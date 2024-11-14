Как зарегистрировать ЧОП

Коротко После регистрации ООО подают заявление на лицензию Росгвардии через Госуслуги. Состав требований и документов зависит от того, какие именно охранные услуги вы планируете оказывать. Для некоторых из них уже на этапе лицензирования нужны определённые сотрудники, оборудование, транспорт, помещения или оружие. Бюджет запуска зависит от выбранной модели работы: для ЧОП без оружия он может быть существенно ниже, чем для организации, которая создаёт вооружённые мобильные группы или работает на объектах с особыми требованиями безопасности. Примерный бюджет на запуск — от 1 млн ₽. ЧОП открывают только как ООО, индивидуальный предприниматель не вправе получить охранную лицензию. Уставный капитал общества — от 100 000 ₽, а если компания планирует работать с огнестрельным оружием, то от 250 000 ₽.

Деятельность ЧОП регулируют прежде всего три документа:

Кроме них действуют и другие нормативные акты, которые регулируют отдельные вопросы: обучение и квалификационные экзамены, форменную одежду, транспорт, технические средства охраны и взаимодействие с правоохранительными органами.

Виды деятельности ЧОП

Перечень услуг закреплён в статье 5 Федерального закона №427-ФЗ:

Защита жизни и здоровья людей — только силами телохранителя. Охрана объектов заказчика. Обеспечение порядка на мероприятиях. Внутриобъектовый и пропускной режим. Охрана с реагированием мобильными группами. Приём и обработка сигналов с технических средств охраны. Проектирование, монтаж и обслуживание технических средств охраны на антитеррористических объектах. Охрана и режим на антитеррористических объектах.

Комментарий юриста Перечень охранных услуг закрытый: ЧОП вправе оказывать только те услуги, которые предусмотрены статьёй 5 Федерального закона №427-ФЗ и указаны в лицензии.

При этом охранная организация может вести и дополнительные виды деятельности — но только те, что прямо разрешены статьёй 6 Федерального закона №427-ФЗ . Для части из них потребуются отдельные лицензии, разрешения, свидетельства или аккредитация. Превратить ЧОП в обычный многопрофильный бизнес такая деятельность не позволит: закон ограничивает как сами направления, так и долю доходов от них.

Поэтому ещё на этапе создания ЧОП важно определить, какие именно услуги компания будет оказывать. От этого зависит не только содержание лицензии, но и требования к сотрудникам, оборудованию, транспорту и помещениям.

Анастасия Машошина Юрист Точка Банка

Регистрация бизнеса

ЧОП регистрируют как обычное ООО, но с оговорками: устав, состав учредителей и коды ОКВЭД должны учитывать требования Федерального закона №427-ФЗ.

Подготовка документов для регистрации ООО

Для ЧОП подходит только форма юридического лица. При этом зарегистрировать ООО можно так же, как и в других сферах бизнеса. Заранее подготовьте документы:

Заявление по форме Р11001. Устав ООО. Решение единственного учредителя или протокол собрания учредителей и учредительный договор. Паспорта учредителей — если подаёте документы лично. Квитанцию об уплате госпошлины — только если подаёте документы лично в ИФНС. Документы на юридический адрес — гарантийное письмо от собственника или подтверждение права собственности. Это необязательные документы, но они снижают риск отказа в регистрации.

При подготовке устава и документов на регистрацию нужно заранее проверить ограничения, которые закон устанавливает для учредителей, участников и руководителя ЧОП.

Филиал ЧОП можно открыть в любом субъекте России, независимо от места регистрации головной компании, — раньше это было запрещено.

Выбор и оформление наименования компании

Название оформляют по общим правилам для ООО: без наименований органов власти, с указанием организационно-правовой формы. Например: ООО «ЧОО „Щит“».

ВАЖНО В законе используется термин «частная охранная организация» (ЧОО). Но привычное название «ЧОП» тоже можно оставить в наименовании компании — ФНС его зарегистрирует.



