Как пенсионеру открыть ИП в 2026 году

Оформить ИП на пенсии — это обычная практика. Закон не ограничивает возраст предпринимателя. Главное — быть полностью дееспособным.

Коротко Регистрация проходит по стандартной процедуре. Налоги и страховые взносы нужно платить на общих основаниях — даже при отсутствии дохода. Исключение действует только для военных пенсионеров, так как для них предусмотрели льготы по взносам на пенсионное страхование за себя.

Пенсионер может открыть ИП в любом возрасте, если он дееспособен. Пенсию при этом продолжат платить и будут ежегодно индексировать. Но некоторые доплаты и надбавки могут приостановить.

Как ИП влияет на размер пенсии

Когда пенсионер открывает ИП, пенсия не отменяется и не уменьшается. Её продолжают выплачивать в полном объёме.

Индексация пенсии для пенсионеров с ИП

До 2025 года индексацию назначали только неработающим пенсионерам. Тем, кто продолжал работать или вёл ИП, нужно было уволиться или закрыть бизнес, чтобы получать пенсию в полном размере с учётом всех прошлых повышений.

С 2025 года пенсию ежегодно индексируют всем — и работающим, и тем, кто занимается бизнесом. Теперь, даже если пенсионер откроет ИП, он будет получать пенсию с ежегодной индексацией так же, как и неработающий.

Но важно учитывать: пропущенные индексации за прошлые годы не пересчитываются автоматически. Так, если пенсионер открыл ИП до 2024 года, пенсия начнёт расти по новым правилам, но повышения за прошлые годы не добавят. Чтобы их получить и перейти на полный размер, придётся закрыть бизнес.

ПРИМЕР Пенсионер открыл ИП в 2021 году. В 2022, 2023 и 2024 годах ему не проводили индексацию, потому что он считался работающим. В 2025 и 2026 годах пенсию начали индексировать ежегодно, но повышения за 2022–2024 годы не прибавили. Чтобы их получить, нужно прекратить деятельность и закрыть ИП.

Льготы и ограничения для пенсионеров — индивидуальных предпринимателей

После регистрации ИП пенсионер считается работающим и теряет часть выплат, которые положены только неработающим гражданам.

Субсидии и льготы, которые назначают с учётом дохода, могут быть пересчитаны или отменены . Например, право на компенсацию коммунальных услуг могут пересмотреть, если из-за дохода от бизнеса пенсионер перестанет считаться нуждающимся.

Социальная доплата до прожиточного минимума перестаёт выплачиваться. Даже если без неё . Даже если без неё пенсия ниже регионального минимума , на время ведения бизнеса её платить не будут. После закрытия ИП доплату назначат снова.

ПРИМЕР Пенсионер получает 20 000 ₽ пенсии и 5 000 ₽ социальной доплаты. После регистрации ИП он продолжит получать только 20 000 ₽. Если закрыть бизнес, то право на доплату восстановят.

Пошаговая инструкция по регистрации ИП

Регистрация ИП для пенсионера проходит по тем же правилам, что и для любого другого гражданина.

Подготовка необходимых документов

Начать стоит с документов. Подготовьте:

Заявление.

Паспорт при личной подаче.

Квитанцию об оплате госпошлины — если документы подаются на бумаге.

В заявлении нужно указать основной код ОКВЭД — минимум четырёхзначный. Он отражает, чем будет заниматься предприниматель. Дополнительные коды можно вписать сразу или добавить позже, если планируется расширение деятельности.

Также в заявлении указывают адрес электронной почты — на него налоговая пришлёт результат регистрации: лист записи в ЕГРИП и другие документы в электронном виде.

Если документы подаются на бумаге, подпись на заявлении ставят только в присутствии сотрудника ФНС, МФЦ или нотариуса.

Подача документов в ФНС

Подать документы на регистрацию ИП можно разными способами:

Лично обратиться в налоговую инспекцию по адресу регистрации.

Отправить онлайн через сайт ФНС — для этого потребуется усиленная электронная подпись (УКЭП).

Воспользоваться услугами МФЦ, предварительно уточнив, проводят ли они регистрацию предпринимателей.

Поручить подачу нотариусу, который направит комплект документов в электронном виде.

Самый быстрый и удобный вариант — регистрация ИП онлайн.

Уплата госпошлины

При подаче документов на бумаге нужно уплатить госпошлину — её размер составляет 800 ₽. Сделать это можно:

На сайте ФНС.

В банке по квитанции.

Через портал «Госуслуги».

ВАЖНО Если регистрация проходит онлайн, через МФЦ или нотариуса, платить госпошлину не требуется.



Получение подтверждения регистрации

Если все документы заполнены правильно, налоговая зарегистрирует ИП в течение 3–5 рабочих дней.

