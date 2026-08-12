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Маркировка
Маркировка

Обязательные требования к маркировке товара

Неверная маркировка может привести к проблемам с продажей товара и штрафам. Точка Банк разберёт, какую информацию указывать на упаковке продуктов, электроники, одежды, косметики и импортных товаров. А ещё расскажем, когда нужен код Data Matrix и как правильно работать с маркировкой.

12.08.2026
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Коротко
Маркировка — это вся информация, которую продавец обязан разместить на товаре. Она должна быть русскоязычной, полной, достоверной и устойчивой. Нужно, чтобы покупатель понимал суть и потребительские характеристики продукта.
Ключевая информация, которая должна присутствовать на любой вещи, перечислена в Законе РФ от 07.02.1992 №2300-1 «О защите прав потребителей». Это название, производитель, срок годности, условия хранения. К ней добавляют сведения по профилю товара: для продуктов — состав, КБЖУ, наличие аллергенов; для одежды и обуви — размер, модель; для косметики — назначение. Если товар ввезён из-за рубежа, импортёр обязан позаботиться о переводе всех свойств товара на русский язык.

Требования к маркировке товаров

Маркировка должна давать потребителю чёткое представление о том, что это за товар, какие у него свойства и как им безопасно пользоваться. Согласно ст. 10 Закона «О защите прав потребителей» (ЗоЗПП) и подзаконным актам, на товаре в обязательном порядке указывают информацию:

Обязательная информацияЧто означает Пример
Название товараКонкретная идентификация продуктаМолоко питьевое ультрапастеризованное 
Данные о производителе, импортёре, продавцеНаименование и адрес ООО «Изобильные луга», Россия, Краснодарский край, станица «Солнечная»
Состав Компоненты продукта Цельное коровье молоко жирностью 2,5% 
Единица измерения Масса, объём, вес950 мл 
Срок годности, службы Сколько времени товар можно использовать без вреда для здоровьяДо 6 месяцев с даты производства для закрытой упаковки. 
После вскрытия продукт следует хранить в течение срока, указанного производителем на упаковке
Условия хранения Параметры, при выполнении которых товар не портится в течение срока годностиХранить в закрытой упаковке при температуре от +2 °C до +25 °C. Вскрытую упаковку хранить в холодильнике в течение трёх суток 
Наименование техрегламента Подтверждение соответствия продукции требованиямТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции»

Есть элементы, которые размещают не всегда, а в зависимости от товара и конкретных правил продажи. 

Артикул. Уникальное обозначение из цифр и букв, иногда с добавлением спецсимволов, которое отличает одну вещь от другой. К примеру, в артикуле С-1208-2026 буква «С» обозначает категорию «Столы», «1208» — номер модели, «2026» — год изготовления.

Артикулы нужны, чтобы продавать изделия на маркетплейсах или через свой интернет-магазин и не путаться в ассортименте. 

Штрихкод. Содержит сведения о стране-изготовителе и технических характеристиках продукта. 

В России чаще всего кодируют по стандарту EAN (European Article Number). Розничные товары маркируют 13-значным штрихкодом, оптовую упаковку (ящики, коробки) — 14-значным. У каждой группы цифр своё обозначение.

Разбор кода:

462 — префикс GS1. Он означает, что код зарегистрирован в системе GS1 России. Это не всегда означает, что товар произведён в России: компания может быть российской, но производство может находиться в другой стране.

3720 — регистрационный номер компании внутри системы GS1, префикс предприятия.

66011 — код конкретного товара, который производитель присвоил своей продукции.

6 — контрольная цифра. Она рассчитывается по специальному алгоритму и подтверждает, что штрихкод введён корректно.

Товарный знак. Это составляющие бренда (название, лого и так далее), которые официально зарегистрированы в Роспатенте или иностранном госоргане с аналогичными функциями. Незарегистрированный товарный знак не стоит размещать на продукте, иначе правообладатель заявит о нарушении авторских прав. 

Дата Матрикс (Data Matrix). Код для отслеживания движения продукции от фабрики-изготовителя до розничного покупателя. Его наносят на товары, которые включены в систему обязательной маркировки. 

Нормативная база требований к маркировке товаров состоит из ЗоЗПП, технических регламентов ЕАЭС или Таможенного союза, профильных ГОСТов. 

Общие требования к маркировке товаров: 

  • Информация должна быть полной, достоверной и не вводить в заблуждение. Нельзя писать на упаковке «Творог», если на деле это творожная масса, или рисовать на тетрапаке сока фрукт, которого нет в составе. 
  • Этикетка должна быть заметной, чтобы покупатель сразу понял суть и свойства товара. Текст нужно сделать разборчивым и контрастным. 
  • Маркировка должна быть устойчивой в течение срока годности или службы. Например, наклейка с информацией должна сохраняться на шампуне, когда бутылка намокнет. 

Согласно Федеральному закону от 24.06.2025 №168-ФЗ, который неформально прозвали законом о защите русского языка, информация для потребителей должна быть составлена на русском. Слова-англицизмы, внесённые в «Словарь иностранных слов» РАН, можно писать без перевода. Например, «айс-крим», «митенки», «сервелат». Англицизмы, которых нет в словаре, необходимо пояснять. 

Надписи на этикетке должны быть на русском: 

❌ Nourishing face cream 

✅ Питательный крем для лица

Текст можно продублировать на языке субъекта РФ или английском, но русский язык должен доминировать и бросаться в глаза.

ВАЖНО
Состав на косметике допустимо указать на латыни, если ингредиенты представлены согласно международной номенклатуре косметических ингредиентов (INCI).

Требования к маркировке продовольственных товаров

Требования к маркировке продовольственных товаров регулирует ГОСТ 51074-2003. Согласно третьему разделу национального стандарта, на пищевой продукции обязательно указывают: 

Наименование. Оно должно быть конкретным, например «Джем вишнёвый». Если продукт обработан специальным образом или имеет особенность, нужно указать: «Паприка копчёная», «Ягоды сублимированные». 

Надписи «Выращенный без пестицидов», «Витаминизированный» размещают, если производитель может это подтвердить сертификатами. Фразы «Экологически чистый» на продукте не должно быть. 

Количество. Для жидкостей пишут объём в литрах или миллилитрах, для других продуктов — массу нетто в граммах или килограммах. Если продукт помещён в сироп или маринад, указывают общую массу и массу главного компонента. 

Состав. Список ингредиентов приводят в порядке уменьшения массовой доли. Если пельмени состоят из 50% говядины, 30% свинины и 20% курицы, говядину ставят на первое место, курицу — на третье. 

Обязательно добавляют информацию о пищевой ценности (КБЖУ), наличии ароматизаторов, ГМО и аллергенов: злаков, ракообразных, яиц, глютена, арахиса, сои.

Назначение. Для продуктов детского и диетического питания, а также БАДов указывают соответствующее назначение. 

Способ приготовления. Пишут на полуфабрикатах и концентратах, например «Разогреть в микроволновой печи», «Развести холодной водой в соотношении 3:1».

Условия хранения. Пример: «Беречь от влаги и солнечных лучей». 

Срок годности. Указывают в формате: 

  • когда исчисляется часами — «Годен в течение 72 часов»;
  • длится до трёх месяцев — «Годен до 10.09.2026»;
  • превышает три месяца — «Годен до 12.2026». 

Дополнительно указывают сведения: 

  • для яиц — категорию (С1);
  • рыбы — район промысла (навага дальневосточная);
  • круп, макарон — способ приготовления;
  • соли — помол (экстра);
  • алкоголя — долю этилового спирта. 
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Требования к маркировке непродовольственных товаров

Одежда 

Как маркировать одежду, прописано в ГОСТ 10581-91 и ТР ТС 017/2011 о безопасности продукции легпрома. Товарная бирка на изделии должна содержать: 

  • Название страны-изготовителя.
  • Наименование и адрес изготовителя.
  • Обозначение техстандарта, если вещь ему соответствует.
  • Название изделия по ГОСТ 17037 «Изделия швейные и трикотажные». Например: «Бомбер мужской». 
  • Артикул и модель, то есть конкретный цвет. 
  • Размер.
  • Информацию о сертификации. 
  • Состав в процентном соотношении. Например: «70% хлопок и 30% полиэстер». 

