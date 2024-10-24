Деятельность ИП без регистрации

Коротко — Бизнес без регистрации ИП грозит не только штрафом, но и доначислением налогов и пеней. А в некоторых случаях и уголовной ответственностью. — Если вы уже ведёте предпринимательскую деятельность регулярно, необходимо оформить самозанятость или зарегистрироваться в качестве ИП. Так вы сможете избежать лишних трат, проверок со стороны налоговой и других органов, а также взыскания штрафов.

— Разовая продажа или выполнение услуги не будет считаться бизнесом. Но если вы работаете самостоятельно, на свой риск и систематически ради получения прибыли, это уже отвечает критериям предпринимательства.

Признаки предпринимательства

По Гражданскому кодексу предпринимательство — это самостоятельная деятельность на свой риск, цель которой — систематически получать прибыль от использования имущества, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг.

Чтобы заработок признали предпринимательской деятельностью, он должен отвечать трём критериям.

1. Самостоятельность. Предприниматель сам решает, как и где зарабатывать: самостоятельно ищет клиентов, договаривается с ними, составляет график работы и прочее. При этом бизнесмен берёт на себя все риски от деятельности: репутационные, операционные, финансовые, правовые, налоговые.

ПРИМЕР Маша работает в швейном ателье. Её руководитель приводит клиентов и говорит, что нужно для них сшить. Маша занимается трудовой деятельностью, то есть трудится в чьих‑то интересах. Маша — работник. Катя сама ищет клиентов, обсуждает с ними проекты, нанимает сотрудников, принимает оплату. Катя — предприниматель.



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2. Систематическая деятельность. То есть действия, направленные на получение прибыли, носят постоянный, а не разовый характер.

ПРИМЕР Нина один раз связала носки для своей знакомой и получила за это деньги. Это разовая акция, поэтому — не предпринимательство. А вот если она будет вязать на продажу по паре носков каждый день — это уже бизнес.

3. Получение прибыли. Деятельность изначально должна быть направлена на извлечение дохода, превышающего затраты. Поэтому неважно, продаёте вы товары или оказываете услуги, — важно, что вы за это получаете деньги или планируете их получать.

Чтобы считаться предпринимателем, необязательно уже что-то продать: достаточно действовать с расчётом на прибыль. А вести такую деятельность без постановки на учёт в ФНС нельзя.

Самозанятость подойдёт, если доход не больше 2,4 млн ₽ в год и вы работаете без сотрудников. ИП — если планируете нанимать людей, зарабатывать больше 2,4 млн ₽ в год, наращивать оборот или работать с корпоративными клиентами.

Ответственность за незаконное предпринимательство в 2026 году

За ведение бизнеса без регистрации предусмотрена административная, налоговая и уголовная ответственность.

Административная ответственность

Работа без регистрации ИП или юрлица — штраф от 500 до 2 000 ₽.

Работа без лицензии, когда она обязательна, — штраф от 2 000 до 2 500 ₽ с возможной конфискацией продукции.

Налоговая ответственность

ФНС вправе оштрафовать бизнесмена по своим основаниям — даже если за тот же проступок уже назначены административные или уголовные санкции. Налоговые штрафы применяются параллельно.

Нарушение Основание Размер штрафа Нарушение срока постановки на учёт П. 1 ст. 116 НК РФ 10 000 ₽ Ведение деятельности без постановки на учёт П. 2 ст. 116 НК РФ 10% от доходов, полученных за период работы без регистрации, но не менее 40 000 ₽ Неуплата или неполная уплата налогов и страховых взносов Ст. 122 НК РФ 20% от неуплаченной суммы, при умысле — 40% Непредставление налоговой декларации Ст. 119 НК РФ 5% от суммы налога за каждый полный или неполный месяц просрочки, но не более 30% и не менее 1 000 ₽

К этим штрафам добавляются пени за каждый день просрочки. Рассчитать точную сумму можно с помощью калькулятора пеней от Точка Банк.

Уголовная ответственность

По статье 171 УК РФ ответственность наступает, когда есть состав преступления и деятельность причинила крупный ущерб гражданам, организациям или государству — свыше 3,5 млн ₽.

Наказание по части 1 статьи 171 УК РФ:

Штраф до 300 000 ₽ или в размере дохода за период до двух лет.

