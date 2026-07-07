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Бухгалтерия
Бухгалтерия

НДС для ИП в 2026 году: как работать, выбор ставки, когда платить, изменение лимитов

НДС для ИП в 2026 году — тема, которая касается всё большего числа предпринимателей. Если раньше упрощённая система налогообложения означала полное освобождение от этого налога, то в 2026 году правила кардинально изменились.

07.07.2026
1715
1715

Онлайн-бухгалтерия с учётом НДС

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Счёт за 0 ₽ и бухгалтерия на год

Счёт за 0 ₽ и бухгалтерия на год

Онлайн-бухгалтерия с учётом НДС

Сервис Точка Банк поможет вести учёт без ошибок и стресса целый год. Подключите Онлайн‑бухгалтерию с автоматическим учётом НДС на УСН и формированием документов в один клик.
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Счёт за 0 ₽ и бухгалтерия на год

Счёт за 0 ₽ и бухгалтерия на год

Автор

Точка Банк разберёт, кто и когда обязан платить налог на добавленную стоимость (НДС), а также как выбрать между ставками 5, 7 и 22%. Также мы расскажем, как ИП правильно выставлять документы и вести учёт при НДС.

Коротко
НДС в 2026 году — это обязательный налог для ИП на ОСНО, ЕСХН и УСН, если те превысили лимит дохода в 20 млн ₽. Также его платят индивидуальные предприниматели, которые занимаются импортом товаров и являются налоговыми агентами. 
В НК РФ прописаны три общие ставки — 0, 10 и 22%. При этом ИП на УСН с доходом от 20 до 450 млн ₽ платят по специальным ставкам — 5 или 7%. Они начисляются сверху на стоимость товара без права на вычеты.
Работа с НДС требует правильного оформления договоров, выставления счетов‑фактур и ежеквартальной сдачи декларации в электронном виде до 25‑го числа месяца, идущего за отчётным кварталом.
ИП на ОСНО, налоговые агенты и добровольные плательщики могут вернуть входной НДС из бюджета. Также возможно и освобождение от НДС. Согласно ст. 145 НК РФ, это доступно для ИП, у которых выручка не достигла 2 млн ₽ за три месяца.

Когда ИП нужно платить НДС 

Согласно ст. 143 НК РФ, индивидуальные предприниматели должны платить НДС, если они:

  • применяют общую систему налогообложения (ОСНО) или единый сельскохозяйственный налог (ЕСХН);
  • занимаются реализацией зарубежных товаров — в таком случае декларацию необходимо заполнять, если ИП продаёт продукцию из стран ЕАЭС. К ним относятся Казахстан, Беларусь, Киргизия и Армения;
  • выставляют счета-фактуры с выделенным НДС;
  • применяют УСН и превышают годовой лимит дохода — 20 млн ₽;
  • являются налоговыми агентами по НДС.

Налоговый агент по НДС — это покупатель товаров, работ или услуг, который по закону обязан исчислить, удержать и уплатить в бюджет НДС за своего продавца. Согласно ст. 161 НК РФ, ими являются ИП, которые:

  • покупают товары или заказывают услуги у иностранных организаций, которые не стоят на налоговом учёте в РФ;
  • арендуют государственное или муниципальное имущество;
  • покупают металлолом у плательщика НДС.
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С какой суммы ИП платит НДС

Индивидуальные предприниматели должны платить НДС, если они превысили лимит годового дохода в 20 млн ₽. 

С каких операций начисляется налог на добавленную стоимость:

  • продажа товаров и предоставление работ. Налоговой базой является стоимость вашей продукции или услуги — ст. 154 НК РФ;
  • полученные авансы — если ИП получил деньги от клиента вперёд, он обязан начислить с этой суммы НДС и заплатить его в бюджет;
  • передача товаров для собственных нужд — например, ИП произвёл товар и передал его для использования в своём офисе;
  • выполнение строительно-монтажных работ (СМР) для собственного потребления.

Ставки НДС для ИП в 2026 году

Согласно ст. 164 НК РФ, на 2026 год действуют три общие и две специальные ставки для ИП на УСН.

Размер ставкиНа что распространяется Кому доступно
0% — п. 1 ст. 164 НК РФ Товары на экспорт.

Продукция, помещённая под процедуру свободной таможенной зоны.

Услуги международной перевозки
ИП и ООО
5% — п. 8 ст. 164 НК РФ Действует, если ИП превысил годовой лимит дохода за 2025 или 2026 годы в 20 млн ₽, но до 250 млн ₽Только ИП на УСН
7% — п. 8 ст. 164 НК РФ  Действует, если ИП превысил годовой доход за 2025 или 2026 годы на сумму от 250 млн ₽ и до 450 млн ₽ с учётом коэффициента-дефлятора. В 2026 году он составляет 1,090Только ИП на УСН
10%Продовольственные товары и товары для детей.

Периодический выпуск книжной продукции, связанной с образованием и наукой, и печатных изданий.

Медицинские товары.

Товары, указанные в п. 2 ст. 164 НК РФ
ИП и ООО
22% — ст. 164 НК РФРаботы, связанные с перевозкой и транспортировкой грузов.

Деятельность, которая не подпадает под 0, 5, 7 и 10%
ИП и ООО

Когда выгоднее платить 22%, а когда — 5 или 7%

5 и 7% по НДС — это ставки для ИП на УСН, чей доход вырос выше 20 млн ₽, но не превысил 450 млн ₽. Индивидуальным предпринимателям выгодно оставаться на них, если:

  • мало облагаемых НДС закупок;
  • ИП не хочет вести сложный учёт НДС;
  • основные клиенты — физлица или ИП на УСН. 

Переход на ОСНО имеет смысл только в тех случаях, когда выгода от вычетов перекрывает высокие ставки:

  • у ИП огромная доля «входящего» НДС — это классический случай для оптовой торговли, производства или импорта;
  • основные клиенты — крупный бизнес на ОСНО.

Как рассчитывать НДС по ставке 5−7%

Расчёт налога на добавленную стоимость по ставкам 5 и 7% для ИП на УСН имеет одну ключевую особенность. НДС начисляется сверху на стоимость товара или услуги, а не сидит внутри цены. Простыми словами — цена товара не включает НДС, он начисляется дополнительной суммой сверху.

Базовую формулу расчёта НДС можно представить так: 

Сумма НДС = Стоимость товара  × Ставку 5 или 7%.

Приведём пример. Вы продаёте товар за 100 000 ₽. Рассчитать сумму НДС нужно следующим образом: 100 000 × 5% = 5 000 ₽. В итоге покупатель заплатит 105 000 ₽. 

Как ИП работать с НДС

Работа ИП с НДС — это набор конкретных процедур от выставления документов до уплаты налога и сдачи отчётности. 

Рекомендации для работы индивидуального предпринимателя с НДС:

  • правильно оформляйте договоры — обязательно указывайте, кто и как платит НДС. От формулировки зависит, как вы будете считать налог. Важно: если на УСН 5 или 7% вы не прописали, что НДС начисляется сверху, а написали «в том числе НДС» — налоговая посчитает налог по формуле «внутри», и вы потеряете часть денег;
  • выставляйте первичные документы — счета на оплату, счета-фактуры или универсальные передаточные документы (УПД), акты и накладные;
  • ведите учёт операций и фиксируйте операции по НДС — на ОСНО используйте книгу покупок и книгу продаж, для УСН заполняйте три документа:
  • регулярно — раз в квартал — сдавайте декларацию по НДС;
  • в установленные сроки уплачивайте налог на добавленную стоимость. Это можно делать поквартально или разбить сумму на три равные части и платить каждый месяц за предыдущий квартал.

Экспертное мнение

Работа с НДС требует внимательности: важно правильно выбрать ставку, вовремя выставлять счета‑фактуры и сдавать декларации без ошибок. На практике большинство проблем возникает не из‑за сложных расчётов, а из‑за неверно оформленных документов или пропущенных сроков. Поэтому лучше сразу автоматизировать учёт, особенно если вы впервые стали плательщиком НДС.


Онлайн‑бухгалтерия от Точка Банк помогает рассчитывать налог, формировать документы и готовить отчётность, что снижает риск ошибок и экономит время предпринимателя.

