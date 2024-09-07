В этой статье расскажем, как создать свой бренд одежды, а также как запустить и раскрутить его. С чего начать, обязательно ли открывать собственное производство и выпускать большие коллекции. Ответили на все вопросы и дали пошаговую инструкцию.

Свой бренд одежды: стоит ли запускать

Из-за санкций с российского рынка ушли многие зарубежные бренды, поэтому покупатели всё чаще обращают внимание на местное производство. Российские дизайнеры привлекли дополнительное внимание к своим коллекциям одежды: теперь футболки, худи и верхнюю одежду часто покупают именно у них. Поэтому для запуска своего бренда одежды сейчас подходящее время.

Но, как и в любом бизнесе, при создании бренда одежды важно понимать преимущества и недостатки.

Плюсы

Не требуется много вложений — запустить первую линию можно с небольшим бюджетом.

Затраты могут быстро окупиться.

Предприниматель может творчески самовыражаться и транслировать собственные идеи в дизайне.

Есть перспективы роста и расширения производства.

Минусы

Сложно конкурировать с масс-маркетом.

Много конкурентов среди авторских брендов, особенно в нише женской одежды.

Ограниченное количество поставщиков качественной ткани и фурнитуры.

Для большинства позиций нужны сертификаты и маркировка.

Обзор направлений и перспективных ниш

Давайте разберёмся, какие бывают ниши в производстве одежды. Вот наиболее популярные:

Женская, мужская, для новорождённых, детская, подростковая, для будущих или кормящих мам.

Верхняя одежда: пальто, куртки, шубы, плащи и т.д.

Одежда для нестандартных фигур.

Нижние элементы: брюки, юбки, шорты и т.д.

Верхние элементы: топы, блузы, футболки и т.д.

Нижнее бельё .

Трикотаж и вязаная одежда.

Униформа для госорганов.

Спецодежда.

Медицинская форма.

Пляжная одежда.

Спортивная и одежда для дома.

Фирменная одежда для организаций, сшитая на заказ.

Карнавальные костюмы.

Конкуренция в нише обычно напрямую связана со спросом. Больше всего конкурентов в нише женской и детской одежды, но и спрос здесь высокий. Чуть менее конкурентная ниша — мужская одежда. А вот конкуренция в сфере спецодежды и униформы небольшая. Но и покупателей в разы меньше.

Как быстро запустить бренд одежды

Быстро запустить собственный бизнес на одежде можно. Но важно знать порядок действий и следовать инструкции. Поэтому прежде чем браться за дело, проведите подготовительную работу. Воспользуйтесь шпаргалкой — пошаговой инструкцией ниже.

Определитесь с нишей и ценовым сегментом

Решите, какую одежду вы хотите выпускать и какой ценовой сегмент у неё будет. Список ниш мы приводили выше, а ценовой сегмент может быть одним из пяти: эконом, масс-маркет, средний, выше среднего, премиум.

Проанализируйте спрос на выбранную одежду. Изучить его можно в Яндекс Вордстат, на маркетплейсах или в специализированных исследованиях рынка.

Изучите успешных конкурентов из этой ниши. Обратите внимание не только на отечественные бренды, но и на заграничные. Посмотрите, как они запускают линии одежды, как ведут соцсети, какие фишки применяют для развития, чем цепляют покупателей. Если есть фирмы — открытия года, присмотритесь к ним. Наблюдения пригодятся в будущем.

Как назвать свой бренд одежды

Название должно быть оригинальным, быстро запоминающимся и уникальным. Учитывайте интересы и особенности потенциальных покупателей.

