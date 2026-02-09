Прачечная самообслуживания — понятный формат бизнеса с устойчивым спросом и относительно простым запуском. Такой проект подходит тем, кто хочет открыть сервис без сложных процессов и большого штата. При этом важно заранее оценить бюджет, сроки окупаемости и финансовые риски. Как всё спланировать, читайте в статье.
Актуальность и специфика бизнеса
Прачечная — востребованный сервис: у туристов, студентов, жильцов хостелов и общежитий, командировочных, холостяков и тех, кому негде разместить стиральную машину либо она сломалась.
Большинство прачечных сосредоточено в Москве и Санкт-Петербурге. В других крупных городах рынок менее насыщен, а в небольших городах прачечные встречаются редко или не представлены вовсе.
Получается, прачечные самообслуживания — не самый распространённый вид услуг, а значит, конкуренция здесь невысокая и можно задуматься о своём бизнесе. Также формат самообслуживания позволяет снизить цены и сделать услугу доступной для широкого круга клиентов.
Важно различать прачечные и химчистки: у них разный набор услуг и уровень цен.
Описание бизнеса и услуг
Выбор варианта прачечного бизнеса зависит от набора услуг.
Виды прачечных
Постирочная. Небольшая комната в жилом доме, где можно постирать, высушить и погладить вещи. Такие помещения чаще делают в общежитиях и новых многоэтажках, и пользоваться ими могут только жильцы.
Прачечная самообслуживания. Может находиться в торговом центре, рядом с учебными заведениями или на территории отелей. Её оснащают профессиональными стиральными и сушильными машинами, которые чаще ставят друг на друга для экономии места, а также столами для складывания белья, а иногда — автоматами с моющими средствами и гладильными катками.
Коммерческая. В такой прачечной стиркой занимаются сотрудники: клиент сам не стирает, а заказывает услуги — стирку, сушку, выведение пятен. Иногда за доплату прачечная забирает грязные вещи и привозит чистые.
Промышленная. Прачечная обслуживает только организации, у которых нет собственной прачечной. Услуги оказывают для отелей, железной дороги, больниц, домов и других учреждений.
Перечень услуг и их стоимость
Ориентировочный прайс-лист прачечной самообслуживания выглядит так:
- Стирка до 6–7 кг, 1 запуск: 290 ₽.
- Стирка до 10 кг, 1 запуск: 400 ₽.
- Стирка до 15 кг, 1 запуск: 650 ₽.
- Стирка до 18–20 кг, 1 запуск: 650 ₽.
- Сушка до 10–15 кг, 1 запуск: 220 ₽.
- Сушка 10 минут по таймеру: 90 ₽.
- Гель и порошок, 1 порция: 50 ₽.
- Кондиционер и ополаскиватель, 1 порция: 50 ₽.
- Отбеливатель, 1 порция: 60 ₽.
- Пятновыводитель, 1 порция: 60 ₽.
- Аренда утюга и гладильной доски, 30 минут: 100 ₽.
Бизнес-план для открытия прачечной
Разберём основные части бизнес-плана: анализ рынка и конкурентов, финансовый, маркетинговый, производственный и организационный разделы.
Анализ рынка и конкурентов
Анализ рынка поможет подстроить бизнес-план и стратегию под рыночные условия и спрос клиентов. Что нужно зафиксировать:
- Размер и динамику рынка: сколько прачечных уже работает, сколько открывается или закрывается, где их больше всего.
- Спрос и целевую аудиторию: кто ваши клиенты, когда и зачем они приходят за услугой, как выбирают прачечную.
- Тренды: использование мобильных приложений и онлайн-платформ для удобства клиентов, автоматизация процессов, экологичные методы стирки.
- Конкурентную среду: какие прачечные будут с вами конкурировать, какие у них услуги, сколько они стоят, почему клиенты выбирают их.
Финансовый план
Нужно посчитать, сколько будет зарабатывать и тратить прачечная: выручку, расходы, налоги, себестоимость стирки, точку безубыточности и ожидаемую прибыль. На старте расчёты делаются по рынку, после запуска — уточняются по фактическим данным.
Для оценки рисков лучше сразу закладывать несколько сценариев:
- Оптимистичный сценарий. 200 циклов в неделю. Средний чек 500 ₽ за стирку и сушку. Выручка 400 000 ₽ в месяц.
- Реалистичный сценарий. 100 циклов в неделю. Средний чек 450 ₽. Выручка 180 000 ₽ в месяц.
- Пессимистичный сценарий. 50 циклов в неделю. Средний чек 400 ₽. Выручка 80 000 ₽ в месяц.
Маркетинговый план
Перед запуском бизнеса важно изучить локацию: плотность населения, число потенциальных клиентов, уровень их доходов и количество конкурентов. Это поможет выбрать подходящие инструменты продвижения.
Маркетинг и продвижение строятся на сочетании каналов: это соцсети, мессенджеры, раздача флаеров, наружная реклама, создание сайта. Для удержания клиентов полезно использовать программы лояльности и проводить акции.
Производственный план
Необходимо описать процесс предоставления услуги в прачечной самообслуживания.
Например, так: клиент самостоятельно стирает бельё, сушит его с помощью сушильных машин и при необходимости может погладить вещи, используя установленное оборудование. Полный цикл занимает в среднем 1–1,5 часа. Оплата происходит через терминал.
Организационный план
Важно распределить роли в команде и зафиксировать зону ответственности каждого: работа с клиентами, обслуживание оборудования, финансы, маркетинг.
Ключевая роль в прачечной самообслуживания — администратор. Он работает с клиентами, следит за порядком, расходниками и техникой. В небольших точках администратор может совмещать несколько функций, но при высокой загрузке понадобятся как минимум уборщица и специалист по обслуживанию оборудования.
Бизнес‑план прачечной самообслуживания
Опишите идею — и сервис создаст план с финрасчётами, анализом рынка и аудитории
Открытие прачечной: этапы и документы
Ниже — всё, что нужно сделать до запуска: оформить бизнес, получить разрешения, найти помещение, закупить оборудование и нанять сотрудников.
Регистрация бизнеса и получение разрешений
Формат. Проще открыть ИП: регистрация простая и быстрая, отчётность несложная. ООО регистрируют, если бизнес планируют строить с партнёрами или в дальнейшем хотят привлечь инвестиции, чтобы расширять сеть прачечных. Отчётность и учёт в ООО сложнее.
ОКВЭД. Основной код 96.01 — стирка и химчистка текстильных и меховых изделий. Если в планах есть расширение деятельности, то можно добавить дополнительные коды. Подбирать их удобно с помощью справочника Точка Банк.
Система налогообложения. В основном ИП и ООО выбирают упрощённую систему (УСН): 6% на «Доходы» или 15% на «Доходы минус расходы». Для ИП также доступен патент (ПСН). А для ООО этот режим недоступен.
Онлайн-касса. Обязательна при работе с физлицами. Есть исключение — ИП на патенте могут работать без онлайн-кассы, если вид деятельности входит в перечень п. 2.1 ст. 2 закона №54-ФЗ. Услуги стирки в этот перечень включены.
Разрешения, лицензии и документы. Лицензия для запуска прачечной не нужна.
Что понадобится:
- Оформить договор аренды или подтвердить право собственности на помещение.
- Обеспечить соответствие помещения санитарным нормам и требованиям пожарной безопасности — подготовить план эвакуации, назначить ответственного, завести журналы учёта огнетушителей и инструктажа. О санитарных требованиях подробнее расскажем ниже.
- Заключить договоры с Водоканалом и энергоснабжающей организацией, если помещение требует увеличения мощности или отдельного подключения к сетям.
- Заключить договоры на утилизацию отходов, дезинфекцию, дератизацию и дезинсекцию.
- Разработать программу производственного контроля.
- Заключить трудовые договоры с персоналом, оформить им медкнижки.
- Оформить уголок потребителя.
- Уведомить Роспотребнадзор о начале деятельности — через «Госуслуги», минимум за день до фактического открытия.
Расчётный счёт. Открыть счёт лучше сразу после регистрации бизнеса, чтобы принимать безналичную оплату от клиентов.
Выбор помещения и требования к нему
Для прачечной нужно учитывать требования согласно СП 2.1.3678-20. Некоторые из них:
- Планировка должна обеспечивать последовательность технологического процесса.
- Полы и стены — из влагостойких материалов, устойчивых к температуре, моющим и дезинфицирующим средствам.
- Обязательна гидроизоляция полов и стен.
- Пункты приёма-выдачи могут размещаться в отдельных, встроенных или пристроенных помещениях. В многоквартирных домах — с отдельным входом от жилья.
- Необходимо предусмотреть место для хранения чистого белья — хранение на полу не допускается, выдача производится только в упаковке.
Что касается уборки и содержания:
- Влажная уборка всех помещений — ежедневно.
- Генеральная уборка (стены, полы, оборудование, светильники) с моющими и дезсредствами — 1 раз в месяц.
- Дезинфекция помещений — еженедельно.
- Отдельный маркированный уборочный инвентарь для основных помещений и туалетов, после уборки — обработка и просушка.
- Перевозка белья от пунктов приёма-выдачи до прачечной и обратно — только в закрытых мешках или пакетах.
Покупка оборудования
На старте для небольшой прачечной можно закупить пять стиральных машин и столько же машин для сушки. Ещё понадобятся:
- Гладильные доски.
- Утюги.
- Корзины для белья.
- Кулер с водой.
- Кресло.
- Стойка администратора.
- Журнальный столик.
- Стеллаж для белья.
Подбор персонала
В прачечной самообслуживания могут работать два администратора посменно, по графику 2/2, при режиме работы прачечной 12 часов в день. Администраторы могут совмещать функции уборщика, консультанта для клиентов и выполнять базовые операции по обслуживанию оборудования.
Также понадобится бухгалтер, который будет вести учёт, контролировать налоги и отчётность. При необходимости привлекают мастера для технического обслуживания, чтобы следить за исправностью оборудования в прачечной.
Закупка расходных материалов
Из расходных материалов понадобятся:
- Моющие средства для стирки.
- Кондиционеры и ополаскиватели для белья.
- Пятновыводители.
- Средства для очистки и дезинфекции стиральных и сушильных машин.
- Фильтры для воды и расходники к ним.
- Ароматизаторы для белья и помещения.
- Чистящие средства для уборки помещения.
Франшизы и альтернативные варианты
На рынке работает более 5 000 предприятий по стирке и химчистке, около 30% из них открыты по франшизе. В каталоге франшиз Точка Банк собрали проверенные предложения и указали стартовые вложения.
Плюсы франшизы: проверенный бизнес-план, обучение и поддержка от франчайзера, узнаваемый бренд.
Минусы франшизы: разовый паушальный взнос и ежемесячные роялти, строгие стандарты и ограниченная свобода в управлении.
Собственный бренд даёт больше гибкости, но потребует значительных вложений в продвижение. Если опыта в бизнесе немного, франшиза поможет избежать типичных ошибок на старте. Если есть опыт и понимание рынка — свой бренд может оказаться выгоднее в долгосрочной перспективе.
Финансовая оценка и окупаемость
Рассчитаем срок окупаемости и рентабельность.
Сколько потребуется вложить
Для открытия прачечной потребуется около 2 млн ₽. Эти деньги пойдут на оборудование, подготовку помещения и запуск точки.
Сколько можно заработать
При оптимистичном сценарии, если выручка достигнет 400 000 ₽ в месяц, чистая прибыль может составить около 111 000 ₽ при ежемесячных расходах до 289 000 ₽. В таком случае окупаемость проекта составит около 1,5 года, а рентабельность бизнеса — примерно 28%.
Плюсы и минусы открытия прачечной
|Плюсы
|Минусы
|Низкая конкуренция, особенно за пределами крупных городов
|Оформление документов и разрешений может занять много времени
|Стабильный спрос без выраженной сезонности
|Маркетинг и продвижение требуют заметных финансовых затрат
|Простые бизнес‑процессы, легко управлять
|Сложно найти помещение с нужными параметрами и проходимостью
|Минимальный штат сотрудников
|Нужно строго соблюдать санитарные нормы
Частые ошибки и советы начинающим
Чаще всего предприниматели совершают эти четыре ошибки:
- Неудачная локация. Выбирайте места с постоянным потоком людей, предварительно изучив конкурентов.
- Недооценка расходов. Трезво оценивайте бюджет и создайте финансовый резерв на первые месяцы работы.
- Экономия на продвижении. Заранее разработайте стратегию, определите бюджет и используйте все доступные каналы рекламы.
- Отказ от новых технологий. Автоматизация снижает издержки, а экологичные моющие средства привлекают всё больше клиентов.