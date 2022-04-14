Условия работы с Wildberries

Предприниматель на маркетплейсах с 2021 года, приглашённый спикер Wildberries

По данным Data Insight, предприниматели в России выбирают Wildberries в качестве основной площадки для торговли. Значит, здесь до сих пор есть потенциал для роста продаж.

В этой статье Точка Банк вместе с экспертом по маркетплейсам Ольгой Чиновой разобрали все условия сотрудничества и рассказали, какие подводные камни ждут новичков.

Коротко Комиссии маркетплейсу варьируются от 0,5 до 38%.

Продавать на WB можно как ИП, ООО или самозанятый. Взнос составит 5 000 ₽.

Общие условия Wildberries

Чтобы торговать на Wildberries, нужно узаконить свою деятельность. Продавцом может стать самозанятый, ИП и ООО.

Самозанятость оформляют в приложении «Мой налог», а зарегистрировать ИП или ООО можно либо в налоговой, либо в Точка Банке — онлайн, без госпошлины, с консультацией по выбору системы налогообложения и кодов ОКВЭД.

Форма ведения бизнеса Необходимые документы Особенности Самозанятый свидетельство ИНН объём выручки 2,4 млн ₽ в год; можно продавать только товары собственного производства ИП свидетельство ИНН объём выручки 490,5 млн ₽ в год на УСН; уплата НДС при годовой выручке более 20 млн ₽ ООО свидетельство ИНН, выписка ЕГРЮЛ, свидетельство ОГРН, устав, решение о назначении руководителя объём выручки 490,5 млн ₽ в год на УСН; уплата НДС при годовой выручке более 20 млн ₽

Какой ОКВЭД выбрать для торговли на Wildberries

Предприниматель, который запускает бизнес, должен сообщить в налоговую код ОКВЭД. Так сотрудники ФНС поймут, какой экономической деятельностью занимается ИП или ООО. Очень важно, чтобы код соответствовал реальной деятельности.

Для торговли на маркетплейсах подходит код ОКВЭД 47.91 — торговля розничная по почте или по информационно-коммуникационной сети интернет.

У этого кода есть подразделы, например код ОКВЭД 47.91.1 для розничной торговли по почте, код ОКВЭД 47.91.2 — для розничной торговли через интернет. Но предпринимателю достаточно указать общий код 47.91, чтобы начать работу на Wildberries.

Как продавать на Wildberries без ИП

Вести бизнес на Wildberries без статуса ИП возможно: физические лица работают с маркетплейсом в статусе самозанятых, но им разрешено продавать только изделия собственного производства. То есть заниматься перепродажей товаров не получится.

Кроме того, оборот «ремесленника» за год не должен превышать 2,4 млн ₽. При этом из дохода самозанятого нельзя вычитать комиссию онлайн-площадки.

Регистрация на Wildberries в качестве продавца

Пошаговая инструкция, которая поможет зарегистрироваться на площадке:

Шаг 1. Создайте аккаунт на WB Partners. Перейдите на сайт seller.wildberries.ru и введите номер телефона. Вы получите проверочный код — он придёт в SMS или в личный кабинет покупателя, если этот номер уже привязан к аккаунту.

Шаг 2. Заполните данные о бизнесе. Выберите страну, форму организации (ИП, ООО или самозанятый) и укажите данные компании.

1/5

Шаг 3. Уплатите регистрационный взнос — 5 000 ₽ и загрузите платёжное поручение. Эту сумму можно будет потратить на продвижение товаров. После уплаты активация кабинета занимает до трёх рабочих дней.

Важно: уплатить взнос можно только с расчётного счёта бизнеса, привязанного к вашему ИНН. Открыть счёт можно в Точка Банке: вы получите кешбэк за уплату налогов — 3%, поддержку 24/7 и скидку на сервис аналитики MPSTATS.

1/2

Шаг 4. Изучите оферту. Внимательно прочитайте оферту и все приложения к ней на портале WB Partners перед началом работы. Изменить документ нельзя, но знать его содержание нужно обязательно.

Шаг 5. Заполните профиль продавца. Укажите название магазина, юридический адрес, банковские реквизиты для вывода выручки. Перепроверьте данные — ошибка в реквизитах означает потерю денег.

