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Штраф за несвоевременную сдачу декларации по НДС

Декларация по НДС — это обязательный отчёт, который необходимо сдавать в ФНС. Если его не представить, налоговая может начислить штрафы и даже заблокировать расчётный счёт. Точка Банк разберёт, кто обязан сдавать декларацию по НДС, какие финансовые санкции предусмотрены за нарушения и как рассчитать сумму наказания.

27.07.2026
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Оглавление

Онлайн-бухгалтерия с учётом НДС

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Онлайн-бухгалтерия с учётом НДС

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Счёт за 0 ₽ и бухгалтерия на год

Счёт за 0 ₽ и бухгалтерия на год

Автор

Коротко
Декларацию по налогу на добавленную стоимость (НДС) обязаны сдавать плательщики на ОСНО и ЕСХН, налоговые агенты и иностранные организации. Также этот отчёт необходимо предоставлять ИП на УСН — тем, кто выставляет счета-фактуры с суммой налога и превышает лимит годового дохода в 20 млн ₽.
Срок сдачи декларации по НДС — строго до 25-го числа месяца, следующего за отчётным кварталом. За нарушение предоставления отчёта в этот период предусмотрены финансовые санкции — от фиксированного штрафа в 1 000 ₽ до 30% от суммы неуплаченного налога. Также при несдаче декларации по НДС более 20 дней ФНС заблокирует расчётные счета.
При обнаружении ошибок в расчётах сформируйте уточнёнку, рассчитайте размер штрафа и пеней и внесите эту сумму на Единый налоговый счёт (ЕНС). Если вы сделаете это до момента, когда налоговая сама увидит ошибки, вы избежите штрафа за неуплату.

Кто обязан сдавать декларацию по НДС

Согласно Налоговому кодексу РФ, декларацию должны подавать пять категорий лиц:

  • плательщики НДС на ОСНО и ЕСХН;
  • налоговые агенты при импорте — ст. 161 НК РФ;
  • ООО и ИП, которые выставляют счета-фактуры с НДС;
  • ООО и ИП на УСН, которые превысили годовой лимит дохода в 20 млн ₽;
  • иностранные организации — ст. 227.1 НК РФ.

Список тех, кто освобождён от уплаты НДС и сдачи декларации по налогу, указан в ст. 145 НК РФ.

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Какой штраф за несвоевременную сдачу декларации по НДС

Тип правонарушенияОтветственность 
Непредставление налоговой декларации — ст. 119 НК РФНедоимка по налогу — 5% от неуплаченной суммы за каждый месяц просрочки.

Минимальный размер штрафа — 1 000 ₽.

Максимальный размер штрафа — 30% от неуплаченного НДС
Нарушение сроков представления налоговой декларации — ст. 15.5 КоАП РФШтраф для должностных лиц в размере от 300 до 500 ₽
Просрочка сдачи декларации по НДС — ст. 76 НК РФЧерез 10 дней после несдачи декларации — блокировка расходных операций.

Через 20 дней после несдачи декларации — полная блокировка расчётных счетов компании

Как налоговая считает полный и неполный месяцы просрочки

Для ФНС просрочка на неполный месяц начинается с первого дня, следующего за установленным сроком сдачи декларации. 

Пример: за 1-й квартал вам необходимо предоставить отчёт до 25 апреля. 26 апреля ФНС уже зафиксирует неполный месяц просрочки.  

При этом не имеет значения, на сколько именно дней вы опоздали внутри этого периода — один день или тридцать. Они автоматически приравниваются к нарушению и облагаются штрафом в 5% от суммы неуплаченного налога.

Когда декларация по НДС считается сданной с нарушением срока

Все налогоплательщики НДС должны сдавать в ФНС декларацию до 25-го числа месяца, идущего после отчётного периода:

  • 1-й квартал — до 25 апреля;
  • 2-й квартал — до 25 июля;
  • 3-й квартал — до 25 октября;
  • 4-й квартал — до 25 января следующего года.

Важно: если 25-е число выпадает на выходной или праздничный дни, сроки сдачи декларации переносятся на ближайший следующий за ним. 

Пример: в 2026 году 25 июля выпадает на субботу. Это означает, что декларацию по НДС за 2-й квартал можно сдать до 27 июля 2026 года.

