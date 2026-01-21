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УСН или АУСН: что выбрать для участия в госзакупках

Сравниваем два популярных налоговых режима для бизнеса, который работает по 44-ФЗ.

21.01.2026
1624
1624

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Авторы

С 2026 года компании и ИП на упрощённой системе налогообложения с годовым доходом больше 20 млн ₽ стали платить НДС. А значит, расходы бизнеса увеличились. Чтобы снизить налоговую нагрузку, можно сменить режим. Например, на АУСН, где НДС нет. 

Но во всём ли АУСН выгоднее традиционной упрощёнки? И какие подводные камни есть для бизнеса на спецрежимах при работе с госзакупками?

Чтобы ответить на эти вопросы, Точка Банк сделал обзор двух систем налогообложения для исполнителей контрактов. Читайте, взвешивайте все за и против и выбирайте вариант, который подойдёт вашему бизнесу.

Коротко
— Участники госзакупок могут применять специальные налоговые режимы, например УСН или АУСН.
— УСН подходит для бизнеса с выручкой до 490,5 млн ₽ и штатом до 130 человек. На упрощёнке можно выполнять крупные контракты и не бояться превысить годовой лимит.
— На АУСН лимиты ниже, а ограничений больше. Зато АУСН освобождает бизнес от отчётности, уплаты страховых взносов и НДС при любой выручке.
— На выбор режима влияют численность сотрудников, региональные льготы, планы по развитию бизнеса, а также тендеры, в которых планирует участвовать поставщик.

Что такое УСН и АУСН

Вначале расскажем, на каких условиях работает бизнес на УСН и АУСН в 2026 году и чем эти два режима отличаются друг от друга.

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УСН: основные параметры

Упрощенная система налогообложения (УСН) — это специальный налоговый режим для малого бизнеса. На нём компаниям не надо платить налог на прибыль, а индивидуальным предпринимателям — НДФЛ. Также и юрлица, и ИП на УСН не платят НДС, если их годовая выручка до 20 млн ₽, и налог на имущество независимо от выручки.

Параметры УСН следующие:

Объект налогообложения. Налог можно рассчитывать двумя способами: от годовых доходов или от разницы между доходами и расходами бизнеса.

Ставки. На УСН «Доходы» — 6%. На УСН «Доходы минус расходы» — 15%, но если бизнес сработал в убыток или в ноль, то заплатит 1%. 

Власти в регионах на своё усмотрение могут снизить ставки до 1 и 5% соответственно. Льгота действует для бизнеса, который занимается приоритетными видами деятельности (Распоряжение №4176-р).

Кто может применять. Спецрежим подходит для бизнеса:

  • С годовой выручкой до 490,5 млн ₽.
  • Со штатом сотрудников до 130 человек.
  • Со стоимостью имущества до 218 млн ₽.

АУСН: основные параметры

Автоматизированная упрощённая система налогообложения (АУСН или автоУСН) — это новый экспериментальный спецрежим, который разработали на базе традиционной упрощёнки. Его особенность в том, что платёж рассчитывает не бизнес, а налоговая служба. Каждый месяц ФНС выставляет налог к уплате, а бизнесу остаётся только сверить его со своими расчётами. 

Также на АУСН организация:

  • не сдаёт отчётность, кроме обязательных форм в Соцфонд России;
  • не рассчитывает и не платит НДС;
  • не начисляет и не платит страховые взносы за сотрудников, кроме взносов на травматизм.

Страховые взносы ИП: какие и как уплатить

Объекты налогообложения. Как и в случае с УСН, налог можно считать от доходов или доходов за минусом расходов.

Ставки. Стандартные ставки выше, чем по упрощёнке. Так, для АУСН «Доходы» ставка 8%. Для АУСН «Доходы минус расходы» — 20%, но если траты превышают поступления, бизнес платит минимальный налог 3%. 

Льготных ставок по АУСН в регионах нет.

Кто может применять. Платить налог на АУСН могут компании и ИП, которые:

Особенности участия в госзакупках на УСН и АУСН

В 44-ФЗ нет ограничений по системам налогообложения, которые применяют поставщики. А значит, компания на УСН, автоУСН или других спецрежимах может участвовать в госзакупках наравне со всеми. Но есть нюансы, о которых малому бизнесу лучше знать заранее.

Требования заказчика

Иногда заказчик может установить требования к конкретной закупке, которые противоречат налоговому режиму поставщика. Например, он может указать, что для контракта нужен штат сотрудников больше, чем позволяет система налогообложения.

ПРИМЕР
Заказчик организует конкурс. Предмет контракта — аудит крупного инвестиционного проекта. Дополнительное требование к исполнителю — не менее 10 экспертов в штате. Компанию на АУСН с предельной численностью пять человек к этому конкурсу не допустят.

Поэтому перед подачей заявки поставщикам нужно внимательно читать конкурсную документацию. Если они работают на спецрежиме, не все тендеры им подойдут. Особенно это касается бизнеса на автоУСН, так как здесь ограничений больше.

Уплата НДС

В стоимости контракта заказчики часто выделяют налог на добавленную стоимость. Если поставщик платит НДС, то после исполнения контракта он формирует счёт-фактуру. А дальше получает оплату по контракту и перечисляет из неё налог в бюджет.

Если поставщик не работает с НДС, то не выставляет счёт-фактуру и всю оплату по контракту оставляет себе.

На практике многие заказчики требуют счёт-фактуру от поставщиков всегда. Некоторые объясняют это тем, что такое условие прописано в контракте. Другим нужен документ с выделенным НДС, чтобы получить возмещение по налогу.

Если поставщик по незнанию выставит счёт-фактуру и обозначит в нём НДС, то будет обязан заплатить этот налог, даже если по закону его плательщиком не является (Письмо Минфина №03-07-14/9470).

Получается замкнутый круг: если счёт-фактуру не выставить, заказчик откажет в приёмке. Если выставить — поставщик потеряет часть прибыли из-за налога, который вообще платить не должен.

Судебная практика по этому вопросу тоже сложилась неоднозначная. В одних регионах суды встают на сторону заказчика и обязывают исполнителей формировать счета-фактуры (Решение по делу №А19-13739/2017). В других — разрешают поставщикам не платить налог (Письмо ФНС №СД-4-3/21119@).

Поэтому бизнес на спецрежиме, который не платит НДС, всегда рискует оказаться в спорах. В зону риска попадают компании на УСН с выручкой до 20 млн ₽ и все компании на АУСН.

Плюсы и минусы УСН и АУСН для участников госзакупок

УСНАУСН
Плюсы➕ Больше возможностей для роста, так как выше пороговые значения

➕ Есть льготные ставки в регионах
➕ Минимум отчётности

➕ Нет страховых взносов

➕ Нет НДС

➕ С УСН и НПД можно перейти на АУСН со следующего месяца
Минусы➖ Нужно платить НДС, если выручка больше 20 млн ₽

➖ Нужно платить НДС, если заказчик потребует счёт‑фактуру
➖ Низкие пороговые значения и много ограничений

➖ Есть риски платить НДС

➖ При переходе нужно отработать на АУСН не меньше года

➖С ОСНО перейти на АУСН можно только с начала года

Что выбрать: УСН или АУСН

Универсального ответа на этот вопрос нет. Для разных бизнесов подойдут разные налоговые режимы. Если вы хотите сменить систему налогообложения, принимайте решение исходя из параметров вашего бизнеса: штата, выручки, планов на будущее. Дальше подскажем, на что конкретно обратить внимание при выборе.

Налоговая нагрузка. Посчитайте налоги бизнеса на разных системах налогообложения. Учтите, нужно ли вам платить НДС, какие будут страховые взносы, есть ли льготы в вашем регионе. А затем сравните, что для вас выгоднее. Сделать расчёт поможет калькулятор от Точка Банк.

Количество сотрудников. Если у вас уже больше пяти сотрудников, АУСН не подойдёт. Но для компании без работников этот режим тоже может быть невыгодным. Ведь один из плюсов АУСН — в отсутствии страховых взносов. А если сотрудников нет, этим преимуществом вы не воспользуетесь.

Индивидуальные предприниматели на АУСН не платят фиксированные и дополнительные страховые взносы за себя. Поэтому ИП выгодно работать на АУСН даже без сотрудников.

Ольга Клепиковаэксперт бухгалтерского сервиса Точка Банк

Масштабирование бизнеса. У автоУСН лимиты по выручке ниже в разы. Поэтому если бизнес быстро растёт или уже находится у предельных значений выручки, лучше выбрать УСН. Если компания показывает стабильные показатели из года в год, а брать крупные контракты вы не планируете, подойдёт АУСН.

Отчётность. На АУСН бизнес сдаёт меньше отчётности: нет налоговой декларации, расчёта страховых взносов, 6-НДФЛ. Поэтому если у вас небольшой штат, а бухгалтера и вовсе нет, на АУСН можно перейти ради простоты учёта. Вести бухгалтерию на автоматизированной упрощёнке можно даже удалённо. С этим поможет Точка Банк.

Периодичность уплаты. Налог на автоУСН платится каждый месяц, на УСН — раз в квартал. Если разница в расчётных значениях небольшая, выбирайте, что вам удобнее — платить регулярно некрупными суммами или больше, но реже.

Вопросы по теме

Можно ли участвовать в госзакупках на УСН и АУСН?

Да, участвовать в госзакупках можно как на УСН, так и на АУСН. Перед подачей заявки нужно проверить требования к участникам конкретной закупки: они могут идти вразрез с критериями налогового режима поставщика. Тогда такой поставщик не сможет участвовать в тендере.

Есть ли ограничения для участия в госзакупках при применении АУСН?

По закону ограничений нет. Но в требованиях конкретной закупки заказчик может обозначить количество сотрудников или стоимость производственных мощностей у исполнителя, которых у компании на АУСН быть не должно.

В каких случаях предпочтительнее участие в госзакупках на УСН «Доходы», а в каких — на ОСНО?

УСН «Доходы» лучше подойдёт для участия в закупках, если контракт некрупный или есть сложности с подтверждением расходов по нему. Для крупных контрактов с повышенными требованиями лучше выбрать компанию на ОСНО.

Как выбор налогового режима влияет на допуск к закупкам по 44-ФЗ?

Применяемый налоговый режим никак не влияет на допуск к закупкам. Но заказчик для конкретного тендера может установить требования, которые несовместимы с параметрами налогового режима поставщика.

Какие частые ошибки при выборе налогового режима?

Чаще всего компании, которые работают с закупками, могут не подрассчитать выручку, превысить предельные значения за год и потерять право на спецрежим. А ещё могут подать заявку на участие в тендере и не учесть требования. Или выставить счёт-фактуру по просьбе заказчика и уплатить НДС.

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АУСН и УСН в госзакупках: как выбрать налоговый режим для участия в тендерах — Точка Банк