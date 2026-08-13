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Ставки УСН по регионам в 2026 году для ИП и ООО

С 2026 года часть регионов отменила льготы на УСН, а переезд в регион с низкой ставкой перестал давать быструю экономию из-за правила трёх лет. Налог на УСН считается по ставкам 6 и 15%, но региональный закон может снизить их до 1 и 5%. Точка Банк расскажет, какие ставки УСН действуют в 2026 году, как регионы вводят пониженные ставки и кто вправе их применять.

13.08.2026
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Коротко
Базовые ставки УСН в 2026 году не изменились — 6% на объекте «Доходы» и 15% на объекте «Доходы минус расходы». Регионы вправе снижать ставку по каждому объекту налогообложения до 1 и до 5% соответственно.
С 1 января 2026 года действует новое ограничение — пониженные ставки устанавливаются только для видов деятельности из перечня Правительства РФ и при доходе не выше 490 500 000 ₽ за год.
На 2026 год в перечень вошли почти все коды ОКВЭД, поэтому на практике условия применения льгот пока определяют сами регионы. Но сменить регион регистрации ради низкой ставки стало сложнее. Если в новом субъекте ставка ниже, чем в прежнем, бизнес обязан три налоговых периода, включая год переезда, платить налог по старой ставке.

Общие налоговые ставки УСН в 2026 году

Базовые ставки установлены ст. 346.20 НК РФ и зависят от объекта налогообложения.

Объект налогообложенияБазовая ставка, %Минимальная региональная ставка, %
Доходы61
Доходы минус расходы155

На объекте «Доходы минус расходы» дополнительно действует минимальный налог — 1% от всех доходов за год. Он уплачивается, если налог, рассчитанный по обычной ставке, оказался меньше этой суммы.

До 2025 года при превышении промежуточных лимитов дохода применялись повышенные ставки 8 и 20%. Федеральный закон от 12.07.2024 №176-ФЗ отменил их, поэтому в 2026 году налог считается по единой ставке в течение всего года, пока доход не превысит лимит УСН — 490 500 000 ₽.

Базовые ставки применяются по умолчанию для всех ИП и ООО на УСН, но если в регионе принят закон о пониженных ставках, налог считается по региональным значениям.

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Как регионы устанавливают налоговые ставки

Право снижать ставки УСН закреплено в пп. 1 и 2 ст. 346.20 НК РФ. Каждый субъект принимает собственный закон, в котором указывает размер ставки, виды деятельности и дополнительные условия. Диапазон ограничен кодексом — ставка может быть от 1 до 6% на объекте «Доходы» и от 5 до 15% на объекте «Доходы минус расходы».

Ставка определяется по месту регистрации бизнеса:

  • ИП— по месту жительства;
  • организации — по юридическому адресу.

Место фактической деятельности на выбор ставки не влияет. Если у организации есть обособленные подразделения в других субъектах, налог всё равно считается по ставке региона, где находится головной офис. При наличии обособленных подразделений, не являющихся филиалами, налог уплачивается по месту нахождения организации.

Узнать действующую ставку можно на сайте ФНС, в разделе «Упрощённая система налогообложения». В блоке «Особенности регионального законодательства» отражается информация для нужного субъекта. Например, для Дагестана:

Пример информации о льготных ставках на сайте ФНС

Ставки также можно узнать из регионального закона об УСН, обратившись в свою налоговую инспекцию или позвонив на горячую линию ФНС: 8 800 222-22-22. Также льготы в конкретном субъекте можно посмотреть в справочнике «КонсультантПлюс», в разделе «Пониженные налоговые ставки по УСН в субъектах Российской Федерации».

ВАЖНО
Региональные законы о ставках УСН иногда меняются в течение года. Поэтому перед расчётом авансовых платежей ставку нужно сверять с действующей редакцией закона.

Новые правила пониженных ставок с 2026 года

Согласно Федеральному закону от 28.11.2025 №425-ФЗ, с 1 января 2026 года регионы могут устанавливать пониженные ставки только для налогоплательщиков, осуществляющих виды деятельности из перечня Правительства РФ и соответствующих утверждённым им критериям.

Перечень видов деятельности на 2026 год утверждён распоряжением Правительства РФ от 30.12.2025 №4176-р. В него вошли практически все коды ОКВЭД, кроме видов деятельности, для которых УСН запрещена Налоговым кодексом.

Федеральный критерий — доходы налогоплательщика в течение соответствующего отчётного или налогового периода не должны превышать 490 500 000 ₽.

Региональные законы о пониженных ставках, принятые до вступления в силу Федерального закона от 28.11.2025 №425-ФЗ, продолжают действовать в 2026 году в части, не противоречащей НК РФ. На практике это значит, что, если субъект утвердил льготу на 2026 год ещё осенью 2025 года, она продолжает действовать, но бизнесу нужно выполнять одновременно федеральные и региональные условия.

ВАЖНО
Перечень видов экономической деятельности на 2026 год включает почти все коды ОКВЭД. Возможно, с 2027 года перечень сузят до приоритетных отраслей — производства, строительства, образования, здравоохранения, ИТ и других. Планировать налоговую нагрузку на 2027 год по текущим льготам рискованно.

Пониженные ставки УСН в 2026 году по регионам России

Цель реформы — ограничить фиктивную налоговую миграцию, когда бизнес регистрируется в субъекте с минимальной ставкой, а работает в другом регионе. При этом регионы с пониженной ставкой УСН сохраняются.

Субъект РФДоходы, %Доходы минус расходы, %
Москва610
Московская область15, 10
Санкт-Петербург15, 7
Севастополь1, 3, 45, 10
Ленинградская область1, 2, 35
Республика Адыгея27
Республика Алтай15
Республика Башкортостан15
Республика Бурятия1, 3,25, 10
Республика Дагестан15
Республика Ингушетия1, 25, 14,7
Кабардино-Балкарская Республика69, 12, 15
Республика Калмыкия15
Карачаево-Черкесская Республика2, 49
Республика Карелия1, 3, 4, 65, 6, 7, 8, 9, 12,5, 15
Республика Крым1, 45, 10
Республика Марий Эл1, 65, 15
Республика Мордовия1, 25, 6
Республика Саха (Якутия)1, 2, 3,5, 4, 65, 8,9, 10, 15
Республика Северная Осетия — Алания15
Республика Татарстан15
Республика Тыва1, 55, 12
Удмуртская Республика1, 55, 14
Республика Хакасия1, 2, 45, 7,5
Чеченская Республика1, 2, 65, 7, 15
Чувашская Республика1, 45, 10, 12
Алтайский край37,5
Забайкальский край1, 3, 45
Камчатский край1, 3, 4, 55, 10
Красноярский край1, 35, 7,5
Пермский край1, 2, 45, 7, 10
Приморский край1, 35, 7,5
Ставропольский край15
Хабаровский край58
Амурская область1, 2, 3, 45, 7, 7,5, 11
Архангельская область1, 35, 7,5, 8
Белгородская область1, 25
Брянская область1, 310, 12
Владимирская область410
Волгоградская область15
Вологодская область1, 2, 45, 10
Воронежская область1, 45
Ивановская область45, 10
Иркутская область15, 7,5
Калужская область15, 7, 10
Кемеровская область1, 2, 3, 65, 7,5, 9, 15
Кировская область1, 35, 7,5
Костромская область1, 2, 45, 10
Курганская область15, 10
Курская область1, 55
Липецкая область1, 3, 4, 55, 10
Магаданская область1, 2,5, 35, 7, 7,5
Мурманская область1, 3, 65, 10, 15
Нижегородская область15
Новгородская область1, 35, 7, 10
Новосибирская область15
Омская область15
Оренбургская область15, 12,5
Пензенская область15
Псковская область1, 4,55, 10, 12, 15
Ростовская область1, 45, 10
Рязанская область1, 2, 35, 7,5
Саратовская область27,5
Сахалинская область1, 45, 10, 13
Свердловская область65, 7
Смоленская область1, 65, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15
Тамбовская область1, 2, 3, 45, 6
Тверская область1,5, 35, 7,5
Томская область65, 10, 15
Тульская область1, 35, 7, 10
Тюменская область1, 45
Ульяновская область15, 10
Челябинская область1, 35, 7, 10
Еврейская автономная область65, 8, 10
Ненецкий автономный округ15
Ханты-Мансийский автономный округ — Югра1, 55, 7, 10
Чукотский автономный округ1, 45, 10
Ямало-Ненецкий автономный округ1, 55

Несколько значений ставки для одного объекта налогообложения — это не диапазон, из которого можно выбрать подходящее самостоятельно, а ставки для разных категорий налогоплательщиков. Каждая ставка в региональном законе привязана к своей группе, и конкретный бизнес попадает только в одну из них.

