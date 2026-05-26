Новые правила маркировки затрагивают широкий перечень товаров — от кукол и конструкторов до настольных игр и самокатов — и постепенно вводят поэтапные ограничения вплоть до полного запрета оборота немаркированной продукции с сентября 2026 года.

Коротко Под новые правила попадают куклы, конструкторы, самокаты, настольные игры — по кодам ТН ВЭД 9503 00, 9504 40 000 0, 9504 90 100 0, 9504 90 800 9 и ОКПД2 32.40. Исключение сделано для ремесленных изделий, воздушных шаров и трёхколёсных велосипедов.

С декабря 2025 года практически все игрушки для детей до 14 лет должны поступать в продажу с кодом «Дата Матрикс» (Data Matrix). Если после 1 сентября 2026 года продавать такие товары без маркировки, это будет считаться нарушением закона, даже если продукция давно лежит на складе.

Зачем маркировать детские игрушки

Детские игрушки — одна из самых проблемных категорий рынка. Покупатели выбирают по внешнему виду и цене, проверить документы в магазине невозможно, а импортных товаров очень много. Именно здесь контрафакт встречается чаще всего. Маркировка решает три основные задачи:

Безопасность детей. Дата Матрикс (Data Matrix) содержит данные о декларации соответствия ТР ТС 008/2011 и производителе. Товар сомнительного происхождения не удастся продать легально — касса просто не пробьёт чек.

Честная конкуренция. Добросовестные участники рынка, соблюдающие законы и платящие налоги, получают равные условия с теми, кто ввозит нелегальный товар.

Прозрачность поставок. Каждый участник цепочки — от производителя до магазина — фиксирует перемещение товара. Если партия исчезла или сменила владельца без документов, это сразу видно.

Изменения в маркировке игрушек в 2026 году

2026 год станет переходным от тестирования системы к полноценному контролю. Вот важные даты:

1 марта 2026 года — таможня перестаёт пропускать немаркированные грузы. Если коды не нанесены до границы, товар не растаможат.

31 августа 2026 года — финальный срок продажи остатков без кодов. Касается товаров, выпущенных до 30 ноября 2025 года.

1 сентября 2026 года — полный запрет на продажу без маркировки. Каждая покупка фиксируется через кассу со сканированием кода.

1 февраля 2027 года — обязательная передача данных через ЭДО в поэкземплярном формате. Кто не успеет настроить документооборот, столкнётся с проблемами.

Полный календарь изменений

31 января 2026 года — крайний срок маркировки импорта, закупленного до 30 ноября 2025;

1 марта 2026 года — запрет на ввоз без кодов;

31 августа 2026 года — окончание продажи остатков;

1 сентября 2026 года — полный запрет немаркированной продукции;

1 февраля 2027 года — обязательный ЭДО с поэкземплярным учётом.

Перечень детских товаров, подлежащих обязательной маркировке

В список входят игрушки и игры для детей до 14 лет.

Что маркируют Конкретные примеры Куклы и всё для игры с ними Пупсы, барби, коляски для кукол, аксессуары Конструкторы и сборные модели Пластик, дерево, магниты, масштабные копии техники Головоломки всех видов Пазлы от трёх деталей, кубики Рубика, логические игры Колёсные игрушки Самокаты, педальные машины, радиоуправляемые модели Карточные и настольные игры для детей Лото, домино, развивающие карточки, детское домино Тематические игровые наборы Детские кухни, врачебные наборы, инструменты Электрические гоночные комплекты Треки с машинками на пульте управления Прочие комнатные и настольные игры Детский бильярд, пинбол, кольцеброс

Если продаёте набор целиком, достаточно одного кода на весь комплект. При продаже по отдельности код нужен для каждого элемента.

Кто освобождается от маркировки

Семь категорий товаров, на которые требования не распространяются:

мягкие и вязаные игрушки ручной работы от ремесленников (статус определяется региональным законодательством);

воздушные шары — праздничные и декоративные;

трёхколёсные велосипеды — они входят в другую товарную группу;

игральные карты для азартных игр;

товары, произведённые или закупленные для вывоза за пределы ЕАЭС;

рекламные и маркетинговые образцы, которые не предназначены для продажи;

изделия, исключённые из-под действия ТР ТС 008/2011 по приложению 1 к этому документу.

Если не уверены в статусе товара, проверьте код на сайте «Честного ЗНАКА» или сверьтесь с кодом ТН ВЭД в сертификате соответствия.

