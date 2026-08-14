Предприниматель на маркетплейсах с 2021 года, приглашённый спикер Wildberries

Коротко Яндекс Маркет использует гибридную систему санкций: — Денежные штрафы за конкретные нарушения. — Индекс качества, который влияет на комиссии, видимость товаров и лимиты поставок. Чем ниже индекс, тем выше штрафы и жёстче ограничения. Главные штрафы: — Отмена заказа — от 150 до 5 000 ₽, включая НДС. — Опоздание с отгрузкой — от 15 до 60% — в зависимости от индекса качества и срока задержки. — Нарушение упаковки — 40 ₽ за каждую единицу. — Запрещённые товары — от предупреждения до 250 000 ₽ и расторжения договора.Штрафы можно оспорить в личном кабинете в разделе «Финансы» → «Штрафы» в течение 30 дней, приложив подтверждающие документы.



Как устроена система штрафов на Яндекс Маркете

На Яндекс Маркете действуют два уровня контроля:

прямые штрафы за конкретные нарушения — отдельный фиксированный платёж, который считается от стоимости заказа. Санкцию можно получить за отмену заказа, опоздание с отгрузкой, неверные габариты, нарушение упаковки или торговлю запрещёнными товарами;

индекс качества (ИК) — это показатель надёжности продавца. Чем выше ИК, тем больше преимуществ. А низкий индекс, напротив, вводит ограничения: продажи падают, поставки урезаются, а участие в промо становится недоступным. Кроме того, при отменах или опозданиях с доставкой размер штрафа зависит от индекса качества.

По сути, штрафы — это плата за ошибки, а индекс качества определяет дальнейшие условия работы для продавца. В частности, от него зависит размер комиссии за продажу: чем выше ИК, тем ниже комиссия, и наоборот.

Отличия от WB и Ozon

Система санкций Яндекс Маркета отличается от Wildberries и Ozon. Так, на Wildberries нарушения и суммы штрафов прописаны в оферте, а удержания списываются с баланса продавца автоматически. Ozon использует балльную систему: за нарушение начисляют от 600 до 1 200 штрафных баллов и могут заблокировать аккаунт на срок от 6 до 12 месяцев.

Индекс качества: скрытый главный штраф

Индекс качества на Яндекс Маркете — главный инструмент контроля. Маркетплейс определяет, насколько добросовестно селлер выполняет свои обязательства, по системе от 0 до 100 баллов. Смотрят на то, соблюдает ли продавец сроки отгрузки, вовремя ли собирает заказы и как часто отменяет их по своей вине.

В отличие от рейтинга магазина, который виден всем покупателям, индекс качества доступен только в личном кабинете продавца. И его последствия серьёзнее прямых денежных штрафов: продавцу начисляют комиссии за каждый проблемный заказ, снижают лимит поставок, а при критически низком показателе — отключают магазин.

Система Яндекс Маркета рассчитывает индекс за последние семь дней. Если за это время было меньше 50 заказов, система берёт последние 50 — это важно для новичков с небольшими оборотами.

Когда индекс качества достигает 98 баллов, площадка перестаёт штрафовать за отмены заказов и задержки. Это стимул работать без ошибок и забыть про списания. Но для этого важно сразу видеть проблемные заказы — ещё до того, как индекс качества уйдёт в красную зону.

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Штраф за отмену заказа

За отмену заказа по вине продавца действует штраф. Его размер рассчитывается по формуле С = К × (А × В), где:

К — повышающий тариф, который зависит от индекса качества (ИК) продавца и количества дней просрочки;

А — процентная ставка за размещение (берётся из таблицы Яндекса);

В — цена товара в заказе.

Итоговая сумма штрафа не может быть меньше 150 ₽ и больше 5 000 ₽, включая НДС. Актуальные значения ставок и ИК нужно уточнять в кабинете селлера, так как они могут меняться.

