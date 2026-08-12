Налог на прибыль для организаций и юридических лиц

Что такое налог на прибыль организаций
Налог на прибыль организаций — это налог, который взимается с чистого финансового результата, полученного юридическими лицами. Его величина напрямую зависит от конечных финансовых результатов деятельности организации.
Налог на прибыль является:
- прямым налогом — так как выплачивается из собственных доходов;
- федеральным налогом — он установлен гл. 25 НК РФ и обязателен к применению на всей территории страны.
Чем налог на прибыль отличается от НДФЛ
Несмотря на то что оба налога являются прямыми и федеральными, между ними есть существенные различия.
|Критерий
|Налог на прибыль
|Налог на доходы физических лиц (НДФЛ)
|Кто является налогоплательщиком
|Юридические лица на ОСНО.
Иностранные организации, которые работают на территории РФ через постоянные представительства и обособленные подразделения
|Физические лица и ИП на ОСНО, которые получают доход в РФ
|Что является объектом налогообложения
|Прибыль организации с вычетом расходов, которые связаны с деятельностью компании
|Доход физического лица или предпринимателя на ОСНО
|Размер ставки
|25%, из которых:
— 8% идёт в федеральный бюджет;
— 17% идёт в региональный бюджет
|Размер ставки зависит от суммы годового дохода физлица:
— 13% — до 2,4 млн ₽;
— 15% — от 2,4 млн до 5 млн ₽;
— 18% — от 5 млн до 20 млн ₽;
— 20% — от 20 млн до 50 млн ₽;
— 22% — более 50 млн ₽;
— 30% — для нерезидентов РФ и граждан, которые получили статус иностранных агентов;
—35% — с выигрышей призов свыше 4 000 ₽.
Также существуют отдельные ставки НДФЛ по доходам от дивидендов и от реализации ЦБ:
— 13%, если их сумма за год составляет не более 2,4 млн ₽;
— 15%, если их сумма за год составляет более 2,4 млн ₽
Кто является плательщиком налога на прибыль
Согласно ст. 246 НК РФ, плательщиками налога на прибыль являются:
- российские организации на ОСНО;
- иностранные компании, которые ведут свою деятельность на территории России через постоянные представительства;
- иностранные компании, которые получают прибыль от источников в РФ.
Кто не платит налог на прибыль
В ст. 246.1, ст. 246.1-1 и ст. 246.3 НК РФ перечислены те, кто освобождён от уплаты налога на прибыль:
- участники проекта «Сколково»;
- участники инновационных научно-технологических центров, например Военный инновационный технополис «Эра»;
- отдельные категории, связанные с особыми территориями, например Южно-Курильский, Курильский или Северо-Курильский городские округа.
Также налог на прибыль не платится на спецрежимах:
- УСН — ст. 346.11 НК РФ;
- ПСН — ст. 346.43 НК РФ;
- ЕСХН — ст. 346.1 НК РФ.
Объект налогообложения и налоговая база
Согласно ст. 247 НК РФ, объектом налогообложения является прибыль организации.
Налоговая база — это денежное выражение этой прибыли, которое рассчитывается нарастающим итогом с начала налогового периода.
Формула расчёта выглядит следующим образом:
Налоговая база = (Доходы от реализации + Внереализационные доходы) − (Расходы, связанные с производством и реализацией + Внереализационные расходы).
По ст. 248 НК РФ доходы компании делятся на две большие группы:
- доходы от реализации — ст. 249 НК РФ;
- внереализационные доходы — ст. 250 НК РФ.
|Доходы от реализации
|Внереализационные доходы
|Выручка от продажи произведённых товаров, выполненных работ или оказанных услуг.
Выручка от продажи имущественных прав, например право требования долга или лицензия
|Проценты, полученные по выданным займам и депозитам в банках.
Штрафы, пени и неустойки, полученные от контрагентов за нарушение договоров.
Положительные курсовые разницы.
