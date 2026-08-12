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Налог на прибыль для организаций и юридических лиц

Налог на прибыль — это обязательный платёж в бюджет, который компания платит с реальной чистой прибыли. В 2026 году в законодательство добавились новые правила, которые важно учитывать при вычислении налога. Точка Банк разберёт, как правильно его рассчитать, есть ли льготы и как сдавать декларацию по прибыли в ФНС.

12.08.2026
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Оглавление

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Счёт за 0 ₽ и бухгалтерия на год

Счёт за 0 ₽ и бухгалтерия на год

Автор

Коротко
Налог на прибыль организаций — это прямой федеральный налог, который взимается с компаний. 
Ставка налога на прибыль составляет 25%, из которых 8% поступает в федеральный бюджет, а 17% — в региональный. Налоговой базой считается разница между доходами и документально подтверждёнными расходами.
Налог на прибыль уплачивается авансовыми платежами ежеквартально или ежемесячно. Окончательный расчёт и подача годовой декларации в электронном виде производятся строго до 25 марта следующего года.

Что такое налог на прибыль организаций

Налог на прибыль организаций — это налог, который взимается с чистого финансового результата, полученного юридическими лицами. Его величина напрямую зависит от конечных финансовых результатов деятельности организации.

Налог на прибыль является:

  • прямым налогом — так как выплачивается из собственных доходов;
  • федеральным налогом — он установлен гл. 25 НК РФ и обязателен к применению на всей территории страны.
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Чем налог на прибыль отличается от НДФЛ

Несмотря на то что оба налога являются прямыми и федеральными, между ними есть существенные различия.

КритерийНалог на прибыльНалог на доходы физических лиц (НДФЛ)
Кто является налогоплательщикомЮридические лица на ОСНО.

Иностранные организации, которые работают на территории РФ через постоянные представительства и обособленные подразделения
Физические лица и ИП на ОСНО, которые получают доход в РФ
Что является объектом налогообложенияПрибыль организации с вычетом расходов, которые связаны с деятельностью компанииДоход физического лица или предпринимателя на ОСНО
Размер ставки 25%, из которых:

    — 8% идёт в федеральный бюджет;

    — 17% идёт в региональный бюджет
Размер ставки зависит от суммы годового дохода физлица:

— 13% — до 2,4 млн ₽;

— 15% — от 2,4 млн до 5 млн ₽;

— 18% — от 5 млн до 20 млн ₽;

— 20% — от 20 млн до 50 млн ₽;

— 22% — более 50 млн ₽;

— 30% — для нерезидентов РФ и граждан, которые получили статус иностранных агентов;

—35% — с выигрышей призов свыше 4 000 ₽.

Также существуют отдельные ставки НДФЛ по доходам от дивидендов и от реализации ЦБ:

— 13%, если их сумма за год составляет не более 2,4 млн ₽;

— 15%, если их сумма за год составляет более 2,4 млн ₽

Кто является плательщиком налога на прибыль

Согласно ст. 246 НК РФ, плательщиками налога на прибыль являются:

  • российские организации на ОСНО;
  • иностранные компании, которые ведут свою деятельность на территории России через постоянные представительства;
  • иностранные компании, которые получают прибыль от источников в РФ.

Кто не платит налог на прибыль

В ст. 246.1, ст. 246.1-1 и ст. 246.3 НК РФ перечислены те, кто освобождён от уплаты налога на прибыль: 

  • участники проекта «Сколково»;
  • участники инновационных научно-технологических центров, например Военный инновационный технополис «Эра»;
  • отдельные категории, связанные с особыми территориями, например Южно-Курильский, Курильский или Северо-Курильский городские округа. 

Также налог на прибыль не платится на спецрежимах: 

Объект налогообложения и налоговая база

Согласно ст. 247 НК РФ, объектом налогообложения является прибыль организации.

Налоговая база — это денежное выражение этой прибыли, которое рассчитывается нарастающим итогом с начала налогового периода.

