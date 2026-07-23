Коротко Главные условия от ФНС при оптимизации — наличие реальной деловой цели, безупречное документальное оформление и соответствие концепции добросовестного налогоплательщика.

Грамотная налоговая оптимизация требует регулярного аудита, понимания рисков и постоянного мониторинга изменений в законодательстве.

Налоговая оптимизация — это использование прав, предоставленных НК РФ, которые помогают законно снизить налоговую нагрузку. На неё влияют правильный выбор системы налогообложения, использование региональных льгот и налоговых каникул. Также для снижения объёма налогов можно использовать инвестиционные вычеты и формирование холдинговых структур.

Что такое налоговая оптимизация

Налоговая оптимизация — это законные способы уменьшения объёмов налогов. Простыми словами — государство само устанавливает правила, по которым вы можете платить меньше. Это как использовать скидочную карту, промокод или кешбэк в магазине — вы экономите свои деньги абсолютно легально, просто зная и применяя правила магазина.

Способы оптимизации налогов для ИП и бизнеса

ИП и ООО могут оптимизировать налоги для своего предприятия уже на стадии регистрации бизнеса.

Среди способов оптимизации:

корректный выбор системы налогообложения;

определение правильного юридического статуса — быть ИП или ООО;

регистрация бизнеса в регионе, где действует пониженная ставка УСН;

возможность получить налоговые каникулы.

Выбор системы налогообложения

Выбор системы налогообложения — это первый шаг в налоговой оптимизации. Ошибка на этом этапе может дорого стоить бизнесу, а правильный выбор — легально снизить нагрузку в разы.

Как выбрать систему налогообложения:

Посмотрите на годовую выручку и отсейте то, что вам не подходит:

до 2,4 млн ₽ — доступна самозанятость;

до 20 млн ₽ — доступна УСН без НДС;

до 20 млн ₽ и вы ИП — доступен патент;

до 60 млн ₽ — доступна АУСН для ИП И ООО;

до 450 млн ₽ — доступна УСН с НДС;

свыше лимитов УСН — доступны ОСНО и ЕСХН для сельскохозяйственной деятельности.

Проанализируйте свою бизнес-модель:

вы фрилансер, эксперт или работаете один — НПД;

вы ИП и занимаетесь розничной торговлей, оказанием бытовых услуг, и ваш доход можно предсказать — ПСН;

вы ИП или ООО, оказываете услуги и ваши расходы маленькие — УСН «Доходы»;

вы ИП или ООО, занимаетесь торговлей, и разница между доходами и расходами маленькая — УСН «Доходы минус расходы»;

вы крупный бизнес — ОСНО.

Пошаговый план налоговой оптимизации для бизнеса

Шаг 1. Проведите аудит текущей налоговой нагрузки

Соберите данные обо всех уплаченных налогах и взносах за последний год. Рассчитайте фактическую налоговую нагрузку в процентах от выручки и сравните её со среднеотраслевыми показателями в сервисе ФНС «Прозрачный бизнес»

Шаг 2. Сравните налоговые режимы и рассчитайте нагрузку в каждом

Смоделируйте финансовый результат бизнеса на всех доступных режимах с учётом:

плановых доходов и расходов;

наличия сотрудников;

региона регистрации.

Для этого используйте:

Шаг 3. Определите применимые льготы и вычеты для вашего вида деятельности

Изучите федеральные и региональные льготы, на которые может претендовать ваш бизнес:

пониженные ставки УСН;

налоговые каникулы для ИП;

возможность получения ИТ-аккредитации или статус резидента ОЭЗ, ТОСЭР или «Сколково»;

наличие льгот для МСП и социальных предприятий.

Шаг 4. Выберите стратегию оптимизации с учётом рисков

Оцените каждый потенциальный метод по матрице «выгода против рисков»:

отдавайте предпочтение «зелёным» методам, то есть тем, что полностью соответствуют нормам НК РФ;

«жёлтые» схемы внедряйте только после консультации с налоговым адвокатом и при наличии безупречной доказательной базы;

«красные» схемы совсем не используйте — в противном случае ФНС может начислить большие штрафы или заблокировать расчётный счёт.

Шаг 5. Оформите учётную политику под выбранные инструменты

Закрепите выбранные методы оптимизации в официальной учётной политике компании:

порядок признания доходов и расходов;

методы амортизации;

создание резервов;

применение инвестиционного вычета;

раздельный учёт при совмещении режимов.

Шаг 6. Ведите документацию, подтверждающую деловую цель операций

Собирайте и храните пакет документов, который объясняет экономический смысл каждой значимой операции или структурного решения:

протоколы учредителей;

бизнес-планы;

аналитические записки;

маркетинговые исследования;

расчёты эффективности.

Помните, что деловая цель — это главный щит от переквалификации схем в необоснованную налоговую выгоду.

Шаг 7. Ежеквартально пересматривайте налоговую модель бизнеса

Проверяйте соблюдение лимитов — выручка для УСН и численность для льгот. Отслеживайте изменения в федеральном и региональном законодательстве. Анализируйте статус контрагентов и актуальность применённых льгот.

Оптимизация налога на прибыль

Оптимизация налога на прибыль доступна на ООО, которые применяют ОСНО. На что следует обращать внимание:

максимальный учёт расходов — согласно ст. 252 НК РФ , они должны быть экономически обоснованны и подтверждены документально;

использование инвестиционных льгот — например, снижение суммы налога за счёт инвестиционного налогового вычета (ИНВ);

грамотное создание резервов — например, на оплату отпусков и гарантийный ремонт. Это позволит распределить часть прибыли, которая у вас есть сейчас, и законно не платить с неё 25% в счёт налога.

Оптимизация УСН «Доходы минус расходы»

Один из способов оптимизировать налоги на УСН «Доходы минус расходы» — это учесть все расходы. Каждая подтверждённая трата уменьшает базу, с которой платится 15%.

