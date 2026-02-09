Прачечная самообслуживания — понятный формат бизнеса с устойчивым спросом и относительно простым запуском. Такой проект подходит тем, кто хочет открыть сервис без сложных процессов и большого штата. При этом важно заранее оценить бюджет, сроки окупаемости и финансовые риски. Как всё спланировать, читайте в статье.

Коротко Для запуска нужно зарегистрировать ИП или ООО, выбрать налоговый режим и получить разрешения от контролирующих органов. Отдельное внимание — помещению: оно должно строго соответствовать СП 2.1.3678‑20.



Стартовые вложения составят около 2 млн ₽. При удачной локации и продуманной маркетинговой стратегии бизнес окупится за полтора года. Прачечная самообслуживания — бизнес с устойчивым спросом и низкой конкуренцией, особенно вне Москвы и Санкт‑Петербурга. Основные клиенты — студенты, туристы, командировочные, жильцы хостелов и общежитий.

Актуальность и специфика бизнеса

Прачечная — востребованный сервис: у туристов, студентов, жильцов хостелов и общежитий, командировочных, холостяков и тех, кому негде разместить стиральную машину либо она сломалась.

Большинство прачечных сосредоточено в Москве и Санкт-Петербурге. В других крупных городах рынок менее насыщен, а в небольших городах прачечные встречаются редко или не представлены вовсе.

Получается, прачечные самообслуживания — не самый распространённый вид услуг, а значит, конкуренция здесь невысокая и можно задуматься о своём бизнесе. Также формат самообслуживания позволяет снизить цены и сделать услугу доступной для широкого круга клиентов.

Важно различать прачечные и химчистки: у них разный набор услуг и уровень цен.

Описание бизнеса и услуг

Выбор варианта прачечного бизнеса зависит от набора услуг.

Виды прачечных

Постирочная. Небольшая комната в жилом доме, где можно постирать, высушить и погладить вещи. Такие помещения чаще делают в общежитиях и новых многоэтажках, и пользоваться ими могут только жильцы.

Прачечная самообслуживания. Может находиться в торговом центре, рядом с учебными заведениями или на территории отелей. Её оснащают профессиональными стиральными и сушильными машинами, которые чаще ставят друг на друга для экономии места, а также столами для складывания белья, а иногда — автоматами с моющими средствами и гладильными катками.

Коммерческая. В такой прачечной стиркой занимаются сотрудники: клиент сам не стирает, а заказывает услуги — стирку, сушку, выведение пятен. Иногда за доплату прачечная забирает грязные вещи и привозит чистые.

Промышленная. Прачечная обслуживает только организации, у которых нет собственной прачечной. Услуги оказывают для отелей, железной дороги, больниц, домов и других учреждений.

Перечень услуг и их стоимость

Ориентировочный прайс-лист прачечной самообслуживания выглядит так:

Стирка до 6–7 кг, 1 запуск: 290 ₽.

Стирка до 10 кг, 1 запуск: 400 ₽.

Стирка до 15 кг, 1 запуск: 650 ₽.

Стирка до 18–20 кг, 1 запуск: 650 ₽.

Сушка до 10–15 кг, 1 запуск: 220 ₽.

Сушка 10 минут по таймеру: 90 ₽.

Гель и порошок, 1 порция: 50 ₽.

Кондиционер и ополаскиватель, 1 порция: 50 ₽.

Отбеливатель, 1 порция: 60 ₽.

Пятновыводитель, 1 порция: 60 ₽.

Аренда утюга и гладильной доски, 30 минут: 100 ₽.

Бизнес-план для открытия прачечной

Разберём основные части бизнес-плана: анализ рынка и конкурентов, финансовый, маркетинговый, производственный и организационный разделы.

Анализ рынка и конкурентов

Анализ рынка поможет подстроить бизнес-план и стратегию под рыночные условия и спрос клиентов. Что нужно зафиксировать:

Размер и динамику рынка : сколько прачечных уже работает, сколько открывается или закрывается, где их больше всего.

Спрос и целевую аудиторию : кто ваши клиенты, когда и зачем они приходят за услугой, как выбирают прачечную.

Тренды : использование мобильных приложений и онлайн-платформ для удобства клиентов, автоматизация процессов, экологичные методы стирки.

Конкурентную среду: какие прачечные будут с вами конкурировать, какие у них услуги, сколько они стоят, почему клиенты выбирают их.

Финансовый план

Нужно посчитать, сколько будет зарабатывать и тратить прачечная: выручку, расходы, налоги, себестоимость стирки, точку безубыточности и ожидаемую прибыль. На старте расчёты делаются по рынку, после запуска — уточняются по фактическим данным.

Для оценки рисков лучше сразу закладывать несколько сценариев:

Оптимистичный сценарий. 200 циклов в неделю. Средний чек 500 ₽ за стирку и сушку. Выручка 400 000 ₽ в месяц. Реалистичный сценарий. 100 циклов в неделю. Средний чек 450 ₽. Выручка 180 000 ₽ в месяц. Пессимистичный сценарий. 50 циклов в неделю. Средний чек 400 ₽. Выручка 80 000 ₽ в месяц.

Маркетинговый план

Перед запуском бизнеса важно изучить локацию: плотность населения, число потенциальных клиентов, уровень их доходов и количество конкурентов. Это поможет выбрать подходящие инструменты продвижения.

Маркетинг и продвижение строятся на сочетании каналов: это соцсети, мессенджеры, раздача флаеров, наружная реклама, создание сайта. Для удержания клиентов полезно использовать программы лояльности и проводить акции.

Производственный план

Необходимо описать процесс предоставления услуги в прачечной самообслуживания.

Например, так: клиент самостоятельно стирает бельё, сушит его с помощью сушильных машин и при необходимости может погладить вещи, используя установленное оборудование. Полный цикл занимает в среднем 1–1,5 часа. Оплата происходит через терминал.

Организационный план

Важно распределить роли в команде и зафиксировать зону ответственности каждого: работа с клиентами, обслуживание оборудования, финансы, маркетинг.

Ключевая роль в прачечной самообслуживания — администратор. Он работает с клиентами, следит за порядком, расходниками и техникой. В небольших точках администратор может совмещать несколько функций, но при высокой загрузке понадобятся как минимум уборщица и специалист по обслуживанию оборудования.

Бизнес‑план прачечной самообслуживания Опишите идею — и сервис создаст план с финрасчётами, анализом рынка и аудитории

Открытие прачечной: этапы и документы

Ниже — всё, что нужно сделать до запуска: оформить бизнес, получить разрешения, найти помещение, закупить оборудование и нанять сотрудников.

Регистрация бизнеса и получение разрешений

Формат. Проще открыть ИП: регистрация простая и быстрая, отчётность несложная. ООО регистрируют, если бизнес планируют строить с партнёрами или в дальнейшем хотят привлечь инвестиции, чтобы расширять сеть прачечных. Отчётность и учёт в ООО сложнее.

ОКВЭД. Основной код 96.01 — стирка и химчистка текстильных и меховых изделий. Если в планах есть расширение деятельности, то можно добавить дополнительные коды. Подбирать их удобно с помощью справочника Точка Банк.

Система налогообложения. В основном ИП и ООО выбирают упрощённую систему (УСН): 6% на «Доходы» или 15% на «Доходы минус расходы». Для ИП также доступен патент (ПСН). А для ООО этот режим недоступен.

Онлайн-касса. Обязательна при работе с физлицами. Есть исключение — ИП на патенте могут работать без онлайн-кассы, если вид деятельности входит в перечень п. 2.1 ст. 2 закона №54-ФЗ. Услуги стирки в этот перечень включены.

Разрешения, лицензии и документы. Лицензия для запуска прачечной не нужна.

Что понадобится:

Оформить договор аренды или подтвердить право собственности на помещение.

Обеспечить соответствие помещения санитарным нормам и требованиям пожарной безопасности — подготовить план эвакуации, назначить ответственного, завести журналы учёта огнетушителей и инструктажа. О санитарных требованиях подробнее расскажем ниже.

Заключить договоры с Водоканалом и энергоснабжающей организацией, если помещение требует увеличения мощности или отдельного подключения к сетям.

Заключить договоры на утилизацию отходов, дезинфекцию, дератизацию и дезинсекцию.

Разработать программу производственного контроля.

Заключить трудовые договоры с персоналом, оформить им медкнижки.

Оформить уголок потребителя.

Уведомить Роспотребнадзор о начале деятельности — через «Госуслуги», минимум за день до фактического открытия.