Дарья ЖуковскаяЭксперт-редактор Онлайн-бухгалтерии от Точка Банка

Как ИП перейти на НДС

Переход ИП на уплату НДС происходит в зависимости от ситуации — вы уже на ОСНО или вы на УСН и превысили лимит дохода в 20 млн ₽. 

Работаете на ОСНО

Если вы зарегистрировали ИП, но не подали уведомление о переходе на УСН в течение 30 дней после регистрации, вы автоматически продолжаете находиться на ОСНО.

Что это значит:

  • вы уже плательщик НДС 22 или 10% для льготных товаров;
  • никаких специальных действий для перехода не нужно;
  • вы обязаны с первой же сделки начислять НДС, выставлять счета-фактуры и сдавать декларацию.

Что делать:

  • подключите электронный документооборот (ЭДО); 
  • настройте бухгалтерскую программу;
  • начните вести книгу покупок и книгу продаж;
  • с 25-го числа после окончания первого квартала сдайте первую декларацию по НДС;
  • регулярно уплачивайте НДС равными долями по 1/3 от суммы в течение следующих трёх месяцев после отчётного периода. 
Онлайн‑бухгалтерия для ИП от Точка Банк
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Работаете на УСН, и ваш доход превысил 20 млн ₽

Если вы превысили годовой лимит, переход происходит автоматически с начала того квартала, в котором это случилось. При этом подавать специальные уведомления о переходе не нужно.

Что делать:

  • подключите ЭДО;
  • начисляйте НДС 5 или 7% на все продажи;
  • выставляйте счета-фактуры в электронном виде;
  • ведите учёт операций по НДС;
  • по итогам квартала сдавайте декларацию по НДС в электронном виде;
  • уплачивайте НДС в установленные даты равными долями.

Важно: 24 июня 2026 года Госдума приняла закон, который зафиксировал порог лимита годового дохода. Теперь ИП, выручка которых составляет менее 20 млн ₽, могут работать без НДС до конца 2029 года. До подписания закона лимит годового дохода должен был снизиться уже в 2027 году до 15 млн ₽, а в 2028 году — до 10 млн ₽.

Как открыть ИП с НДС

  1. Подготовьте документы — паспорт, СНИЛС, ИНН и заявление о государственной регистрации физлица в качестве ИП (КНД 1112501).
  2. Определитесь с кодами ОКВЭД.
  3. Выберите систему налогообложения — ОСНО или УСН.
  4. Подайте документы на регистрацию статуса ИП в ФНС. Сделать это можно онлайн, через МФЦ или Госуслуги, а также с помощью личного визита в налоговую.
  5. Настройте учёт — выпустите УКЭП и заключите договор с оператором ЭДО.

Возврат НДС для ИП

ИП имеет право вернуть сумму НДС, которую он уплатил поставщикам в составе стоимости товаров, работ или услуг. Однако это право доступно далеко не всем индивидуальным предпринимателям.

Какие ИП могут вернуть НДС:

  • индивидуальные предприниматели на ОСНО;
  • налоговые агенты;
  • ИП на УСН, которые добровольно перешли на НДС 22%. 

Чтобы налоговая разрешила возврат, ИП нужно выполнить три обязательных условия:

  • товары, работы или услуги должны использоваться в деятельности, облагаемой НДС;
  • у индивидуального предпринимателя все счета-фактуры или УПД от поставщика оформлены правильно. Они должны содержать данные ИП и продавца, наименование товаров, ставку и сумму НДС, дату и номер. Важно: в 2026 году счета-фактуры и УПД оформляются в электронном виде;
  • товары или услуги должны быть приняты на учёт, то есть у ИП на руках должны быть первичные документы, подтверждающие получение. 

Процесс возврата состоит из нескольких последовательных шагов:

  1. Соберите все первичные документы — счета-фактуры от поставщиков, накладные, акты и платёжные поручения, подтверждающие оплату.
  2. Сдайте декларацию по НДС в электронном виде через оператора ЭДО.
  3. Пройдите камеральную проверку — она занимает два месяца. В ходе этой процедуры инспекторы могут запросить дополнительные документы, вызвать вас для дачи пояснений или провести встречные проверки ваших поставщиков. 
  4. В случае успешной проверки подайте заявление на возмещение НДС (КНД 1151151). Это можно сделать через личный кабинет ИП на сайте ФНС или через оператора ЭДО.

