Коротко Главное преимущество УСН «Доходы» — это возможность законно уменьшить сумму налога на размер уплаченных страховых взносов вплоть до 100% для ИП без сотрудников и до 50% для ИП и ООО с работниками. В 2026 году критически важно следить за лимитом дохода в 20 млн ₽ в год, так как его превышение автоматически обязывает бизнес стать плательщиком НДС. На УСН «Доходы» необходимо вести КУДиР и уплачивать авансовые платежи через ЕНС строго до 28‑го числа отчётного периода. Также необходимо раз в год подавать декларацию УСН: ООО — не позднее 25 марта 2027 года; ИП — не позднее 25 апреля 2027 года.

УСН «Доходы» — это налоговый режим, при котором бизнес платит базовые 6% со всей полученной выручки, не учитывая фактические расходы. Ставка может быть снижена вплоть до 1%, если такая льгота предусмотрена в регионе деятельности.

Что такое УСН «Доходы»

УСН «Доходы» — это система налогообложения, в которой ИП и ООО должны платить налоги с полученной выручки. При этом понесённые бизнесом расходы учитывать не нужно.

Общая характеристика УСН «Доходы»:

— стандартная ставка — 6% от всех полученных доходов;

— региональные льготы — субъекты РФ имеют право снижать ставку для отдельных видов деятельности или всех налогоплательщиков вплоть до 1%;

— возможность сократить объём налога за счёт уменьшения размера уплаченных страховых взносов за себя и за сотрудников:

— ИП без работников — до 100%;

— ИП с работниками и ООО — максимум на 50%.

УСН «Доходы» традиционно выбирают предприниматели и компании с высокой долей прибыли в выручке и низкой долей подтверждённых расходов:

сфера услуг, консалтинг и фриланс — репетиторы, психологи, дизайнеры, маркетологи, копирайтеры и юристы;

ИТ-сфера — например, разработчики ПО;

арендодатели жилой или коммерческой недвижимости;

микропредприятия — например, ИП без наёмных сотрудников.

Кому выгоден УСН «Доходы»

ИП ООО



Сложно подтвердить расходы или они не входят в перечень



Возможность получить региональную пониженную ставку налога

Нет наёмных сотрудников — можно уменьшить авансовые платежи по налогу за счёт фиксированных страховых взносов за себя вплоть до 100%.Сложно подтвердить расходы или они не входят в перечень из ст. 346.16 НК РФ Возможность получить региональную пониженную ставку налога Если основные затраты бизнеса составляет фонд оплаты труда (ФОТ), то страховые взносы с зарплаты сотрудников можно законно вычесть из налога вплоть до 50%.



Отсутствует необходимость тщательно проверять большой объём первичных документов.



Стабильная прибыльность без больших затрат



УСН «Доходы» для ИП

ИП на УСН «Доходы» должен уплачивать:

единый налог на упрощёнке по базовой ставке 6% или региональной, если есть такая льгота в субъекте РФ;

НДФЛ, если у него есть сотрудники, — по прогрессивной шкале от 13 до 22% в зависимости от размера заработка физлица;

налог на имущество в отношении недвижимости, указанной в ст. 378.2 НК РФ

НДС, если индивидуальный предприниматель зарабатывает более 20 млн ₽ в год;

страховые взносы за себя и сотрудников.

ИП обязан платить страховые взносы за себя, которые состоят из двух частей:

фиксированная часть — её ИП платит вне зависимости от того, есть ли у него доход или нет. В 2026 году фиксированные страховые взносы за себя составляют 57 390 ₽. Их необходимо уплатить до 28 декабря 2026 года;

дополнительный взнос — 1% от суммы годового дохода, который превышает 300 000 ₽. Уплачивается до 1 июля 2027 года за 2026 год.

Пример: ИП Иванов заработал за год 200 000 ₽. Он не превысил 300 000 ₽, поэтому он платит только 57 390 ₽. А ИП Петров заработал 800 000 ₽. В таком случае страховые взносы за себя будут считаться так:

57 390 + ([800 000 – 300 000] × 1%) = 62 390 ₽.

Как ИП без сотрудников может снизить налог

ИП, у которого нет сотрудников, может снизить налог УСН за счёт страховых взносов за себя вплоть до 100%.

Пример: ИП без сотрудников на УСН «Доходы» заработал 1 500 000 ₽.

Налог по упрощёнке: 1 500 000 × 6% = 90 000 ₽.

Взносы за себя: 57 390 (фиксированная часть) + 12 000 (дополнительный взнос 1%) = 69 390 ₽.