Дополнительно указывают дату производства и специфические параметры, которые потребителю нужно учитывать. Например, что шуба сделана из крашеного меха.  

Допускается добавить на бирку спецсимволы с рекомендациями по уходу за вещью из ГОСТ ISO 3758-2014. Эти же значки должны быть на контрольной ленте, которая вшивается в боковой или плечевой шов. 

Обувь

ТР ТС 017/2011 требует, чтобы маркировка на коробке с обувью включала следующую информацию: 

  • об изготовителе и продавце;
  • название, например: «Полуботинки женские»;
  • модель и (или) артикул;
  • размер;
  • цвет;
  • материал верха, подкладки, стельки и низа;
  • инструкцию по уходу, например: «Обработать влагозащитным спреем».

Можно добавить торговую марку, полноту обуви, дату производства. 

Электроника, бытовая техника 

По правилам Техрегламента ЕАЭС 048/2019 на электронике и бытовой технике размещают профильную информацию: 

  • Назначение. Например: «Пылесос предназначен для уборки пыли и грязи в бытовых условиях».
  • Потребительские характеристики и параметры.
  • Класс энергетической эффективности. К примеру, у разных стиральных машин есть классы энергопотребления A, B, A+, A++ и так далее.
  • Правила безопасного хранения, применения и уничтожения. Например, значок перечёркнутой урны означает, что смартфон нельзя выкидывать в бытовой мусор. 
  • Комплектность. 
  • Гарантийный срок. 

Когда нужен знак обращения ЕАС 

Знаком ЕАС маркируют продукцию, выпущенную в обращение в России, Казахстане, Армении, Беларуси и Киргизии. Знак подтверждает безопасность товара и соответствие техническим регламентам ЕАЭС. 

Маркировку наносят на продукцию, которая подлежит обязательной сертификации в государствах ЕАЭС. Такая продукция поименована в постановлении Правительства РФ от 23.12.2021 №2425 и отдельных техрегламентах. К примеру, знак наносят на продовольственные продукты, компьютеры, аккумуляторы, дезинфицирующие средства. 

Требования к маркировке парфюмерно-косметических товаров

Косметику маркируют согласно ГОСТ 28303-2017 и Техрегламенту ТС 009/2011, указав на товаре: 

  • Название и назначение. Например: «Увлажняющий гель для душа». Детская косметика должна включать слова «для детей», «детская», опционно — указание возраста. 
  • Название серии или линии при наличии. Например, «Антивозрастная». 
  • Данные производителя и организации, которая отвечает за товар в России.
  • Объём, штуки, массу.
  • Цвет или тон для декоративной косметики, краски и тоников для волос. 
  • Процент фтора для зубной пасты.
  • Срок годности. Можно нанести на тару фразу «Срок годности смотрите на…» (дне, шве тубы и так далее).
  • Меры предосторожности. Например: «Прекратить применение в случае аллергии».
  • Номер партии или особый код для идентификации партии. Он помогает отследить бракованную партию и убрать из оборота. 
  • Варианты применения продукции. К примеру: «Массирующими движениями нанести на кожу лица, смыть водой».
  • Список ингредиентов в порядке уменьшения массы. 
  • Соответствие техрегламенту. 

Для аэрозолей дополнительно пишут предупреждения: «Беречь от прямых солнечных лучей», «Беречь от детей», «Не распылять вблизи открытого огня», «Не нарушать целостность упаковки».

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Требования к маркировке импортного товара в России

Ключевое правило маркировки импортной продукции — информация для потребителей должна быть составлена на русском языке. Обычно импортёры клеят поверх оригинального текста стикер с русским переводом. 

Какие данные должны быть на русскоязычной этикетке: 

  • название и адрес зарубежного производителя;
  • название, адрес и контакты импортёра, а также организации, уполномоченной принимать претензии в РФ;
  • наименование товара;
  • состав;
  • срок годности;
  • условия хранения;
  • информация по профилю товара. Например, на косметике мера предосторожности: «Только для наружного применения».