Выручка от сдачи имущества в аренду, если эта деятельность организации не является систематической. Например, компания время от времени сдаёт неиспользованное имущество.
Безвозмездно полученное имущество или деньги.
Важно: полный список внереализационных доходов указан в ст. 250 НК РФ
Какие расходы можно и нельзя учесть при расчёте налога на прибыль
Согласно ст. 252 НК РФ, чтобы расход уменьшил налоговую базу, он должен одновременно соответствовать трём критериям:
- экономическая обоснованность — расход направляется именно на получение дохода;
- документальное подтверждение — расход подтверждён правильно оформленными документами. Это могут быть договоры, акты, накладные, кассовые чеки и платёжные поручения;
- оценка в денежной форме.
|Расходы, которые можно учесть при расчёте налога на прибыль
|Расходы, которые нельзя учесть при расчёте налога на прибыль
|Материальные расходы — сырьё, материалы, топливо и комплектующие.
Расходы на оплату труда — зарплата, премии и начисления в пользу работников.
Амортизация — постепенное списание стоимости оборудования и нематериальных активов.
Прочие расходы — аренда, связь, интернет и услуги банков
|Дивиденды.
Штрафы и санкции в пользу государства.
Взносы в уставный капитал.
Единовременное списание стоимости амортизируемого оборудования при приобретении.
Налоги, предъявленные покупателю, например НДС.
Материальная помощь работникам, которая не связана с ТК РФ, например дополнительная выплата на рождение ребёнка.
Важно: полный список неуменьшающих расходов указан в ст. 270 НК РФ
Изменения в налоге на прибыль организаций и юридических лиц с 2026 года
В 2026 году в правилах исчисления и уплаты налога на прибыль организаций действует несколько важных изменений и уточнений.
Размер ставки налога на прибыль
Ставка налога сохранится с 2025 года и составит 25%, из которых;
- 8% — пойдёт в федеральный бюджет;
- 17% — пойдёт в региональный бюджет.
Важно: в 2031 году соотношение ставок изменится. 7% будет уходить в федеральный бюджет, а 18% — в региональный.
Федеральный инвестиционный налоговый вычет (ФИНВ)
Федеральный инвестиционный налоговый вычет (ФИНВ) позволяет организации уменьшить сумму налога на прибыль, подлежащую к уплате в федеральный бюджет.
Размер вычета составляет 3% от суммы расходов на приобретение или создание:
- определённых основных средств (ОС) — машин и оборудования;
- нематериальных активов (НМА) — расходов на приобретение исключительных прав на изобретения, полезные модели или промышленные образцы;
Также ФИНВ можно использовать для затрат на достройку, дооборудование, реконструкцию и модернизацию указанных выше ОС и НМА.
Общие правила использования федерального инвестиционного налогового вычета:
- ФИНВ может уменьшить только федеральную часть ставки налога на прибыль, то есть 8%;
- ставка федерального налога после применения вычета не может стать ниже 5%;
- к вычету можно принять не более 50% от совокупности затрат на конкретный объект ОС или НМА.
В каких видах деятельности компаний можно применять ФИНВ:
- добыча полезных ископаемых;
- обрабатывающие производства, кроме производства пищевых продуктов, напитков и табачных изделий;
- обеспечение электрической энергией, газом и паром, а также кондиционирование воздуха;
- деятельность гостиниц и предприятий общественного питания;
- научные исследования и разработки;
- деятельность в сфере информационных технологий, например обработка данных и размещение информации.
Региональный инвестиционный налоговый вычет
Региональный инвестиционный налоговый вычет (РИНВ) — это возможность уменьшить сумму налога на прибыль к уплате в региональный бюджет. Решение о возможности использовать РИНВ принимается отдельным субъектом РФ.
