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Новый бизнес
Новый бизнес

Как создать свой бренд одежды

В России набирают популярность локальные бренды: покупатели всё чаще выбирают вещи, созданные региональными дизайнерами. 

23.01.2026
3935
3935

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Автор

В этой статье расскажем, как создать свой бренд одежды, а также как запустить и раскрутить его. С чего начать, обязательно ли открывать собственное производство и выпускать большие коллекции. Ответили на все вопросы и дали пошаговую инструкцию.

Свой бренд одежды: стоит ли запускать

Из-за санкций с российского рынка ушли многие зарубежные бренды, поэтому покупатели всё чаще обращают внимание на местное производство. Российские дизайнеры привлекли дополнительное внимание к своим коллекциям одежды: теперь футболки, худи и верхнюю одежду часто покупают именно у них. Поэтому для запуска своего бренда одежды сейчас подходящее время. 

Но, как и в любом бизнесе, при создании бренда одежды важно понимать преимущества и недостатки.

Плюсы 

  • Не требуется много вложений — запустить первую линию можно с небольшим бюджетом.
  • Затраты могут быстро окупиться.
  • Предприниматель может творчески самовыражаться и транслировать собственные идеи в дизайне.
  • Есть перспективы роста и расширения производства.

Минусы 

  • Сложно конкурировать с масс-маркетом.
  • Много конкурентов среди авторских брендов, особенно в нише женской одежды.
  • Ограниченное количество поставщиков качественной ткани и фурнитуры.
  • Для большинства позиций нужны сертификаты и маркировка.
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Обзор направлений и перспективных ниш

Давайте разберёмся, какие бывают ниши в производстве одежды. Вот наиболее популярные:

  • Женская, мужская, для новорождённых, детская, подростковая, для будущих или кормящих мам.
  • Верхняя одежда: пальто, куртки, шубы, плащи и т.д.
  • Одежда для нестандартных фигур.
  • Нижние элементы: брюки, юбки, шорты и т.д.
  • Верхние элементы: топы, блузы, футболки и т.д.
  • Нижнее бельё .
  • Трикотаж и вязаная одежда.
  • Униформа для госорганов.
  • Спецодежда.
  • Медицинская форма.
  • Пляжная одежда.
  • Спортивная и одежда для дома.
  • Фирменная одежда для организаций, сшитая на заказ.
  • Карнавальные костюмы.

Конкуренция в нише обычно напрямую связана со спросом. Больше всего конкурентов в нише женской и детской одежды, но и спрос здесь высокий. Чуть менее конкурентная ниша — мужская одежда. А вот конкуренция в сфере спецодежды и униформы небольшая. Но и покупателей в разы меньше. 

Как быстро запустить бренд одежды

Быстро запустить собственный бизнес на одежде можно. Но важно знать порядок действий и следовать инструкции. Поэтому прежде чем браться за дело, проведите подготовительную работу. Воспользуйтесь шпаргалкой — пошаговой инструкцией ниже. 

Определитесь с нишей и ценовым сегментом

Решите, какую одежду вы хотите выпускать и какой ценовой сегмент у неё будет. Список ниш мы приводили выше, а ценовой сегмент может быть одним из пяти: эконом, масс-маркет, средний, выше среднего, премиум.

Проанализируйте спрос на выбранную одежду. Изучить его можно в Яндекс Вордстат, на маркетплейсах или в специализированных исследованиях рынка. 

Изучите успешных конкурентов из этой ниши. Обратите внимание не только на отечественные бренды, но и на заграничные. Посмотрите, как они запускают линии одежды, как ведут соцсети, какие фишки применяют для развития, чем цепляют покупателей. Если есть фирмы — открытия года, присмотритесь к ним. Наблюдения пригодятся в будущем. 

Как назвать свой бренд одежды

Название должно быть оригинальным, быстро запоминающимся и уникальным. Учитывайте интересы и особенности потенциальных покупателей.

  1. Проанализируйте успешных конкурентов. Составьте таблицу и сгруппируйте все названия по общему признаку. Например, первая группа – это женские имена, вторая — слова о женской красоте, третья — призыв к действию и так далее. Так вам будет понятна логика нейминга. Но не используйте точно такие же или очень похожие названия. Здесь важно лишь нащупать ориентир — в каком направлении двигаться. 
  2. Придумайте свои варианты для каждой группы. Важно, чтобы названия вызывали ассоциации, которые созвучны вашим ценностям. 
  3. Протестируйте названия на фокус-группе. Можно устроить голосование среди друзей и пользователей соцсетей. Так вы выберете несколько лучших вариантов. 
  4. Проверьте, нет ли брендов с такими же названиями. Для этого просто вбейте их в поисковик. 
  5. Устройте второй тур голосования. Выберите один вариант. 