Проанализируйте успешных конкурентов. Составьте таблицу и сгруппируйте все названия по общему признаку. Например, первая группа – это женские имена, вторая — слова о женской красоте, третья — призыв к действию и так далее. Так вам будет понятна логика нейминга. Но не используйте точно такие же или очень похожие названия. Здесь важно лишь нащупать ориентир — в каком направлении двигаться. Придумайте свои варианты для каждой группы. Важно, чтобы названия вызывали ассоциации, которые созвучны вашим ценностям. Протестируйте названия на фокус-группе. Можно устроить голосование среди друзей и пользователей соцсетей. Так вы выберете несколько лучших вариантов. Проверьте, нет ли брендов с такими же названиями. Для этого просто вбейте их в поисковик. Устройте второй тур голосования. Выберите один вариант.

Создайте бренд

Смыслы и ценности бренда важно упаковывать в логотип и название, отражающее суть. Предприниматель может сделать это сам, а потом попросить фокус-группу выбрать самый привлекательный вариант.

Ещё один вариант — обратиться к экспертам, которые специализируются на бренд-консалтинге, нейминге и позиционировании брендов.

Рассчитайте себестоимость изделия

При расчёте себестоимости учитывайте не только очевидные расходники и оплату услуг, но и предстоящие затраты. Публикуем список того, что нужно посчитать:

Закупка ткани и фурнитуры.

Разработка лекала и раскрой изделия.

Пошив.

Упаковка, этикетка, вкладыши.

Разработка логотипа.

Затраты на продвижение.

Оплата работы фотографа и модели.

Расходы на логистику.

Налоги.

Аренда помещения и расходы на коммунальные услуги.

Стоимость оборудования и его амортизация.

Расходы на случай брака в партии.

Комиссия маркетплейсов.

Обязательно учитывайте ожидаемую прибыль и просчитывайте, по какой цене вы хотите продавать каждое изделие. В среднем маржа может быть в пределах 200–250%.

Как раскрутить свой бренд одежды

1. Чтобы сделать свой бренд узнаваемым, нужна сильная стратегия. В самом начале сформулируйте, для кого вы шьёте одежду. Подробно опишите портрет покупателя:

Сколько лет.

Какой доход.

Семейное положение.

Стиль жизни.

В какие места ходит.

Хобби.

Ценности.

2. Подумайте, кто из блогеров или других известных людей популярен у вашей целевой аудитории.

ПРИМЕР Мария решила шить одежду для студенток, которые ведут активный образ жизни. Им нужна удобная, повседневная, но красивая одежда — что-то из категории smart casual. Возможно, с необычным декором. Студентки не готовы тратить много денег, поэтому ценовой сегмент — масс-маркет. Когда Мария составила этот портрет, она поняла, кто из известных блогеров идеально подойдёт для продвижения бренда. И написала им с предложением о сотрудничестве.



3. Проведите анализ и узнайте, на какие маркетинговые каналы лучше всего отзывается ваша аудитория. Они ищут обновки через поисковики? Тогда займитесь SEO-продвижением. Предпочитают соцсети? Наймите сильного SMM-специалиста. Оптимально работать в обоих направлениях.

Выберите бизнес-модель

Чтобы определиться с бизнес-моделью, сперва ответьте на несколько вопросов.

Какая будет схема работы? Вы будете шить одежду сами; перепродавать готовые изделия, заказанные из других стран, или займёте нишу апсайклинга, декорируя и перешивая старую одежду?

Где будет производство, если вы решили шить сами? Наймёте швей на аутсорсе или организуете собственный цех? Где будет цех: дома или в арендованном помещении?

Какая целевая аудитория? Если у вас будет портрет покупателя и средняя стоимость единицы, будут понятны и затраты, которые можно заложить.

Чтобы рассчитать финансовую модель бизнеса, обратитесь к юнит-экономике. Это моделирование запуска и продаж товара. Юнит-экономика позволяет понять, сколько чистого дохода предприниматель получит при разных сценариях.

ВАЖНО Юнит — это приносящая доход единица. В нашем случае юнит — это одна вещь.

Подготовьте бизнес-план

Здесь нужно учесть все доходы и расходы. Рассчитайте несколько планов — реалистичный, оптимистичный и пессимистичный. В каждом опишите стратегию действий и срок выхода на окупаемость.

