Коротко Заработок идёт с привлечения клиентов — интернет‑магазинов, маркетплейсов, производителей — и выдачи посылок. Главное — подобрать помещение с хорошей проходимостью, нужной площадью и в соответствии с требованиями СДЭК.

Чтобы открыть ПВЗ СДЭК, нужно зарегистрировать ИП или ООО, выбрать формат франшизы, определиться с локацией, подать заявку и подписать договор. Выйти в точку безубыточности можно за 6–8 месяцев, а на окупаемость — за 10–16.

Форматы партнёрства СДЭК

ПВЗ СДЭК — точка приёма и выдачи посылок, документов и грузов внутри логистической сети компании. Развивается по франшизе, поэтому открыть пункт может любой предприниматель. Всего есть три формата.

Пункт выдачи заказов (ПВЗ)

Для городов от 50 000 человек. Партнёр принимает и выдаёт посылки весом от 30 до 300 кг. Паушальный взнос отсутствует, роялти — 10–15% с 10-го месяца. Кроме выдачи и приёма можно зарабатывать на упаковке, печати документов и хранении отправлений.

Мнение предпринимателя В отличие от ПВЗ маркетплейсов, которые работают только с заказами своих площадок, пункты СДЭК принимают отправления от интернет‑магазинов, корпоративных клиентов, частных лиц и локального бизнеса. Модель шире и даёт больше источников дохода.

Элина Симцова Владелец ПВЗ

Полнофункциональный офис (ПФО)

Всё то же плюс курьерская доставка: партнёр забирает товары со склада СДЭК и развозит клиентам, получая вознаграждение за каждую операцию. Ограничений по габаритам грузов нет. Роялти — 10–15% с 10-го месяца, но в бюджет нужно заложить курьера и транспорт.

Лайт

Для населённых пунктов до 15 000 человек, можно открыть на базе действующего бизнеса — магазина или салона связи. Роялти — 8% с 5-го месяца. Телевизор для программы «СДЭК Медиа» СДЭК предоставляет за свой счёт.

Параметр ПВЗ ПФО Лайт Населённый пункт От 50 000 человек От 50 000 человек До 15 000 человек Паушальный взнос 0 ₽ 0 ₽ 0 ₽ Роялти 10–15% с 10-го месяца 10–15% с 10-го месяца 8% с 5-го месяца Курьерская доставка Нет Да Нет

Стоит ли открывать пункт выдачи заказов СДЭК

Открытие пункта выдачи заказов СДЭК может быть перспективным бизнесом. Но перед решением стоит проверить несколько вещей:

Спрос и конкуренция. Оцените, есть ли в городе потенциал и кто уже работает. Локация. Нужно проходимое место, удобное для клиентов и курьеров. Затраты. Просчитайте расходы на открытие и первый месяц работы. Условия франшизы. Вложения, требования к помещению, срок договора, дополнительные платежи — всё должно вписываться в бюджет. Особое внимание уделите . Вложения, требования к помещению, срок договора, дополнительные платежи — всё должно вписываться в бюджет. Особое внимание уделите договору коммерческой концессии Рентабельность. По данным СДЭК , выход в ноль происходит в среднем через 6–8 месяцев, на окупаемость — через 10–16 месяцев. Риски. Например, изменения рынка и законов, появление конкурентов рядом.

Сколько стоит открыть пункт выдачи заказов СДЭК

В 2026 году сам СДЭК рекомендует партнёрам закладывать на открытие минимум 400 000 ₽. Но на полноценный запуск лучше выделить 1 млн ₽, так как в первые четыре месяца пункт выдачи может не приносить прибыли.

Ниже — ориентировочная разбивка расходов.

Статья расходов Сумма, ₽ Ремонт и оформление помещения 100 000–200 000 Мебель (стойка, стеллажи, пуфик, примерочная) 50 000–100 000 Оборудование (онлайн-касса, сканер, принтер, весы, ноутбук) 50 000–100 000 Вывеска и рекламные материалы 20 000–50 000 Аренда за первый и последний месяц (залог) 60 000–150 000 Страховочный фонд на 3–4 месяца (аренда, зарплата, коммуналка) 300 000–500 000

Перейдём к примерным ежемесячным расходам.

