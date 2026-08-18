Декларация УСН при закрытии ИП

Коротко Чтобы законно уменьшить итоговый налог, страховые взносы должны быть рассчитаны пропорционально отработанным дням и фактически уплачены до момента отправки отчётности. Однако ИП может сделать это после подачи декларации. Срок сдачи декларации по УСН при закрытии ИП — не позднее 25‑го числа месяца, следующего за месяцем внесения записи в ЕГРИП. В случае непредставления закрывающей декларации в ФНС индивидуальному предпринимателю будут назначены штрафы и пени.

При закрытии предпринимательской деятельности необходимо подать закрывающую декларацию УСН с кодом налогового периода «50». В документе необходимо отразить все фактические доходы и оплаченные расходы за период с 1 января текущего года до даты официального прекращения деятельности.

Особенности декларации УСН при закрытии ИП

Закрытие ИП не освобождает предпринимателя от обязанности отчитаться перед налоговой. После прекращения деятельности необходимо подать закрывающую декларацию.

Основные правила сдачи декларации УСН при закрытии ИП:

срок сдачи — не позднее 25-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором была внесена запись в ЕГРИП о прекращении деятельности ИП;

код налогового периода — при заполнении документа на титульном листе ставится «50»;

период, за который необходимо отчитаться при закрытии ИП в середине года, — с 1 января текущего года до даты государственной регистрации прекращения деятельности ИП.

Что необходимо указать в закрывающей декларации:

все фактически полученные доходы за этот промежуток времени до закрытия ИП;

оплаченные расходы — если вы на УСН «Доходы минус расходы».

За несвоевременную или полную неподачу декларации предусмотрены следующие санкции:

Важно: если сумма неуплаченного налога окажется свыше 13,5 млн ₽ за три финансовых года, ИП могут наказать строже — п. 2 ст. 198 УК РФ.

Когда ИП на УСН должен сдавать последнюю декларацию

ИП на УСН обязан сдавать последнюю декларацию в трёх случаях:

при закрытии ИП;

при прекращении деятельности на УСН без закрытия ИП;

при утрате права на УСН.

Форма закрытия ИП Что означает Когда сдавать последнюю декларацию Закрытие ИП — п. 2 ст. 346.23 НК РФ Полное прекращение статуса индивидуального предпринимателя:



— в ЕГРИП вносится соответствующая запись;



— человек юридически перестаёт быть ИП

Не позднее 25‑го числа месяца, следующего за месяцем, в котором была внесена запись в ЕГРИП о прекращении деятельности Прекращение деятельности на УСН без закрытия ИП



— переходит на ОСНО;



— сам подаёт

Предприниматель сохраняет свой статус, но перестаёт применять упрощённую систему налогообложения:— переходит на ОСНО;— сам подаёт специальное уведомление о прекращении деятельности на УСН Не позднее 25‑го числа месяца, следующего за месяцем, в котором, согласно поданному в ФНС уведомлению, прекратилась деятельность на УСН Утрата права на УСН Предприниматель превысил лимиты использования УСН:



— годовой доход — до 490,5 млн ₽;численность сотрудников — до 130 человек;



— остаточная стоимость — до 218 млн ₽.



Лимиты годового дохода и остаточной стоимости посчитаны с учётом коэффициента‑дефлятора. В 2026 году он составляет 1,090

Не позднее 25‑го числа месяца, следующего за кварталом, в котором ИП утратил право применять УСН

Согласно п. 7 ст. 6.1 НК РФ, если последний день срока подачи декларации выпадает на выходной или официальный праздник, ИП может сдать отчёт на следующий за ним рабочий день.

Пример: 25-е число выпадает на субботу. Значит, крайний срок подачи декларации автоматически переносится на ближайший понедельник.

Какую форму декларации использовать в 2026 году

Форма декларации при закрытии ИП на УСН утверждена приказом ФНС России от 26.11.2025 №ЕД-7-3/1017@. Она начала действовать с 28 февраля 2026 года и подходит для подачи отчётности за 2025 год.

Из чего состоит декларация при закрытии ИП на УСН:

титульный лист — общие данные об ИП и коды налогового органа, места представления и налоговоые периоды;

разделы для УСН «Доходы» — 1.1 и 2.1.1. Раздел 2.1.2 заполняется только ИП из Москвы, которые платят торговый сбор;

разделы для УСН «Доходы минус расходы» — 1.2 и 2.2;

раздел 3 — только для ИП с целевым финансированием;

раздел 4 — для ИП с новых территорий, которые могут уменьшить налог на расходы с ККТ.