Что часто забывают включить:

аренда офиса, склада или оборудования;

ремонт транспорта и логистика;

реклама и маркетинг;

обучение сотрудников;

бухгалтерское обслуживание и юридические консультации;

банковские комиссии.

Главное — все расходы должны быть подтверждены документами. Это могут быть накладные, акты, чеки и платёжки. Если у вас их нет, налоговая не примет этот расход в расчёт и вы будете вынуждены заплатить 15% с большей суммы.

Оптимизация страховых выплат

ИП может оптимизировать ведение бизнеса на УСН за счёт уменьшения налога на страховые взносы:

без сотрудников — сокращение до 100%;

с сотрудниками — сокращение максимум на 50% от суммы налога.

Важно: в 2026 году фиксированные взносы за себя составляют 57 390 ₽ плюс 1% с дохода свыше 300 000 ₽ (максимум 321 818 ₽).

Оптимизация имущественных налогов

Имущественные налоги — это платежи за владение активами. Они включают в себя:

налог на имущество организаций — за недвижимость и оборудование компаний;

транспортный налог — за автомобили и спецтехнику;

земельный налог — за владение участком, например со складом.

Как законно снизить объём имущественных налогов:

при покупке дорогого оборудования следите, чтобы оно было правильно оформлено в учёте как движимое имущество — именно оно не облагается никакими выплатами;

если заниматься определённой деятельностью — например, участники проекта «Сколково» полностью освобождены от налога на имущество в отношении собственного ПО и оборудования, которое используется для создания ИТ-продуктов.

Методы снижения налоговой нагрузки

Современные методы снижения налоговой нагрузки базируются на глубоком знании НК РФ и использовании всех государственных льгот, вычетов и преференций. К ним относятся:

разделение видов деятельности;

снижение административных расходов за счёт создания холдинговых структур и объединения компаний;

совмещение разных систем налогообложения — например, УСН и ПСН;

перенос части расходов или доходов на другой налоговый период;

инвестиции в развитие бизнеса как способ снижения налоговой базы.

Разделение видов деятельности и применение разных налоговых режимов

Разделение видов деятельности — это метод, при котором предприниматель распределяет бизнес между несколькими самостоятельными блоками. Каждый из них работает на наиболее выгодной для него системе налогообложения.

Но именно здесь в 2026 году кроется главная опасность — нужно соблюсти грань между законным разделением бизнеса и незаконным дроблением.

Законное разделение бизнеса Незаконное дробление бизнеса У каждого субъекта свои расчётный счёт, касса и офис.



В разных офисах работают разные сотрудники и не общая бухгалтерия.



У каждого бизнеса свои поставщики и свои покупатели.



Каждый субъект ведёт свой учёт, сам заключает договоры и несёт риски — то есть нет единого центра управления, который распределяет выручку.



Предприниматель может объяснить, зачем разделил бизнес, то есть он может обосновать деловую цель

Предприниматель разделил бизнес и везде применяет УСН.



Новые участники ведут ту же деятельность, что и головная компания.



Участники помогают друг другу распределять расходы, чтобы влиять на размер налогов.



Одни и те же лица управляют всеми компаниями.



У вновь созданных компаний нет своего офиса.



У участников одни и те же поставщики или поставки между собой.



После разделения бизнесов налоговая нагрузка предприятий уменьшилась или не изменилась



Деловая цель — это экономически обоснованная и реальная причина, по которой бизнес создан, разделён или организован.

Как доказать деловую цель:

Документально зафиксируйте деловую цель — ведите протокол собрания учредителей, формируйте бизнес-план и приказы о создании подразделений. Обеспечьте реальную самостоятельность каждого субъекта бизнеса — раздельные расчётные счета, разные сотрудники и юридические адреса. Разведите финансовые потоки — деньги не должны бесконтрольно перетекать между субъектами структуры. Каждый перевод должен иметь договорное основание. Взаимодействуйте с разными контрагентами.

Примеры законной деловой цели Примеры незаконной деловой цели Выход на новый рынок.



Снижение операционных рисков.



Повышение управляемости, например создание специальных подразделений.



Привлечение инвестиций или партнёров.



Оптимизация логистики, например открытие склада ближе к клиентам.



Соблюдение лицензионных требований — для некоторых видов деятельности нужна отдельная компания

Желание платить меньше налогов.



Попытки остаться на УСН вместо того, чтобы перейти на ОСНО и соблюдать больше налоговых требований.



Желание не превышать лимит по выручке.



Выведение денег из‑под НДС



Холдинговые структуры и объединение компаний: снижение административных расходов

Создание холдинговой структуры — это объединение нескольких компаний под управлением одной. Этот метод позволяет не только оптимизировать налоги, но и существенно сократить административные расходы.

Как это работает:

главная компания владеет акциями дочерних структур, которые могут заниматься разными видами деятельности — производство, торговля, логистика и управление активами;

каждая «дочка» остаётся самостоятельным юридическим лицом, но стратегическое управление осуществляется из единого центра.

Как происходит снижение административных расходов:

экономия на персонале — вместо содержания штата бухгалтеров и юристов в каждой компании создаётся единый центр обслуживания, который работает на все структуры холдинга;

унификация процессов — единые стандарты документооборота, отчётности и закупок. Централизованность даёт оптовые скидки и снижает логистические издержки;

снижение затрат на ИТ и инфраструктуру — единые серверы, ПО и офисные помещения используются всеми компаниями холдинга, что исключает дублирование расходов;

упрощение управления — все стратегические решения принимаются на уровне головного офиса, что ускоряет процессы и снижает управленческие издержки.