Бизнес-план для бренда одежды Опишите идею — и сервис создаст план с финрасчётами, анализом рынка и аудитории

Зарегистрируйте и защитите бизнес

1. Выберите форму ведения бизнеса: ИП, ООО или самозанятость.

Самозанятость. Подходит тем, кто будет всё делать самостоятельно и не планирует зарабатывать больше 2,4 млн ₽ в год.

ИП. Распространённый вариант. Его выбирают те, кто собирается нанимать людей, заключать договоры и метит в высокий доход.

ООО. Подходит бизнесу, где больше чем один учредитель. В остальных случаях эта форма может быть невыгодной, так как компанией дороже и сложнее управлять.

2. Выберите форму налогообложения. Это может быть:

Для малого бизнеса чаще выбирают УСН и ПСН.

3. При регистрации бизнеса укажите коды ОКВЭД. Подойдут коды для производства одежды, розничной и оптовой торговли. Подобрать их можно с помощью Точка Банка: заполните небольшой опрос о своём бизнесе, и мы покажем подходящую форму организации, систему налогообложения и коды ОКВЭД.

4. Откройте расчётный счёт в банке, чтобы покупатели могли платить по безналу, а вы — оплачивать расходы и платить налоги.

5. Получите сертификаты соответствия, если ваш товар того требует. Без документов вы не сможете продавать одежду на торговых площадках. Сертификаты соответствия нужны для многих товаров, например:

Для детской одежды.

Одежды первого слоя (футболки, майки, топы и т.д.).

Нижнего белья.

Купальников.

Чулочно-носочных изделий.

Зарегистрируйте товарный знак

Товарный знак — это ваша уникальность, защищённая от плагиата. Под товарным знаком подразумевают названия компании и коллекций, логотип и прочие атрибуты, которые вы запатентовали. После регистрации товарного знака другие бренды в России не смогут называться так же.

Товарный знак лучше регистрировать сразу, иначе конкуренты могут скопировать ваши идеи. Перед подачей документов убедитесь, что товарный знак ещё не зарегистрирован, не находится в процессе регистрации и не получил отказ. Если всё в порядке, подготовьте нужные документы и подайте заявление в Роспатент. О том, что понадобится для регистрации товарного знака, написано на сайте Роспатента.

Зарегистрируйтесь в системе «Честный ЗНАК»

Большую часть одежды в России нужно маркировать. В частности:

Детскую.

Спецодежду.

Рубашки.

Брюки.

Свитеры.

Пиджаки.

Костюмы.

Шарфы.

Полный список одежды, которая подлежит маркировке, смотрите на сайте «Честный ЗНАК». Если продавать её без маркировки, грозит штраф — до 300 000 ₽.

Для маркировки одежды зарегистрируйтесь в программе «Честный ЗНАК».

Разработайте коллекцию

Первую коллекцию можно сформировать из 3–4 изделий. Так будет проще убедиться в успешности идеи, установить первый контакт с покупателями и понять их предпочтения.

Этапы создания коллекции

Процесс создания вещей сложный, но есть несколько основных этапов. Вот как выглядит процесс в общих чертах.

Дизайнер создаёт эскиз.

Конструктор разрабатывает лекала.

Швея отшивает первые образцы.

Дизайнер примеряет вещи на моделях, делает подгонки, вносит корректировки.

Команда утверждает лучшие лекала и передаёт их в работу — уже для массового производства.

Подберите ткани и фурнитуру

Если вам нужны ткани и фурнитура премиального качества, этому этапу нужно уделить особое внимание.

Начните поиск со складов ткани и выставок поставщиков, выберите несколько образцов, отшейте пробную партию и протестируйте, как материал поведёт себя в носке.

Если достойных вариантов не будет, изучите ассортимент Китая, Вьетнама, Турции и других стран. Цены могут быть даже ниже. Но вот доверять отзывам в интернете не стоит: по возможности съездите на фабрику, познакомьтесь с владельцем и лично проверьте ткань.

