Обязательные требования к маркировке товара

Требования к маркировке товаров
Маркировка должна давать потребителю чёткое представление о том, что это за товар, какие у него свойства и как им безопасно пользоваться. Согласно ст. 10 Закона «О защите прав потребителей» (ЗоЗПП) и подзаконным актам, на товаре в обязательном порядке указывают информацию:
|Обязательная информация
|Что означает
|Пример
|Название товара
|Конкретная идентификация продукта
|Молоко питьевое ультрапастеризованное
|Данные о производителе, импортёре, продавце
|Наименование и адрес
|ООО «Изобильные луга», Россия, Краснодарский край, станица «Солнечная»
|Состав
|Компоненты продукта
|Цельное коровье молоко жирностью 2,5%
|Единица измерения
|Масса, объём, вес
|950 мл
|Срок годности, службы
|Сколько времени товар можно использовать без вреда для здоровья
|До 6 месяцев с даты производства для закрытой упаковки.
После вскрытия продукт следует хранить в течение срока, указанного производителем на упаковке
|Условия хранения
|Параметры, при выполнении которых товар не портится в течение срока годности
|Хранить в закрытой упаковке при температуре от +2 °C до +25 °C. Вскрытую упаковку хранить в холодильнике в течение трёх суток
|Наименование техрегламента
|Подтверждение соответствия продукции требованиям
|ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции»
Есть элементы, которые размещают не всегда, а в зависимости от товара и конкретных правил продажи.
Артикул. Уникальное обозначение из цифр и букв, иногда с добавлением спецсимволов, которое отличает одну вещь от другой. К примеру, в артикуле С-1208-2026 буква «С» обозначает категорию «Столы», «1208» — номер модели, «2026» — год изготовления.
Артикулы нужны, чтобы продавать изделия на маркетплейсах или через свой интернет-магазин и не путаться в ассортименте.
Штрихкод. Содержит сведения о стране-изготовителе и технических характеристиках продукта.
В России чаще всего кодируют по стандарту EAN (European Article Number). Розничные товары маркируют 13-значным штрихкодом, оптовую упаковку (ящики, коробки) — 14-значным. У каждой группы цифр своё обозначение.
Разбор кода:
462 — префикс GS1. Он означает, что код зарегистрирован в системе GS1 России. Это не всегда означает, что товар произведён в России: компания может быть российской, но производство может находиться в другой стране.
3720 — регистрационный номер компании внутри системы GS1, префикс предприятия.
66011 — код конкретного товара, который производитель присвоил своей продукции.
6 — контрольная цифра. Она рассчитывается по специальному алгоритму и подтверждает, что штрихкод введён корректно.
Товарный знак. Это составляющие бренда (название, лого и так далее), которые официально зарегистрированы в Роспатенте или иностранном госоргане с аналогичными функциями. Незарегистрированный товарный знак не стоит размещать на продукте, иначе правообладатель заявит о нарушении авторских прав.
Дата Матрикс (Data Matrix). Код для отслеживания движения продукции от фабрики-изготовителя до розничного покупателя. Его наносят на товары, которые включены в систему обязательной маркировки.
Нормативная база требований к маркировке товаров состоит из ЗоЗПП, технических регламентов ЕАЭС или Таможенного союза, профильных ГОСТов.
Общие требования к маркировке товаров:
- Информация должна быть полной, достоверной и не вводить в заблуждение. Нельзя писать на упаковке «Творог», если на деле это творожная масса, или рисовать на тетрапаке сока фрукт, которого нет в составе.
- Этикетка должна быть заметной, чтобы покупатель сразу понял суть и свойства товара. Текст нужно сделать разборчивым и контрастным.
- Маркировка должна быть устойчивой в течение срока годности или службы. Например, наклейка с информацией должна сохраняться на шампуне, когда бутылка намокнет.
Согласно Федеральному закону от 24.06.2025 №168-ФЗ, который неформально прозвали законом о защите русского языка, информация для потребителей должна быть составлена на русском. Слова-англицизмы, внесённые в «Словарь иностранных слов» РАН, можно писать без перевода. Например, «айс-крим», «митенки», «сервелат». Англицизмы, которых нет в словаре, необходимо пояснять.
Надписи на этикетке должны быть на русском:
❌ Nourishing face cream
✅ Питательный крем для лица
Текст можно продублировать на языке субъекта РФ или английском, но русский язык должен доминировать и бросаться в глаза.
Требования к маркировке продовольственных товаров
Требования к маркировке продовольственных товаров регулирует ГОСТ 51074-2003. Согласно третьему разделу национального стандарта, на пищевой продукции обязательно указывают:
Наименование. Оно должно быть конкретным, например «Джем вишнёвый». Если продукт обработан специальным образом или имеет особенность, нужно указать: «Паприка копчёная», «Ягоды сублимированные».
Надписи «Выращенный без пестицидов», «Витаминизированный» размещают, если производитель может это подтвердить сертификатами. Фразы «Экологически чистый» на продукте не должно быть.
Количество. Для жидкостей пишут объём в литрах или миллилитрах, для других продуктов — массу нетто в граммах или килограммах. Если продукт помещён в сироп или маринад, указывают общую массу и массу главного компонента.
Состав. Список ингредиентов приводят в порядке уменьшения массовой доли. Если пельмени состоят из 50% говядины, 30% свинины и 20% курицы, говядину ставят на первое место, курицу — на третье.
Обязательно добавляют информацию о пищевой ценности (КБЖУ), наличии ароматизаторов, ГМО и аллергенов: злаков, ракообразных, яиц, глютена, арахиса, сои.
Назначение. Для продуктов детского и диетического питания, а также БАДов указывают соответствующее назначение.
Способ приготовления. Пишут на полуфабрикатах и концентратах, например «Разогреть в микроволновой печи», «Развести холодной водой в соотношении 3:1».
Условия хранения. Пример: «Беречь от влаги и солнечных лучей».
Срок годности. Указывают в формате:
- когда исчисляется часами — «Годен в течение 72 часов»;
- длится до трёх месяцев — «Годен до 10.09.2026»;
- превышает три месяца — «Годен до 12.2026».
Дополнительно указывают сведения:
- для яиц — категорию (С1);
- рыбы — район промысла (навага дальневосточная);
- круп, макарон — способ приготовления;
- соли — помол (экстра);
- алкоголя — долю этилового спирта.
Требования к маркировке непродовольственных товаров
Одежда
Как маркировать одежду, прописано в ГОСТ 10581-91 и ТР ТС 017/2011 о безопасности продукции легпрома. Товарная бирка на изделии должна содержать:
- Название страны-изготовителя.
- Наименование и адрес изготовителя.
- Обозначение техстандарта, если вещь ему соответствует.
- Название изделия по ГОСТ 17037 «Изделия швейные и трикотажные». Например: «Бомбер мужской».
- Артикул и модель, то есть конкретный цвет.
- Размер.
- Информацию о сертификации.
- Состав в процентном соотношении. Например: «70% хлопок и 30% полиэстер».
Дополнительно указывают дату производства и специфические параметры, которые потребителю нужно учитывать. Например, что шуба сделана из крашеного меха.
Допускается добавить на бирку спецсимволы с рекомендациями по уходу за вещью из ГОСТ ISO 3758-2014. Эти же значки должны быть на контрольной ленте, которая вшивается в боковой или плечевой шов.
Обувь
ТР ТС 017/2011 требует, чтобы маркировка на коробке с обувью включала следующую информацию:
- об изготовителе и продавце;
- название, например: «Полуботинки женские»;
- модель и (или) артикул;
- размер;
- цвет;
- материал верха, подкладки, стельки и низа;
- инструкцию по уходу, например: «Обработать влагозащитным спреем».
Можно добавить торговую марку, полноту обуви, дату производства.
Электроника, бытовая техника
По правилам Техрегламента ЕАЭС 048/2019 на электронике и бытовой технике размещают профильную информацию:
- Назначение. Например: «Пылесос предназначен для уборки пыли и грязи в бытовых условиях».
- Потребительские характеристики и параметры.
- Класс энергетической эффективности. К примеру, у разных стиральных машин есть классы энергопотребления A, B, A+, A++ и так далее.
- Правила безопасного хранения, применения и уничтожения. Например, значок перечёркнутой урны означает, что смартфон нельзя выкидывать в бытовой мусор.
- Комплектность.
- Гарантийный срок.
Когда нужен знак обращения ЕАС
Знаком ЕАС маркируют продукцию, выпущенную в обращение в России, Казахстане, Армении, Беларуси и Киргизии. Знак подтверждает безопасность товара и соответствие техническим регламентам ЕАЭС.
Маркировку наносят на продукцию, которая подлежит обязательной сертификации в государствах ЕАЭС. Такая продукция поименована в постановлении Правительства РФ от 23.12.2021 №2425 и отдельных техрегламентах. К примеру, знак наносят на продовольственные продукты, компьютеры, аккумуляторы, дезинфицирующие средства.
Требования к маркировке парфюмерно-косметических товаров
Косметику маркируют согласно ГОСТ 28303-2017 и Техрегламенту ТС 009/2011, указав на товаре:
- Название и назначение. Например: «Увлажняющий гель для душа». Детская косметика должна включать слова «для детей», «детская», опционно — указание возраста.
- Название серии или линии при наличии. Например, «Антивозрастная».
- Данные производителя и организации, которая отвечает за товар в России.
- Объём, штуки, массу.
- Цвет или тон для декоративной косметики, краски и тоников для волос.
- Процент фтора для зубной пасты.
- Срок годности. Можно нанести на тару фразу «Срок годности смотрите на…» (дне, шве тубы и так далее).
- Меры предосторожности. Например: «Прекратить применение в случае аллергии».
- Номер партии или особый код для идентификации партии. Он помогает отследить бракованную партию и убрать из оборота.
- Варианты применения продукции. К примеру: «Массирующими движениями нанести на кожу лица, смыть водой».
- Список ингредиентов в порядке уменьшения массы.
- Соответствие техрегламенту.
Для аэрозолей дополнительно пишут предупреждения: «Беречь от прямых солнечных лучей», «Беречь от детей», «Не распылять вблизи открытого огня», «Не нарушать целостность упаковки».
Требования к маркировке импортного товара в России
Ключевое правило маркировки импортной продукции — информация для потребителей должна быть составлена на русском языке. Обычно импортёры клеят поверх оригинального текста стикер с русским переводом.
Какие данные должны быть на русскоязычной этикетке:
- название и адрес зарубежного производителя;
- название, адрес и контакты импортёра, а также организации, уполномоченной принимать претензии в РФ;
- наименование товара;
- состав;
- срок годности;
- условия хранения;
- информация по профилю товара. Например, на косметике мера предосторожности: «Только для наружного применения».
Если изделие подлежит в России обязательной маркировке в «Честном ЗНАКЕ», импортёр обязан нанести коды Дата Матрикс. Это можно сделать:
- на зарубежном заводе — отправить коды изготовителю, а он распечатает и наклеит;
- на зарубежном консолидированном складе — если привозите на один склад товары, купленные у разных поставщиков;
- на таможенном складе в РФ (код процедуры ИМ-70) — если готовы получить разрешение на хранение.
Чтобы внести товары в систему маркировки, импортёру нужна квалифицированная ЭП, профиль в «Честном ЗНАКЕ» и GTIN, полученный через Ассоциацию ГС1 РУС.
Обязательная цифровая маркировка «Честный ЗНАК»
Чтобы исключить контрафакт и защитить участников товарооборота, государство разработало систему цифровой маркировки товаров «Честный ЗНАК».
На сегодняшний день маркируют продукцию из семи обязательных категорий. Плюс проводятся эксперименты для разных товаров, например автозапчастей. Конкретные действующие и экспериментальные товарные группы перечислены на официальном сайте «Честного ЗНАКА».
Способ маркировки — нанесение цифровых меток Дата Матрикс, в которых закодирована информация о характеристиках товара и изготовителе. Код клеят на товарную этикетку так, чтобы он не перекрывал текст, либо на само изделие или упаковку, например обувную коробку.
У каждого участника оборота свои обязанности по части маркировки:
- Изготовитель заказывает коды маркировки, наносит и вводит в оборот через личный кабинет в «Честном ЗНАКЕ». Дальше он формирует УПД и пересылает оптовику через ЭДО.
- Оптовик производит приёмку, подписывает УПД в электронном документообороте. Коды переходят на его баланс.
- Розница сканирует коды при приёмке, затем при реализации. Онлайн-касса закрепляет вывод продукта из оборота.
Каждый этап фиксируется в системе маркировки «Честный ЗНАК». Наличие электронного документооборота — обязательное условие для участников. По-другому не получится работать с маркированной продукцией.
Нарушение требований маркировки товаров
|Нарушение
|Штраф для должностнных лиц, ₽
|Штраф для юрлиц, ₽
|Основание
|Продажа продукта без обязательной информации на этикетке
|3 000–4 000
|30 000–40 000
|Ст. 14.5 КоАП РФ
|Неверная информация на упаковке о товаре
|12 000–20 000
|100 000–500 000
|Ст. 14.7 КоАП РФ
|Оборот продукции без Дата Матрикс
|5 000–10 000 с конфискацией
|50 000–300 000 с конфискацией
|Ст. 15.12 КоАП РФ
|Ошибки в разрешительной документации или в работе с «Честным ЗНАКОМ»
|1 000–10 000
|50 000–100 000
|Ст. 15.12.1 КоАП РФ
Как бизнесу проверить маркировку перед продажей товара
Шаг 1. Определите товарную категорию и соответствующие нормативные требования. К примеру, если это косметика, ориентируйтесь на ГОСТ 28303-2017 и Техрегламент ТС 009/2011.
Шаг 2. Сверьте сведения на этикетке с указанными в нормативных актах. На товаре должна быть размещена вся обязательная потребительская информация.
Шаг 3. Проверьте код маркировки, документы и статусы в «Честном ЗНАКЕ». Коды должны числиться в вашем владении и иметь статус «В обороте».
Шаг 4. Убедитесь, что учётная система и сервис ЭДО настроены, касса подключена к ОФД и оснащена модулем ТС ПИоТ.