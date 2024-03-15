Регистрация ООО через МФЦ

Коротко Зарегистрировать ООО можно другими способами: лично в налоговой, онлайн через сайт ФНС, сервис «Старт бизнеса онлайн», через нотариуса или банк.

Формально закон допускает подачу через МФЦ, но с 25 августа 2021 года этот способ не работает — сколько бы ни было учредителей у ООО. Причина: раньше нотариус заверял подписи и отдавал документы учредителям, чтобы те отнесли их в МФЦ, а теперь сам направляет документы в налоговую — нести в МФЦ просто нечего.

Почему нельзя зарегистрировать ООО через МФЦ

Формально Федеральный закон №129-ФЗ допускает подачу документов на регистрацию ООО через МФЦ. Но с 25 августа 2021 года этот способ фактически перестал работать.

Дело в том, что МФЦ сам не регистрирует юрлицо — он только принимает документы и передаёт их в налоговую. А чтобы он их принял, заявление Р11001 должно быть заверено у нотариуса.

Здесь и возникает загвоздка. Раньше заверенные бумаги учредитель мог отнести в МФЦ, и центр передавал их в ФНС. Но с 25 августа 2021 года по Федеральному закону №143‑ФЗ нотариус обязан сам отправить документы в налоговую сразу после того, как заверит подпись.

Это значит, что для ООО МФЦ стало лишним звеном — и число учредителей тут ничего не меняет.

Как раньше регистрировали ООО через МФЦ

До 25 августа 2021 года ООО алгоритм выглядел так:

Подготовить документы для регистрации ООО , в том числе нотариально заверить подпись на заявлении по форме Р11001 Найти отделение МФЦ по юридическому адресу ООО. Убедиться, что в нём есть услуга регистрации компаний, узнать дни и время приёма. Записаться на удобное время — через сайт МФЦ, по телефону или лично в отделении. Приехать и подать документы.

Сейчас этот способ недоступен: нотариус сам направляет документы в ФНС, и нести их в МФЦ уже не нужно, даже если учредитель и директор — один человек.

А вот ИП через МФЦ зарегистрировать по-прежнему можно — здесь нотариус не нужен, поэтому и процесс не прерывается: предприниматель просто приходит в центр с паспортом и подаёт документы сам.

Плюсы и минусы регистрации через МФЦ

До 2021 года регистрация ООО через МФЦ была рабочим способом. Сейчас — нет. Но в сети полно устаревших статей, а вопросы продолжают задавать. Мы собрали плюсы и минусы, чтобы вы понимали, почему этот вариант больше не рассматривается.

✅ Преимущества ❌ Недостатки Экономия на госпошлине при электронной подаче документов через МФЦ Услуга была доступна не во всех отделениях МФЦ Большое количество отделений по всей стране Требовалось нотариальное заверение документов — из-за этого способ и стал нерабочим Возможность заранее выбрать время приёма Увеличенные сроки регистрации из-за пересылки документов в ФНС Удобный график работы отделений (вечерние часы, суббота) Заявление о переходе на УСН, ЕСХН нужно было подавать отдельно — не через МФЦ Можно воспользоваться другими услугами МФЦ в один визит Сотрудники МФЦ не консультировали по содержанию документов

Актуальные способы регистрации ООО в 2026 году

Поскольку регистрация ООО через МФЦ фактически недоступна, рассмотрим актуальные способы открытия компании.

Способ Госпошлина Особенности Лично в регистрирующей ИФНС 4 000 ₽ Учредители подают документы совместно. Адрес нужной ИФНС можно узнать на сайте Через нотариуса 0 ₽ (пошлина), оплата услуг нотариуса от 1 500 ₽ Нотариус готовит и проверяет документы, заверяет подпись и сам отправляет документы в ФНС в электронном виде Онлайн через Точка Банк — партнёр ФНС с лицензией ЦБ РФ 0 ₽ Банк консультирует по ОКВЭД и СНО, помогает подготовить документы, сопровождает подачу и сразу открывает расчётный счёт — всё бесплатно Онлайн через сайт ФНС 0 ₽ Понадобится усиленная квалифицированная электронная подпись (УКЭП) Онлайн через сервис «Старт бизнеса онлайн» 0 ₽ Только для ООО с единственным учредителем и одновременно руководителем. Нужны «Госуслуги» и биометрия в ЕБС

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С чего начать регистрацию ООО

Рассмотрим краткий алгоритм, как подготовиться к регистрации ООО.

1. Придумайте название

Название не обязано быть уникальным — подойдут слова, отражающие сферу деятельности, плюс собственный отличительный элемент. Главное — избегать запрещённых слов вроде «Россия» без специального разрешения.

2. Выберите юридический адрес

Чаще всего ООО регистрируют по месту фактической работы: это может быть арендованное помещение, собственная недвижимость или домашний адрес учредителя либо директора. У каждого варианта свои нюансы — например ИФНС в некоторых регионах выступает против регистрации по домашнему адресу.

Комментарий эксперта В Точка Банке мы отслеживаем практику ИФНС по регионам: где-то регистрацию по домашнему адресу учредителя или директора одобряют без вопросов, а где-то налоговая относится к этому настороженно и может отказать.



Если сомневаетесь, подойдёт ли ваш адрес, проконсультируем на этапе подготовки документов — ещё до подачи в налоговую. А если адреса пока нет — поможем подобрать надёжный юрадрес Алина Мусина Эксперт по регистрации бизнеса в Точка Банке

3. Определите коды ОКВЭД

Выберите один основной код, который точнее всего описывает деятельность, и при необходимости добавьте дополнительные. Каждый код должен содержать минимум четыре цифры.

4. Выберите систему налогообложения

ООО могут работать на ОСНО, УСН, ЕСХН или АУСН. НПД и ПСН для ООО недоступны. Режим лучше выбрать заранее — от него зависят налоговая нагрузка и отчётность.

5. Подготовьте устав и определитесь с уставным капиталом

Можно выбрать типовой устав на сайте ФНС — это самый простой способ, однако в такой документ нельзя вносить изменения. Альтернатива — разработать собственный устав.

Минимальный размер уставного капитала составляет 10 000 ₽.

Какие документы нужны для регистрации ООО

Пакет документов для регистрации ООО чаще всего стандартный — вот что нужно подготовить.

При личной подаче в ИФНС каждый учредитель также берёт с собой паспорт.

Собрать комплект документов за 15 минут можно в конструкторе от Точка Банк.

Надо ли платить госпошлину

Госпошлина за открытие ООО составляет 4 000 ₽. Её уплачивают только при подаче документов в бумажном формате — лично в ИФНС.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ Если учредитель один, он уплачивает госпошлину полностью. При нескольких учредителях сумма 4 000 ₽ делится поровну между всеми. Например, при двух учредителях каждый платит по 2 000 ₽, при четырёх — по 1 000 ₽.



Если документы отправляют в налоговую в электронном виде, госпошлину платить не нужно. Большинство способов как раз проходят в электронном формате — поэтому при регистрации через нотариуса, Точка Банк, сайт ФНС или сервис «Старт бизнеса онлайн» платить пошлину не придётся.

Что делать сразу после регистрации ООО

После получения листа записи ЕГРЮЛ нужно выполнить несколько шагов, чтобы компания начала работать без штрафов и задержек.

1. Назначить директора

Директора оформляют официально, даже если это сам единственный учредитель. Полномочия руководителя подтверждают два документа:

Решение единственного участника или протокол собрания.

Трудовой договор — с зарплаты директора надо платить НДФЛ и страховые взносы.

Без директора ООО не сможет открыть расчётный счёт и вести полноценный бизнес.

2. Открыть расчётный счёт в банке

Расчётный счёт нужен компании, чтобы принимать и отправлять безналичные платежи, рассчитываться с контрагентами на крупные суммы и уплачивать налоги — организации перечисляют их в бюджет безналично. Уставный капитал тоже чаще всего вносят на расчётный счёт.

Закон не требует открывать счёт сразу после регистрации. Но важно учитывать ограничение: наличные расчёты между юрлицами и ИП не могут превышать 100 000 ₽ в рамках одного договора (п. 4 указания Банка России №5348-У). Поэтому на практике счёт открывают сразу.

Открыть расчётный счёт для ООО за 0 ₽

3. Подать уведомление о переходе на УСН, АУСН или ЕСХН

Если не подали уведомление сразу при регистрации, на это есть 30 календарных дней с даты регистрации. Опоздаете — останетесь на ОСНО, которая сложнее и дороже, а сменить режим можно будет только с 1 января следующего года.

4. Изготовить печать (по желанию)

С 2015 года печать не обязательна, но контрагенты иногда всё же ждут её на документах. Если решите использовать печать, сведения о ней нужно внести в устав — а типовой устав этого не предусматривает, поэтому понадобится индивидуальный.

5. Внести уставный капитал

Доли в уставном капитале нужно оплатить в течение четырёх месяцев с даты регистрации. Деньги вносят на расчётный счёт или в кассу.

6. Получить коды статистики

Коды статистики Росстата нужны для отчётности, плюс иногда их просят при открытии счёта. Бесплатно скачать их можно на сайте Росстата по ИНН или ОГРН.

7. Подать данные в СФР (бывший ФСС и ПФР)

Регистрировать ООО в Социальном фонде отдельно не нужно — с 2023 года фонд ставит компанию на учёт автоматически по данным из ЕГРЮЛ. Когда примете первого сотрудника, подайте форму ЕФС-1 не позднее следующего рабочего дня после приказа о приёме. Заполните в форме титульный лист и подразделы 1 и 1.1 раздела 1.

8. Установить онлайн-кассу и получить лицензии

Для расчётов с физлицами — наличными, картой или через СБП по QR-коду — нужна онлайн-касса: она передаёт данные о каждой продаже в налоговую. Работа без кассы, когда она обязательна, грозит штрафом до 100% непробитой суммы.

Отдельно проверьте, не нужна ли лицензия: для медицины, образования, перевозок и ещё ряда направлений её оформляют до начала работы.

9. Уведомить госорганы о старте бизнеса