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Регионы делят плательщиков по трём основным признакам:

  • Вид деятельности — например, 5% может действовать для производства и сельского хозяйства, а 10% действовать для остальных отраслей из регионального списка.
  • Статус плательщика — отдельные ставки устанавливаются для резидентов особых экономических зон и территорий опережающего развития, аккредитованных ИТ-компаний и впервые зарегистрированных предпринимателей.
  • Территория внутри субъекта — льгота может действовать только в отдельных муниципалитетах. Например, в Башкортостане минимальные ставки предусмотрены для бизнеса, созданного в городе Агидель после 1 января 2024 года.

Чтобы определить ставку для конкретной организации, нужно сверить основной ОКВЭД со списком из закона, а также посчитать долю доходов от деятельности по льготе и проверить дополнительные условия. В некоторых регионах учитываются отсутствие налоговой задолженности, уровень заработной платы, численность работников и другие параметры.

Условия применения ставок по своему субъекту также публикует ФНС в разделе «Особенности регионального законодательства». Например, в Москве ставка 10% на объекте «Доходы минус расходы» действует только для тех, у кого не менее 75% выручки приходится на производство, научные исследования, социальные услуги или спорт.

ВАЖНО
Если бизнес не попадает ни в одну категорию из регионального закона, применяется базовая ставка 6 или 15%, даже если в регионе есть льготы. Наличие льготы в регионе не означает, что она доступна всем плательщикам.

Перечень ОКВЭД и виды деятельности для пониженной ставки на УСН

Право на льготу чаще всего привязано к основному коду ОКВЭД, указанному в ЕГРЮЛ или ЕГРИП. Но формального кода недостаточно, налоговая смотрит на фактическую структуру доходов. Если региональный закон требует долю выручки от льготной деятельности не менее 70%, а по факту она составляет 50%, применять пониженную ставку нельзя.

На 2026 год федеральное распоряжение №4176-р охватывает почти все виды деятельности, поэтому решающее значение имеют списки из региональных законов. Субъекты чаще всего применяют пониженные ставки для следующих видов деятельности.

ОтрасльПримеры кодов ОКВЭД
Производство10 — производство пищевых продуктов, 14 — производство одежды, 22 — производство резиновых и пластмассовых изделий, 25 — производство готовых металлических изделий
Сельское хозяйство01 — растениеводство и животноводство, 02 — лесоводство и лесозаготовки, 03 — рыболовство и рыбоводство
Строительство41 — строительство зданий, 42 — строительство инженерных сооружений, 43 — специализированные строительные работы
Научные разработки72 — научные исследования и разработки, в том числе 72.11 — исследования в области биотехнологии, 72.19 — прочие исследования в области естественных и технических наук
ИТ62 — разработка программного обеспечения и консультирование в этой области, 63 — деятельность в области информационных технологий, в том числе 63.1 — обработка данных и размещение информации
Образование85.11 — образование дошкольное, 85.13 — образование основное общее, 85.41 — образование дополнительное детей и взрослых
Здравоохранение86.10 — деятельность больничных организаций, 86.21 — общая врачебная практика, 86.23 — стоматологическая практика
Социальные услуги87 — деятельность по уходу с обеспечением проживания, 88 — предоставление социальных услуг без обеспечения проживания

Торговля редко включается в региональные перечни. Исключения касаются отдельных кодов ОКВЭД, а не торговли в целом. Например, в Свердловской области ставка 5% на объекте «Доходы минус расходы» по закону от 17.02.2026 №13-ОЗ доступна для розничной торговли скобяными изделиями, лакокрасочными материалами и стеклом (ОКВЭД 47.52).

Пониженная ставка применяется ко всей налоговой базе, а не к доходам от отдельного направления. Если ИП совмещает деятельность, попадающую под льготу, и обычную деятельность, считать налог по двум ставкам нельзя — право на льготу определяется по основному виду деятельности и доле доходов от него.

