Деятельность ИП без регистрации

Признаки предпринимательства
По Гражданскому кодексу предпринимательство — это самостоятельная деятельность на свой риск, цель которой — систематически получать прибыль от использования имущества, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг.
Чтобы заработок признали предпринимательской деятельностью, он должен отвечать трём критериям.
1. Самостоятельность. Предприниматель сам решает, как и где зарабатывать: самостоятельно ищет клиентов, договаривается с ними, составляет график работы и прочее. При этом бизнесмен берёт на себя все риски от деятельности: репутационные, операционные, финансовые, правовые, налоговые.
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2. Систематическая деятельность. То есть действия, направленные на получение прибыли, носят постоянный, а не разовый характер.
3. Получение прибыли. Деятельность изначально должна быть направлена на извлечение дохода, превышающего затраты. Поэтому неважно, продаёте вы товары или оказываете услуги, — важно, что вы за это получаете деньги или планируете их получать.
Чтобы считаться предпринимателем, необязательно уже что-то продать: достаточно действовать с расчётом на прибыль. А вести такую деятельность без постановки на учёт в ФНС нельзя.
Самозанятость подойдёт, если доход не больше 2,4 млн ₽ в год и вы работаете без сотрудников. ИП — если планируете нанимать людей, зарабатывать больше 2,4 млн ₽ в год, наращивать оборот или работать с корпоративными клиентами.
Ответственность за незаконное предпринимательство в 2026 году
За ведение бизнеса без регистрации предусмотрена административная, налоговая и уголовная ответственность.
Административная ответственность
- Работа без регистрации ИП или юрлица — штраф от 500 до 2 000 ₽.
- Работа без лицензии, когда она обязательна, — штраф от 2 000 до 2 500 ₽ с возможной конфискацией продукции.
Налоговая ответственность
ФНС вправе оштрафовать бизнесмена по своим основаниям — даже если за тот же проступок уже назначены административные или уголовные санкции. Налоговые штрафы применяются параллельно.
|Нарушение
|Основание
|Размер штрафа
|Нарушение срока постановки на учёт
|П. 1 ст. 116 НК РФ
|10 000 ₽
|Ведение деятельности без постановки на учёт
|П. 2 ст. 116 НК РФ
|10% от доходов, полученных за период работы без регистрации, но не менее 40 000 ₽
|Неуплата или неполная уплата налогов и страховых взносов
|Ст. 122 НК РФ
|20% от неуплаченной суммы, при умысле — 40%
|Непредставление налоговой декларации
|Ст. 119 НК РФ
|5% от суммы налога за каждый полный или неполный месяц просрочки, но не более 30% и не менее 1 000 ₽
К этим штрафам добавляются пени за каждый день просрочки. Рассчитать точную сумму можно с помощью калькулятора пеней от Точка Банк.
Уголовная ответственность
По статье 171 УК РФ ответственность наступает, когда есть состав преступления и деятельность причинила крупный ущерб гражданам, организациям или государству — свыше 3,5 млн ₽.
Наказание по части 1 статьи 171 УК РФ:
- Штраф до 300 000 ₽ или в размере дохода за период до двух лет.
- Обязательные работы до 480 часов.
- Арест до шести месяцев.
Если преступление совершено организованной группой, наказание будет по части 2 статьи 171 УК РФ:
- Штраф от 100 000 до 500 000 ₽ или в размере дохода за период от года до трёх лет.
- Принудительные работы до пяти лет.
- Лишение свободы до пяти лет со штрафом до 80 000 ₽ (либо в размере дохода за период до полугода, либо без штрафа).
Кто и как ищет нелегальных предпринимателей
Незарегистрированную деятельность выявляют сразу несколько ведомств — какое именно, зависит от характера нарушения.
Налоговая служба (ФНС) — главный контролёр. Она ищет признаки систематичности:
- Проводит анализ банковских операций и обращает внимание на регулярные поступления от разных отправителей — особенно с назначением платежа «за услуги» или «за товар».
- Мониторит систематические объявления и рекламу: соцсети, маркетплейсы, площадки услуг и бесплатных объявлений.
- Проводит контрольные закупки, иногда вместе с полицией, — выступает покупателем, чтобы зафиксировать продажу или оказание услуги.
- Работает с жалобами и обращениями граждан (клиентов, конкурентов, бывших партнёров).
МВД (полиция) проверяет признаки незаконного предпринимательства — чаще всего по жалобам граждан, а также если есть основания для уголовной ответственности по статье 171 УК РФ или нарушение выявлено в ходе оперативно-розыскных мероприятий.
Прокуратура проводит общий надзор и инициирует проверки по обращениям граждан.
Банки по Федеральному закону №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» обязаны сообщать о подозрительных операциях по счетам физлиц в Росфинмониторинг.
Роспотребнадзор проводит проверки, если деятельность нарушает права потребителей.
Муниципальные органы и местная администрация могут проверять стихийную и нестационарную торговлю в общественных местах, после чего передают информацию в ФНС и полицию.
Спорные ситуации: предприниматель или нет?
Отличить подработку от бизнеса бывает непросто. Примеры, которые кажутся обычной подработкой:
- Студент готовит школьников к ЕГЭ.
- Дизайнер берёт частные заказы после основной работы.
- Женщина продаёт домашние цветы через доски объявлений.
- Мужчина сдаёт квартиру, доставшуюся в наследство.
Кажется, что это не бизнес: люди всё делают сами, никого не нанимают, рекламу не дают. Но закон смотрит на то, отвечает ли их деятельность основным критериям предпринимательства: самостоятельность, систематичность и цель получить доход. А значит, любой из этих примеров может считаться предпринимательством.
