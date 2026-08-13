Ставки УСН по регионам в 2026 году для ИП и ООО

Коротко С 1 января 2026 года действует новое ограничение — пониженные ставки устанавливаются только для видов деятельности из перечня Правительства РФ и при доходе не выше 490 500 000 ₽ за год. На 2026 год в перечень вошли почти все коды ОКВЭД, поэтому на практике условия применения льгот пока определяют сами регионы. Но сменить регион регистрации ради низкой ставки стало сложнее. Если в новом субъекте ставка ниже, чем в прежнем, бизнес обязан три налоговых периода, включая год переезда, платить налог по старой ставке.

Базовые ставки УСН в 2026 году не изменились — 6% на объекте «Доходы» и 15% на объекте «Доходы минус расходы». Регионы вправе снижать ставку по каждому объекту налогообложения до 1 и до 5% соответственно.

Общие налоговые ставки УСН в 2026 году

Базовые ставки установлены ст. 346.20 НК РФ и зависят от объекта налогообложения.

Объект налогообложения Базовая ставка, % Минимальная региональная ставка, % Доходы 6 1 Доходы минус расходы 15 5

На объекте «Доходы минус расходы» дополнительно действует минимальный налог — 1% от всех доходов за год. Он уплачивается, если налог, рассчитанный по обычной ставке, оказался меньше этой суммы.

До 2025 года при превышении промежуточных лимитов дохода применялись повышенные ставки 8 и 20%. Федеральный закон от 12.07.2024 №176-ФЗ отменил их, поэтому в 2026 году налог считается по единой ставке в течение всего года, пока доход не превысит лимит УСН — 490 500 000 ₽.

Базовые ставки применяются по умолчанию для всех ИП и ООО на УСН, но если в регионе принят закон о пониженных ставках, налог считается по региональным значениям.

Как регионы устанавливают налоговые ставки

Право снижать ставки УСН закреплено в пп. 1 и 2 ст. 346.20 НК РФ. Каждый субъект принимает собственный закон, в котором указывает размер ставки, виды деятельности и дополнительные условия. Диапазон ограничен кодексом — ставка может быть от 1 до 6% на объекте «Доходы» и от 5 до 15% на объекте «Доходы минус расходы».

Ставка определяется по месту регистрации бизнеса:

ИП— по месту жительства;

организации — по юридическому адресу.

Место фактической деятельности на выбор ставки не влияет. Если у организации есть обособленные подразделения в других субъектах, налог всё равно считается по ставке региона, где находится головной офис. При наличии обособленных подразделений, не являющихся филиалами, налог уплачивается по месту нахождения организации.

Узнать действующую ставку можно на сайте ФНС, в разделе «Упрощённая система налогообложения». В блоке «Особенности регионального законодательства» отражается информация для нужного субъекта. Например, для Дагестана:

Пример информации о льготных ставках на сайте ФНС

Ставки также можно узнать из регионального закона об УСН, обратившись в свою налоговую инспекцию или позвонив на горячую линию ФНС: 8 800 222-22-22. Также льготы в конкретном субъекте можно посмотреть в справочнике «КонсультантПлюс», в разделе «Пониженные налоговые ставки по УСН в субъектах Российской Федерации».

ВАЖНО Региональные законы о ставках УСН иногда меняются в течение года. Поэтому перед расчётом авансовых платежей ставку нужно сверять с действующей редакцией закона.

Новые правила пониженных ставок с 2026 года

Согласно Федеральному закону от 28.11.2025 №425-ФЗ, с 1 января 2026 года регионы могут устанавливать пониженные ставки только для налогоплательщиков, осуществляющих виды деятельности из перечня Правительства РФ и соответствующих утверждённым им критериям.

Перечень видов деятельности на 2026 год утверждён распоряжением Правительства РФ от 30.12.2025 №4176-р. В него вошли практически все коды ОКВЭД, кроме видов деятельности, для которых УСН запрещена Налоговым кодексом.

Федеральный критерий — доходы налогоплательщика в течение соответствующего отчётного или налогового периода не должны превышать 490 500 000 ₽.

Региональные законы о пониженных ставках, принятые до вступления в силу Федерального закона от 28.11.2025 №425-ФЗ, продолжают действовать в 2026 году в части, не противоречащей НК РФ. На практике это значит, что, если субъект утвердил льготу на 2026 год ещё осенью 2025 года, она продолжает действовать, но бизнесу нужно выполнять одновременно федеральные и региональные условия.

