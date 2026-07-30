ТОП-10 ошибок начинающих ИП в 2026 году

Нулевая ошибка. Вообще не регистрироваться

Многие начинают с подработки: продают изделия ручной работы, берут заказы на ремонт или ведут соцсети клиентам, а деньги принимают на личную карту. Пока доход разовый — вопросов нет, но регулярная деятельность ради прибыли требует статуса: самозанятого, ИП или ООО.

Налоговая выявляет такие случаи по жалобам клиентов, объявлениям в соцсетях и регулярным поступлениям на карту. Последствия: доначисление налогов за весь период, пени, штраф за неуплату и отдельный штраф за ведение деятельности без регистрации.

Начать проще всего с самозанятости: статус оформляется за несколько минут в приложении «Мой налог», отчётности нет, страховые взносы платить не нужно. Применять НПД может как обычное физлицо, так и ИП — условия одинаковые: те же ставки, отсутствие отчётности и фиксированных взносов.

Разница проявляется, когда бизнес перерастает режим. Если доход превысит лимит НПД в 2,4 млн ₽, понадобятся сотрудники или появится направление, которое на самозанятости вести нельзя, ИП просто переходит на другой режим — УСН, патент или иной — и продолжает работать.

Физлицу в той же ситуации придётся сначала зарегистрировать ИП, а до этого момента доходы будут облагаться НДФЛ по ставке 13% и выше.

Ошибка 1. Выбрать неподходящую систему налогообложения (СНО)

В России ИП могут выбирать из шести режимов: ОСНО, УСН, АУСН, ПСН, НПД и ЕСХН. Если вовремя не выбрать подходящий режим или превысить его лимиты, можно оказаться на ОСНО и столкнуться с платежами по НДФЛ, декларацией по НДС, отчётностью, доначислением налогов и пенями.

Комментарий эксперта Систему налогообложения выбирают не по тому, что удобнее на старте, а исходя из цифр: нужно взять планируемую выручку, долю подтверждённых расходов, число сотрудников и посчитать налоговую нагрузку минимум по двум‑трём подходящим режимам.



Если сомневаетесь в выборе системы налогообложения,

Второй момент — сроки. Уведомление о переходе на УСН подаётся вместе с документами на регистрацию или в течение 30 дней после неё. Пропустили — до конца года остаётесь на ОСНО со всей её отчётностью, и исправить это задним числом не получится.Если сомневаетесь в выборе системы налогообложения, обращайтесь за бесплатной консультацией в Точка Банк . С нашей помощью открылись уже более 450 000 бизнесов. Алина Мусина Эксперт по регистрации бизнеса в Точка Банке

Ошибка 2. Не уменьшать налог на страховые взносы

ИП на УСН «Доходы» и ПСН вправе снизить налог на фиксированный взнос за себя в размере 57 390 ₽ за 2026 год, а также на дополнительный взнос 1% с дохода свыше 300 000 ₽.

Без работников налог можно уменьшить до нуля, с работниками — не более чем на 50%, учитывая также уплаченные взносы за сотрудников.

Фиксированные взносы за себя можно учесть до их фактической уплаты, но перечислить их всё равно нужно в установленный срок — не позднее 28 декабря.

На УСН «Доходы минус расходы» другая схема — страховые взносы включаются в расходы.

Ошибка 3. Думать, что при нулевом доходе страховые взносы платить не нужно

Пока человек зарегистрирован как ИП, он должен платить фиксированные страховые взносы даже без дохода — в 2026 году это 57 390 ₽ за год. Исключение — работа на АУСН и НПД, там такие взносы не платят.

Освобождение также возможно в отдельных случаях, например во время ухода за ребёнком до полутора лет, если ИП не ведёт деятельность.

Комментарий эксперта Приостановить статус ИП нельзя. Либо вы предприниматель и платите фиксированные взносы на всех режимах, кроме НПД и АУСН, либо снялись с учёта — третьего варианта нет. Алина Мусина Эксперт по регистрации бизнеса в Точка Банке

Ошибка 4. Забывать про дополнительный страховой взнос 1% с дохода свыше 300 000 ₽

При доходе ИП свыше 300 000 ₽ за год к фиксированным взносам добавляется ещё 1% от суммы превышения. ИП на АУСН и НПД этот взнос за себя не платят.

Нужно правильно определить базу для расчёта дохода в рамках своего налогового режима, затем вычесть из неё 300 000 ₽, а остаток умножить на 1%. При совмещении режимов, например УСН и ПСН, доходы по ним складывают. Сумма ограничена: больше 321 818 ₽ за 2026 год платить не придётся, каким бы высоким не был доход.

Уплатить нужно не позднее 1 июля за предыдущий год. За просрочку налоговая начислит пени за каждый день. Если ИП занизил доход и недоплатил взнос, добавится штраф: 20% от неуплаченной суммы, а при умышленном занижении — 40% (ст. 122 НК РФ).

При длительной задолженности налоговая спишет деньги с расчётного счёта и может заблокировать операции.

Ошибка 5. Не использовать доступные налоговые льготы

В регионах для отдельных видов деятельности могут действовать пониженные ставки УСН вместо стандартных 6 и 15% — на объекте «Доходы» ставку снижают до 1%, на «Доходы минус расходы» — до 5%.

А для впервые зарегистрированных ИП на УСН или ПСН может действовать ставка 0% в течение двух налоговых периодов — то есть двух календарных лет с момента регистрации. При этом налоговые каникулы не освобождают от страховых взносов, НДС и других обязательных платежей.

С 2026 года льготы по УСН предоставляются только для видов деятельности из перечня Правительства и при соблюдении региональных условий.

Комментарий эксперта Право на льготу зависит от вида деятельности, поэтому основной ОКВЭД должен попадать в региональный перечень — и перечни регулярно пересматривают, так что проверять нужно редакцию закона на текущий год.



Проверить льготы можно на сайте ФНС — выберите УСН или ПСН и свой регион. Блок «Особенности регионального законодательства» с реквизитами местного закона и ставками находится внизу страницы. Алина Мусина Эксперт по регистрации бизнеса в Точка Банке

Ошибка 6. Подменять трудовые отношения самозанятостью

Штатный сотрудник обходится дороже: НДФЛ, страховые взносы, отпускные, больничные, кадровые документы. Поэтому ИП может решить сотрудничать только с самозанятыми — даже тогда, когда по факту нужен работник в штат.

Если самозанятый работает по графику, выполняет постоянную трудовую функцию и подчиняется внутренним правилам, договор могут признать трудовым с даты фактического начала работы.

Тогда предпринимателю придётся оформить сотрудника, компенсировать неиспользованный отпуск и больничные, а также уплатить НДФЛ, страховые взносы и штрафы. Также работодателя могут включить в реестр недобросовестных работодателей.

Ошибка 7. Принимать оплату на личную карту и превышать лимит расчётов наличными

Регулярные переводы от клиентов могут вызвать вопросы банка, запрос документов и ограничения по 115-ФЗ. Также сложнее будет отделить личные переводы от доходов бизнеса, что может негативно повлиять на налоговый учёт. Поэтому лучше сразу завести отдельный счёт для бизнеса — расчётный счёт.

Кроме того, при расчётах наличными с ИП и компаниями действует лимит 100 000 ₽ по одному договору. За превышение ИП могут оштрафовать на 4 000–5 000 ₽, организацию — на 40 000–50 000 ₽ (ч. 1 ст. 15.1 КоАП РФ).

Ошибка 8. Не устанавливать онлайн-кассу

По 54-ФЗ онлайн-кассу обязаны применять ИП и организации, если они принимают оплату от физлиц наличными, картой, через СБП или QR-код. Исключений мало — например ИП на НПД и при некоторых видах деятельности на ПСН могут не использовать ККТ.

За работу без кассы ИП могут оштрафовать на 25–50% суммы расчёта, но не менее 10 000 ₽, организацию — на 75–100%, но не менее 30 000 ₽ (ч. 2 ст. 14.5 КоАП РФ). При повторном нарушении деятельность могут приостановить на срок до 90 суток.

Ошибка 9. Не использовать гранты и другие меры государственной поддержки

Многие предприниматели не знают о доступных программах, поэтому вкладывают собственные деньги или берут обычные кредиты на менее выгодных условиях.

Бизнесу могут быть доступны гранты, субсидии, льготные кредиты, микрозаймы, поручительства, налоговые льготы, бесплатные консультации и обучение.

Проверить подходящие программы можно на МСП.РФ и в центре «Мой бизнес».

Ошибка 10. Не вести учёт доходов и расходов (КУДиР) и не сохранять подтверждающие документы

Некоторые предприниматели не ведут КУДиР, особенно на УСН «Доходы». В результате можно неправильно рассчитать налог, пропустить превышение лимитов и потерять право на применение спецрежима.

На УСН «Доходы минус расходы» уменьшить налог можно только на подтверждённые и экономически обоснованные затраты. Без чеков, актов, накладных и других документов налоговая не учтёт расходы и доначислит налог, пени и штраф.