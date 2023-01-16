Что такое кабинет Яндекс Маркет Seller и как он работает

Точка расскажет о работе с Яндекс Маркетом: кто может стать селлером, как зарегистрироваться и какие комиссии нужно платить.

Как начать продавать на Яндекс Маркете

Кто может работать на Яндекс Маркете

Работать на Яндекс Маркете могут:

ИП на ОСНО или УСН;

ООО;

самозанятые.

ИП и ООО должны выбрать подходящий для работы ОКВЭД. Например, это может быть код 47.91.

На Яндексе селлеры могут продавать товары не только физлицам, но и компаниям. Но для этого нужно работать на общей системе налогообложения и применять ЭДО.

Что можно продавать на Яндекс Маркете

На Яндекс Маркете есть десятки категорий. Среди них:

автотовары;

электроника;

умные колонки;

ноутбуки и компьютеры;

бытовая техника;

одежда и обувь;

красота;

детские товары;

книги;

дом;

дача и сад;

строительство и ремонт;

мебель.

Также есть раздел с продуктами, зоотоварами, товарами из аптеки и оптики, ювелирными украшениями, цветами. На часть товаров действуют ограничения. Например, автомобильные шины можно поставлять только на один склад Яндекс Маркета, а парфюмерию можно продавать только в оригинальных заводских флаконах. Отдельные требования есть для лекарств, детских товаров и некоторых других категорий.

Некоторые товары продавать запрещено. Среди них:

наркотические вещества;

алкоголь;

ритуальные товары.

Как зарегистрироваться на Яндекс Маркете в качестве селлера

Регистрация на ЯМ бесплатная. Нужно заполнить стандартную форму с именем, фамилией и телефоном — для этого понадобится ID Яндекса. После этого выполните несколько действий.

Выберите свой статус: ИП, ООО или самозанятый.

Придумайте и напишите название магазина. Нельзя использовать слова из серии «бесплатно» или «низкие цены», а также грубую лексику. Название должно быть уникальным, то есть на маркетплейсе не должно быть магазинов с таким же названием. Если собираетесь продавать определённую категорию товара, то можно подобрать тематическое название.

Перейдите в личный кабинет, заключите договор оферты. Понадобятся ИНН, данные заявителя, расчётный счёт, данные о налогообложении, адреса для возврата товара, лицензии и информация о сотрудниках. Если планируете работать с бизнесом, настройте работу с ЭДО.

Как создать карточку товара на Яндекс Маркете

После регистрации вы попадёте в личный кабинет Яндекс Маркета. В нём можно добавлять товары в каталог — по одной штуке или сразу партией.

Как добавить один товар:

Зайдите в каталог и нажмите кнопку «Добавить товар».

Найдите аналогичные товары и скопируйте часть карточки оттуда. Если аналогичных товаров нет, заполните поля самостоятельно. Нужно внести название, описание, вес, габариты и другие ключевые характеристики.

Если товаров много, лучше заполнить карточку с помощью Excel-шаблона или автоматических систем. По ссылке ниже вы можете посмотреть, как это сделать.

После того как вы добавите товары в каталог Яндекс Маркета, нужно подождать, пока их проверят. Это может занять от нескольких часов до нескольких дней. Если всё в порядке, у товара появится статус «Готов к продаже». Теперь можно начинать работу с Яндекс Маркетом.

Склады Яндекс Маркета

После того как вы завели карточку товара, нужно поставить товар на склад. У Яндекс Маркета есть три типа складов:

Обычные склады. Товар с них отгружают в ближайшие регионы.

Транзитные склады. Товар с них отправляют в другие регионы.

Возвратные склады. На них привозят невыкупленные товары или те, от которых отказались покупатели.

Чтобы поставить товар на склад Яндекс Маркета:

Выберите товары и создайте заявку на поставку.

Подготовьте товары к поставке: промаркируйте их и надёжно упакуйте.

Привезите товары на склад.

Убедитесь, что вы привезли нужное количество товаров в отличном состоянии.

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Какую схему работы выбрать на Яндекс Маркете

На Яндекс Маркете есть несколько моделей работы. Они различаются в зависимости от того, какие обязанности будет выполнять маркетплейс.

FBY (Fulfillment by Yandex). Продавец привозит товар на склад, а дальше все заботы на себя берёт маркетплейс: от хранения до доставки. FBY недоступен для самозанятых, но селлеры с другими статусами уже могут работать по этой модели.

FBY подходит для товаров, которые быстро распродаются: это позволит разово привозить крупные партии и не беспокоиться о хранении и доставке.

FBS (Fulfillment by Seller). Продавец хранит товар на своём складе, а доставкой занимается маркетплейс. То есть когда покупатель оформляет заказ, селлер везёт товар в пункт приёма или в сортировочный центр.

FBS подходит для новых товаров, пока вы ещё не знаете, как они будут распродаваться. Если товар залежится, вы не переплатите за хранение. Если окажется, что его хорошо разбирают, вы сможете перевести продажи на модель FBY.

DBS (Delivery by Seller). Селлер сам хранит и доставляет товар. Он указывает, когда и в какие сроки сможет привезти заказ, поэтому товар видят только потенциальные заказчики в зоне доступа. Яндекс Маркет выступает в качестве витрины.

DBS подходит продавцам на самозанятости, у кого есть много свободного времени заниматься хранением и доставкой. А также селлерам с товарами, которые нельзя хранить на складе из-за габаритов или других факторов.

Экспресс-доставка. По этой системе курьер приезжает к складу или другому месту хранения товара, забирает заказ и сразу же отвозит его клиенту. В течение двух часов заказ оказывается у покупателя. Селлер должен быть готов быстро отгрузить товар в любое время.

Экспресс-доставка подходит тем, кто готов быстро передать товар курьеру. А также тем, кто готов продавать только в ограниченной зоне, например в пределах одного района или города.

Тарифы для селлеров Яндекс Маркета

На Яндекс Маркете есть комиссия за размещение товара. Но её платят только если товар заказали и покупатель его получил. До первой продажи платить не нужно.

Стоимость тарифа на Яндекс Маркете зависит от категории товара. Например, для тех, кто продаёт тостеры, ставка колеблется от 16 до 17%, а для тех, кто торгует GPS-навигаторами, она составляет 18–19%.

Есть и другие платежи. Например, если покупатель не забрал или вернул заказ, нужно заплатить 15 рублей за складскую обработку плюс за доставку на склад по тарифу средней мили. Ещё за сортировку, комплектацию заказа и упаковку товара на складе — если она была. А если товар заказал покупатель из другого региона, то и за доставку в этот регион.