ВАЖНО Перечень видов экономической деятельности на 2026 год включает почти все коды ОКВЭД. Возможно, с 2027 года перечень сузят до приоритетных отраслей — производства, строительства, образования, здравоохранения, ИТ и других. Планировать налоговую нагрузку на 2027 год по текущим льготам рискованно.

Пониженные ставки УСН в 2026 году по регионам России

Цель реформы — ограничить фиктивную налоговую миграцию, когда бизнес регистрируется в субъекте с минимальной ставкой, а работает в другом регионе. При этом регионы с пониженной ставкой УСН сохраняются.

Субъект РФ Доходы, % Доходы минус расходы, % Москва 6 10 Московская область 1 5, 10 Санкт-Петербург 1 5, 7 Севастополь 1, 3, 4 5, 10 Ленинградская область 1, 2, 3 5 Республика Адыгея 2 7 Республика Алтай 1 5 Республика Башкортостан 1 5 Республика Бурятия 1, 3,2 5, 10 Республика Дагестан 1 5 Республика Ингушетия 1, 2 5, 14,7 Кабардино-Балкарская Республика 6 9, 12, 15 Республика Калмыкия 1 5 Карачаево-Черкесская Республика 2, 4 9 Республика Карелия 1, 3, 4, 6 5, 6, 7, 8, 9, 12,5, 15 Республика Крым 1, 4 5, 10 Республика Марий Эл 1, 6 5, 15 Республика Мордовия 1, 2 5, 6 Республика Саха (Якутия) 1, 2, 3,5, 4, 6 5, 8,9, 10, 15 Республика Северная Осетия — Алания 1 5 Республика Татарстан 1 5 Республика Тыва 1, 5 5, 12 Удмуртская Республика 1, 5 5, 14 Республика Хакасия 1, 2, 4 5, 7,5 Чеченская Республика 1, 2, 6 5, 7, 15 Чувашская Республика 1, 4 5, 10, 12 Алтайский край 3 7,5 Забайкальский край 1, 3, 4 5 Камчатский край 1, 3, 4, 5 5, 10 Красноярский край 1, 3 5, 7,5 Пермский край 1, 2, 4 5, 7, 10 Приморский край 1, 3 5, 7,5 Ставропольский край 1 5 Хабаровский край 5 8 Амурская область 1, 2, 3, 4 5, 7, 7,5, 11 Архангельская область 1, 3 5, 7,5, 8 Белгородская область 1, 2 5 Брянская область 1, 3 10, 12 Владимирская область 4 10 Волгоградская область 1 5 Вологодская область 1, 2, 4 5, 10 Воронежская область 1, 4 5 Ивановская область 4 5, 10 Иркутская область 1 5, 7,5 Калужская область 1 5, 7, 10 Кемеровская область 1, 2, 3, 6 5, 7,5, 9, 15 Кировская область 1, 3 5, 7,5 Костромская область 1, 2, 4 5, 10 Курганская область 1 5, 10 Курская область 1, 5 5 Липецкая область 1, 3, 4, 5 5, 10 Магаданская область 1, 2,5, 3 5, 7, 7,5 Мурманская область 1, 3, 6 5, 10, 15 Нижегородская область 1 5 Новгородская область 1, 3 5, 7, 10 Новосибирская область 1 5 Омская область 1 5 Оренбургская область 1 5, 12,5 Пензенская область 1 5 Псковская область 1, 4,5 5, 10, 12, 15 Ростовская область 1, 4 5, 10 Рязанская область 1, 2, 3 5, 7,5 Саратовская область 2 7,5 Сахалинская область 1, 4 5, 10, 13 Свердловская область 6 5, 7 Смоленская область 1, 6 5, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15 Тамбовская область 1, 2, 3, 4 5, 6 Тверская область 1,5, 3 5, 7,5 Томская область 6 5, 10, 15 Тульская область 1, 3 5, 7, 10 Тюменская область 1, 4 5 Ульяновская область 1 5, 10 Челябинская область 1, 3 5, 7, 10 Еврейская автономная область 6 5, 8, 10 Ненецкий автономный округ 1 5 Ханты-Мансийский автономный округ — Югра 1, 5 5, 7, 10 Чукотский автономный округ 1, 4 5, 10 Ямало-Ненецкий автономный округ 1, 5 5

Несколько значений ставки для одного объекта налогообложения — это не диапазон, из которого можно выбрать подходящее самостоятельно, а ставки для разных категорий налогоплательщиков. Каждая ставка в региональном законе привязана к своей группе, и конкретный бизнес попадает только в одну из них.