При покупке тканей многое зависит от менталитета в стране поставщика. Например, с турецкими поставщиками можно торговаться. При личной встрече можно сбить цену до 30% — как на маленьких, так и на больших предприятиях.

Для многих российских предпринимателей это непривычно. Особенно для тех, кто первый раз работает с Турцией, но торговаться стоит. Анна Давыдова эксперт по ВЭД в Точка Банке

Наймите персонал

При создании бренда можно обойтись своими силами, а можно нанять специалистов. Вот чья помощь точно пригодится.

Дизайнер разрабатывает коллекцию.

Конструктор воплощает идеи дизайнера в жизнь, изготавливая лекала.

Закройщики раскраивают ткань при пошиве изделия, создают чертежи.

Швеи отшивают одежду.

Начальник цеха распределяет нагрузку между работниками цеха и проверяет качество работы.

Директор и бухгалтер следят за финансами, налогами и выстраивают финмодель.

Фотограф снимает готовые коллекции на моделях.

Маркетолог занимается продвижением.

Эсэмэмщик развивает бренд в соцсетях.

На старте бизнеса часто работают 2–3 человека, которые совмещают в себе несколько ролей. Например, один человек разрабатывает модель, делает лекала, раскраивает ткань и отшивает одежду. А другой занимается продвижением и документами. Когда бизнес масштабируется, команда расширяется.

Сшейте первую партию

Запуститься можно с тремя–четырьмя моделями, отшитыми в небольшом количестве. А первых покупателей можно находить среди знакомых.

Со временем вы лучше поймёте вкусы аудитории и сможете создавать вещи большими партиями.

ПРИМЕР У Ирины свой бренд одежды для будущих мам. Она создала две модели костюмов и два платья. Первых покупателей нашла среди бывших однокурсниц, которые ждали пополнения. Качественная одежда из хорошей ткани понравилась им больше, чем вещи из масс-маркета. И они стали рекомендовать бренд другим будущим мамам. За первый год сарафанное радио привело к Ирине больше клиентов, чем продвижение в соцсетях.

Сфотографируйте одежду и подготовьте каталог

Визуальная составляющая очень важна для запуска и раскрутки коллекции одежды. Наймите для съёмки опытного фотографа, моделей, снимите студию и продумайте концепцию.

Если каталог будет в бумажном формате, подумайте о способах распространения. Например, если шьёте одежду для женщин, распространять каталоги можно в салонах красоты.

Где продавать товары своего бренда одежды

Есть несколько площадок, где можно реализовывать свою одежду: маркетплейсы, интернет-магазин, офлайн-магазин.

Маркетплейсы – самый простой и быстрый способ заявить о себе. Поэтому подробно остановимся именно на них. Мы уже писали, как начать продавать на Wildberries. Прочитайте статью, если хотите в этом лучше разобраться. А здесь мы перечислим плюсы и минусы маркетплейсов.

Плюсы

Большая аудитория. Каждый день на площадки заходят люди из разных городов России, а значит, торговля не ограничивается только вашим городом.

Отлаженная логистика. Например, на Ozone отправлять товары можно как с общего склада, так и со своего.

При регистрации на некоторых площадках нужно внести взнос.

Спорные ситуации с покупателями решает служба поддержки.

Минусы

Много конкурентов, поэтому важно сделать карточки привлекательными для клиентов и регулярно отслеживать их позиции. Как это сделать на Ozon, можно прочитать здесь , а на Wildberries – здесь

Есть ограничения – продавцы зависят от правил маркетплейсов.

Бывают дополнительные расходы. Например, площадка при доставке может повредить товар или потерять его. Продавцу придётся списать это как брак и заменить товар.

Запускайте продажи

Выделите деньги на раскрутку бизнеса – чтобы увеличить продажи, бренд нужно сделать более узнаваемым, а коллекцию показать как можно большему количеству людей.