Формула расчёта выглядит следующим образом:

Налоговая база = (Доходы от реализации + Внереализационные доходы) − (Расходы, связанные с производством и реализацией + Внереализационные расходы).

По ст. 248 НК РФ доходы компании делятся на две большие группы:

Доходы от реализации Внереализационные доходы
Выручка от продажи произведённых товаров, выполненных работ или оказанных услуг.

Выручка от продажи имущественных прав, например право требования долга или лицензия
Проценты, полученные по выданным займам и депозитам в банках.

Штрафы, пени и неустойки, полученные от контрагентов за нарушение договоров.

Положительные курсовые разницы.

Выручка от сдачи имущества в аренду, если эта деятельность организации не является систематической. Например, компания время от времени сдаёт неиспользованное имущество.

Безвозмездно полученное имущество или деньги.

Важно: полный список внереализационных доходов указан в ст. 250 НК РФ

Какие расходы можно и нельзя учесть при расчёте налога на прибыль 

Согласно ст. 252 НК РФ, чтобы расход уменьшил налоговую базу, он должен одновременно соответствовать трём критериям:

  • экономическая обоснованность — расход направляется именно на получение дохода;
  • документальное подтверждение — расход подтверждён правильно оформленными документами. Это могут быть договоры, акты, накладные, кассовые чеки и платёжные поручения;
  • оценка в денежной форме.
Расходы, которые можно учесть при расчёте налога на прибыльРасходы, которые нельзя учесть при расчёте налога на прибыль
Материальные расходы — сырьё, материалы, топливо и комплектующие.

Расходы на оплату труда — зарплата, премии и начисления в пользу работников.

Амортизация — постепенное списание стоимости оборудования и нематериальных активов.

Прочие расходы — аренда, связь, интернет и услуги банков
Дивиденды.

Штрафы и санкции в пользу государства.

Взносы в уставный капитал.

Единовременное списание стоимости амортизируемого оборудования при приобретении.

Налоги, предъявленные покупателю, например НДС.

Материальная помощь работникам, которая не связана с ТК РФ, например дополнительная выплата на рождение ребёнка.

Важно: полный список неуменьшающих расходов указан в ст. 270 НК РФ 

Изменения в налоге на прибыль организаций и юридических лиц с 2026 года

В 2026 году в правилах исчисления и уплаты налога на прибыль организаций действует несколько важных изменений и уточнений.

Размер ставки налога на прибыль

Ставка налога сохранится с 2025 года и составит 25%, из которых;

  • 8% — пойдёт в федеральный бюджет;
  • 17% — пойдёт в региональный бюджет.

Важно: в 2031 году соотношение ставок изменится. 7% будет уходить в федеральный бюджет, а 18% — в региональный.

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Федеральный инвестиционный налоговый вычет (ФИНВ)

Федеральный инвестиционный налоговый вычет (ФИНВ) позволяет организации уменьшить сумму налога на прибыль, подлежащую к уплате в федеральный бюджет.

Размер вычета составляет 3% от суммы расходов на приобретение или создание:

  • определённых основных средств (ОС) — машин и оборудования;
  • нематериальных активов (НМА) — расходов на приобретение исключительных прав на изобретения, полезные модели или промышленные образцы;

Также ФИНВ можно использовать для затрат на достройку, дооборудование, реконструкцию и модернизацию указанных выше ОС и НМА.

Общие правила использования федерального инвестиционного налогового вычета:

  • ФИНВ может уменьшить только федеральную часть ставки налога на прибыль, то есть 8%;
  • ставка федерального налога после применения вычета не может стать ниже 5%;
  • к вычету можно принять не более 50% от совокупности затрат на конкретный объект ОС или НМА.

В каких видах деятельности компаний можно применять ФИНВ:

  • добыча полезных ископаемых;
  • обрабатывающие производства, кроме производства пищевых продуктов, напитков и табачных изделий;
  • обеспечение электрической энергией, газом и паром, а также кондиционирование воздуха;
  • деятельность гостиниц и предприятий общественного питания;
  • научные исследования и разработки;
  • деятельность в сфере информационных технологий, например обработка данных и размещение информации.