Как работает РИНВ:
- компании могут начать использовать региональный вычет или отказаться от него с начала года. Важно: если организация только создалась, она может использовать РИНВ, если это условие прописано в учётной политике;
- организации могут изменить своё решение о применении или отклонении РИНВ по истечении трёх лет, если региональным законом не установлен иной срок;
- РИНВ может использоваться в процентах только от части расходов, указанных в п. 2 ст. 286.1 НК РФ.
Согласно Федеральному закону от 28.11.2025 №425-ФЗ, с 1 января 2026 года регионы получили право расширить условия применения РИНВ. Теперь субъект РФ может своим законом разрешить включать в базу для расчёта вычета до 100% фактических затрат инвестора.
Повышающий коэффициент
С 1 января 2026 года вступили в силу два важных изменения, которые касаются применения повышающего коэффициента 2 к расходам при расчёте налога на прибыль.
- Для российского ПО и баз данных удвоить расходы теперь можно только в том случае, если договор не предусматривает передачу прав на это ПО или базы данных третьим лицам.
- Для высокотехнологичного оборудования утверждён расширенный перечень, затраты на приобретение которого также разрешено учитывать с повышающим коэффициентом 2.
Расширенный перечень неучитываемых доходов
Согласно п. 1 ст. 251 НК РФ, с начала 2026 года расширен список доходов, с которых можно не уплачивать налог на прибыль:
- авиационные сборы — средства, которые организации, подведомственные Росавиации, собирают на строительство или модернизацию инфраструктуры воздушного транспорта;
- судоходство — например, выручка судовладельцев от эксплуатации судов ледового класса, зарегистрированных в Российском международном реестре судов;
- обязательные безвозмездные передачи — например, имущество или имущественные права, которые компания получила бесплатно на основании актов Правительства РФ или законов субъекта РФ;
- государственная компенсация — денежные средства, выплаченные организации в качестве возмещения убытков при изъятии её имущества для нужд государства.
Пониженные и льготные ставки налога на прибыль в 2026 году
Согласно ст. 284 НК РФ, для некоторых категорий бизнеса действуют пониженные ставки:
- ИТ-компании — 5% в федеральный бюджет и 0% в бюджет субъекта РФ;
- резиденты ОЭЗ — 2% в федеральной части и до 13,5% в региональной части;
- резиденты ТОР — 0% в течение пяти лет с момента получения компанией первой прибыли. После этого срока ставка налога может возрасти до 10% в течение последующих пяти налоговых периодов.
Важно: чтобы ИТ-компании имели пониженные ставки по налогу на прибыль, им необходимо соблюдать несколько правил:
- организация включена в Реестр аккредитованных компаний;
- доля ИТ-доходов составляет не менее 70% от общей выручки;
- среднесписочная численность сотрудников — не менее семи человек;
- соответствующий ОКВЭД — коды из классов 62 и 63.
Также компаниям доступны льготные региональные ставки на налог на прибыль, которые зависят от субъектов РФ.
Как рассчитать налог на прибыль юрлица и организации
Формула расчёта суммы налога выглядит следующим образом:
Налог на прибыль = Прибыль x Ставка налога.
При этом прибыль рассчитывается так:
Прибыль = (Доходы от реализации + Внереализационные доходы) – (Расходы на производство и реализацию + Внереализационные расходы + Убытки прошлых лет).
Пошаговый пример расчёта налога на прибыль для ООО
Вводные данные:
- ООО «ЗимТех» продаёт холодильники;
- выручка от продаж — 12 млн ₽;
- внереализационный доход — проценты, начисленные банком по депозиту компании, составляют 100 000 ₽;
- сумма всех расходов — 8,5 млн ₽.
Процесс подсчётов будет выглядеть следующим образом:
- Считаем все доходы: 12 млн + 100 000 ₽ = 12,1 млн ₽.
- Определяем прибыль компании: 12,1 млн – 8,5 млн = 3,6 млн ₽.
- Рассчитываем сумму налога на прибыль в федеральный бюджет: 3,6 млн x 8% = 288 000 ₽.
- Рассчитываем сумму налога на прибыль в региональный бюджет: 3,6 млн x 17% = 612 000 ₽.
Итого: общая сумма налога на прибыль составит 900 000 ₽.
Когда платится налог на прибыль: сроки уплаты в 2026 году
Налоговым периодом для расчёта налога на прибыль является календарный год. При этом в течение года компании должны учитывать три отчётных периода нарастающим итогом:
- первый квартал;
- полугодие;
- девять месяцев.
В течение налогового периода организации уплачивают налог на прибыль авансовыми платежами. Законодательство предусматривает два способа их расчёта:
- исходя из прибыли предыдущего квартала — ежемесячный платёж равен 1/3 от суммы налога, рассчитанной по итогам предыдущего отчётного периода;
- исходя из фактической прибыли текущего месяца — платёж рассчитывается по реальным финансовым результатам именно за этот месяц.
Сроки уплаты налога на прибыль
|Тип аванса
|Кому доступны
|Срок
|Ежеквартальные авансы без ежемесячных платежей
|Компании, у которых выручка за предыдущие четыре квартала в среднем не превышала 15 млн ₽ в квартал
|Не позднее 28‑го числа месяца, следующего за соответствующим отчётным периодом — кварталом
|Ежемесячные авансы с доплатой по итогам квартала
|Компании, которые превышают среднюю квартальную выручку за четыре предыдущих квартала в 15 млн ₽
|Ежемесячные авансовые платежи — не позднее 28‑го числа каждого месяца.Доплата по итогам квартала — не позднее 28‑го числа месяца, идущего после отчётного квартала
|Ежемесячные авансы по фактической прибыли
|Добровольный переход всех компаний. Главное, подать специальное уведомление (КНД 1150103) в ФНС до 31 декабря того года, который предшествует переходу
|Не позднее 28‑го числа месяца, следующего за отчётным месяцем
Как платить налог на прибыль
Все авансы по налогу на прибыль платятся через единый налоговый счёт (ЕНС). Организациям необходимо перечислять деньги на общий казначейский счёт ФНС, а не по отдельным реквизитам.
Важно: сам факт финансового перевода не распределяет их автоматически. Чтобы налоговая знала, что эти деньги нужно списать именно в счёт аванса по налогу на прибыль, вы обязаны вовремя сдать соответствующую отчётность:
- для квартальных авансов — декларацию за отчётный период в свою налоговую инспекцию по месту учёта;
- ежемесячных авансов по фактической прибыли — декларацию за каждый месяц;
- ежемесячных авансов с доплатой по итогам квартала — квартальную декларацию;
- финального расчёта за год — годовую декларацию.
Налоговая декларация по налогу на прибыль организаций
Декларация по налогу на прибыль утверждена приказом ФНС России от 02.10.2024 №ЕД-7-3/830@. Согласно ст. 289 НК РФ, срок её сдачи зависит от способа уплаты авансовых платежей:
- для ежеквартальных авансов — не позднее 25-го числа месяца, идущего после отчётного периода;
- ежемесячных авансов — не позднее 25-го числа месяца, идущего после отчётного месяца.
Важно: годовая декларация сдаётся строго до 25 марта года, идущего после отчётного.
Порядок заполнения и сдачи декларации по налогу на прибыль
1. В титульном листе правильно поставьте код периода, за который вы сдаёте декларацию:
- «21» — за первый квартал;
- «31» — за полугодие;
- «33» — за девять месяцев;
- «34» — за один год.
2. В разделе 1 укажите сумму платежей по налогу:
- при ежеквартальном авансе — в подразделе 1.1;
- ежемесячном авансе — в подразделах 1.1 и 1.2.
3. В Приложении 1 впишите доходы компании.
4. В Приложении 2 впишите расходы компании.
Налоговую декларацию нужно сдавать в ИФНС. Сделать это можно двумя способами:
- по ТКС через оператора ЭДО;
- через ЛК юридического лица.