Совмещение ПСН и УСН

Индивидуальный предприниматель имеет законное право одновременно применять патент и упрощёнку для разных видов деятельности. Это идеальный инструмент оптимизации, если часть бизнеса попадает под условия ПСН, а часть нет.

Как это работает на практике:

разные режимы для разных задач — например, ИП открыл розничный магазин на ПСН и параллельно занимается консалтингом на УСН;

раздельный учёт — ИП должен вести учёт доходов и расходов отдельно для каждого режима;

распределение общих расходов — если расходы нельзя чётко отнести к конкретному режиму, они распределяются пропорционально доле доходов каждого направления в общей выручке ИП;

страховые взносы — фиксированные выплаты ИП за себя можно распределять для уменьшения как налога по УСН, так и стоимости патента.

Перенос части расходов или доходов на другой налоговый период

Перенос сроков признания доходов и расходов позволяет не уменьшить общую сумму налогов навсегда, а отложить их уплату на более поздний период.

Как отложить доходы, чтобы заплатить налог позже:

сдвиг дат закрывающих документов — например, если услуга оказана или товар отгружен в конце декабря, акт или накладную можно подписать первыми числами января;

поэтапная сдача крупных контрактов в разные месяцы или кварталы, чтобы не превышать лимиты или сгладить налоговую нагрузку.

Как ускорить расходы, чтобы уменьшить налог в текущем периоде:

использование предоплат — например, закупки товаров, материалов или оплата услуг в декабре;

создание резервов — формирование резерва на оплату отпусков или по сомнительным долгам в конце года позволяет законно увеличить расходы текущего периода.

Инвестиции в развитие бизнеса как способ снижения налоговой базы

Чтобы снизить налоговую базу, правительство может инвестировать в развитие бизнеса. Суть этого метода проста — государство предоставляет предпринимателям налоговые преференции, а бизнесмены, в свою очередь, реинвестируют прибыль в собственное развитие. Вместо того чтобы выводить деньги и платить с них НДФЛ или налог на прибыль, бизнес направляет их на рост, законно уменьшая налоговую базу.

Ключевые инструменты:

инвестиционный налоговый вычет (ИНВ) — позволяет уменьшить саму сумму налога на прибыль на расходы по приобретению оборудования, станков, техники и недвижимости;

амортизационная премия — при вводе в эксплуатацию дорогостоящего оборудования можно единовременно списать в расходы до 30% его стоимости;

модернизация и обучение — расходы на переобучение персонала, внедрение новых технологий и цифровизацию полностью учитываются в расходах, снижая базу по налогу на прибыль.

Налоговые льготы и субсидии

Налоговые льготы и субсидии позволяют владельцам бизнесов полностью или частично освободиться от уплаты налогов и снизить налоговую базу.

Льготы для аккредитованных ИТ-компаний

налог на прибыль — 5% вместо стандартных 25%;

страховые взносы — 15% с зарплат в пределах предельной базы и 7,6% с сумм превышения вместо стандартных 30%;

освобождение от НДС — собственное ПО и базы данных, включённые в Единый реестр российский программ , не облагаются налогом, что делает их дешевле для корпоративных клиентов.

Условия получения льгот:

ИТ-бизнес должен быть включён в Реестр аккредитованных компаний

доля ИТ-доходов составляет не менее 70% от общей выручки;

среднесписочная численность сотрудников — не менее семи человек;

соответствующий ОКВЭД — коды из классов 62 и 63.

Резидентство в технопарках (Сколково, ОЭЗ, ТОСЭР): налоговые преференции

пониженные ставки по налогу на прибыль и страховым взносам;

НДС — освобождение при ввозе оборудования и сырья на территорию зоны;

налог на имущество — 0% на срок от трёх до десяти лет в отношении вновь созданного имущества;

земельный налог — 0% или пониженная ставка 0,3% для резидентов ОЭЗ и ТОСЭР;

таможенные льготы — свободная таможенная зона, позволяющая ввозить оборудование и материалы без уплаты пошлин и НДС.

Как получить резидентство:

регистрация компании на территории зоны и ведение там реальной деятельности;

соответствие приоритетным направлениям — например, ИТ, производство и биотехнологии;

инвестиционные обязательства — компания обязана вложить определённую сумму в создание инфраструктуры и основных средств;

создание рабочих мест — обязательство по найму сотрудников;

для «Сколково» дополнительно требуется соответствие критериям инновационной деятельности и получение статуса участника проекта.

Социальное предпринимательство: статус и льготы

Социальное предпринимательство — это деятельность, направленная на решение социальных проблем, а не только на извлечение прибыли.

Кто может получить статус социального предприятия:

компании, которые берут на работу инвалидов, многодетных и одиноких родителей, пенсионеров и выпускников детских домов. Главное — штат должен составлять не менее 50% сотрудников из льготных категорий;

производители товаров для инвалидов, пожилых людей и детей-сирот;

организации, занимающиеся образованием, воспитанием, реабилитацией и культурной деятельностью;

предприятия, которые занимаются благотворительностью и здравоохранением.

Чтобы получить статус социального предпринимательства, необходимо войти в Реестр социальных предприятий. Согласно приказу Минэкономразвития России от 29.11.2019 №733, для этого необходимо:

подать документы на вступление — выписку из реестра МСП, трудовые договоры с сотрудниками и бухгалтерскую отчётность для подтверждения долей дохода;

сделать это до конца года через центр «Мой бизнес» в вашем регионе.

В течение 30 рабочих дней вам должно прийти решение. При положительном ответе ваш бизнес будет включён в реестр МСП с пометкой «социальное предприятие».

Важно: владелец бизнеса должен подтверждать статус социального предприятия каждый год.

