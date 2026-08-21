Требования ФНС: что нужно знать

Коротко

— Налоговый режим определяет, какие налоги платить и какую отчётность сдавать. В 2026 году ИП могут применять ОСНО, УСН, ПСН, НПД и АУСН.

— Фиксированные страховые взносы ИП за себя в 2026 году — 57 390 ₽. При доходе свыше 300 000 ₽ нужно дополнительно заплатить 1% с превышения.

— Большинство налогов и взносов ИП платит через единый налоговый счёт. За сроками платежей и отчётности важно следить отдельно.

— При работе с физлицами ИП в большинстве случаев нужна онлайн‑касса. Есть исключения, предусмотренные законом.

—Налоговая может запросить пояснения или документы. На ответ обычно отводится от пяти до десяти рабочих дней.

— За несвоевременную отчётность ИП могут оштрафовать, а при длительной просрочке заблокировать расчётный счёт.

— ИП должен вовремя платить налоги и страховые взносы, сдавать отчётность и хранить документы не менее пяти лет.