Регионы делят плательщиков по трём основным признакам:

Вид деятельности — например, 5% может действовать для производства и сельского хозяйства, а 10% действовать для остальных отраслей из регионального списка.

Статус плательщика — отдельные ставки устанавливаются для резидентов особых экономических зон и территорий опережающего развития, аккредитованных ИТ-компаний и впервые зарегистрированных предпринимателей.

Территория внутри субъекта — льгота может действовать только в отдельных муниципалитетах. Например, в Башкортостане минимальные ставки предусмотрены для бизнеса, созданного в городе Агидель после 1 января 2024 года.

Чтобы определить ставку для конкретной организации, нужно сверить основной ОКВЭД со списком из закона, а также посчитать долю доходов от деятельности по льготе и проверить дополнительные условия. В некоторых регионах учитываются отсутствие налоговой задолженности, уровень заработной платы, численность работников и другие параметры.

Условия применения ставок по своему субъекту также публикует ФНС в разделе «Особенности регионального законодательства». Например, в Москве ставка 10% на объекте «Доходы минус расходы» действует только для тех, у кого не менее 75% выручки приходится на производство, научные исследования, социальные услуги или спорт.

ВАЖНО Если бизнес не попадает ни в одну категорию из регионального закона, применяется базовая ставка 6 или 15%, даже если в регионе есть льготы. Наличие льготы в регионе не означает, что она доступна всем плательщикам.



Перечень ОКВЭД и виды деятельности для пониженной ставки на УСН

Право на льготу чаще всего привязано к основному коду ОКВЭД, указанному в ЕГРЮЛ или ЕГРИП. Но формального кода недостаточно, налоговая смотрит на фактическую структуру доходов. Если региональный закон требует долю выручки от льготной деятельности не менее 70%, а по факту она составляет 50%, применять пониженную ставку нельзя.

На 2026 год федеральное распоряжение №4176-р охватывает почти все виды деятельности, поэтому решающее значение имеют списки из региональных законов. Субъекты чаще всего применяют пониженные ставки для следующих видов деятельности.

Отрасль Примеры кодов ОКВЭД Производство 10 — производство пищевых продуктов, 14 — производство одежды, 22 — производство резиновых и пластмассовых изделий, 25 — производство готовых металлических изделий Сельское хозяйство 01 — растениеводство и животноводство, 02 — лесоводство и лесозаготовки, 03 — рыболовство и рыбоводство Строительство 41 — строительство зданий, 42 — строительство инженерных сооружений, 43 — специализированные строительные работы Научные разработки 72 — научные исследования и разработки, в том числе 72.11 — исследования в области биотехнологии, 72.19 — прочие исследования в области естественных и технических наук ИТ 62 — разработка программного обеспечения и консультирование в этой области, 63 — деятельность в области информационных технологий, в том числе 63.1 — обработка данных и размещение информации Образование 85.11 — образование дошкольное, 85.13 — образование основное общее, 85.41 — образование дополнительное детей и взрослых Здравоохранение 86.10 — деятельность больничных организаций, 86.21 — общая врачебная практика, 86.23 — стоматологическая практика Социальные услуги 87 — деятельность по уходу с обеспечением проживания, 88 — предоставление социальных услуг без обеспечения проживания

Торговля редко включается в региональные перечни. Исключения касаются отдельных кодов ОКВЭД, а не торговли в целом. Например, в Свердловской области ставка 5% на объекте «Доходы минус расходы» по закону от 17.02.2026 №13-ОЗ доступна для розничной торговли скобяными изделиями, лакокрасочными материалами и стеклом (ОКВЭД 47.52).

Пониженная ставка применяется ко всей налоговой базе, а не к доходам от отдельного направления. Если ИП совмещает деятельность, попадающую под льготу, и обычную деятельность, считать налог по двум ставкам нельзя — право на льготу определяется по основному виду деятельности и доле доходов от него.

