В этой статье расскажем, как создать свой бренд одежды, а также как запустить и раскрутить его. С чего начать, обязательно ли открывать собственное производство и выпускать большие коллекции. Ответили на все вопросы и дали пошаговую инструкцию.
Свой бренд одежды: стоит ли запускать
Из-за санкций с российского рынка ушли многие зарубежные бренды, поэтому покупатели всё чаще обращают внимание на местное производство. Российские дизайнеры привлекли дополнительное внимание к своим коллекциям одежды: теперь футболки, худи и верхнюю одежду часто покупают именно у них. Поэтому для запуска своего бренда одежды сейчас подходящее время.
Но, как и в любом бизнесе, при создании бренда одежды важно понимать преимущества и недостатки.
Плюсы
- Не требуется много вложений — запустить первую линию можно с небольшим бюджетом.
- Затраты могут быстро окупиться.
- Предприниматель может творчески самовыражаться и транслировать собственные идеи в дизайне.
- Есть перспективы роста и расширения производства.
Минусы
- Сложно конкурировать с масс-маркетом.
- Много конкурентов среди авторских брендов, особенно в нише женской одежды.
- Ограниченное количество поставщиков качественной ткани и фурнитуры.
- Для большинства позиций нужны сертификаты и маркировка.
Обзор направлений и перспективных ниш
Давайте разберёмся, какие бывают ниши в производстве одежды. Вот наиболее популярные:
- Женская, мужская, для новорождённых, детская, подростковая, для будущих или кормящих мам.
- Верхняя одежда: пальто, куртки, шубы, плащи и т.д.
- Одежда для нестандартных фигур.
- Нижние элементы: брюки, юбки, шорты и т.д.
- Верхние элементы: топы, блузы, футболки и т.д.
- Нижнее бельё .
- Трикотаж и вязаная одежда.
- Униформа для госорганов.
- Спецодежда.
- Медицинская форма.
- Пляжная одежда.
- Спортивная и одежда для дома.
- Фирменная одежда для организаций, сшитая на заказ.
- Карнавальные костюмы.
Конкуренция в нише обычно напрямую связана со спросом. Больше всего конкурентов в нише женской и детской одежды, но и спрос здесь высокий. Чуть менее конкурентная ниша — мужская одежда. А вот конкуренция в сфере спецодежды и униформы небольшая. Но и покупателей в разы меньше.
Как быстро запустить бренд одежды
Быстро запустить собственный бизнес на одежде можно. Но важно знать порядок действий и следовать инструкции. Поэтому прежде чем браться за дело, проведите подготовительную работу. Воспользуйтесь шпаргалкой — пошаговой инструкцией ниже.
Определитесь с нишей и ценовым сегментом
Решите, какую одежду вы хотите выпускать и какой ценовой сегмент у неё будет. Список ниш мы приводили выше, а ценовой сегмент может быть одним из пяти: эконом, масс-маркет, средний, выше среднего, премиум.
Проанализируйте спрос на выбранную одежду. Изучить его можно в Яндекс Вордстат, на маркетплейсах или в специализированных исследованиях рынка.
Изучите успешных конкурентов из этой ниши. Обратите внимание не только на отечественные бренды, но и на заграничные. Посмотрите, как они запускают линии одежды, как ведут соцсети, какие фишки применяют для развития, чем цепляют покупателей. Если есть фирмы — открытия года, присмотритесь к ним. Наблюдения пригодятся в будущем.
Как назвать свой бренд одежды
Название должно быть оригинальным, быстро запоминающимся и уникальным. Учитывайте интересы и особенности потенциальных покупателей.
- Проанализируйте успешных конкурентов. Составьте таблицу и сгруппируйте все названия по общему признаку. Например, первая группа – это женские имена, вторая — слова о женской красоте, третья — призыв к действию и так далее. Так вам будет понятна логика нейминга. Но не используйте точно такие же или очень похожие названия. Здесь важно лишь нащупать ориентир — в каком направлении двигаться.
- Придумайте свои варианты для каждой группы. Важно, чтобы названия вызывали ассоциации, которые созвучны вашим ценностям.
- Протестируйте названия на фокус-группе. Можно устроить голосование среди друзей и пользователей соцсетей. Так вы выберете несколько лучших вариантов.
- Проверьте, нет ли брендов с такими же названиями. Для этого просто вбейте их в поисковик.
- Устройте второй тур голосования. Выберите один вариант.
Создайте бренд
Смыслы и ценности бренда важно упаковывать в логотип и название, отражающее суть. Предприниматель может сделать это сам, а потом попросить фокус-группу выбрать самый привлекательный вариант.
Ещё один вариант — обратиться к экспертам, которые специализируются на бренд-консалтинге, нейминге и позиционировании брендов.
Рассчитайте себестоимость изделия
При расчёте себестоимости учитывайте не только очевидные расходники и оплату услуг, но и предстоящие затраты. Публикуем список того, что нужно посчитать:
- Закупка ткани и фурнитуры.