Ключевые льготы и поддержка социальных предприятий:

пониженные ставки по УСН — многие регионы устанавливают ставку 1% вместо 6%;

налоговые каникулы — ставка 0% на первые два года для ИП в социальной сфере;

гранты и субсидии — до 500 000 ₽ на старт и до 1 млн ₽ на развитие;

льготные займы — через Фонд развития МСП и региональные фонды по ставке до 3% годовых;

бесплатное обучение и консультации — акселерационные программы и менторская поддержка;

имущественная поддержка — например, льготная аренда государственных и муниципальных помещений;

пониженные страховые взносы — для НКО на УСН, которые занимаются социальной деятельностью, ставка составляет 7,6% в пределах установленной предельной базы и 0% свыше неё.

Субсидии для МСП: как они снижают налогооблагаемую базу

Субсидии МСП могут помочь предпринимателям снизить налоговую базу. Для этого необходимо правильно их учитывать, чтобы исключить поступление денег из-под налогообложения.

Как субсидии взаимодействуют с налоговой базой:

целевое финансирование — согласно ст. 251 НК РФ , если субсидия выделена из бюджета на социальную деятельность и при этом бизнес ведёт её раздельный учёт, такая сумма не включается в налоговую базу. Это законно обнуляет налог с полученной господдержки;

запрет на учёт расходов — если субсидия всё-таки включается в доходы, то расходы, оплаченные за счёт этих средств, нельзя учесть для уменьшения налога;

освобождение от НДС — субсидии из государственного бюджета не облагаются налогом на добавленную стоимость.

Налоговый кредит

Согласно ст. 64 НК РФ, владельцам бизнесов доступна отсрочка и рассрочка уплаты налогов. ФНС предоставит эту льготу не просто по желанию, а при наличии строгих оснований:

угроза банкротства компании;

сезонный характер бизнеса;

задержка финансирования из государственного бюджета — актуально для исполнителей госконтрактов;

предприниматель занимается реализацией крупного инвестиционного проекта;

форс-мажорные обстоятельства — например, стихийное бедствие или техногенная катастрофа.

Важно: срок предоставления отсрочки — до года, а срок предоставления рассрочки — до трёх лет.

Как получить налоговый кредит:

Важно: заполненное заявление и дополнительные документы необходимо предоставлять в ФНС строго в электронном виде. Сделать это можно с помощью ТКС или ЛК налогоплательщика.

Виды налоговой оптимизации

Виды налоговой оптимизации можно разделить:

на законные схемы — разрешённые правила, которые даёт НК РФ. Владельцы бизнеса платят ровно столько, сколько должны, исходя из требований закона;

серые схемы — использование дыр в законе, которые формально не запрещены. Однако налоговая может счесть их незаконными, если докажет, что у них нет реальной деловой цели;

незаконные — сокрытие доходов, поддельные документы и серые зарплаты в конвертах. Такие схемы считаются преступлением и караются законом.

Примеры законной налоговой оптимизации:

уменьшение налога на страховые взносы для ИП;

региональные льготы для тех, кто применяет УСН;

возможность сочетать режимы налогообложения, исходя из типа бизнеса;

учёт всех расходов на УСН «Доходы минус расходы» — чем больше подтверждённых расходов, тем меньше прибыль, с которой нужно платить налог.

Что влияет на налоговую нагрузку: ключевые факторы

Все ключевые факторы, которые влияют на налоговую нагрузку, можно разделить на несколько больших групп:

какая у предпринимателя организационно-правовая форма — ИП или ООО;

какой налоговый режим использует владелец бизнеса;

чем именно занимается предприниматель;

в каком регионе зарегистрирован бизнесмен;

сколько он зарабатывает;

есть ли у предпринимателя сотрудники.

Организационно-правовая форма: ИП или ООО

Выбор между ИП и ООО определяет не только сумму налогов, но и всю финансовую модель вашего бизнеса.

Кому принадлежит бизнес:

ИП — все деньги бизнеса считаются личным доходом предпринимателя. Он может в любой момент перевести их с расчётного счёта на личную карту и потратить. Главное — это уплатить налоги на УСН;

ООО — деньги компании принадлежат организации, а не учредителю. Чтобы легально забрать чистую прибыль, руководитель ООО должен распределить дивиденды и уплатить с них НДФЛ вплоть до 22% в зависимости от размера дохода.

Возможность уменьшить налоги:

ИП — предприниматель должен платить страховые взносы за себя. Если он применяет упрощёнку «Доходы» и работает без сотрудников, он имеет право снизить налог УСН до 100%. Главное условие — сумма взносов должна превышать или равняться налогу на УСН. Если сумма взносов будет меньше суммы налога, в таком случае налог уменьшится на всю доступную сумму взносов;

ООО — компания не платит фиксированные взносы за своего учредителя. Однако обычно он сочетает в себе полномочия директора, то есть наёмного сотрудника. Ему необходимо платить зарплату, уплачивать НДФЛ и страховые взносы за себя.

Доступ к специальным режимам:

ИП — предприниматель может применять ОСНО, НПД, УСН, АУСН, ЕСХН и ПСН;

ООО — учредитель может применять только ОСНО, УСН, АУСН и ЕСХН.

Разрешённые виды деятельности:

ИП не может продавать крепкий алкоголь и лекарства, оказывать услуги ломбардов, негосударственных пенсионных фондов и заниматься страхованием;

ООО может заниматься этими видами деятельности, так как имеет право получить лицензию.

Размер штрафов:

для ИП, как правило, они меньшего объёма;

для ООО штрафы суровее — от десятков тысяч до миллионов.

Экспертное мнение Главное правило налоговой оптимизации — не искать способы спрятать доходы, а правильно использовать возможности, которые даёт законодательство. Перед выбором режима налогообложения важно оценить доходы, расходы, наличие сотрудников и доступные льготы. Ошибки в расчётах и отчётности могут привести к переплате налогов или претензиям ФНС.