Чем опоздание отличается от непредставления

Юридически опоздание и непредставление декларации по НДС в налоговую — это одно и то же нарушение. Но на практике разница заключается в следующем:

  • опоздание — вы сами обнаружили пропуск и сдали декларацию позже установленного срока;
  • непредставление — вы вообще не подали документ, и налоговая обнаружила это самостоятельно. В таком случае инспекция принудительно начислит налог на основе имеющихся у неё сведений и может заблокировать счёт до момента фактической сдачи отчёта.

Главное отличие — при опоздании сумму налога контролируете вы, а при непредставлении его за вас считает налоговая. 

Когда электронная декларация считается представленной

Согласно п. 4 ст. 80 НК РФ, электронная декларация НДС считается представленной, если она:

  • отправлена налогоплательщиком лично или через представителя;
  • передана в ФНС почтой с описью, через ЛК налогоплательщика или с помощью ТКС — ЭДО с налоговой;
  • сдана в срок, то есть до 25-го числа месяца, идущего после отчётного периода.
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Примеры расчёта штрафа

Тип нарушенияОписание ситуацииРасчёт штрафа
Просрочка на несколько днейКомпания опоздала со сдачей декларации на десять дней и не заплатила НДС в размере 100 000 ₽Штраф: 100 000 ₽ × 5% = 5 000 ₽
Просрочка больше месяцаКомпания опоздала со сдачей декларации на 2,5 месяца и не уплатила НДС в размере 100 000 ₽В этой ситуации более сложный подсчёт:

— 2,5 месяца округляются до трёх полных месяцев;

— размер штрафа составит 5% за каждый из них, то есть 15% от суммы налога.

Штраф: 100 000 ₽ × 15% = 15 000 ₽
Налог уплачен, но не сдана декларацияКомпания вовремя перечислила 100 000 ₽ налога в бюджет. Но саму декларацию отправила с опозданием на 40 днейТак как в этой ситуации задолженности по НДС перед бюджетом нет, правило 5% за месяц не применяется.

Здесь вступает в силу п. 2 ст. 119 НК РФ, который предусматривает фиксированное наказание за сам факт нарушения срока сдачи — 1 000 ₽
Декларация не сдана, и НДС не уплаченКомпания случайно не сдала декларацию. Налоговая инспекция сама выявила нарушение и начислила 100 000 ₽ налога. Просрочка составила 2 месяцаВ этом случае налоговая применит два самостоятельных штрафа одновременно:

— за несвоевременную сдачу — 100 000 ₽ × 10% = 10 000 ₽;

— за неуплату налога по случайности — 100 000 ₽ × 20% = 20 000 ₽.

Важно: если налоговая докажет, что предприниматель специально не уплатил налоги, то ставка штрафа увеличится до 40%

Штраф за несдачу нулевой декларации по НДС

Нулевая декларация по НДС — это отчёт, в котором все расчётные показатели заполнены нулями. Её сдаёт налогоплательщик, который обязан платить НДС, но в отчётном квартале не имел:

  • ни облагаемых налогом операций — продаж с НДС;
  • ни оснований для налоговых вычетов — входящего НДС от поставщиков.

Несмотря на то что все показатели в ней будут равны нулю, нулевая декларация нужна ФНС. Этот документ официально подтверждает, что:

  • у компании действительно не было операций;
  • она их не скрыла или просто забыла отчитаться.

Важно: с 26 июня 2026 года штраф за несдачу нулевой декларации отменён — Федеральный закон от 26.06.2026 №201-ФЗ. До этого момента минимальный размер штрафа составлял 1 000 ₽.

Что будет, если декларацию по НДС не подать совсем

Если декларацию по НДС не подать вовсе, это может повлечь ряд последствий.

Требование налоговой о представлении декларации

Сначала автоматизированная система ФНС зафиксирует отсутствие отчёта. В течение нескольких рабочих дней инспекция направит вам требование о представлении документов через оператора ЭДО. На его исполнение есть:

  • пять рабочих дней — если вы контрагент;
  • десять рабочих дней — если вы основной налогоплательщик НДС.

Важно: игнорирование этого требования усугубит ситуацию и ускорит применение дополнительных финансовых санкций.

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Камеральный контроль и запросы ИФНС

Как только декларация будет сдана, налоговая инспекция начнёт камеральную проверку. Она сверит ваши данные с книгами покупок и продаж ваших контрагентов в системе АСК НДС. 

Если вы не сдали отчёт, а ваши партнёры заявили вычеты по счетам-фактурам, у налоговой возникнет разрыв. В таком случае ФНС запустит углублённую камеральную проверку, в которой:

  • запросит ещё больше документов, чтобы выяснить причины расхождений;
  • вызовет на допрос директора;
  • потребует первичные документы, которые подтверждают сделки.