Статья расходов Сумма, ₽ Аренда помещения 30 000–80 000 Зарплата 1–2 сотрудников 50 000–100 000 Коммунальные платежи и интернет 5 000–10 000 Роялти (с 5-го или 10-го месяца) 8–15% от выручки Расходные материалы 3 000–5 000

Формат «Лайт» обходится дешевле остальных, потому что открывается внутри действующего бизнеса — например в магазине. Отдельную аренду платить не нужно, сотрудник и коммуналка уже есть, ремонт с нуля не требуется: остаются в основном оборудование и оформление по брендбуку.

На чём зарабатывают франчайзи

Доход владельца ПВЗ складывается из нескольких потоков:

Выдача посылок. Фиксированное вознаграждение за каждую выдачу. Ставка зависит от региона и категории груза — например в Уфе это около 34 ₽. Приём отправлений. Если клиент отправляет посылку через ваш ПВЗ и платит на месте, вся стоимость отправления остаётся у вас. Договорная работа. Компании отправляют товары через ваш пункт, заработок — на разнице между их тарифом и реальной стоимостью доставки. Продажа упаковки. Коробки, пакеты и плёнку партнёры закупают у СДЭК по своим ценам и продают клиентам в розницу. «СДЭК Медиа». В каждом ПВЗ стоит экран с рекламой партнёров сети — банков, интернет-магазинов и других компаний. Партнёр получает выплату за показы и 5% от договора, если привёл рекламодателя сам.

Конкретные ставки прописаны в партнёрском прайсе — внутреннем документе СДЭК. Его не публикуют: суммы зависят от типа груза, веса, категории и региона.

Как открыть пункт выдачи заказов СДЭК: пошаговая инструкция

Путь от идеи до открытия занимает в среднем 1,5–3 месяца: большую часть времени забирают поиск помещения, его согласование и ремонт. Дальше — девять шагов, которые нужно пройти будущему партнёру.

Шаг 1. Зарегистрируйте бизнес

Партнёром СДЭК может стать только ИП или ООО. Самозанятые не подходят: режим НПД разрешает продавать лишь собственные товары и услуги, а ПВЗ работает как посредник — принимает деньги за чужую доставку.

Новичкам обычно проще с ИП: регистрация проще, отчётности меньше, прибылью можно распоряжаться свободнее. ООО есть смысл открывать, если запускаете ПВЗ совместно с партнёрами, чтобы зафиксировать доли в бизнесе.

При регистрации укажите коды ОКВЭД:

53.20.31 — деятельность по курьерской доставке различными видами транспорта.

52.10 — складирование и хранение.

82.99 — деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса.

Выберите систему налогообложения. Например, подойдёт УСН: 6% с доходов или 15% с разницы «Доходы минус расходы». Второй вариант выгоднее, если расходы съедают больше 60% выручки, — с арендой, зарплатой и коммуналкой у пункта выдачи так бывает часто.

Зарегистрировать бизнес и открыть расчётный счёт можно онлайн через Точка Банк — с нашей помощью открылись уже более 450 000 бизнесов.

Шаг 2. Выберите формат франшизы

Ориентируйтесь на население города: до 15 000 человек — «Лайт», от 50 000 — обычный ПВЗ. ПФО стоит брать, только если готовы нанять курьера и найти машину: заработок выше, но и расходы тоже.

Города на 15 000–50 000 в стандартную сетку не попадают — по ним условия подбирает менеджер СДЭК индивидуально.

Шаг 3. Подберите помещение

Ищите сразу 2–3 варианта: часть отсеется на согласовании. Сначала посмотрите карту локаций СДЭК — на ней видно, где компания ждёт новые пункты и где уже работают действующие. Договор аренды не подписывайте, пока помещение не одобрит СДЭК.

Личный опыт Выбирая место для ПВЗ, смотрите не только на конкуренцию и проходимость. Близость бизнес‑центров и ТЦ поможет найти корпоративных клиентов — они отправляют грузы и документы регулярно.

Элина Симцова Владелец ПВЗ

Шаг 4. Подайте заявку на сайте СДЭК

Отметьте предварительную локацию на карте и заполните анкету: имя, фамилия, телефон, почта. Менеджер свяжется в течение 10 дней, на почту придёт презентация со всеми шагами.

Шаг 5. Согласуйте помещение

Отправьте менеджеру фото или видео помещения. Проверка занимает 2–3 дня, иногда с выездом на место.

Шаг 6. Подпишите договор

После одобрения заявки и помещения СДЭК принимает вас в партнёры, выдаёт доступы и запускает процесс открытия.