Создайте бренд 

Смыслы и ценности бренда важно упаковывать в логотип и название, отражающее суть. Предприниматель может сделать это сам, а потом попросить фокус-группу выбрать самый привлекательный вариант. 

Ещё один вариант — обратиться к экспертам, которые специализируются на бренд-консалтинге, нейминге и позиционировании брендов. 

Рассчитайте себестоимость изделия

При расчёте себестоимости учитывайте не только очевидные расходники и оплату услуг, но и предстоящие затраты. Публикуем список того, что нужно посчитать:

  • Закупка ткани и фурнитуры.
  • Разработка лекала и раскрой изделия.
  • Пошив.
  • Упаковка, этикетка, вкладыши.
  • Разработка логотипа.
  • Затраты на продвижение.
  • Оплата работы фотографа и модели.
  • Расходы на логистику.
  • Налоги.
  • Аренда помещения и расходы на коммунальные услуги.
  • Стоимость оборудования и его амортизация.
  • Расходы на случай брака в партии.
  • Комиссия маркетплейсов.

Обязательно учитывайте ожидаемую прибыль и просчитывайте, по какой цене вы хотите продавать каждое изделие. В среднем маржа может быть в пределах 200–250%. 

Как раскрутить свой бренд одежды

1. Чтобы сделать свой бренд узнаваемым, нужна сильная стратегия. В самом начале сформулируйте, для кого вы шьёте одежду. Подробно опишите портрет покупателя:

  • Сколько лет.
  • Какой доход.
  • Семейное положение.
  • Стиль жизни.
  • В какие места ходит.
  • Хобби.
  • Ценности.

2. Подумайте, кто из блогеров или других известных людей популярен у вашей целевой аудитории. 

ПРИМЕР
Мария решила шить одежду для студенток, которые ведут активный образ жизни. Им нужна удобная, повседневная, но красивая одежда — что-то из категории smart casual. Возможно, с необычным декором. Студентки не готовы тратить много денег, поэтому ценовой сегмент — масс-маркет. 
Когда Мария составила этот портрет, она поняла, кто из известных блогеров идеально подойдёт для продвижения бренда. И написала им с предложением о сотрудничестве.

3. Проведите анализ и узнайте, на какие маркетинговые каналы лучше всего отзывается ваша аудитория. Они ищут обновки через поисковики? Тогда займитесь SEO-продвижением. Предпочитают соцсети? Наймите сильного SMM-специалиста. Оптимально работать в обоих направлениях.

Выберите бизнес-модель 

Чтобы определиться с бизнес-моделью, сперва ответьте на несколько вопросов. 

  • Какая будет схема работы? Вы будете шить одежду сами; перепродавать готовые изделия, заказанные из других стран, или займёте нишу апсайклинга, декорируя и перешивая старую одежду?
  • Где будет производство, если вы решили шить сами? Наймёте швей на аутсорсе или организуете собственный цех? Где будет цех: дома или в арендованном помещении? 
  • Какая целевая аудитория? Если у вас будет портрет покупателя и средняя стоимость единицы, будут понятны и затраты, которые можно заложить.

Чтобы рассчитать финансовую модель бизнеса, обратитесь к юнит-экономике. Это моделирование запуска и продаж товара. Юнит-экономика позволяет понять, сколько чистого дохода предприниматель получит при разных сценариях.

ВАЖНО
Юнит — это приносящая доход единица. В нашем случае юнит — это одна вещь.

Подготовьте бизнес-план

Здесь нужно учесть все доходы и расходы. Рассчитайте несколько планов — реалистичный, оптимистичный и пессимистичный. В каждом опишите стратегию действий и срок выхода на окупаемость. 

— Что такое бизнес-план и как его составить

Бизнес-план для бренда одежды

Опишите идею — и сервис создаст план с финрасчётами, анализом рынка и аудитории

Зарегистрируйте и защитите бизнес

1. Выберите форму ведения бизнеса: ИП, ООО или самозанятость.