Льготные ставки УСН

Внутри диапазонов, разрешённых кодексом, регионы устанавливают разные значения: 1, 2, 3, 4% на объекте «Доходы» и 5, 7, 10% на объекте «Доходы минус расходы». Конкретное значение зависит от категории плательщика.

Минимальные ставки 1 и 5% обычно предназначены для приоритетных отраслей, резидентов особых экономических зон, территорий опережающего развития или бизнеса из отдельных муниципалитетов. 

Промежуточные значения 3, 4 и 10% чаще применяются к более широкому кругу плательщиков, но и в этом случае обычно есть дополнительные условия. Например, в Бурятии ставка 10% на объекте «Доходы минус расходы» доступна с учётом обязательства увеличить штат сотрудников, то есть регион использует льготу как стимул для переезда реального бизнеса и найма, а не только как способ снижения налоговой нагрузки.

Отдельная категория льготы — нулевая ставка для начинающих предпринимателей. Она устроена иначе, чем пониженные ставки, и доступна только ИП.

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Нулевые ставки УСН

В 2026 году нулевая ставка по УСН для впервые зарегистрированных ИП предусмотрена в 53 регионах. Нулевая ставка предоставляется в формате налоговых каникул.

Ставка 0% доступна для впервые зарегистрированных ИП на УСН. Возможность устанавливать нулевую ставку предусмотрена п. 4 ст. 346.20 НК РФ до 1 января 2027 года.

Москва не входит в перечень регионов с налоговыми каникулами, но в списке есть Санкт-Петербург и Ленинградская область, Белгородская область, Республика Мордовия и другие регионы. Полный список регионов с нулевыми ставками и сроком их действия доступен на этой странице.

Наличие региона в списке не означает, что ставка 0% доступна любому предпринимателю. Обычно необходимо выполнить различные условия:

  • ИП зарегистрирован после вступления в силу регионального закона о каникулах.
  • ИП должен вести деятельность, включённую одновременно в перечень Правительства РФ, утверждённый распоряжением №4176-р, и в перечень, установленный региональным законом о нулевой ставке.
  • Доля доходов от льготной деятельности составляет не менее значения, установленного регионом.

Нулевая ставка применяется непрерывно в течение двух налоговых периодов с даты регистрации, но это правило утрачивает силу с 1 января 2027 года. Поэтому, если ИП зарегистрировался в ноябре 2026 года, налоговые каникулы охватывают только остаток 2026 года.

Право на каникулы есть и у граждан, которые раньше закрывали ИП, а затем зарегистрировались повторно. Условие — повторная регистрация произошла после того, как в регионе заработал закон о нулевой ставке.

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ВАЖНО
Каникулы освобождают только от налога по УСН. Страховые взносы за себя и за работников ИП на нулевой ставке платит в общем порядке.

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Как подтвердить пониженную ставку налога на УСН в регионе

В большинстве случаев переход на льготную ставку не требует заявления — если условия выполняются, ставка применяется автоматически с начала налогового периода. Задача бизнеса — корректно её задекларировать и иметь доказательства права на льготу.

Шаг 1. Проверить региональный закон

По действующей редакции закона конкретного региона необходимо убедиться, что основной ОКВЭД входит в льготный список и выполняются остальные условия при их наличии. Например, на льготную деятельность приходится достаточная доля выручки или у компании нет задолженности.

Ставку и реквизиты закона можно проверить на сайте ФНС, в разделе «Особенности регионального законодательства».

Шаг 2. Рассчитать авансовые платежи по пониженной ставке

Условия льготы проверяются за периоды, установленные региональным законом. Авансовые платежи рассчитываются нарастающим итогом, поэтому при изменении права на ставку может потребоваться перерасчёт.

Рассчитать авансовые платежи нарастающим итогом и отслеживать, сохраняется ли право на пониженную ставку, можно в Онлайн-бухгалтерии от Точка Банка.

Шаг 3. Указать ставку и её обоснование в декларации

В декларации по УСН для пониженной ставки заполняется код обоснования её применения. В первой части указывается код нормы кодекса, во второй — номер, пункт и подпункт статьи регионального закона.