Налогообложение для ИП с НДС

Согласно ст. 143 НК РФ, всех налогоплательщиков можно разделить на две группы: 

  • налогоплательщики внутреннего НДС, то есть лица, которые занимаются торговлей товаров и предоставлением услуг на территории РФ. К ним относятся ИП и организации;
  • налогоплательщики внешнего НДС, то есть лица, которые уплачивают налог при ввозе продукции на территорию РФ и занимаются перемещением товаров через таможенную границу Таможенного союза.
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Отчётность и сроки

Все плательщики НДС обязаны сдавать декларацию по НДС ежеквартально. Это основной отчётный документ, в котором отражаются:

  • начисленный НДС с продаж;
  • НДС к вычету от поставщиков — для ОСНО и налоговых агентов;
  • разница к уплате или к возврату из бюджета.

Важно: декларация по НДС сдаётся только в электронном виде через оператора электронного документооборота. Бумажную декларацию налоговая не примет и посчитает, что вы её не сдавали. 

Срок сдачи отчётности — не позднее 25-го числа месяца, следующего за отчётным кварталом:

  • 1 квартал — до 25 апреля 2026 года;
  • 2 квартал — до 25 июля 2026 года;
  • 3 квартал — до 25 октября 2026 года;
  • 4 квартал — до 25 января 2027 года. 

Налоговый учёт входного НДС при ставках 5 или 7%

Входной НДС — это налог на добавленную стоимость, который вы уплачиваете своим поставщикам при покупке товаров, работ или услуг. 

В отличие от индивидуальных предпринимателей на ОСНО, ИП со ставками 5 и 7% не имеют права на вычеты. 

Что это обозначает:

  • ИП платит НДС 5 или 7% со своих продаж;
  • входной НДС от поставщиков не принимается к вычету;
  • весь входной НДС включается в стоимость товаров или учитывается в расходах.

Порядок учёта входного НДС зависит от того, какой объект налогообложения ИП выбрал на УСН:

  • УСН «Доходы» — ИП платит налог со всей суммы дохода, без учёта расходов. Соответственно, входной НДС от поставщиков никак не учитывается для целей расчёта единого налога УСН;
  • УСН «Доходы минус расходы» — ИП платит налог с разницы между доходами и расходами. Входной НДС от поставщиков учитывается в расходах на основании п. 1 ст. 346.16 НК РФ.  

Как ИП освободиться от НДС

ИП могут получить освобождение от уплаты НДС, если их доход от продаж за три месяца подряд не превысил 2 млн ₽. Чтобы воспользоваться этим правом, необходимо подать специальное уведомление в налоговую инспекцию:

  • ИП на ОСНО — форма КНД 1150104;
  • ИП на ЕСХН — форма КНД 1150105;
  • участникам проектов по исследовательской и научно-технологической деятельности — форма КНД 1150017

Срок подачи заявления — не позднее 20-го числа того месяца, с которого ИП хочет начать применять освобождение.

Документы, необходимые для освобождения

Помимо заполненного заявления, ИП необходимо представить в налоговую:

  • выписку из КУДиР, которая подтвердит, что за три предшествующих последовательных месяца выручка от реализации без учёта НДС не превысила 2 млн ₽;
  • выписку из книги продаж.

Срок освобождения

Согласно ст. 145 НК РФ, освобождение индивидуального предпринимателя от НДС предоставляется на 12 месяцев подряд. По истечении этого срока ИП может ещё раз его получить. Главное условие — на момент повторного обращения доход ИП от продаж за три месяца подряд снова не превысил 2 млн ₽. 

Плюсы и минусы ИП с НДС

Плюсы ИП с НДСМинусы ИП с НДС
Доступ к крупным клиентам.

Возможность участия в госзакупках и работе с тендерами.

Отсутствие искусственных ограничений для роста — если ИП на УСН подходит к границе лимита по годовому заработку в 20 млн ₽, он может не бояться высоких ставок, а использовать 5 или 7% и наращивать обороты

Возможность вернуть входящий НДС из бюджета — для ИП на ОСНО.

Хороший имидж — работа с НДС требует строгого учёта, это привлекает банки и инвесторов
Сложный учёт — появляется обязанность выставлять и хранить счета‑фактуры или УПД, вести книги покупок и книги продаж, отслеживать статус каждого документа.

Финансовая нагрузка на обязательный электронный документооборот и работу с ПО по налоговому и бухгалтерскому учёту;

Более жёсткий контроль со стороны ФНС.

Финансовые потери на УСН — у таких ИП нет права на вычеты.

Возможная блокировка счетов при допущении ошибок

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Вопросы по теме

Когда ИП можно не платить НДС?

Согласно ст. 145 НК РФ, ИП может законно не платить НДС в нескольких случаях:


— если применяет УСН и его доход не превышает 20 млн ₽; 


— если применяет автоматизированную упрощённую систему налогообложения (АУСН) и самозанятость (НПД);


— если применяет патентную систему налогообложения (ПСН) и совмещает её с УСН. Главное условие — соблюдение лимита годового дохода в 20 млн ₽; 


— если применяет ОСНО и при этом его выручка за три предыдущих месяца подряд не превышала 2 млн ₽ без учёта НДС. Важно: в таком случае ИП должен подать в ФНС специальное уведомление на освобождение от НДС;


— если применяет ЕСХН и лимит выручки не превышает 60 млн ₽. 

Когда НДС возникает у предпринимателей на спецрежимах?

Предприниматели на спецрежимах должны уплатить НДС, если они:


— занимаются импортом товаров на территорию России, включая ввоз из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС);


— являются налоговыми агентами, например при аренде государственного или муниципального имущества, закупке услуг у иностранных компаний без российского представительства, а также при покупке металлолома у поставщиков, которые сами не платят НДС;


— выставляют счёта-фактуры с выделенной суммой налога;


— превышают лимит дохода в 20 млн ₽ за год.

Как перейти с пониженных ставок НДС на другие?

Перейти с пониженных ставок НДС на другие можно тремя способами, в зависимости от вашей ситуации:


1. Добровольно перейти на ставку 22 или 10%, оставаясь на УСН. Если вам нужно давать клиентам полные вычеты, подайте в ФНС уведомление об исполнении обязанностей плательщика НДС. Документ нужно подать до 1-го числа очередного налогового периода, то есть до начала следующего квартала.


2. Изменить род деятельности и выбрать тот, который описан в п. 1 ст. 164 НК РФ. Он автоматически подразумевает ставку НДС 0%. 


3. Снизить уровень дохода ниже 20 млн ₽ за год. Так вы автоматически перестанете быть плательщиком НДС с начала следующего года. Никаких заявлений подавать не нужно.

Как понять, подходит ли вам пониженная ставка без права вычета?

Пониженная ставка НДС без права вычета подходит вам, если выполняются следующие условия:


— ваш доход составляет от 20 до 450 млн ₽ в год;


— у вас мало закупок с НДС;


— ваши клиенты — физлица или другие ИП на УСН;


— вы не хотите вести сложный учёт. 

Если ИП работает без НДС, а поставщик с НДС, то как оплачивать счета?

Если вы работаете без НДС, вы просто оплачиваете поставщику полную сумму счёта, включая выделенный налог. Никаких отдельных перечислений НДС в бюджет от вас не требуется. Так как вы не являетесь плательщиком НДС, принять этот входящий налог к вычету нельзя. Сумма уплаченного НДС просто включается в общую стоимость купленных товаров, работ или услуг.


Если вы на УСН «Доходы минус расходы», эту итоговую сумму вместе с НДС вы учитываете в расходах для уменьшения своего налога. Для подтверждения затрат достаточно получить от поставщика первичные документы — накладную и акт — и счёт-фактуру или УПД.

Как узнать, какой НДС у ИП?

