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Требования ФНС: что нужно знать

ИП должен не только платить налоги, но и соблюдать десятки требований ФНС: сдавать отчётность, платить страховые взносы, следить за ЕНС и другие. Ошибка или пропущенный срок могут обернуться штрафом, пенями и даже блокировкой расчётного счёта. Точка Банк рассказывает, какие обязанности есть у ИП в 2026 году, когда и что нужно сдавать и платить.

21.08.2026
68
68

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Счёт за 0 ₽ и бухгалтерия на год

Счёт за 0 ₽ и бухгалтерия на год

Персональный бухгалтер от Точка Банк

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Счёт за 0 ₽ и бухгалтерия на год

Счёт за 0 ₽ и бухгалтерия на год

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Коротко
— ИП должен вовремя платить налоги и страховые взносы, сдавать отчётность и хранить документы не менее пяти лет.
— Налоговый режим определяет, какие налоги платить и какую отчётность сдавать. В 2026 году ИП могут применять ОСНО, УСН, ПСН, НПД и АУСН.
— Фиксированные страховые взносы ИП за себя в 2026 году — 57 390 ₽. При доходе свыше 300 000 ₽ нужно дополнительно заплатить 1% с превышения.
— Большинство налогов и взносов ИП платит через единый налоговый счёт. За сроками платежей и отчётности важно следить отдельно.
— При работе с физлицами ИП в большинстве случаев нужна онлайн‑касса. Есть исключения, предусмотренные законом.
—Налоговая может запросить пояснения или документы. На ответ обычно отводится от пяти до десяти рабочих дней.
— За несвоевременную отчётность ИП могут оштрафовать, а при длительной просрочке заблокировать расчётный счёт.

Какие обязанности у ИП перед налоговой

После регистрации в качестве ИП предпринимателя автоматически ставят на учёт в налоговой по месту жительства, отдельно обращаться для этого не нужно. В дальнейшем важно соблюдать все налоговые обязанности: своевременно сдавать отчётность, уплачивать налоги и хранить необходимые документы. Согласно ст. 23 НК РФ, предприниматель обязан уплачивать налоги, вести учёт доходов и расходов и сдавать налоговую отчётность. Документы, связанные с налоговым учётом, необходимо хранить не менее пяти лет. За нарушение требований предусмотрена ответственность: от штрафов до приостановления операций по банковскому счёту. Подробнее о возможных последствиях расскажем дальше.

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Требования от ФНС: какие бывают и как на них отвечать

Требование от ФНС — это официальный документ, который налоговая направляет предпринимателю. В нём могут попросить дать пояснения, представить документы или погасить задолженность. Для каждого вида требования установлен свой срок ответа.

Основные виды требований

  • О даче пояснений  — ст. 88 НК РФ. Налоговая направляет его, если находит ошибки или расхождения в декларации. На ответ отводится пять рабочих дней.
  • О представлении документов — ст. 93 НК РФ. Инспекция может запросить договоры, акты, счета-фактуры и другие документы во время камеральной или выездной проверки. Срок ответа — 10 рабочих дней.
  • По сделке или контрагенту — ст. 93.1 НК РФ. Налоговая может запросить документы и сведения о конкретной сделке или контрагенте. Ответить необходимо в течение пяти рабочих дней.
  • Об уплате налога, пени или штрафа — ст. 69 НК РФ. Требование направляют, если на ЕНС есть отрицательное сальдо. Обычно на исполнение отводится восемь календарных дней, если в требовании не указан другой срок.

Куда приходит требование от ФНС к ИП

ИП получает требования в Личном кабинете налогоплательщика на сайте ФНС. Если предприниматель сдаёт отчётность в электронном виде, документ может поступить через оператора ЭДО.

Что делать после получения требования

Электронное требование от налоговой ИП считается полученным автоматически на шестой рабочий день после его отправки инспекцией. Отправлять квитанцию о приёме такого требования больше не требуется. 

Проверьте срок ответа и подготовьте необходимые документы или пояснения. Срок начинают отсчитывать со дня, следующего за датой получения требования.

Пояснения составьте в свободной форме. В них укажите реквизиты требования и изложите необходимые сведения. Если ФНС запросила документы, подготовьте их копии и заверьте в установленном порядке.

Готовый ответ отправьте в налоговую через ЭДО или личный кабинет.

