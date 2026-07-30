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ТОП-10 ошибок начинающих ИП в 2026 году

Ошибки в налогах и расчётах могут обернуться для ИП доначислениями, пенями, штрафами, блокировкой операций и потерей права на спецрежим. 


Вместе с Алиной Мусиной, экспертом по регистрации бизнеса, разберём 10 ошибок начинающих предпринимателей. А начнём с нулевой — той, что случается ещё до регистрации ИП.

30.07.2026
155
155

Оглавление

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Нулевая ошибка. Вообще не регистрироваться

Многие начинают с подработки: продают изделия ручной работы, берут заказы на ремонт или ведут соцсети клиентам, а деньги принимают на личную карту. Пока доход разовый — вопросов нет, но регулярная деятельность ради прибыли требует статуса: самозанятого, ИП или ООО.

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Налоговая выявляет такие случаи по жалобам клиентов, объявлениям в соцсетях и регулярным поступлениям на карту. Последствия: доначисление налогов за весь период, пени, штраф за неуплату и отдельный штраф за ведение деятельности без регистрации.

Начать проще всего с самозанятости: статус оформляется за несколько минут в приложении «Мой налог», отчётности нет, страховые взносы платить не нужно. Применять НПД может как обычное физлицо, так и ИП — условия одинаковые: те же ставки, отсутствие отчётности и фиксированных взносов.

Разница проявляется, когда бизнес перерастает режим. Если доход превысит лимит НПД в 2,4 млн ₽, понадобятся сотрудники или появится направление, которое на самозанятости вести нельзя, ИП просто переходит на другой режим — УСН, патент или иной — и продолжает работать. 

Физлицу в той же ситуации придётся сначала зарегистрировать ИП, а до этого момента доходы будут облагаться НДФЛ по ставке 13% и выше.

Всё о налогах и видах деятельности самозанятых граждан

Как открыть ИП: пошаговая инструкция

Деятельность ИП без регистрации

Ошибка 1. Выбрать неподходящую систему налогообложения (СНО)

В России ИП могут выбирать из шести режимов: ОСНО, УСН, АУСН, ПСН, НПД и ЕСХН. Если вовремя не выбрать подходящий режим или превысить его лимиты, можно оказаться на ОСНО и столкнуться с платежами по НДФЛ, декларацией по НДС, отчётностью, доначислением налогов и пенями.

Какую систему налогообложения выбрать

Комментарий эксперта

Систему налогообложения выбирают не по тому, что удобнее на старте, а исходя из цифр: нужно взять планируемую выручку, долю подтверждённых расходов, число сотрудников и посчитать налоговую нагрузку минимум по двум‑трём подходящим режимам.


Второй момент — сроки. Уведомление о переходе на УСН подаётся вместе с документами на регистрацию или в течение 30 дней после неё. Пропустили — до конца года остаётесь на ОСНО со всей её отчётностью, и исправить это задним числом не получится.
Если сомневаетесь в выборе системы налогообложения, обращайтесь за бесплатной консультацией в Точка Банк. С нашей помощью открылись уже более 450 000 бизнесов.

Алина МусинаАлина Мусина
Алина МусинаЭксперт по регистрации бизнеса в Точка Банке

Ошибка 2. Не уменьшать налог на страховые взносы

ИП на УСН «Доходы» и ПСН вправе снизить налог на фиксированный взнос за себя в размере 57 390 ₽ за 2026 год, а также на дополнительный взнос 1% с дохода свыше 300 000 ₽.

Без работников налог можно уменьшить до нуля, с работниками — не более чем на 50%, учитывая также уплаченные взносы за сотрудников. 

Фиксированные взносы за себя можно учесть до их фактической уплаты, но перечислить их всё равно нужно в установленный срок — не позднее 28 декабря.

На УСН «Доходы минус расходы» другая схема — страховые взносы включаются в расходы.

Уменьшение налога на УСН на страховые взносы

Уменьшение патента на страховые взносы

Ошибка 3. Думать, что при нулевом доходе страховые взносы платить не нужно

Пока человек зарегистрирован как ИП, он должен платить фиксированные страховые взносы даже без дохода — в 2026 году это 57 390 ₽ за год. Исключение — работа на АУСН и НПД, там такие взносы не платят.

Освобождение также возможно в отдельных случаях, например во время ухода за ребёнком до полутора лет, если ИП не ведёт деятельность. 

Страховые взносы ИП: сколько и как платить

Комментарий эксперта

Приостановить статус ИП нельзя. Либо вы предприниматель и платите фиксированные взносы на всех режимах, кроме НПД и АУСН, либо снялись с учёта — третьего варианта нет.

Алина МусинаАлина Мусина
Алина МусинаЭксперт по регистрации бизнеса в Точка Банке

Ошибка 4. Забывать про дополнительный страховой взнос 1% с дохода свыше 300 000 ₽

При доходе ИП свыше 300 000 ₽ за год к фиксированным взносам добавляется ещё 1% от суммы превышения. ИП на АУСН и НПД этот взнос за себя не платят.

Нужно правильно определить базу для расчёта дохода в рамках своего налогового режима, затем вычесть из неё 300 000 ₽, а остаток умножить на 1%. При совмещении режимов, например УСН и ПСН, доходы по ним складывают. Сумма ограничена: больше 321 818 ₽ за 2026 год платить не придётся, каким бы высоким не был доход.