Обязательные работы до 480 часов.

Арест до шести месяцев.

Если преступление совершено организованной группой, наказание будет по части 2 статьи 171 УК РФ:

Штраф от 100 000 до 500 000 ₽ или в размере дохода за период от года до трёх лет.

Принудительные работы до пяти лет.

Лишение свободы до пяти лет со штрафом до 80 000 ₽ (либо в размере дохода за период до полугода, либо без штрафа).

Кто и как ищет нелегальных предпринимателей

Незарегистрированную деятельность выявляют сразу несколько ведомств — какое именно, зависит от характера нарушения.

Налоговая служба (ФНС) — главный контролёр. Она ищет признаки систематичности:

Проводит анализ банковских операций и обращает внимание на регулярные поступления от разных отправителей — особенно с назначением платежа «за услуги» или «за товар».

Мониторит систематические объявления и рекламу: соцсети, маркетплейсы, площадки услуг и бесплатных объявлений.

Проводит контрольные закупки, иногда вместе с полицией, — выступает покупателем, чтобы зафиксировать продажу или оказание услуги.

Работает с жалобами и обращениями граждан (клиентов, конкурентов, бывших партнёров).

МВД (полиция) проверяет признаки незаконного предпринимательства — чаще всего по жалобам граждан, а также если есть основания для уголовной ответственности по статье 171 УК РФ или нарушение выявлено в ходе оперативно-розыскных мероприятий.

Прокуратура проводит общий надзор и инициирует проверки по обращениям граждан.

Банки по Федеральному закону №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» обязаны сообщать о подозрительных операциях по счетам физлиц в Росфинмониторинг.

Роспотребнадзор проводит проверки, если деятельность нарушает права потребителей.

Муниципальные органы и местная администрация могут проверять стихийную и нестационарную торговлю в общественных местах, после чего передают информацию в ФНС и полицию.

Комментарий юриста Даже убыточный бизнес не освобождает от ответственности. Важен сам факт самостоятельной и систематической деятельности ради дохода.

Анастасия Машошина Юрист Точка Банка

Спорные ситуации: предприниматель или нет?

Отличить подработку от бизнеса бывает непросто. Примеры, которые кажутся обычной подработкой:

Студент готовит школьников к ЕГЭ. Дизайнер берёт частные заказы после основной работы. Женщина продаёт домашние цветы через доски объявлений. Мужчина сдаёт квартиру, доставшуюся в наследство.

Кажется, что это не бизнес: люди всё делают сами, никого не нанимают, рекламу не дают. Но закон смотрит на то, отвечает ли их деятельность основным критериям предпринимательства: самостоятельность, систематичность и цель получить доход. А значит, любой из этих примеров может считаться предпринимательством.

Закон не устанавливает точное количество сделок, после которого деятельность становится предпринимательской. Этот критерий носит оценочный характер: каждую ситуацию рассматривают индивидуально, с учётом всех обстоятельств.

Чтобы не рисковать штрафами, в таких случаях достаточно оформить самозанятость или зарегистрировать ИП.

Самозанятость или ИП: что выбрать

Важно не путать два понятия. Самозанятость — это не отдельный статус, а налоговый режим НПД (налог на профессиональный доход). Применять его может как обычное физлицо, так и ИП. А вот ИП — это уже официальный статус предпринимателя, и он может работать либо на том же НПД, либо на других режимах — УСН, АУСН, ПСН, ЕСХН и ОСНО.

Отсюда три рабочих сценария:

Физлицо на НПД — самый простой путь для фриланса и подработок. Регистрация за пару минут в приложении «Мой налог», без отчётности и обязательных взносов, ставки налога 4% с доходов от физлиц и 6% — от компаний и ИП. Но есть ограничения: доход до 2,4 млн ₽ в год, нельзя нанимать сотрудников и доступны не все — самый простой путь для фриланса и подработок. Регистрация за пару минут в приложении «Мой налог», без отчётности и обязательных взносов, ставки налога 4% с доходов от физлиц и 6% — от компаний и ИП. Но есть ограничения: доход до 2,4 млн ₽ в год, нельзя нанимать сотрудников и доступны не все виды деятельности ИП на НПД — те же простые правила и лимиты, что и для самозанятых физлиц, но со статусом предпринимателя. Подходит, когда статус ИП нужен для работы с заказчиками, но обороты пока укладываются в лимит — 2,4 млн ₽ в год. Даёт доступ к — те же простые правила и лимиты, что и для самозанятых физлиц, но со статусом предпринимателя. Подходит, когда статус ИП нужен для работы с заказчиками, но обороты пока укладываются в лимит — 2,4 млн ₽ в год. Даёт доступ к расчётному счёту для бизнеса ИП на другом режиме (УСН, АУСН, патент и другие) — если доход выше 2,4 млн ₽, нужны сотрудники или вид деятельности не подходит для НПД. Свободы больше, но на большинстве режимов появляется отчётность.

Параметр Самозанятость (НПД) — физлицо или ИП ИП на УСН, патенте и других режимах Максимальный доход в год 2,4 млн ₽ Больше, но потолок зависит от режима Наёмные сотрудники Нанимать нельзя Нанимать можно Налог 4% с оплат от физлиц, 6% от компаний и ИП Зависит от режима (например, 6 и 15% на УСН) Страховые взносы Не обязательны Фиксированные — 57 390 ₽ в 2026 году плюс 1% с дохода свыше 300 000 ₽. Исключение — режим АУСН Отчётность Не нужна Зависит от налогового режима (например на УСН нужно сдавать декларацию)

Многие компании не рискуют сотрудничать с самозанятыми: налоговая может переквалифицировать такие отношения в трудовые и доначислить налоги и взносы. ИП для юрлиц — привычный и безопасный партнёр. Поэтому даже для старта имеет смысл зарегистрировать ИП на НПД, а не просто оформиться как самозанятое физлицо.

Как легализовать бизнес

Всё зависит от того, что вы выбрали на предыдущем шаге: самозанятость, ИП на НПД или ИП на другом режиме.

Если выбрали самозанятость (НПД) — всё просто. Зарегистрироваться можно в приложении «Мой налог», через личный кабинет на сайте ФНС или на Госуслугах. Дальше после каждой оплаты формируете чек в приложении «Мой налог», а налог оно посчитает само.

ИП на НПД — сначала оформляете НПД как физлицо, а затем регистрируете ИП с сохранением этого режима. Точка Банк — уполномоченный ФНС банк, поэтому оформить оба шага можно через нас: поможем и с НПД, и с регистрацией ИП.

Если выбрали ИП на другом режиме — порядок такой:

Выберите систему налогообложения. Кроме НПД для ИП доступны ПСН, ОСНО, ЕСХН и . Кроме НПД для ИП доступны УСН АУСН . Новичкам чаще всего подходит УСН «Доходы» со ставкой 6% или ПСН с фиксированной стоимостью патента. Подберите коды ОКВЭД. Укажите основной вид деятельности и, если нужно, дополнительные. Например, для репетитора подойдёт . Укажите основной вид деятельности и, если нужно, дополнительные. Например, для репетитора подойдёт код 85.41 «Образование дополнительное детей и взрослых». Заполните заявление по форме Р21001 и подайте в ФНС. Способов много: лично в инспекции, через МФЦ, у нотариуса, на сайте ФНС, в Госуслугах, через сервис «Старт бизнеса онлайн» или через Способов много: лично в инспекции, через МФЦ, у нотариуса, на сайте ФНС, в Госуслугах, через сервис «Старт бизнеса онлайн» или через Точка Банк — поможем не ошибиться при подаче. При электронной подаче пошлины нет, при подаче лично в инспекцию — 800 ₽. Дождитесь регистрации. Она занимает три рабочих дня по закону, но с учётом подачи и получения документов на практике выходит до пяти дней. Если всё в порядке, вы получите лист записи ЕГРИП и выписку из Единого государственного реестра налогоплательщиков (ЕГРН). Откройте расчётный счёт. После получения листа записи ЕГРИП . После получения листа записи ЕГРИП откройте счёт для бизнеса — в Точка Банке это можно сделать бесплатно.

Какие услуги можно оказывать на самозанятости

Федеральный закон №422-ФЗ не содержит перечня разрешённых занятий для самозанятых. Действует общий принцип: разрешено всё, что прямо не запрещено для этого режима.