Срок проведения камеральной проверки — до двух месяцев. 

Блокировка счёта при длительной просрочке

Согласно ст. 76 НК РФ, за несдачу декларации налоговая блокирует расчётные счета:

  • через 10 дней после установленного срока сдачи заблокируются расходные операции. Вы не сможете платить поставщикам, переводить деньги на другие счета или снимать наличные;
  • через 20 дней блокировка становится полной — заморозятся абсолютно все операции по счетам.

Блокировка будет действовать до тех пор, пока вы фактически не отправите декларацию в налоговую.

Риски доначислений и дополнительных санкций

Если декларация не сдана вообще, налоговая инспекция имеет право рассчитать сумму налога самостоятельно на основе имеющихся у неё данных. К этой принудительно начисленной сумме добавятся серьёзные санкции:

  • пени:
  • штраф за несдачу отчётности — 5% от суммы налога за каждый месяц просрочки, но не более 30% от суммы и не менее 1 000 ₽;
  • уголовная ответственность по ст. 199 УК РФ, если сумма неуплаченного налога окажется крупной — свыше 18,75 млн ₽ за три финансовых года. В таком случае руководителю или главному бухгалтеру может грозить пени и штраф.

Пени и штраф за неуплату НДС

Пени — это компенсация бюджету за задержку уплаты самого налога. Её цель — возместить государству потери от того, что деньги не поступили вовремя. 

Размер пеней по неуплате НДС:

  • для ИП — 1/300 ставки за каждый день просрочки;
  • для юрлиц — 1/300 ставки за каждый день просрочки при задолженности до 30 календарных дней и начиная с 91-го дня, 1/150 ставки за каждый день просрочки при задолженности в период с 31-го до 90-го дня.  

В свою очередь, штраф — это наказание за нарушение правил. Согласно ст. 122 НК РФ, в случае опоздания с оплатой НДС может быть назначен штраф:

  • 20% от суммы неуплаченного налога — если правонарушение совершено случайно;
  • 40% от суммы неуплаченного налога — если будет доказан умысел правонарушения.

Ответственность по этой статье наступает, когда вы поздно сдали декларацию и при этом вовремя не заплатили НДС. Если вы внесли деньги по налогу, но не сдали отчёт, ФНС зафиксирует правонарушение уже по п. 2 ст. 119 НК РФ — штраф 1 000 ₽. 

Уточнённая декларация по НДС и штрафы

Уточнённая декларация по НДС — это исправленный отчёт, который подаётся в налоговую для замены первичного. Она нужна, если налогоплательщик самостоятельно обнаружил в ранее сданной декларации: 

  • ошибки;
  • неточности;
  • неучтённые операции. 

При отправке уточнёнки первичный отчёт за этот же период автоматически аннулируется.

При обнаружении ошибки в первичной декларации по НДС вам необходимо сдать исправленный документ как можно быстрее. От этого зависит, начислят ли штраф:

  • вы сдадите уточнёнку до того момента, как ФНС сама увидит ошибки, — штрафа не будет;
  • ФНС заметит недочёты и сама отправит вам требование — начисление штрафа по ст. 122 НК РФ и пени.  

Штраф из-за доплаты НДС

Штраф за неуплату или неполную уплату налога по ст. 122 НК РФ при подаче уточнёнки с доплатой НДС возможен в четырёх случаях:

  • нарушена последовательность — вы отправили декларацию в ФНС раньше, чем перечислили в бюджет саму сумму доплаты и соответствующие пени;
  • не произвели оплату — вы сдали уточнёнку, но вообще не заплатили разницу в налоге;
  • налоговая нашла ошибку первой — налоговая самостоятельно обнаружила занижение НДС и доначислила налог до того, как вы успели подать уточнёнку;
  • назначена выездная проверка — вы подали уточнёнку, уже зная, что налоговая инспекция назначила выездную проверку именно по этому налогу за этот период.

Важно: пени за каждый день просрочки платежа начисляются во всех вышеперечисленных случаях, даже если штрафа удалось избежать.

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Как подать уточнённую декларацию:

— выберите корректный бланк документа — форма КНД 1151001;

— укажите правильный номер корректировки на титульном листе. Например, вы отправляете первую уточнёнку. В таком случае на титульном листе поставьте «1»;

— заполните все листы с новыми данными;

— приложите пояснительную записку, в которой укажите номер и дату первичной уточнёнки и суть ошибки;

— отправьте документ в ФНС. Сделать это можно через ЛК налогоплательщика, Госуслуги, почту с описью или по ТКС — ЭДО с налоговой. 