Расчётный счёт. Открыть счёт лучше сразу после регистрации бизнеса, чтобы принимать безналичную оплату от клиентов.

Выбор помещения и требования к нему

Для прачечной нужно учитывать требования согласно СП 2.1.3678-20. Некоторые из них:

Планировка должна обеспечивать последовательность технологического процесса.

Полы и стены — из влагостойких материалов, устойчивых к температуре, моющим и дезинфицирующим средствам.

Обязательна гидроизоляция полов и стен.

Пункты приёма-выдачи могут размещаться в отдельных, встроенных или пристроенных помещениях. В многоквартирных домах — с отдельным входом от жилья.

Необходимо предусмотреть место для хранения чистого белья — хранение на полу не допускается, выдача производится только в упаковке.

Что касается уборки и содержания:

Влажная уборка всех помещений — ежедневно.

Генеральная уборка (стены, полы, оборудование, светильники) с моющими и дезсредствами — 1 раз в месяц.

Дезинфекция помещений — еженедельно.

Отдельный маркированный уборочный инвентарь для основных помещений и туалетов, после уборки — обработка и просушка.

Перевозка белья от пунктов приёма-выдачи до прачечной и обратно — только в закрытых мешках или пакетах.

Покупка оборудования

На старте для небольшой прачечной можно закупить пять стиральных машин и столько же машин для сушки. Ещё понадобятся:

Гладильные доски.

Утюги.

Корзины для белья.

Кулер с водой.

Кресло.

Стойка администратора.

Журнальный столик.

Стеллаж для белья.

Подбор персонала

В прачечной самообслуживания могут работать два администратора посменно, по графику 2/2, при режиме работы прачечной 12 часов в день. Администраторы могут совмещать функции уборщика, консультанта для клиентов и выполнять базовые операции по обслуживанию оборудования.

Также понадобится бухгалтер, который будет вести учёт, контролировать налоги и отчётность. При необходимости привлекают мастера для технического обслуживания, чтобы следить за исправностью оборудования в прачечной.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ Всем сотрудникам прачечной нужно обязательно оформить медицинские книжки

Закупка расходных материалов

Из расходных материалов понадобятся:

Моющие средства для стирки.

Кондиционеры и ополаскиватели для белья.

Пятновыводители.

Средства для очистки и дезинфекции стиральных и сушильных машин.

Фильтры для воды и расходники к ним.

Ароматизаторы для белья и помещения.

Чистящие средства для уборки помещения.

Франшизы и альтернативные варианты

На рынке работает более 5 000 предприятий по стирке и химчистке, около 30% из них открыты по франшизе. В каталоге франшиз Точка Банк собрали проверенные предложения и указали стартовые вложения.

Плюсы франшизы: проверенный бизнес-план, обучение и поддержка от франчайзера, узнаваемый бренд.

Минусы франшизы: разовый паушальный взнос и ежемесячные роялти, строгие стандарты и ограниченная свобода в управлении.

Собственный бренд даёт больше гибкости, но потребует значительных вложений в продвижение. Если опыта в бизнесе немного, франшиза поможет избежать типичных ошибок на старте. Если есть опыт и понимание рынка — свой бренд может оказаться выгоднее в долгосрочной перспективе.

Финансовая оценка и окупаемость

Рассчитаем срок окупаемости и рентабельность.

Сколько потребуется вложить

Для открытия прачечной потребуется около 2 млн ₽. Эти деньги пойдут на оборудование, подготовку помещения и запуск точки.

Сколько можно заработать

При оптимистичном сценарии, если выручка достигнет 400 000 ₽ в месяц, чистая прибыль может составить около 111 000 ₽ при ежемесячных расходах до 289 000 ₽. В таком случае окупаемость проекта составит около 1,5 года, а рентабельность бизнеса — примерно 28%.

Плюсы и минусы открытия прачечной

Плюсы Минусы Низкая конкуренция, особенно за пределами крупных городов Оформление документов и разрешений может занять много времени Стабильный спрос без выраженной сезонности Маркетинг и продвижение требуют заметных финансовых затрат Простые бизнес‑процессы, легко управлять Сложно найти помещение с нужными параметрами и проходимостью Минимальный штат сотрудников Нужно строго соблюдать санитарные нормы

Частые ошибки и советы начинающим

Чаще всего предприниматели совершают эти четыре ошибки: