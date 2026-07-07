НДС для ИП в 2026 году: как работать, выбор ставки, когда платить, изменение лимитов

Коротко

В НК РФ прописаны три общие ставки — 0, 10 и 22%. При этом ИП на УСН с доходом от 20 до 450 млн ₽ платят по специальным ставкам — 5 или 7%. Они начисляются сверху на стоимость товара без права на вычеты.

Работа с НДС требует правильного оформления договоров, выставления счетов‑фактур и ежеквартальной сдачи декларации в электронном виде до 25‑го числа месяца, идущего за отчётным кварталом.



ИП на ОСНО, налоговые агенты и добровольные плательщики могут вернуть входной НДС из бюджета. Также возможно и освобождение от НДС. Согласно ст. 145 НК РФ , это доступно для ИП, у которых выручка не достигла 2 млн ₽ за три месяца.

НДС в 2026 году — это обязательный налог для ИП на ОСНО, ЕСХН и УСН, если те превысили лимит дохода в 20 млн ₽. Также его платят индивидуальные предприниматели, которые занимаются импортом товаров и являются налоговыми агентами.