Льготные ставки УСН

Внутри диапазонов, разрешённых кодексом, регионы устанавливают разные значения: 1, 2, 3, 4% на объекте «Доходы» и 5, 7, 10% на объекте «Доходы минус расходы». Конкретное значение зависит от категории плательщика.

Минимальные ставки 1 и 5% обычно предназначены для приоритетных отраслей, резидентов особых экономических зон, территорий опережающего развития или бизнеса из отдельных муниципалитетов.

Промежуточные значения 3, 4 и 10% чаще применяются к более широкому кругу плательщиков, но и в этом случае обычно есть дополнительные условия. Например, в Бурятии ставка 10% на объекте «Доходы минус расходы» доступна с учётом обязательства увеличить штат сотрудников, то есть регион использует льготу как стимул для переезда реального бизнеса и найма, а не только как способ снижения налоговой нагрузки.

Отдельная категория льготы — нулевая ставка для начинающих предпринимателей. Она устроена иначе, чем пониженные ставки, и доступна только ИП.

Нулевые ставки УСН

В 2026 году нулевая ставка по УСН для впервые зарегистрированных ИП предусмотрена в 53 регионах. Нулевая ставка предоставляется в формате налоговых каникул.

Ставка 0% доступна для впервые зарегистрированных ИП на УСН. Возможность устанавливать нулевую ставку предусмотрена п. 4 ст. 346.20 НК РФ до 1 января 2027 года.

Москва не входит в перечень регионов с налоговыми каникулами, но в списке есть Санкт-Петербург и Ленинградская область, Белгородская область, Республика Мордовия и другие регионы. Полный список регионов с нулевыми ставками и сроком их действия доступен на этой странице.

Наличие региона в списке не означает, что ставка 0% доступна любому предпринимателю. Обычно необходимо выполнить различные условия:

ИП зарегистрирован после вступления в силу регионального закона о каникулах.

ИП должен вести деятельность, включённую одновременно в перечень Правительства РФ, утверждённый распоряжением №4176-р, и в перечень, установленный региональным законом о нулевой ставке.

Доля доходов от льготной деятельности составляет не менее значения, установленного регионом.

Нулевая ставка применяется непрерывно в течение двух налоговых периодов с даты регистрации, но это правило утрачивает силу с 1 января 2027 года. Поэтому, если ИП зарегистрировался в ноябре 2026 года, налоговые каникулы охватывают только остаток 2026 года.

Право на каникулы есть и у граждан, которые раньше закрывали ИП, а затем зарегистрировались повторно. Условие — повторная регистрация произошла после того, как в регионе заработал закон о нулевой ставке.

ВАЖНО Каникулы освобождают только от налога по УСН. Страховые взносы за себя и за работников ИП на нулевой ставке платит в общем порядке.

Как подтвердить пониженную ставку налога на УСН в регионе

В большинстве случаев переход на льготную ставку не требует заявления — если условия выполняются, ставка применяется автоматически с начала налогового периода. Задача бизнеса — корректно её задекларировать и иметь доказательства права на льготу.

Шаг 1. Проверить региональный закон

По действующей редакции закона конкретного региона необходимо убедиться, что основной ОКВЭД входит в льготный список и выполняются остальные условия при их наличии. Например, на льготную деятельность приходится достаточная доля выручки или у компании нет задолженности.

Ставку и реквизиты закона можно проверить на сайте ФНС, в разделе «Особенности регионального законодательства».

Шаг 2. Рассчитать авансовые платежи по пониженной ставке

Условия льготы проверяются за периоды, установленные региональным законом. Авансовые платежи рассчитываются нарастающим итогом, поэтому при изменении права на ставку может потребоваться перерасчёт.

Рассчитать авансовые платежи нарастающим итогом и отслеживать, сохраняется ли право на пониженную ставку, можно в Онлайн-бухгалтерии от Точка Банка.

Шаг 3. Указать ставку и её обоснование в декларации

В декларации по УСН для пониженной ставки заполняется код обоснования её применения. В первой части указывается код нормы кодекса, во второй — номер, пункт и подпункт статьи регионального закона.

Для объекта «Доходы» это указывается в строке 124 раздела 2.1.1, а для объекта «Доходы минус расходы» — в строке 264 раздела 2.2. Например, в Санкт-Петербурге ставка 7% на УСН действует в рамках закона от 05.05.2009 №185-36.

