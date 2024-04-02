Форматы партнёрства СДЭК
ПВЗ СДЭК — точка приёма и выдачи посылок, документов и грузов внутри логистической сети компании. Развивается по франшизе, поэтому открыть пункт может любой предприниматель. Всего есть три формата.
Пункт выдачи заказов (ПВЗ)
Для городов от 50 000 человек. Партнёр принимает и выдаёт посылки весом от 30 до 300 кг. Паушальный взнос отсутствует, роялти — 10–15% с 10-го месяца. Кроме выдачи и приёма можно зарабатывать на упаковке, печати документов и хранении отправлений.
Полнофункциональный офис (ПФО)
Всё то же плюс курьерская доставка: партнёр забирает товары со склада СДЭК и развозит клиентам, получая вознаграждение за каждую операцию. Ограничений по габаритам грузов нет. Роялти — 10–15% с 10-го месяца, но в бюджет нужно заложить курьера и транспорт.
Лайт
Для населённых пунктов до 15 000 человек, можно открыть на базе действующего бизнеса — магазина или салона связи. Роялти — 8% с 5-го месяца. Телевизор для программы «СДЭК Медиа» СДЭК предоставляет за свой счёт.
|Параметр
|ПВЗ
|ПФО
|Лайт
|Населённый пункт
|От 50 000 человек
|От 50 000 человек
|До 15 000 человек
|Паушальный взнос
|0 ₽
|0 ₽
|0 ₽
|Роялти
|10–15% с 10-го месяца
|10–15% с 10-го месяца
|8% с 5-го месяца
|Курьерская доставка
|Нет
|Да
|Нет
Стоит ли открывать пункт выдачи заказов СДЭК
Открытие пункта выдачи заказов СДЭК может быть перспективным бизнесом. Но перед решением стоит проверить несколько вещей:
- Спрос и конкуренция. Оцените, есть ли в городе потенциал и кто уже работает.
- Локация. Нужно проходимое место, удобное для клиентов и курьеров.
- Затраты. Просчитайте расходы на открытие и первый месяц работы.
- Условия франшизы. Вложения, требования к помещению, срок договора, дополнительные платежи — всё должно вписываться в бюджет. Особое внимание уделите договору коммерческой концессии.
- Рентабельность. По данным СДЭК, выход в ноль происходит в среднем через 6–8 месяцев, на окупаемость — через 10–16 месяцев.
- Риски. Например, изменения рынка и законов, появление конкурентов рядом.
Сколько стоит открыть пункт выдачи заказов СДЭК
В 2026 году сам СДЭК рекомендует партнёрам закладывать на открытие минимум 400 000 ₽. Но на полноценный запуск лучше выделить 1 млн ₽, так как в первые четыре месяца пункт выдачи может не приносить прибыли.
Ниже — ориентировочная разбивка расходов.
|Статья расходов
|Сумма, ₽
|Ремонт и оформление помещения
|100 000–200 000
|Мебель (стойка, стеллажи, пуфик, примерочная)
|50 000–100 000
|Оборудование (онлайн-касса, сканер, принтер, весы, ноутбук)
|50 000–100 000
|Вывеска и рекламные материалы
|20 000–50 000
|Аренда за первый и последний месяц (залог)
|60 000–150 000
|Страховочный фонд на 3–4 месяца (аренда, зарплата, коммуналка)
|300 000–500 000
Перейдём к примерным ежемесячным расходам.
|Статья расходов
|Сумма, ₽
|Аренда помещения
|30 000–80 000
|Зарплата 1–2 сотрудников
|50 000–100 000
|Коммунальные платежи и интернет
|5 000–10 000
|Роялти (с 5-го или 10-го месяца)
|8–15% от выручки
|Расходные материалы
|3 000–5 000
Формат «Лайт» обходится дешевле остальных, потому что открывается внутри действующего бизнеса — например в магазине. Отдельную аренду платить не нужно, сотрудник и коммуналка уже есть, ремонт с нуля не требуется: остаются в основном оборудование и оформление по брендбуку.
На чём зарабатывают франчайзи
Доход владельца ПВЗ складывается из нескольких потоков:
- Выдача посылок. Фиксированное вознаграждение за каждую выдачу. Ставка зависит от региона и категории груза — например в Уфе это около 34 ₽.