Как уменьшить штраф за просрочку декларации

Вы можете снизить размер штрафа за просрочку декларации по НДС, если у вас есть смягчающие обстоятельства, — ст. 112 и ст. 114 НК РФ:

  • тяжёлые семейные или личные обстоятельства;
  • совершение действий под угрозой или при принуждении;
  • тяжёлое материальное положение физлица;
  • незначительность нарушения сроков, например несвоевременная уплата налогов в течение трёх дней;
  • иные действия, которые суд или налоговая признала смягчающими, например состояние здоровья, отсутствие ущерба государству или активное участие в благотворительности.

При наличии смягчающих обстоятельств вам необходимо написать ходатайство о снижении суммы штрафа и подать его в ФНС.

Что указать в ходатайстве:

  • наименование налогового органа, которому вы излагаете свои доводы;
  • сведения о заявителе: для физлица — ФИО, паспортные данные, адрес, ИНН, телефон; для юрлица — название, ИНН, КПП, юридический адрес и телефон;
  • дату и номер налоговой проверки;
  • описание ситуации — за что был назначен штраф;
  • смягчающие обстоятельства с подтверждающими документами;
  • просьбу со ссылкой на п. 3 ст. 114 НК РФ, который обязывает снизить штраф минимум в два раза при наличии смягчающих обстоятельств. 

Важно: регламентированного бланка ходатайства не существует. Поэтому вы можете написать его в свободной форме.

К документам прикрепите копии документов, которые подтверждают вашу позицию: 

  • справку о доходах;
  • выписку из банковского счёта;
  • справки о тяжёлом финансовом положении или больничные листы в случае проблем со здоровьем;
  • копию платёжных поручений о добровольной уплате налогов;
  • документы, подтверждающие форс-мажорные обстоятельства, например данные от МЧС о наводнении.

Способы подачи документа:

  • личный визит в ФНС. В таком случае подготовьте два экземпляра: один вы отдадите в налоговую, второй оставите себе;
  • через Почту России заказным письмом с описью вложения;
  • по ТКС — ЭДО с налоговой. 

Как действовать после получения решения ИФНС

Если налоговая выставила вам полный штраф, несмотря на ваши доводы о смягчающих обстоятельствах, у вас есть два пути защиты:

  • апелляционная жалоба в вышестоящий налоговый орган (УФНС). Она подаётся через ту инспекцию, которая вынесла решение, в течение одного месяца со дня вручения решения. В жалобе нужно указать, что инспекция не учла смягчающие обстоятельства, и приложить все документы ещё раз;
  • обращение в Арбитражный суд РФ — в случае если УФНС вам снова отказало.

Что делать, если срок уже пропущен

  1. Срочно отправьте декларацию. Важно: обязательно дождитесь квитанции о приёме документа — она обычно приходит в течение суток. Если вы получили извещение об ошибке формата документа, исправьте декларацию и отправьте файл заново, чтобы сохранить текущую дату отправки. 
  2. Проверьте баланс на Едином налоговом счёте (ЕНС) и доплатите нужную сумму.
  3. Рассчитайте пени и уплатите их. Используйте специальную формулу: сумма недоимки  × ключевая ставка ЦБ РФ × количество дней просрочки налога.
  4. Подготовьте пояснение о пропуске сроков сдачи декларации и ходатайство на снижение суммы штрафа, если у вас есть смягчающие обстоятельства.
  5. Проверьте разблокировку счёта.  

Экспертное мнение

Чтобы не получить штраф за просрочку декларации по НДС, важно заранее контролировать сроки сдачи и проверять, приняла ли налоговая отчёт. Даже если налог уплачен вовремя, за сам факт опоздания с декларацией могут начислить штраф.

Онлайн‑бухгалтерия от ⁠Точка Банка автоматически рассчитывает НДС, готовит декларации и напоминает о сроках уплаты налогов. Это помогает снизить риск ошибок и просрочек в отчётности.

Дарья ЖуковскаяЭксперт Онлайн-бухгалтерии от Точка Банка

Как не допустить повторной просрочки

Способы для своевременной сдачи декларации по НДСЧто нужно сделать
Ведение календаря сроков по НДСНапоминайте себе, что декларация по НДС сдаётся ежеквартально до 25‑го числа месяца, следующего за отчётным кварталом.