Что изменилось в новой форме декларации УСН :

строка 150 для объекта «Доходы» и строка 290 для объекта «Доходы минус расходы» — фиксированные взносы;

строка 160 для объекта «Доходы» и строка 300 для объекта «Доходы минус расходы» — дополнительные взносы 1%, которые взимаются с доходов выше 300 000 ₽.

Как заполнить декларацию УСН при закрытии ИП

Как заполнить титульный лист

В титульном листе заполняется общая информация о налогоплательщике:

ИНН ИП;

номер корректировки — если вы сдаёте первичную декларацию, ставится код «0--». Если вы подаёте уточнённую декларацию после обнаружения ошибки, указывается номер уточнения — например, «1--» или «2--»;

отчётный год — например, 2026;

код налогового периода — «50»;

код налогового органа — его можно узнать на сайте ФНС

код места учёта — «120»;

контактные данные — ФИО, телефон, объект налогообложения и количество страниц декларации.

Пример заполнения титульного листа декларации УСН при закрытии ИП

Важно: на титульном листе есть строка «Форма реорганизации (ликвидация)». ИП не подлежит ликвидации в корпоративном смысле — он просто прекращает деятельность, что фиксируется записью в ЕГРИП. Поэтому индивидуальный предприниматель не заполняет эту строку — она предназначена только для ООО.

Как заполнить декларацию при УСН «Доходы»

ИП на УСН «Доходы» заполняет несколько листов декларации:

титульный лист;

раздел 1.1;

раздел 2.1.1;

дополнительно — раздел 2.1.2 для ИП из Москвы, которые платят торговый сбор.

Как указать доходы за период до закрытия

Согласно ст. 346.17 НК РФ, доходы на УСН признаются кассовым методом. Это значит, что датой получения дохода считается:

день поступления денег на расчётный счёт или в кассу;

день оплаты товара или услуги покупателем, если это предоплата.

В раздел 2.1.1 включаются все доходы, фактически поступившие к ИП с 1 января года закрытия до даты внесения записи в ЕГРИП о прекращении деятельности.

Как заполнять этот раздел:

в строке 102 ставится «1», если у ИП есть сотрудники, «2» — если у ИП нет сотрудников;

в строках 110, 111 и 112 укажите сумму доходов, которые поступили на расчётный счёт за первый квартал, полугодие и девять месяцев. Важно: если предприниматель закрыл ИП после второго квартала, то есть проработал только шесть месяцев, строку 112 заполнять не нужно;

в строке 113 впишите сумму дохода за весь период с 1 января до даты закрытия ИП;

в строках 120, 121, 122 и 123 укажите налоговую ставку — на УСН «Доходы» она будет 6%, если применяется базовый тариф;

строка 124 заполняется только в том случае, если ИП использует пониженную ставку на УСН.

Пример: ИП Петров зарегистрировал предпринимательскую деятельность 10 января 2026 года, проработав девять месяцев. 11 сентября того же года предпринимательская деятельность была прекращена. За это время ИП заработал 890 000 ₽, из которых:

в январе — 70 000 ₽;

феврале — 160 000 ₽;

марте — 90 000 ₽;

апреле — 130 000 ₽;

мае — 60 000 ₽;

июне — 170 000 ₽;

июле — 90 000 ₽;

августе — 80 000 ₽;

сентябре — 40 000 ₽.

В разделе 2.1.1 декларации по УСН в строках 110—113 заполняются данные по доходам нарастающим итогом:

строка 110 — 320 000 ₽;

строка 111 — 680 000 ₽;

строка 112 — 890 000 ₽;

строка 113 — 890 000 ₽.

Как отразить авансовые платежи

Авансовые платежи указываются в строках 130—133. Их можно рассчитать по формуле:

Сумма налога = Доход × Налоговая ставка.

Важно: если в каком-то из периодов вы уже не вели деятельность, не заполняйте эту строку. Пример — ИП работал только шесть месяцев. Соответственно, строка 132 — за девять месяцев — останется пустой.

В разделе 2.1.1 декларации по УСН в строках 130–133 заполняются данные об авансовых платежах также нарастающим итогом:

строка 130 — 19 200 ₽;

строка 131 — 40 800 ₽;

строка 132 — 53 400 ₽;

строка 133 — 53 400 ₽.

Как учесть фиксированные страховые взносы ИП

Если ИП закрывает предпринимательство в середине года, он не платит взносы за весь год. Поэтому индивидуальный предприниматель должен рассчитать и заплатить их только пропорционально дням, в течение которых он имел статус ИП.

Важно: рассчитать страховые взносы можно в специальном Калькуляторе от ФНС.

Фиксированные взносы за себя состоят из двух частей:

постоянной — в 2026 году составляет 57 390 ₽;

дополнительной — 1% с доходов свыше 300 000 ₽.

Сумма фиксированных взносов Формула расчёта суммы дополнительных взносов, ₽ 57 390 ₽ в 2026 году Сумма дополнительных взносов за себя = (Доход за период до закрытия – 300 000) × 1%

Как заполнить эти данные в декларации:

в строках 140–142 укажите рассчитанные суммы страховых взносов, исходя из отчётного периода;

в строке 143 пропишите общую сумму взносов за налоговый период.

Пример: ИП Петров рассчитал размер своих страховых взносов:

фиксированная часть — 38 625,12 ₽;

дополнительные взносы с доходов свыше 300 000 ₽ — 5 900 ₽.

Итого — сумма страховых взносов составит 44 525,12 ₽. Важно: сумму страховых взносов необходимо округлять до целого числа.

В разделе 2.1.1 декларации по УСН в строках 140–143 заполняются данные о фиксированных страховых взносах:

Как рассчитать налог к доплате

Налог к доплате указывается в разделе 1.1, в строке 100.

Формула расчёта будет выглядеть следующим образом:

Сумма налога к доплате = Сумма налога с дохода – Сумма страховых взносов, которую ИП может учесть при уменьшении налога.

Простыми словами, вы можете провести расчёт так:

Сумма налога к доплате = Сумма из строки 133 – Сумма из строки 143.

Как заполнить декларацию при УСН «Доходы минус расходы»

ИП на УСН «Доходы минус расходы» заполняет несколько листов декларации:

титульный лист;

раздел 1.2;

раздел 2.2.

Как указать доходы и подтверждённые расходы

Как указать доходы в декларации УСН при объекте «Доходы минус расходы»:

в строках 210, 211 и 212 укажите нарастающий итог доходов — за первый квартал, полугодие и девять месяцев;

строку 213 заполните следующим образом — сложите все поступления с 1 января по дату внесения записи в ЕГРИП включительно и впишите эту сумму.

Пример: ИП Петров вёл предпринимательскую деятельность несколько лет. 11 мая 2026 года предпринимательская деятельность была прекращена.

Доходы Расходы Январь — 75 000 ₽.



Февраль — 98 000 ₽.



Март — 98 600 ₽.



Апрель — 112 000 ₽.



Май — 87 000 ₽

Январь — 36 000 ₽.



Февраль — 47 000 ₽.



Март — 38 000 ₽.



Апрель — 50 200 ₽.



Май — 46 000 ₽



В разделе 2.2 декларации по УСН в строках 210–213 заполняются данные по доходам нарастающим итогом:

строка 210 — 271 600 ₽;

строка 211 — 470 600 ₽;

строка 212 — доходы отсутствуют, так как ИП в этот отчётный период прекратил предпринимательскую деятельность;

строка 213 — 470 600 ₽.

Согласно ст. 346.17 НК РФ, расходы признаются только при одновременном выполнении трёх условий:

есть документальное подтверждение — договор, акт, накладная или счёт-фактура;

есть экономическое обоснование расхода, и он связан с деятельностью ИП;

есть фактическая оплата — то есть деньги ушли поставщику.

В разделе 2.2 декларации по УСН в строках 220–223 заполняются данные по расходам нарастающим итогом:

строка 220 — 121 000 ₽;

строка 221 — 217 200 ₽;

строка 222 — расходы отсутствуют, так как ИП в этот отчётный период прекратил предпринимательскую деятельность;

строка 223 — 217 200 ₽.

По ст. 346.16 НК РФ к расходам компании относятся:

аренда помещения и коммунальные услуги;

закупка товаров для перепродажи;

зарплата сотрудников и страховые взносы;

ремонт и обслуживание основных средств;

услуги связи, интернет и почтовые расходы компании;

транспортные расходы.