- Приём отправлений. Если клиент отправляет посылку через ваш ПВЗ и платит на месте, вся стоимость отправления остаётся у вас.
- Договорная работа. Компании отправляют товары через ваш пункт, заработок — на разнице между их тарифом и реальной стоимостью доставки.
- Продажа упаковки. Коробки, пакеты и плёнку партнёры закупают у СДЭК по своим ценам и продают клиентам в розницу.
- «СДЭК Медиа». В каждом ПВЗ стоит экран с рекламой партнёров сети — банков, интернет-магазинов и других компаний. Партнёр получает выплату за показы и 5% от договора, если привёл рекламодателя сам.
Конкретные ставки прописаны в партнёрском прайсе — внутреннем документе СДЭК. Его не публикуют: суммы зависят от типа груза, веса, категории и региона.
Как открыть пункт выдачи заказов СДЭК: пошаговая инструкция
Путь от идеи до открытия занимает в среднем 1,5–3 месяца: большую часть времени забирают поиск помещения, его согласование и ремонт. Дальше — девять шагов, которые нужно пройти будущему партнёру.
Шаг 1. Зарегистрируйте бизнес
Партнёром СДЭК может стать только ИП или ООО. Самозанятые не подходят: режим НПД разрешает продавать лишь собственные товары и услуги, а ПВЗ работает как посредник — принимает деньги за чужую доставку.
Новичкам обычно проще с ИП: регистрация проще, отчётности меньше, прибылью можно распоряжаться свободнее. ООО есть смысл открывать, если запускаете ПВЗ совместно с партнёрами, чтобы зафиксировать доли в бизнесе.
При регистрации укажите коды ОКВЭД:
- 53.20.31 — деятельность по курьерской доставке различными видами транспорта.
- 52.10 — складирование и хранение.
- 82.99 — деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса.
Выберите систему налогообложения. Например, подойдёт УСН: 6% с доходов или 15% с разницы «Доходы минус расходы». Второй вариант выгоднее, если расходы съедают больше 60% выручки, — с арендой, зарплатой и коммуналкой у пункта выдачи так бывает часто.
Зарегистрировать бизнес и открыть расчётный счёт можно онлайн через Точка Банк — с нашей помощью открылись уже более 450 000 бизнесов.
Шаг 2. Выберите формат франшизы
Ориентируйтесь на население города: до 15 000 человек — «Лайт», от 50 000 — обычный ПВЗ. ПФО стоит брать, только если готовы нанять курьера и найти машину: заработок выше, но и расходы тоже.
Города на 15 000–50 000 в стандартную сетку не попадают — по ним условия подбирает менеджер СДЭК индивидуально.
Шаг 3. Подберите помещение
Ищите сразу 2–3 варианта: часть отсеется на согласовании. Сначала посмотрите карту локаций СДЭК — на ней видно, где компания ждёт новые пункты и где уже работают действующие. Договор аренды не подписывайте, пока помещение не одобрит СДЭК.
Шаг 4. Подайте заявку на сайте СДЭК
Отметьте предварительную локацию на карте и заполните анкету: имя, фамилия, телефон, почта. Менеджер свяжется в течение 10 дней, на почту придёт презентация со всеми шагами.
Шаг 5. Согласуйте помещение
Отправьте менеджеру фото или видео помещения. Проверка занимает 2–3 дня, иногда с выездом на место.
Шаг 6. Подпишите договор
После одобрения заявки и помещения СДЭК принимает вас в партнёры, выдаёт доступы и запускает процесс открытия.
Шаг 7. Пройдите обучение
Сначала онлайн-курс для собственников на платформе «СДЭК Универ» — его нужно завершить итоговым тестированием, без сданного теста офис не откроют. Затем стажировка в действующем ПВЗ.
Сотрудники отдельно получат доступ к двухдневному экспресс-курсу.
Шаг 8. Оформите помещение и купите оборудование
Приведите точку в соответствие с брендбуком: цвета, вывеска, логотипы. Обустройте зону ожидания — диван, кулер, примерочная, урна, информационный стенд, книга жалоб.
Понадобятся: онлайн-касса, зарегистрированная в ФНС, и эквайринг, сканер штрихкодов, принтер этикеток, принтер чеков, весы, ноутбук или компьютер и экран для «СДЭК Медиа».
Шаг 9. Откройте пункт выдачи
СДЭК сообщит клиентам об открытии через свою рассылку — заказы пойдут с первых дней.
Здесь мы дали базовую инструкцию для открытия франшизы. Но перед тем как приступать к ней, убедитесь, что зарегистрировали бизнес для ПВЗ и открыли расчётный счёт в банке.
Какие требования СДЭК выдвигает к помещению
Помещение проверяют до одобрения заявки, поэтому оценить локацию по этим критериям лучше заранее — это сэкономит время на запуске.
- Первая линия. Вход с улицы, видимая вывеска, пешеходный поток. В разных регионах требования могут отличаться.
- Подъездные пути. Курьер должен подъехать и разгрузиться без препятствий. Нужна парковка или хотя бы место для короткой остановки.
- Открытая территория. Заборы, шлагбаумы, кодовые замки и домофоны не допускаются: клиент должен дойти до двери без звонков и пропусков.
- Доступность. Пандус или подъёмник, если есть ступени, и кнопка вызова персонала.
- Площадь. Должна вмещать стеллажи с посылками, рабочее место, примерочную и зону ожидания. Минимум зависит от формата — цифру называет менеджер.
- Инженерные системы. Отопление, водоснабжение, электричество, вентиляция, освещение и стабильный интернет: без сети пункт просто не работает.
- Безопасность. Сигнализация и видеонаблюдение — вы отвечаете за чужие отправления.
- Санитарные нормы. Обязательны для помещения, где хранят и выдают товары.
Плюсы и минусы франшизы СДЭК
Франшиза СДЭК — это готовый бизнес в крупной логистической сети, но у модели есть свои ограничения.
|✅Плюсы
|❌Минусы
|Известный бренд. Работа под одним из лидеров логистики упрощает старт и даёт доверие клиентов
|Вложения на старте. Паушальный взнос нулевой, но ремонт, оборудование и аренда обойдутся минимум в 400 000 ₽
|Обучение и поддержка. Франчайзи получают обучение, консультации, маркетинг и техпомощь
|Конкуренция. Рынок плотный, за клиентов и трафик придётся бороться
|Широкий набор услуг. Выдача, приём, договорная работа, продажа упаковки, «СДЭК Медиа» — больше источников дохода и шире клиентская база
|Зависимость от компании. Решения СДЭК и изменения тарифов напрямую влияют на ваш пункт
|Готовая инфраструктура. Работающая сеть, поток заказов и опыт компании на рынке
|Штрафы. За нарушение стандартов работы и брендбука. Суммы прописаны в договоре
Сравнение с альтернативами: Wildberries, Ozon, другие
Перед тем как выбрать франшизу, полезно сравнить условия разных компаний.
Wildberries. Агентская модель без взносов и роялти: это не франшиза — предприниматель не платит за вход, наоборот, маркетплейс выплачивает вознаграждение за каждый выданный заказ. Ставка — 2−6%, зависит от региона и зоны на карте. Стартовые вложения от 150 000 ₽.
Ozon. Тоже агентский договор без паушального взноса и роялти. Вознаграждение складывается из двух частей: базовой ставки 3,4–4,9%, которая зависит от региона, города и конкретной локации, и надбавок — за характеристики помещения, качество процессов, владение сетью пунктов.
Итоговая выплата ограничена 250 ₽ за позицию. При этом новым пунктам в приоритетных зонах первые три месяца начисляют по повышенной ставке. Стартовые вложения — от 230 000 ₽.
СДЭК. Партнёрская модель с несколькими источниками дохода: выдача, приём, договорная работа, продажа упаковки, «СДЭК Медиа». Доход не ограничен локацией — клиентов можно привлекать из любого региона. Паушальный взнос — 0 ₽, роялти — 8–15% с 5-го или 10-го месяца.
Главное отличие СДЭК от ПВЗ маркетплейсов — возможность зарабатывать не только на выдаче, но и на отправках, упаковке, B2B-клиентах. Но этим надо управлять. ПВЗ маркетплейса проще — выдаёшь заказы и получаешь процент, но доход привязан к одному потоку заказов.