Пример заполнения декларации на УСН

Шаг 4. Сохранить подтверждающие документы

Для возможной проверки обоснованности применения льготы пригодятся книга учёта доходов и расходов, расчёт доли доходов по видам деятельности или справка, подтверждающие выполнение условий регионального закона.

Часть субъектов требует прикладывать документы к декларации. Если документы не нужно прикладывать к декларации, представлять их заранее не требуется. Однако при камеральной проверке инспекция вправе запросить пояснения и документы, подтверждающие право на льготу.

Экспертное мнение Региональные льготы по УСН помогают снизить налоговую нагрузку, но применять их можно только при соблюдении всех условий регионального закона. На практике предприниматели чаще всего ошибаются при определении права на льготную ставку или не замечают изменений в региональном законодательстве. Поэтому перед расчётом каждого авансового платежа стоит проверять актуальную ставку и условия её применения.



В Онлайн-бухгалтерии от Точка Банка налог по УСН рассчитывается автоматически. Если в регионе льготная ставка действует для всех налогоплательщиков, сервис применит её автоматически. В других случаях пользователи платных тарифов могут обратиться в чат: специалисты проверят, действует ли в регионе льгота и соответствует ли предприниматель условиям её применения. Это помогает избежать ошибок при расчёте налога. Дарья Жуковская Эксперт Онлайн-бухгалтерии от Точка Банка

Налоговые риски и проверки ФНС

Разница ставок между субъектами породила налоговую миграцию — некоторые ИП меняли прописку, а организации — юридический адрес, чтобы платить 1% вместо 6%. С 2025 года эта схема ограничена законодательно, а ФНС проверяет переезды отдельно.

Ставка при переезде в другой регион

Согласно п. 2 ст. 346.21 НК РФ, при смене места нахождения организации или места жительства ИП налог и авансовые платежи считаются по ставке нового субъекта. Но если ставка в новом регионе ниже, чем в прежнем, то, согласно Федеральному закону от 29.10.2024 №362-ФЗ, применяется исключение — три налоговых периода подряд, включая год переезда, налог считается по ставке прежнего региона.

ПРИМЕР Организация на УСН из региона со ставкой 6% в 2026 году сменила юридический адрес на субъект со ставкой 1%. Платить налог по ставке 1% она сможет только с 2029 года, а в 2026–2028 годах продолжит рассчитывать налог по 6%.

То же правило работает, если на дату переезда ставки были равны, но в течение трёх лет новый регион снизил свою. При переезде в субъект с более высокой ставкой ограничений нет — новая ставка применяется сразу с начала года переезда.

Фиктивная миграция и доначисления

Инспекции проверяют, ведётся ли деятельность по новому адресу на самом деле. Признаки фиктивного переезда:

По месту регистрации нет офиса, склада и работников.

Договоры и контрагенты остались в прежнем регионе.

ИП фактически продолжает жить по старому адресу.

Само ведение деятельности в другом регионе не влияет на ставку. Но при доказанной фиктивности регистрации налог может быть пересчитан с учётом установленного действительного места нахождения организации или места жительства ИП и обстоятельств получения налоговой выгоды. Кроме доначисления налога и пеней, инспекция может назначить штраф по ст. 122 НК РФ — 20% от неуплаченной суммы, а если докажет, что занижение налога было умышленным, штраф вырастет до 40%.

Претензии возможны и без переезда, когда плательщик применяет льготу, не выполняя условия регионального закона. Чаще всего доначисления связаны с долей доходов, например если основной ОКВЭД льготный, но 70% выручки не набирается.

Важно: период проверки условий устанавливается региональным законом, например это может быть каждый отчётный или налоговый период. Если условие нарушено, налог за весь период пересчитывается по базовой ставке 6 или 15%.

Что делать, если в регионе изменилась ставка

Изменения региональных ставок вступают в силу с начала очередного налогового периода. Согласно ст. 5 НК РФ, закон, повышающий ставку или отменяющий льготу, не может действовать задним числом. Закон, улучшающий положение плательщика, может распространяться на прошедшие периоды, если это прямо в нём указано.

Порядок действий при изменении ставки:

Проверить дату вступления закона в силу и период, на который распространяются новые значения. Пересчитать авансовые платежи с начала года, если новая ставка действует с 1 января. Скорректировать налоговую нагрузку в планах на следующий год, если льгота отменена со следующего периода.