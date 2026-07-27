Кто обязан сдавать декларацию по НДС
Согласно Налоговому кодексу РФ, декларацию должны подавать пять категорий лиц:
- плательщики НДС на ОСНО и ЕСХН;
- налоговые агенты при импорте — ст. 161 НК РФ;
- ООО и ИП, которые выставляют счета-фактуры с НДС;
- ООО и ИП на УСН, которые превысили годовой лимит дохода в 20 млн ₽;
- иностранные организации — ст. 227.1 НК РФ.
Список тех, кто освобождён от уплаты НДС и сдачи декларации по налогу, указан в ст. 145 НК РФ.
Какой штраф за несвоевременную сдачу декларации по НДС
|Тип правонарушения
|Ответственность
|Непредставление налоговой декларации — ст. 119 НК РФ
|Недоимка по налогу — 5% от неуплаченной суммы за каждый месяц просрочки.
Минимальный размер штрафа — 1 000 ₽.
Максимальный размер штрафа — 30% от неуплаченного НДС
|Нарушение сроков представления налоговой декларации — ст. 15.5 КоАП РФ
|Штраф для должностных лиц в размере от 300 до 500 ₽
|Просрочка сдачи декларации по НДС — ст. 76 НК РФ
|Через 10 дней после несдачи декларации — блокировка расходных операций.
Через 20 дней после несдачи декларации — полная блокировка расчётных счетов компании
Как налоговая считает полный и неполный месяцы просрочки
Для ФНС просрочка на неполный месяц начинается с первого дня, следующего за установленным сроком сдачи декларации.
Пример: за 1-й квартал вам необходимо предоставить отчёт до 25 апреля. 26 апреля ФНС уже зафиксирует неполный месяц просрочки.
При этом не имеет значения, на сколько именно дней вы опоздали внутри этого периода — один день или тридцать. Они автоматически приравниваются к нарушению и облагаются штрафом в 5% от суммы неуплаченного налога.
Когда декларация по НДС считается сданной с нарушением срока
Все налогоплательщики НДС должны сдавать в ФНС декларацию до 25-го числа месяца, идущего после отчётного периода:
- 1-й квартал — до 25 апреля;
- 2-й квартал — до 25 июля;
- 3-й квартал — до 25 октября;
- 4-й квартал — до 25 января следующего года.
Важно: если 25-е число выпадает на выходной или праздничный дни, сроки сдачи декларации переносятся на ближайший следующий за ним.
Пример: в 2026 году 25 июля выпадает на субботу. Это означает, что декларацию по НДС за 2-й квартал можно сдать до 27 июля 2026 года.
Чем опоздание отличается от непредставления
Юридически опоздание и непредставление декларации по НДС в налоговую — это одно и то же нарушение. Но на практике разница заключается в следующем:
- опоздание — вы сами обнаружили пропуск и сдали декларацию позже установленного срока;
- непредставление — вы вообще не подали документ, и налоговая обнаружила это самостоятельно. В таком случае инспекция принудительно начислит налог на основе имеющихся у неё сведений и может заблокировать счёт до момента фактической сдачи отчёта.
Главное отличие — при опоздании сумму налога контролируете вы, а при непредставлении его за вас считает налоговая.
Когда электронная декларация считается представленной
Согласно п. 4 ст. 80 НК РФ, электронная декларация НДС считается представленной, если она:
- отправлена налогоплательщиком лично или через представителя;
- передана в ФНС почтой с описью, через ЛК налогоплательщика или с помощью ТКС — ЭДО с налоговой;
- сдана в срок, то есть до 25-го числа месяца, идущего после отчётного периода.
Примеры расчёта штрафа
|Тип нарушения
|Описание ситуации
|Расчёт штрафа
|Просрочка на несколько дней
|Компания опоздала со сдачей декларации на десять дней и не заплатила НДС в размере 100 000 ₽
|Штраф: 100 000 ₽ × 5% = 5 000 ₽
|Просрочка больше месяца
|Компания опоздала со сдачей декларации на 2,5 месяца и не уплатила НДС в размере 100 000 ₽
|В этой ситуации более сложный подсчёт:
— 2,5 месяца округляются до трёх полных месяцев;
— размер штрафа составит 5% за каждый из них, то есть 15% от суммы налога.
Штраф: 100 000 ₽ × 15% = 15 000 ₽
|Налог уплачен, но не сдана декларация
|Компания вовремя перечислила 100 000 ₽ налога в бюджет. Но саму декларацию отправила с опозданием на 40 дней
|Так как в этой ситуации задолженности по НДС перед бюджетом нет, правило 5% за месяц не применяется.
Здесь вступает в силу п. 2 ст. 119 НК РФ, который предусматривает фиксированное наказание за сам факт нарушения срока сдачи — 1 000 ₽
|Декларация не сдана, и НДС не уплачен
|Компания случайно не сдала декларацию. Налоговая инспекция сама выявила нарушение и начислила 100 000 ₽ налога. Просрочка составила 2 месяца
|В этом случае налоговая применит два самостоятельных штрафа одновременно:
— за несвоевременную сдачу — 100 000 ₽ × 10% = 10 000 ₽;
— за неуплату налога по случайности — 100 000 ₽ × 20% = 20 000 ₽.
Важно: если налоговая докажет, что предприниматель специально не уплатил налоги, то ставка штрафа увеличится до 40%
Штраф за несдачу нулевой декларации по НДС
Нулевая декларация по НДС — это отчёт, в котором все расчётные показатели заполнены нулями. Её сдаёт налогоплательщик, который обязан платить НДС, но в отчётном квартале не имел:
- ни облагаемых налогом операций — продаж с НДС;
- ни оснований для налоговых вычетов — входящего НДС от поставщиков.
Несмотря на то что все показатели в ней будут равны нулю, нулевая декларация нужна ФНС. Этот документ официально подтверждает, что:
- у компании действительно не было операций;
- она их не скрыла или просто забыла отчитаться.
Важно: с 26 июня 2026 года штраф за несдачу нулевой декларации отменён — Федеральный закон от 26.06.2026 №201-ФЗ. До этого момента минимальный размер штрафа составлял 1 000 ₽.
Что будет, если декларацию по НДС не подать совсем
Если декларацию по НДС не подать вовсе, это может повлечь ряд последствий.
Требование налоговой о представлении декларации
Сначала автоматизированная система ФНС зафиксирует отсутствие отчёта. В течение нескольких рабочих дней инспекция направит вам требование о представлении документов через оператора ЭДО. На его исполнение есть:
- пять рабочих дней — если вы контрагент;
- десять рабочих дней — если вы основной налогоплательщик НДС.
Важно: игнорирование этого требования усугубит ситуацию и ускорит применение дополнительных финансовых санкций.
Камеральный контроль и запросы ИФНС
Как только декларация будет сдана, налоговая инспекция начнёт камеральную проверку. Она сверит ваши данные с книгами покупок и продаж ваших контрагентов в системе АСК НДС.
Если вы не сдали отчёт, а ваши партнёры заявили вычеты по счетам-фактурам, у налоговой возникнет разрыв. В таком случае ФНС запустит углублённую камеральную проверку, в которой:
- запросит ещё больше документов, чтобы выяснить причины расхождений;
- вызовет на допрос директора;
- потребует первичные документы, которые подтверждают сделки.
Срок проведения камеральной проверки — до двух месяцев.
Блокировка счёта при длительной просрочке
Согласно ст. 76 НК РФ, за несдачу декларации налоговая блокирует расчётные счета:
- через 10 дней после установленного срока сдачи заблокируются расходные операции. Вы не сможете платить поставщикам, переводить деньги на другие счета или снимать наличные;
- через 20 дней блокировка становится полной — заморозятся абсолютно все операции по счетам.
Блокировка будет действовать до тех пор, пока вы фактически не отправите декларацию в налоговую.
Риски доначислений и дополнительных санкций
Если декларация не сдана вообще, налоговая инспекция имеет право рассчитать сумму налога самостоятельно на основе имеющихся у неё данных. К этой принудительно начисленной сумме добавятся серьёзные санкции:
- пени:
- штраф за несдачу отчётности — 5% от суммы налога за каждый месяц просрочки, но не более 30% от суммы и не менее 1 000 ₽;
- уголовная ответственность по ст. 199 УК РФ, если сумма неуплаченного налога окажется крупной — свыше 18,75 млн ₽ за три финансовых года. В таком случае руководителю или главному бухгалтеру может грозить пени и штраф.
Пени и штраф за неуплату НДС
Пени — это компенсация бюджету за задержку уплаты самого налога. Её цель — возместить государству потери от того, что деньги не поступили вовремя.
Размер пеней по неуплате НДС:
- для ИП — 1/300 ставки за каждый день просрочки;
- для юрлиц — 1/300 ставки за каждый день просрочки при задолженности до 30 календарных дней и начиная с 91-го дня, 1/150 ставки за каждый день просрочки при задолженности в период с 31-го до 90-го дня.
В свою очередь, штраф — это наказание за нарушение правил. Согласно ст. 122 НК РФ, в случае опоздания с оплатой НДС может быть назначен штраф:
- 20% от суммы неуплаченного налога — если правонарушение совершено случайно;
- 40% от суммы неуплаченного налога — если будет доказан умысел правонарушения.
Ответственность по этой статье наступает, когда вы поздно сдали декларацию и при этом вовремя не заплатили НДС. Если вы внесли деньги по налогу, но не сдали отчёт, ФНС зафиксирует правонарушение уже по п. 2 ст. 119 НК РФ — штраф 1 000 ₽.
Уточнённая декларация по НДС и штрафы
Уточнённая декларация по НДС — это исправленный отчёт, который подаётся в налоговую для замены первичного. Она нужна, если налогоплательщик самостоятельно обнаружил в ранее сданной декларации:
- ошибки;
- неточности;
- неучтённые операции.
При отправке уточнёнки первичный отчёт за этот же период автоматически аннулируется.
При обнаружении ошибки в первичной декларации по НДС вам необходимо сдать исправленный документ как можно быстрее. От этого зависит, начислят ли штраф:
- вы сдадите уточнёнку до того момента, как ФНС сама увидит ошибки, — штрафа не будет;
- ФНС заметит недочёты и сама отправит вам требование — начисление штрафа по ст. 122 НК РФ и пени.
Штраф из-за доплаты НДС
Штраф за неуплату или неполную уплату налога по ст. 122 НК РФ при подаче уточнёнки с доплатой НДС возможен в четырёх случаях:
- нарушена последовательность — вы отправили декларацию в ФНС раньше, чем перечислили в бюджет саму сумму доплаты и соответствующие пени;
- не произвели оплату — вы сдали уточнёнку, но вообще не заплатили разницу в налоге;
- налоговая нашла ошибку первой — налоговая самостоятельно обнаружила занижение НДС и доначислила налог до того, как вы успели подать уточнёнку;
- назначена выездная проверка — вы подали уточнёнку, уже зная, что налоговая инспекция назначила выездную проверку именно по этому налогу за этот период.
Важно: пени за каждый день просрочки платежа начисляются во всех вышеперечисленных случаях, даже если штрафа удалось избежать.
Как подать уточнённую декларацию:
— выберите корректный бланк документа — форма КНД 1151001;
— укажите правильный номер корректировки на титульном листе. Например, вы отправляете первую уточнёнку. В таком случае на титульном листе поставьте «1»;
— заполните все листы с новыми данными;
— приложите пояснительную записку, в которой укажите номер и дату первичной уточнёнки и суть ошибки;
— отправьте документ в ФНС. Сделать это можно через ЛК налогоплательщика, Госуслуги, почту с описью или по ТКС — ЭДО с налоговой.
Как уменьшить штраф за просрочку декларации
Вы можете снизить размер штрафа за просрочку декларации по НДС, если у вас есть смягчающие обстоятельства, — ст. 112 и ст. 114 НК РФ:
- тяжёлые семейные или личные обстоятельства;
- совершение действий под угрозой или при принуждении;
- тяжёлое материальное положение физлица;
- незначительность нарушения сроков, например несвоевременная уплата налогов в течение трёх дней;
- иные действия, которые суд или налоговая признала смягчающими, например состояние здоровья, отсутствие ущерба государству или активное участие в благотворительности.
При наличии смягчающих обстоятельств вам необходимо написать ходатайство о снижении суммы штрафа и подать его в ФНС.