Коды ТН ВЭД и ОКПД2: какие товары для детей подлежат маркировке

9503 00 — основная группа: куклы, самокаты, головоломки, коляски для кукол;

9504 40 000 0 — карточные игры;

9504 90 100 0 — электрические гоночные наборы;

9504 90 800 9 — настольные игры (бильярд, пинбол).

ОКПД2 для всех перечисленных — 32.40 (производство игр и игрушек).

Ориентируйтесь на коды из декларации о соответствии. Если кода нет в таблице, скорее всего, маркировка не требуется, но лучше перепроверить через официальный сервис.

Как быть с остатками

Товары, выпущенные или ввезённые до 30 ноября 2025 года, можно продавать без кодов до 31 августа 2026 года. Но важно помнить три момента.

Во-первых, остатки разрешено маркировать добровольно в любой момент до указанной даты — это обезопасит от проблем при проверках.

Во-вторых, импортёры, купившие товар до 31 августа 2025 года, но оформившие на таможне позже, должны были промаркировать партию до 28 февраля 2026-го. Срок уже прошёл.

В-третьих, с 1 сентября 2026 года продажа любых немаркированных игрушек запрещена независимо от даты производства.

ПРИМЕР Как рассчитать бюджет на маркировку остатков: Стоимость маркировки = N × 0,60 ₽, где N — количество единиц товара; 0,60 ₽ — стоимость одного кода с НДС 22%. Пример: стоимость маркировки 5 000 игрушек составит 5 000 × 0,60 = 3 000 ₽. Плюс печать этикеток — от 0,50 ₽/шт.



Как подключиться к «Честному ЗНАКУ»

Пошаговый порядок для тех, кто ещё не в системе:

Шаг 1. Убедитесь, что товар входит в перечень продукции, подлежащей обязательной маркировке. Для этого возьмите декларацию или сертификат соответствия и найдите код ТН ВЭД. Сверьте его с таблицей выше: если код присутствует в перечне, маркировка обязательна.

Для быстрой проверки можно воспользоваться сервисом «Честный ЗНАК» — достаточно ввести код ТН ВЭД, и система сразу покажет, требуется ли маркировка товара.

Шаг 2. Получите усиленную квалифицированную электронную подпись (УКЭП). Без неё зарегистрироваться и работать в системе «Честный ЗНАК» технически невозможно — это не просто требование законодательства, а обязательное условие самой платформы.

Руководители организаций и индивидуальные предприниматели могут оформить УКЭП бесплатно через налоговую инспекцию. Также подпись можно получить в коммерческом удостоверяющем центре: как правило, стоимость составляет от 3 000 до 5 000 ₽, а срок оформления — один рабочий день.

Шаг 3. Зарегистрируйтесь и добавьте товарную группу. На портале честныйзнак.рф выберите «Игры и игрушки для детей», укажите тип участника (производитель, импортёр, розница), подпишите пакет документов с ЦРПТ. Если уже зарегистрированы в «Честном ЗНАКЕ» по другой категории, просто добавьте новую группу в профиле.

Шаг 4. Опишите товары в Национальном каталоге. Без карточки товара в Национальном каталоге заявку на коды не оформить — это жёсткое ограничение системы. В карточке: наименование, состав, ОКПД2, ТН ВЭД, страна производства. Заполненную карточку нужно отправить на проверку и подписать УКЭП после одобрения.

Шаг 5. Закажите коды и нанесите их. В личном кабинете — заявка на нужное количество кодов. 50 копеек без НДС за штуку, оплата авансом. Коды скачиваются в CSV или через API, печатаются на термотрансферном принтере и наносятся на каждую единицу или упаковку.

Шаг 6. Подключите ЭДО. Для передачи данных об отгрузках нужен оператор из официального списка. С февраля 2027 года без ЭДО нельзя работать с маркированными товарами вообще — поэкземплярная передача данных станет обязательной.

Шаг 7. Проверьте кассу. Уточните у производителя, поддерживает ли ваша модель ФФД 1.2. Если нет — обновление прошивки (иногда бесплатное) или замена аппарата. Без этого с 1 сентября 2026 года касса физически не сможет пробить чек на маркированный товар.

Экспертное мнение При маркировке детских игрушек ключевое значение имеет корректный учёт кодов «Дата Матрикс» (Data Matrix) на всех этапах движения товара. Ошибки при приёмке или передаче кодов могут привести к расхождениям в системе «Честный ЗНАК» и штрафам. Важно внимательно проверять коды при поступлении и фиксировать их в учёте через ЭДО.

