зависит от сезона?

Проанализируйте динамику в течение года. На стабильный спрос указывают регулярные продажи без резких пиков и спадов.

Как оценить уровень конкуренции в нише?

Обратите внимание на количество продавцов, а также на распределение выручки между ними. Если в нише есть монополист, то с ним конкурировать будет сложно.

Какие товары сложнее всего продавать на Ozon?

Хрупкая, скоропортящаяся и крупногабаритная продукция — не лучшие варианты для новичков.

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