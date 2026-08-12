Налог на прибыль для организаций и юридических лиц

Коротко

Ставка налога на прибыль составляет 25%, из которых 8% поступает в федеральный бюджет, а 17% — в региональный. Налоговой базой считается разница между доходами и документально подтверждёнными расходами.

Налог на прибыль уплачивается авансовыми платежами ежеквартально или ежемесячно. Окончательный расчёт и подача годовой декларации в электронном виде производятся строго до 25 марта следующего года.

Налог на прибыль организаций — это прямой федеральный налог, который взимается с компаний.