Что будет за нарушение требований ФНС

За просрочку декларации налоговая начисляет штраф — 5% от неуплаченной суммы налога за каждый месяц просрочки, но не более 30% от суммы и не менее 1 000 ₽.

Если декларация не сдана более 20 рабочих дней после срока, налоговая вправе заблокировать расчётный счёт предпринимателя. Тогда ИП не сможет проводить платежи и получать оплату от клиентов, пока не сдаст отчётность.

Как выбрать налоговый режим

Режим налогообложения определяет, какие налоги платит ИП, какую отчётность нужно сдавать и какие требования необходимо соблюдать. При выборе режима важно учитывать вид деятельности, размер дохода и наличие сотрудников.

  • ОСНО — общий режим налогообложения без ограничений по доходу и видам деятельности. Он подходит для бизнеса с большими оборотами, но требует более сложной отчётности: предприниматель платит НДС и НДФЛ.
  • УСН — в 2026 году упрощённый режим для ИП с доходом до 490,5 млн ₽ в год. Предприниматель может выбрать один из двух объектов налогообложения: «Доходы» — ставка 6%, налог рассчитывается со всей выручки; «Доходы минус расходы» — ставка 15%, налог считают с разницы между доходами и расходами, но сумма налога не может быть меньше 1% от доходов. Регионы могут устанавливать пониженные ставки налога. Если доход предпринимателя превышает 20 млн ₽ в год, появляется обязанность платить НДС.
  • ПСН — патентная система налогообложения для отдельных видов деятельности. ИП покупает патент на определённый срок и платит фиксированную сумму налога. Режим доступен предпринимателям с доходом до 20 млн ₽ в год.
  • НПД — налог на профессиональный доход для самозанятых. Его могут применять ИП без сотрудников с доходом до 2,4 млн ₽ в год.
  • АУСН — автоматизированная упрощённая система налогообложения. Режим доступен не во всех регионах и подходит предпринимателям с доходом до 60 млн ₽ в год. Отличается упрощённым учётом и автоматическим расчётом налогов.

Какую отчётность и когда сдавать ИП

Сроки зависят от режима налогообложения. Если последняя дата подачи отчёта выпадает на выходной или праздник, срок сдачи переносится на следующий рабочий день.

ОтчётРежимСрок сдачи в 2026 году
Декларация по УСНУСН25 апреля
Декларация 3-НДФЛОСНО30 апреля
Расчёт 6-НДФЛ и РСВ (если есть сотрудники)Любой25 апреля, 25 июля, 25 октября, 25 февраля
Персонифицированные сведения о физлицахС сотрудниками25-го числа следующего месяца

На патенте декларацию не сдают, но нужно вести книгу учёта доходов и расходов (КУДиР), чтобы подтвердить, что доход не превысил лимит.

Страховые взносы ИП за себя

Фиксированные взносы на пенсионное и медицинское страхование в 2026 году — 57 390 ₽ в год. Заплатить их нужно до 28 декабря текущего года.

Если годовой доход превышает 300 000 ₽, добавляется взнос 1% с суммы превышения. Предельная сумма такого взноса на 2026 год — 321 818 ₽, срок уплаты — до 1 июля следующего года.

В 2027 году фиксированные страховые взносы ИП за себя составят 61 154 ₽. Дополнительный взнос с доходов свыше 300 000 ₽ составит 1%, но не более 342 923 ₽. 

Размер и порядок расчёта взносов устанавливает ст. 430 НК РФ.

Взносы обязательны, даже если ИП не вёл деятельность и не получал доход. Освобождение действует только для отдельных периодов, например военная служба по призыву или уход за ребёнком до полутора лет, и только если в это время деятельность не велась.

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Как платить налоги через единый налоговый счёт

Большинство налогов и взносов ИП платит единым налоговым платежом (ЕНП) на единый налоговый счёт (ЕНС). Деньги нужно перечислить заранее, а налоговая сама спишет нужную сумму в срок уплаты — обычно до 28-го числа.

Если налог требуется уплатить до сдачи декларации, до 25-го числа подайте уведомление с рассчитанной суммой. Иначе налоговая не сможет определить, какой налог и за какой период вы оплатили.

Экспертное мнение

Большинство проблем с налоговой у ИП возникает не из-за злого умысла, а из-за пропущенных сроков и путаницы между отчётностью и уплатой налога. Это разные даты и разные обязанности.


Проще всего не держать сроки в голове, а свериться с личным кабинетом налогоплательщика или доверить расчёты и отчётность бухгалтерскому сервису Онлайн-бухгалтерии от Точка Банка.