Онлайн‑бухгалтерия от Точка Банк поможет рассчитать налоги и взносы, учесть доступные способы снижения налоговой нагрузки и вовремя подготовить отчётность. А профессиональные бухгалтеры сервиса проконсультируют по вопросам налогообложения и помогут разобраться с требованиями налоговой. Дарья Жуковская Эксперт Онлайн-бухгалтерии от Точка Банка

Налоговый режим: ОСНО, УСН, ПСН, АУСН, ЕСХН и НПД

Сравнительные признаки ОСНО УСН АУСН ПСН ЕСХН НПД Кто может использовать ИП и ООО ИП и ООО ИП и ООО Только ИП ИП и ООО Физлица и ИП Налоговые ставки



Налог на прибыль для ООО — 25%.



НДФЛ для ИП — минимум 13%. В зависимости от размера годового дохода ставка



НДС — 0, 10 и 22%.Налог на прибыль для ООО — 25%.НДФЛ для ИП — минимум 13%. В зависимости от размера годового дохода ставка растёт «Доходы» — 6%.



«Доходы минус расходы» — 15%



«Доходы» — 8%.



«Доходы минус расходы» — 20%



Стоимость патента — зависит от региона и вида деятельности 6% с разницы между доходами и расходами 4% — с дохода, полученного от физлиц.

6% — с дохода, полученного от юрлиц и ИП



Ограничения по доходу Нет ограничений До 20 млн ₽ — без уплаты НДС.



До 450 млн ₽ — с уплатой НДС



До 60 млн ₽ До 20 млн ₽ в 2026 году Не менее 70% от всех общих доходов должна составлять выручка именно от реализации сельхозпродукции До 2,4 млн ₽ Ограничения по количеству сотрудников Нет ограничений До 130 человек До 5 человек До 15 человек Нет ограничений Запрещено нанимать сотрудников Особенности режима Максимум налогов и отчётности, присваивается автоматически при регистрации бизнеса, если владелец бизнеса не выбрал другой режим и не подал специальное заявление Базовый режим для малого и среднего бизнеса (МСБ).

Важно: для перехода на УСН необходимо подать специальное уведомление в ФНС



Налог считает ФНС, минимум отчётности, действует в 88 субъектах РФ и на Байконуре Стоимость патента заменяют НДФЛ, НДС и налог на имущество.

Важно: ПСН не применяется как самостоятельная система налогообложения — её обычно совмещают с УСН, ОСНО и ЕСХН



Подходит только сельхозработникам Нет отчётов и деклараций — достаточно формировать чек в приложении «Мой налог»

Отрасль и вид деятельности: льготы для ИТ, производства, общепита

Государство использует налоги как рычаг для управления экономикой. Если какая-то отрасль важна и особенно нужна для страны, ей предоставляются пониженные ставки.

ИТ-сфера

Государство заинтересовано, чтобы программисты и разработчики не уезжали за рубеж и создавали продукты внутри страны. Поэтому для аккредитованных ИТ-компаний действуют беспрецедентные льготы:

налог на прибыль — 5% вместо 25%;

возможность для регионов снизить налог на УСН, например до 1%;

освобождение от НДС;

сниженная ставка по страховым взносам — 15% с выплат работнику до предельной базы и 7,6% при её превышении.

Условия для получения этих льгот:

компания должна пройти аккредитацию в Минцифры;

доля профильных ИТ-доходов составляет не менее 70% от всего заработка.

Производство

Производство всегда сопряжено с дорогими станками, оборудованием и долгим сроком окупаемости. Государство стимулирует тех, кто создаёт реальные товары, а не просто перепродаёт. Среди таких мер:

налог на прибыль для радиоэлектронной промышленности — 8%;

льготы для производств в особых экономических зонах (ОЭЗ);

возможность для регионов снизить налог на УСН, например до 1%;

налоговый вычет на реальные затраты на покупку оборудования и станков.

Общепит

Общепит — это главный бизнес-представитель льгот для МСБ и региональных программ, которыми предоставляются:

освобождение от НДС;

возможность применять ПСН и сэкономить на выплатах налогов;

возможность для регионов снизить налог на УСН, например до 1%.

Важно: как только предприниматель начинает продавать крепкий алкоголь, он автоматически выпадает из многих льгот за счёт необходимости покупать лицензию. Поэтому предприниматели, которые занимаются общепитом, часто переходят на ОСНО с НДС.

Регион регистрации: пониженные ставки УСН и налоговые каникулы по субъектам

НК РФ даёт регионам право самостоятельно устанавливать ставки по некоторым налогам, чтобы стимулировать развитие местного предпринимательства. Из-за этого налоговая нагрузка на одинаковый бизнес в разных субъектах России может отличаться в разы.

В некоторых регионах ставка по УСН может быть снижена:

на объекте «Доходы» — с 6 до 1%;

объекте «Доходы минус расходы» — с 15 до 5%.

Примеры регионов, где действуют пониженные ставки:

Санкт-Петербург;

Республика Алтай;

Республика Башкортостан;

Республика Дагестан;

Республика Калмыкия.

Чтобы проверить, есть ли у вашего бизнеса льготы по УСН, воспользуйтесь сервисом ФНС «Льготы УСН».

Согласно Федеральному закону от 29.12.2014 №477-ФЗ, предпринимателям доступны налоговые каникулы. Это федеральная программа, которую регионы имеют право внедрять у себя, — ставка налога на два года становится 0%.

Условия для получения налоговых каникул:

вы имеете статус ИП;

вы только зарегистрировали бизнес или с момента регистрации прошло не более двух календарных лет;

вы работаете в льготной сфере — например, на производстве, в науке и оказании бытовых услуг населению;

в вашем регионе регистрации принят региональный закон о налоговых каникулах;

вы соблюдаете требования субъекта РФ по количеству сотрудников и выручке, при которых разрешают использовать налоговые каникулы.