Для объекта «Доходы» это указывается в строке 124 раздела 2.1.1, а для объекта «Доходы минус расходы» — в строке 264 раздела 2.2. Например, в Санкт-Петербурге ставка 7% на УСН действует в рамках закона от 05.05.2009 №185-36.

Пример заполнения декларации на УСН

Шаг 4. Сохранить подтверждающие документы

Для возможной проверки обоснованности применения льготы пригодятся книга учёта доходов и расходов, расчёт доли доходов по видам деятельности или справка, подтверждающие выполнение условий регионального закона.

Часть субъектов требует прикладывать документы к декларации. Если документы не нужно прикладывать к декларации, представлять их заранее не требуется. Однако при камеральной проверке инспекция вправе запросить пояснения и документы, подтверждающие право на льготу.

Экспертное мнение

Региональные льготы по УСН помогают снизить налоговую нагрузку, но применять их можно только при соблюдении всех условий регионального закона. На практике предприниматели чаще всего ошибаются при определении права на льготную ставку или не замечают изменений в региональном законодательстве. Поэтому перед расчётом каждого авансового платежа стоит проверять актуальную ставку и условия её применения.


В Онлайн-бухгалтерии от Точка Банка налог по УСН рассчитывается автоматически. Если в регионе льготная ставка действует для всех налогоплательщиков, сервис применит её автоматически. В других случаях пользователи платных тарифов могут обратиться в чат: специалисты проверят, действует ли в регионе льгота и соответствует ли предприниматель условиям её применения. Это помогает избежать ошибок при расчёте налога.

Дарья Жуковская Дарья Жуковская
Дарья Жуковская Эксперт Онлайн-бухгалтерии от Точка Банка

Налоговые риски и проверки ФНС

Разница ставок между субъектами породила налоговую миграцию — некоторые ИП меняли прописку, а организации — юридический адрес, чтобы платить 1% вместо 6%. С 2025 года эта схема ограничена законодательно, а ФНС проверяет переезды отдельно.

Ставка при переезде в другой регион

Согласно п. 2 ст. 346.21 НК РФ, при смене места нахождения организации или места жительства ИП налог и авансовые платежи считаются по ставке нового субъекта. Но если ставка в новом регионе ниже, чем в прежнем, то, согласно Федеральному закону от 29.10.2024 №362-ФЗ, применяется исключение — три налоговых периода подряд, включая год переезда, налог считается по ставке прежнего региона.

ПРИМЕР
Организация на УСН из региона со ставкой 6% в 2026 году сменила юридический адрес на субъект со ставкой 1%. Платить налог по ставке 1% она сможет только с 2029 года, а в 2026–2028 годах продолжит рассчитывать налог по 6%.

То же правило работает, если на дату переезда ставки были равны, но в течение трёх лет новый регион снизил свою. При переезде в субъект с более высокой ставкой ограничений нет — новая ставка применяется сразу с начала года переезда.

Фиктивная миграция и доначисления

Инспекции проверяют, ведётся ли деятельность по новому адресу на самом деле. Признаки фиктивного переезда:

  • По месту регистрации нет офиса, склада и работников.
  • Договоры и контрагенты остались в прежнем регионе.
  • ИП фактически продолжает жить по старому адресу.

Само ведение деятельности в другом регионе не влияет на ставку. Но при доказанной фиктивности регистрации налог может быть пересчитан с учётом установленного действительного места нахождения организации или места жительства ИП и обстоятельств получения налоговой выгоды. Кроме доначисления налога и пеней, инспекция может назначить штраф по ст. 122 НК РФ  — 20% от неуплаченной суммы, а если докажет, что занижение налога было умышленным, штраф вырастет до 40%. 

Как налоговая проверяет ИП: виды, частота и как узнать, есть ли проверка     

Претензии возможны и без переезда, когда плательщик применяет льготу, не выполняя условия регионального закона. Чаще всего доначисления связаны с долей доходов, например если основной ОКВЭД льготный, но 70% выручки не набирается.

Важно: период проверки условий устанавливается региональным законом, например это может быть каждый отчётный или налоговый период. Если условие нарушено, налог за весь период пересчитывается по базовой ставке 6 или 15%.

