Бухгалтер для селлера: как выбрать и на какие точки контроля опираться

Предприниматель на маркетплейсах с 2021 года, приглашённый спикер Wildberries

Коротко Продавцу нужен бухгалтер, который понимает специфику Wildberries и Ozon, умеет учитывать выручку по факту отгрузки и контролировать налоговые риски.

Учёт на маркетплейсах сложнее, чем в обычной рознице. Нужно учитывать комиссии площадке, штрафы, возвраты и отсрочку платежей.

Нужен ли бухгалтер селлеру на маркетплейсах

ИП на УСН или самозанятые могут не нанимать бухгалтера и справляться сами. Особенно если у них есть помощь в виде специальных сервисов. Например, Онлайн-бухгалтерия для селлеров от Точка Банк сама учитывает комиссии Wildberries, Ozon, Яндекс Маркета и Магнит Маркета при расчёте налогов, а профильные бухгалтеры отвечают в чате на любые вопросы.

Бизнесу в формате ООО или на ОСНО без бухгалтера уже не обойтись. Они обязаны вести бухучёт, и у них сложнее отчётность и строже требования.

Чем бухгалтер для маркетплейсов отличается от обычного бухгалтера

Бухгалтер умеет считать налоги, сдавать отчётность и работать с документами. Этого достаточно для розницы, сферы услуг или производства. Но для торговли на маркетплейсах нужен специалист, который знает агентские схемы.

Маркетплейс выступает в качестве посредника, который за свою работу удерживает комиссии, штрафы, скидки, расходы на логистику и возвраты. Бухгалтер должен понимать, как правильно отражать эти операции в учёте. Вот что ему важно знать:

Учёт комиссий, возвратов и удержаний. Обычный бухгалтер может ошибочно принять за выручку деньги, которые маркетплейс перечислил на счёт. Но налог нужно платить со всей суммы продаж, а не с остатка после удержаний. Ошибка приведёт к штрафам, искажению отчётности и даже риску блокировки аккаунта.

Особенности налогообложения. Бухгалтер для маркетплейсов знает, как работать с разными налоговыми режимами применительно к специфике площадок, включая порядок уплаты налога при агентских договорах, правила учёта авансов и отсрочек, а также необходимость корректировки налоговой базы при возвратах товаров.

Работа с задержками платежей. Выплаты от маркетплейсов поступают по разным графикам — раз в день, раз в неделю, раз в месяц. Бухгалтер должен правильно отражать выручку в периоде отгрузки, а не в периоде фактического поступления денег.

Электронный документооборот (ЭДО). Маркетплейсы работают с электронными документами: отчётами, актами сверки и УПД. Бухгалтер должен знать особенности приёма и подписания документов через операторов ЭДО.

Использование специализированных программ. Обычный бухгалтер может вести учёт в «1С», но специалист по маркетплейсам настраивает учётные системы под специфику электронной коммерции. Например, он использует интеграцию с API площадок, чтобы выгружать данные о продажах, комиссиях и возвратах.

Знание складского учёта. Специалист должен контролировать остатки, быстро выявлять потери, обрабатывать возвраты и списания с минимизацией издержек, штрафов и переплат за хранение.

Дополнительные знания. Бухгалтер маркетплейсов разбирается в нюансах:

логистических моделей (FBO, FBS, realFBS, DBS) и том, как они влияют на учёт;

НДС, если продавец под него подпадает;

валютных операций, если есть зарубежные площадки;

законодательства, регулирующего электронную торговлю.

Практический опыт работы с разными площадками. Бухгалтер, который вёл учёт для Wildberries, но никогда не работал с Ozon или Яндекс Маркетом, может не знать их отличий. Например, на площадках разные отчёты, даты выплат, правила возвратов и декомпенсаций. Кроме того, правила часто меняются.

На маркетплейсах хватает нюансов. Меняются правила расчёта комиссий, возвратов, выплат и продвижения, а сами площадки регулярно обновляют свои механики и документы — ошибиться в доходах и учёте очень просто. Специалист обойдётся дешевле, чем штрафы, пени и расхождения в отчётности. И чем больше у вас площадок и каналов, тем важнее профессионал, который понимает специфику сферы.

Ольга Чинова Эксперт по маркетплейсам

Как выбрать бухгалтера для Wildberries и Ozon

При поиске специалиста смотрите на практический опыт. Хороший кандидат должен ответить на вопросы:

Что смотреть в отчётах маркетплейса?

Что делать с возвратами?

Как отражать компенсации, скидки, штрафы и отсрочки выплат?

Чем отличается учёт на УСН, ОСНО и при работе через ООО?

Какие документооборот, даты выплат и правила перерасчётов есть у каждого маркетплейса?

Хороший признак, если специалист задаёт вопросы про модель работы, налогообложение, склады, количество SKU и схему выплат, а не обещает вести всё без вашего участия.

Найти профессионала помогут профильные чаты селлеров. Кроме того, можно рассмотреть бухгалтерские аутсорсинговые компании, где уже есть готовые отделы по работе с селлерами.

В каналах продавцов на Wildberries и Ozon часто рекомендуют проверенных бухгалтеров и менеджеров, которые работают с конкретным маркетплейсом и знают все нюансы. Ольга Чинова Эксперт по маркетплейсам

Какие задачи должна закрывать бухгалтерия для селлеров

Основная задача бухгалтерии на маркетплейсах — обеспечить полное соответствие между вашим учётом и данными, которые площадка передаёт в ФНС.

1 октября 2026 года в силу вступит закон о платформенной экономике, и маркетплейсы станут прямым источником информации для налоговой. Хотя по факту это происходит уже сейчас, когда любое расхождение в документации — сигнал для проверки. Поэтому бухгалтер берёт на себя три ключевые задачи:

Полный и точный учёт доходов. Например, доход считают не по сумме, которая пришла вам на счёт после комиссий маркетплейса, а по всей выручке от покупателей. Поэтому бухгалтеру важно смотреть не только на поступления, но и на отчёты площадки, — иначе легко занизить налоговую базу и получить доначисления. Сверка с данными площадок. С 1 октября 2026 года через личный кабинет на маркетплейсе налоговая сможет официально присылать продавцам предупреждения и требования. Если цифры будут отличаться, налоговая запросит пояснения. Задача бухгалтера — находить и исправлять расхождения и не доводить до разбирательств с ФНС. Контроль порогов и ограничений. Бухгалтер обязан следить за лимитами. Например, если годовой доход превысил 20 млн ₽, то с 2026 года нужно платить НДС, даже на УСН. Маркетплейс видит ваш реальный оборот, и если не начислить НДС, система зафиксирует нарушение.

Также бухгалтер проверяет соблюдение режимов. Например, патент для онлайн-торговли запрещён.

На какие точки контроля селлеру нужно опираться

Если вы решили, что вам бухгалтер не нужен, то следующие параметры придётся контролировать самостоятельно:

Выручка . Сверяйте не поступления на счёт, а отчёты площадки и полную сумму продаж.

Расхождения . Сразу проверяйте комиссии, возвраты, штрафы, скидки и корректировки.

Режим налогообложения . Следите за лимитами, правом на освобождение от НДС, ограничениями налоговых систем.

Документы . Контролируйте ЭДО, УПД, акты и сверки по каждой площадке.

Сроки . Отслеживайте даты выплат и переносы, чтобы не терять контроль над оборотом.

Площадка . Отдельно сверяйте данные по Wildberries, Ozon и другим маркетплейсам — правила у них разные.

Налоговые риски. Не ждите квартала, проверяйте цифры регулярно, чтобы не попасть на доначисления.

Какие ошибки в бухгалтерии на маркетплейсах встречаются чаще всего

К распространённым ошибкам можно отнести:

Скидки за свой счёт. Если маркетплейс проводит акцию за ваш счёт, компенсируя разницу баллами, а бухгалтерия отражает в доходах только сумму продажи, ФНС доначисляет налоги на бонусные баллы в скидках. Здесь важно правильно оформлять документы по скидкам маркетплейса, чтобы не вызвать претензий со стороны налоговых органов.

Компенсация за брак или потерю товара. Это внереализационный доход, согласно ст. 250 НК РФ. Он не облагается НДС, но облагается налогом на прибыль или УСН. Ошибка — не включить его в доходы совсем или учесть с НДС.

Учёт по отгрузке на склад, а не по переходу права собственности. НДС начисляется на дату отгрузки покупателю или получения аванса. Ошибка создаёт разрыв в НДС — налоговая видит его моментально.

Другая проблема — отсутствие контроля: комиссии, возвраты, штрафы и корректировки остаются без сверки, а данные по Wildberries и Ozon не разделяются. Это создаёт расхождения с ФНС, лишние запросы и доначисления.

Самая распространённая ошибка — не учитывать комиссию маркетплейсов в доходах и облагать налогом только то, что фактически пришло на счёт. Либо брать для учёта неверные суммы или не из тех отчётов.

Ещё часто не знают, какой датой отражать доходы от продаж: датой зачисления денег на счёт, датой получения маркетплейсом средств от покупателя или датой отчётных документов площадки. Однозначного ответа нет — в каждом случае важно учитывать специфику и документооборот, поэтому рекомендую ориентироваться на дату отчётных документов маркетплейса.

Третья ошибка — не брать в учёт расходы по закрывающим документам от маркетплейса и не уменьшать налоговую базу на тех налоговых системах, где это возможно, — УСН «Доходы минус расходы», АУСН «Доходы минус расходы», ОСНО. В результате селлер платит налогов больше, чем мог бы.

Ольга Клепикова Эксперт по маркетплейсам

Навести порядок в потоке выплат поможет Счёт для селлеров в Точка Банк — доходы с маркетплейсов выводятся без комиссии, а выручку можно забрать досрочно, не дожидаясь стандартных сроков.

Когда селлеру нужно бухгалтерское сопровождение, а не разовые услуги

Консультации специалиста достаточно на старте или при разовой сделке. Постоянное сопровождение необходимо, если:

у вас несколько площадок — данные нужно регулярно сверять, а правила везде разные;

оборот превышает 20 млн ₽ в год — с 2026 года это влечёт обязанность по НДС даже на УСН, и ошибки здесь критичны;

вы на УСН «Доходы минус расходы», ОСНО или работаете через ООО — расчёты сложнее, документов больше, риск ошибок выше;

вы пропускали налоговые платежи — разобраться в ЕНС задним числом без постоянного бухгалтера почти невозможно.

С 1 октября 2026 года маркетплейсы начнут официально передавать данные в налоговую. После этого сверять отчёты с площадкой придётся постоянно. Понадобится бухгалтер, который ведёт учёт системно, а не просто сдаёт отчётность раз в квартал.

Как устроена онлайн-бухгалтерия от Точка Банк

Идеальное решение для работы с маркетплейсами, когда за тебя делает всё сервис, и ты не тратишь время на бухгалтерию. Меня это спасло, так как в других сервисах не настолько всё продумано и просто. Анастасия Липадат Индивидуальный предприниматель

Онлайн-бухгалтерия Точка Банк автоматически рассчитывает налоги, готовит отчёты в СФР и Росстат и декларацию в ФНС. В интерфейсе виден баланс Единого налогового счёта (ЕНС), а функция «Копилка» откладывает деньги на налоги с каждого поступления.