Объём доходов и расходов: как они влияют на выбор режима

Объём доходов и расходов является математическим фильтром при выборе налоговой системы. От того, сколько денег вы зарабатываете и сколько тратите, зависит не только сумма налога, но и само право находиться на льготном режиме.

Например, у каждого специального налогового режима есть жёсткий лимит по годовому доходу. Если вы его превысите, вы слетаете на ОСНО с её сложным НДС и налогом на прибыль.

Также есть особенность и у УСН — выбор платить 6 или 15%. Здесь объём расходов играет решающую роль:

если ваши расходы составляют менее 60% от доходов — выгоднее выбирать УСН «Доходы» со ставкой 6%;

если ваши расходы составляют более 60% от доходов — выгоднее выбирать УСН «Доходы минус расходы» со ставкой 15%.

Наличие сотрудников: страховые взносы и ставки для МСП

Наличие наёмных сотрудников — это момент, когда налоговая нагрузка бизнеса совершает резкий скачок. Как только вы нанимаете первого работника, вы автоматически становитесь налоговым агентом и страхователем.

Предпринимателю необходимо платить:

налог на доходы физических лиц (НДФЛ) — 13, 15, 18, 20 и 22% в зависимости от доходов;

страховые взносы — 30%.

Чтобы поддержать малый и средний бизнес, государство ввело колоссальную льготу. Если ваше предприятие включено в Единый реестр МСП и входит в Перечень определённых видов деятельности, вы имеете право платить страховые взносы по пониженной ставке:

сумма зарплаты сотрудника, которая находится в пределах 1,5 МРОТ, облагается 30%;

сумма зарплаты сотрудника, которая её превышает, облагается 15%.

Согласно Федеральному закону от 28.11.2025 №429-ФЗ, в 2026 году МРОТ составляет 27 093 ₽. Если сотрудник зарабатывает меньше этой суммы, работодатель должен поднять ему зарплату.

Калькулятор налоговой нагрузки

Чтобы рассчитать налоговую нагрузку ОСНО, можно воспользоваться сервисом «Калькулятор налоговой нагрузки» от ФНС. В нём необходимо ввести данные о своём бизнесе:

налоговый период;

вид экономической деятельности;

субъект РФ;

масштаб деятельности — микропредприятие и малый, средний, крупный бизнес;

числовые показатели — суммы доходов, НДС, налога на прибыль, НДФЛ, НДПИ и страховых взносов.

Система автоматически посчитает вашу налоговую нагрузку и выдаст фактические показатели.

Сторонние ресурсы

Также вы можете воспользоваться онлайн-калькуляторами от Точка Банка:

Сервисы покажут вам подходящий режим налогообложения и сравнят финансовую нагрузку при разных СНО. Это поможет оптимизировать затраты на налоги уже на старте ведения бизнеса.

Как рассчитать самостоятельно

Воспользуйтесь формулой расчёта налоговой нагрузки:

(Сумма всех уплаченных налогов за год ÷ Сумма общей выручки за год) × 100%,

где:

числитель — налог УСН, НДФЛ за сотрудников, страховые взносы, НДС, налог на имущество и транспортный налог;

знаменатель — все доходы от реализации товаров и услуг без учёта НДС.

Налоговая реформа 2026: что изменилось и как это влияет на оптимизацию

Масштабное обновление законодательства внесло множество фундаментальных изменений в НК РФ, которые затронули интересы как крупного бизнеса, так и МСП, а именно:

изменение ставок по НДС и новые условия по налогу для ИП на УСН;

отмена пониженных страховых взносов для МСП;

новые ставки по налогу на прибыль;

строгие правила по контролю за дроблением бизнеса.

Рост базовой ставки НДС с 20 до 22%: кого касается

Базовая ставка НДС выросла с 20 до 22% для всех типов бизнеса. Это нововведение закреплено в Федеральном законе от 28.11.2025 №425-ФЗ.

Новые условия НДС для УСН

Согласно п. 8 ст. 164 НК РФ, ИП на УСН, которые превысили лимит годового дохода в 20 млн ₽, могут платить НДС по специальным ставкам:

5% — если предприниматель превысил годовой лимит дохода за 2025 или 2026 годы в 20 млн ₽, но до 250 млн ₽;

7% — если ИП превысил годовой доход за 2025 или 2026 годы на сумму от 250 млн до 450 млн ₽ с учётом коэффициента-дефлятора.

24 июня 2026 года Госдума приняла закон, который зафиксировал пороги лимита годового дохода. Теперь ИП, выручка которых составляет менее 20 млн ₽, могут работать без НДС до конца 2029 года. До подписания закона лимит годового дохода должен был снижаться каждый год:

до 15 млн ₽ — в 2027 году;

до 10 млн ₽ — в 2028 году.

Отмена пониженных страховых взносов для большинства МСП

Согласно п. 140 ст. 2 №425-ФЗ, с 1 января 2026 года ставку 15% для страховых взносов с выплат более 1,5 МРОТ могут применять только бизнесы, которые соблюдают два правила:

Изменения в налоге на прибыль: рост ставки до 25%

Согласно Федеральному закону от 12.07.2024 №176-ФЗ, в 2026 году ставка налога на прибыль увеличивается с 20 до 25%, из которых идёт:

8% — в федеральный бюджет;

17% — в региональный бюджет.

Она относится ко всем плательщикам налога, которые не используют специальные режимы.

Ужесточение контроля за дроблением: новые статьи и автоштрафы

В 2026 году ФНС начала ловить правонарушителей ещё до того, как те успеют нанести ущерб бюджету. Инспекторы вычисляют схемы разделения бизнеса практически на старте.

