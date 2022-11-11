Сроки открытия расчётного счёта для ИП и ООО

Сроки зависят от нескольких факторов. Это форма бизнеса — ИП или ООО. Тип счёта — рублёвый или валютный. И статус клиента: новый он для банка или уже там обслуживается. Влияет и то, насколько полный пакет документов собрал предприниматель.
Срок открытия расчётного счёта
Вот ориентировочные сроки для типичных сценариев.
|Сценарий
|Примерный срок
|ИП открывает счёт впервые, документы готовы
|1–3 рабочих дня
|ООО открывает счёт впервые, документы готовы
|1–5 рабочих дней
|Клиент открывает ещё один счёт в том же банке
|От нескольких минут до одного рабочего дня
|Клиент резервирует номер счёта онлайн
|От 20 минут
|Клиент открывает валютный счёт в банке, где уже есть рублёвый
|1–3 рабочих дня
Точное время зависит от банка, полноты документов и проверки клиента.
Первый счёт открывают с личной идентификацией — в отделении или на встрече с выездным менеджером. Дополнительный счёт в том же банке часто можно открыть онлайн через личный кабинет. Если банк попросит уточнить данные или проведёт дополнительную проверку, процесс затянется — закладывайте время с запасом.
Так, в Точка Банке счёт можно открыть от одного часа. Для этого нужно заранее выбрать тариф, подготовить документы и оставить заявку. Менеджер позвонит, согласует удобное время и место встречи. После этого он приедет, подтвердит личность, получит документы и сведения для заключения договора. Ехать в банк не придётся.
А если не хотите ждать звонка, позвоните в Точка Банк напрямую: 8 (800) 600-46-57.
Можно ли получить реквизиты до полного открытия счёта
Многие банки, включая Точка Банк, позволяют зарезервировать номер счёта онлайн за несколько минут — для этого достаточно оставить заявку. Реквизиты можно сразу указывать в договорах, счетах на оплату и других документах для контрагентов.
Но резервирование — это бронь номера, а не открытие счёта. Реквизиты можно использовать в документах, но проводить операции получится только после того, как банк откроет счёт. Если банк откажет в открытии, бронь аннулируется, и пользоваться реквизитами будет нельзя.
Также если не закончить процесс оформления счёта, банк аннулирует резерв. Обычно на это дают от 5 до 30 дней — точные условия зависят от банка. Если за время резервирования на этот номер поступали платежи, банк вернёт их отправителям.
В Точка Банке зарезервировать номер счёта можно бесплатно. Реквизиты придут на почту через 20 минут после подачи заявки.
Сколько занимает открытие валютного счёта
Если у бизнеса уже есть рублёвый счёт в банке, валютный обычно открывают быстрее — примерно за 1–3 рабочих дня. Чаще всего достаточно подать заявление и выбрать валюту из доступных в банке.
Если открывать валютный счёт в другом банке, процедура может занять больше времени: банк заново проверит клиента и запросит документы, как при первичном открытии счёта.
Как выбрать банк для открытия расчётного счёта
Заранее подумайте, какие банковские сервисы нужны бизнесу. Начинающему ИП могут быть важны поддержка 24/7 и простой интернет-банк. Компании с зарубежными контрагентами — валютные платежи и сервисы для ВЭД.
Есть несколько критериев, которые стоит проверить независимо от сферы бизнеса.
Репутация банка. Изучите отзывы клиентов и рейтинги финансовых организаций. Обратите внимание, как банк решает спорные ситуации и помогает ли клиентам, если возникают вопросы по операциям.
Сервисы для бизнеса. Оцените, какие инструменты предлагает банк: онлайн-бухгалтерию, ЭДО, зарплатные проекты, эквайринг, услуги ВЭД, факторинг, овердрафт, лизинг и защиту по 115-ФЗ. Уточните, какие из этих сервисов бесплатны или входят в пакет обслуживания.
Интернет-банк и приложение. Посмотрите, удобно ли отправлять платежи, смотреть выписки, выгружать документы и управлять счётом с телефона. Если бизнес уже ведёт учёт в бухгалтерской программе, проверьте, интегрируется ли с ней банк.
Поддержка. Проверьте, работает ли поддержка круглосуточно и можно ли в сложных ситуациях выйти на специалиста, а не только на бота.
Какие документы нужны для открытия расчётного счёта
Список документов может немного отличаться в разных банках. Покажем на примере Точка Банка.
Базовые документы для ИП
- Паспорт.
- Выписка или лист записи в ЕГРИП — если ИП ещё нет в реестре на сайте ФНС.
Базовые документы и сведения для ООО
- Паспорт руководителя.
- Устав ООО — если он не типовой.
- Протокол или решение об избрании или продлении полномочий руководителя.
- Сведения об участниках ООО.
- Сведения об участниках с долей в уставном капитале 25% или меньше — ФИО и дата рождения.
В отдельных случаях банк может запросить дополнительные документы — например чтобы подтвердить юридический адрес или вид деятельности.
Как открыть расчётный счёт ИП и ООО
Если у вас уже есть расчётный счёт в банке, открыть второй обычно можно через интернет-банк без дополнительных встреч. Для новых клиентов процесс немного отличается. Разберём на примере Точка Банка.
- Предприниматель оставляет заявку на сайте. Специалист связывается, помогает подобрать тариф и согласует удобное время и место встречи. Сразу после звонка появляются реквизиты счёта — их можно указать в документах для контрагентов. Сам счёт заработает после того, как банк завершит проверку и откроет его.
- Менеджер приезжает на встречу. Проверяет документы, устанавливает личность и задаёт вопросы о бизнесе. Затем предприниматель подписывает документы в электронном виде. На основании этих данных банк принимает решение об открытии счёта. При положительном решении начинают работать интернет-банк, мобильное приложение и виртуальная карта.
Об открытии счёта банк уведомит налоговую (п. 1.1 ст. 86 НК РФ). А если предприниматель перешёл в Точка Банк из другого банка, специалисты подготовят шаблон письма для контрагентов о смене реквизитов. Его останется только разослать — онлайн или по почте.
Почему банк может отказать в открытии счёта
Чаще всего речь идёт не об отказе, а об отклонении заявки из-за формальных ошибок: устаревших сведений в ЕГРИП или ЕГРЮЛ, неполного пакета документов или неточностей в них. Это решается просто: предприниматель исправляет ошибки и подаёт заявку повторно — её, как правило, одобряют.
Отказ в открытии счёта встречается реже и обычно связан с требованиями 115-ФЗ. Например, если по другому счёту в этом же банке есть незакрытые вопросы комплаенса, новый счёт не откроют, пока они не урегулированы. Чтобы разрешить ситуацию, нужно обратиться в банк и подать запрошенные документы и пояснения.
В обоих случаях многое зависит от подготовки. Заранее проверьте актуальность данных в ЕГРИП или ЕГРЮЛ и соберите полный комплект документов, а если есть сомнения — проконсультируйтесь со специалистом банка.
Сколько стоит обслуживание счёта
Тарифы на расчётный счёт сильно отличаются в разных банках, поэтому сравнивать их по одной ежемесячной плате не получится. Важно учитывать масштаб бизнеса, количество операций и стоимость сервисов, которые нужны бизнесу.
|Параметр
|На что обратить внимание
|Ежемесячная плата
|У начинающих ИП может быть 0 ₽. У бизнеса с большим числом операций — несколько тысяч рублей в месяц
|Платежи юрлицам и ИП
|В базовых тарифах часто бесплатны несколько платежей в месяц, в продвинутых — без ограничений. Сверх лимита банк берёт комиссию
|Снятие наличных и переводы физлицам
|У многих банков есть месячный лимит без комиссии. Сверх лимита берут процент, который зависит от суммы и тарифа
|Дополнительные сервисы
|Эквайринг, зарплатный проект, бухгалтерия, ЭДО могут входить в тариф или оплачиваться отдельно
В Точка Банке счёт открывают бесплатно на любом тарифе, а от выбранного тарифа зависят возможности. Чтобы расширить их, к тарифу можно подключить подписку Плюс — с ней лимит на переводы физлицам можно настроить под себя. К любому тарифу также подключаются нужные сервисы: от Онлайн-бухгалтерии до ВЭД.
Подберём подходящий тариф
Какой у вас бизнес?
Торгуете на маркетплейсах?
Вашему ИП меньше 90 дней?
Если в процессе работы поймёте, что тариф не подходит, его можно поменять — счёт и реквизиты при этом останутся прежними.