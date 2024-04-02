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Как открыть пункт выдачи заказов СДЭК

Пункт выдачи заказов СДЭК — один из самых доступных вариантов входа в логистический бизнес: паушальный взнос в 2026 году нулевой, а роялти начинают платить только с 5-го или 10-го месяца. Но за «бесплатным входом» стоят вложения от 400 000 ₽ и жёсткие требования к помещению.


Разбираем, сколько реально стоит запуск, на чём зарабатывает франчайзи и как открыть ПВЗ шаг за шагом.

27.07.2026
11 835
11 835

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Авторы

Коротко
Чтобы открыть ПВЗ СДЭК, нужно зарегистрировать ИП или ООО, выбрать формат франшизы, определиться с локацией, подать заявку и подписать договор. Выйти в точку безубыточности можно за 6–8 месяцев, а на окупаемость — за 10–16.
Заработок идёт с привлечения клиентов — интернет‑магазинов, маркетплейсов, производителей — и выдачи посылок. Главное — подобрать помещение с хорошей проходимостью, нужной площадью и в соответствии с требованиями СДЭК.

Форматы партнёрства СДЭК

ПВЗ СДЭК — точка приёма и выдачи посылок, документов и грузов внутри логистической сети компании. Развивается по франшизе, поэтому открыть пункт может любой предприниматель. Всего есть три формата

Пункт выдачи заказов (ПВЗ)

Для городов от 50 000 человек. Партнёр принимает и выдаёт посылки весом от 30 до 300 кг. Паушальный взнос отсутствует, роялти — 10–15% с 10-го месяца. Кроме выдачи и приёма можно зарабатывать на упаковке, печати документов и хранении отправлений.

Как открыть пункт выдачи заказов

Стоит ли открывать ПВЗ и какой выбрать

Мнение предпринимателя

В отличие от ПВЗ маркетплейсов, которые работают только с заказами своих площадок, пункты СДЭК принимают отправления от интернет‑магазинов, корпоративных клиентов, частных лиц и локального бизнеса. Модель шире и даёт больше источников дохода.

Элина СимцоваЭлина Симцова
Элина СимцоваВладелец ПВЗ

Полнофункциональный офис (ПФО)

Всё то же плюс курьерская доставка: партнёр забирает товары со склада СДЭК и развозит клиентам, получая вознаграждение за каждую операцию. Ограничений по габаритам грузов нет. Роялти — 10–15% с 10-го месяца, но в бюджет нужно заложить курьера и транспорт.

Лайт

Для населённых пунктов до 15 000 человек, можно открыть на базе действующего бизнеса — магазина или салона связи. Роялти — 8% с 5-го месяца. Телевизор для программы «СДЭК Медиа» СДЭК предоставляет за свой счёт.

ПараметрПВЗПФОЛайт
Населённый пунктОт 50 000 человекОт 50 000 человекДо 15 000 человек
Паушальный взнос0 ₽0 ₽0 ₽
Роялти10–15% с 10-го месяца10–15% с 10-го месяца8% с 5-го месяца
Курьерская доставкаНетДаНет

Стоит ли открывать пункт выдачи заказов СДЭК

Открытие пункта выдачи заказов СДЭК может быть перспективным бизнесом. Но перед решением стоит проверить несколько вещей:

  1. Спрос и конкуренция. Оцените, есть ли в городе потенциал и кто уже работает.
  2. Локация. Нужно проходимое место, удобное для клиентов и курьеров.
  3. Затраты. Просчитайте расходы на открытие и первый месяц работы.
  4. Условия франшизы. Вложения, требования к помещению, срок договора, дополнительные платежи — всё должно вписываться в бюджет. Особое внимание уделите договору коммерческой концессии
  5. Рентабельность. По данным СДЭК, выход в ноль происходит в среднем через 6–8 месяцев, на окупаемость — через 10–16 месяцев.
  6. Риски. Например, изменения рынка и законов, появление конкурентов рядом.
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Сколько стоит открыть пункт выдачи заказов СДЭК

В 2026 году сам СДЭК рекомендует партнёрам закладывать на открытие минимум 400 000 ₽. Но на полноценный запуск лучше выделить 1 млн ₽, так как в первые четыре месяца пункт выдачи может не приносить прибыли.

Ниже — ориентировочная разбивка расходов.

Статья расходовСумма, ₽
Ремонт и оформление помещения100 000–200 000
Мебель (стойка, стеллажи, пуфик, примерочная)50 000–100 000
Оборудование (онлайн-касса, сканер, принтер, весы, ноутбук)50 000–100 000
Вывеска и рекламные материалы20 000–50 000
Аренда за первый и последний месяц (залог)60 000–150 000
Страховочный фонд на 3–4 месяца (аренда, зарплата, коммуналка)300 000–500 000

Перейдём к примерным ежемесячным расходам.

Статья расходовСумма, ₽
Аренда помещения30 000–80 000
Зарплата 1–2 сотрудников50 000–100 000
Коммунальные платежи и интернет5 000–10 000
Роялти (с 5-го или 10-го месяца)8–15% от выручки
Расходные материалы3 000–5 000

Формат «Лайт» обходится дешевле остальных, потому что открывается внутри действующего бизнеса — например в магазине. Отдельную аренду платить не нужно, сотрудник и коммуналка уже есть, ремонт с нуля не требуется: остаются в основном оборудование и оформление по брендбуку.

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На чём зарабатывают франчайзи 

Доход владельца ПВЗ складывается из нескольких потоков:

  1. Выдача посылок. Фиксированное вознаграждение за каждую выдачу. Ставка зависит от региона и категории груза — например в Уфе это около 34 ₽.
  2. Приём отправлений. Если клиент отправляет посылку через ваш ПВЗ и платит на месте, вся стоимость отправления остаётся у вас.
  3. Договорная работа. Компании отправляют товары через ваш пункт, заработок — на разнице между их тарифом и реальной стоимостью доставки.
  4. Продажа упаковки. Коробки, пакеты и плёнку партнёры закупают у СДЭК по своим ценам и продают клиентам в розницу.
  5. «СДЭК Медиа». В каждом ПВЗ стоит экран с рекламой партнёров сети — банков, интернет-магазинов и других компаний. Партнёр получает выплату за показы и 5% от договора, если привёл рекламодателя сам.

Конкретные ставки прописаны в партнёрском прайсе — внутреннем документе СДЭК. Его не публикуют: суммы зависят от типа груза, веса, категории и региона.

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Как открыть пункт выдачи заказов СДЭК: пошаговая инструкция

Путь от идеи до открытия занимает в среднем 1,5–3 месяца: большую часть времени забирают поиск помещения, его согласование и ремонт. Дальше — девять шагов, которые нужно пройти будущему партнёру.

Шаг 1. Зарегистрируйте бизнес

Партнёром СДЭК может стать только ИП или ООО. Самозанятые не подходят: режим НПД разрешает продавать лишь собственные товары и услуги, а ПВЗ работает как посредник — принимает деньги за чужую доставку.

Новичкам обычно проще с ИП: регистрация проще, отчётности меньше, прибылью можно распоряжаться свободнее. ООО есть смысл открывать, если запускаете ПВЗ совместно с партнёрами, чтобы зафиксировать доли в бизнесе.

При регистрации укажите коды ОКВЭД:

  • 53.20.31 — деятельность по курьерской доставке различными видами транспорта.
  • 52.10 — складирование и хранение.
  • 82.99 — деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса.

Выберите систему налогообложения. Например, подойдёт УСН: 6% с доходов или 15% с разницы «Доходы минус расходы». Второй вариант выгоднее, если расходы съедают больше 60% выручки, — с арендой, зарплатой и коммуналкой у пункта выдачи так бывает часто.

Как открыть ИП: пошаговая инструкция

Как открыть ООО: пошаговая инструкция

Какую систему налогообложения выбрать

Зарегистрировать бизнес и открыть расчётный счёт можно онлайн через Точка Банк — с нашей помощью открылись уже более 450 000 бизнесов.

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Шаг 2. Выберите формат франшизы

Ориентируйтесь на население города: до 15 000 человек — «Лайт», от 50 000 — обычный ПВЗ. ПФО стоит брать, только если готовы нанять курьера и найти машину: заработок выше, но и расходы тоже. 

Города на 15 000–50 000 в стандартную сетку не попадают — по ним условия подбирает менеджер СДЭК индивидуально.

Шаг 3. Подберите помещение

Ищите сразу 2–3 варианта: часть отсеется на согласовании. Сначала посмотрите карту локаций СДЭК — на ней видно, где компания ждёт новые пункты и где уже работают действующие. Договор аренды не подписывайте, пока помещение не одобрит СДЭК.

Личный опыт

Выбирая место для ПВЗ, смотрите не только на конкуренцию и проходимость. Близость бизнес‑центров и ТЦ поможет найти корпоративных клиентов — они отправляют грузы и документы регулярно.

Элина СимцоваЭлина Симцова
Элина СимцоваВладелец ПВЗ

Шаг 4. Подайте заявку на сайте СДЭК

Отметьте предварительную локацию на карте и заполните анкету: имя, фамилия, телефон, почта. Менеджер свяжется в течение 10 дней, на почту придёт презентация со всеми шагами.

Шаг 5. Согласуйте помещение

Отправьте менеджеру фото или видео помещения. Проверка занимает 2–3 дня, иногда с выездом на место.

Шаг 6. Подпишите договор

После одобрения заявки и помещения СДЭК принимает вас в партнёры, выдаёт доступы и запускает процесс открытия.

Шаг 7. Пройдите обучение

Сначала онлайн-курс для собственников на платформе «СДЭК Универ» — его нужно завершить итоговым тестированием, без сданного теста офис не откроют. Затем стажировка в действующем ПВЗ. 

Сотрудники отдельно получат доступ к двухдневному экспресс-курсу.

Шаг 8. Оформите помещение и купите оборудование

Приведите точку в соответствие с брендбуком: цвета, вывеска, логотипы. Обустройте зону ожидания — диван, кулер, примерочная, урна, информационный стенд, книга жалоб.

Понадобятся: онлайн-касса, зарегистрированная в ФНС, и эквайринг, сканер штрихкодов, принтер этикеток, принтер чеков, весы, ноутбук или компьютер и экран для «СДЭК Медиа».

Шаг 9. Откройте пункт выдачи

СДЭК сообщит клиентам об открытии через свою рассылку — заказы пойдут с первых дней.

Здесь мы дали базовую инструкцию для открытия франшизы. Но перед тем как приступать к ней, убедитесь, что зарегистрировали бизнес для ПВЗ и открыли расчётный счёт в банке.

Какие требования СДЭК выдвигает к помещению

Помещение проверяют до одобрения заявки, поэтому оценить локацию по этим критериям лучше заранее — это сэкономит время на запуске.

  1. Первая линия. Вход с улицы, видимая вывеска, пешеходный поток. В разных регионах требования могут отличаться.
  2. Подъездные пути. Курьер должен подъехать и разгрузиться без препятствий. Нужна парковка или хотя бы место для короткой остановки.
  3. Открытая территория. Заборы, шлагбаумы, кодовые замки и домофоны не допускаются: клиент должен дойти до двери без звонков и пропусков.
  4. Доступность. Пандус или подъёмник, если есть ступени, и кнопка вызова персонала.
  5. Площадь. Должна вмещать стеллажи с посылками, рабочее место, примерочную и зону ожидания. Минимум зависит от формата — цифру называет менеджер.
  6. Инженерные системы. Отопление, водоснабжение, электричество, вентиляция, освещение и стабильный интернет: без сети пункт просто не работает.
  7. Безопасность. Сигнализация и видеонаблюдение — вы отвечаете за чужие отправления.
  8. Санитарные нормы. Обязательны для помещения, где хранят и выдают товары.

Плюсы и минусы франшизы СДЭК

Франшиза СДЭК — это готовый бизнес в крупной логистической сети, но у модели есть свои ограничения.

✅Плюсы ❌Минусы
Известный бренд. Работа под одним из лидеров логистики упрощает старт и даёт доверие клиентовВложения на старте. Паушальный взнос нулевой, но ремонт, оборудование и аренда обойдутся минимум в 400 000 ₽
Обучение и поддержка. Франчайзи получают обучение, консультации, маркетинг и техпомощьКонкуренция. Рынок плотный, за клиентов и трафик придётся бороться
Широкий набор услуг. Выдача, приём, договорная работа, продажа упаковки, «СДЭК Медиа» — больше источников дохода и шире клиентская базаЗависимость от компании. Решения СДЭК и изменения тарифов напрямую влияют на ваш пункт
Готовая инфраструктура. Работающая сеть, поток заказов и опыт компании на рынкеШтрафы. За нарушение стандартов работы и брендбука. Суммы прописаны в договоре

Сравнение с альтернативами: Wildberries, Ozon, другие

Перед тем как выбрать франшизу, полезно сравнить условия разных компаний.

Wildberries. Агентская модель без взносов и роялти: это не франшиза — предприниматель не платит за вход, наоборот, маркетплейс выплачивает вознаграждение за каждый выданный заказ. Ставка — 2−6%, зависит от региона и зоны на карте. Стартовые вложения от 150 000 ₽.

Ozon. Тоже агентский договор без паушального взноса и роялти. Вознаграждение складывается из двух частей: базовой ставки 3,4–4,9%, которая зависит от региона, города и конкретной локации, и надбавок — за характеристики помещения, качество процессов, владение сетью пунктов. 

Итоговая выплата ограничена 250 ₽ за позицию. При этом новым пунктам в приоритетных зонах первые три месяца начисляют по повышенной ставке. Стартовые вложения — от 230 000 ₽.

СДЭК. Партнёрская модель с несколькими источниками дохода: выдача, приём, договорная работа, продажа упаковки, «СДЭК Медиа». Доход не ограничен локацией — клиентов можно привлекать из любого региона. Паушальный взнос — 0 ₽, роялти — 8–15% с 5-го или 10-го месяца.

Главное отличие СДЭК от ПВЗ маркетплейсов — возможность зарабатывать не только на выдаче, но и на отправках, упаковке, B2B-клиентах. Но этим надо управлять. ПВЗ маркетплейса проще — выдаёшь заказы и получаешь процент, но доход привязан к одному потоку заказов.

Вопросы по теме

Можно ли открыть ПВЗ СДЭК как самозанятый?

Нет. Партнёром СДЭК может стать только ИП или ООО. Самозанятые по закону могут зарабатывать только на продаже собственных товаров или услуг.

Через сколько окупится ПВЗ СДЭК?

По данным СДЭК, выход на точку безубыточности занимает 6–8 месяцев, полная окупаемость стартовых вложений — 10–16 месяцев. Сроки зависят от расположения, объёма продаж и сезонности.

Какие документы нужны для открытия ПВЗ СДЭК?

Выписка из ЕГРИП или ЕГРЮЛ, расчётный счёт в банке, договор аренды помещения или свидетельство о праве собственности и план БТИ. Ещё понадобится подключение к электронному документообороту (ЭДО). Конкретный перечень менеджер сообщит после одобрения заявки.

Сколько зарабатывает владелец ПВЗ СДЭК?

Доход зависит от региона, локации, объёма заказов и активности в привлечении клиентов. Точные ставки вознаграждений СДЭК сообщает при подписании договора. Размер комиссий различается по регионам и категориям грузов.

Нужны ли сотрудники в ПВЗ СДЭК?

В первые месяцы владельцы часто работают в ПВЗ сами — это сокращает расходы и позволяет вникнуть во все процессы. Найм сотрудников обычно происходит после выхода на стабильный клиентопоток.

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