Сам налог можно уплатить равными долями по 1/3 до 28‑го числа каждого из трёх следующих месяцев. Однако вы можете заранее пополнить ЕНС всей суммой, чтобы ФНС сама снимала деньги в нужный срок.
Контроль квитанций о приёме декларацииЕжедневно проверяйте, получили ли вы после отправки отчёта три документа:

— квитанцию о доставке — подтверждает, что файл дошёл до сервера ФНС;

— протокол проверки контрольных соотношений — показывает, нет ли в файле технических или логических ошибок;

— извещение о приёме — финальный документ, который подтверждает, что декларация принята
Резервный доступ к ЭДО и электронной подписиЗаранее следите за сроками действия ЭП.

Дублируйте оборудование для отчётности — храните токены в надёжном месте и имейте дополнительную технику в случае поломки
Внутренний регламент закрытия кварталаУстановите внутренний дедлайн для сбора первичных документов.Введите корпоративное правило сдавать декларацию и формировать платёжку не 25‑го, а 22‑го или 23‑го числа.

Введите правило двойного контроля — перед отправкой декларации, например, второй бухгалтер проверяет ключевые цифры.

Сформируйте регламент для форс‑мажорных ситуаций — например, что делать, если основной бухгалтер заболел или ушёл в отпуск ровно в неделю сдачи НДС

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Вопросы по теме

Можно ли отделаться предупреждением за опоздание с декларацией по НДС?

Ст. 119 НК РФ предусматривает исключительно денежный штраф за просрочку сдачи декларации по НДС. Если предприниматель вовремя уплатил налог, но опоздал с предоставлением отчёта всего один день, инспекция обязана начислить штраф в размере минимум 1 000 ₽. 


При этом предприниматель может подать ходатайство на снижение суммы штрафа, если у него есть смягчающие обстоятельства, — ст. 112 НК РФ:


— тяжёлые семейные или личные обстоятельства;


— совершение действий под угрозой или при принуждении;


— тяжёлое материальное положение физлица;


— незначительность нарушения сроков, например несвоевременная уплата налогов в течение трёх дней;


— иные действия, которые суд или налоговая признала смягчающими, например состояние здоровья, отсутствие ущерба государству или активное участие в благотворительности.

Считается ли декларация сданной, если файл отправили в последний день, но квитанция пришла позже?

Согласно п. 4 ст. 80 НК РФ, датой представления электронной декларации является день её отправки по ТКС. Поэтому, если вы отправили файл в последний день сдачи, но квитанция пришла позже, — отчёт всё равно будет считаться предоставленным. Главное, чтобы оператор ЭДО зафиксировал успешную отправку файла до 23:59:59 последнего дня срока.

Начислят ли штраф за несдачу декларации, если НДС был полностью уплачен до срока сдачи?

Штраф в фиксированном размере 1 000 ₽ будет выставлен за сам факт нарушения срока сдачи отчётности. Полная уплата налога не освобождает налогоплательщика НДС от отправки декларации.

Что делать, если налоговая не приняла декларацию из-за ошибки в файле?

Если налоговая отклонила декларацию из-за ошибки, она считается неподанной. В таком случае необходимо:


1. Срочно исправить ошибку.


2. Отправить заполненную декларацию с изменениями в ФНС. 


Датой сдачи будет считаться день успешной отправки исправленной версии. Если этот день наступит после установленного срока, будет начислен штраф за просрочку.

Можно ли оспорить штраф, если просрочка возникла из-за сбоя у оператора?

Согласно ст. 111 НК РФ, если налогоплательщик НДС предпринял все меры для своевременной сдачи отчётности, но не смог этого сделать из-за сбоя в работе оператора ЭДО или принимающих серверов ФНС, в его действиях отсутствует вина. Следовательно, штраф должен быть отменён.


Что нужно сделать для оспаривания штрафа:


1. Зафиксируйте факт своевременной отправки декларации.


2. Получите справку от ЭДО — обратитесь в техподдержку вашего оператора и запросите официальное письмо о техническом сбое.


3. Сдайте декларацию, как только работа ЭДО восстановится.


4. Подайте официальное возражение в ФНС по поводу назначения штрафа. К нему обязательно приложите копию справки от оператора ЭДО и данные отправки отчёта.

Учитывается ли переплата на Едином налоговом счёте при расчёте ответственности?

Да, переплата на ЕНС обязательно учитывается — ФНС оценивает общее сальдо Единого налогового счёта. Если на дату срока уплаты НДС у вас есть переплата, которая покрывает сумму налога, недоимка не возникает. Следовательно, пени и штраф за неуплату налога не начисляются, а штраф за сам факт опоздания с декларацией составит фиксированные 1 000  ₽.

Может ли директор получить личный штраф за опоздание с НДС-декларацией?

Да, директор может получить личный штраф за нарушение сроков сдачи налоговой отчётности — ст. 15.5 КоАП РФ. Штраф для должностных лиц составляет от 300 до 500 ₽.


Кроме того, опоздание может сопровождаться крупной неуплатой самого налога — свыше 18,75 млн ₽ за период в пределах трёх лет. В таком случае директору может грозить уголовная ответственность по ст. 199 УК РФ — вплоть до лишения свободы.

Нужно ли сдавать декларацию, если операций по НДС в квартале не было?

Если у предпринимателя не было операций по НДС в отчётном периоде, он в обязательном порядке должен сдать нулевую декларацию. 


С 26 июня 2026 года штраф за её непредставление отменён — Федеральный закон от 26.06.2026 №201-ФЗ. До этого момента минимальный размер выплаты был 1 000 ₽.

Как быстро налоговая разблокирует счёт после сдачи декларации?

ФНС принимает решение о разблокировке расчётного счёта не позднее одного рабочего дня после дня сдачи декларации. Сам банк исполняет это решение и возобновляет операции также в течение одного рабочего дня после получения уведомления от налоговой. На практике полный процесс занимает от одного до трёх рабочих дней.

Влияет ли подача уточнёнки НДС на срок камеральной проверки?

Если первичная проверка к этому моменту уже завершилась, подача уточнённой декларации запускает новую камеральную проверку. Она длится два месяца с даты её отправки. 


Если уточнёнка сдана в ходе текущей проверки, её сроки тоже фактически продлеваются, чтобы инспекторы успели проверить внесённые изменения.

Нужно ли ждать требования ИФНС, если срок уже пропущен?

Нет, декларацию нужно отправить как можно скорее. Чем дольше вы ждёте, тем больше дней просрочки накапливается. Это увеличивает штраф при наличии недоимки и риск автоматической блокировки расчётных счетов.

Как подтвердить смягчающие обстоятельства?

Смягчающие обстоятельства подтверждаются документально:


1. Подайте письменное ходатайство о снижении штрафа в свободной форме.


2. Приложите к нему копии доказательств — например, платёжные поручения об уплате налога, выписку с банковского счёта, больничные листы или справку от оператора ЭДО о технических сбоях.

Нужно ли платить штраф сразу после получения требования?

Нет, у вас есть восемь рабочих дней со дня получения требования для его добровольного исполнения. Если не уплатить штраф в этот срок, налоговая спишет деньги с вашего Единого налогового счёта (ЕНС) принудительно или заблокирует расчётный счёт.

Можно ли зачесть переплату в счёт штрафа?

Да, переплата на ЕНС автоматически направляется на погашение любых задолженностей перед бюджетом. Если на счёте есть свободные средства, штраф будет списан за их счёт.

Как узнать, что декларация по НДС принята налоговой?

Процесс подтверждения сдачи декларации состоит из трёх этапов получения: 


— квитанции о доставке;


— протокола проверки контрольных соотношений;


— извещения о приёме декларации. 


Отчёт считается принятым, когда в программе ЭДО появляется именно финальный документ — извещение о приёме. 

Кто отвечает за просрочку, если бухгалтер на аутсорсе?

Перед налоговой отвечает сам налогоплательщик — ООО в лице директора или ИП. Штрафы и пени налоговая выставит именно им. Однако ИП или ООО может отдельно взыскать эти убытки с аутсорсинговой компании — через суд или в рамках условий вашего договора с ней.

Может ли ИФНС оштрафовать за один период по нескольким статьям?

Да, налоговая имеет право назначить сразу несколько штрафов по нескольким статьям, если это разные нарушения. Например, ФНС может одновременно начислить штрафы:


— за просрочку сдачи декларации — ст. 119 НК РФ;


— неуплату самого налога — ст. 122 НК РФ


— эти же правонарушения должностного лица — ст. 15.5 КоАП РФ

Надо ли подавать нулевую декларацию налоговому агенту?

Нет, налоговому агенту не нужно сдавать декларацию, если в отчётном квартале у него не было операций с НДС, например покупок услуг у иностранных компаний или аренды госимущества. 


Организации и ИП на спецрежимах на УСН сдают декларацию по НДС только в том периоде, когда фактически выступали в роли налогового агента. Если таких операций не было, нулевую отчётность подавать не требуется.

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