Если схема вскрывается, предпринимателю придётся выплатить сумму за скрытые налоги, а при крупном ущербе понести уголовную ответственность.

Тип правонарушения Размер штрафа Частичная или полная неуплата налога — ст. 122 НК РФ От 20 до 40% от неуплаченной суммы Неисполнение обязанностей по уплате налогов — ст. 75 НК РФ Пени:



— для ИП — 1/300 ставки за каждый день просрочки;



— для юрлиц — 1/300 ставки за каждый день просрочки при задолженности до 30 календарных дней и начиная с 91‑го дня, 1/150 ставки за каждый день просрочки при задолженности в период с 31‑го до 90‑го дня

Уклонение от уплаты налогов — ст. 198 ст. 199 УК РФ Для ИП:



— недоимка в крупном размере:



— штраф от 100 000 до 300 000 ₽;



— штраф в размере дохода ИП от одного до двух лет;



— принудительные работы сроком до одного года;



— арест сроком до шести месяцев;



— лишение свободы до одного года;



— недоимка в особо крупном размере:



— штраф от 200 000 до 500 000 ₽;



— штраф в размере дохода ИП от 18 месяцев до трёх лет;



— принудительные работы сроком до трёх лет;



— лишение свободы до трёх лет.



Для ООО:



— недоимка в крупном размере:



— штраф от 100 000 до 300 000 ₽;



— штраф в размере дохода от одного до двух лет;



— принудительные работы сроком до двух лет с лишением права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью на срок до трёх лет;



— арест сроком до шести месяцев;



— лишение свободы до двух лет;



— недоимка в особо крупном размере:



— штраф от 200 000 до 500 000 ₽;



— штраф в размере дохода от одного до трёх лет;



— принудительные работы сроком до пяти лет с лишением права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью на срок до трёх лет;



— лишение свободы до пяти лет.



Выбор организационно-правовой формы: ИП или ООО

Вам подойдёт ИП, если:

вы работаете в сфере услуг, розничной торговле, общепите, фрилансе или на маркетплейсах;

вы работаете один или с небольшой командой, и вам не нужно делить доли с партнёрами;

вам нужно свободно снимать выручку на личные нужды без уплаты дополнительных налогов;

вы хотите максимально упростить отчётность и снизить риски штрафов.

Вам подойдёт ООО, если:

у вас есть несколько учредителей или партнёров, и нужно юридически закрепить доли;

вы планируете продавать бизнес в будущем или привлекать инвесторов;

ваш вид деятельности требует обязательного оформления ООО — алкоголь, финансы или страхование;

вы планируете работать с крупными корпоративными клиентами, которым принципиально важно, чтобы контрагент был юридическим лицом.

Важно: если вы сомневаетесь, начните свой путь как ИП. Этот юридический статус поможет вам набраться опыта, протестировать нишу и выйти на первые прибыли. А когда бизнес станет более крепким, появятся партнёры или потребуется лицензия — откройте ООО.

Регион регистрации с пониженной ставкой УСН

Регионы используют льготы по-разному. Глобально их можно разделить на две группы:

регионы, которые снижают ставки для всех типов бизнесов — например, Чеченская Республика и Республика Дагестан. На их территории действует ставка 1% для самых широких видов деятельности, включая услуги, торговлю и общепит;

регионы, которые дают льготы под приоритетные отрасли — например, Мурманская область или Республика Татарстан. На территории этих субъектов РФ ставка 1% действует только для определённых ОКВЭД.

Важно: если вы хотите воспользоваться сниженной ставкой УСН, открывайте бизнес и ведите реальную деятельность в конкретном регионе. В противном случае ФНС может обвинить вас в необоснованной налоговой выгоде и начислить штраф.

Как оценить риски налоговой оптимизации

Любой метод снижения налоговой нагрузки несёт в себе определённый уровень риска. Даже полностью законные схемы могут быть оспорены ФНС, если они:

оформлены с ошибками;

применены без учёта всех условий.

Умение правильно оценить эти риски — это навык, который отличает грамотную оптимизацию.

Концепция добросовестного налогоплательщика: критерии ФНС

Концепция добросовестного налогоплательщика — это стандарт, который используется для разграничения законной налоговой оптимизации и незаконного уклонения от уплаты налогов.

Основные критерии добросовестности:

реальность операций — все сделки должны быть фактически исполнены, то есть товары отгружены, услуги оказаны и работы выполнены. «Бумажный» НДС и фиктивные договоры — главный маркер недобросовестности;

наличие деловой цели — реальная экономическая выгода в виде, например, развития бизнеса, оптимизации логистики или выхода на новый рынок. Оптимизация не должна выполнять функцию исключительно минимизации налогов;

обязанность компаний проверять партнёров до заключения сделки — убеждаться в их реальности, наличии ресурсов, полномочиях подписантов и отсутствии признаков фирм-однодневок или массовых директоров;

самостоятельность — наличие финансовых средств, квалифицированного персонала и помещения для выполнения заявленных операций;

надлежащее документальное оформление — все факты хозяйственной жизни должны быть подтверждены первичными документами без ошибок;

полнота отражения доходов — все полученные деньги необходимо декларировать, а скрытую выручку, серые зарплаты и неформализованные платежи полностью исключить.

