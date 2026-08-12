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Маркировка
Маркировка

Маркировка товаров для продажи на маркетплейсах

Маркетплейс может не принять товар с неверным кодом маркировки, а продажа немаркированной продукции грозит штрафами и конфискацией. Точка Банк разберёт, кому нужно регистрироваться в «Честном ЗНАКЕ», где брать коды Data Matrix и как работать с маркированными товарами по схемам FBO, FBS и DBS.

12.08.2026
237
237

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Коротко
Маркировка обязательна для товаров из установленного перечня, которые продают через маркетплейсы. Селлеру может потребоваться регистрация в «Честном ЗНАКЕ», ЭДО, а также наличие КЭП. Коды Data Matrix получают и наносят участники, которые производят или импортируют товар, а при закупке готовой продукции продавец принимает уже нанесённые коды. Порядок работы с маркировкой зависит от роли продавца и схемы — FBO, FBS или DBS.
Перед продажей нужно проверить код, правильно передать сведения о товаре и оформить необходимые документы. Ошибки в маркировке могут привести к отказу в приёмке, штрафам и конфискации продукции.

Кому нужна маркировка при продаже товаров через маркетплейсы

Маркировка при продаже товаров через маркетплейсы нужна производителям, импортёрам и продавцам, если их продукция входит в перечень обязательной маркировки. Маркетплейс проверяет коды при приёмке, но не создаёт их за продавца.

Кто отвечает за маркировку:

  • Производители — получают код и наносят его на товар до передачи на склад маркетплейса.
  • Импортёры — маркируют продукцию до прохождения таможни.
  • Продавцы и перепродавцы — заказывают коды маркировки для товаров, которые были закуплены или ввезены до введения обязательной маркировки и поэтому изначально не имели кодов. Это касается немаркированных товарных остатков, а также продукции, ввезённой из стран ЕАЭС без маркировки до вступления требований в силу.

Какие товары нужно маркировать для маркетплейсов

Обязательной маркировке в 2026 году подлежат товары:

  • одежда, обувь и текстиль, включая постельное бельё;
  • электроника, бытовая техника, фотоаппараты и лампы;
  • косметика, парфюмерия, БАДы и антисептики;
  • молочная продукция, бутилированная вода, пиво, слабоалкогольные и сладкие напитки;
  • медицинские изделия и лекарства;
  • шины, автокресла, инвалидные коляски и велосипеды;
  • сладости и кондитерские изделия — с 1 июля 2026 года;
  • чай — с 1 апреля 2026 года;
  • кофе и цикорий — с 1 июня 2026 года.

Список категорий регулярно расширяется. Поэтому перед началом продаж нужно проверить, действует ли для конкретного товара обязательная маркировка.

«Честный ЗНАК» для селлера

Селлеру нужно зарегистрироваться в системе «Честный ЗНАК», если он продаёт товары с обязательной маркировкой. После этого он может работать с маркированной продукцией. Порядок действий зависит от роли продавца в цепочке поставок.

1. Зарегистрироваться в системе маркировки

Сначала селлер регистрируется в системе «Честный ЗНАК» как участник оборота товаров. Для этого указывают сведения о компании или ИП и подключают нужные товарные группы.

2. Получить квалифицированную электронную подпись

Для работы в системе нужна квалифицированная электронная подпись (КЭП). С её помощью участник подписывает электронные документы, подтверждает операции с маркированными товарами и входит в ЛК портала «Честный ЗНАК» с использованием электронной подписи.

3. Описать товар и получить GTIN

Перед заказом кодов маркировки товар описывают в Национальном каталоге. Для товарной позиции создают карточку и указывают необходимые характеристики. После этого товар получает GTIN — международный идентификатор товарной позиции.

4. Заказать коды маркировки

После создания карточки товара селлер заказывает необходимое количество кодов маркировки в системе «Честный ЗНАК». Для каждой единицы товара формируется уникальный код Data Matrix.

Стоимость одного кода маркировки в системе «Честный ЗНАК» составляет 50 копеек без НДС. Получить коды могут только зарегистрированные производители и импортёры через личный кабинет.

5. Нанести код на товар или упаковку

Полученный код наносят на товар, упаковку или этикетку. Требования к способу нанесения зависят от конкретной товарной группы. Код должен сохраняться на продукции и считываться оборудованием.

6. Ввести товар в оборот

После нанесения кодов сведения о товаре передают в систему «Честный ЗНАК». После успешной обработки код получает статус, при котором товар можно отгружать на склад маркеплейса.

7. Передавать сведения через ЭДО

При передаче маркированного товара другому участнику оборота сведения о нём передают через электронный документооборот. В УПД указывают коды маркировки, а после подписания документа информация о движении товара передаётся в систему «Честный ЗНАК».

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При этом селлер не всегда проходит все этапы самостоятельно. Если он закупает уже промаркированный товар у производителя или поставщика, за описание продукции, заказ кодов и их нанесение отвечают другие участники цепочки. В таком случае селлеру нужно принять товар, проверить маркировку, оформить документы через ЭДО и передать сведения о дальнейшей продаже.

ВАЖНО
За маркировку товара отвечают производитель или импортёр, а также продавец. Маркетплейс выступает только посредником и не является владельцем товара. Поэтому, если через площадку продали товар без маркировки, ответственность несёт продавец, который разместил этот товар.

Где селлеру брать коды маркировки

Зависит от того, какую роль селлер выполняет в цепочке поставок.

  • Если селлер сам производит товар или импортирует его, он заказывает коды маркировки в личном кабинете системы «Честный ЗНАК». Сначала товар описывают в Национальном каталоге, затем для него заказывают нужное количество кодов Data Matrix.
  • Если селлер покупает уже промаркированный товар у российского поставщика, он получает коды вместе с товаром. Поставщик указывает их в электронном УПД и передаёт сведения через ЭДО.
  • Если селлер заказывает товар за рубежом, коды маркировки обычно заказывает участник, который отвечает за ввод импортного товара в оборот. Это может быть сам селлер или другой импортёр — в зависимости от схемы поставки.

FBO, FBS и DBS: кто отвечает за коды на маркетплейсе

Ответственность за маркировку зависит не от схемы FBO, FBS или DBS. Важно, кто производит или импортирует товар и вводит его в оборот.

FBO — продавец передаёт уже промаркированный товар на склад маркетплейса. Заказ кодов и их нанесение обычно выполняет производитель или импортёр. Маркетплейс принимает товар и проверяет маркировку.

FBS — продавец хранит товар у себя и передаёт его маркетплейсу для доставки. Если продавец сам производит или импортирует товар, он отвечает за получение и нанесение кодов. Если закупает уже маркированную продукцию, получает коды от поставщика.

DBS — продавец хранит товар и сам доставляет его покупателю. Принцип тот же: за маркировку отвечает участник, который обязан нанести код и ввести товар в оборот.

Как продавать маркированный товар на Wildberries, Ozon и других площадках

Продажа маркированных товаров на маркетплейсах зависит от схемы поставки. Продавец должен передать сведения о кодах маркировки при отгрузке товара и правильно оформить электронные документы.

Продажа со склада маркетплейса

При поставке товара на склад маркетплейса селлер заранее формирует поставку в личном кабинете площадки. Если по правилам конкретного маркетплейса нужно передать коды маркировки, их указывают при создании поставки.

Перед отгрузкой селлер проверяет, что коды нанесены на товар и корректно считываются. Также важно убедиться, что передаваемые коды соответствуют фактическому товару и данным в документах.

После приёмки маркетплейс оформляет движение товара через электронный документооборот. Селлеру нужно подписать УПД и другие документы через ЭДО с маркетплейсом, если они предусмотрены схемой работы.

