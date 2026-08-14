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Ранжирование на Wildberries в 2026: как работает выдача и что влияет на позиции

Эксперт Точка Банка расскажет о том, что продвигает карточку вверх в поисковой выдаче маркетплейса и как вывести товар в топ без серых схем.

14.08.2026
36
36

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Коротко
Ранжирование на Wildberries — это механизм, с помощью которого маркетплейс определяет очерёдность показа карточек в ответ на поисковый запрос пользователя.
Позиция карточки товара складывается из нескольких факторов: скорость доставки даёт больше всего веса; дальше идут акции и реклама, объём продаж, конверсия, индекс цены и рейтинг продавца.
Чтобы товар устойчиво закрепился в выдаче, он должен продаваться по честной цене и быть в наличии на складах рядом с покупателем. Также важны качественный контент в карточке и реклама.
Серые методы продвижения могут дать краткосрочный эффект, но алгоритм быстро их вычисляет и опускает карточку в выдаче ещё ниже.

Что такое ранжирование на Wildberries

Ранжирование на Wildberries — это алгоритм, с помощью которого маркетплейс определяет, в каком порядке показывать товары в поисковой выдаче. По сути это такая сортировка карточек, при которой каждый покупатель увидит именно те товары, которые он с наибольшей вероятностью купит.

Разницу между высокой и низкой позицией видно на конкретных цифрах. По данным Wildberries, у первых двух позиций в выдаче конверсия в клик в два раза выше, чем у товаров на 50-м месте. Это касается любых категорий, от одежды до техники, поэтому даже несколько строк выдачи отделяют карточку с хорошими продажами от карточки, которую  никто не замечает.

Ранжирование становится актуальным вопросом, когда магазин уже работает и получает первые заказы. Если вы только выходите на площадку, для начала прочитайте статью «Как начать продавать на Wildberries».

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Как устроена поисковая выдача WB в 2026 году

Когда покупатель вводит запрос, Wildberries находит все релевантные карточки и начинает их оценивать. Алгоритм анализирует поведенческую воронку: показы, клики, просмотры, добавления в корзину, заказы и выкупы. При этом каждый критерий имеет разный вес. Например, выкуп ценится выше, чем просто заказ.

Итоговая выдача зависит от региона пользователя: один и тот же запрос покажет разные карточки в топе для Тулы и Хабаровска, так как алгоритм приоритизирует быструю доставку. Это делает ручную проверку позиций неточной — товар может быть в топе в одном городе и незаметным в другом.

Кроме того, алгоритм учитывает историю покупок и просмотров конкретного пользователя. Поэтому единой позиции для всех не существует — есть лишь усреднённая картина, основанная на факторах, которые Wildberries публикует открыто.

Какие факторы влияют на позицию карточки

Позиция карточки в выдаче складывается из нескольких факторов:

Скорость доставки (30–40% влияния). Маркетплейс персонализирован под геопозицию покупателя: чем ближе товар к клиенту, тем выше позиция карточки.

Участие в акциях и реклама (7–35% влияния). Алгоритм даёт искусственный буст карточкам, которые участвуют в распродажах площадки и имеют внутреннее продвижение.

Объём продаж и выручка (10–25% влияния). Оценивается суммарный оборот карточки в рублях за последние недели. При этом алгоритм учитывает стабильность ежедневных заказов.

Конверсии карточки (5–20% влияния). Wildberries анализирует всю воронку продаж: от количества кликов на карточки (CTR) и добавлений в корзину до финального процента выкупа.

Рейтинг и отзывы (1–10% влияния). Высокая оценка товара (выше 4,5 звёзд) и безупречный рейтинг защищают карточку от падения в выдаче.

Рейтинг продавца (3–10% влияния). Он показывает качество вашего сервиса. Оценка складывается из двух частей: отзывы на товар дают до 4%, а остальное приходится на внутренний рейтинг площадки. На него влияют сроки доставки, процент выкупа, число возвратов и брака.

Уровень в программе «Уровни продавцов» (1–2% влияния). Программа лояльности от Wildberries предоставляет продавцам скидку на базовую комиссию маркетплейса и дополнительные бонусы в зависимости от уровня. Всего их пять: 

  • Начальный — 0,5%.
  • Бронзовый  — 1%.
  • Серебряный — 1,5%.
  • Золотой — 2%.
  • Платиновый — 4%. 

Подробнее можно посмотреть в разделе «Рост продаж» → Программа «Уровни продавцов» в личном кабинете. 

Наполнение карточки (до 1% влияния). Информативное описание, точные характеристики и качественные фото повышают доверие покупателя и снимают лишние вопросы о товаре.

Скидка для WB Клуба (до 2% влияния). Если скидка WB Клуба от 5% стоит хотя бы на половине товаров, ранжирование этих товаров растёт.

Каждый фактор в отдельности не даёт результата: даже идеально оформленная карточка не выйдет в топ, если нет остатков или рекламной поддержки. Итоговая позиция складывается из совокупности всех параметров, при этом реклама и акции могут иметь наибольший вес. Следите за маржинальностью и динамикой по каждой позиции в сервисе аналитики продаж от Точка Банк, чтобы вкладываться в товары с потенциалом.

Виды внутренней рекламы на WB: что выбрать

Анализ воронки продаж на Wildberries

Доля рекламных расходов (ДРР) на WB

Индекс цены и рейтинг: как они меняют выдачу

Индекс цены — этот критерий показывает, насколько конкурентоспособна цена по сравнению с рынком и историей цен самого продавца. Раньше некоторые продавцы искусственно завышали стоимость товаров перед распродажей, чтобы потом её обнулить. Сейчас такая манипуляция заметна алгоритму.

Завышенная цена не просто снижает позицию в поиске. Она может также ограничивать доступ к акциям и инструментам продвижения. Поэтому выгоднее держать честную цену каждый день, а не устраивать разовые скидки перед крупной акцией.

Рейтинг продавца — отдельный показатель, который считается по всем карточкам в совокупности и обновляется несколько раз в сутки. Он складывается из оценок и отзывов. Причём свежие отзывы весят больше старых, так как они точнее отражают текущее качество товара.

ВАЖНО
Хороший ориентир — это рейтинг товара выше 4,5 звёзд и стабильный рейтинг продавца без резких провалов.

Совет: контролировать все эти показатели проще, когда они собраны в одном месте. Используйте сервис Единый кабинет селлера от Точка Банк. Он помогает следить за остатками и обновлять карточки не только на Wildberries, но и на других маркетплейсах в режиме одного окна.

Поведенческие факторы: CTR, конверсия, выкуп

Алгоритм Wildberries следит за тем, как покупатели ведут себя с карточкой на каждом шаге воронки. 

Первый показатель — кликабельность (CTR). Если CTR держится на низком уровне, проверьте контент. Попробуйте разные варианты фото и инфографики. Часто даже небольшие правки дают хороший результат.

Второй показатель — конверсия из просмотра в заказ (CR). Если карточку открывают многие, но почти никто из них не оформляет заказ, алгоритм считает товар неинтересным и снижает его позицию. Здесь важны не только цена и фото, но и полнота характеристик, размерная сетка и достаточное количество отзывов.

Третий показатель — процент выкупа (Buyout Rate). Это самый весомый фактор, потому что он показывает реальный спрос. Ведь человек может оформить заказ, но отказаться от него при получении, — и тогда фактически карточка будет не так эффективна, как может показаться по количеству заказов. Именно поэтому накрутка заказов бесполезна: система оценивает всю цепочку продаж целиком — от показа до выкупа.

Требования к фотографиям для карточек товаров на WB

Как добавить видео в карточку товара на WB

Инфографика для WB: создание, требования и примеры

Рич-контент на Wildberries: полное руководство

Контент карточки и релевантность запросу

Никакая оптимизация не сработает, если алгоритм не сможет сопоставить карточку с нужным поисковым запросом. Это как искать человека в толпе: не зная его имени и примет, вы просто пройдёте мимо.

Характеристики товара в карточке — это те самые приметы, по которым алгоритм его опознаёт. Без них он не идентифицирует товар и не включит его в выдачу. Поэтому так важно максимально подробно и точно заполнять заголовок, характеристики и описание. 

Но не перегружайте текст ключевыми словами. Не стоит в поле «Название» перечислять все возможные формулировки и синонимы — это выглядит как спам и не помогает алгоритму. Выбирайте для названия высокочастотные запросы, например «Базовая футболка мужская», а в описание добавьте более редкие запросы, так как по ним меньше конкуренция.

✅ ДА
Базовая мужская футболка прямого кроя с коротким рукавом и округлым вырезом. Плотный трикотаж из натурального хлопка приятен телу, дышит и сохраняет форму после многочисленных стирок. Однотонная модель без рисунка для гардероба на каждый день, подойдёт для занятий спортом, отдыха, офиса и прогулок.
❌ НЕТ
В этой оригинальной ФУТБОЛКЕ вы станете самым стильным и покорите сердца всех ДЕВУШЕК. Наша футболка — это ТОП КАЧЕСТВО!!! футболка мужская бренд футболка хлопок одежда Мужчинам\Одежда\Футболки и майки

Вот что нельзя указывать в описании и характеристиках товара, если вы хотите, чтобы карточка прошла модерацию:

  • Вписывать теги и SEO-запросы автоматически, без проверки. 
  • Указывать домены (.ru, .com и другие) и артикулы.
  • Использовать спецсимволы вроде / * + @ № % &.
  • Упоминать чужие бренды, которые не относятся к вашему товару.
  • Повторять размеры товара по нескольку раз.

SEO-оптимизация карточек товара на WB

Логистика, остатки и скорость доставки

Логистика — самый весомый фактор выдачи в 2026 году. Wildberries оценивает, на каком региональном складе находится товар и сколько времени займёт доставка до конкретного покупателя.  

Продавцам, которые работают по модели FBS и хранят товар на своих складах, стоит внимательно следить за интервалом отгрузки: чем быстрее заказ передаётся на склад маркетплейса, тем выше карточка в ранжировании. 

В текущих условиях большая часть складов Wildberries недоступна для отгрузки, поэтому рекомендую использовать региональные склады фулфилмента для отправок по FBS. Это позволит не только сократить время доставки, но и сохранить доступность логистических каналов.

Ольга ЧиноваОльга Чинова
Ольга ЧиноваЭксперт по маркетплейсам

Как контролировать остатки и движение товаров

Как правильно планировать поставки, чтобы не замораживать деньги

Как рассчитать стоимость логистики на Wildberries

Как поднять карточку в топ без накруток

Продвижение карточки строится на системной работе. Вот шаги, которые влияют на выдачу:

  • Держите цену честной и не завышайте её перед скидками. Алгоритмы легко замечают слишком высокие цены.
  • Заполняйте характеристики и описание карточки подробно и максимально релевантно товару. Текст должен быть логичным и без лишних ключевых слов.
  • Участвуйте в акциях, если позволяет экономика. Во время распродаж значение этого фактора резко растёт.
  • Работайте с отзывами. Анализируйте их и добавляйте необходимые подсказки для покупателей в карточки товаров.
  • Распределяйте остатки по нескольким региональным складам. Так карточка получает шанс попасть в топ для покупателей из разных городов.
  • Отслеживайте маржинальность. Товары без реальной прибыли стоит убирать из продвижения в первую очередь.
  • Добавляйте товары в акции.
  • Подключайте рекламу точечно для карточек с хорошей конверсией. Реклама на карточку без остатков или с низкой конверсией не окупается.

Частые ошибки, из‑за которых карточка падает в выдаче

Даже опытный продавец иногда теряет позиции из-за простых ошибок. Разберём самые частые:

  • Нет остатков товара рядом с покупателем. 
  • Слабый контент: размытые фото, короткое описание, мало заполненных характеристик, несвязный текст. 
  • Высокая цена или искусственная скидка. 
  • Самовыкупы вместо органических продаж: WB отличает поведение реальных покупателей.
  • Игнорирование плановых акций площадки. 
  • Накрученные или стимулированные отзывы: за подарки, бонусы и вкладыши с призывом оставить отзыв Wildberries штрафует продавца.

Самовыкупы на Wildberries: как работают, риски и альтернативы

Алгоритмы Wildberries динамичны. Чтобы карточка не падала в поисковой выдаче, заведите привычку делать регулярный аудит. Проверяйте три главных метрики: скорость доставки в регионы (ETA), уровень участия в акциях и реальный CTR карточки.

Вопросы по теме

Как работает ранжирование на Wildberries в 2026 году?

Алгоритм оценивает карточку по всей воронке продаж, от показа до выкупа, а также учитывает десятки параметров. Основные из них: скорость доставки, участие в акциях и реклама, объём продаж и выручка, конверсия, рейтинг карточки и продавца.

Что больше всего влияет на позицию карточки?

Больше всего имеют значение скорость доставки, объём продаж и рекламное продвижение. Конверсия и участие в акциях тоже влияют на позицию в выдаче, но значение их вклада зависит от категории и сезона.

Что такое индекс цены на Wildberries?

Индекс цены показывает, насколько стоимость товара выгодна по сравнению с рынком и с историей цен самого продавца. Завышенная цена или искусственная скидка перед распродажей снижает позицию карточки в выдаче.

Как реклама влияет на ранжирование?

Реклама увеличивает показы и ускоряет сбор данных о поведении покупателей. Но продвигать стоит только карточки с хорошей конверсией и честной ценой, иначе рекламный бюджет тратится впустую.

Почему карточка упала в выдаче?

Чаще всего причина в отсутствии остатков товара рядом с покупателем, завышенной цене, слабом контенте или в самовыкупах и накрученных отзывах, которые алгоритм со временем распознаёт.

Как быстро поднять новый товар в топ?

Универсального способа не существует. Помогает системная работа: качественный контент карточки, честная цена, равномерное распределение остатков по складам и точечная реклама на карточки с хорошей конверсией.

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