Учредитель и участники

Ограничения для учредителей и участников ООО перечислены в частях 3, 6, 8 статьи 7 Федерального закона № 427-ФЗ. Учреждать ЧОП и входить в состав участников не могут:

Общественные объединения. Госслужащие, муниципальные служащие и люди на государственных или муниципальных должностях, а также занимающие оплачиваемые выборные должности в общественных объединениях — кроме охранных и профсоюзных. Люди с неснятой или непогашенной судимостью за умышленное преступление, а также юрлица, в составе которых есть такие люди. Иностранные граждане, россияне с гражданством другой страны, люди без гражданства и иностранные агенты. Иностранные юрлица и организации, в составе которых есть перечисленные выше лица. Для стран, с которыми у России есть международный договор, возможны исключения. Компании, которые ведут деятельность, не предусмотренную Федеральным законом №427-ФЗ , и физлица, для которых охранная деятельность не будет основной.

Отдельно закон ограничивает возможность участия иностранных граждан, лиц с двойным гражданством, лиц без гражданства и иностранных агентов в финансировании ЧОО. Такие лица не могут вносить деньги в уставный капитал ЧОП — ни как учредители, ни любым другим способом.

Устав

Устав ЧОП отличается от типового: в нём учитывают ограничения, которые закон накладывает на охранную организацию (ст. 7, 11, 14 и 31 Федерального закона №427-ФЗ).

Размер уставного капитала зависит от того, будет ли ЧОП работать с огнестрельным оружием: без него — не менее 100 000 ₽, с ним — не менее 250 000 ₽. ЧОП не может быть дочерним обществом организации, которая ведёт деятельность, не предусмотренную законом, и сам не может учреждать другие юрлица, кроме частных охранных организаций. Руководитель должен иметь высшее образование и не реже раза в пять лет проходить повышение квалификации для руководителей частных охранных организаций. То же касается руководителей филиалов. Руководитель не может занимать государственные и муниципальные должности и работать в других организациях. Исключения — наука, преподавание, творчество и выборные должности в объединениях по охране и безопасности. Руководитель, руководители филиалов и ответственные за оружие ежегодно проходят медосвидетельствование. Если есть действующее медзаключение по оружию, отдельно проходить его не нужно. Работников страхуют на случай гибели или увечья при оказании охранных услуг — за счёт компании.

Соответствовать этим требованиям нужно постоянно, а не только при получении лицензии.

Коды ОКВЭД

Виды деятельности выбирают до подачи документов — их указывают в заявлении по форме Р11001.

Код Расшифровка Роль 80.10.2 Деятельность частных охранных организаций Основной 80.20 Деятельность систем обеспечения безопасности Дополнительный: технические средства охраны и реагирование на сигналы тревоги

Код 80.10.2 входит в укрупнённую группу 80.10 «Деятельность охранных служб, в том числе частных» — её ФНС тоже принимает, но она включает и ведомственную охрану.

Лишних кодов лучше не заявлять: кроме охраны ЧОП может вести только дополнительные виды деятельности из статьи 6 закона.

Подача заявления на регистрацию в налоговую службу

Способ подачи Госпошлина Что нужно Лично в инспекции ФНС 4 000 ₽ Личное присутствие учредителей Онлайн через сайт ФНС или Госуслуги 0 ₽ УКЭП каждого учредителя Через нотариуса 0 ₽ Оплата нотариальных услуг: в среднем от 3 000 до 8 000 ₽ в зависимости от региона и числа учредителей Онлайн через Точка Банк 0 ₽ Сведения о компании и учредителях, документы оформим сами и поможем выпустить УКЭП

Открытие расчётного счёта

ООО нужно открыть расчётный счёт.

Банк обычно запрашивает:

Паспорт руководителя. Решение или протокол об избрании директора. Устав ООО. Сведения об участниках ООО. Лицензию — если она уже получена.

Счёт открывают до получения лицензии, но принимать оплату за охрану можно только с лицензией на руках.

Подберём подходящий тариф Какой у вас бизнес? ИП ООО Какой у вас годовой оборот? 0 ₽ 100 000 000 ₽ Торгуете на маркетплейсах? Да Нет Сколько вы переводите физлицам в месяц? 0 ₽ 10 000 000 ₽ Сколько наличных вы снимаете в месяц? 0 ₽ 400 000 ₽ Вашему ИП меньше 90 дней? Да Нет Развернуть

Налогообложение

По умолчанию все ООО попадают на общую систему налогообложения. Но она сложная для отчётности, поэтому многие выбирают УСН «Доходы» или «Доходы минус расходы».

УСН «Доходы» — 6% от доходов.

УСН «Доходы минус расходы» — 15% от разницы между доходами и расходами.

При выборе ориентируются на уровень расходов в бизнесе. Если их меньше 60%, подойдут «Доходы», если больше — «Доходы минус расходы». У ЧОП основная статья расходов — зарплата охранников и страховые взносы, поэтому чаще выгоден второй вариант.

Лицензирование деятельности

Для работы ЧОП нужна лицензия, которая подтверждает, что компания, её руководитель и сотрудники соответствуют всем требованиям.

Главное отличие нового порядка: требования к лицензии теперь тесно привязаны к конкретному виду охранной услуги. Поэтому сначала стоит определить модель работы ЧОП, а уже затем готовить организацию к лицензированию.

Для лицензирования можно привлечь юристов или специалистов — так процесс пройдёт быстрее и без ошибок.

Этапы получения лицензии на охранную деятельность

Лицензию на ведение частной охранной деятельности выдаёт Росгвардия.

Процесс выглядит так:

Подготовьте заявление и документы о компании. Подайте их через Госуслуги . На бумаге или почтой заявление примут, только если нет технической возможности подать электронно. Дождитесь оценки соответствия лицензионным требованиям — она проходит по документам, но может включать и выездную проверку. Получите решение. Срок принятия решения о предоставлении лицензии или об отказе — не более 25 рабочих дней со дня приёма заявления.

Необходимые документы для лицензии

Перечень установлен в Положении о лицензировании, утверждённом постановлением Правительства №781. Базовый пакет:

Заявление о предоставлении лицензии. Копия диплома руководителя о высшем образовании. Копия документа о повышении квалификации руководителя, выданного не более пяти лет назад.

Копии понадобятся, только если сведений об этих документах нет в федеральном реестре документов об образовании — иначе лицензирующий орган получит их сам.

Под каждый вид охранных услуг положение требует свои дополнительные документы.

Срок действия и стоимость лицензии

Если всё в порядке, лицензию выдадут сроком на пять лет. Если в заявлении ошибка или не хватает документов, дадут 30 дней на исправление — но после доработки срок рассмотрения отсчитывают заново.

Госпошлину за лицензию платить не нужно до 31 декабря 2029 года, поэтому квитанции не прикладываются (п. 9 постановления Правительства №353). Освобождение действует и при продлении лицензии.

ВАЖНО

Лицензии, полученные до 1 сентября 2026 года, продолжат действовать, но только пока компания соответствует требованиям, которые действовали при выдаче. Под 427-ФЗ придётся подстраиваться при внесении изменений в реестр лицензий: при продлении или добавлении нового вида услуг.

Сколько нужно денег на открытие ЧОП

Ориентиры для ЧОП на пять охранников.

Статья расходов Сумма, ₽ Уставный капитал: базовый / с огнестрельным оружием 100 000 / 250 000 Регистрация ООО и оформление лицензии 0–50 000 Форма, связь, спецсредства, оружие, транспорт и оборудование КХО 500 000–5 млн Обучение одного охранника, если нанимаете без удостоверения 5 000–20 000 Реклама и сайт на старте 50 000–300 000 Аренда, зарплата и другие расходы первого месяца Зависят от региона, числа сотрудников и масштаба Минимальный бюджет запуска от 1 млн

Главная развилка — оружие, и это не вопрос бюджета. Три услуги из восьми без него оказывать нельзя: это защита жизни и здоровья, охрана с реагированием мобильными группами и охрана антитеррористических объектов.

Для первой нужно огнестрельное оружие ограниченного поражения, для двух других — служебное огнестрельное. А вместе с оружием появляются уставный капитал от 250 000 ₽, комната хранения и охранная сигнализация.

ВАЖНО Для формирования уставного капитала ЧОО нельзя использовать привлечённые денежные средства. Взять кредит на уставный капитал не получится.



Доходы и расходы ЧОП

Доходы ЧОП ограничены закрытым перечнем услуг — это определяет всю экономику охранного бизнеса.

Доходы

1. Постоянные контракты. Основной доход: регулярные платежи за охрану объекта. Например, торгового центра, магазина или склада.

2. Дополнительные виды деятельности. Например, консультации по защите от противоправных посягательств или монтаж технических средств охраны на обычных объектах.

3. Разовые заказы. Например, охрана концерта или корпоратива.

Расходы

Зарплата охранников и страховые взносы съедают основную часть выручки. Остальное — оснащение, аренда, обучение и переаттестация, реклама.

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Требования для начала работы

Без охранников, помещения и продвижения бизнес не заработает.

Выбор помещения

ЧОП нужен офис, а при работе с оружием — комната хранения оружия. Требования к ней установлены приказом МВД №288.

Обычный офис в бизнес-центре может не подойти: стены, потолок и пол должны быть капитальными — кирпич от 360 мм или железобетон от 180 мм. Более слабые конструкции придётся закрывать стальной решёткой. Ещё нужны две двери с разными замками и охранно-пожарная сигнализация в два рубежа с выводом на пульт.

До отделки составляют акт скрытых работ. Если не показать укрепление стен и решётки заранее, готовый ремонт придётся вскрывать.

Помещение в собственности или на ином законном основании нужно и для услуг без оружия — приёма сигналов с технических средств охраны и работы с ТСО на антитеррористических объектах. Для них это лицензионное требование.

Кто может быть охранником ЧОП

Охранником может стать не каждый. Требования установлены в главе 3 Федерального закона №427-ФЗ. Не подойдёт кандидат:

Младше 18 лет.

Без российского гражданства.

С неснятой или непогашенной судимостью за умышленное преступление.

Которому предъявлено обвинение — до решения суда.

Кандидат проходит дактилоскопию и медосмотр, учится, сдаёт квалификационный экзамен и получает удостоверение на пять лет. Продлевают его через курсы повышения квалификации. Медосмотр потом проходят ежегодно — организует его работодатель.

Удостоверение нужно не всем. Без него можно проектировать, монтировать и обслуживать технические средства охраны на антитеррористических объектах и принимать сигналы с охраняемых объектов.

Закупка спецсредств и оборудования

Что охранник вправе применять, зависит от его квалификационного разряда. От разряда же зависит и продолжительность обучения.

Разряд Что вправе применять Обучение, часов Повышение квалификации, часов 4 Спецсредства: шлем, жилет, наручники, резиновая палка 40 8 5 Спецсредства и гражданское оружие 60 16 6 Спецсредства, гражданское и служебное оружие 80 20

Количество оружия каждого вида в ЧОП нормировано — это учитывают при закупке.

Реклама и маркетинг

Основной источник клиентов — долгосрочные договоры с юридическими лицами. Поэтому кроме рекламы стоит участвовать в тендерах и развивать партнёрства с управляющими компаниями и владельцами коммерческой недвижимости.

Что стоит сделать после регистрации

Важно правильно оформить сотрудников и договоры, чтобы не нарушить требования закона и не потерять лицензию.

Оформление работников

Охранников нанимают в штат по трудовому договору: клиент заключает договор с лицензированным ЧОП, а не с охранником напрямую. Подменять аттестованных охранников вахтёрами нельзя — это грубое нарушение лицензионных требований, за которое лицензию могут аннулировать.

Каждому работнику выдают личную карточку — на весь период работы. Сведения о выдаче и о сдаче карточки вносят в реестр личных карточек и передают в Росгвардию, которая выдала лицензию, не позднее следующего рабочего дня.

При увольнении карточку сдают в день прекращения договора. Работать можно только с карточкой, сведения о которой уже внесены в реестр и переданы в Росгвардию.

Подготовка формы договора оказания охранных услуг

С клиентами заключают договор на оказание охранных услуг. В нём указывают номер и дату лицензии, вид и содержание каждой услуги, срок оказания и стоимость либо порядок её определения, а если охрана вооружённая — ещё виды, типы и количество оружия.

Заключение договоров с поставщиками и субподрядчиками

ЧОП может передать часть работы другой охранной организации, но только такой, которая вправе оказывать услугу, указанную в договоре с заказчиком. Привлечение субподрядчика, который не вправе оказывать услугу, — нарушение лицензионных требований.

Сравнение открытия ЧОП с нуля и покупки готового

Иногда предприниматели покупают уже открытый ЧОП — с лицензией, сотрудниками и клиентской базой.