Узнать, применяет ли ИП НДС, можно тремя простыми способами:


1. Проверить на сайте ФНС. Зайдите в сервис «Прозрачный бизнес», введите ИНН или ОГРНИП:


— если в карточке указано, что ИП применяет спецрежим и его доход не превышает 20 млн ₽, значит, по общему правилу он работает без НДС;


— если спецрежима нет, ИП находится на ОСНО и обязан платить классический НДС 22%.


2. Изучить документы. Посмотрите выставленный вам счёт, договор или счёт-фактуру. Если в документе выделена сумма налога — 22, 10, 5 или 7%, ИП его платит. Если стоит пометка «Без НДС», налог не начисляется.


3. Запросить у самого ИП. Вы имеете полное право попросить у контрагента справку из налоговой о применяемой системе налогообложения или копию уведомления о переходе на УСН. 

Может ли ИП на УСН выставить счёт с НДС?

Да, ИП на УСН может выставить счёт с выделенным НДС, но это влечёт за собой строгие налоговые обязательства. Если вы делаете это добровольно, например по просьбе клиента, а ваш доход пока не превышает 20 млн ₽ в год, вы обязаны:


— заплатить выделенную сумму НДС в бюджет;


— сдать декларацию по НДС в электронном виде. При этом принять входящий НДС к вычету вы не сможете, поэтому этот налог ляжет на ваши личные расходы.


Если же с 2025 года ваш доход превысил 20 млн ₽, вы обязаны выставлять счета с НДС по ставкам 5 или 7% автоматически.

Нужно ли включать в доход суммы НДС в выручке?

Нет, включать в доход суммы НДС в выручке не нужно. При расчёте налоговой базы доходы признаются за минусом НДС. Это значит, что если вы получили от клиента 120 000 ₽, в том числе НДС 20 000 ₽, в ваш налогооблагаемый доход для расчёта УСН или НДФЛ пойдёт только 100 000 ₽. Сумма самого налога в доход не включается.

Какие новые документы и отчёты появятся у плательщиков НДС на УСН?

1. Декларация по НДС. Сдаётся ежеквартально до 25-го числа месяца, следующего за отчётным кварталом. 


2. Счета-фактуры или УПД. Выставляются покупателям в электронном виде через того же оператора ЭДО. Сроки формирования документов:


— счета-фактуры — в течение пяти календарных дней с момента отгрузки товара, выполнения работ, оказания услуг или получения предоплаты;


— УПД со статусом «1» — в тот же срок;


— УПД со статусом «2» — в момент совершения операции или сразу после неё. 


3. Договор с оператором ЭДО. 


4. Книга учёта операций по НДС — рекомендуется вести внутренний реестр выставленных счетов-фактур для сверки с декларацией.

Как подготовить клиентов к переходу на НДС?

Подготовку клиентов к переходу на НДС нужно начинать заранее — минимум за 1–2 месяца до момента, когда вы обязаны начать начислять налог. 


Для клиентов на ОСНО — крупным бизнесам:


— сообщите им о переходе письменно и разъясните, что теперь будете выставлять счета-фактуры с НДС 22, 5 или 7%;


— предложите пересмотреть договоры: укажите, что цена теперь включает НДС и вы будете предоставлять полный пакет документов для вычета.


Для клиентов на УСН или ПСН: 


— объясните, что изменение цены вызвано новыми налоговыми требованиями;


— предложите два варианта: оставить старую цену, если вы готовы снизить маржу, или повысить её на сумму НДС;


— подготовьте дополнительное соглашение к договору с новой формулировкой: «Стоимость составляет Х рублей, НДС 5% начисляется дополнительно».


Для физических лиц: 


— если вы повышаете стоимость, объясните это изменением законодательства, а не своим желанием;


— обновите ценники, сайт и прайс-листы;


— в чеках и квитанциях выделяйте НДС отдельной строкой.

Как начислять НДС, если оплата и отгрузка приходятся на разные годы?