Что делать, если в регионе изменилась ставка

Изменения региональных ставок вступают в силу с начала очередного налогового периода. Согласно ст. 5 НК РФ, закон, повышающий ставку или отменяющий льготу, не может действовать задним числом. Закон, улучшающий положение плательщика, может распространяться на прошедшие периоды, если это прямо в нём указано.

Порядок действий при изменении ставки:

  1. Проверить дату вступления закона в силу и период, на который распространяются новые значения.
  2. Пересчитать авансовые платежи с начала года, если новая ставка действует с 1 января.
  3. Скорректировать налоговую нагрузку в планах на следующий год, если льгота отменена со следующего периода.

Если субъект отменил пониженную ставку, с нового года налог считается по базовым 6 или 15%. Подавать уведомления в налоговую при этом не нужно, достаточно указать актуальную ставку в декларации.

Вопросы по теме

Какие условия для применения пониженной ставки в регионах?

Для применения пониженной ставки вид деятельности должен входить в перечень из распоряжения №4176-р, а доходы за отчётный или налоговый период не должны превышать 490,5 млн ₽. Дополнительные условия определяет регион.


Чаще всего регионы дают льготу для деятельности по определённым кодам ОКВЭД и при этом проверяют, что на неё приходится не менее определённой доли доходов. Встречаются и другие требования, например статус МСП, отсутствие долгов перед бюджетом, средняя зарплата специалистов в штате не ниже установленного уровня или определённая численность сотрудников.

Можно ли платить налог по ставке 1% в любом регионе?

Ставка 1% действует только там, где такую ставку субъект ввёл региональным законом, и подходит только категориям плательщиков, которые в нём названы. Даже если в регионе есть льгота, это не значит, что любой бизнес может работать по сниженной ставке. Если организация и ИП не попадают ни в одну льготную категорию, то применяется базовая ставка 6 или 15%.

ИП зарегистрирован в одном регионе, а работает в другом — какую ставку выбрать?

ИП не может выбирать ставку — всегда применяется ставка по месту жительства ИП. Где находятся клиенты, склад или точка продаж, для расчёта УСН значения не имеет.


Если регистрация в льготном субъекте существует только на бумаге, инспекция вправе пересчитать налог по ставке региона, где бизнес ведётся на самом деле.

Что будет со ставкой после переезда в другой субъект?

Если в новом регионе ставка выше или такая же, налог считается по-новому уже с года переезда. Если ниже — ещё три налоговых периода, включая год переезда, налог платится по прежней ставке.

Нужно ли заявление, чтобы перейти на пониженную ставку?

Бизнес самостоятельно проверяет соответствие условиям регионального закона и, если попадает под льготу, считает авансовые платежи по льготной ставке и отражает её в декларации по итогам года.

Как отразить льготную ставку в декларации по УСН?

Кроме самой ставки, в декларации заполняется код обоснования её применения — он берётся из нормы кодекса и реквизитов регионального закона в следующем формате: номер статьи, пункт и подпункт. Для объекта «Доходы» код указывается в строке 124 раздела 2.1.1, а для объекта «Доходы минус расходы» — в строке 264 раздела 2.2.

Можно ли считать налог по разным ставкам?

Нельзя, ставка на УСН всегда одна на всю налоговую базу для ИП или организации. Право на льготу определяется по основному виду деятельности и доле в выручке, поэтому разделить бизнес на льготную и обычную части не получится.

За что налоговая доначисляет налог при льготной ставке?

Налоговая может доначислить налог по УСН, исходя из базовой ставки при формальной смене места регистрации, исключительно ради применения пониженной ставки, когда офис, работники и контрагенты остались в прежнем регионе.


Также налоги могут быть пересчитаны по базовой ставке, если ИП или организация не соответствуют условиям льготы. Помимо пересчёта за весь год по базовой ставке, возможны пени и штраф.

Как пониженная ставка УСН отражается на НДС?

Размер региональной ставки УСН сам по себе не влияет на возникновение обязанностей по НДС. В регионах с льготными ставками УСН действуют те же обязанности по НДС, что и в других регионах.

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Ставки УСН по регионам в 2026 году: таблица льготных налоговых ставок для ИП и ООО — Точка Банк