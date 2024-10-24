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Регистрация бизнеса
Регистрация бизнеса

Деятельность ИП без регистрации

Самостоятельность, систематичность и цель заработать — по этим признакам закон признаёт деятельность предпринимательской. Даже если вы не зарегистрированы в качестве ИП, ответственность за ведение предпринимательской деятельности будет аналогичной официально зарегистрированному бизнесу. 


Вместе с юристом Анастасией Машошиной разберёмся, когда пора регистрировать бизнес и как оформить всё правильно.

27.07.2026
398
398

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Регистрация бизнеса бесплатно

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Регистрация бизнеса бесплатно

Регистрация бизнеса бесплатно

Авторы

Коротко
— Разовая продажа или выполнение услуги не будет считаться бизнесом. Но если вы работаете самостоятельно, на свой риск и систематически ради получения прибыли, это уже отвечает критериям предпринимательства.
— Бизнес без регистрации ИП грозит не только штрафом, но и доначислением налогов и пеней. А в некоторых случаях и уголовной ответственностью.
— Если вы уже ведёте предпринимательскую деятельность регулярно, необходимо оформить самозанятость или зарегистрироваться в качестве ИП. Так вы сможете избежать лишних трат, проверок со стороны налоговой и других органов, а также взыскания штрафов.

Признаки предпринимательства

По Гражданскому кодексу предпринимательство — это самостоятельная деятельность на свой риск, цель которой — систематически получать прибыль от использования имущества, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг.

Чтобы заработок признали предпринимательской деятельностью, он должен отвечать трём критериям.

1. Самостоятельность. Предприниматель сам решает, как и где зарабатывать: самостоятельно ищет клиентов, договаривается с ними, составляет график работы и прочее. При этом бизнесмен берёт на себя все риски от деятельности: репутационные, операционные, финансовые, правовые, налоговые.

ПРИМЕР
Маша работает в швейном ателье. Её руководитель приводит клиентов и говорит, что нужно для них сшить. Маша занимается трудовой деятельностью, то есть трудится в чьих‑то интересах. Маша — работник.
Катя сама ищет клиентов, обсуждает с ними проекты, нанимает сотрудников, принимает оплату. Катя — предприниматель.

Точка Банк предупреждает о рисках прямо в интернет-банке. А для углублённого анализа можно использовать сервис «Риски бизнеса», который изучает операции и даёт персональные рекомендации. 

Риски бизнеса: как управлять угрозами и минимизировать потери

2. Систематическая деятельность. То есть действия, направленные на получение прибыли, носят постоянный, а не разовый характер.

ПРИМЕР
Нина один раз связала носки для своей знакомой и получила за это деньги. Это разовая акция, поэтому — не предпринимательство. А вот если она будет вязать на продажу по паре носков каждый день — это уже бизнес.

3. Получение прибыли. Деятельность изначально должна быть направлена на извлечение дохода, превышающего затраты. Поэтому неважно, продаёте вы товары или оказываете услуги, — важно, что вы за это получаете деньги или планируете их получать.

Чтобы считаться предпринимателем, необязательно уже что-то продать: достаточно действовать с расчётом на прибыль. А вести такую деятельность без постановки на учёт в ФНС нельзя.

Самозанятость подойдёт, если доход не больше 2,4 млн ₽ в год и вы работаете без сотрудников. ИП — если планируете нанимать людей, зарабатывать больше 2,4 млн ₽ в год, наращивать оборот или работать с корпоративными клиентами.

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Ответственность за незаконное предпринимательство в 2026 году

За ведение бизнеса без регистрации предусмотрена административная, налоговая и уголовная ответственность.

Административная ответственность

По статье 14.1 КоАП РФ:

  • Работа без регистрации ИП или юрлица — штраф от 500 до 2 000 ₽.
  • Работа без лицензии, когда она обязательна, — штраф от 2 000 до 2 500 ₽ с возможной конфискацией продукции.

Налоговая ответственность

ФНС вправе оштрафовать бизнесмена по своим основаниям — даже если за тот же проступок уже назначены административные или уголовные санкции. Налоговые штрафы применяются параллельно.

НарушениеОснованиеРазмер штрафа
Нарушение срока постановки на учётП. 1 ст. 116 НК РФ10 000 ₽
Ведение деятельности без постановки на учётП. 2 ст. 116 НК РФ10% от доходов, полученных за период работы без регистрации, но не менее 40 000 ₽
Неуплата или неполная уплата налогов и страховых взносовСт. 122 НК РФ20% от неуплаченной суммы, при умысле — 40%
Непредставление налоговой декларацииСт. 119 НК РФ5% от суммы налога за каждый полный или неполный месяц просрочки, но не более 30% и не менее 1 000 ₽

К этим штрафам добавляются пени за каждый день просрочки. Рассчитать точную сумму можно с помощью калькулятора пеней от Точка Банк.

Виды штрафов ИП

Кассовые проверки от ФНС: виды, сроки и штрафы

Контроль за схемами дробления бизнеса и подменой трудовых отношений самозанятостью

Уголовная ответственность

По статье 171 УК РФ ответственность наступает, когда есть состав преступления и деятельность причинила крупный ущерб гражданам, организациям или государству — свыше 3,5 млн ₽.

Наказание по части 1 статьи 171 УК РФ:

  • Штраф до 300 000 ₽ или в размере дохода за период до двух лет.
  • Обязательные работы до 480 часов.
  • Арест до шести месяцев.

Если преступление совершено организованной группой, наказание будет по части 2 статьи 171 УК РФ:

  • Штраф от 100 000 до 500 000 ₽ или в размере дохода за период от года до трёх лет.
  • Принудительные работы до пяти лет.
  • Лишение свободы до пяти лет со штрафом до 80 000 ₽ (либо в размере дохода за период до полугода, либо без штрафа).

Кто и как ищет нелегальных предпринимателей

Незарегистрированную деятельность выявляют сразу несколько ведомств — какое именно, зависит от характера нарушения.

Налоговая служба (ФНС) — главный контролёр. Она ищет признаки систематичности:

  • Проводит анализ банковских операций и обращает внимание на регулярные поступления от разных отправителей — особенно с назначением платежа «за услуги» или «за товар».
  • Мониторит систематические объявления и рекламу: соцсети, маркетплейсы, площадки услуг и бесплатных объявлений.
  • Проводит контрольные закупки, иногда вместе с полицией, — выступает покупателем, чтобы зафиксировать продажу или оказание услуги.
  • Работает с жалобами и обращениями граждан (клиентов, конкурентов, бывших партнёров).

МВД (полиция) проверяет признаки незаконного предпринимательства — чаще всего по жалобам граждан, а также если есть основания для уголовной ответственности по статье 171 УК РФ или нарушение выявлено в ходе оперативно-розыскных мероприятий.

Прокуратура проводит общий надзор и инициирует проверки по обращениям граждан.

Банки по Федеральному закону №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» обязаны сообщать о подозрительных операциях по счетам физлиц в Росфинмониторинг.

Роспотребнадзор проводит проверки, если деятельность нарушает права потребителей.

Муниципальные органы и местная администрация могут проверять стихийную и нестационарную торговлю в общественных местах, после чего передают информацию в ФНС и полицию.

Комментарий юриста

Даже убыточный бизнес не освобождает от ответственности. Важен сам факт самостоятельной и систематической деятельности ради дохода.

Анастасия МашошинаАнастасия Машошина
Анастасия МашошинаЮрист Точка Банка

Спорные ситуации: предприниматель или нет?

Отличить подработку от бизнеса бывает непросто. Примеры, которые кажутся обычной подработкой:

  1. Студент готовит школьников к ЕГЭ.
  2. Дизайнер берёт частные заказы после основной работы.
  3. Женщина продаёт домашние цветы через доски объявлений.
  4. Мужчина сдаёт квартиру, доставшуюся в наследство.

Кажется, что это не бизнес: люди всё делают сами, никого не нанимают, рекламу не дают. Но закон смотрит на то, отвечает ли их деятельность основным критериям предпринимательства:  самостоятельность, систематичность и цель получить доход. А значит, любой из этих примеров может считаться предпринимательством. 

Закон не устанавливает точное количество сделок, после которого деятельность становится предпринимательской. Этот критерий носит оценочный характер: каждую ситуацию рассматривают индивидуально, с учётом всех обстоятельств.

Чтобы не рисковать штрафами, в таких случаях достаточно оформить самозанятость или зарегистрировать ИП.

Самозанятость или ИП: что выбрать

Важно не путать два понятия. Самозанятость — это не отдельный статус, а налоговый режим НПД (налог на профессиональный доход). Применять его может как обычное физлицо, так и ИП. А вот ИП — это уже официальный статус предпринимателя, и он может работать либо на том же НПД, либо на других режимах — УСН, АУСН, ПСН, ЕСХН и ОСНО.

Отсюда три рабочих сценария:

  1. Физлицо на НПД — самый простой путь для фриланса и подработок. Регистрация за пару минут в приложении «Мой налог», без отчётности и обязательных взносов, ставки налога 4% с доходов от физлиц и 6% — от компаний и ИП. Но есть ограничения: доход до 2,4 млн ₽ в год, нельзя нанимать сотрудников и доступны не все виды деятельности.
  2. ИП на НПД — те же простые правила и лимиты, что и для самозанятых физлиц, но со статусом предпринимателя. Подходит, когда статус ИП нужен для работы с заказчиками, но обороты пока укладываются в лимит — 2,4 млн ₽ в год. Даёт доступ к расчётному счёту для бизнеса.
  3. ИП на другом режиме (УСН, АУСН, патент и другие) — если доход выше 2,4 млн ₽, нужны сотрудники или вид деятельности не подходит для НПД. Свободы больше, но на большинстве режимов появляется отчётность.
ПараметрСамозанятость (НПД) — физлицо или ИПИП на УСН, патенте и других режимах
Максимальный доход в год2,4 млн ₽Больше, но потолок зависит от режима
Наёмные сотрудникиНанимать нельзяНанимать можно
Налог4% с оплат от физлиц, 6% от компаний и ИПЗависит от режима (например, 6 и 15% на УСН)
Страховые взносыНе обязательныФиксированные — 57 390 ₽ в 2026 году плюс 1% с дохода свыше 300 000 ₽. Исключение — режим АУСН
ОтчётностьНе нужнаЗависит от налогового режима (например на УСН нужно сдавать декларацию)

Чем отличается ИП на НПД от самозанятого

Многие компании не рискуют сотрудничать с самозанятыми: налоговая может переквалифицировать такие отношения в трудовые и доначислить налоги и взносы. ИП для юрлиц — привычный и безопасный партнёр. Поэтому даже для старта имеет смысл зарегистрировать ИП на НПД, а не просто оформиться как самозанятое физлицо.

Хотите открыть ИП без отчётов и взносов?
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Как легализовать бизнес

Всё зависит от того, что вы выбрали на предыдущем шаге: самозанятость, ИП на НПД или ИП на другом режиме.

Если выбрали самозанятость (НПД) — всё просто. Зарегистрироваться можно в приложении «Мой налог», через личный кабинет на сайте ФНС или на Госуслугах. Дальше после каждой оплаты формируете чек в приложении «Мой налог», а налог оно посчитает само.

ИП на НПД — сначала оформляете НПД как физлицо, а затем регистрируете ИП с сохранением этого режима. Точка Банк — уполномоченный ФНС банк, поэтому оформить оба шага можно через нас: поможем и с НПД, и с регистрацией ИП.

Если выбрали ИП на другом режиме — порядок такой:

  1. Выберите систему налогообложения. Кроме НПД для ИП доступны УСН, ПСН, ОСНО, ЕСХН и АУСН. Новичкам чаще всего подходит УСН «Доходы» со ставкой 6% или ПСН с фиксированной стоимостью патента.
  2. Подберите коды ОКВЭД. Укажите основной вид деятельности и, если нужно, дополнительные. Например, для репетитора подойдёт код 85.41 «Образование дополнительное детей и взрослых».
  3. Заполните заявление по форме Р21001 и подайте в ФНС. Способов много: лично в инспекции, через МФЦ, у нотариуса, на сайте ФНС, в Госуслугах, через сервис «Старт бизнеса онлайн» или через Точка Банк — поможем не ошибиться при подаче. При электронной подаче пошлины нет, при подаче лично в инспекцию — 800 ₽.
  4. Дождитесь регистрации. Она занимает три рабочих дня по закону, но с учётом подачи и получения документов на практике выходит до пяти дней. Если всё в порядке, вы получите лист записи ЕГРИП и выписку из Единого государственного реестра налогоплательщиков (ЕГРН).
  5. Откройте расчётный счёт. После получения листа записи ЕГРИП откройте счёт для бизнеса — в Точка Банке это можно сделать бесплатно.

Какие услуги можно оказывать на самозанятости

Федеральный закон №422-ФЗ не содержит перечня разрешённых занятий для самозанятых. Действует общий принцип: разрешено всё, что прямо не запрещено для этого режима.

Всё о налогах и видах деятельности самозанятых граждан

Бизнес-идеи для самозанятых: как зарабатывать без проблем с законом

СфераПримеры
IT и цифровые услугиРазработка, веб-дизайн, вёрстка, настройка рекламных кампаний, техническая поддержка
Бьюти-сфераМаникюр, парикмахерские услуги, услуги стилиста
Образование и спортРепетиторство, вебинары, персональные тренировки, консультации
Ремонт и строительствоРабота сантехника, электрика, отделочника, дизайн интерьеров
Автоуслуги и логистикаПеревозки, автомойка, мелкий ремонт авто
Медиа и контентФото- и видеосъёмка, копирайтинг, SMM-менеджмент, видеомонтаж
Юриспруденция и бухгалтерияЮридические консультации (кроме адвокатских услуг), бухгалтерское сопровождение, налоговый консалтинг
Быт и забота о домеКлининг, услуги няни, сиделки, помощника по хозяйству
Продажа товаров собственного производстваТорты на заказ, украшения ручной работы, изделия народных промыслов
Сдача жилой недвижимостиАренда квартир, комнат, домов 
Организация мероприятийУслуги ведущего, аниматора, музыканта, экскурсовода

Вопросы по теме

Можно ли работать без оформления, если доход от бизнеса небольшой?

Нет. Если деятельность самостоятельная, систематическая и направлена на получение прибыли — это предпринимательство независимо от суммы дохода. Нужно оформиться как самозанятое физлицо или ИП.

Кто может пожаловаться на нелегального предпринимателя?

Недовольные клиенты, конкуренты, соседи, банк при обнаружении подозрительных транзакций. Жалобы поступают в полицию, ФНС, прокуратуру или Роспотребнадзор.

Грозит ли уголовная ответственность за работу без ИП?

Да, но только в серьёзных случаях. С апреля 2024 года уголовное дело по статье 171 УК РФ возможно, если незаконная предпринимательская деятельность причинила крупный ущерб — свыше 3,5 млн ₽. Наказание — штраф до 300 000 ₽, обязательные работы до 480 часов или арест до шести месяцев.

Как быстро зарегистрировать ИП?

Подать заявление можно онлайн через сайт ФНС, Госуслуги, сервис «Старт бизнеса онлайн» или Точка Банк. Регистрация занимает 3–5 рабочих дней. При электронной подаче госпошлина не взимается.

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Работа без регистрации ИП: штрафы и ответственность — Точка Банк