На практике большинство проблем возникает из‑за ручной обработки документов и отсутствия автоматизации. Поэтому бизнесу важно выстраивать прозрачный электронный документооборот и минимизировать человеческий фактор.



Упростить работу с маркировкой помогает сервис «Документооборот» от Точка Банка — он позволяет обмениваться УПД, отслеживать коды и снижать риск ошибок при передаче данных. Дарья Жуковская Эксперт-редактор ЭДО от Точка Банка

Маркировка детских игрушек для бизнеса

Маркировка для производителей и импортёров

Российский производитель наносит коды до того, как товар уходит со склада. Три обязательных действия:

заказать нужное количество кодов в личном кабинете «Честного ЗНАКА»;

нанести Дата Матрикс (Data Matrix) на каждую единицу продукции или её упаковку;

отправить уведомление о вводе партии в оборот через личный кабинет.

Технические требования к нанесению кода:

при трёх группах данных — минимум 10×10 мм, разрешение печати не менее 203 dpi;

при четырёх группах данных — минимум 20×20 мм;

код не должен перекрываться, затираться или деформироваться в процессе использования упаковки.

Импортёр обязан нанести коды маркировки до прохождения таможенного оформления. Это можно сделать двумя способами: организовать маркировку непосредственно на зарубежном производстве либо нанести коды самостоятельно на российском таможенном складе до выпуска товара в свободное обращение.

Маркировка для дистрибьюторов и оптовых поставщиков

Оптовый продавец работает с маркированной продукцией через универсальный передаточный документ (УПД). При каждой отгрузке в документ вносятся коды передаваемых товаров, после чего он подписывается электронной подписью и направляется покупателю через систему электронного документооборота (ЭДО). После того как покупатель подтверждает приёмку, система автоматически фиксирует переход права собственности — без дополнительных звонков и ручных сверок.

При получении партии обязательно сканируйте коды маркировки. Иногда товар может числиться в системе как уже выведенный из оборота, что указывает на возможные нарушения со стороны предыдущего владельца. Важно выявить такие несоответствия до того, как вы примете и оплатите товар.

Маркировка для розницы

С 1 сентября 2026 года розничная продажа без сканирования кода станет технически невозможна. Касса не пробьёт чек на немаркированный товар из обязательного перечня. Данные о продаже уйдут в «Честный ЗНАК» через ОФД — продавец ничего дополнительно делать не должен. Чтобы всё это работало, нужны:

онлайн-касса с протоколом ФФД 1.2 — старые версии не поддерживают передачу данных о маркировке;

2D-сканер для чтения Data Matrix — обычный лазерный сканер штрихкодов не подойдёт;

ОФД с поддержкой маркированных товаров — уточните у своего оператора.

Штрафы за несоблюдение требований к маркировке игрушек

Производство или ввоз без маркировки:

для должностных лиц до 10 000 ₽ с конфискацией;

для малых юридических лиц 25 000–50 000 ₽ с конфискацией;

для юридических лиц 50 000–300 000 ₽ с конфискацией.

Продажа без маркировки:

для должностных лиц до 10 000 ₽ с конфискацией;

для организаций 50 000–300 000 ₽ с конфискацией.

Хранение или перевозка без маркировки — аналогично продаже

Нарушение порядка передачи данных:

для должностных лиц до 10 000 ₽;

для малых юридических лиц 25 000–50 000 ₽;

для организаций до 100 000 ₽.

Конфискация товара применяется практически всегда, вернуть изъятое через суд почти невозможно.

Маркетплейсы не ориентируются исключительно на официальные сроки внедрения. Вайлдберриз (Wildberries) и Озон (Ozon) уже внедряют проверку кодов маркировки при приёмке товаров. Без корректного кода Data Matrix партия может быть не принята.

Продавцам, работающим на этих площадках, стоит заранее подготовиться к изменениям, не дожидаясь сентября 2026 года.

Что сделать сейчас

Проведите ревизию склада и разделите товары на две категории: выпущенные до 30 ноября 2025 года и после этой даты. Первые можно реализовывать без маркировки до августа 2026 года, тогда как вторые уже подлежат обязательной маркировке.

Заранее настройте систему электронного документооборота (ЭДО). С февраля 2027 года поэкземплярная передача данных об обороте станет обязательной, поэтому лучше внедрить и отладить процессы сейчас — без спешки, очередей в техподдержку и риска ошибок.