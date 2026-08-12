Обязательные требования к маркировке товара

Коротко

Ключевая информация, которая должна присутствовать на любой вещи, перечислена в Законе РФ от 07.02.1992 №2300-1 «О защите прав потребителей» . Это название, производитель, срок годности, условия хранения. К ней добавляют сведения по профилю товара: для продуктов — состав, КБЖУ, наличие аллергенов; для одежды и обуви — размер, модель; для косметики — назначение. Если товар ввезён из-за рубежа, импортёр обязан позаботиться о переводе всех свойств товара на русский язык. Маркировка — это вся информация, которую продавец обязан разместить на товаре. Она должна быть русскоязычной, полной, достоверной и устойчивой. Нужно, чтобы покупатель понимал суть и потребительские характеристики продукта.

Требования к маркировке товаров

Маркировка должна давать потребителю чёткое представление о том, что это за товар, какие у него свойства и как им безопасно пользоваться. Согласно ст. 10 Закона «О защите прав потребителей» (ЗоЗПП) и подзаконным актам, на товаре в обязательном порядке указывают информацию:

Обязательная информация Что означает Пример Название товара Конкретная идентификация продукта Молоко питьевое ультрапастеризованное Данные о производителе, импортёре, продавце Наименование и адрес ООО «Изобильные луга», Россия, Краснодарский край, станица «Солнечная» Состав Компоненты продукта Цельное коровье молоко жирностью 2,5% Единица измерения Масса, объём, вес 950 мл Срок годности, службы Сколько времени товар можно использовать без вреда для здоровья До 6 месяцев с даты производства для закрытой упаковки.

После вскрытия продукт следует хранить в течение срока, указанного производителем на упаковке

Условия хранения Параметры, при выполнении которых товар не портится в течение срока годности Хранить в закрытой упаковке при температуре от +2 °C до +25 °C. Вскрытую упаковку хранить в холодильнике в течение трёх суток Наименование техрегламента Подтверждение соответствия продукции требованиям ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции»

Есть элементы, которые размещают не всегда, а в зависимости от товара и конкретных правил продажи.

Артикул. Уникальное обозначение из цифр и букв, иногда с добавлением спецсимволов, которое отличает одну вещь от другой. К примеру, в артикуле С-1208-2026 буква «С» обозначает категорию «Столы», «1208» — номер модели, «2026» — год изготовления.

Артикулы нужны, чтобы продавать изделия на маркетплейсах или через свой интернет-магазин и не путаться в ассортименте.

Штрихкод. Содержит сведения о стране-изготовителе и технических характеристиках продукта.

В России чаще всего кодируют по стандарту EAN (European Article Number). Розничные товары маркируют 13-значным штрихкодом, оптовую упаковку (ящики, коробки) — 14-значным. У каждой группы цифр своё обозначение.

Разбор кода:

462 — префикс GS1. Он означает, что код зарегистрирован в системе GS1 России. Это не всегда означает, что товар произведён в России: компания может быть российской, но производство может находиться в другой стране.

3720 — регистрационный номер компании внутри системы GS1, префикс предприятия.

66011 — код конкретного товара, который производитель присвоил своей продукции.

6 — контрольная цифра. Она рассчитывается по специальному алгоритму и подтверждает, что штрихкод введён корректно.

Товарный знак. Это составляющие бренда (название, лого и так далее), которые официально зарегистрированы в Роспатенте или иностранном госоргане с аналогичными функциями. Незарегистрированный товарный знак не стоит размещать на продукте, иначе правообладатель заявит о нарушении авторских прав.

Дата Матрикс (Data Matrix). Код для отслеживания движения продукции от фабрики-изготовителя до розничного покупателя. Его наносят на товары, которые включены в систему обязательной маркировки.

Нормативная база требований к маркировке товаров состоит из ЗоЗПП, технических регламентов ЕАЭС или Таможенного союза, профильных ГОСТов.

Общие требования к маркировке товаров:

Информация должна быть полной, достоверной и не вводить в заблуждение. Нельзя писать на упаковке «Творог», если на деле это творожная масса, или рисовать на тетрапаке сока фрукт, которого нет в составе.

Этикетка должна быть заметной, чтобы покупатель сразу понял суть и свойства товара. Текст нужно сделать разборчивым и контрастным.

Маркировка должна быть устойчивой в течение срока годности или службы. Например, наклейка с информацией должна сохраняться на шампуне, когда бутылка намокнет.

Согласно Федеральному закону от 24.06.2025 №168-ФЗ, который неформально прозвали законом о защите русского языка, информация для потребителей должна быть составлена на русском. Слова-англицизмы, внесённые в «Словарь иностранных слов» РАН, можно писать без перевода. Например, «айс-крим», «митенки», «сервелат». Англицизмы, которых нет в словаре, необходимо пояснять.

Надписи на этикетке должны быть на русском:

❌ Nourishing face cream

✅ Питательный крем для лица

Текст можно продублировать на языке субъекта РФ или английском, но русский язык должен доминировать и бросаться в глаза.

ВАЖНО Состав на косметике допустимо указать на латыни, если ингредиенты представлены согласно международной номенклатуре косметических ингредиентов (INCI).

Требования к маркировке продовольственных товаров

Требования к маркировке продовольственных товаров регулирует ГОСТ 51074-2003. Согласно третьему разделу национального стандарта, на пищевой продукции обязательно указывают:

Наименование. Оно должно быть конкретным, например «Джем вишнёвый». Если продукт обработан специальным образом или имеет особенность, нужно указать: «Паприка копчёная», «Ягоды сублимированные».

Надписи «Выращенный без пестицидов», «Витаминизированный» размещают, если производитель может это подтвердить сертификатами. Фразы «Экологически чистый» на продукте не должно быть.

Количество. Для жидкостей пишут объём в литрах или миллилитрах, для других продуктов — массу нетто в граммах или килограммах. Если продукт помещён в сироп или маринад, указывают общую массу и массу главного компонента.

Состав. Список ингредиентов приводят в порядке уменьшения массовой доли. Если пельмени состоят из 50% говядины, 30% свинины и 20% курицы, говядину ставят на первое место, курицу — на третье.

Обязательно добавляют информацию о пищевой ценности (КБЖУ), наличии ароматизаторов, ГМО и аллергенов: злаков, ракообразных, яиц, глютена, арахиса, сои.

Назначение. Для продуктов детского и диетического питания, а также БАДов указывают соответствующее назначение.

Способ приготовления. Пишут на полуфабрикатах и концентратах, например «Разогреть в микроволновой печи», «Развести холодной водой в соотношении 3:1».

Условия хранения. Пример: «Беречь от влаги и солнечных лучей».

Срок годности. Указывают в формате:

когда исчисляется часами — «Годен в течение 72 часов»;

длится до трёх месяцев — «Годен до 10.09.2026»;

превышает три месяца — «Годен до 12.2026».

Дополнительно указывают сведения:

для яиц — категорию (С1);

рыбы — район промысла (навага дальневосточная);

круп, макарон — способ приготовления;

соли — помол (экстра);

алкоголя — долю этилового спирта.

Требования к маркировке непродовольственных товаров

Одежда

Как маркировать одежду, прописано в ГОСТ 10581-91 и ТР ТС 017/2011 о безопасности продукции легпрома. Товарная бирка на изделии должна содержать:

Название страны-изготовителя.

Наименование и адрес изготовителя.

Обозначение техстандарта, если вещь ему соответствует.

Название изделия по ГОСТ 17037 «Изделия швейные и трикотажные». Например: «Бомбер мужской».

Артикул и модель, то есть конкретный цвет.

Размер.

Информацию о сертификации.

Состав в процентном соотношении. Например: «70% хлопок и 30% полиэстер».

Дополнительно указывают дату производства и специфические параметры, которые потребителю нужно учитывать. Например, что шуба сделана из крашеного меха.

Допускается добавить на бирку спецсимволы с рекомендациями по уходу за вещью из ГОСТ ISO 3758-2014. Эти же значки должны быть на контрольной ленте, которая вшивается в боковой или плечевой шов.

Обувь

ТР ТС 017/2011 требует, чтобы маркировка на коробке с обувью включала следующую информацию:

об изготовителе и продавце;

название, например: «Полуботинки женские»;

модель и (или) артикул;

размер;

цвет;

материал верха, подкладки, стельки и низа;

инструкцию по уходу, например: «Обработать влагозащитным спреем».

Можно добавить торговую марку, полноту обуви, дату производства.

Электроника, бытовая техника

По правилам Техрегламента ЕАЭС 048/2019 на электронике и бытовой технике размещают профильную информацию:

Назначение. Например: «Пылесос предназначен для уборки пыли и грязи в бытовых условиях».

Потребительские характеристики и параметры.

Класс энергетической эффективности. К примеру, у разных стиральных машин есть классы энергопотребления A, B, A+, A++ и так далее.

Правила безопасного хранения, применения и уничтожения. Например, значок перечёркнутой урны означает, что смартфон нельзя выкидывать в бытовой мусор.

Комплектность.

Гарантийный срок.

Когда нужен знак обращения ЕАС

Знаком ЕАС маркируют продукцию, выпущенную в обращение в России, Казахстане, Армении, Беларуси и Киргизии. Знак подтверждает безопасность товара и соответствие техническим регламентам ЕАЭС.

Маркировку наносят на продукцию, которая подлежит обязательной сертификации в государствах ЕАЭС. Такая продукция поименована в постановлении Правительства РФ от 23.12.2021 №2425 и отдельных техрегламентах. К примеру, знак наносят на продовольственные продукты, компьютеры, аккумуляторы, дезинфицирующие средства.

Требования к маркировке парфюмерно-косметических товаров

Косметику маркируют согласно ГОСТ 28303-2017 и Техрегламенту ТС 009/2011, указав на товаре:

Название и назначение. Например: «Увлажняющий гель для душа». Детская косметика должна включать слова «для детей», «детская», опционно — указание возраста.

Название серии или линии при наличии. Например, «Антивозрастная».

Данные производителя и организации, которая отвечает за товар в России.

Объём, штуки, массу.

Цвет или тон для декоративной косметики, краски и тоников для волос.

Процент фтора для зубной пасты.

Срок годности. Можно нанести на тару фразу «Срок годности смотрите на…» (дне, шве тубы и так далее).

Меры предосторожности. Например: «Прекратить применение в случае аллергии».

Номер партии или особый код для идентификации партии. Он помогает отследить бракованную партию и убрать из оборота.

Варианты применения продукции. К примеру: «Массирующими движениями нанести на кожу лица, смыть водой».

Список ингредиентов в порядке уменьшения массы.

Соответствие техрегламенту.

Для аэрозолей дополнительно пишут предупреждения: «Беречь от прямых солнечных лучей», «Беречь от детей», «Не распылять вблизи открытого огня», «Не нарушать целостность упаковки».

Требования к маркировке импортного товара в России

Ключевое правило маркировки импортной продукции — информация для потребителей должна быть составлена на русском языке. Обычно импортёры клеят поверх оригинального текста стикер с русским переводом.

Какие данные должны быть на русскоязычной этикетке:

название и адрес зарубежного производителя;

название, адрес и контакты импортёра, а также организации, уполномоченной принимать претензии в РФ;

наименование товара;

состав;

срок годности;

условия хранения;

информация по профилю товара. Например, на косметике мера предосторожности: «Только для наружного применения».