Шаг 6. Сгенерируйте ключ API. В разделе «Интеграция по API» нажмите «Создать токен». Это позволит подключить сторонние сервисы аналитики. Передавайте ключ только тем сервисам, в которых вы уверены, ведь он открывает доступ к данным профиля.

Что можно продавать на Wildberries

На маркетплейсе более 30 категорий товаров и сотни подкатегорий. Из последних новостей — теперь на WB продаются даже авиабилеты.

Но есть ряд товаров, которые продавать запрещено законом. Вот некоторые из них:

алкоголь;

оружие;

наркотики;

некоторые виды БАД

табачная и никотиносодержащая продукция;

безникотиновые смеси для курения;

кальяны;

электронные сигареты;

жидкости для вейпов;

средства для отлова животных;

подслушивающие устройства и шифровальная техника;

подавители сигналов;

взрывчатые, ядовитые и радиоактивные вещества;

экстремистские материалы и так далее.

Перечень регулярно обновляется, поэтому отслеживайте изменения.

Для разрешённой продукции нужно оформить документ, подтверждающий её качество:

сертификат соответствия;

декларацию соответствия;

отказное письмо.

Сделать это можно в аккредитованном органе. И даже если ваш товар не подлежит обязательной сертификации, придется получить отказное письмо, в котором будет указано, что сертификат или декларация не нужны.

Помимо получения сертификатов некоторые категории товаров придётся зарегистрировать в системе учёта «Честный ЗНАК» и промаркировать. Ежегодно список обязательных для маркировки категорий расширяется, регулярно проверяйте его актуальность.

Как выбрать товар для входа

Ниже — пошаговый алгоритм по выбору ниши для торговли на маркетплейсе и несколько полезных статей.

Шаг 1. Оценка спроса

Проанализируйте поисковый трафик на площадке с помощью инструмента «Аналитика поиска» на WB. Так вы сможете понять, сколько людей интересовалось той или иной вещью.

Но этой информации недостаточно. Чтобы узнать данные о продажах конкретной карточки, воспользуйтесь внешней аналитикой. Не обязательно сразу покупать платную подписку, у некоторых сервисов есть бесплатный плагин для браузера. Например, у MPSTATS он выглядит так:

Но для более глубокого и точного анализа рекомендую приобрести полный функционал. Кстати, при открытии счёта в Точка Банке вы получите подписку MPSTATS за полцены.

Шаг 2. Конкурентный анализ

На данном этапе нужно выявить монополистов. Если какой-то продавец забрал больше половины ниши, то конкурировать с ним будет тяжело. Для этого понадобятся крупные объёмы партий, тщательное региональное распределение поставок и большой рекламный бюджет.

Также обратите внимание на размер выручки конкурентов, количество продаж и расположение складов, с которых они торгуют. Изучите результаты аналитики. Например, в Точка Банке можно подключить сервис «Рекламные решения для бизнеса», который будет анализировать конкурентов и проведёт аудит карточки товара.

Шаг 3. Расчет маржинальности

«Калькулятор прибыли» на Wildberries поможет рассчитать примерные затраты и прибыль. Он учитывает категорию товара, цену продажи, габариты упаковки, модель продаж и многое другое.

В статье «Калькулятор прибыли для Wildberries» читайте подробно обо всём функционале и пользе такого калькулятора.

Топ товаров для продажи

Точка Банк совместно с агентством Data Insight провели исследование и выявили топ-5 самых востребованные товаров:

косметика и парфюмерия;

одежда и обувь;

товары для дома и дачи;

автотовары;

хобби и подарки.

Чтобы не прогадать, вы можете выбрать базовые вещи, которые часто покупают круглый год. Это могут быть товары для дома или автотовары — здесь ниже конкуренция, чем в одежде или обуви, поэтому смогут заработать даже новички.

Новичкам не стоит продавать низкочастотные товары вроде корма для муравьёв или растяжителей для обуви. Такой ассортимент имеют профильные магазины, нацеленные на узкую аудиторию.

