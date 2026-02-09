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Как открыть прачечную с нуля

Хотите запустить прачечную самообслуживания, но не знаете, с чего начать? Точка Банк разберёт весь путь: от бизнес-плана и подбора помещения до регистрации и получения нужных разрешений.

09.02.2026
2511
2511

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Регистрация бизнеса бесплатно

Бесплатная регистрация бизнеса для прачечной

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Прачечная самообслуживания — понятный формат бизнеса с устойчивым спросом и относительно простым запуском. Такой проект подходит тем, кто хочет открыть сервис без сложных процессов и большого штата. При этом важно заранее оценить бюджет, сроки окупаемости и финансовые риски. Как всё спланировать, читайте в статье.

Коротко
Прачечная самообслуживания — бизнес с устойчивым спросом и низкой конкуренцией, особенно вне Москвы и Санкт‑Петербурга. Основные клиенты — студенты, туристы, командировочные, жильцы хостелов и общежитий.
Для запуска нужно зарегистрировать ИП или ООО, выбрать налоговый режим и получить разрешения от контролирующих органов. Отдельное внимание — помещению: оно должно строго соответствовать СП 2.1.3678‑20.

Стартовые вложения составят около 2 млн ₽. При удачной локации и продуманной маркетинговой стратегии бизнес окупится за полтора года.

Актуальность и специфика бизнеса

Прачечная — востребованный сервис: у туристов, студентов, жильцов хостелов и общежитий, командировочных, холостяков и тех, кому негде разместить стиральную машину либо она сломалась. 

Большинство прачечных сосредоточено в Москве и Санкт-Петербурге. В других крупных городах рынок менее насыщен, а в небольших городах прачечные встречаются редко или не представлены вовсе.

Получается, прачечные самообслуживания — не самый распространённый вид услуг, а значит, конкуренция здесь невысокая и можно задуматься о своём бизнесе. Также формат самообслуживания позволяет снизить цены и сделать услугу доступной для широкого круга клиентов.

Важно различать прачечные и химчистки: у них разный набор услуг и уровень цен.

Как открыть и развивать бизнес в сфере химчистки

Описание бизнеса и услуг

Выбор варианта прачечного бизнеса зависит от набора услуг. 

Виды прачечных

Постирочная. Небольшая комната в жилом доме, где можно постирать, высушить и погладить вещи. Такие помещения чаще делают в общежитиях и новых многоэтажках, и пользоваться ими могут только жильцы.

Прачечная самообслуживания. Может находиться в торговом центре, рядом с учебными заведениями или на территории отелей. Её оснащают профессиональными стиральными и сушильными машинами, которые чаще ставят друг на друга для экономии места, а также столами для складывания белья, а иногда — автоматами с моющими средствами и гладильными катками.

Коммерческая. В такой прачечной стиркой занимаются сотрудники: клиент сам не стирает, а заказывает услуги — стирку, сушку, выведение пятен. Иногда за доплату прачечная забирает грязные вещи и привозит чистые.

Промышленная. Прачечная обслуживает только организации, у которых нет собственной прачечной. Услуги оказывают для отелей, железной дороги, больниц, домов и других учреждений.

Хотите открыть прачечную самообслуживания?

Подскажем, какую форму ведения бизнеса выбрать — ИП или ООО. Поможем выбрать коды ОКВЭД и систему налогообложения. Подготовим полный пакет документов. Поможем зарегистрировать бизнес онлайн и откроем расчётный счёт.

Перечень услуг и их стоимость

Ориентировочный прайс-лист прачечной самообслуживания выглядит так:

  • Стирка до 6–7 кг, 1 запуск: 290 ₽.
  • Стирка до 10 кг, 1 запуск: 400 ₽.
  • Стирка до 15 кг, 1 запуск: 650 ₽.
  • Стирка до 18–20 кг, 1 запуск: 650 ₽.
  • Сушка до 10–15 кг, 1 запуск: 220 ₽.
  • Сушка 10 минут по таймеру: 90 ₽.
  • Гель и порошок, 1 порция: 50 ₽.
  • Кондиционер и ополаскиватель, 1 порция: 50 ₽.
  • Отбеливатель, 1 порция: 60 ₽.
  • Пятновыводитель, 1 порция: 60 ₽.
  • Аренда утюга и гладильной доски, 30 минут: 100 ₽.

Бизнес-план для открытия прачечной

Разберём основные части бизнес-плана: анализ рынка и конкурентов, финансовый, маркетинговый, производственный и организационный разделы.

Что такое бизнес-план и как его составить

Анализ рынка и конкурентов

Анализ рынка поможет подстроить бизнес-план и стратегию под рыночные условия и спрос клиентов. Что нужно зафиксировать:

  • Размер и динамику рынка: сколько прачечных уже работает, сколько открывается или закрывается, где их больше всего.
  • Спрос и целевую аудиторию: кто ваши клиенты, когда и зачем они приходят за услугой, как выбирают прачечную.
  • Тренды: использование мобильных приложений и онлайн-платформ для удобства клиентов, автоматизация процессов, экологичные методы стирки.
  • Конкурентную среду: какие прачечные будут с вами конкурировать, какие у них услуги, сколько они стоят, почему клиенты выбирают их.

Финансовый план

Нужно посчитать, сколько будет зарабатывать и тратить прачечная: выручку, расходы, налоги, себестоимость стирки, точку безубыточности и ожидаемую прибыль. На старте расчёты делаются по рынку, после запуска — уточняются по фактическим данным. 

Для оценки рисков лучше сразу закладывать несколько сценариев:

  1. Оптимистичный сценарий. 200 циклов в неделю. Средний чек 500 ₽ за стирку и сушку. Выручка 400 000 ₽ в месяц.
  2. Реалистичный сценарий. 100 циклов в неделю. Средний чек 450 ₽. Выручка 180 000 ₽ в месяц.
  3. Пессимистичный сценарий. 50 циклов в неделю. Средний чек 400 ₽. Выручка 80 000 ₽ в месяц.

Как посчитать срок окупаемости бизнес-проекта

Как найти стартовый капитал

Маркетинговый план

Перед запуском бизнеса важно изучить локацию: плотность населения, число потенциальных клиентов, уровень их доходов и количество конкурентов. Это поможет выбрать подходящие инструменты продвижения.

Маркетинг и продвижение строятся на сочетании каналов: это соцсети, мессенджеры, раздача флаеров, наружная реклама, создание сайта. Для удержания клиентов полезно использовать программы лояльности и проводить акции.

Маркетинговые стратегии для нового бизнеса: привлечение клиентов

Производственный план

Необходимо описать процесс предоставления услуги в прачечной самообслуживания. 

Например, так: клиент самостоятельно стирает бельё, сушит его с помощью сушильных машин и при необходимости может погладить вещи, используя установленное оборудование. Полный цикл занимает в среднем 1–1,5 часа. Оплата происходит через терминал.

Организационный план

Важно распределить роли в команде и зафиксировать зону ответственности каждого: работа с клиентами, обслуживание оборудования, финансы, маркетинг.

Ключевая роль в прачечной самообслуживания — администратор. Он работает с клиентами, следит за порядком, расходниками и техникой. В небольших точках администратор может совмещать несколько функций, но при высокой загрузке понадобятся как минимум уборщица и специалист по обслуживанию оборудования.

Бизнес‑план прачечной самообслуживания

Опишите идею — и сервис создаст план с финрасчётами, анализом рынка и аудитории

Открытие прачечной: этапы и документы

Ниже — всё, что нужно сделать до запуска: оформить бизнес, получить разрешения, найти помещение, закупить оборудование и нанять сотрудников.

Регистрация бизнеса и получение разрешений

Формат. Проще открыть ИП: регистрация простая и быстрая, отчётность несложная. ООО регистрируют, если бизнес планируют строить с партнёрами или в дальнейшем хотят привлечь инвестиции, чтобы расширять сеть прачечных. Отчётность и учёт в ООО сложнее.

Как открыть ИП: пошаговая инструкция

Как открыть ООО: пошаговая инструкция

ОКВЭД. Основной код 96.01 — стирка и химчистка текстильных и меховых изделий. Если в планах есть расширение деятельности, то можно добавить дополнительные коды. Подбирать их удобно с помощью справочника Точка Банк.

Как выбрать ОКВЭД для ИП и ООО

Система налогообложения. В основном ИП и ООО выбирают упрощённую систему (УСН): 6% на «Доходы» или 15% на «Доходы минус расходы». Для ИП также доступен патент (ПСН). А для ООО этот режим недоступен. 

Какую систему налогообложения выбрать

Онлайн-касса. Обязательна при работе с физлицами. Есть исключение — ИП на патенте могут работать без онлайн-кассы, если вид деятельности входит в перечень п. 2.1 ст. 2 закона №54-ФЗ. Услуги стирки в этот перечень включены.

Разрешения, лицензии и документы. Лицензия для запуска прачечной не нужна.

Что понадобится:

  • Оформить договор аренды или подтвердить право собственности на помещение. 
  • Обеспечить соответствие помещения санитарным нормам и требованиям пожарной безопасности — подготовить план эвакуации, назначить ответственного, завести журналы учёта огнетушителей и инструктажа. О санитарных требованиях подробнее расскажем ниже.
  • Заключить договоры с Водоканалом и энергоснабжающей организацией, если помещение требует увеличения мощности или отдельного подключения к сетям.
  • Заключить договоры на утилизацию отходов, дезинфекцию, дератизацию и дезинсекцию.
  • Разработать программу производственного контроля.
  • Заключить трудовые договоры с персоналом, оформить им медкнижки.
  • Оформить уголок потребителя.
  • Уведомить Роспотребнадзор о начале деятельности — через «Госуслуги», минимум за день до фактического открытия.

Расчётный счёт. Открыть счёт лучше сразу после регистрации бизнеса, чтобы принимать безналичную оплату от клиентов.

Выбор помещения и требования к нему

Для прачечной нужно учитывать требования согласно СП 2.1.3678-20. Некоторые из них:

  • Планировка должна обеспечивать последовательность технологического процесса.
  • Полы и стены — из влагостойких материалов, устойчивых к температуре, моющим и дезинфицирующим средствам.
  • Обязательна гидроизоляция полов и стен.
  • Пункты приёма-выдачи могут размещаться в отдельных, встроенных или пристроенных помещениях. В многоквартирных домах — с отдельным входом от жилья.
  • Необходимо предусмотреть место для хранения чистого белья — хранение на полу не допускается, выдача производится только в упаковке.

Что касается уборки и содержания:

  • Влажная уборка всех помещений — ежедневно.
  • Генеральная уборка (стены, полы, оборудование, светильники) с моющими и дезсредствами — 1 раз в месяц.
  • Дезинфекция помещений — еженедельно.
  • Отдельный маркированный уборочный инвентарь для основных помещений и туалетов, после уборки — обработка и просушка.
  • Перевозка белья от пунктов приёма-выдачи до прачечной и обратно — только в закрытых мешках или пакетах.

Покупка оборудования

На старте для небольшой прачечной можно закупить пять стиральных машин и столько же машин для сушки. Ещё понадобятся:

  • Гладильные доски.
  • Утюги.
  • Корзины для белья.
  • Кулер с водой.
  • Кресло.
  • Стойка администратора.
  • Журнальный столик.
  • Стеллаж для белья.

Подбор персонала

В прачечной самообслуживания могут работать два администратора посменно, по графику 2/2, при режиме работы прачечной 12 часов в день. Администраторы могут совмещать функции уборщика, консультанта для клиентов и выполнять базовые операции по обслуживанию оборудования.

Также понадобится бухгалтер, который будет вести учёт, контролировать налоги и отчётность. При необходимости привлекают мастера для технического обслуживания, чтобы следить за исправностью оборудования в прачечной.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ
Всем сотрудникам прачечной нужно обязательно оформить медицинские книжки.

Закупка расходных материалов

Из расходных материалов понадобятся:

  • Моющие средства для стирки.
  • Кондиционеры и ополаскиватели для белья.
  • Пятновыводители.
  • Средства для очистки и дезинфекции стиральных и сушильных машин.
  • Фильтры для воды и расходники к ним.
  • Ароматизаторы для белья и помещения.
  • Чистящие средства для уборки помещения.

Франшизы и альтернативные варианты

На рынке работает более 5 000 предприятий по стирке и химчистке, около 30% из них открыты по франшизе. В каталоге франшиз Точка Банк собрали проверенные предложения и указали стартовые вложения.

Плюсы франшизы: проверенный бизнес-план, обучение и поддержка от франчайзера, узнаваемый бренд.

Минусы франшизы: разовый паушальный взнос и ежемесячные роялти, строгие стандарты и ограниченная свобода в управлении. 

Собственный бренд даёт больше гибкости, но потребует значительных вложений в продвижение. Если опыта в бизнесе немного, франшиза поможет избежать типичных ошибок на старте. Если есть опыт и понимание рынка — свой бренд может оказаться выгоднее в долгосрочной перспективе.

Финансовая оценка и окупаемость

Рассчитаем срок окупаемости и рентабельность.

Сколько потребуется вложить

Для открытия прачечной потребуется около 2 млн ₽. Эти деньги пойдут на оборудование, подготовку помещения и запуск точки.

Сколько можно заработать

При оптимистичном сценарии, если выручка достигнет 400 000 ₽ в месяц, чистая прибыль может составить около 111 000 ₽ при ежемесячных расходах до 289 000 ₽. В таком случае окупаемость проекта составит около 1,5 года, а рентабельность бизнеса — примерно 28%.

Плюсы и минусы открытия прачечной

ПлюсыМинусы
Низкая конкуренция, особенно за пределами крупных городовОформление документов и разрешений может занять много времени
Стабильный спрос без выраженной сезонностиМаркетинг и продвижение требуют заметных финансовых затрат
Простые бизнес‑процессы, легко управлятьСложно найти помещение с нужными параметрами и проходимостью
Минимальный штат сотрудниковНужно строго соблюдать санитарные нормы

Частые ошибки и советы начинающим

Чаще всего предприниматели совершают эти четыре ошибки:

  1. Неудачная локация. Выбирайте места с постоянным потоком людей, предварительно изучив конкурентов.
  2. Недооценка расходов. Трезво оценивайте бюджет и создайте финансовый резерв на первые месяцы работы.
  3. Экономия на продвижении. Заранее разработайте стратегию, определите бюджет и используйте все доступные каналы рекламы.
  4. Отказ от новых технологий. Автоматизация снижает издержки, а экологичные моющие средства привлекают всё больше клиентов.

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