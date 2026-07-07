НДС для ИП в 2026 году: как работать, выбор ставки, когда платить, изменение лимитов

Точка Банк разберёт, кто и когда обязан платить налог на добавленную стоимость (НДС), а также как выбрать между ставками 5, 7 и 22%. Также мы расскажем, как ИП правильно выставлять документы и вести учёт при НДС.
Когда ИП нужно платить НДС
Согласно ст. 143 НК РФ, индивидуальные предприниматели должны платить НДС, если они:
- применяют общую систему налогообложения (ОСНО) или единый сельскохозяйственный налог (ЕСХН);
- занимаются реализацией зарубежных товаров — в таком случае декларацию необходимо заполнять, если ИП продаёт продукцию из стран ЕАЭС. К ним относятся Казахстан, Беларусь, Киргизия и Армения;
- выставляют счета-фактуры с выделенным НДС;
- применяют УСН и превышают годовой лимит дохода — 20 млн ₽;
- являются налоговыми агентами по НДС.
Налоговый агент по НДС — это покупатель товаров, работ или услуг, который по закону обязан исчислить, удержать и уплатить в бюджет НДС за своего продавца. Согласно ст. 161 НК РФ, ими являются ИП, которые:
- покупают товары или заказывают услуги у иностранных организаций, которые не стоят на налоговом учёте в РФ;
- арендуют государственное или муниципальное имущество;
- покупают металлолом у плательщика НДС.
С какой суммы ИП платит НДС
Индивидуальные предприниматели должны платить НДС, если они превысили лимит годового дохода в 20 млн ₽.
С каких операций начисляется налог на добавленную стоимость:
- продажа товаров и предоставление работ. Налоговой базой является стоимость вашей продукции или услуги — ст. 154 НК РФ;
- полученные авансы — если ИП получил деньги от клиента вперёд, он обязан начислить с этой суммы НДС и заплатить его в бюджет;
- передача товаров для собственных нужд — например, ИП произвёл товар и передал его для использования в своём офисе;
- выполнение строительно-монтажных работ (СМР) для собственного потребления.
Ставки НДС для ИП в 2026 году
Согласно ст. 164 НК РФ, на 2026 год действуют три общие и две специальные ставки для ИП на УСН.
|Размер ставки
|На что распространяется
|Кому доступно
|0% — п. 1 ст. 164 НК РФ
|Товары на экспорт.
Продукция, помещённая под процедуру свободной таможенной зоны.
Услуги международной перевозки
|ИП и ООО
|5% — п. 8 ст. 164 НК РФ
|Действует, если ИП превысил годовой лимит дохода за 2025 или 2026 годы в 20 млн ₽, но до 250 млн ₽
|Только ИП на УСН
|7% — п. 8 ст. 164 НК РФ
|Действует, если ИП превысил годовой доход за 2025 или 2026 годы на сумму от 250 млн ₽ и до 450 млн ₽ с учётом коэффициента-дефлятора. В 2026 году он составляет 1,090
|Только ИП на УСН
|10%
|Продовольственные товары и товары для детей.
Периодический выпуск книжной продукции, связанной с образованием и наукой, и печатных изданий.
Медицинские товары.
Товары, указанные в п. 2 ст. 164 НК РФ
|ИП и ООО
|22% — ст. 164 НК РФ
|Работы, связанные с перевозкой и транспортировкой грузов.
Деятельность, которая не подпадает под 0, 5, 7 и 10%
|ИП и ООО
Когда выгоднее платить 22%, а когда — 5 или 7%
5 и 7% по НДС — это ставки для ИП на УСН, чей доход вырос выше 20 млн ₽, но не превысил 450 млн ₽. Индивидуальным предпринимателям выгодно оставаться на них, если:
- мало облагаемых НДС закупок;
- ИП не хочет вести сложный учёт НДС;
- основные клиенты — физлица или ИП на УСН.
Переход на ОСНО имеет смысл только в тех случаях, когда выгода от вычетов перекрывает высокие ставки:
- у ИП огромная доля «входящего» НДС — это классический случай для оптовой торговли, производства или импорта;
- основные клиенты — крупный бизнес на ОСНО.
Как рассчитывать НДС по ставке 5−7%
Расчёт налога на добавленную стоимость по ставкам 5 и 7% для ИП на УСН имеет одну ключевую особенность. НДС начисляется сверху на стоимость товара или услуги, а не сидит внутри цены. Простыми словами — цена товара не включает НДС, он начисляется дополнительной суммой сверху.
Базовую формулу расчёта НДС можно представить так:
Сумма НДС = Стоимость товара × Ставку 5 или 7%.
Приведём пример. Вы продаёте товар за 100 000 ₽. Рассчитать сумму НДС нужно следующим образом: 100 000 × 5% = 5 000 ₽. В итоге покупатель заплатит 105 000 ₽.
Как ИП работать с НДС
Работа ИП с НДС — это набор конкретных процедур от выставления документов до уплаты налога и сдачи отчётности.
Рекомендации для работы индивидуального предпринимателя с НДС:
- правильно оформляйте договоры — обязательно указывайте, кто и как платит НДС. От формулировки зависит, как вы будете считать налог. Важно: если на УСН 5 или 7% вы не прописали, что НДС начисляется сверху, а написали «в том числе НДС» — налоговая посчитает налог по формуле «внутри», и вы потеряете часть денег;
- выставляйте первичные документы — счета на оплату, счета-фактуры или универсальные передаточные документы (УПД), акты и накладные;
- ведите учёт операций и фиксируйте операции по НДС — на ОСНО используйте книгу покупок и книгу продаж, для УСН заполняйте три документа:
- регулярно — раз в квартал — сдавайте декларацию по НДС;
- в установленные сроки уплачивайте налог на добавленную стоимость. Это можно делать поквартально или разбить сумму на три равные части и платить каждый месяц за предыдущий квартал.
Как ИП перейти на НДС
Переход ИП на уплату НДС происходит в зависимости от ситуации — вы уже на ОСНО или вы на УСН и превысили лимит дохода в 20 млн ₽.
Работаете на ОСНО
Если вы зарегистрировали ИП, но не подали уведомление о переходе на УСН в течение 30 дней после регистрации, вы автоматически продолжаете находиться на ОСНО.
Что это значит:
- вы уже плательщик НДС 22 или 10% для льготных товаров;
- никаких специальных действий для перехода не нужно;
- вы обязаны с первой же сделки начислять НДС, выставлять счета-фактуры и сдавать декларацию.
Что делать:
- подключите электронный документооборот (ЭДО);
- настройте бухгалтерскую программу;
- начните вести книгу покупок и книгу продаж;
- с 25-го числа после окончания первого квартала сдайте первую декларацию по НДС;
- регулярно уплачивайте НДС равными долями по 1/3 от суммы в течение следующих трёх месяцев после отчётного периода.
Работаете на УСН, и ваш доход превысил 20 млн ₽
Если вы превысили годовой лимит, переход происходит автоматически с начала того квартала, в котором это случилось. При этом подавать специальные уведомления о переходе не нужно.
Что делать:
- подключите ЭДО;
- начисляйте НДС 5 или 7% на все продажи;
- выставляйте счета-фактуры в электронном виде;
- ведите учёт операций по НДС;
- по итогам квартала сдавайте декларацию по НДС в электронном виде;
- уплачивайте НДС в установленные даты равными долями.
Важно: 24 июня 2026 года Госдума приняла закон, который зафиксировал порог лимита годового дохода. Теперь ИП, выручка которых составляет менее 20 млн ₽, могут работать без НДС до конца 2029 года. До подписания закона лимит годового дохода должен был снизиться уже в 2027 году до 15 млн ₽, а в 2028 году — до 10 млн ₽.
Как открыть ИП с НДС
- Подготовьте документы — паспорт, СНИЛС, ИНН и заявление о государственной регистрации физлица в качестве ИП (КНД 1112501).
- Определитесь с кодами ОКВЭД.
- Выберите систему налогообложения — ОСНО или УСН.
- Подайте документы на регистрацию статуса ИП в ФНС. Сделать это можно онлайн, через МФЦ или Госуслуги, а также с помощью личного визита в налоговую.
- Настройте учёт — выпустите УКЭП и заключите договор с оператором ЭДО.
Возврат НДС для ИП
ИП имеет право вернуть сумму НДС, которую он уплатил поставщикам в составе стоимости товаров, работ или услуг. Однако это право доступно далеко не всем индивидуальным предпринимателям.
Какие ИП могут вернуть НДС:
- индивидуальные предприниматели на ОСНО;
- налоговые агенты;
- ИП на УСН, которые добровольно перешли на НДС 22%.
Чтобы налоговая разрешила возврат, ИП нужно выполнить три обязательных условия:
- товары, работы или услуги должны использоваться в деятельности, облагаемой НДС;
- у индивидуального предпринимателя все счета-фактуры или УПД от поставщика оформлены правильно. Они должны содержать данные ИП и продавца, наименование товаров, ставку и сумму НДС, дату и номер. Важно: в 2026 году счета-фактуры и УПД оформляются в электронном виде;
- товары или услуги должны быть приняты на учёт, то есть у ИП на руках должны быть первичные документы, подтверждающие получение.
Процесс возврата состоит из нескольких последовательных шагов:
- Соберите все первичные документы — счета-фактуры от поставщиков, накладные, акты и платёжные поручения, подтверждающие оплату.
- Сдайте декларацию по НДС в электронном виде через оператора ЭДО.
- Пройдите камеральную проверку — она занимает два месяца. В ходе этой процедуры инспекторы могут запросить дополнительные документы, вызвать вас для дачи пояснений или провести встречные проверки ваших поставщиков.
- В случае успешной проверки подайте заявление на возмещение НДС (КНД 1151151). Это можно сделать через личный кабинет ИП на сайте ФНС или через оператора ЭДО.
Налогообложение для ИП с НДС
Согласно ст. 143 НК РФ, всех налогоплательщиков можно разделить на две группы:
- налогоплательщики внутреннего НДС, то есть лица, которые занимаются торговлей товаров и предоставлением услуг на территории РФ. К ним относятся ИП и организации;
- налогоплательщики внешнего НДС, то есть лица, которые уплачивают налог при ввозе продукции на территорию РФ и занимаются перемещением товаров через таможенную границу Таможенного союза.
Отчётность и сроки
Все плательщики НДС обязаны сдавать декларацию по НДС ежеквартально. Это основной отчётный документ, в котором отражаются:
- начисленный НДС с продаж;
- НДС к вычету от поставщиков — для ОСНО и налоговых агентов;
- разница к уплате или к возврату из бюджета.
Важно: декларация по НДС сдаётся только в электронном виде через оператора электронного документооборота. Бумажную декларацию налоговая не примет и посчитает, что вы её не сдавали.
Срок сдачи отчётности — не позднее 25-го числа месяца, следующего за отчётным кварталом:
- 1 квартал — до 25 апреля 2026 года;
- 2 квартал — до 25 июля 2026 года;
- 3 квартал — до 25 октября 2026 года;
- 4 квартал — до 25 января 2027 года.
Налоговый учёт входного НДС при ставках 5 или 7%
Входной НДС — это налог на добавленную стоимость, который вы уплачиваете своим поставщикам при покупке товаров, работ или услуг.
В отличие от индивидуальных предпринимателей на ОСНО, ИП со ставками 5 и 7% не имеют права на вычеты.
Что это обозначает:
- ИП платит НДС 5 или 7% со своих продаж;
- входной НДС от поставщиков не принимается к вычету;
- весь входной НДС включается в стоимость товаров или учитывается в расходах.
Порядок учёта входного НДС зависит от того, какой объект налогообложения ИП выбрал на УСН:
- УСН «Доходы» — ИП платит налог со всей суммы дохода, без учёта расходов. Соответственно, входной НДС от поставщиков никак не учитывается для целей расчёта единого налога УСН;
- УСН «Доходы минус расходы» — ИП платит налог с разницы между доходами и расходами. Входной НДС от поставщиков учитывается в расходах на основании п. 1 ст. 346.16 НК РФ.
Как ИП освободиться от НДС
ИП могут получить освобождение от уплаты НДС, если их доход от продаж за три месяца подряд не превысил 2 млн ₽. Чтобы воспользоваться этим правом, необходимо подать специальное уведомление в налоговую инспекцию:
- ИП на ОСНО — форма КНД 1150104;
- ИП на ЕСХН — форма КНД 1150105;
- участникам проектов по исследовательской и научно-технологической деятельности — форма КНД 1150017.
Срок подачи заявления — не позднее 20-го числа того месяца, с которого ИП хочет начать применять освобождение.
Документы, необходимые для освобождения
Помимо заполненного заявления, ИП необходимо представить в налоговую:
- выписку из КУДиР, которая подтвердит, что за три предшествующих последовательных месяца выручка от реализации без учёта НДС не превысила 2 млн ₽;
- выписку из книги продаж.
Срок освобождения
Согласно ст. 145 НК РФ, освобождение индивидуального предпринимателя от НДС предоставляется на 12 месяцев подряд. По истечении этого срока ИП может ещё раз его получить. Главное условие — на момент повторного обращения доход ИП от продаж за три месяца подряд снова не превысил 2 млн ₽.
Плюсы и минусы ИП с НДС
|Плюсы ИП с НДС
|Минусы ИП с НДС
|Доступ к крупным клиентам.
Возможность участия в госзакупках и работе с тендерами.
Отсутствие искусственных ограничений для роста — если ИП на УСН подходит к границе лимита по годовому заработку в 20 млн ₽, он может не бояться высоких ставок, а использовать 5 или 7% и наращивать обороты
Возможность вернуть входящий НДС из бюджета — для ИП на ОСНО.
Хороший имидж — работа с НДС требует строгого учёта, это привлекает банки и инвесторов
|Сложный учёт — появляется обязанность выставлять и хранить счета‑фактуры или УПД, вести книги покупок и книги продаж, отслеживать статус каждого документа.
Финансовая нагрузка на обязательный электронный документооборот и работу с ПО по налоговому и бухгалтерскому учёту;
Более жёсткий контроль со стороны ФНС.
Финансовые потери на УСН — у таких ИП нет права на вычеты.
Возможная блокировка счетов при допущении ошибок