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При сборке заказа площадка указывает код идентификации товара (КИЗ), который передаётся покупателю вместе с информацией о продаже. Поэтому товар должен быть промаркирован до передачи на склад маркетплейса.

Продажа со склада селлера

При работе по схеме, при которой товар хранится на складе продавца, селлер сам отвечает за сборку заказа. Перед передачей товара маркетплейсу или покупателю он выбирает нужный КИЗ и указывает его в заказе в соответствии с требованиями площадки.

Перед отгрузкой нужно проверить код: он должен соответствовать товару, должен быть нанесён на упаковку и считываться сканером. Ошибочный или повреждённый код может привести к отказу в приёмке или проблемам с продажей.

Документы на передачу маркированного товара оформляют через ЭДО, если этого требует схема работы с маркетплейсом. Селлер передаёт сведения о кодах в составе УПД или другого электронного документа, а после подписания документы отражают движение товара в системе маркировки.

Таким образом, при работе со складом маркетплейса основное внимание уделяют правильному оформлению поставки и передаче кодов при отгрузке. При продаже со своего склада селлер дополнительно отвечает за выбор КИЗ при сборке каждого заказа и проверку маркировки перед передачей товара.

Документы и ЭДО при работе с маркировкой

При продаже маркированных товаров селлер передаёт сведения о продукции через электронный документооборот. Основной документ для такой передачи — универсальный передаточный документ (УПД).

При поставке товара маркетплейсу в УПД указывают коды маркировки, которые передают вместе с продукцией. Селлер подписывает документ электронной подписью, а маркетплейс подтверждает получение товара. После этого сведения о передаче поступают в систему «Честный ЗНАК».

При продаже товара покупателю отдельный УПД обычно не оформляют. Информация о выбытии маркированного товара передаётся через онлайн-кассу при формировании чека. Для этого касса должна передать в чек код маркировки, а оператор фискальных данных направить сведения в систему «Честный ЗНАК».

Если селлер работает через маркетплейс, порядок обмена документами зависит от схемы поставки и правил площадки. Поэтому важно проверить, какие документы нужно подписать и каким способом передать сведения о кодах маркировки.

Экспертное мнение

При работе с маркированными товарами важно контролировать не только сам код Data Matrix (Дата Матрикс), но и документы, через которые передают сведения о товаре. Ошибка в УПД или несоответствие кодов фактической поставке может привести к отказу в приёмке и проблемам с учётом продукции. Поэтому перед подписанием документа стоит проверить коды и убедиться, что они относятся именно к вашей поставке.


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Дарья ЖуковскаяДарья Жуковская
Дарья ЖуковскаяЭксперт ЭДО от Точка Банка

Возвраты, отмены и ошибки с кодами маркировки

При возврате маркированного товара важно правильно отразить изменение его статуса в системе «Честный ЗНАК». Порядок действий зависит от того, был ли товар уже передан покупателю и успел ли код выбыть из оборота.

Если покупатель отменил заказ до получения, товар не считается проданным. Код маркировки остаётся в обороте, поэтому после отмены его можно использовать для следующей продажи.

Порядок возврата маркированного товара зависит от схемы работы с маркетплейсом

При схеме FBO маркетплейс участвует в обороте товара. Продавец передаёт товар на склад маркетплейса по УПД. При возврате маркетплейс оформляет обратную отгрузку с помощью УПД или УКД и возвращает товар продавцу.

При схеме FBS маркетплейс не участвует в обороте товара. Продавец самостоятельно выводит товар из оборота при продаже. Если покупатель возвращает товар, продавец сам оформляет документ «Возврат в оборот». Если код маркировки повреждён или отсутствует, товар нужно перемаркировать.

Если код не считывается или указан неправильно, товар нельзя продавать до устранения ошибки. Нужно проверить код в системе «Честный ЗНАК» и выяснить причину проблемы. В зависимости от ситуации потребуется заменить этикетку, исправить сведения или обратиться к участнику, который нанёс код.

Если при передаче товара указали неправильный код, нужно исправить документы и сведения о движении товара. Порядок исправления зависит от того, был ли документ уже подписан и переданы ли данные в систему маркировки.

ВАЖНО
Не следует самостоятельно повторно заказывать код для уже промаркированного товара без проверки статуса старого кода. Иначе у одной единицы продукции могут появиться несоответствия в учёте.

Штрафы и риски за нарушение правил маркировки

За нарушение правил маркировки предусмотрена административная, а в некоторых случаях уголовная ответственность.

Продажа и хранение товаров без маркировки

За производство, продажу или хранение немаркированной продукции предусмотрен штраф по статье 15.12 КоАП РФ:

  • для должностных лиц и ИП — от 5 000 до 10 000 ₽;
  • юридических лиц — от 50 000 до 300 000 ₽.

Немаркированную продукцию могут конфисковать.

Для табачной, никотинсодержащей продукции и пива действуют более строгие меры ответственности. Например, для юридических лиц штраф за оборот немаркированного табака может составлять от 300 000 до 500 000 ₽ с конфискацией продукции.

Нарушение сроков передачи сведений

За несвоевременную передачу данных или непредставление сведений в систему «Честный ЗНАК» предусмотрена ответственность по ст. 15.15.1 КоАП РФ:

  • для должностных лиц — от 1 000 до 10 000 ₽;
  • малых предприятий — от 25 000 до 50 000 ₽;
  • средних и крупных компаний — от 50 000 до 100 000 ₽.
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Уголовная ответственность

Если нарушения связаны с использованием поддельных кодов маркировки, а преступление совершено в особо крупном размере или группой лиц, может наступить уголовная ответственность по ст. 171.1 УК РФ. Среди возможных наказаний — штраф до 1 млн ₽ и лишение свободы на срок до шести лет.

Вопросы по теме

Нужен ли «Честный ЗНАК», если я продаю только на маркетплейсе?

Да, нужен, если товар относится к категории с обязательной маркировкой. Маркетплейсы проверяют наличие кодов «Честный ЗНАК» и могут не допустить немаркированную продукцию к продаже.

Можно ли продавать маркированные товары без ИП или ООО?

Продавать товары с обязательной маркировкой без регистрации в качестве ИП или юридического лица нельзя.

Кто отвечает за маркировку, если товар лежит на складе маркетплейса?

За наличие кодов маркировки на товаре отвечает продавец. Он остаётся собственником продукции и участником оборота даже после передачи товара на склад маркетплейса.

Нужно ли маркировать товар, если он уже пришёл от поставщика с кодом?

В большинстве случаев товар нужно дополнительно промаркировать или обновить сведения о нём. Это зависит от роли продавца, схемы работы с маркетплейсом и типа кода, который уже нанесён на упаковку.

Как понять, что поставщик передал коды правильно?

Поставщик правильно передал коды, если они совпадают с фактическим товаром и данными в УПД, а в системе «Честный ЗНАК» указано, что коды принадлежат вам. Перед подписанием УПД проверьте, что коды считываются и не числятся за поставщиком.

Можно ли наклеить код Data Matrix поверх старой этикетки?

Да, новый код Data Matrix можно наклеить поверх старой этикетки. Но старый код не должен просвечивать, а новая этикетка должна быть ровной и обеспечивать уверенное считывание кода.

Что делать, если код не считывается камерой или сканером?

Если код Data Matrix не считывается камерой или сканером, сначала проверьте качество этикетки: она не должна быть повреждена, смята или закрыта другим кодом. Попробуйте отсканировать код повторно при хорошем освещении и другим устройством.


Если код по-прежнему не считывается, проверьте его статус в системе «Честный ЗНАК». Не продавайте товар с нечитаемым кодом. В зависимости от причины проблему нужно устранить: заменить этикетку, нанести новый код или обратиться к поставщику.

Нужно ли выводить товар из оборота при продаже физлицу?