При разрыве между оплатой и отгрузкой через границу года НДС начисляется в двух разных периодах:


— в момент получения аванса — вы обязаны начислить НДС с полученной предоплаты в том квартале, когда деньги поступили на счёт;


— в момент отгрузки — когда товар отгружен или услуга оказана, вы начисляете НДС по обычной ставке (22, 5 или 7%) от стоимости реализации. При этом авансовый НДС, уплаченный ранее, принимается к вычету в том квартале, когда произошла отгрузка.

В какие сроки перечислять НДС в бюджет?

НДС уплачивается ежемесячно равными долями по 1/3 от суммы за квартал до 28-го числа каждого из трёх месяцев, следующих за отчётным кварталом:


— 1 квартал — до 28 апреля, до 28 мая и до 29 июня;


— 2 квартал — до 28 июля, до 28 августа и до 28 сентября;


— 3 квартал — до 28 октября, до 28 ноября и до 28 декабря;


— 4 квартал — до 28 января, до 28 февраля и до 28 марта.


Также вы можете сразу перечислить полную сумму НДС на единый налоговый счёт (ЕНС). ФНС будет самостоятельно проводить списания ежемесячно. 

Когда ИП начинает исполнять обязанности налогоплательщика НДС?

ИП начинает исполнять обязанности плательщика НДС в зависимости от ситуации:


— на ОСНО — с момента государственной регистрации ИП, если в течение 30 дней не было подано заявление на переход на УСН или ПСН;


— на УСН — с 1-го числа того квартала, в котором доход ИП превысил 20 млн ₽;


— добровольно на УСН — с 1-го числа квартала, с которого ИП подал в налоговую уведомление об уплате НДС;


— в особых случаях — например, в момент ввоза товаров на таможню, при выполнении роли налогового агента или выставлении счёта-фактуры с выделенной суммой налога.

Нужно ли подавать уведомление в налоговую для освобождения от НДС?

ИП на ОСНО и ЕСХН могут получить освобождение от НДС из-за небольшой выручки — до 2 млн ₽ за три месяца. Для этого необходимо подать в ФНС уведомление и пакет подтверждающих документов до 20-го числа того месяца, с которого ИП планирует начать применять освобождение.

Платит ли ИП НДС при экспорте или импорте товаров?

При экспорте и импорте товаров ИП платит НДС по разным правилам:


— при экспорте — применяется ставка 0% для большинства товаров. Важно: индивидуальный предприниматель обязан сдать декларацию по НДС, даже если налог к уплате равен нулю;


— при импорте — НДС платится на таможне при ввозе товаров по ставке 22 или 10% для льготной продукции.

Выставляет ли ИП счета-фактуры с НДС при работе на УСН?

Базово ИП на УСН не являются плательщиками НДС и выставляют клиентам обычные счета на оплату или УПД с пометкой «Без НДС». Однако есть три исключения, когда выставлять счета-фактуры с НДС необходимо:


— доход превысил 20 млн ₽;


— добровольная уплата НДС;


— выделение налога на добавленную стоимость в документе. 

Как ИП автоматизировать расчёт НДС?

Автоматизировать расчёт НДС можно с помощью;


— онлайн-бухгалтерии;


— электронного документооборота (ЭДО);


— интеграции с банком;


— товароучётной системы.


Главное правило — не пытайтесь считать НДС вручную в таблице. Любая ошибка в реквизитах или ставке приведёт к штрафам и блокировке счёта. 

Как ИП восстановить НДС при переходе на УСН?

При переходе ИП с ОСНО на УСН вы обязаны восстановить входной НДС по товарам, материалам и основным средствам, которые числятся на балансе на момент перехода. Это означает, что ранее принятый к вычету НДС нужно вернуть в бюджет.


Что подлежит восстановлению:


— товары для перепродажи, оставшиеся на складе;


— материалы, числящиеся на балансе;


— основные средства — оборудование, техника и недвижимость;


— нематериальные активы.


Как рассчитать сумму:


— по товарам и материалам — восстанавливается вся сумма НДС, ранее принятая к вычету;


— по основным средствам — НДС восстанавливается пропорционально остаточной стоимости. Важно: если объект полностью амортизирован, восстанавливать ничего не нужно.

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НДС для ИП в 2026 году: когда платить, ставки 5, 7 и 22%, переход и возврат налога — Точка Банк