Дарья ЖуковскаяДарья Жуковская
Дарья ЖуковскаяЭксперт Онлайн-бухгалтерии от Точка Банка

Нужна ли ИП онлайн-касса

Онлайн-касса нужна почти при всех расчётах с физлицами — наличными, картой или переводом. 

Исключения перечислены в ст. 2 Федерального закона от 22.05.2003 №54-ФЗ. Их немного. Например, кассу можно не применять при продаже газет и журналов, торговле на розничных рынках и разносной торговле.

Если ИП продаёт товары через маркетплейс, который сам принимает оплату от покупателя, устанавливать собственную кассу не требуется. В этом случае чек формирует маркетплейс.

Лимит наличных расчётов

Между ИП и организациями по одному договору можно рассчитаться наличными не более чем на 100 000 ₽. Если заключить несколько договоров с одним партнёром, лимит действует по каждому договору отдельно.

Для расчётов ИП с обычными физлицами, не предпринимателями, лимита нет.

Вопросы по теме

Какую отчётность нужно сдавать ИП на УСН?

Раз в год — декларацию по УСН, до 25 апреля. Если есть сотрудники, добавляются 6-НДФЛ, РСВ и персонифицированные сведения.

Когда платить фиксированные взносы ИП в 2026 году?

Фиксированную часть — 57 390 ₽ нужно заплатить до 28 декабря 2026 года. Взнос 1% с дохода свыше 300 000 ₽ — до 1 июля 2027 года.

Нужна ли ИП касса, если он работает через маркетплейс?

Если оплату от покупателя принимает маркетплейс, он сам формирует чек. Онлайн-касса в этом случае не нужна.  

Что будет, если не сдать декларацию вовремя?

Если не сдать декларацию в срок, налоговая начислит штраф — 5% от суммы налога за каждый месяц просрочки, минимум 1 000 ₽. Если просрочка более 20 рабочих дней, налоговая может заблокировать счёт.

Может ли налоговая заблокировать счёт ИП и за что?

Да, налоговая может заблокировать счёт. Чаще всего за декларацию, которую не сдали более 20 рабочих дней после срока. После сдачи декларации счёт разблокируют не позднее следующего рабочего дня.

Нужно ли ИП вставать на учёт отдельно после регистрации?

Налоговая ставит ИП на учёт автоматически в день регистрации по месту жительства.

Сколько хранить документы по налоговому учёту?

Хранить документы по налоговому учёту надо в течение пяти лет — такой срок установлен ст. 23 НК РФ.

Какой лимит наличных расчётов у ИП с организациями?

Лимит наличных расчётов ИП с организациями — 100 000 ₽ по одному договору. С физлицами, которые не являются ИП, лимита нет.

Что такое единый налоговый счёт и обязателен ли он для всех ИП?

Единый налоговый счёт (ЕНС) — счёт для уплаты налогов и взносов по общим реквизитам. С 2023 года через ЕНС и ЕНП платят все организации и ИП, отказаться нельзя.

Может ли ИП работать без кассы на патенте?

Патент сам по себе не освобождает от кассы. Работать без неё можно только если деятельность попадает в закрытый перечень исключений из ст. 2 Федерального закона № 54-ФЗ.

Как уменьшить налог по УСН на страховые взносы?

На УСН «Доходы» налог и авансы можно уменьшить на сумму страховых взносов за себя, включая те, что ещё не уплачены, но должны быть уплачены в этом году. На УСН «Доходы минус расходы» взносы включают в состав расходов и так уменьшают налоговую базу, а не сам налог.

Какие налоговые режимы доступны ИП в 2026 году?

В 2026 году для ИП доступны налоговые режимы ОСНО, УСН, ПСН, НПД и АУСН. Выбор зависит от вида деятельности, дохода и того, есть ли наёмные сотрудники.

Что делать, если пришло требование от налоговой?

Внимательно прочитайте требование: там указано, какие документы или пояснения нужны и в какой срок ответить. Ответ можно отправить через личный кабинет налогоплательщика или ЭДО. Если формулировки налоговой непонятны, стоит проконсультироваться с бухгалтером или юристом до ответа.


Обычно на ответ даётся пять или десять рабочих дней. Если пропустить срок, налоговая может заблокировать счёт.

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Требования ФНС: налоги, отчётность, взносы и штрафы — Точка Банк