  • Самозанятость. Подходит тем, кто будет всё делать самостоятельно и не планирует зарабатывать больше 2,4 млн ₽ в год.
  • ИП. Распространённый вариант. Его выбирают те, кто собирается нанимать людей, заключать договоры и метит в высокий доход. 
  • ООО. Подходит бизнесу, где больше чем один учредитель. В остальных случаях эта форма может быть невыгодной, так как компанией дороже и сложнее управлять. 

2. Выберите форму налогообложения. Это может быть:

  • ОСНО — основная.
  • УСН — упрощённая.
  • АУСН — автоматизированная упрощённая.
  • ПСН — патентная.

Для малого бизнеса чаще выбирают УСН и ПСН.

3. При регистрации бизнеса укажите коды ОКВЭД. Подойдут коды для производства одежды, розничной и оптовой торговли. Подобрать их можно с помощью Точка Банка: заполните небольшой опрос о своём бизнесе, и мы покажем подходящую форму организации, систему налогообложения и коды ОКВЭД. 

4. Откройте расчётный счёт в банке, чтобы покупатели могли платить по безналу, а вы — оплачивать расходы и платить налоги. 

5. Получите сертификаты соответствия, если ваш товар того требует. Без документов вы не сможете продавать одежду на торговых площадках. Сертификаты соответствия нужны для многих товаров, например: 

  • Для детской одежды.
  • Одежды первого слоя (футболки, майки, топы и т.д.).
  • Нижнего белья.
  • Купальников.
  • Чулочно-носочных изделий.

Полный перечень можно изучить в Постановлении Правительства №2425 и Техническом регламенте Таможенного союза

Зарегистрируйте товарный знак

Товарный знак — это ваша уникальность, защищённая от плагиата. Под товарным знаком подразумевают названия компании и коллекций, логотип и прочие атрибуты, которые вы запатентовали. После регистрации товарного знака другие бренды в России не смогут называться так же.

Товарный знак лучше регистрировать сразу, иначе конкуренты могут скопировать ваши идеи. Перед подачей документов убедитесь, что товарный знак ещё не зарегистрирован, не находится в процессе регистрации и не получил отказ. Если всё в порядке, подготовьте нужные документы и подайте заявление в Роспатент. О том, что понадобится для регистрации товарного знака, написано на сайте Роспатента

Зарегистрируйтесь в системе «Честный ЗНАК»

Большую часть одежды в России нужно маркировать. В частности: 

  • Детскую.
  • Спецодежду.
  • Рубашки.
  • Брюки.
  • Свитеры.
  • Пиджаки.
  • Костюмы.
  • Шарфы.

Полный список одежды, которая подлежит маркировке, смотрите на сайте «Честный ЗНАК». Если продавать её без маркировки, грозит штраф — до 300 000 ₽.

Для маркировки одежды зарегистрируйтесь в программе «Честный ЗНАК».

  1. Оформите усиленную электронную подпись в аккредитованном удостоверяющем центре. 
  2. Подключите и зарегистрируйте в ФНС онлайн-кассу. Заказать полный комплект для работы по требованиям 54-ФЗ можно в Точка Банке.
  3. Установите на ПК программу для защиты информации — криптографический плагин. 
  4. Перейдите на сайт «Честный ЗНАК» и отправьте заявку на регистрацию.

Разработайте коллекцию

Первую коллекцию можно сформировать из 3–4 изделий. Так будет проще убедиться в успешности идеи, установить первый контакт с покупателями и понять их предпочтения. 

Этапы создания коллекции

Процесс создания вещей сложный, но есть несколько основных этапов. Вот как выглядит процесс в общих чертах. 

  • Дизайнер создаёт эскиз.
  • Конструктор разрабатывает лекала.
  • Швея отшивает первые образцы.
  • Дизайнер примеряет вещи на моделях, делает подгонки, вносит корректировки.
  • Команда утверждает лучшие лекала и передаёт их в работу — уже для массового производства.

Подберите ткани и фурнитуру

Если вам нужны ткани и фурнитура премиального качества, этому этапу нужно уделить особое внимание. 

Начните поиск со складов ткани и выставок поставщиков, выберите несколько образцов, отшейте пробную партию и протестируйте, как материал поведёт себя в носке. 

