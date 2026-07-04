Предприниматель на маркетплейсах с 2021 года, приглашённый спикер Wildberries

Коротко — Для анализа используйте встроенные инструменты на Ozon и внешние сервисы, а также проверьте спрос и конкурентов вручную. Не забудьте рассчитать юнит‑экономику и заказать тестовую партию. — По данным аналитических сервисов SalesFinder и MPSTATS перспективными категориями в 2026 году считаются продукты питания, хозтовары и бытовая химия, товары для дома, косметика, спортивное питание. — При выборе товара для продажи на Ozon важно учитывать стабильный спрос, маржинальность от 30%, средний чек от 4 000 ₽, умеренную конкуренцию и отсутствие сложной сертификации.

Как выбрать товар для продажи на Ozon: критерии

Заходить в товарную нишу наугад — не лучшая идея. Нужно опираться на следующие критерии:

Стабильный спрос

Продукция должна стабильно пользоваться спросом в течение всего года — без резких провалов, иначе неизбежны кассовые разрывы и накопление неликвида. С сезонными товарами справиться сложнее, нужны опыт и продуманная стратегия.

Даже у всесезонных позиций бывают свои микросезоны, например канцелярию перед 1 сентября покупают активнее. Но такие колебания не должны быть критичными, чтобы поток заказов оставался непрерывным.

Маржинальность от 30%

Разница между закупочной ценой и ценой продажи должна составлять не менее 30% после вычета всех расходов: логистики, комиссии маркетплейсу, рекламы, налогов и так далее.

Маржинальность может меняться со временем. Регулярно пересчитывайте юнит‑экономику при изменении цен у поставщиков или комиссий маркетплейса.

Ольга Чинова Эксперт по маркетплейсам

Средний чек от 4 000 ₽

Цена товара должна быть не ниже 4 000 ₽, иначе услуги площадки заберут всю прибыль. Часто предприниматели ориентируются на планку в 1 000 ₽, но эта сумма была актуальна несколько лет назад — постоянный рост комиссий и ввод фиксированных удержаний маркетплейса могут «съедать» всю прибыль.

Если же позиции дешевле 4 000 ₽ у вас уже на руках, то попробуйте объединить их в наборы. Например, можно продавать три туристических кресла по 1 500 ₽ в одном наборе за 4 500 ₽.

Умеренная конкуренция

В нише должно быть достаточно покупателей, но не слишком много продавцов с идентичными товарами. Хорошо, когда в категории до 30 основных конкурентов с оборотом до 1–2 млн ₽ в месяц у каждого. Но на практике показатели для каждой ниши индивидуальны.

Избегайте монополистов. Если в категории есть крупный игрок, который забирает больше половины всей выручки, то конкурировать с ним будет сложно.

Не требует сложной сертификации и маркировки

Выбирайте категорию, где для торговли не нужен сертификат соответствия и можно обойтись отказным письмом, так как оформление документов, подтверждающих качество, — длительная и дорогая процедура. Также помните про систему «Честный ЗНАК» — это цифровая маркировка для отслеживания пути товара.

В любом случае нужно быть готовым к сертификации и маркировке, так как список категорий, подлежащих маркировке, ежегодно увеличивается, а требования к сертификации могут измениться.

Ольга Чинова Эксперт по маркетплейсам

Как узнать, какие нужны документы:

изучите техрегламенты ЕАЭС (ТР ТС);

уточните правила маркетплейса в разделе «Требования к товарам»;

проконсультируйтесь с сертификационным центром;

промониторьте официальный сайт « Честный ЗНАК ».

Прежде чем заходить в новую категорию, важно понять, как ведут себя текущие товары. Единый кабинет селлера от Точка Банк показывает потоварную аналитику по всем маркетплейсам сразу — выручку, маржу и оборачиваемость по каждому SKU в одном окне. Это поможет понять, в каких нишах бизнес уже работает в плюс, а где стоит поискать замену.

Что продавать на Ozon: топ категорий

По данным аналитических сервисов, самые популярные категории в 2026 году:

Продукты питания

Потребление сместилось из офлайна в онлайн, поэтому даже продукты людям стало удобно покупать на маркетплейсах.

Продавцы продают на Ozon крупы, консервы, чай, кофе и другие продукты питания, которые могут долго храниться на складе площадки. А остальное можно реализовывать через Ozon Fresh, где заказы доставляются день в день.

