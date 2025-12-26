Перенос карточек товаров с Ozon на Wildberries

Коротко

1. Вручную, создавая отдельную карточку для каждой позиции.

2. Вручную массово. Для этого скачайте шаблон CSV с Ozon, сгенерируйте шаблон в Wildberries и добавьте туда все характеристики.

3. Автоматически через сервис «Единый кабинет селлера» от Точка Банк. Он всё сделает сам, а вам останется только проверить правильность заполнения.

Дублировать товарные страницы с Ozon на Wildberries можно через личный кабинет селлера. Это можно сделать: