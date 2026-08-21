Требования ФНС: что нужно знать

Какие обязанности у ИП перед налоговой
После регистрации в качестве ИП предпринимателя автоматически ставят на учёт в налоговой по месту жительства, отдельно обращаться для этого не нужно. В дальнейшем важно соблюдать все налоговые обязанности: своевременно сдавать отчётность, уплачивать налоги и хранить необходимые документы. Согласно ст. 23 НК РФ, предприниматель обязан уплачивать налоги, вести учёт доходов и расходов и сдавать налоговую отчётность. Документы, связанные с налоговым учётом, необходимо хранить не менее пяти лет. За нарушение требований предусмотрена ответственность: от штрафов до приостановления операций по банковскому счёту. Подробнее о возможных последствиях расскажем дальше.
Требования от ФНС: какие бывают и как на них отвечать
Требование от ФНС — это официальный документ, который налоговая направляет предпринимателю. В нём могут попросить дать пояснения, представить документы или погасить задолженность. Для каждого вида требования установлен свой срок ответа.
Основные виды требований
- О даче пояснений — ст. 88 НК РФ. Налоговая направляет его, если находит ошибки или расхождения в декларации. На ответ отводится пять рабочих дней.
- О представлении документов — ст. 93 НК РФ. Инспекция может запросить договоры, акты, счета-фактуры и другие документы во время камеральной или выездной проверки. Срок ответа — 10 рабочих дней.
- По сделке или контрагенту — ст. 93.1 НК РФ. Налоговая может запросить документы и сведения о конкретной сделке или контрагенте. Ответить необходимо в течение пяти рабочих дней.
- Об уплате налога, пени или штрафа — ст. 69 НК РФ. Требование направляют, если на ЕНС есть отрицательное сальдо. Обычно на исполнение отводится восемь календарных дней, если в требовании не указан другой срок.
Куда приходит требование от ФНС к ИП
ИП получает требования в Личном кабинете налогоплательщика на сайте ФНС. Если предприниматель сдаёт отчётность в электронном виде, документ может поступить через оператора ЭДО.
Что делать после получения требования
Электронное требование от налоговой ИП считается полученным автоматически на шестой рабочий день после его отправки инспекцией. Отправлять квитанцию о приёме такого требования больше не требуется.
Проверьте срок ответа и подготовьте необходимые документы или пояснения. Срок начинают отсчитывать со дня, следующего за датой получения требования.
Пояснения составьте в свободной форме. В них укажите реквизиты требования и изложите необходимые сведения. Если ФНС запросила документы, подготовьте их копии и заверьте в установленном порядке.
Готовый ответ отправьте в налоговую через ЭДО или личный кабинет.
Что будет за нарушение требований ФНС
За просрочку декларации налоговая начисляет штраф — 5% от неуплаченной суммы налога за каждый месяц просрочки, но не более 30% от суммы и не менее 1 000 ₽.
Если декларация не сдана более 20 рабочих дней после срока, налоговая вправе заблокировать расчётный счёт предпринимателя. Тогда ИП не сможет проводить платежи и получать оплату от клиентов, пока не сдаст отчётность.
Как выбрать налоговый режим
Режим налогообложения определяет, какие налоги платит ИП, какую отчётность нужно сдавать и какие требования необходимо соблюдать. При выборе режима важно учитывать вид деятельности, размер дохода и наличие сотрудников.
- ОСНО — общий режим налогообложения без ограничений по доходу и видам деятельности. Он подходит для бизнеса с большими оборотами, но требует более сложной отчётности: предприниматель платит НДС и НДФЛ.
- УСН — в 2026 году упрощённый режим для ИП с доходом до 490,5 млн ₽ в год. Предприниматель может выбрать один из двух объектов налогообложения: «Доходы» — ставка 6%, налог рассчитывается со всей выручки; «Доходы минус расходы» — ставка 15%, налог считают с разницы между доходами и расходами, но сумма налога не может быть меньше 1% от доходов. Регионы могут устанавливать пониженные ставки налога. Если доход предпринимателя превышает 20 млн ₽ в год, появляется обязанность платить НДС.
- ПСН — патентная система налогообложения для отдельных видов деятельности. ИП покупает патент на определённый срок и платит фиксированную сумму налога. Режим доступен предпринимателям с доходом до 20 млн ₽ в год.
- НПД — налог на профессиональный доход для самозанятых. Его могут применять ИП без сотрудников с доходом до 2,4 млн ₽ в год.
- АУСН — автоматизированная упрощённая система налогообложения. Режим доступен не во всех регионах и подходит предпринимателям с доходом до 60 млн ₽ в год. Отличается упрощённым учётом и автоматическим расчётом налогов.
Какую отчётность и когда сдавать ИП
Сроки зависят от режима налогообложения. Если последняя дата подачи отчёта выпадает на выходной или праздник, срок сдачи переносится на следующий рабочий день.
|Отчёт
|Режим
|Срок сдачи в 2026 году
|Декларация по УСН
|УСН
|25 апреля
|Декларация 3-НДФЛ
|ОСНО
|30 апреля
|Расчёт 6-НДФЛ и РСВ (если есть сотрудники)
|Любой
|25 апреля, 25 июля, 25 октября, 25 февраля
|Персонифицированные сведения о физлицах
|С сотрудниками
|25-го числа следующего месяца
На патенте декларацию не сдают, но нужно вести книгу учёта доходов и расходов (КУДиР), чтобы подтвердить, что доход не превысил лимит.
Страховые взносы ИП за себя
Фиксированные взносы на пенсионное и медицинское страхование в 2026 году — 57 390 ₽ в год. Заплатить их нужно до 28 декабря текущего года.
Если годовой доход превышает 300 000 ₽, добавляется взнос 1% с суммы превышения. Предельная сумма такого взноса на 2026 год — 321 818 ₽, срок уплаты — до 1 июля следующего года.
В 2027 году фиксированные страховые взносы ИП за себя составят 61 154 ₽. Дополнительный взнос с доходов свыше 300 000 ₽ составит 1%, но не более 342 923 ₽.
Размер и порядок расчёта взносов устанавливает ст. 430 НК РФ.
Взносы обязательны, даже если ИП не вёл деятельность и не получал доход. Освобождение действует только для отдельных периодов, например военная служба по призыву или уход за ребёнком до полутора лет, и только если в это время деятельность не велась.
Как платить налоги через единый налоговый счёт
Большинство налогов и взносов ИП платит единым налоговым платежом (ЕНП) на единый налоговый счёт (ЕНС). Деньги нужно перечислить заранее, а налоговая сама спишет нужную сумму в срок уплаты — обычно до 28-го числа.
Если налог требуется уплатить до сдачи декларации, до 25-го числа подайте уведомление с рассчитанной суммой. Иначе налоговая не сможет определить, какой налог и за какой период вы оплатили.
Нужна ли ИП онлайн-касса
Онлайн-касса нужна почти при всех расчётах с физлицами — наличными, картой или переводом.
Исключения перечислены в ст. 2 Федерального закона от 22.05.2003 №54-ФЗ. Их немного. Например, кассу можно не применять при продаже газет и журналов, торговле на розничных рынках и разносной торговле.
Если ИП продаёт товары через маркетплейс, который сам принимает оплату от покупателя, устанавливать собственную кассу не требуется. В этом случае чек формирует маркетплейс.
Лимит наличных расчётов
Между ИП и организациями по одному договору можно рассчитаться наличными не более чем на 100 000 ₽. Если заключить несколько договоров с одним партнёром, лимит действует по каждому договору отдельно.
Для расчётов ИП с обычными физлицами, не предпринимателями, лимита нет.