Если изделие подлежит в России обязательной маркировке в «Честном ЗНАКЕ», импортёр обязан нанести коды Дата Матрикс. Это можно сделать: 

  • на зарубежном заводе — отправить коды изготовителю, а он распечатает и наклеит;
  • на зарубежном консолидированном складе — если привозите на один склад товары, купленные у разных поставщиков;
  • на таможенном складе в РФ (код процедуры ИМ-70) — если готовы получить разрешение на хранение. 

Чтобы внести товары в систему маркировки, импортёру нужна квалифицированная ЭП, профиль в «Честном ЗНАКЕ» и GTIN, полученный через Ассоциацию ГС1 РУС. 

Обязательная цифровая маркировка «Честный ЗНАК»

Чтобы исключить контрафакт и защитить участников товарооборота, государство разработало систему цифровой маркировки товаров «Честный ЗНАК». 

На сегодняшний день маркируют продукцию из семи обязательных категорий. Плюс проводятся эксперименты для разных товаров, например автозапчастей. Конкретные действующие и экспериментальные товарные группы перечислены на официальном сайте «Честного ЗНАКА»

Способ маркировки — нанесение цифровых меток Дата Матрикс, в которых закодирована информация о характеристиках товара и изготовителе. Код клеят на товарную этикетку так, чтобы он не перекрывал текст, либо на само изделие или упаковку, например обувную коробку. 

У каждого участника оборота свои обязанности по части маркировки: 

  1. Изготовитель заказывает коды маркировки, наносит и вводит в оборот через личный кабинет в «Честном ЗНАКЕ». Дальше он формирует УПД и пересылает оптовику через ЭДО.
  2. Оптовик производит приёмку, подписывает УПД в электронном документообороте. Коды переходят на его баланс. 
  3. Розница сканирует коды при приёмке, затем при реализации. Онлайн-касса закрепляет вывод продукта из оборота.

Каждый этап фиксируется в системе маркировки «Честный ЗНАК». Наличие электронного документооборота — обязательное условие для участников. По-другому не получится работать с маркированной продукцией. 

Экспертное мнение

При работе с маркированными товарами важно проверять не только сам код Data Matrix (Дата Матрикс), но и документы на поставку. Если код на упаковке не совпадает с кодом в УПД, товар нельзя сразу принимать и продавать. Сначала нужно сверить фактическую поставку с электронным документом и устранить расхождения. ЭДО помогает быстро обмениваться УПД и другими документами с контрагентами, а также хранить их в электронном виде.


В сервисе ЭДО от Точка Банка можно создавать, подписывать и отправлять документы онлайн, в том числе УПД. Сервис также поддерживает роуминг с другими операторами ЭДО.

Дарья ЖуковскаяДарья Жуковская
Дарья ЖуковскаяЭксперт ЭДО от Точка Банка

Нарушение требований маркировки товаров

НарушениеШтраф для должностнных лиц, ₽ Штраф для юрлиц, ₽Основание 
Продажа продукта без обязательной информации на этикетке3 000–4 00030 000–40 000Ст. 14.5 КоАП РФ
Неверная информация на упаковке о товаре 12 000–20 000100 000–500 000Ст. 14.7 КоАП РФ
Оборот продукции без Дата Матрикс5 000–10 000 с конфискацией 50 000–300 000 с конфискацией Ст. 15.12 КоАП РФ
Ошибки в разрешительной документации или в работе с «Честным ЗНАКОМ»1 000–10 00050 000–100 000Ст. 15.12.1 КоАП РФ

Как бизнесу проверить маркировку перед продажей товара

Шаг 1. Определите товарную категорию и соответствующие нормативные требования. К примеру, если это косметика, ориентируйтесь на ГОСТ 28303-2017 и Техрегламент ТС 009/2011

Шаг 2. Сверьте сведения на этикетке с указанными в нормативных актах. На товаре должна быть размещена вся обязательная потребительская информация.

Шаг 3. Проверьте код маркировки, документы и статусы в «Честном ЗНАКЕ». Коды должны числиться в вашем владении и иметь статус «В обороте».

Шаг 4. Убедитесь, что учётная система и сервис ЭДО настроены, касса подключена к ОФД и оснащена модулем ТС ПИоТ.

Вопросы по теме

Кто должен наносить маркировку на импортный товар — иностранный поставщик или российский импортёр?

Оригинальную маркировку наносит зарубежный производитель, а импортёр обязан обеспечить наличие маркировки на русском. Также импортёр отвечает за регистрацию товаров в «Честном ЗНАКЕ».

Нужно ли ИП регистрироваться в «Честном ЗНАКЕ», если он только продаёт маркированные товары?

Да, иначе законно работать не выйдет.

Нужно ли маркировать остатки товара, которые куплены до введения новых правил?

Остатки можно продавать без кодов на время переходного периода — коды уникальны для каждой категории. По истечении переходного периода необходимо нанести коды и отчитаться в «Честный ЗНАК». К примеру, остатки 4-й волны легпрома разрешалось продавать до 01.08.2026. После — только хранить и готовить к маркировке, которая должна завершиться до 01.12.2026.

Можно ли продавать товар, если код Data Matrix плохо считывается?

Нет, такой товар следует перемаркировать.

Чем штрихкод продавца отличается от кода маркировки «Честный ЗНАК»?

Штрихкод — это линейный код, который идентифицирует товар для внутреннего учёта и не гарантирует подлинность.


Дата Матрикс — это матричный код, который идентифицирует товар в национальной системе маркировки и защищает от подделки. 


Они основаны на разных технологиях и используются для разных задач. 

Кто отвечает за ошибку в маркировке при продаже через маркетплейс?

Обычно ответственность возложена на продавца: он должен обеспечить корректность всей маркировки.

Можно ли принимать товар от поставщика, если коды в УПД не совпадают с кодами на упаковке?

Если коды маркировки в УПД не совпадают с кодами на упаковке, принимать товар без проверки нельзя. Сначала нужно сверить фактически полученные товары с электронным документом. При расхождениях продавец должен исправить УПД или оформить корректирующие документы. Иначе у покупателя могут возникнуть проблемы с подтверждением легальности оборота товара и его дальнейшей реализацией.

Нужно ли маркировать товар, если он продаётся только оптом?

Если он попадает под обязательную маркировку в «Честном ЗНАКЕ», то нужно, независимо от вида торговли.

Что делать, если поставщик привёз товар без обязательной маркировки?

Такую поставку нельзя принимать. Верните её поставщику и составьте акт о расхождениях.

Можно ли самостоятельно перемаркировать повреждённый код?

Можно, если вы числитесь текущим владельцем в «Честном ЗНАКЕ». В противном случае перемаркировку делает ваш контрагент, у которого коды находятся в собственности.

Какие документы нужны, чтобы подтвердить законность маркированного товара?

Зависит от категории. Чаще всего требуется декларация о соответствии или сертификат соответствия, а для спортпита, БАДов, детских товаров — свидетельство о госрегистрации от Роспотребнадзора.  

Как понять, подпадает ли конкретный товар под обязательную маркировку?

Посмотрите, указаны ли его ТН ВЭД и ОКПД 2 в распоряжении Правительства РФ от 28.04.2018 №792-р или в постановлении о маркировке конкретной категории. Либо проверьте через сайт «Честного ЗНАКА».

Нужно ли менять маркировку при переупаковке товара?

Нужно, если при переупаковке вы помечаете товар своим брендом или меняете потребительские свойства. Например, меняете условия хранения из-за замены тары.

Что проверяют контролирующие органы при нарушениях маркировки?

Проверяющие — обычно это инспекторы Роспотребнадзора — смотрят:


— есть ли на товаре обязательные сведения;


— достоверны ли эти сведения, например на упаковке написано «С кусочками фруктов», а в составе фруктов нет;


— соответствие маркировки разрешительным документам;


— наличие обязательного знака ЕАС и кода Дата Матрикс. 

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Требования к маркировке товара в России — Точка Банк