Закон не устанавливает точное количество сделок, после которого деятельность становится предпринимательской. Этот критерий носит оценочный характер: каждую ситуацию рассматривают индивидуально, с учётом всех обстоятельств.
Чтобы не рисковать штрафами, в таких случаях достаточно оформить самозанятость или зарегистрировать ИП.
Самозанятость или ИП: что выбрать
Важно не путать два понятия. Самозанятость — это не отдельный статус, а налоговый режим НПД (налог на профессиональный доход). Применять его может как обычное физлицо, так и ИП. А вот ИП — это уже официальный статус предпринимателя, и он может работать либо на том же НПД, либо на других режимах — УСН, АУСН, ПСН, ЕСХН и ОСНО.
Отсюда три рабочих сценария:
- Физлицо на НПД — самый простой путь для фриланса и подработок. Регистрация за пару минут в приложении «Мой налог», без отчётности и обязательных взносов, ставки налога 4% с доходов от физлиц и 6% — от компаний и ИП. Но есть ограничения: доход до 2,4 млн ₽ в год, нельзя нанимать сотрудников и доступны не все виды деятельности.
- ИП на НПД — те же простые правила и лимиты, что и для самозанятых физлиц, но со статусом предпринимателя. Подходит, когда статус ИП нужен для работы с заказчиками, но обороты пока укладываются в лимит — 2,4 млн ₽ в год. Даёт доступ к расчётному счёту для бизнеса.
- ИП на другом режиме (УСН, АУСН, патент и другие) — если доход выше 2,4 млн ₽, нужны сотрудники или вид деятельности не подходит для НПД. Свободы больше, но на большинстве режимов появляется отчётность.
|Параметр
|Самозанятость (НПД) — физлицо или ИП
|ИП на УСН, патенте и других режимах
|Максимальный доход в год
|2,4 млн ₽
|Больше, но потолок зависит от режима
|Наёмные сотрудники
|Нанимать нельзя
|Нанимать можно
|Налог
|4% с оплат от физлиц, 6% от компаний и ИП
|Зависит от режима (например, 6 и 15% на УСН)
|Страховые взносы
|Не обязательны
|Фиксированные — 57 390 ₽ в 2026 году плюс 1% с дохода свыше 300 000 ₽. Исключение — режим АУСН
|Отчётность
|Не нужна
|Зависит от налогового режима (например на УСН нужно сдавать декларацию)
Многие компании не рискуют сотрудничать с самозанятыми: налоговая может переквалифицировать такие отношения в трудовые и доначислить налоги и взносы. ИП для юрлиц — привычный и безопасный партнёр. Поэтому даже для старта имеет смысл зарегистрировать ИП на НПД, а не просто оформиться как самозанятое физлицо.
Как легализовать бизнес
Всё зависит от того, что вы выбрали на предыдущем шаге: самозанятость, ИП на НПД или ИП на другом режиме.
Если выбрали самозанятость (НПД) — всё просто. Зарегистрироваться можно в приложении «Мой налог», через личный кабинет на сайте ФНС или на Госуслугах. Дальше после каждой оплаты формируете чек в приложении «Мой налог», а налог оно посчитает само.
ИП на НПД — сначала оформляете НПД как физлицо, а затем регистрируете ИП с сохранением этого режима. Точка Банк — уполномоченный ФНС банк, поэтому оформить оба шага можно через нас: поможем и с НПД, и с регистрацией ИП.
Если выбрали ИП на другом режиме — порядок такой:
- Подберите коды ОКВЭД. Укажите основной вид деятельности и, если нужно, дополнительные. Например, для репетитора подойдёт код 85.41 «Образование дополнительное детей и взрослых».
- Заполните заявление по форме Р21001 и подайте в ФНС. Способов много: лично в инспекции, через МФЦ, у нотариуса, на сайте ФНС, в Госуслугах, через сервис «Старт бизнеса онлайн» или через Точка Банк — поможем не ошибиться при подаче. При электронной подаче пошлины нет, при подаче лично в инспекцию — 800 ₽.
- Дождитесь регистрации. Она занимает три рабочих дня по закону, но с учётом подачи и получения документов на практике выходит до пяти дней. Если всё в порядке, вы получите лист записи ЕГРИП и выписку из Единого государственного реестра налогоплательщиков (ЕГРН).
- Откройте расчётный счёт. После получения листа записи ЕГРИП откройте счёт для бизнеса — в Точка Банке это можно сделать бесплатно.
Какие услуги можно оказывать на самозанятости
Федеральный закон №422-ФЗ не содержит перечня разрешённых занятий для самозанятых. Действует общий принцип: разрешено всё, что прямо не запрещено для этого режима.
|Сфера
|Примеры
|IT и цифровые услуги
|Разработка, веб-дизайн, вёрстка, настройка рекламных кампаний, техническая поддержка
|Бьюти-сфера
|Маникюр, парикмахерские услуги, услуги стилиста
|Образование и спорт
|Репетиторство, вебинары, персональные тренировки, консультации
|Ремонт и строительство
|Работа сантехника, электрика, отделочника, дизайн интерьеров
|Автоуслуги и логистика
|Перевозки, автомойка, мелкий ремонт авто
|Медиа и контент
|Фото- и видеосъёмка, копирайтинг, SMM-менеджмент, видеомонтаж
|Юриспруденция и бухгалтерия
|Юридические консультации (кроме адвокатских услуг), бухгалтерское сопровождение, налоговый консалтинг
|Быт и забота о доме
|Клининг, услуги няни, сиделки, помощника по хозяйству
|Продажа товаров собственного производства
|Торты на заказ, украшения ручной работы, изделия народных промыслов
|Сдача жилой недвижимости
|Аренда квартир, комнат, домов
|Организация мероприятий
|Услуги ведущего, аниматора, музыканта, экскурсовода