Если достойных вариантов не будет, изучите ассортимент Китая, Вьетнама, Турции и других стран. Цены могут быть даже ниже. Но вот доверять отзывам в интернете не стоит: по возможности съездите на фабрику, познакомьтесь с владельцем и лично проверьте ткань. 

При покупке тканей многое зависит от менталитета в стране поставщика. Например, с турецкими поставщиками можно торговаться. При личной встрече можно сбить цену до 30% — как на маленьких, так и на больших предприятиях. 


Для многих российских предпринимателей это непривычно. Особенно для тех, кто первый раз работает с Турцией, но торговаться стоит.

Анна Давыдоваэксперт по ВЭД в Точка Банке

Наймите персонал

При создании бренда можно обойтись своими силами, а можно нанять специалистов. Вот чья помощь точно пригодится. 

  • Дизайнер разрабатывает коллекцию.
  • Конструктор воплощает идеи дизайнера в жизнь, изготавливая лекала.
  • Закройщики раскраивают ткань при пошиве изделия, создают чертежи.
  • Швеи отшивают одежду.
  • Начальник цеха распределяет нагрузку между работниками цеха и проверяет качество работы.
  • Директор и бухгалтер следят за финансами, налогами и выстраивают финмодель.
  • Фотограф снимает готовые коллекции на моделях.
  • Маркетолог занимается продвижением.
  • Эсэмэмщик развивает бренд в соцсетях.

На старте бизнеса часто работают 2–3 человека, которые совмещают в себе несколько ролей. Например, один человек разрабатывает модель, делает лекала, раскраивает ткань и отшивает одежду. А другой занимается продвижением и документами. Когда бизнес масштабируется, команда расширяется. 

Сшейте первую партию

Запуститься можно с тремя–четырьмя моделями, отшитыми в небольшом количестве. А первых покупателей можно находить среди знакомых. 

Со временем вы лучше поймёте вкусы аудитории и сможете создавать вещи большими партиями. 

ПРИМЕР
У Ирины свой бренд одежды для будущих мам. Она создала две модели костюмов и два платья. 
Первых покупателей нашла среди бывших однокурсниц, которые ждали пополнения. Качественная одежда из хорошей ткани понравилась им больше, чем вещи из масс-маркета. И они стали рекомендовать бренд другим будущим мамам. 
За первый год сарафанное радио привело к Ирине больше клиентов, чем продвижение в соцсетях.

Сфотографируйте одежду и подготовьте каталог

Визуальная составляющая очень важна для запуска и раскрутки коллекции одежды. Наймите для съёмки опытного фотографа, моделей, снимите студию и продумайте концепцию. 

Если каталог будет в бумажном формате, подумайте о способах распространения. Например, если шьёте одежду для женщин, распространять каталоги можно в салонах красоты.

Где продавать товары своего бренда одежды

Есть несколько площадок, где можно реализовывать свою одежду: маркетплейсы, интернет-магазин, офлайн-магазин.

Маркетплейсы – самый простой и быстрый способ заявить о себе. Поэтому подробно остановимся именно на них. Мы уже писали, как начать продавать на Wildberries. Прочитайте статью, если хотите в этом лучше разобраться. А здесь мы перечислим плюсы и минусы маркетплейсов.

Плюсы

  • Большая аудитория. Каждый день на площадки заходят люди из разных городов России, а значит, торговля не ограничивается только вашим городом.
  • Отлаженная логистика. Например, на Ozone отправлять товары можно как с общего склада, так и со своего. 
  • При регистрации на некоторых площадках нужно внести взнос.
  • Спорные ситуации с покупателями решает служба поддержки. 

Минусы

  • Много конкурентов, поэтому важно сделать карточки привлекательными для клиентов и регулярно отслеживать их позиции. Как это сделать на Ozon, можно прочитать здесь, а на Wildberries – здесь
  • Есть ограничения – продавцы зависят от правил маркетплейсов.
  • Бывают дополнительные расходы. Например, площадка при доставке может повредить товар или потерять его. Продавцу придётся списать это как брак и заменить товар.

Запускайте продажи

Выделите деньги на раскрутку бизнеса – чтобы увеличить продажи, бренд нужно сделать более узнаваемым, а коллекцию показать как можно большему количеству людей. 

Не жалейте средств на продвижение. Запускайте таргетированную и контекстную рекламу, закупайте рекламу у блогеров или продумывайте уникальные рекламные кампании. Если продвижение попадёт в целевую аудиторию, продажи могут значительно вырасти.

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