Как учитывать расходы, оплаченные до закрытия ИП

Расход можно включить в декларацию только в том случае, если он был фактически оплачен. При закрытии ИП это означает:

оплаченные расходы до даты закрытия включаются в строку 223;

начисленные, но не оплаченные расходы до закрытия, не включаются. После закрытия ИП вы — физическое лицо и эти расходы не относятся к предпринимательской деятельности.

Как рассчитать налоговую базу за неполный год

Налоговая база для исчисления налога указывается в строках 240–243 нарастающим итогом за конкретный отчётный период:

первый квартал;

полугодие;

девять месяцев;

налоговый период.

Налоговая база за неполный год при закрытии ИП рассчитывается исходя из фактических данных без какого-либо пересчёта — годового умножения или деления на количество месяцев. То есть формула будет выглядеть следующим образом:

Налоговая база = Доходы − Расходы.

Если база положительная, то налог считается по базовой ставке 15% или региональной. Если налоговая база отрицательная, то есть у компании большие убытки, — налог равен нулю, а сумма убытка указывается в строке 253.

В разделе 2.2 декларации по УСН в строках 240–243 заполняются данные по налоговой базе нарастающим итогом:

строка 240 — 150 600 ₽;

строка 241 — 253 400 ₽;

строка 242 — налоговая база отсутствует, так как ИП в этот отчётный период прекратил предпринимательскую деятельность;

строка 243 — 253 400 ₽.

Когда возникает минимальный налог

Согласно ст. 346.18 НК РФ, минимальный налог возникает, когда сумма обычного налога оказывается меньше чем 1% от общей суммы всех полученных доходов.

Пример: у ИП доходы за год составляют 1 000 000 ₽, а расходы — 950 000 ₽.

Рассчитываем обычный налог: (1 000 000 – 950 000) × 15% = 7 500 ₽ .

Рассчитываем минимальный налог: 1 000 000 × 1% = 10 000 ₽.

Итог: так как 7 500 ₽ < 10 000 ₽, возникает обязанность уплатить минимальный налог. Он рассчитывается от фактических доходов за период с 1 января до даты внесения записи в ЕГРИП без какого-либо пересчёта или умножения на полный год.

Важно: минимальный налог вносится в строку 280 раздела 2.2.

Как показать авансы и итоговую сумму налога

Авансовые платежи и налог за год рассчитываются по формуле:

(Доходы за отчётный период — Расходы за тот же период) × Ставка УСН «Доходы минус расходы» .

При этом предыдущие авансы вычитаются из полученной суммы.

За первый квартал: (Доходы за три месяца – Расходы за три месяца) × Ставка.

За полугодие: (Доходы за шесть месяцев – Расходы за шесть месяцев) × Ставка – Аванс за первый квартал.

За девять месяцев: (Доходы за девять месяцев – Расходы за девять месяцев) × Ставка – Авансы за первый квартал и полугодие.

Итого за год: (Доходы за год – Расходы за год) × Ставка – Авансы за 1 квартал, полугодие и девять месяцев.

Нулевая декларация УСН при закрытии ИП

ИП должен сдать нулевую декларацию, если с 1 января текущего года до момента закрытия предпринимательства он не получал никаких доходов.

Правила заполнения нулевой декларации УСН при закрытии ИП:

укажите код налогового периода «50» — он остаётся неизменным и указывается на титульном листе независимо от того, были доходы или нет;

заполните титул декларации, шапку, КБК и ОКТМО разделов 1.1 и 1.2 в зависимости от объекта на УСН;

в строках сумм налога к уплате поставьте прочерки, так как ваш доход равен нулю;

то же самое касается и раздела 2.1.1 при УСН «Доходы» или раздела 2.2 при УСН «Доходы минус расходы».

Частые ошибки в нулевой декларации:

неподача отчёта — ошибочное мнение, что «нет дохода = нет обязанности сдавать»;

неверный код периода — например, ИП может указать «34» (календарный год) вместо обязательного «50»;

путаница в разделах — какой именно раздел заполнять при УСН "Доходы" и "Доходы минус расходы";

отсутствие подписи — например, ИП подал декларацию, но не подписал её именно с помощью своей КЭП;

неверные КБК и ОКТМО — указание реквизитов не той налоговой инспекции, где ИП стоял на учёте.

Налог, авансы и страховые взносы при закрытии ИП

Как посчитать налог за период до даты закрытия

На УСН «Доходы» суммируйте все фактические доходы, поступившие с 1 января по дату внесения записи в ЕГРИП о закрытии. Умножьте эту сумму на вашу ставку 6%. На УСН «Доходы минус расходы» учтите ещё и расходы — вычтите их из доходов и полученную сумму умножьте на ставку 15%.

Важно: деньги, поступившие на счёт уже после даты закрытия, в этот расчёт не входят. Они будут облагаться НДФЛ как доходы физлица.

Что делать с уже уплаченными авансовыми платежами

Уже уплаченные авансовые платежи не сгорают и не пропадают. Они полностью учитываются при расчёте итогового налога в вашей закрывающей декларации.

Что необходимо сделать:

Отразите авансовые платежи в декларации — они указываются в строках 020, 040 и 070 раздела 1.1 для объекта «Доходы» или раздела 1.2 для «Доходы минус расходы». Вычтите их из общей суммы налога, рассчитанной за период с 1 января до даты закрытия ИП.

Если итоговый налог будет больше суммы авансов, вы должны доплатить в бюджет только разницу. А если сумма авансов будет больше итогового налога, эти деньги останутся на вашем едином налоговом счёте (ЕНС).

После закрытия ИП вы имеете полное право:

подать заявление о возврате переплаты на ваш личный банковский счёт (КНД 1112542);

подать заявление о зачёте этой суммы в счёт уплаты других ваших налогов (КНД 1150057).

Как уменьшить налог на страховые взносы

Порядок уменьшения налога на страховые взносы кардинально различается в зависимости от объекта налогообложения.

На УСН «Доходы» страховые взносы вычитаются напрямую из суммы исчисленного налога. Если у ИП не было сотрудников, он может уменьшить сумму взносов до 100%. Если же у ИП были работники, то он имеет право сократить их до 50%.

Пример

Доход за период до закрытия — 500 000 ₽.

Налог УСН: 500 000 × 6% = 30 000 ₽.

Уплаченные фиксированные взносы — 25 000 ₽.

1% с превышения 300 000 ₽: (500 000 − 300 000) × 1% = 2 000 ₽.

Итого взносов — 27 000 ₽.

К доплате без сотрудников: 30 000 − 27 000 = 3 000 ₽.

С сотрудниками лимит вычета составит 50%, то есть 15 000 ₽. Так как сумма взносов больше, чем налог, то уменьшаем только на эту часть. К доплате: 30 000 − 15 000 = 15 000 ₽.

Где отразить эти данные в декларации:

строка 150 раздела 2.1.1 — фиксированные взносы за себя;

строка 160 раздела 2.1.1 — дополнительный 1%;

строка 143 — итоговая сумма вычета с учётом лимита 100 или 50%.

На УСН «Доходы минус расходы» страховые взносы не уменьшают сам налог, а включаются в состав расходов, то есть уменьшают налоговую базу. Лимита в 100% здесь нет — все уплаченные взносы полностью идут в расходы.

Пример

Доходы — 1 000 000 ₽.

Расходы без взносов — 700 000 ₽.

Уплаченные взносы за себя— 40 000 ₽.

Итого расходов: 700 000 + 40 000 = 740 000 ₽.

Рассчитаем налоговую базу: 1 000 000 − 740 000 = 260 000 ₽.

Рассчитаем налог: 260 000 × 15% = 39 000 ₽.

Важно: все уплаченные взносы как за себя, так и за сотрудников, включаются в строку 223 раздела 2.2 как часть общих расходов.

Срок уплаты фиксированных взносов и дополнительного 1% — не позднее 15 календарных дней с даты внесения записи о прекращении деятельности в ЕГРИП.

Как не потерять право на уменьшение налога

Уменьшить налог можно только на те взносы, которые фактически уплачены в течение 15 дней с даты закрытия ИП. Однако ИП имеют право сделать это после подачи декларации.

Наша рекомендация:

Рассчитайте и уплатите взносы. Подождите 3–5 дней, пока они отразятся на вашем едином налоговом счёте (ЕНС). Подайте закрывающую декларацию, включив эти суммы в вычет.

Как подать декларацию УСН при закрытии ИП

ИП может подать декларацию УСН при закрытии индивидуального предпринимательства несколькими способами:

через личный кабинет ИП до снятия с учёта;

через ТКС — ЭДО с налоговой;

личный визит в ФНС — передать отчётность на бумаге лично или через представителя с доверенностью, нотариально удостоверенной или приравненной к ней;

через Почту России с описью вложения.

Как подать декларацию после закрытия ИП

Если вы не успели сдать закрывающую декларацию до момента внесения записи в ЕГРИП, у вас остаётся два способа представления отчётности:

лично в налоговой инспекции;

Почтой России.

Какая электронная подпись нужна после утраты статуса ИП

После закрытия бизнеса у предпринимателя аннулируются его подписи:

НЭП ИП;

КЭП ИП.

Чтобы сдать закрывающую декларацию после утраты статуса ИП, предпринимателю необходимо выпустить КЭП физического лица. Это условие прописано в письме ФНС России от 11.07.2025 №ЕА-4-26/6603@.

Важно: выпустить КЭП физлица можно только в офисе доверенных лиц УЦ ФНС.

Экспертное мнение При закрытии ИП важно не только подать заявление о прекращении деятельности, но и правильно завершить налоговый учёт. На практике чаще всего ошибки возникают при расчёте страховых взносов, заполнении кода налогового периода и учёте доходов после даты закрытия. Перед отправкой декларации проверьте все суммы и убедитесь, что взносы учтены корректно.



Онлайн-бухгалтерия от Точка Банка поможет рассчитать налоги, подготовить декларацию УСН и напомнит о сроках сдачи отчётности, чтобы предприниматель мог закрыть бизнес без лишних рисков. Дарья Жуковская Эксперт Онлайн-бухгалтерии от Точка Банка

Как проверить итоговые данные перед отправкой

Общие положения для проверки:

доходы и расходы указаны нарастающим итогом — итоговая сумма за год ≥ строка за девять месяцев ≥ строка за полугодие ≥ строка за первый квартал;

в доходы включены поступления только до даты записи в ЕГРИП;

страховые взносы фактически уплачены до подачи декларации;

указаны код периода «50»и код места учёта «120»;

проверьте итоговые суммы налогов по формулам:

— для УСН «Доходы» к доплате: (Доход × 6%) – Вычет по взносам – Уплаченные авансы;

— для УСН «Доходы минус расходы»к доплате: Обычный налог ([Доходы – Расходы] × 15%) или Минимальный налог (Доходы × 1%) – Уплаченные авансы.

Что делать после подачи декларации

После подачи декларации отслеживайте её статус. Это необходимо для понимания, приняла ли ФНС вашу отчётность:

при электронной подаче — статус можно посмотреть в ЛК физлица;

при отправке декларации почтой — отслеживайте трек-номер описи. Датой сдачи будет считаться дата на почтовом штемпеле;

при личной сдаче отчётности в ФНС — у вас на руках должен остаться второй экземпляр декларации со штампом налоговой, датой получения и входящим номером.

После того как вы отправите отчётность, налоговая проведёт камеральную проверку:

проверит отсутствие арифметических ошибок;

сопоставит данные для исключения логических нестыковок;

оценит правильность применения ставок.

Если ошибок нет, налоговая примет декларацию. Однако если у государственного органа возникнут вопросы, вам направят требование о представлении пояснений. Игнорировать его нельзя — это грозит штрафом.

Как ответить на требование ФНС:

Внимательно прочитайте требование — изучите, какая именно строка или сумма вызвала вопрос. Исправьте ошибку — в зависимости от сути требования подайте:

уточнённую декларацию — чем раньше, тем лучше;

письменное пояснение — в течение пяти рабочих дней с момента получения требования.

Как подать уточнённую декларацию после закрытия ИП

Если вы нашли ошибку в уже сданной декларации, заполните декларацию заново с правильными данными.

На титульном листе, в поле «Номер корректировки», укажите «1--» (для первой уточнёнки), «2--» и так далее. Код периода оставьте «50». Подайте документ на бумаге или в электронной форме с помощью КЭП физлица. Если уточнёнка показывает налог к доплате, сначала уплатите недоимку и пени и только потом подавайте декларацию. Это поможет избежать штрафа по ст. 122 НК РФ

Частые ошибки при сдаче декларации