Региональный инвестиционный налоговый вычет

Региональный инвестиционный налоговый вычет (РИНВ) — это возможность уменьшить сумму налога на прибыль к уплате в региональный бюджет. Решение о возможности использовать РИНВ принимается отдельным субъектом РФ.

Как работает РИНВ:

  • компании могут начать использовать региональный вычет или отказаться от него с начала года. Важно: если организация только создалась, она может использовать РИНВ, если это условие прописано в учётной политике;
  • организации могут изменить своё решение о применении или отклонении РИНВ по истечении трёх лет, если региональным законом не установлен иной срок;
  • РИНВ может использоваться в процентах только от части расходов, указанных в п. 2 ст. 286.1 НК РФ.

Согласно Федеральному закону от 28.11.2025 №425-ФЗ, с 1 января 2026 года регионы получили право расширить условия применения РИНВ. Теперь субъект РФ может своим законом разрешить включать в базу для расчёта вычета до 100% фактических затрат инвестора.

Повышающий коэффициент

С 1 января 2026 года вступили в силу два важных изменения, которые касаются применения повышающего коэффициента 2 к расходам при расчёте налога на прибыль.

  • Для российского ПО и баз данных удвоить расходы теперь можно только в том случае, если договор не предусматривает передачу прав на это ПО или базы данных третьим лицам.
  • Для высокотехнологичного оборудования утверждён расширенный перечень, затраты на приобретение которого также разрешено учитывать с повышающим коэффициентом 2.

Расширенный перечень неучитываемых доходов

Согласно п. 1 ст. 251 НК РФ, с начала 2026 года расширен список доходов, с которых можно не уплачивать налог на прибыль:

  • авиационные сборы — средства, которые организации, подведомственные Росавиации, собирают на строительство или модернизацию инфраструктуры воздушного транспорта;
  • судоходство — например, выручка судовладельцев от эксплуатации судов ледового класса, зарегистрированных в Российском международном реестре судов;
  • обязательные безвозмездные передачи — например, имущество или имущественные права, которые компания получила бесплатно на основании актов Правительства РФ или законов субъекта РФ;
  • государственная компенсация — денежные средства, выплаченные организации в качестве возмещения убытков при изъятии её имущества для нужд государства. 

Пониженные и льготные ставки налога на прибыль в 2026 году

Согласно ст. 284 НК РФ, для некоторых категорий бизнеса действуют пониженные ставки:

  • ИТ-компании — 5% в федеральный бюджет и 0% в бюджет субъекта РФ;
  • резиденты ОЭЗ — 2% в федеральной части и до 13,5% в региональной части;
  • резиденты ТОР — 0% в течение пяти лет с момента получения компанией первой прибыли. После этого срока ставка налога может возрасти до 10% в течение последующих пяти налоговых периодов.

Важно: чтобы ИТ-компании имели пониженные ставки по налогу на прибыль, им необходимо соблюдать несколько правил:

  • доля ИТ-доходов составляет не менее 70% от общей выручки;
  • среднесписочная численность сотрудников — не менее семи человек;
  • соответствующий ОКВЭД — коды из классов 62 и 63.

Также компаниям доступны льготные региональные ставки на налог на прибыль, которые зависят от субъектов РФ.

Как рассчитать налог на прибыль юрлица и организации

Формула расчёта суммы налога выглядит следующим образом:

Налог на прибыль = Прибыль x Ставка налога.

При этом прибыль рассчитывается так:

Прибыль = (Доходы от реализации + Внереализационные доходы) – (Расходы на производство и реализацию + Внереализационные расходы + Убытки прошлых лет).

Пошаговый пример расчёта налога на прибыль для ООО

Вводные данные:

  • ООО «ЗимТех» продаёт холодильники; 
  • выручка от продаж — 12 млн ₽;
  • внереализационный доход — проценты, начисленные банком по депозиту компании, составляют 100 000 ₽;
  • сумма всех расходов — 8,5 млн ₽.

Процесс подсчётов будет выглядеть следующим образом:

  1. Считаем все доходы: 12 млн + 100 000 ₽ = 12,1 млн ₽.
  2. Определяем прибыль компании: 12,1 млн – 8,5 млн = 3,6 млн ₽.
  3. Рассчитываем сумму налога на прибыль в федеральный бюджет: 3,6 млн x 8% = 288 000 ₽.
  4. Рассчитываем сумму налога на прибыль в региональный бюджет: 3,6 млн x 17% = 612 000 ₽.

Итого: общая сумма налога на прибыль составит 900 000 ₽. 

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Когда платится налог на прибыль: сроки уплаты в 2026 году

Налоговым периодом для расчёта налога на прибыль является календарный год. При этом в течение года компании должны учитывать три отчётных периода нарастающим итогом:

  • первый квартал;
  • полугодие;
  • девять месяцев.

В течение налогового периода организации уплачивают налог на прибыль авансовыми платежами. Законодательство предусматривает два способа их расчёта:

  • исходя из прибыли предыдущего квартала — ежемесячный платёж равен 1/3 от суммы налога, рассчитанной по итогам предыдущего отчётного периода;
  • исходя из фактической прибыли текущего месяца — платёж рассчитывается по реальным финансовым результатам именно за этот месяц.

Экспертное мнение

При расчёте налога на прибыль важно правильно определить доходы и расходы компании, так как любая ошибка может привести к доначислениям со стороны ФНС. Организациям на ОСНО стоит заранее проверять первичные документы и учитывать только обоснованные затраты.


Если вы работаете на УСН или другом подходящем режиме для малого бизнеса, часть расчётов можно автоматизировать с помощью Онлайн-бухгалтерии от Точка Банка. Сервис помогает считать налоги, формировать отчётность и напоминает о сроках платежей.

Дарья ЖуковскаяДарья Жуковская
Дарья ЖуковскаяЭксперт Онлайн-бухгалтерии от Точка Банка

Сроки уплаты налога на прибыль

Тип авансаКому доступныСрок
Ежеквартальные авансы без ежемесячных платежейКомпании, у которых выручка за предыдущие четыре квартала в среднем не превышала 15 млн ₽ в квартал
Не позднее 28‑го числа месяца, следующего за соответствующим отчётным периодом — кварталом
Ежемесячные авансы с доплатой по итогам квартала Компании, которые превышают среднюю квартальную выручку за четыре предыдущих квартала в 15 млн ₽ 
Ежемесячные авансовые платежи — не позднее 28‑го числа каждого месяца.Доплата по итогам квартала — не позднее 28‑го числа месяца, идущего после отчётного квартала
Ежемесячные авансы по фактической прибылиДобровольный переход всех компаний. Главное, подать специальное уведомление (КНД 1150103) в ФНС до 31 декабря того года, который предшествует переходу Не позднее 28‑го числа месяца, следующего за отчётным месяцем

Как платить налог на прибыль

Все авансы по налогу на прибыль платятся через единый налоговый счёт (ЕНС). Организациям необходимо перечислять деньги на общий казначейский счёт ФНС, а не по отдельным реквизитам.

Важно: сам факт финансового перевода не распределяет их автоматически. Чтобы налоговая знала, что эти деньги нужно списать именно в счёт аванса по налогу на прибыль, вы обязаны вовремя сдать соответствующую отчётность:

  • для квартальных авансов — декларацию за отчётный период в свою налоговую инспекцию по месту учёта;
  • ежемесячных авансов по фактической прибыли — декларацию за каждый месяц;
  • ежемесячных авансов с доплатой по итогам квартала — квартальную декларацию;
  • финального расчёта за год — годовую декларацию.

Налоговая декларация по налогу на прибыль организаций

Декларация по налогу на прибыль утверждена приказом ФНС России от 02.10.2024 №ЕД-7-3/830@. Согласно ст. 289 НК РФ, срок её сдачи зависит от способа уплаты авансовых платежей:

  • для ежеквартальных авансов — не позднее 25-го числа месяца, идущего после отчётного периода;
  • ежемесячных авансов — не позднее 25-го числа месяца, идущего после отчётного месяца.

Важно: годовая декларация сдаётся строго до 25 марта года, идущего после отчётного.

Порядок заполнения и сдачи декларации по налогу на прибыль

1. В титульном листе правильно поставьте код периода, за который вы сдаёте декларацию: 

  • «21» — за первый квартал;
  • «31» — за полугодие;
  • «33» — за девять месяцев;
  • «34» — за один год. 

2. В разделе 1 укажите сумму платежей по налогу:

  • при ежеквартальном авансе — в подразделе 1.1;
  • ежемесячном авансе — в подразделах 1.1 и 1.2.

3. В Приложении 1 впишите доходы компании.

4. В Приложении 2 впишите расходы компании.

Налоговую декларацию нужно сдавать в ИФНС. Сделать это можно двумя способами:

Вопросы по теме

Нужно ли платить авансовые платежи по налогу на прибыль, если организация сработала в убыток?

Если по итогам отчётного периода у компании возникает убыток, налоговая база считается отрицательной. Соответственно, сумма самого аванса тоже будет отрицательной. Поэтому платить авансы при убытке не нужно.

Можно ли уменьшить налог на прибыль на сумму уплаченных страховых взносов за работников?

Напрямую уменьшить саму сумму рассчитанного налога на прибыль на сумму уплаченных страховых взносов за работников нельзя. 


Однако страховые взносы за работников полностью включаются в расходы компании — ст. 255 НК РФ. Увеличивая общую сумму расходов, они уменьшают налоговую базу, с которой в итоге и рассчитывается налог по ставке 25%. 


Таким образом, косвенно сумма налога всё равно снижается.

Какие штрафы за непредставление или опоздание со сдачей декларации по налогу на прибыль?

Согласно ст. 119 НК РФ, ответственность за несвоевременную сдачу декларации по налогу на прибыль будет следующей:


— недоимка по налогу — 5% от неуплаченной суммы за каждый месяц просрочки;


— минимальный размер штрафа — 1 000 ₽;


— максимальный размер штрафа — 30% от суммы неуплаченного налога.


Также ФНС имеет право заблокировать расчётные счета организации через 20 рабочих дней после крайнего срока сдачи декларации. Дополнительно на руководителя или главного бухгалтера может быть наложен административный штраф в размере от 300 до 500 ₽ — ст. 15.6 КоАП РФ.

Какая ставка налога на прибыль действует для юридических лиц в 2026 году?

В 2026 году ставка налога на прибыль составляет 25%, из которых:


— 8% идёт в федеральный бюджет;


— 17% идёт в региональный бюджет.


Важно: на территории РФ действуют нулевые и пониженные ставки на прибыль для некоторых категорий налогоплательщиков — ст. 284 НК РФ.

Как правильно рассчитать налог на прибыль?

Формула расчёта выглядит следующим образом: 


("Доходы от реализации + Внереализационные доходы) – (Расходы на производство и реализацию + Внереализационные расходы + Убытки прошлых лет") x Ставка налога. 

В какие сроки нужно платить налог на прибыль и сдавать декларацию ООО?

Срок уплаты налога зависит от выбранного способа.


— При ежеквартальных авансах без ежемесячных платежей — не позднее 28-го числа месяца, следующего за соответствующим отчётным периодом, то есть кварталом.


— При ежемесячных авансах с доплатой по итогам квартала:


    — ежемесячные авансовые платежи — не позднее 28-го числа каждого месяца;

    — доплата по итогам квартала — не позднее 28-го числа месяца, идущего после отчётного квартала.


