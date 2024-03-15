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Регистрация бизнеса

Регистрация ООО через МФЦ

Раньше регистрация ООО через МФЦ была удобным и бесплатным вариантом, но закон изменился — и способ перестал работать. Разберём, почему МФЦ больше не принимает документы на регистрацию от юрлиц и какие способы открыть компанию актуальны в 2026 году.

01.07.2026
2818
2818

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Авторы

Коротко
Формально закон допускает подачу через МФЦ, но с 25 августа 2021 года этот способ не работает — сколько бы ни было учредителей у ООО. Причина: раньше нотариус заверял подписи и отдавал документы учредителям, чтобы те отнесли их в МФЦ, а теперь сам направляет документы в налоговую — нести в МФЦ просто нечего.
Зарегистрировать ООО можно другими способами: лично в налоговой, онлайн через сайт ФНС, сервис «Старт бизнеса онлайн», через нотариуса или банк.

Почему нельзя зарегистрировать ООО через МФЦ

Формально Федеральный закон №129-ФЗ допускает подачу документов на регистрацию ООО через МФЦ. Но с 25 августа 2021 года этот способ фактически перестал работать.

Дело в том, что МФЦ сам не регистрирует юрлицо — он только принимает документы и передаёт их в налоговую. А чтобы он их принял, заявление Р11001 должно быть заверено у нотариуса.

Здесь и возникает загвоздка. Раньше заверенные бумаги учредитель мог отнести в МФЦ, и центр передавал их в ФНС. Но с 25 августа 2021 года по Федеральному закону №143‑ФЗ нотариус обязан сам отправить документы в налоговую сразу после того, как заверит подпись.

Это значит, что для ООО МФЦ стало лишним звеном — и число учредителей тут ничего не меняет.

Как раньше регистрировали ООО через МФЦ

До 25 августа 2021 года ООО алгоритм выглядел так:

  1. Подготовить документы для регистрации ООО, в том числе нотариально заверить подпись на заявлении по форме Р11001.
  2. Найти отделение МФЦ по юридическому адресу ООО. Убедиться, что в нём есть услуга регистрации компаний, узнать дни и время приёма.
  3. Записаться на удобное время — через сайт МФЦ, по телефону или лично в отделении.
  4. Приехать и подать документы.

Сейчас этот способ недоступен: нотариус сам направляет документы в ФНС, и нести их в МФЦ уже не нужно, даже если учредитель и директор — один человек. 

А вот ИП через МФЦ зарегистрировать по-прежнему можно — здесь нотариус не нужен, поэтому и процесс не прерывается: предприниматель просто приходит в центр с паспортом и подаёт документы сам.

Как зарегистрировать ИП через МФЦ

Плюсы и минусы регистрации через МФЦ

До 2021 года регистрация ООО через МФЦ была рабочим способом. Сейчас — нет. Но в сети полно устаревших статей, а вопросы продолжают задавать. Мы собрали плюсы и минусы, чтобы вы понимали, почему этот вариант больше не рассматривается.

✅ Преимущества❌ Недостатки
Экономия на госпошлине при электронной подаче документов через МФЦУслуга была доступна не во всех отделениях МФЦ
Большое количество отделений по всей странеТребовалось нотариальное заверение документов — из-за этого способ и стал нерабочим
Возможность заранее выбрать время приёмаУвеличенные сроки регистрации из-за пересылки документов в ФНС
Удобный график работы отделений (вечерние часы, суббота)Заявление о переходе на УСН, ЕСХН нужно было подавать отдельно — не через МФЦ
Можно воспользоваться другими услугами МФЦ в один визитСотрудники МФЦ не консультировали по содержанию документов

Актуальные способы регистрации ООО в 2026 году

Поскольку регистрация ООО через МФЦ фактически недоступна, рассмотрим актуальные способы открытия компании.

СпособГоспошлинаОсобенности
Лично в регистрирующей ИФНС4 000 ₽Учредители подают документы совместно. Адрес нужной ИФНС можно узнать на сайте
Через нотариуса0 ₽ (пошлина), оплата услуг нотариуса от 1 500 ₽Нотариус готовит и проверяет документы, заверяет подпись и сам отправляет документы в ФНС в электронном виде
Онлайн через Точка Банк — партнёр ФНС с лицензией ЦБ РФ0 ₽Банк консультирует по ОКВЭД и СНО, помогает подготовить документы, сопровождает подачу и сразу открывает расчётный счёт — всё бесплатно
Онлайн через сайт ФНС0 ₽Понадобится усиленная квалифицированная электронная подпись (УКЭП)
Онлайн через сервис «Старт бизнеса онлайн»0 ₽Только для ООО с единственным учредителем и одновременно руководителем. Нужны «Госуслуги» и биометрия в ЕБС

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Бесплатная регистрация ООО с Точка Банк
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С чего начать регистрацию ООО

Рассмотрим краткий алгоритм, как подготовиться к регистрации ООО.

1. Придумайте название

Название не обязано быть уникальным — подойдут слова, отражающие сферу деятельности, плюс собственный отличительный элемент. Главное — избегать запрещённых слов вроде «Россия» без специального разрешения.

Как назвать ООО: требования и ограничения

2. Выберите юридический адрес

Чаще всего ООО регистрируют по месту фактической работы: это может быть арендованное помещение, собственная недвижимость или домашний адрес учредителя либо директора. У каждого варианта свои нюансы — например ИФНС в некоторых регионах выступает против регистрации по домашнему адресу.

Требования к юридическому адресу

Комментарий эксперта

В Точка Банке мы отслеживаем практику ИФНС по регионам: где-то регистрацию по домашнему адресу учредителя или директора одобряют без вопросов, а где-то налоговая относится к этому настороженно и может отказать.


Если сомневаетесь, подойдёт ли ваш адрес, проконсультируем на этапе подготовки документов — ещё до подачи в налоговую. А если адреса пока нет — поможем подобрать надёжный юрадрес.

Алина МусинаЭксперт по регистрации бизнеса в Точка Банке

3. Определите коды ОКВЭД

Выберите один основной код, который точнее всего описывает деятельность, и при необходимости добавьте дополнительные. Каждый код должен содержать минимум четыре цифры.

Как выбрать ОКВЭД для ИП и ООО

4. Выберите систему налогообложения

ООО могут работать на ОСНО, УСН, ЕСХН или АУСН. НПД и ПСН для ООО недоступны. Режим лучше выбрать заранее — от него зависят налоговая нагрузка и отчётность. 

Какую систему налогообложения выбрать

5. Подготовьте устав и определитесь с уставным капиталом

Можно выбрать типовой устав на сайте ФНС — это самый простой способ, однако в такой документ нельзя вносить изменения. Альтернатива — разработать собственный устав. 

Устав ООО: что такое, как составить, виды, образец

Минимальный размер уставного капитала составляет 10 000 ₽.

Какие документы нужны для регистрации ООО

Пакет документов для регистрации ООО чаще всего стандартный — вот что нужно подготовить.

ДокументОбязательностьПримечание
Заявление по форме Р11001ВсегдаГлавный документ, в котором указывают название ООО, адрес, коды ОКВЭД и данные учредителей
УставВсегдаТиповой с сайта ФНС или собственный — в типовой нельзя вносить изменения
Решение о создании ОООЕсли учредитель одинПодтверждает решение единственного учредителя открыть компанию
Протокол собрания учредителейЕсли учредителей несколькоФиксирует совместное решение о создании ООО
Учредительный договорЕсли учредителей несколькоФормально подавать в ФНС не обязательно, но лучше приложить — так у налоговой будет меньше вопросов
Квитанция об уплате госпошлины (4 000 ₽)Только при подаче на бумагеПри электронной подаче не нужна
Документы на юридический адрес (гарантийное письмо, согласие собственника и так далее)Не обязательныСнижают риск отказа в регистрации
Заявление о переходе на УСНЕсли нужен спецрежим с момента регистрацииПланируют ввести новую единую форму уведомления
Заявление о переходе на ЕСХНЕсли нужен спецрежим с момента регистрацииПодходит только для сельхозпроизводителей
Заявление о переходе на АУСНЕсли нужен спецрежим с момента регистрацииПодаётся через Личный кабинет юрлица после регистрации ООО или уполномоченный банк, например Точка Банк, после открытия счёта

При личной подаче в ИФНС каждый учредитель также берёт с собой паспорт. 

Собрать комплект документов за 15 минут можно в конструкторе от Точка Банк.

Надо ли платить госпошлину

Госпошлина за открытие ООО составляет 4 000 ₽. Её уплачивают только при подаче документов в бумажном формате — лично в ИФНС.

Уплата госпошлины за регистрацию ООО

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ
Если учредитель один, он уплачивает госпошлину полностью. При нескольких учредителях сумма 4 000 ₽ делится поровну между всеми. Например, при двух учредителях каждый платит по 2 000 ₽, при четырёх — по 1 000 ₽.

Если документы отправляют в налоговую в электронном виде, госпошлину платить не нужно. Большинство способов как раз проходят в электронном формате — поэтому при регистрации через нотариуса, Точка Банк, сайт ФНС или сервис «Старт бизнеса онлайн» платить пошлину не придётся.

Что делать сразу после регистрации ООО

После получения листа записи ЕГРЮЛ нужно выполнить несколько шагов, чтобы компания начала работать без штрафов и задержек.

1. Назначить директора

Директора оформляют официально, даже если это сам единственный учредитель. Полномочия руководителя подтверждают два документа:

  • Решение единственного участника или протокол собрания.
  • Трудовой договор — с зарплаты директора надо платить НДФЛ и страховые взносы.

Без директора ООО не сможет открыть расчётный счёт и вести полноценный бизнес.

2. Открыть расчётный счёт в банке

Расчётный счёт нужен компании, чтобы принимать и отправлять безналичные платежи, рассчитываться с контрагентами на крупные суммы и уплачивать налоги — организации перечисляют их в бюджет безналично. Уставный капитал тоже чаще всего вносят на расчётный счёт.

Закон не требует открывать счёт сразу после регистрации. Но важно учитывать ограничение: наличные расчёты между юрлицами и ИП не могут превышать 100 000 ₽ в рамках одного договора (п. 4 указания Банка России №5348-У). Поэтому на практике счёт открывают сразу.

3. Подать уведомление о переходе на УСН, АУСН или ЕСХН

Если не подали уведомление сразу при регистрации, на это есть 30 календарных дней с даты регистрации. Опоздаете — останетесь на ОСНО, которая сложнее и дороже, а сменить режим можно будет только с 1 января следующего года.

4. Изготовить печать (по желанию)

С 2015 года печать не обязательна, но контрагенты иногда всё же ждут её на документах. Если решите использовать печать, сведения о ней нужно внести в устав — а типовой устав этого не предусматривает, поэтому понадобится индивидуальный.

5. Внести уставный капитал

Доли в уставном капитале нужно оплатить в течение четырёх месяцев с даты регистрации. Деньги вносят на расчётный счёт или в кассу.

6. Получить коды статистики

Коды статистики Росстата нужны для отчётности, плюс иногда их просят при открытии счёта. Бесплатно скачать их можно на сайте Росстата по ИНН или ОГРН.

Как узнать и получить коды статистики для Росстата

7. Подать данные в СФР (бывший ФСС и ПФР)

Регистрировать ООО в Социальном фонде отдельно не нужно — с 2023 года фонд ставит компанию на учёт автоматически по данным из ЕГРЮЛ. Когда примете первого сотрудника, подайте форму ЕФС-1 не позднее следующего рабочего дня после приказа о приёме. Заполните в форме титульный лист и подразделы 1 и 1.1 раздела 1.

Что такое Социальный фонд России (СФР) и как он работает

8. Установить онлайн-кассу и получить лицензии

Для расчётов с физлицами — наличными, картой или через СБП по QR-коду — нужна онлайн-касса: она передаёт данные о каждой продаже в налоговую. Работа без кассы, когда она обязательна, грозит штрафом до 100% непробитой суммы. 

Непробитый чек и другие нарушения по онлайн-кассам, за которые штрафуют

Отдельно проверьте, не нужна ли лицензия: для медицины, образования, перевозок и ещё ряда направлений её оформляют до начала работы.

9. Уведомить госорганы о старте бизнеса

Если ваш ОКВЭД входит в перечень из постановления Правительства №725, уведомите профильный орган до начала работы. Например, общепит и розница сообщают в Роспотребнадзор. Уведомление подают через «Госуслуги».

Вопросы по теме

Как лучше зарегистрировать ООО в 2026 году?

Единственного «лучшего» способа нет — выбирайте по ситуации:


Онлайн через сервисы ФНС — если учредитель один, у него есть электронная подпись и он сам разобрался с ОКВЭД и системой налогообложения.


Через нотариуса — частый выбор, когда учредителей несколько.


Лично в ИФНС — если хочется задать вопросы инспектору и для этого готовы приехать в налоговую.


Через Точка Банк — если нужна помощь с выбором кодов ОКВЭД и налогового режима, а ещё сразу нужен расчётный счёт.

Кто может быть заявителем при регистрации ООО?

Заявитель — это тот, кто подписывает заявление Р11001 и подаёт документы на регистрацию. Перечень таких лиц закреплён в пункте 1.3 статьи 9 Федерального закона №129-ФЗ. Кто им может быть:


— Единственный учредитель — подписывает заявление сам.


— Несколько учредителей — заявителями становятся все, и каждый подписывает заявление.


— Если учредитель ООО — другая компания, заявление подаёт её директор.


— Директор ООО — но уже при последующих изменениях, а не при создании компании.

Сколько времени занимает регистрация ООО?

По закону у налоговой есть три рабочих дня на регистрацию — этот срок отсчитывают со следующего дня после того, как документы поступили в ИФНС (п. 3 ст. 13 Федерального закона №129-ФЗ).


Но день подачи и день получения готовых документов в этот срок не входят, поэтому на практике лучше закладывать около пяти рабочих дней.

Почему могут отказать в регистрации ООО?

Причины для отказа можно посмотреть в статье 23 Федерального закона №129-ФЗ. Чаще всего отказывают из-за ошибок в заявлении Р11001, неполного пакета документов и недостоверного юридического адреса.

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Регистрация ООО через МФЦ: пошаговая инструкция — Точка Банк