Уплатить нужно не позднее 1 июля за предыдущий год. За просрочку налоговая начислит пени за каждый день. Если ИП занизил доход и недоплатил взнос, добавится штраф: 20% от неуплаченной суммы, а при умышленном занижении — 40% (ст. 122 НК РФ).

При длительной задолженности налоговая спишет деньги с расчётного счёта и может заблокировать операции.

Как рассчитать страховые взносы

Ошибка 5. Не использовать доступные налоговые льготы

В регионах для отдельных видов деятельности могут действовать пониженные ставки УСН вместо стандартных 6 и 15% — на объекте «Доходы» ставку снижают до 1%, на «Доходы минус расходы» — до 5%.

А для впервые зарегистрированных ИП на УСН или ПСН может действовать ставка 0% в течение двух налоговых периодов — то есть двух календарных лет с момента регистрации. При этом налоговые каникулы не освобождают от страховых взносов, НДС и других обязательных платежей.

С 2026 года льготы по УСН предоставляются только для видов деятельности из перечня Правительства и при соблюдении региональных условий.

Пониженные ставки УСН в 2026 году: перечень ОКВЭД

Комментарий эксперта

Право на льготу зависит от вида деятельности, поэтому основной ОКВЭД должен попадать в региональный перечень — и перечни регулярно пересматривают, так что проверять нужно редакцию закона на текущий год.


Проверить льготы можно на сайте ФНС — выберите УСН или ПСН и свой регион. Блок «Особенности регионального законодательства» с реквизитами местного закона и ставками находится внизу страницы.

Алина МусинаАлина Мусина
Алина МусинаЭксперт по регистрации бизнеса в Точка Банке

Ошибка 6. Подменять трудовые отношения самозанятостью

Штатный сотрудник обходится дороже: НДФЛ, страховые взносы, отпускные, больничные, кадровые документы. Поэтому ИП может решить сотрудничать только с самозанятыми — даже тогда, когда по факту нужен работник в штат.

Если самозанятый работает по графику, выполняет постоянную трудовую функцию и подчиняется внутренним правилам, договор могут признать трудовым с даты фактического начала работы.

Тогда предпринимателю придётся оформить сотрудника, компенсировать неиспользованный отпуск и больничные, а также уплатить НДФЛ, страховые взносы и штрафы. Также работодателя могут включить в реестр недобросовестных работодателей.

Ошибка 7. Принимать оплату на личную карту и превышать лимит расчётов наличными

Регулярные переводы от клиентов могут вызвать вопросы банка, запрос документов и ограничения по 115-ФЗ. Также сложнее будет отделить личные переводы от доходов бизнеса, что может негативно повлиять на налоговый учёт. Поэтому лучше сразу завести отдельный счёт для бизнеса — расчётный счёт.

Кроме того, при расчётах наличными с ИП и компаниями действует лимит 100 000 ₽ по одному договору. За превышение ИП могут оштрафовать на 4 000–5 000 ₽, организацию — на 40 000–50 000 ₽ (ч. 1 ст. 15.1 КоАП РФ).

115-ФЗ простыми словами: всё, что нужно знать бизнесу

Как снять блокировку расчётного счёта ИП и ООО

Ошибка 8. Не устанавливать онлайн-кассу

По 54-ФЗ онлайн-кассу обязаны применять ИП и организации, если они принимают оплату от физлиц наличными, картой, через СБП или QR-код. Исключений мало — например ИП на НПД и при некоторых видах деятельности на ПСН могут не использовать ККТ.

За работу без кассы ИП могут оштрафовать на 25–50% суммы расчёта, но не менее 10 000 ₽, организацию — на 75–100%, но не менее 30 000 ₽ (ч. 2 ст. 14.5 КоАП РФ). При повторном нарушении деятельность могут приостановить на срок до 90 суток. 

Онлайн-касса: что это такое и как с ней работать

Непробитый чек и другие нарушения по онлайн-кассам, за которые штрафуют

Ошибка 9. Не использовать гранты и другие меры государственной поддержки

Многие предприниматели не знают о доступных программах, поэтому вкладывают собственные деньги или берут обычные кредиты на менее выгодных условиях.

Бизнесу могут быть доступны гранты, субсидии, льготные кредиты, микрозаймы, поручительства, налоговые льготы, бесплатные консультации и обучение.

Проверить подходящие программы можно на МСП.РФ и в центре «Мой бизнес». 

Какие существуют гранты и как получить грант на развитие бизнеса

Ошибка 10. Не вести учёт доходов и расходов (КУДиР) и не сохранять подтверждающие документы

Некоторые предприниматели не ведут КУДиР, особенно на УСН «Доходы». В результате можно неправильно рассчитать налог, пропустить превышение лимитов и потерять право на применение спецрежима. 

На УСН «Доходы минус расходы» уменьшить налог можно только на подтверждённые и экономически обоснованные затраты. Без чеков, актов, накладных и других документов налоговая не учтёт расходы и доначислит налог, пени и штраф.

Освобождены от ведения КУДиР только ИП на НПД и АУСН.

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ТОП-10 ошибок ИП в 2026 году: как избежать штрафов — Точка Банк