Шаг 7. Пройдите обучение

Сначала онлайн-курс для собственников на платформе «СДЭК Универ» — его нужно завершить итоговым тестированием, без сданного теста офис не откроют. Затем стажировка в действующем ПВЗ.

Сотрудники отдельно получат доступ к двухдневному экспресс-курсу.

Шаг 8. Оформите помещение и купите оборудование

Приведите точку в соответствие с брендбуком: цвета, вывеска, логотипы. Обустройте зону ожидания — диван, кулер, примерочная, урна, информационный стенд, книга жалоб.

Понадобятся: онлайн-касса, зарегистрированная в ФНС, и эквайринг, сканер штрихкодов, принтер этикеток, принтер чеков, весы, ноутбук или компьютер и экран для «СДЭК Медиа».

Шаг 9. Откройте пункт выдачи

СДЭК сообщит клиентам об открытии через свою рассылку — заказы пойдут с первых дней.

Здесь мы дали базовую инструкцию для открытия франшизы. Но перед тем как приступать к ней, убедитесь, что зарегистрировали бизнес для ПВЗ и открыли расчётный счёт в банке.

Какие требования СДЭК выдвигает к помещению

Помещение проверяют до одобрения заявки, поэтому оценить локацию по этим критериям лучше заранее — это сэкономит время на запуске.

Первая линия. Вход с улицы, видимая вывеска, пешеходный поток. В разных регионах требования могут отличаться. Подъездные пути. Курьер должен подъехать и разгрузиться без препятствий. Нужна парковка или хотя бы место для короткой остановки. Открытая территория. Заборы, шлагбаумы, кодовые замки и домофоны не допускаются: клиент должен дойти до двери без звонков и пропусков. Доступность. Пандус или подъёмник, если есть ступени, и кнопка вызова персонала. Площадь. Должна вмещать стеллажи с посылками, рабочее место, примерочную и зону ожидания. Минимум зависит от формата — цифру называет менеджер. Инженерные системы. Отопление, водоснабжение, электричество, вентиляция, освещение и стабильный интернет: без сети пункт просто не работает. Безопасность. Сигнализация и видеонаблюдение — вы отвечаете за чужие отправления. Санитарные нормы. Обязательны для помещения, где хранят и выдают товары.

Плюсы и минусы франшизы СДЭК

Франшиза СДЭК — это готовый бизнес в крупной логистической сети, но у модели есть свои ограничения.

✅Плюсы ❌Минусы Известный бренд. Работа под одним из лидеров логистики упрощает старт и даёт доверие клиентов Вложения на старте. Паушальный взнос нулевой, но ремонт, оборудование и аренда обойдутся минимум в 400 000 ₽ Обучение и поддержка. Франчайзи получают обучение, консультации, маркетинг и техпомощь Конкуренция. Рынок плотный, за клиентов и трафик придётся бороться Широкий набор услуг. Выдача, приём, договорная работа, продажа упаковки, «СДЭК Медиа» — больше источников дохода и шире клиентская база Зависимость от компании. Решения СДЭК и изменения тарифов напрямую влияют на ваш пункт Готовая инфраструктура. Работающая сеть, поток заказов и опыт компании на рынке Штрафы. За нарушение стандартов работы и брендбука. Суммы прописаны в договоре

Сравнение с альтернативами: Wildberries, Ozon, другие

Перед тем как выбрать франшизу, полезно сравнить условия разных компаний.

Wildberries. Агентская модель без взносов и роялти: это не франшиза — предприниматель не платит за вход, наоборот, маркетплейс выплачивает вознаграждение за каждый выданный заказ. Ставка — 2−6%, зависит от региона и зоны на карте. Стартовые вложения от 150 000 ₽.

Ozon. Тоже агентский договор без паушального взноса и роялти. Вознаграждение складывается из двух частей: базовой ставки 3,4–4,9%, которая зависит от региона, города и конкретной локации, и надбавок — за характеристики помещения, качество процессов, владение сетью пунктов.

Итоговая выплата ограничена 250 ₽ за позицию. При этом новым пунктам в приоритетных зонах первые три месяца начисляют по повышенной ставке. Стартовые вложения — от 230 000 ₽.

СДЭК. Партнёрская модель с несколькими источниками дохода: выдача, приём, договорная работа, продажа упаковки, «СДЭК Медиа». Доход не ограничен локацией — клиентов можно привлекать из любого региона. Паушальный взнос — 0 ₽, роялти — 8–15% с 5-го или 10-го месяца.