— При ежемесячных авансах по фактической прибыли — не позднее 28-го числа месяца, следующего за отчётным месяцем.


Срок сдачи декларации по налогу на прибыль тоже зависит от способа уплаты авансовых платежей:


— для ежеквартальных авансов — не позднее 25-го числа месяца, идущего после отчётного периода;


— ежемесячных авансов — не позднее 25-го числа месяца, идущего после отчётного месяца.


Годовая декларация при этом сдаётся строго до 25 марта года, идущего после отчётного.

Какие расходы можно включить для уменьшения налога на прибыль?

Согласно ст. 252 НК РФ, к расходам, которые можно включить для уменьшения налога на прибыль, относятся:


— материальные расходы — сырьё, материалы, топливо и комплектующие;


— расходы на оплату труда — зарплата, премии и начисления в пользу работников;


— амортизация — постепенное списание стоимости оборудования и нематериальных активов;


— прочие расходы — аренда, связь, интернет и услуги банков.

Какие расходы не принимаются при расчёте налога на прибыль?

В ст. 270 НК РФ указан список расходов, которые не принимаются при расчёте налога на прибыль. К ним относятся:


— дивиденды;


— штрафы и санкции в пользу государства;


— взносы в уставный капитал;


— налоги, предъявленные покупателю, например НДС;


— единовременное списание стоимости амортизируемого оборудования при приобретении;


— материальная помощь работникам, которая не связана с ТК РФ, например дополнительная выплата на рождение ребёнка.

Можно ли перенести убыток прошлых лет на будущие годы для налога на прибыль и в течение какого срока?

Общие правила переноса убытков прошлых лет на будущие годы для налога на прибыль прописаны в ст. 283 НК РФ:


— убыток можно переносить на неограниченное количество последующих налоговых периодов — до тех пор, пока он не будет полностью использован;


— налоговая база может быть уменьшена на убытки прошлых лет не более чем на 50%. Это ограничение действует по убыткам, полученным в любые предыдущие годы.


Главное условие — убыток должен быть документально подтверждён и официально отражён в налоговых декларациях за те периоды, в которых он был получен.

Как учесть убыток более 50% от налоговой базы для налога на прибыль?

Компании могут списать старые убытки за период с 2017 по 2026 год в счёт текущей прибыли, но покрыть ими разрешается максимум 50% этой прибыли.

Нужно ли ООО на УСН платить налог на прибыль?

Нет, ООО на УСН освобождены от уплаты налога на прибыль. Но есть два исключения:


— компания получает доходы в виде дивидендов;


— организация нарушила лимиты по годовому доходу на УСН и автоматически перешла на ОСНО.

Как учесть амортизацию основных средств и НМА в расходах по налогу на прибыль?

Амортизация основных средств (ОС) и нематериальных активов (НМА) включается в расходы ежемесячно, начиная с 1-го числа месяца, следующего за месяцем ввода объекта в эксплуатацию.


Главные условия для начисления:


— срок полезного использования объекта — более 12 месяцев;


— первоначальная стоимость — более 100 000 ₽;


— объект используется для извлечения дохода.


Согласно ст. 259 НК РФ, налогоплательщик может сам выбрать метод начисления амортизации:


— линейный — обязателен для зданий и сооружений;


— нелинейный — можно выбрать по желанию для остальных групп активов. 

Вправе ли организация заявить льготную региональную ставку налога на прибыль и какие условия?

Да, организация вправе применять льготную региональную ставку, если это предусмотрено законом конкретного субъекта РФ.


Основные условия:


— соответствие критериям региона, например компания должна работать в приоритетной для региона отрасли и быть резидентом ОЭЗ или ТОР;


— официальное оформление — применение льготы должно быть закреплено в учётной политике организации для целей налогообложения;


— подтверждение статуса, например компания должна входить в специальный региональный реестр льготников.

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Налог на прибыль организаций в 2026 году: ставки, расчёт и сроки уплаты — Точка Банк