- Разработка лекала и раскрой изделия.
- Пошив.
- Упаковка, этикетка, вкладыши.
- Разработка логотипа.
- Затраты на продвижение.
- Оплата работы фотографа и модели.
- Расходы на логистику.
- Налоги.
- Аренда помещения и расходы на коммунальные услуги.
- Стоимость оборудования и его амортизация.
- Расходы на случай брака в партии.
- Комиссия маркетплейсов.
Обязательно учитывайте ожидаемую прибыль и просчитывайте, по какой цене вы хотите продавать каждое изделие. В среднем маржа может быть в пределах 200–250%.
Как раскрутить свой бренд одежды
1. Чтобы сделать свой бренд узнаваемым, нужна сильная стратегия. В самом начале сформулируйте, для кого вы шьёте одежду. Подробно опишите портрет покупателя:
- Сколько лет.
- Какой доход.
- Семейное положение.
- Стиль жизни.
- В какие места ходит.
- Хобби.
- Ценности.
2. Подумайте, кто из блогеров или других известных людей популярен у вашей целевой аудитории.
3. Проведите анализ и узнайте, на какие маркетинговые каналы лучше всего отзывается ваша аудитория. Они ищут обновки через поисковики? Тогда займитесь SEO-продвижением. Предпочитают соцсети? Наймите сильного SMM-специалиста. Оптимально работать в обоих направлениях.
Выберите бизнес-модель
Чтобы определиться с бизнес-моделью, сперва ответьте на несколько вопросов.
- Какая будет схема работы? Вы будете шить одежду сами; перепродавать готовые изделия, заказанные из других стран, или займёте нишу апсайклинга, декорируя и перешивая старую одежду?
- Где будет производство, если вы решили шить сами? Наймёте швей на аутсорсе или организуете собственный цех? Где будет цех: дома или в арендованном помещении?
- Какая целевая аудитория? Если у вас будет портрет покупателя и средняя стоимость единицы, будут понятны и затраты, которые можно заложить.
Чтобы рассчитать финансовую модель бизнеса, обратитесь к юнит-экономике. Это моделирование запуска и продаж товара. Юнит-экономика позволяет понять, сколько чистого дохода предприниматель получит при разных сценариях.
Подготовьте бизнес-план
Здесь нужно учесть все доходы и расходы. Рассчитайте несколько планов — реалистичный, оптимистичный и пессимистичный. В каждом опишите стратегию действий и срок выхода на окупаемость.
Бизнес-план для бренда одежды
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Зарегистрируйте и защитите бизнес
1. Выберите форму ведения бизнеса: ИП, ООО или самозанятость.
- Самозанятость. Подходит тем, кто будет всё делать самостоятельно и не планирует зарабатывать больше 2,4 млн ₽ в год.
- ИП. Распространённый вариант. Его выбирают те, кто собирается нанимать людей, заключать договоры и метит в высокий доход.
- ООО. Подходит бизнесу, где больше чем один учредитель. В остальных случаях эта форма может быть невыгодной, так как компанией дороже и сложнее управлять.
2. Выберите форму налогообложения. Это может быть:
Для малого бизнеса чаще выбирают УСН и ПСН.
3. При регистрации бизнеса укажите коды ОКВЭД. Подойдут коды для производства одежды, розничной и оптовой торговли. Подобрать их можно с помощью Точка Банка: заполните небольшой опрос о своём бизнесе, и мы покажем подходящую форму организации, систему налогообложения и коды ОКВЭД.
4. Откройте расчётный счёт в банке, чтобы покупатели могли платить по безналу, а вы — оплачивать расходы и платить налоги.
5. Получите сертификаты соответствия, если ваш товар того требует. Без документов вы не сможете продавать одежду на торговых площадках. Сертификаты соответствия нужны для многих товаров, например:
- Для детской одежды.
- Одежды первого слоя (футболки, майки, топы и т.д.).
- Нижнего белья.
- Купальников.
- Чулочно-носочных изделий.
Полный перечень можно изучить в Постановлении Правительства №2425 и Техническом регламенте Таможенного союза.
Зарегистрируйте товарный знак
Товарный знак — это ваша уникальность, защищённая от плагиата. Под товарным знаком подразумевают названия компании и коллекций, логотип и прочие атрибуты, которые вы запатентовали. После регистрации товарного знака другие бренды в России не смогут называться так же.
Товарный знак лучше регистрировать сразу, иначе конкуренты могут скопировать ваши идеи. Перед подачей документов убедитесь, что товарный знак ещё не зарегистрирован, не находится в процессе регистрации и не получил отказ. Если всё в порядке, подготовьте нужные документы и подайте заявление в Роспатент. О том, что понадобится для регистрации товарного знака, написано на сайте Роспатента.
Зарегистрируйтесь в системе «Честный ЗНАК»
Большую часть одежды в России нужно маркировать. В частности:
- Детскую.
- Спецодежду.
- Рубашки.
- Брюки.
- Свитеры.
- Пиджаки.