Важный нюанс: даже если продавец отменяет один товар из заказа, Яндекс Маркет приравнивает это к отмене всего заказа. Площадка может одновременно списать штраф и комиссию за отмену, которая варьируется в диапазоне 0–100% от стоимости размещения в зависимости от индекса качества. Оба платежа считаются от полного заказа, даже если отменена одна позиция.

Кроме того, частые отмены снижают индекс качества, из‑за чего площадка может ухудшить видимость товаров и сократить лимиты поставок по FBY.

ПРИМЕР Селлер получил заказ из трёх позиций. Одной не оказалось в наличии, поэтому он её отменил. Яндекс Маркет расценил это как отмену всего заказа, списал штраф 650 ₽ и снизил индекс качества. В результате площадка сократила лимит поставок по модели FBY. Теперь продавцу приходится привозить товар на склад частями, из‑за чего логистика подорожала.

Штраф за опоздание с отгрузкой

Размер комиссии за несвоевременную отгрузку зависит от индекса качества (ИК) и количества дней опоздания. Для модели FBS действуют следующие ставки:

0–79: опоздание на 1 день — 30%, на 2 дня и более — 60%;

80–94: опоздание на 1 день — 20%, на 2 дня и более — 40%;

95–97: опоздание на 1 день — 15%, на 2 дня и более — 30%;

98–100: опоздание — 0%.

Минимальная сумма за просрочку — 50 ₽, максимальная — 2 000 ₽.

Отдельно может быть начислена комиссия за отмену заказа по вине продавца. Она зависит только от ИК и не зависит от количества дней просрочки:

0–79 — 100%;

80–94 — 75%;

95–97 — 50%;

98–100 — 0%.

Минимальная сумма за отмену — 50 ₽, максимальная — 5 000 ₽.

Если продавец опоздал с отгрузкой, и из-за этого заказ отменили, в индексе качества учитываются оба нарушения — просрочка и отмена. Денежное удержание при этом начисляется только одно:

если отмена оформлена по инициативе магазина — как за отмену;

если заказ отменил покупатель из-за опоздания — как за несвоевременную отгрузку.

ПРИМЕР У селлера индекс качества — 85 баллов. Он опоздал с отгрузкой на два дня, и покупатель, не дождавшись отправки, отменил заказ. По правилам при ИК 80–94 балла и опоздании от двух дней комиссия за просрочку составляет 40% от стоимости размещения (минимум 50 ₽, максимум 2 000 ₽), и именно это удержание применил Маркет, так как отмена прошла по инициативе покупателя из‑за опоздания. В индексе качества при этом учли оба нарушения — и просрочку, и отмену, — поэтому ИК продавца упал до 76 баллов, и для следующих заказов ставки комиссий за отмены и просрочки стали выше.



Штраф за нарушение упаковки

С 12 марта 2026 года Яндекс Маркет штрафует продавцов за нарушения правил упаковки товаров. Размер штрафа — 40 ₽ за каждую единицу, которая не соответствует требованиям площадки.

Что считается нарушением:

Отсутствие или нечитаемый штрихкод на упаковке.

Несоответствие упаковки требованиям категории, например хрупкий товар без дополнительной защиты.

Упаковка не совпадает с заявленными в карточке габаритами.

Нет обязательной маркировки « Честный ЗНАК » для товаров, которые ей подлежат.

Если упаковка не защищает товар или выбран неправильный материал — заказ могут не принять, а продавец получит штраф.

ПРИМЕР Селлер отправил партию стеклянных банок в обычных картонных коробках без пузырчатой плёнки. Сотрудник склада зафиксировал нарушение — 100 единиц с неправильной упаковкой. Штраф составил 4 000 ₽ (100 × 40 ₽). Кроме того, заказ не приняли, и селлер потерял ресурсы на переупаковку и повторную отгрузку.

Удержания отображаются в личном кабинете в разделе «Финансы» → «Штрафы», их можно оспорить через этот же интерфейс.