Хозтовары и бытовая химия

Основная причина стабильного спроса в этой нише — люди предпочитают пользоваться одной и той же продукцией, то есть любимый шампунь или средство для уборки человек будет покупать снова и снова.

Товары для дома

Органайзеры, негабаритную мебель, полки, тумбы, пуфики проще выбрать и заказать на маркетплейсе, чем тратить время на поход по магазинам. Особенно после ухода IKEA люди начали искать в интернете аналоги полюбившихся моделей.

Косметика

В категории высокая конкуренция, потому что в ней торгуют многие крупные бренды. Но помимо них встречаются и небольшие магазины с хорошим оборотом.

Спортивное питание

Здоровый образ жизни и занятия в тренажёрном зале — это рутина многих россиян, а без правильного рациона сложно добиться внушительных результатов. Спортивное питание создано специально, чтобы сбалансировать необходимые нутриенты. На маркетплейсах выбор такой продукции постоянно расширяется.

Если вы только выбираете нишу и готовитесь к первой закупке — Точка Банк поможет с выходом на Ozon: откроем счёт, подготовим документы и подскажем, с каких товаров лучше начать.

Что не стоит продавать на Ozon: перегретые ниши и запрещённые товары

В некоторых категориях даже при высоком спросе заработать сложно, а в других главный риск заключается не в конкуренции, а в нарушении правил площадки.

Чего избегать при выборе ассортимента

Перегретые категории — это ниши с высокой конкуренцией и низкой маржинальностью, где сложно выделиться и получить стабильную прибыль. К таким относятся:

Бижутерия. Рынок переполнен однотипными товарами, а покупатели их часто выбирают, опираясь на цену. Без запоминающегося дизайна, уникальной подачи или узкой специализации выйти в плюс будет сложно. К тому же тренды живут непродолжительное время и часто меняются.

Дешёвые аксессуары — шарфы, ремни, головные уборы массового производства. Здесь та же проблема — огромная конкуренция и демпинг.

Обувь без уникального торгового предложения. Если вы продаёте стандартные модели, которые есть у десятков других продавцов, шансы на успех невелики. А наличие размерного ряда значительно снижает маржинальность, так как покупатели обычно заказывают несколько вещей на примерку, поэтому обратную логистику нужно закладывать в стоимость.

Чтобы быть конкурентоспособным, нужно предложить что‑то особенное: ортопедические свойства, экологичные материалы, эксклюзивный дизайн, выгодные условия гарантии или сервиса.

Хрупкие товары без надёжной упаковки. Посуда из стекла и керамики, декоративные статуэтки и зеркала успешно продаются на маркетплейсе, но только при условии, что они хорошо упакованы. Иначе высок риск повреждений при транспортировке — это приведёт к возвратам, негативным отзывам и финансовым потерям.

Скоропортящаяся продукция с коротким сроком годности. Сложности связаны с необходимостью строгого соблюдения условий хранения и быстрой доставки. Даже небольшие задержки могут привести к порче товара, жалобам покупателей и убыткам.

Что запрещено продавать на Ozon

На платформе запрещено продавать ряд товаров — их размещение в каталоге приведёт к блокировке карточек и санкциям для продавца:

кальяны и смеси для курения;

неодимовые магниты;

живые животные;

легковоспламеняющиеся жидкости;

оружие;

антиквариат;

рецептурные лекарства и прочее.

Полный список запрещённых категорий ищите в справочных материалах маркетплейса.

Как проверить нишу перед запуском

С помощью внутренней аналитики Ozon

Маркетплейс предоставляет набор инструментов для анализа прямо в личном кабинете продавца, в разделе «Аналитика». Там можно проверить:

Продажи и остатки. Отчёт показывает динамику продаж по категориям и каждому товару (SKU), текущие остатки на складах Ozon и скорость оборачиваемости. Вы поймёте, какие позиции пользуются спросом, а какие залёживаются.

Динамика цен. Можно отследить, как менялись цены на аналогичные товары за выбранный период. Это помогает определить оптимальный ценовой диапазон и понять, насколько чувствителен спрос к цене.

Рейтинг карточек и продавцов. Анализ позиций с высоким рейтингом показывает, какие характеристики и условия продажи наиболее важны для покупателей — например это могут быть цена, доставка, отзывы.

Поисковая аналитика. Инструмент показывает, по каким запросам пользователи находят карточку в категории. Можно увидеть самые популярные запросы, их частоту, а также позиции ваших товаров и товаров конкурентов по этим запросам.

Сезонные тренды. Графики продаж за несколько месяцев или лет помогают выявить сезонность спроса. Например, спрос на обогреватели растёт осенью и зимой, а на вентиляторы — летом.

Конкуренция в нише. Можно оценить количество продавцов в выбранной категории, их доли рынка, стратегии ценообразования и продвижения.

Через внешние сервисы

Сервисы аналитики собирают и структурируют данные с маркетплейсов. Например, MPSTATS предлагает расширенный функционал по сравнению с внутренними инструментами площадки:

Полный охват рынка. Собирает данные по всем продавцам в нише, включая тех, кто не отображается в топе выдачи.

Глубокая детализация. Показывает не только общие продажи, но и динамику по дням и неделям, изменения цен, остатки, долю рынка каждого продавца.

Анализ конкурентов. Позволяет детально изучить стратегии конкурентов: что они продают, как часто обновляют ассортимент, какие акции проводят, как работают с отзывами.

Оценка спроса. Показывает реальный объём спроса на товар, то есть количество заказов, а не только количество показов в поиске.

Расчёт маржинальности. Помогает рассчитать потенциальную прибыль с учётом комиссий маркетплейса, логистики, закупочной цены.

Поиск перспективных ниш. Выявляет растущие категории и товары с высоким потенциалом.

Вручную

Результаты ручного анализа не должны быть основой для принятия решений, но они могут дополнить данные аналитики. Что проверять:

Популярные запросы. Введите в поиск Ozon несколько вариантов названий товара и посмотрите, какие подсказки выдаёт система. Например, для «спортивных кроссовок» подсказки могут быть: «спортивные кроссовки женские» или «спортивные кроссовки для бега». Значит, именно по этим фразам покупатели ищут вещь.

Выдача по запросам. Изучите карточки, которые появляются в результатах поиска. Обратите внимание на количество товаров в выдаче, цены и их разброс, рейтинги и количество отзывов, качество фото и описания, наличие акций и скидок.

Отзывы покупателей. Прочитайте отзывы к топовым карточкам — ищите повторяющиеся жалобы и похвалы. Это поможет выявить слабые места конкурентов и понять, какие характеристики товара наиболее важны для аудитории.

Вопросы покупателей. Изучите раздел «Вопросы» в карточках конкурентов. Покупатели часто задают вопросы, которые не раскрыты в описании. Это подсказка, как можно улучшить ваш контент.

Списки «Часто покупают вместе». Посмотрите, вместе с какими товарами могут заказать вашу продукцию. Это поможет сформировать наборы для продажи и расширить ассортимент дополнительными позициями.

Для полноценной проверки ниши используйте все три метода в комплексе. Это минимизирует риски и повысит шансы на успешный старт на маркетплейсе. Ольга Чинова Эксперт по маркетплейсам

Частые ошибки новичков

Вот какие заблуждения чаще всего мешают выйти в плюс:

Выбор товара по «популярности»

Суть ошибки: брать для продажи то, что уже хорошо продаётся у других, без дополнительной проверки, понимания своей уникальности и оценки затрат на продвижение.

Последствия:

высокая конкуренция и дорогое продвижение;

насыщение рынка: спрос уже удовлетворён, новых покупателей мало;

риск попасть на сезонный товар вне сезона

Не считать юнит‑экономику и маржу

Суть ошибки: не рассчитывать прибыль с единицы товара, исходить из примерной оценки.

Почему так делают:

считают расчёты сложными или ненужными;

путают выручку с прибылью;

доверяют расчётам поставщиков или партнёров без проверки.

Закупать большие партии без теста

Суть ошибки: закупать большой объём товара до проверки спроса.

Почему так делают:

надеются на скидку за оптовую закупку;

боятся упустить «идеальный» товар или поставщика;

рассчитывают сразу занять высокие позиции за счёт больших остатков.

Игнорировать конкурентный анализ

Суть ошибки: не изучать конкурентов перед стартом, считать, что «свой товар всегда найдёт покупателя».

Почему так делают:

недооценивают важность анализа;

не знают, какие параметры сравнивать;

экономят время на старте.

Как избежать ошибок