Что указать в ходатайстве:
- наименование налогового органа, которому вы излагаете свои доводы;
- сведения о заявителе: для физлица — ФИО, паспортные данные, адрес, ИНН, телефон; для юрлица — название, ИНН, КПП, юридический адрес и телефон;
- дату и номер налоговой проверки;
- описание ситуации — за что был назначен штраф;
- смягчающие обстоятельства с подтверждающими документами;
- просьбу со ссылкой на п. 3 ст. 114 НК РФ, который обязывает снизить штраф минимум в два раза при наличии смягчающих обстоятельств.
Важно: регламентированного бланка ходатайства не существует. Поэтому вы можете написать его в свободной форме.
К документам прикрепите копии документов, которые подтверждают вашу позицию:
- справку о доходах;
- выписку из банковского счёта;
- справки о тяжёлом финансовом положении или больничные листы в случае проблем со здоровьем;
- копию платёжных поручений о добровольной уплате налогов;
- документы, подтверждающие форс-мажорные обстоятельства, например данные от МЧС о наводнении.
Способы подачи документа:
- личный визит в ФНС. В таком случае подготовьте два экземпляра: один вы отдадите в налоговую, второй оставите себе;
- через Почту России заказным письмом с описью вложения;
- с помощью ЛК налогоплательщика;
- по ТКС — ЭДО с налоговой.
Как действовать после получения решения ИФНС
Если налоговая выставила вам полный штраф, несмотря на ваши доводы о смягчающих обстоятельствах, у вас есть два пути защиты:
- апелляционная жалоба в вышестоящий налоговый орган (УФНС). Она подаётся через ту инспекцию, которая вынесла решение, в течение одного месяца со дня вручения решения. В жалобе нужно указать, что инспекция не учла смягчающие обстоятельства, и приложить все документы ещё раз;
- обращение в Арбитражный суд РФ — в случае если УФНС вам снова отказало.
Что делать, если срок уже пропущен
- Срочно отправьте декларацию. Важно: обязательно дождитесь квитанции о приёме документа — она обычно приходит в течение суток. Если вы получили извещение об ошибке формата документа, исправьте декларацию и отправьте файл заново, чтобы сохранить текущую дату отправки.
- Проверьте баланс на Едином налоговом счёте (ЕНС) и доплатите нужную сумму.
- Рассчитайте пени и уплатите их. Используйте специальную формулу: сумма недоимки × ключевая ставка ЦБ РФ × количество дней просрочки налога.
- Подготовьте пояснение о пропуске сроков сдачи декларации и ходатайство на снижение суммы штрафа, если у вас есть смягчающие обстоятельства.
- Проверьте разблокировку счёта.
Как не допустить повторной просрочки
|Способы для своевременной сдачи декларации по НДС
|Что нужно сделать
|Ведение календаря сроков по НДС
|Напоминайте себе, что декларация по НДС сдаётся ежеквартально до 25‑го числа месяца, следующего за отчётным кварталом.
Сам налог можно уплатить равными долями по 1/3 до 28‑го числа каждого из трёх следующих месяцев. Однако вы можете заранее пополнить ЕНС всей суммой, чтобы ФНС сама снимала деньги в нужный срок.
|Контроль квитанций о приёме декларации
|Ежедневно проверяйте, получили ли вы после отправки отчёта три документа:
— квитанцию о доставке — подтверждает, что файл дошёл до сервера ФНС;
— протокол проверки контрольных соотношений — показывает, нет ли в файле технических или логических ошибок;
— извещение о приёме — финальный документ, который подтверждает, что декларация принята
|Резервный доступ к ЭДО и электронной подписи
|Заранее следите за сроками действия ЭП.
Дублируйте оборудование для отчётности — храните токены в надёжном месте и имейте дополнительную технику в случае поломки
|Внутренний регламент закрытия квартала
|Установите внутренний дедлайн для сбора первичных документов.Введите корпоративное правило сдавать декларацию и формировать платёжку не 25‑го, а 22‑го или 23‑го числа.
Введите правило двойного контроля — перед отправкой декларации, например, второй бухгалтер проверяет ключевые цифры.
Сформируйте регламент для форс‑мажорных ситуаций — например, что делать, если основной бухгалтер заболел или ушёл в отпуск ровно в неделю сдачи НДС