Также новичкам стоит быть аккуратными с сезонными товарами — в них нужна глубокая аналитика и своевременные поставки, иначе есть риск не распродать товар. Например, перед Новым годом часто покупают подарочные наборы и тематический декор, а в преддверии летнего сезона в ходу купальники и солнцезащитные средства.

Если вы одновременно начнёте торговать и сезонными товарами, и продукцией круглогодичного спроса, то можно и заработать на пике продаж популярных товаров, и получить поток заказов базового ассортимента. Но всё же нужно сделать акцент на стабильность, особенно новичкам.

Плюсы сотрудничества с Wildberries

Разберемся, чем же так привлекательна площадка для предпринимателей:

Более 70 млн пользователей ежемесячно посещают сайт и приложение Wildberries, причём не только из России. Можно найти свою целевую аудиторию.

Более 90 000 пунктов выдачи в разных странах , и каждый день это число увеличивается. Получать заказы становится удобнее, что влечёт за собой увеличение количества покупок.

Значительный рост прибыли от года к году: в 2024 году продавцы заработали 2,9 трлн ₽ — на 44% больше, чем в 2023.

Удобное приложение и сайт не только для пользователей, но и для тех, кто хочет стать поставщиком товаров. Загрузка карточек на сайт и работа с заказами будут комфортными.

Предусмотрен необходимый функционал для электронной коммерции: настройка логистики, для электронной коммерции: настройка логистики, электронный документооборот встроенная аналитика , маркетинговые инструменты, которые помогут сделать ваш товар заметным.

Минусы работы на Wildberries

Если бы мы перечислили только плюсы, это было бы подозрительно. Есть и обратная сторона медали:

Штрафы . Wildberries . Wildberries штрафует за нарушение условий оферты: вкладыши с просьбой оставить отзыв за вознаграждение, торговлю подделками, самовыкупы. Размеры штрафов указаны в оферте — изучите её до начала работы.

Большие комиссии. За всё надо платить, и за услуги площадки в том числе. За всё надо платить, и за услуги площадки в том числе.

Возвраты и невыкупы . Покупатель может вернуть вещь в течение 14 дней, при этом продавец оплачивает . Покупатель может вернуть вещь в течение 14 дней, при этом продавец оплачивает обратную логистику . Невыкупленный товар отправляется на ближайший склад WB и может стать недоступным для покупки в других регионах.

Обязательные скидки . Формально участие в акциях добровольное, но без него товар опускается в выдаче. Поэтому продавцы сразу закладывают будущие скидки в цену.

Лояльность к площадке, а не к продавцу. Покупатели говорят: «Я заказал на Wildberries», а не называют ваш бренд. Выстроить лояльность к собственному магазину сложно.

Форматы работы Wildberries с интернет-магазинами

Для сотрудничества с маркетплейсом выберите схему работы:

Fulfillment by Wildberries (FBW). Всё, что требуется от продавца, — это привезти партию товара на склад площадки и оформить карточку товара на сайте. Все остальные задачи выполняет маркетплейс: хранит партию, ведёт подсчёт остатков, упаковывает и передаёт в доставку. Такая схема подойдёт тем, чей товар часто покупают, и он не требует особых условий хранения и деликатного обращения. Имейте в виду, что комиссия здесь выше, чем в остальных схемах.

Fulfillment by Seller (FBS). Основное отличие от FBW в том, что вся партия хранится у продавца, и он отгружает каждый отдельный товар на склад после того, как покупатель заказал его. Этот вариант подойдёт, когда товар хрупкий и дорогой, а значит, целесообразно хранить его самостоятельно, аккуратно упаковывать и отправлять поштучно.

Delivery by Seller (DBS). В этой схеме ещё больше задач ложится на плечи предпринимателя, а Wildberries выступает только в роли витрины. То есть хранением, упаковкой и доставкой занимается продавец. Такая схема подходит для торговли крупногабаритной продукцией, которую невозможно транспортировать силами маркетплейса.

Витрина экспресс (EDBS). Это аналог формата DBS, но есть одно отличие — скорость доставки. Продавец должен успеть привезти заказ в выбранный покупателем промежуток времени.

Курьером WB (DBW). Ещё одна схема, где продукция хранится у предпринимателя. Но в этом случае при поступлении заказа доставку берёт на себя курьер маркетплейса.

Самовывоз из магазина продавца (C&C) — модель продаж, при которой покупатель может купить товар в торговой точке продавца, предварительно забронировав его через сайт Wildberries.

FBO FBO FBS FBS DBS DBS EDBS EDBS DBW DBW C&C C&C WB Продавец WB Продавец WB Продавец WB Продавец WB Продавец WB Продавец Хранение ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ Упаковка, маркировка ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ Доставка ✔ До ПВЗ WB ✔ До ПВЗ WB ✔ До клиента

✔ Срочно до клиента

✔ Курьер WB до клиента Клиент забирает сам

Как организовать поставку товара

При работе по схеме FBW вам нужно отгрузить партию на склад маркетплейса, чтобы получать заказы. Но перед этим нужно всё оформить в личном кабинете:

Перечислите все позиции, которые хотите добавить в поставку, в специальной форме. Это можно сделать вручную или с помощью загрузки Excel-файла.

Далее выберите удобный по месторасположению склад и спланируйте время поставки. Перед отправкой не забудьте промаркировать все единицы товара.

1/2

Останется ввести данные о количестве коробок и палет, сгенерировать штрихкоды и наклеить их на тару.

В запланированный день нужно передать товары на склад. Машину пустят на территорию, если продавец заблаговременно внёс в программу данные об автомобиле и водителе.

Помните, что на площадке есть ограничения по габаритам упаковки. Если они превысят нужные размеры, то поставку не примут.

Стандартный товар: до 120 см по одной стороне, сумма трёх сторон — до 200 см, вес до 25 кг.

Крупногабарит: до 400 см по одной стороне, сумма трёх сторон — до 1200 см, вес от 25 кг.

Комиссии и тарифы Wildberries

Комиссия Wildberries — это вознаграждения маркетплейсу, которое варьируется от 0,5% до 38% и зависит от схемы сотрудничества и категории товара.

Помимо комиссии продавец оплачивает:

Логистику до ПВЗ — стоимость зависит от загруженности склада и расстояния. Стоимость динамична, актуальные данные можно рассчитать — стоимость зависит от загруженности склада и расстояния. Стоимость динамична, актуальные данные можно рассчитать в калькуляторе тарифов

Обратную логистику — если покупатель вернул товар или не забрал заказ. Её размер фиксированный для конкретного склада.

Хранение на складе WB — тариф зависит от объёма и срока хранения.

Продвижение — при расчёте — при расчёте юнит-экономики закладывайте 10–20% от оборота.

Регистрационный взнос 5 000 ₽ — нужно уплатить однократно, можно потратить на услуги продвижения внутри площадки.

Эквайринг — комиссия за обработку платежей.

Штрафы — за нарушение правил площадки. Подробнее о них — в разделе «Минусы».

Актуальные ставки комиссий по категориям доступны в приложении к оферте на портале WB Partners.

Рассчитать реальную прибыль с учётом всех расходов можно за две минуты в бесплатном AI-Ассистенте селлера.

Как заполнить карточку товаров

Правильно оформленная карточка товара — один из ключевых факторов продаж на Wildberries. Страницы с профессиональными фотографиями и подробным описанием получают больше кликов и заказов.

Фото и видео

Наймите фотографа, который профессионально снимет товар с разных ракурсов. Если вы продаёте одежду, то пригласите модель, чтобы показать, как товар сидит на фигуре.

Одежда более выигрышно выглядит на модели

Инфографика

Всю важную информацию о продукте лучше разместить на картинках с помощью инфографики. Покупателям неудобно читать длинные тексты о товаре, а бегло пролистать несколько слайдов не составит труда. Например, укажите характеристики или размерный ряд и дайте полезные комментарии о применении. Сделать это можно с помощью сервиса 24AI.

Инфографика может рассказать о вещи гораздо больше, чем пустое фото

Рич-контент

Это блок с информацией, которая визуально оформлена как рекламный буклет. На странице он располагается в свёрнутом виде, а покупатель может его открыть и узнать подробности о товаре или линейке сопутствующих продуктов. Создать рич-контент можно также в сервисе 24AI.

1/2 Развёрнутый рич-контент Свёрнутый рич-контент Развёрнутый рич-контент Свёрнутый рич-контент Развёрнутый рич-контент

SEO-оптимизация

Текст важен не меньше, чем визуал. Он нужен, чтобы поисковая система могла идентифицировать товар по ключевым словам и предложить его клиенту.

Но перечислять все ключи подряд — плохая идея. Система распознает, что вы это сделали специально, и опустит карточку в выдаче. Поэтому создавайте грамотное описание, например в генераторе Точка Банк.

Стратегии работы на Wildberries

На маркетплейсе возможны три стратегии работы.

Дилерство

Это сбыт продукции, которую производит другая компания. Обычно при первой закупке стороны заключают договор, в котором производитель даёт согласие на перепродажу продукции на маркетплейсе.

Иногда в договоре указана РРЦ (рекомендуемая розничная цена) — это стоимость товара, которую производитель рекомендует установить на свой товар.

Собственное производство

Если вы производите продукцию, которая будет пользоваться спросом на онлайн-площадке, то это возможность получить дополнительный канал сбыта. Преимущество в том, что между вами и покупателем не будет посредника, который перепродаёт товар и забирает себе часть дохода.

Собственный бренд

Вы можете создать собственный бренд, но производить вещи на стороннем производстве. Для этого нужно заключить договорённость с фабрикой, чтобы к вещам прикрепляли именные бирки и вышивали ваш логотип.

Если продаёте под собственным брендом, зарегистрируйте товарный знак в Роспатенте. Без него конкуренты смогут оформить заявку на ваш бренд и начать продавать под ним как под своим. По закону они будут правы — марка принадлежит тому, кто зарегистрировал её первым.

Как формируются цены товаров

Wildberries учитывает цену при ранжировании товаров в поиске. Чем она конкурентоспособнее, тем выше позиция карточки. Но нельзя просто установить минимальную стоимость, чтобы привлечь больше покупателей, — так есть риск быстро прогореть.

Важно, чтобы цена могла покрыть все расходы на реализацию единицы товара. Как в этом убедиться? Рассчитайте юнит-экономику. В ней нужно учесть:

закупку или производство товара;

логистику , то есть доставку до склада маркетплейса и покупателя, а также возвраты;

хранение на складе;

упаковку и маркировку;

комиссию площадки;

продвижение и участие в акциях;

уплату налогов.

В результате вы получите сумму, которая будет точкой безубыточности. И уже к ней нужно добавить предполагаемую прибыль, чтобы получить стоимость товара. Не забывайте ориентироваться на среднюю цену по аналогичной продукции.

Пример расчёта

Алиса решила продавать пледы и отгрузила их на склад Wildberries. Комиссия в этой категории по модели FBW — 17,5%. Себестоимость товара 900 ₽, а на упаковку единицы товара уходит 20 ₽. Логистика по калькулятору тарифов вышла около 500 ₽.

Имея эти данные, можно сделать расчёт:

900 + (900 х 17,5) + 20 + 500 = 1 577,5 ₽

Алиса проверила, по какой стоимости торгуют пледами другие продавцы, средняя по нише — 2 500 руб. Получается, что есть запас на наценку.





Но в расчётах ещё не учтены затраты на продвижение. Алиса решила протестировать несколько рекламных кампаний и понять, какая из них наиболее эффективна. После этого она поймёт, сколько денег нужно закладывать на пиар.

Сколько и как можно заработать на Wildberries

Невозможно точно сказать, какая прибыль у вас будет в первый месяц или через полгода. У каждого продавца всё индивидуально и зависит от ряда факторов: это сезонность, спрос, уникальность товара, ценовая политика, ситуация в стране.

Также на прибыль будет влиять процент возврата товара. Если подойти к делу ответственно, то возвраты будут редкими. Для этого нужно продавать качественный товар, озаботиться его упаковкой, точным описанием карточки и своевременно отвечать на вопросы и отзывы покупателей.

Комплекс этих простых действий поможет повысить лояльность клиентов и сократить количество возвратов, а значит — увеличить прибыль на Wildberries.