Нужно ли передавать сведения о продаже в систему «Честный ЗНАК», зависит от категории товара.


— Да, нужно, если товар входит в перечень продукции с обязательной маркировкой, например одежда, обувь, молочная продукция или шины. При продаже такой продукции физическому лицу сведения о выбытии кода передают в систему «Честный ЗНАК».


— Нет, не нужно, если товар не подлежит обязательной маркировке. В этом случае продажу отражают в кассовом и бухгалтерском учёте.

Как работать с маркировкой при продаже юрлицу через маркетплейс?

При продаже маркированного товара юридическому лицу через маркетплейс нужно передать сведения о кодах в систему «Честный ЗНАК». Порядок зависит от схемы работы: при FBS и DBS это делает продавец, а при FBO передачу данных обычно организует маркетплейс через УПД и ЭДО.

Можно ли продавать остатки без маркировки?

Продавать немаркированные остатки нельзя, если для вашей товарной группы уже закончился переходный период. До его окончания продукцию можно реализовать по установленным правилам. После этого товар нужно промаркировать, использовать для собственных нужд или утилизировать.

Что делать, если покупатель вернул товар с повреждённым кодом?

Если покупатель вернул маркированный товар с повреждённым или утерянным кодом, сначала выведите старый код из оборота. Затем перемаркируйте товар и только после этого верните его в продажу.

Нужно ли заново маркировать товар после возврата?

Повторная маркировка нужна только при повреждении, утрате или нечитаемости исходного кода Data Matrix. Если код сохранился, достаточно оформить возврат через кассу — информация автоматически поступит в систему «Честный ЗНАК». При необходимости возврат можно оформить вручную с помощью документа «Возврат в оборот».

Можно ли использовать один код для комплекта товаров?

Да, для комплекта можно использовать один код. Но порядок маркировки зависит от состава комплекта и от того, подлежит ли он обязательной маркировке.

Как продавать импортный товар с маркировкой на маркетплейсе?

Чтобы продавать импортный маркированный товар на маркетплейсе, сначала зарегистрируйтесь в системе «Честный ЗНАК» и получите коды Data Matrix. Нанесите их на товар до прохождения таможни или на таможенном складе. Затем укажите коды в таможенной декларации и введите продукцию в оборот.

Нужно ли подключать ЭДО, если продаж немного?

Да, ЭДО необходимо подключить независимо от объёма продаж. Через него подтверждают приёмку маркированных товаров от поставщика и передают сведения в систему «Честный ЗНАК». Исключений для малого бизнеса нет, но использовать ЭДО можно бесплатно.

Что делать, если маркетплейс не принимает поставку из-за КИЗ?

Если маркетплейс не принимает поставку из-за ошибки в КИЗ, проверьте код в системе «Честный ЗНАК» и сравните его с данными в УПД и личном кабинете площадки. При повреждённом или неверном коде оформите возврат, выведите старый код из оборота, перемаркируйте товар и отправьте поставку повторно. Если ошибка не подтверждается, обратитесь в поддержку маркетплейса.

Как проверить, какие товары станут маркируемыми в 2026 году?

Чтобы проверить, нужна ли маркировка товара в 2026 году, определите его код ТН ВЭД или ОКПД2 и сравните с актуальным перечнем маркируемой продукции. Перечень регулярно обновляется, поэтому проверять требования нужно с учётом последних изменений.

Чем грозит продажа товара с чужим или дублирующимся кодом?

Продажа товара с чужим или дублирующимся кодом маркировки считается нарушением правил обязательной маркировки. За такое нарушение могут оштрафовать, а товар конфисковать.


Размер штрафа для юридических лиц составляет от 50 000 до 300 000 ₽, для должностных лиц — от 5 000 до 10 000 ₽, для граждан — от 2 000 до 4 000 ₽.

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Маркировка товаров для маркетплейсов в 2026 году: «Честный ЗНАК», коды и правила для селлеров — Точка Банк