- Костюмы.
- Шарфы.
Полный список одежды, которая подлежит маркировке, смотрите на сайте «Честный ЗНАК». Если продавать её без маркировки, грозит штраф — до 300 000 ₽.
Для маркировки одежды зарегистрируйтесь в программе «Честный ЗНАК».
- Оформите усиленную электронную подпись в аккредитованном удостоверяющем центре.
- Подключите и зарегистрируйте в ФНС онлайн-кассу. Заказать полный комплект для работы по требованиям 54-ФЗ можно в Точка Банке.
- Установите на ПК программу для защиты информации — криптографический плагин.
- Перейдите на сайт «Честный ЗНАК» и отправьте заявку на регистрацию.
Разработайте коллекцию
Первую коллекцию можно сформировать из 3–4 изделий. Так будет проще убедиться в успешности идеи, установить первый контакт с покупателями и понять их предпочтения.
Этапы создания коллекции
Процесс создания вещей сложный, но есть несколько основных этапов. Вот как выглядит процесс в общих чертах.
- Дизайнер создаёт эскиз.
- Конструктор разрабатывает лекала.
- Швея отшивает первые образцы.
- Дизайнер примеряет вещи на моделях, делает подгонки, вносит корректировки.
- Команда утверждает лучшие лекала и передаёт их в работу — уже для массового производства.
Подберите ткани и фурнитуру
Если вам нужны ткани и фурнитура премиального качества, этому этапу нужно уделить особое внимание.
Начните поиск со складов ткани и выставок поставщиков, выберите несколько образцов, отшейте пробную партию и протестируйте, как материал поведёт себя в носке.
Если достойных вариантов не будет, изучите ассортимент Китая, Вьетнама, Турции и других стран. Цены могут быть даже ниже. Но вот доверять отзывам в интернете не стоит: по возможности съездите на фабрику, познакомьтесь с владельцем и лично проверьте ткань.
Наймите персонал
При создании бренда можно обойтись своими силами, а можно нанять специалистов. Вот чья помощь точно пригодится.
- Дизайнер разрабатывает коллекцию.
- Конструктор воплощает идеи дизайнера в жизнь, изготавливая лекала.
- Закройщики раскраивают ткань при пошиве изделия, создают чертежи.
- Швеи отшивают одежду.
- Начальник цеха распределяет нагрузку между работниками цеха и проверяет качество работы.
- Директор и бухгалтер следят за финансами, налогами и выстраивают финмодель.
- Фотограф снимает готовые коллекции на моделях.
- Маркетолог занимается продвижением.
- Эсэмэмщик развивает бренд в соцсетях.
На старте бизнеса часто работают 2–3 человека, которые совмещают в себе несколько ролей. Например, один человек разрабатывает модель, делает лекала, раскраивает ткань и отшивает одежду. А другой занимается продвижением и документами. Когда бизнес масштабируется, команда расширяется.
Сшейте первую партию
Запуститься можно с тремя–четырьмя моделями, отшитыми в небольшом количестве. А первых покупателей можно находить среди знакомых.
Со временем вы лучше поймёте вкусы аудитории и сможете создавать вещи большими партиями.
Сфотографируйте одежду и подготовьте каталог
Визуальная составляющая очень важна для запуска и раскрутки коллекции одежды. Наймите для съёмки опытного фотографа, моделей, снимите студию и продумайте концепцию.
Если каталог будет в бумажном формате, подумайте о способах распространения. Например, если шьёте одежду для женщин, распространять каталоги можно в салонах красоты.
Где продавать товары своего бренда одежды
Есть несколько площадок, где можно реализовывать свою одежду: маркетплейсы, интернет-магазин, офлайн-магазин.
Маркетплейсы – самый простой и быстрый способ заявить о себе. Поэтому подробно остановимся именно на них. Мы уже писали, как начать продавать на Wildberries. Прочитайте статью, если хотите в этом лучше разобраться. А здесь мы перечислим плюсы и минусы маркетплейсов.
Плюсы
- Большая аудитория. Каждый день на площадки заходят люди из разных городов России, а значит, торговля не ограничивается только вашим городом.
- Отлаженная логистика. Например, на Ozone отправлять товары можно как с общего склада, так и со своего.
- При регистрации на некоторых площадках нужно внести взнос.
- Спорные ситуации с покупателями решает служба поддержки.
Минусы
- Есть ограничения – продавцы зависят от правил маркетплейсов.
- Бывают дополнительные расходы. Например, площадка при доставке может повредить товар или потерять его. Продавцу придётся списать это как брак и заменить товар.
Запускайте продажи
Выделите деньги на раскрутку бизнеса – чтобы увеличить продажи, бренд нужно сделать более узнаваемым, а коллекцию показать как можно большему количеству людей.
Не жалейте средств на продвижение. Запускайте таргетированную и контекстную рекламу, закупайте рекламу у блогеров или продумывайте уникальные рекламные кампании. Если продвижение попадёт в целевую аудиторию, продажи могут значительно вырасти.