Подтверждение придёт на указанный в заявлении адрес электронной почты. Это будет лист записи в ЕГРИП — официальный документ, подтверждающий регистрацию предпринимателя.

После этого можно открывать расчётный счёт, заключать договоры, принимать оплату и начинать работу.

Налоги и страховые взносы для пенсионеров

После регистрации ИП пенсионеры платят налоги и страховые взносы на общих основаниях. Исключение — военные пенсионеры, для них действуют льготы по взносам за себя.

Какую систему налогообложения выбрать

Важно заранее выбрать налоговый режим — от этого зависит, сколько налогов придётся платить, какая будет отчётность и какие обязанности появятся у ИП.

Самые популярные варианты:

Выбор зависит от вида деятельности и уровня расходов. Если затрат почти нет — например при консультациях, бытовых услугах или ремонте, то чаще выбирают УСН 6%. Если расходов много, то тогда выгоднее платить 15% с разницы.

Важно учитывать, что в 2026 году лимит дохода для ПСН составляет 20 млн ₽. При работе на УСН после превышения дохода в 20 млн ₽ появляется обязанность платить НДС.



Уведомление о переходе на УСН можно подать сразу, вместе с заявлением, или в течение 30 календарных дней после регистрации.

Для ПСН заявление подают не позднее чем за 10 рабочих дней до начала работы на патенте.

Есть и другие налоговые режимы:

ОСНО — сложный режим с НДС, НДФЛ, налогом на имущество и регулярной отчётностью. Обычно его выбирают те, кто работает с крупными заказчиками или экспортом.

ЕСХН — применяется только для сельхозпроизводителей. Ставка 6% с прибыли.

АУСН — автоматизированная упрощёнка: налог считает и перечисляет ФНС — 8% с доходов или 20% с прибыли.

НПД — режим для самозанятых: 4% с дохода от физлиц и 6% от юрлиц и ИП. Подходит ИП, кто работает без сотрудников и зарабатывает до 2,4 млн ₽ в год, при этом страховые взносы платить не обязательно.

Страховые взносы и налоги для ИП

Пенсионеру, как и любому предпринимателю, нужно платить за себя фиксированные страховые взносы, даже если дохода нет. Исключение — ИП на НПД, они могут платить взносы по желанию.

В 2026 году общая сумма взносов составляет 57 390 ₽. Страховые взносы перечисляются в Социальный фонд России.

Если годовой доход превысит 300 000 ₽, нужно доплатить 1% с суммы превышения, но не более 321 818 ₽ за 2026 год.

Эти платежи учитываются при расчёте пенсионных баллов и могут увеличить размер пенсии в будущем.

ВАЖНО Если деятельность не велась и дохода не было — налог платить не нужно, но страховые взносы остаются обязательными.

Льготы для военных пенсионеров ИП

ИП без сотрудников, которые получают военную пенсию за выслугу лет или по инвалидности по Закону №4468-1, освобождены от взносов на пенсионное страхование за себя. Правило действует с 2023 года.

Чтобы не платить ОПС, в налоговую подают заявление по форме КНД 1150118 и копию пенсионного удостоверения. Если в нём нет ссылки на Закон №4468‑1, дополнительно прикладывают справку из ведомства, назначившего пенсию.

Взносы на медицинское страхование платить нужно. Для военных пенсионеров они составляют 19,8922% от фиксированного размера взносов. В 2026 году расчёт такой:

57 390 ₽ × 19,8922% = 57 390 ₽ × 0,198922 = 11 416,13 ₽.

Важно учитывать, что взносы на пенсионное страхование формируют пенсию по старости (гражданскую пенсию). Если военный пенсионер — ИП пользуется льготой и не платит взносы на ОПС за себя, пенсионные баллы не начисляются. В этом случае права на гражданскую пенсию не будет — останется только военная пенсия.

Преимущества и недостатки открытия ИП для пенсионеров

Как и в любом деле, у индивидуальных предпринимателей на пенсии есть свои плюсы и минусы.

Преимущества Недостатки Дополнительный заработок помимо пенсии для более комфортной жизни Нужно платить страховые взносы — в 2026 году это 57 390 ₽ в год Способ оставаться активным, быть в тонусе и сохранять социальные связи С дохода свыше 300 000 ₽ в год нужно доплачивать 1% пенсионных взносов Страховые взносы учитываются при расчёте пенсионных баллов и могут увеличить размер пенсии Социальную доплату до прожиточного минимума пенсионеру могут не выплачивать

Помните: для регистрации ИП человек должен быть дееспособным. Если есть серьёзные проблемы со здоровьем, лучше не выбирать сферы, где требуется высокая активность, постоянное участие или есть жёсткая конкуренция.