Штрафы за запрещённые товары

Торговля запрещёнными товарами — это одно из самых серьёзных нарушений на Яндекс Маркете. За это предусмотрена прогрессивная шкала санкций:

За создание карточки запрещённого товара в первый раз — предупреждение. При повторном нарушении — 1 000 ₽.

За отгрузку запрещённого товара на склад — 30 000 ₽. За повторную отгрузку — 250 000 ₽ и расторжение договора.

Штрафы удерживаются автоматически из ближайшей выплаты, отслеживать их можно в разделе «Финансы» → «Штрафы».

Вот какие товары запрещены к продаже на Маркете:

алкоголь, табак, системы нагревания, электронные испарители;

оружие, взрывчатые вещества;

товары ритуального назначения;

кальяны и аксессуары.

Полный перечень можно посмотреть на обучающем портале площадки. Там есть информация, какие товары запрещены полностью, а какие разрешены строго на определённых моделях работы.

ПРИМЕР Ювелирные изделия и автомобильные шины нельзя поставлять на склад по FBY — только FBS или DBS, цветы — разрешено только по DBS или Экспресс. Цифровые товары можно продавать по модели DBS, но перед этим нужно отметить в карточке признак «Цифровой товар», настроить передачу покупателю кода активации или другого ключа доступа.

За попытку обойти ограничения и продать товар по неподходящей модели система отменит операцию, а за повторное нарушение может заблокировать магазин.

Важно: 1 октября 2026 года вступит в силу закон о платформенной экономике, который обяжет маркетплейсы проверять карточки товаров через государственные системы учёта. Если товар не пройдёт проверку, карточку удалят в течение суток. Сейчас площадки могут блокировать товары по внутренним правилам, но с октября проверка станет обязательной и системной. Перечень товаров и порядок проверки утвердит Правительство.

Для селлеров это значит, что товары без маркировки, сертификатов или изъятые из оборота не попадут на витрину. Проверьте свои карточки заранее.

Ольга Чинова Эксперт по маркетплейсам

За что блокируют магазин на Маркете

Обычно блокировка применяется за повторяющиеся или критичные нарушения, которые маркетплейс считает опасными или недопустимыми для покупателей и сервиса.

Конкретные обоснования для блокировки магазина прямо описаны в справке. Сюда относится продажа неоригинальных товаров под видом оригинальных, уценённых или б/у товаров как новых, товаров в неполной комплектации, не адаптированных к работе в России, а также запрещённых или незаконных.

Кроме того, магазин на Яндекс Маркете могут заблокировать за систематические нарушения правил площадки, обман покупателей, грубые ошибки в карточках и документах. Например, за неверные габариты и отсутствие сертификатов, а также за серьёзные проблемы с качеством товара и исполнением заказов.

Отдельный риск — это документы. Маркетплейс может запросить подтверждение оригинальности товаров, а если продавец не сможет подтвердить цепочку поставки или нарушит требования к ассортименту, это приведёт к штрафам и блокировке магазина.

Как оспорить штраф на Яндекс Маркете

Штраф на Яндекс Маркете можно оспорить через личный кабинет — нужно выбрать нарушение, указать причину и приложить подтверждающие документы. Ответ приходит в течение нескольких рабочих дней, точный срок зависит от деталей и характера оспариваемого нарушения.

Откройте раздел со штрафами и найдите начисление. Нажмите кнопку оспаривания и кратко объясните, почему не согласны с санкцией. Обязательно приложите доказательства: скриншоты, фото, акты, накладные, документы на поставку или другие подтверждающие материалы.

Избегайте эмоций и общих фраз. Важно чётко указать, что произошло, почему нарушение не подтверждается, на какие данные вы опираетесь и какой момент просите пересмотреть.

Для споров о качестве товара нужны документы по закупке, описание товара и фото упаковки. Для решения вопросов по габаритам, маркировке, комплектации или срокам — материалы, доказывающие правоту по конкретному эпизоду.