Если изделие подлежит в России обязательной маркировке в «Честном ЗНАКЕ», импортёр обязан нанести коды Дата Матрикс. Это можно сделать:

на зарубежном заводе — отправить коды изготовителю, а он распечатает и наклеит;

на зарубежном консолидированном складе — если привозите на один склад товары, купленные у разных поставщиков;

на таможенном складе в РФ (код процедуры ИМ-70) — если готовы получить разрешение на хранение.

Чтобы внести товары в систему маркировки, импортёру нужна квалифицированная ЭП, профиль в «Честном ЗНАКЕ» и GTIN, полученный через Ассоциацию ГС1 РУС.

Обязательная цифровая маркировка «Честный ЗНАК»

Чтобы исключить контрафакт и защитить участников товарооборота, государство разработало систему цифровой маркировки товаров «Честный ЗНАК».

На сегодняшний день маркируют продукцию из семи обязательных категорий. Плюс проводятся эксперименты для разных товаров, например автозапчастей. Конкретные действующие и экспериментальные товарные группы перечислены на официальном сайте «Честного ЗНАКА».

Способ маркировки — нанесение цифровых меток Дата Матрикс, в которых закодирована информация о характеристиках товара и изготовителе. Код клеят на товарную этикетку так, чтобы он не перекрывал текст, либо на само изделие или упаковку, например обувную коробку.

У каждого участника оборота свои обязанности по части маркировки:

Изготовитель заказывает коды маркировки, наносит и вводит в оборот через личный кабинет в «Честном ЗНАКЕ ». Дальше он формирует УПД и пересылает оптовику через ЭДО Оптовик производит приёмку, подписывает УПД в электронном документообороте. Коды переходят на его баланс. Розница сканирует коды при приёмке, затем при реализации. Онлайн-касса закрепляет вывод продукта из оборота.

Каждый этап фиксируется в системе маркировки «Честный ЗНАК». Наличие электронного документооборота — обязательное условие для участников. По-другому не получится работать с маркированной продукцией.

Экспертное мнение При работе с маркированными товарами важно проверять не только сам код Data Matrix (Дата Матрикс), но и документы на поставку. Если код на упаковке не совпадает с кодом в УПД, товар нельзя сразу принимать и продавать. Сначала нужно сверить фактическую поставку с электронным документом и устранить расхождения. ЭДО помогает быстро обмениваться УПД и другими документами с контрагентами, а также хранить их в электронном виде.



В сервисе ЭДО от Точка Банка можно создавать, подписывать и отправлять документы онлайн, в том числе УПД. Сервис также поддерживает роуминг с другими операторами ЭДО. Дарья Жуковская Эксперт ЭДО от Точка Банка

Нарушение требований маркировки товаров

Нарушение Штраф для должностнных лиц, ₽ Штраф для юрлиц, ₽ Основание Продажа продукта без обязательной информации на этикетке 3 000–4 000 30 000–40 000 Ст. 14.5 КоАП РФ Неверная информация на упаковке о товаре 12 000–20 000 100 000–500 000 Ст. 14.7 КоАП РФ Оборот продукции без Дата Матрикс 5 000–10 000 с конфискацией 50 000–300 000 с конфискацией Ст. 15.12 КоАП РФ Ошибки в разрешительной документации или в работе с «Честным ЗНАКОМ» 1 000–10 000 50 000–100 000 Ст. 15.12.1 КоАП РФ

Как бизнесу проверить маркировку перед продажей товара

Шаг 1. Определите товарную категорию и соответствующие нормативные требования. К примеру, если это косметика, ориентируйтесь на ГОСТ 28303-2017 и Техрегламент ТС 009/2011.

Шаг 2. Сверьте сведения на этикетке с указанными в нормативных актах. На товаре должна быть размещена вся обязательная потребительская информация.

Шаг 3. Проверьте код маркировки, документы и статусы в «Честном ЗНАКЕ». Коды должны числиться в вашем владении и иметь статус «В обороте».