12 признаков недобросовестной налоговой оптимизации от ФНС

Неисполнение обязанностей контрагентом — ваш поставщик не платит налоги в бюджет или является фирмой-однодневкой. Нарушения в документах — ошибки в датах и реквизитах, отсутствие оригиналов первичных документов. Неуполномоченные подписанты — договоры и акты подписаны дисквалифицированными лицами. Использование массовых директоров и учредителей. Отсутствие ресурсов у контрагента — например, нет помещений, персонала, транспорта или оборудования для фактического исполнения сделки. Нехарактерная деятельность — контрагент совершает сделки, которые не свойственны его основному бизнесу или заявленным ОКВЭД. Искусственные цепочки посредников — например, реализация товаров или услуг через транзитные компании без реальной деловой цели. Скрытая взаимозависимость — участники сделки имеют общие IP-адреса, юристов, бухгалтеров, телефоны и фактические адреса. Одноразовый характер операций — например, контрагент недавно создал бизнес, совершил несколько крупных сделок и быстро ликвидирован. Расхождения в учёте — разные объёмы поставок, разрывы во времени между отгрузкой и оплатой у разных сторон цепочки. Замкнутый круг движения денег — например, транзитные операции, возврат средств учредителям и обналичивание через подставные ИП. Отсутствие деловой цели, то есть единственным экономическим смыслом операции или создания структуры является исключительно снижение налогов.

Наличие даже нескольких из этих признаков позволяет ФНС:

переквалифицировать сделки;

снять налоговые вычеты и расходы;

доначислить налоги по максимальным ставкам;

начислить пени и штраф до 40% от неуплаченной суммы.

Чек-лист: как проверить риски выбранного способа оптимизации

Перед внедрением любой схемы снижения налоговой нагрузки проведите её аудит по следующим восьми пунктам.

Критерий риска Какие вопросы себе задать Прямое соответствие НК РФ Есть ли в НК РФ или региональном законе прямая норма, разрешающая эту льготу или режим?



Соблюдаю ли я все лимиты — выручка, численность сотрудников и остаточная стоимость?

Наличие деловой цели Могу ли я чётко сформулировать и доказать бизнес‑цель операции:



— выход на новый рынок;



— оптимизация логистики;



— защита активов?

Реальность хозяйственных операций Фактически ли исполняются сделки?



Есть ли у моей компании и контрагентов реальные ресурсы — персонал, склады, транспорт и оборудование для выполнения заявленных объёмов?

Должная осмотрительность Проверял ли я контрагентов перед сделкой?



Убедился ли я в отсутствии у них признаков однодневок — массовые директора, нулёвая отчётность и налоговые разрывы по НДС?

Самостоятельность субъектов при разделении бизнеса Разведены ли мои юридические и фактические адреса, расчётные счета, IP‑адреса, персонал и контрагенты?



Исключено ли у меня прямое перемешивание денег и активов?

Безупречный документооборот Идеально ли оформлена первичная документация у меня в компании?



Совпадают ли даты, реквизиты и подписи уполномоченных лиц у меня в документах?

Адекватность налоговой нагрузки Не отличается ли моя фактическая налоговая нагрузка от среднеотраслевого показателя по данным ФНС более чем на 10%?



Важно: если хотя бы на один вопрос у вас есть ответ «нет» или «не уверен» — риск доначислений и штрафов критически высок.

Что проверяет ФНС при выездной налоговой проверке: ключевые триггеры

Выездная налоговая проверка назначается не случайно, а только после того, как камеральный анализ и предпроверочные мероприятия выявили серьёзные риски.

Главные триггеры для назначения проверки:

налоговые разрывы в цепочке поставщиков, которые не платят НДС или сдают нулевую отчётность;

низкая налоговая нагрузка — показатели компании существенно ниже среднеотраслевых значений;

хронические убытки — например, компания годами показывает убытки в отчётности, но при этом расширяется и покупает активы;

резкие изменения перед проверкой — внезапная смена юридического адреса, директора, учредителей или переход на другой налоговый режим без явной причины;

заявление крупных вычетов — например, запрос на возврат из бюджета огромных сумм НДС или налоговых убытков.

Что именно проверяют инспекторы на месте:

реальность хозяйственных операций — выезд по заявленным адресам, опрос персонала и поиск складов и техники. Главная цель — доказать, что сделки были исполнены фактически, а не только на бумаге;

деловая цель и самостоятельность — проверка обоснованности сложных схем, наличие реальных бизнес-процессов, раздельного учёта и собственных ресурсов;

должная осмотрительность — насколько тщательно компания проверяла своих контрагентов до заключения сделок;

движение денежных средств — анализ банковских выписок для выявления обналичивания и замкнутых кругов возврата денег учредителям;

зарплатные схемы — выявление скрытых выплат и подмены трудовых договоров договорами ГПХ с самозанятыми или ИП.

Налоговый мониторинг: добровольный режим для среднего бизнеса

Налоговый мониторинг — это формат взаимодействия с ФНС, при котором:

компания предоставляет налоговой инспекции онлайн-доступ к своей бухгалтерской базе и первичным документам в режиме реального времени;

государство, в свою очередь, отказывается от традиционных выездных и камеральных проверок.

Важно: налоговым мониторингом могут воспользоваться не все бизнесы, а только те, кто выполняет условия, прописанные в ст. 105.26 НК РФ.

Ключевые преимущества для бизнеса:

отсутствие проверок — компания освобождается от выездных и камеральных налоговых проверок. ФНС проверяет операции в момент их совершения;

предсказуемость — любая спорная операция может быть заранее согласована с инспектором. Если ФНС не возражает в реальном времени, доначислить налог в будущем она уже не сможет;

отсутствие пеней и штрафов — если ошибка в учёте возникла по вине инспектора , санкции к компании не применяются;

быстрые ответы на вопросы — все спорные моменты решаются в рабочем порядке через ЛК без официальных запросов и месяцев переписки с налоговой.

Чтобы запросить налоговый мониторинг у ФНС, владельцу бизнеса необходимо подать специальное заявление — приказ ФНС России от 11.05.2021 №ЕД-7-23/476@. Его нужно отправить в налоговую по месту нахождения своего бизнеса. Срок подачи заявления — не позднее 1 сентября года, идущего перед периодом, за который предприниматель хочет провести налоговый мониторинг.

Когда стоит обратиться к налоговому консультанту: