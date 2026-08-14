Что такое ранжирование на Wildberries
Ранжирование на Wildberries — это алгоритм, с помощью которого маркетплейс определяет, в каком порядке показывать товары в поисковой выдаче. По сути это такая сортировка карточек, при которой каждый покупатель увидит именно те товары, которые он с наибольшей вероятностью купит.
Разницу между высокой и низкой позицией видно на конкретных цифрах. По данным Wildberries, у первых двух позиций в выдаче конверсия в клик в два раза выше, чем у товаров на 50-м месте. Это касается любых категорий, от одежды до техники, поэтому даже несколько строк выдачи отделяют карточку с хорошими продажами от карточки, которую никто не замечает.
Ранжирование становится актуальным вопросом, когда магазин уже работает и получает первые заказы. Если вы только выходите на площадку, для начала прочитайте статью «Как начать продавать на Wildberries».
Как устроена поисковая выдача WB в 2026 году
Когда покупатель вводит запрос, Wildberries находит все релевантные карточки и начинает их оценивать. Алгоритм анализирует поведенческую воронку: показы, клики, просмотры, добавления в корзину, заказы и выкупы. При этом каждый критерий имеет разный вес. Например, выкуп ценится выше, чем просто заказ.
Итоговая выдача зависит от региона пользователя: один и тот же запрос покажет разные карточки в топе для Тулы и Хабаровска, так как алгоритм приоритизирует быструю доставку. Это делает ручную проверку позиций неточной — товар может быть в топе в одном городе и незаметным в другом.
Кроме того, алгоритм учитывает историю покупок и просмотров конкретного пользователя. Поэтому единой позиции для всех не существует — есть лишь усреднённая картина, основанная на факторах, которые Wildberries публикует открыто.
Какие факторы влияют на позицию карточки
Позиция карточки в выдаче складывается из нескольких факторов:
Скорость доставки (30–40% влияния). Маркетплейс персонализирован под геопозицию покупателя: чем ближе товар к клиенту, тем выше позиция карточки.
Участие в акциях и реклама (7–35% влияния). Алгоритм даёт искусственный буст карточкам, которые участвуют в распродажах площадки и имеют внутреннее продвижение.
Объём продаж и выручка (10–25% влияния). Оценивается суммарный оборот карточки в рублях за последние недели. При этом алгоритм учитывает стабильность ежедневных заказов.
Конверсии карточки (5–20% влияния). Wildberries анализирует всю воронку продаж: от количества кликов на карточки (CTR) и добавлений в корзину до финального процента выкупа.
Рейтинг и отзывы (1–10% влияния). Высокая оценка товара (выше 4,5 звёзд) и безупречный рейтинг защищают карточку от падения в выдаче.
Рейтинг продавца (3–10% влияния). Он показывает качество вашего сервиса. Оценка складывается из двух частей: отзывы на товар дают до 4%, а остальное приходится на внутренний рейтинг площадки. На него влияют сроки доставки, процент выкупа, число возвратов и брака.
Уровень в программе «Уровни продавцов» (1–2% влияния). Программа лояльности от Wildberries предоставляет продавцам скидку на базовую комиссию маркетплейса и дополнительные бонусы в зависимости от уровня. Всего их пять:
- Начальный — 0,5%.
- Бронзовый — 1%.
- Серебряный — 1,5%.
- Золотой — 2%.
- Платиновый — 4%.
Подробнее можно посмотреть в разделе «Рост продаж» → Программа «Уровни продавцов» в личном кабинете.
Наполнение карточки (до 1% влияния). Информативное описание, точные характеристики и качественные фото повышают доверие покупателя и снимают лишние вопросы о товаре.
Скидка для WB Клуба (до 2% влияния). Если скидка WB Клуба от 5% стоит хотя бы на половине товаров, ранжирование этих товаров растёт.
Каждый фактор в отдельности не даёт результата: даже идеально оформленная карточка не выйдет в топ, если нет остатков или рекламной поддержки. Итоговая позиция складывается из совокупности всех параметров, при этом реклама и акции могут иметь наибольший вес. Следите за маржинальностью и динамикой по каждой позиции в сервисе аналитики продаж от Точка Банк, чтобы вкладываться в товары с потенциалом.
Индекс цены и рейтинг: как они меняют выдачу
Индекс цены — этот критерий показывает, насколько конкурентоспособна цена по сравнению с рынком и историей цен самого продавца. Раньше некоторые продавцы искусственно завышали стоимость товаров перед распродажей, чтобы потом её обнулить. Сейчас такая манипуляция заметна алгоритму.
Завышенная цена не просто снижает позицию в поиске. Она может также ограничивать доступ к акциям и инструментам продвижения. Поэтому выгоднее держать честную цену каждый день, а не устраивать разовые скидки перед крупной акцией.
Рейтинг продавца — отдельный показатель, который считается по всем карточкам в совокупности и обновляется несколько раз в сутки. Он складывается из оценок и отзывов. Причём свежие отзывы весят больше старых, так как они точнее отражают текущее качество товара.
Совет: контролировать все эти показатели проще, когда они собраны в одном месте. Используйте сервис Единый кабинет селлера от Точка Банк. Он помогает следить за остатками и обновлять карточки не только на Wildberries, но и на других маркетплейсах в режиме одного окна.
Поведенческие факторы: CTR, конверсия, выкуп
Алгоритм Wildberries следит за тем, как покупатели ведут себя с карточкой на каждом шаге воронки.
Первый показатель — кликабельность (CTR). Если CTR держится на низком уровне, проверьте контент. Попробуйте разные варианты фото и инфографики. Часто даже небольшие правки дают хороший результат.
Второй показатель — конверсия из просмотра в заказ (CR). Если карточку открывают многие, но почти никто из них не оформляет заказ, алгоритм считает товар неинтересным и снижает его позицию. Здесь важны не только цена и фото, но и полнота характеристик, размерная сетка и достаточное количество отзывов.
Третий показатель — процент выкупа (Buyout Rate). Это самый весомый фактор, потому что он показывает реальный спрос. Ведь человек может оформить заказ, но отказаться от него при получении, — и тогда фактически карточка будет не так эффективна, как может показаться по количеству заказов. Именно поэтому накрутка заказов бесполезна: система оценивает всю цепочку продаж целиком — от показа до выкупа.
Контент карточки и релевантность запросу
Никакая оптимизация не сработает, если алгоритм не сможет сопоставить карточку с нужным поисковым запросом. Это как искать человека в толпе: не зная его имени и примет, вы просто пройдёте мимо.
Характеристики товара в карточке — это те самые приметы, по которым алгоритм его опознаёт. Без них он не идентифицирует товар и не включит его в выдачу. Поэтому так важно максимально подробно и точно заполнять заголовок, характеристики и описание.
Но не перегружайте текст ключевыми словами. Не стоит в поле «Название» перечислять все возможные формулировки и синонимы — это выглядит как спам и не помогает алгоритму. Выбирайте для названия высокочастотные запросы, например «Базовая футболка мужская», а в описание добавьте более редкие запросы, так как по ним меньше конкуренция.
Вот что нельзя указывать в описании и характеристиках товара, если вы хотите, чтобы карточка прошла модерацию:
- Вписывать теги и SEO-запросы автоматически, без проверки.
- Указывать домены (.ru, .com и другие) и артикулы.
- Использовать спецсимволы вроде / * + @ № % &.
- Упоминать чужие бренды, которые не относятся к вашему товару.
- Повторять размеры товара по нескольку раз.
Логистика, остатки и скорость доставки
Логистика — самый весомый фактор выдачи в 2026 году. Wildberries оценивает, на каком региональном складе находится товар и сколько времени займёт доставка до конкретного покупателя.
Продавцам, которые работают по модели FBS и хранят товар на своих складах, стоит внимательно следить за интервалом отгрузки: чем быстрее заказ передаётся на склад маркетплейса, тем выше карточка в ранжировании.
Как поднять карточку в топ без накруток
Продвижение карточки строится на системной работе. Вот шаги, которые влияют на выдачу:
- Держите цену честной и не завышайте её перед скидками. Алгоритмы легко замечают слишком высокие цены.
- Заполняйте характеристики и описание карточки подробно и максимально релевантно товару. Текст должен быть логичным и без лишних ключевых слов.
- Участвуйте в акциях, если позволяет экономика. Во время распродаж значение этого фактора резко растёт.
- Работайте с отзывами. Анализируйте их и добавляйте необходимые подсказки для покупателей в карточки товаров.
- Распределяйте остатки по нескольким региональным складам. Так карточка получает шанс попасть в топ для покупателей из разных городов.
- Отслеживайте маржинальность. Товары без реальной прибыли стоит убирать из продвижения в первую очередь.
- Добавляйте товары в акции.
- Подключайте рекламу точечно для карточек с хорошей конверсией. Реклама на карточку без остатков или с низкой конверсией не окупается.
Частые ошибки, из‑за которых карточка падает в выдаче
Даже опытный продавец иногда теряет позиции из-за простых ошибок. Разберём самые частые:
- Нет остатков товара рядом с покупателем.
- Слабый контент: размытые фото, короткое описание, мало заполненных характеристик, несвязный текст.
- Высокая цена или искусственная скидка.
- Самовыкупы вместо органических продаж: WB отличает поведение реальных покупателей.
- Игнорирование плановых акций площадки.
- Накрученные или стимулированные отзывы: за подарки, бонусы и вкладыши с призывом оставить отзыв Wildberries штрафует продавца.
Алгоритмы Wildberries динамичны. Чтобы карточка не падала в поисковой выдаче, заведите привычку делать регулярный аудит. Проверяйте три главных метрики: скорость доставки в регионы (ETA), уровень участия в акциях и реальный CTR карточки.