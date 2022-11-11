Сроки открытия расчётного счёта для ИП и ООО

Сроки зависят от нескольких факторов. Это форма бизнеса — ИП или ООО. Тип счёта — рублёвый или валютный. И статус клиента: новый он для банка или уже там обслуживается. Влияет и то, насколько полный пакет документов собрал предприниматель.

Коротко Реквизиты можно получить ещё до открытия счёта — банк резервирует номер онлайн. Но резервирование не равно открытию счёта: это только бронь номера. Пользоваться счётом в полном объёме получится после проверки банка и открытия счёта. Если банк откажет, зарезервированный номер аннулируют. Чтобы открыть счёт быстрее, заранее выберите тариф и подготовьте документы. При выборе банка смотрите не только на стоимость обслуживания, но и на размер комиссий, удобство интернет‑банка, качество поддержки и набор сервисов для бизнеса.

ИП обычно открывает счёт за 1–3 рабочих дня, ООО — за 1–5 рабочих дней. Если клиент уже обслуживается в банке, дополнительный счёт могут открыть в течение рабочего дня.

Срок открытия расчётного счёта

Вот ориентировочные сроки для типичных сценариев.

Сценарий Примерный срок ИП открывает счёт впервые, документы готовы 1–3 рабочих дня ООО открывает счёт впервые, документы готовы 1–5 рабочих дней Клиент открывает ещё один счёт в том же банке От нескольких минут до одного рабочего дня Клиент резервирует номер счёта онлайн От 20 минут Клиент открывает валютный счёт в банке, где уже есть рублёвый 1–3 рабочих дня

Точное время зависит от банка, полноты документов и проверки клиента.

Первый счёт открывают с личной идентификацией — в отделении или на встрече с выездным менеджером. Дополнительный счёт в том же банке часто можно открыть онлайн через личный кабинет. Если банк попросит уточнить данные или проведёт дополнительную проверку, процесс затянется — закладывайте время с запасом.

Так, в Точка Банке счёт можно открыть от одного часа. Для этого нужно заранее выбрать тариф, подготовить документы и оставить заявку. Менеджер позвонит, согласует удобное время и место встречи. После этого он приедет, подтвердит личность, получит документы и сведения для заключения договора. Ехать в банк не придётся.

А если не хотите ждать звонка, позвоните в Точка Банк напрямую: 8 (800) 600-46-57.

Можно ли получить реквизиты до полного открытия счёта

Многие банки, включая Точка Банк, позволяют зарезервировать номер счёта онлайн за несколько минут — для этого достаточно оставить заявку. Реквизиты можно сразу указывать в договорах, счетах на оплату и других документах для контрагентов.

Но резервирование — это бронь номера, а не открытие счёта. Реквизиты можно использовать в документах, но проводить операции получится только после того, как банк откроет счёт. Если банк откажет в открытии, бронь аннулируется, и пользоваться реквизитами будет нельзя.

Также если не закончить процесс оформления счёта, банк аннулирует резерв. Обычно на это дают от 5 до 30 дней — точные условия зависят от банка. Если за время резервирования на этот номер поступали платежи, банк вернёт их отправителям.

В Точка Банке зарезервировать номер счёта можно бесплатно. Реквизиты придут на почту через 20 минут после подачи заявки.

Зарезервировать счёт в Точка Банке

Сколько занимает открытие валютного счёта

Если у бизнеса уже есть рублёвый счёт в банке, валютный обычно открывают быстрее — примерно за 1–3 рабочих дня. Чаще всего достаточно подать заявление и выбрать валюту из доступных в банке.

Если открывать валютный счёт в другом банке, процедура может занять больше времени: банк заново проверит клиента и запросит документы, как при первичном открытии счёта.

Перед открытием стоит уточнить, работает ли банк с нужной валютой и страной перевода. Условия по валютным платежам, конвертации и валютному контролю могут сильно отличаться. Так, в Точка Банке можно открыть счета в нескольких валютах — например в юанях, белорусских рублях, тенге и драмах. Анастасия Ситникова Специалист по открытию счетов в Точка Банке

Как выбрать банк для открытия расчётного счёта

Заранее подумайте, какие банковские сервисы нужны бизнесу. Начинающему ИП могут быть важны поддержка 24/7 и простой интернет-банк. Компании с зарубежными контрагентами — валютные платежи и сервисы для ВЭД.

Есть несколько критериев, которые стоит проверить независимо от сферы бизнеса.

Репутация банка. Изучите отзывы клиентов и рейтинги финансовых организаций. Обратите внимание, как банк решает спорные ситуации и помогает ли клиентам, если возникают вопросы по операциям.

Сервисы для бизнеса. Оцените, какие инструменты предлагает банк: онлайн-бухгалтерию, ЭДО, зарплатные проекты, эквайринг, услуги ВЭД, факторинг, овердрафт, лизинг и защиту по 115-ФЗ. Уточните, какие из этих сервисов бесплатны или входят в пакет обслуживания.

Интернет-банк и приложение. Посмотрите, удобно ли отправлять платежи, смотреть выписки, выгружать документы и управлять счётом с телефона. Если бизнес уже ведёт учёт в бухгалтерской программе, проверьте, интегрируется ли с ней банк.

Поддержка. Проверьте, работает ли поддержка круглосуточно и можно ли в сложных ситуациях выйти на специалиста, а не только на бота.

Какие документы нужны для открытия расчётного счёта

Список документов может немного отличаться в разных банках. Покажем на примере Точка Банка.

Базовые документы для ИП

Базовые документы и сведения для ООО

Паспорт руководителя.

Устав ООО — если он не типовой.

Протокол или решение об избрании или продлении полномочий руководителя.

Сведения об участниках ООО.

Сведения об участниках с долей в уставном капитале 25% или меньше — ФИО и дата рождения.

В отдельных случаях банк может запросить дополнительные документы — например чтобы подтвердить юридический адрес или вид деятельности.

Как открыть расчётный счёт ИП и ООО

Если у вас уже есть расчётный счёт в банке, открыть второй обычно можно через интернет-банк без дополнительных встреч. Для новых клиентов процесс немного отличается. Разберём на примере Точка Банка.

Предприниматель оставляет заявку на сайте . Специалист связывается, помогает подобрать тариф и согласует удобное время и место встречи. Сразу после звонка появляются реквизиты счёта — их можно указать в документах для контрагентов. Сам счёт заработает после того, как банк завершит проверку и откроет его. Менеджер приезжает на встречу. Проверяет документы, устанавливает личность и задаёт вопросы о бизнесе. Затем предприниматель подписывает документы в электронном виде. На основании этих данных банк принимает решение об открытии счёта. При положительном решении начинают работать интернет-банк, мобильное приложение и виртуальная карта.

Об открытии счёта банк уведомит налоговую (п. 1.1 ст. 86 НК РФ). А если предприниматель перешёл в Точка Банк из другого банка, специалисты подготовят шаблон письма для контрагентов о смене реквизитов. Его останется только разослать — онлайн или по почте.

Cкорость открытия счёта в Точка Банке в основном зависит от того, где находится предприниматель. Если он живёт в большом городе, где можно легко назначить встречу с менеджером, счёт обычно открывают день в день или на следующий день.

Если же он живёт в отдалённом населённом пункте, менеджеру понадобится больше времени, чтобы туда добраться. Но если предприниматель будет проездом в городе, где представлен банк, или сможет специально туда приехать, счёт, скорее всего, откроют в тот же день.

Анастасия Ситникова Специалист по открытию счетов в Точка Банке

Почему банк может отказать в открытии счёта

Чаще всего речь идёт не об отказе, а об отклонении заявки из-за формальных ошибок: устаревших сведений в ЕГРИП или ЕГРЮЛ, неполного пакета документов или неточностей в них. Это решается просто: предприниматель исправляет ошибки и подаёт заявку повторно — её, как правило, одобряют.

Отказ в открытии счёта встречается реже и обычно связан с требованиями 115-ФЗ. Например, если по другому счёту в этом же банке есть незакрытые вопросы комплаенса, новый счёт не откроют, пока они не урегулированы. Чтобы разрешить ситуацию, нужно обратиться в банк и подать запрошенные документы и пояснения.

В обоих случаях многое зависит от подготовки. Заранее проверьте актуальность данных в ЕГРИП или ЕГРЮЛ и соберите полный комплект документов, а если есть сомнения — проконсультируйтесь со специалистом банка.

Сколько стоит обслуживание счёта

Тарифы на расчётный счёт сильно отличаются в разных банках, поэтому сравнивать их по одной ежемесячной плате не получится. Важно учитывать масштаб бизнеса, количество операций и стоимость сервисов, которые нужны бизнесу.

Параметр На что обратить внимание Ежемесячная плата У начинающих ИП может быть 0 ₽. У бизнеса с большим числом операций — несколько тысяч рублей в месяц Платежи юрлицам и ИП В базовых тарифах часто бесплатны несколько платежей в месяц, в продвинутых — без ограничений. Сверх лимита банк берёт комиссию Снятие наличных и переводы физлицам У многих банков есть месячный лимит без комиссии. Сверх лимита берут процент, который зависит от суммы и тарифа Дополнительные сервисы Эквайринг, зарплатный проект, бухгалтерия, ЭДО могут входить в тариф или оплачиваться отдельно

В Точка Банке счёт открывают бесплатно на любом тарифе, а от выбранного тарифа зависят возможности. Чтобы расширить их, к тарифу можно подключить подписку Плюс — с ней лимит на переводы физлицам можно настроить под себя. К любому тарифу также подключаются нужные сервисы: от Онлайн-бухгалтерии до ВЭД.

Подберём подходящий тариф Какой у вас бизнес? ИП ООО Какой у вас годовой оборот? 0 ₽ 100 000 000 ₽ Торгуете на маркетплейсах? Да Нет Сколько вы переводите физлицам в месяц? 0 ₽ 10 000 000 ₽ Сколько наличных вы снимаете в месяц? 0 ₽ 400 000 ₽ Вашему ИП меньше 90 дней? Да Нет Развернуть