К уплате по налогу: 90 000 – 69 390 = 20 610 ₽.

Как ИП с сотрудниками может снизить налог

Если у ИП появляется хоть один сотрудник, он может сократить объём налога УСН за счёт страховых взносов только до 50%.

Пример: ИП с сотрудниками на УСН «Доходы» заработал 1 500 000 ₽.

Налог по упрощёнке: 1 500 000 × 6% = 90 000 ₽.

К уплате по налогу: 90 000 ÷ 50% = 45 000 ₽.

Как ИП учитывать личные и бизнес-деньги

Вся выручка от бизнеса полностью принадлежит индивидуальному предпринимателю. Он может свободно переводить деньги со своего бизнес-счёта на личную карту. Главное — указать корректное назначение платежа, чтобы банк не заблокировал финансовую операцию.

Рекомендации для ИП:

откройте отдельный расчётный счёт для бизнеса;

используйте отдельную личную банковскую карту для бытовых трат.

Это упрощает расчёт налоговой базы и снижает риск блокировки счёта — Федеральный закон от 07.08.2001 №115-ФЗ. Банки могут счесть подозрительные операции, при которых поступившие на расчётный счёт средства сразу переводятся физлицам без понятного экономического основания.

Когда ИП стоит перейти на другой режим

Переход с УСН на другую систему налогообложения (СНО) необходим при изменении масштаба, структуры бизнеса или клиентской базы.

— На патентную систему налогообложения (ПСН) — если вид деятельности подпадает под эту СНО, а реальные доходы значительно выше потенциального дохода, установленного регионом для расчёта стоимости патента.

Важно: при переходе на ПСН патент не работает как самостоятельный налоговый режим. Он совмещается с УСН.

— На УСН «Доходы минус расходы» — если документально подтверждённые расходы стабильно составляют более 60–70% от выручки. Например, оптовая торговля с низкой наценкой или производство с высокими затратами на сырьё и аренду.

— На самозанятость (НПД) — если ИП решил отказаться от наёмных сотрудников и его годовой доход не превышает 2,4 млн ₽.

— На АУСН — если ИП превысил лимит годового дохода в 20 млн ₽. Главное преимущество автоматизированной упрощёнки — работа без НДС .

Важно: чтобы перейти на АУСН, необходимо соблюдать определённые требования:

— обязательная регистрация бизнеса в том регионе, где применяется АУСН;

— лимит средней численности работников — не более пяти человек;

— остаточная стоимость основных средств — не более 150 млн ₽;

— лимит доходов — до 60 млн ₽;

— расчётные счета открыты только в уполномоченных банках;

— выплаты зарплаты производятся только безналично;

— отсутствие совмещения других налоговых режимов;

— запрет на применение АУСН некоторым видам бизнеса — ст. 3 №17-ФЗ.

Также ИП может вынуждено перейти с УСН на другую систему налогообложения, если превысил лимиты упрощёнки:

годовой доход — до 490,5 млн ₽;

количество сотрудников — до 130 человек;

остаточная стоимость — до 218 млн ₽.

В таком случае индивидуальный предприниматель автоматически попадает на ОСНО. Однако он может заранее подать заявление на переход на другую СНО ещё на УСН, если понимает, что превысит лимиты в ближайший период.

УСН «Доходы» для ООО

ООО на УСН «Доходы» должно уплачивать:

единый налог на упрощёнке по базовой ставке 6% или региональной;

НДФЛ по прогрессивной шкале от 13 до 22% в зависимости от размера заработка физлица;

налог на имущество в отношении недвижимости, налоговая база по которой определяется кадастровой стоимостью, — п. 1 ст. 2 Федерального закона от 02,04.2014 №52-ФЗ

НДС, если ООО зарабатывает больше 20 млн ₽ в год;

транспортный и земельный налоги — при наличии на балансе автомобиля или земли;

налог на прибыль с дивидендов, полученных от других компаний;

страховые взносы за сотрудников.

Как ООО платит страховые взносы

ООО — это отдельное юридическое лицо. Оно выступает в роли работодателя и платит взносы только за своих сотрудников, включая директора. Если в организации нет сотрудников, директор не получает зарплату и его официально отправили в отпуск за свой счёт, то компания не платит никаких страховых взносов.

Важно: даже если учредитель является единственным директором, он считается работником.

Как учитывать страховые взносы за директора и сотрудников:

основные тарифы — 30% с выплат в рамках предельной базы и 15,1% с выплат сверх предельной базы. В 2026 году предельная база по страховым взносам составляет 2 979 000 ₽;

тарифы по взносам на травматизм — от 0,2 до 8,5% в зависимости от класса профессионального риска.

ООО имеет право платить страховые взносы по сниженной ставке:

сумма зарплаты сотрудника, которая находится в пределах 1,5 МРОТ, облагается 30%;

сумма зарплаты сотрудника, которая её превышает, облагается 15%.

Важно: в 2026 году МРОТ составляет 27 093 ₽.

Чтобы организация могла воспользоваться такой льготой, ей необходимо соблюдать два условия:

Также ООО может снизить размер налога на УСН «Доходы» за счёт страховых взносов на 50%.

Как вести бухгалтерский учёт на УСН

В отличие от ИП, который ведёт только налоговый учёт (КУДиР), все ООО обязаны вести полноценный бухгалтерский учёт независимо от режима налогообложения:

сдача отчётности — ООО должно ежегодно сдавать бухгалтерскую отчётность в ФНС и Росстат;

первичные документы — каждая операция должна подтверждаться документами. Это могут быть акты, накладные и счета-фактуры;

КУДиР — книга учёта доходов и расходов нужна для расчёта базы по УСН 6%;

зарплатный учёт — ООО должно вести расчётные листки, штатное расписание и сдавать ежемесячные отчёты по сотрудникам. К ним относятся РСВ, персонифицированные сведения, ЕФС-1 и 6-НДФЛ.

Когда УСН «Доходы» становится невыгодной для ООО

Режим становится невыгодным в следующих случаях:

ваши клиенты требуют НДС — например, контрагенты работают на ОСНО с НДС и им невыгодно покупать у вас услуги или товары без НДС;

при больших расходах — если подтверждённые расходы компании стабильно превышают 60–70% от оборота. В таком случае выгоднее платить УСН 15% «Доходы минус расходы».

Налоговые каникулы для новых ИП

Налоговые каникулы — это возможность для новых ИП платить налог по ставке 0% в течение двух лет. Согласно Федеральному закону от 29.12.2014 №477-ФЗ, эта федеральная программа работает только в тех регионах, где местные власти приняли соответствующий закон.

Чтобы получить такую льготу, предприниматель:

должен быть зарегистрирован как ИП впервые или с момента регистрации должно пройти не более двух лет;

должен заниматься производством, наукой или бытовыми услугами;

соблюдать ограничения по УСН по числу сотрудников и объёму выручки.

Как уменьшить УСН 6%

ИП может снизить налог за счёт уплаченных страховых взносов за себя, а ООО — за счёт страховых взносов за сотрудников. Их не обязательно платить строго в том же квартале, когда вы считаете аванс. Главное — успеть внести страховые взносы до 28 декабря текущего года.

Общие правила уменьшения налога за счёт страховых взносов:

ИП может сократить налог до 100%, если у него нет сотрудников, и до 50%, если у него есть работники;

ООО имеет право уменьшить налог за счёт взносов только на 50%;

взносы за персонал уменьшают налог только того периода, в котором их фактически оплатили. Например, ИП заплатил взносы за работников 1 марта и после этого может вычесть эту сумму из аванса по УСН за первый квартал.

Экспертное мнение На практике большинство ошибок на УСН «Доходы» связано не с расчётом ставки 6%, а с учётом доходов, страховых взносов и сроками уплаты авансов. В 2026 году к этому добавился ещё один важный момент — контроль лимита доходов в 20 млн ₽ для перехода на НДС. Если вовремя не отслеживать показатели, можно столкнуться с дополнительными налоговыми обязательствами и штрафами.



Онлайн-бухгалтерия от Точка Банка помогает автоматически учитывать доходы, рассчитывать налог и страховые взносы, контролировать лимиты и напоминать о сроках уплаты и сдачи отчётности. Это позволяет предпринимателю сосредоточиться на бизнесе, а не на постоянной проверке налоговых расчётов. Дарья Жуковская Эксперт Онлайн-бухгалтерии от Точка Банка

Какие доходы учитывать на УСН «Доходы»

Учёт ведётся кассовым методом — доходом считается не отгрузка товара или подписание акта, а момент реального получения денег. ИП и ООО могут получать прибыль тремя способами:

на расчётный счёт;

в кассу;

через эквайринг.

Список доходов, которые учитываются на УСН «Доходы»:

доходы от продажи товаров, работ и услуг;

авансы и предоплата от покупателей;

доходы от маркетплейсов и агентских схем;

внереализационные доходы , например штрафы, пени и неустойки, полученные от контрагентов за нарушение договоров или положительные курсовые разницы.

Как рассчитать налог на УСН «Доходы»

Налог на УСН «Доходы» считается по простой формуле:

Налог = Доходы x Ставка (6% или региональная).

На упрощёнке установлены четыре отчётных периода, по итогам которых нужно считать налог и платить авансы:

первый квартал;

полугодие;

девять месяцев;

один год.

Важное условие — объём выплат считается не за отдельный срок, а нарастающим итогом.

Пример расчёта для ИП без сотрудников

Период Доход нарастающим итогом Размер налога УСН Уплачено взносов нарастающим итогом К уплате в налоговую 1 квартал 300 000 ₽ 300 000 x 6% = 18 000 ₽ 14 347,5 ₽ 18 000 – 14 347,5 = 3 652,5 ₽ Полугодие 550 000 ₽ 550 000 x 6% = 33 000 ₽ 28 695 ₽ 33 000 – 28 695 – 3 652,5 (аванс) = 652,5 ₽ 9 месяцев 750 000 ₽ 750 000 x 6% = 45 000 ₽ 43 042,5 ₽ 45 000 – 43 042,5 – 3 652,5 – 652,5 = – 2 347,5₽ (переплата) 1 год 900 000 ₽ 900 000 x 6% = 54 000 ₽ 57 390 (фикс) + 6 000 (дополнительный взнос) = 63 390 ₽ 54 000 – 63 390 – 3 652,5 – 652,5 – (– 2 347,5) = – 11 347,5 ₽

Пример расчёта для ИП с сотрудниками

Дополнительные условия:

ИП нанял одного сотрудника с окладом 50 000 ₽;

взносы за сотрудника с учётом льготы МСП за квартал — 32 900 ₽;

доступна возможность сократить налог на 50% за счёт страховых взносов.

Период Доход нарастающим итогом Размер налога УСН Уплачено взносов нарастающим итогом К уплате в налоговую в счёт налога УСН 1 квартал 500 000 ₽ 500 000 x 6% = 30 000 ₽ 32 900 + 14 347,5 = 47 247,5 ₽ 30 000 – 50% = 15 000 ₽ Полугодие 1 млн ₽ 1 млн x 6% = 60 000 ₽ 47 247,5 + 47 247,5 = 94 495 ₽ 60 000 – 30 000 – 15 000 (аванс) = 15 000 ₽ 9 месяцев 1,5 млн ₽ 1,5 млн x 6% = 90 000 ₽ 94 495 + 47 247,5 = 141 742,5 ₽ 90 000 – 45 000 – 15 000 (аванс) = 15 000 ₽ 1 год 2 млн ₽ 2 млн x 6% = 120 000 ₽ 141 742,5 + 47 247,5 + 57 390 (фикс за ИП) + 17 000 (дополнительный взнос) = 263 380 ₽ 120 000 – 60 000 – 15 000 – 15 000 - 15 000 ₽ = 15 000 ₽

Пример расчёта для ООО

Дополнительные условия:

у ООО два сотрудника с окладом по 60 000 ₽;

взносы за сотрудника с учётом льготы МСП за квартал — 78 000 ₽;

доступна возможность сократить налог на 50% за счёт страховых взносов.

Период Доход нарастающим итогом Размер налога УСН Уплачено взносов нарастающим итогом К уплате в налоговую 1 квартал 800 000 ₽ 800 000 x 6% = 48 000 ₽ 78 000 ₽ 48 000 – 50% = 24 000 ₽ Полугодие 1,6 млн ₽ 1,6 млн x 6% = 96 000 ₽ 78 000 + 78 000 = 156 000 ₽ 96 000 – 48 000 – 24 000 (аванс) = 24 000 ₽ 9 месяцев 2,4 млн ₽ 2,4 млн x 6% = 144 000 ₽ 156 000 + 78 000 = 234 000 ₽ 144 000 – 72 000 – (24 000 × 2) = 24 000 ₽ 1 год 3,2 млн ₽ 3,2 млн x 6% = 192 000 ₽ 234 000 + 78 000 = 312 000 ₽ 192 000 – 96 000 – (24 000 × 3) = 24 000 ₽

Важные отличия ООО от ИП:

у ООО нет фиксированных взносов за себя — он платит только за сотрудников;

ООО не вносит 1% с превышения 300 000 ₽ — этот взнос только для ИП.

УСН «Доходы» и НДС в 2026 году

Освобождение от уплаты НДС применяется автоматически, если выполняется одно главное условие — сумма доходов от деятельности на УСН за предыдущий календарный год не превысила 20 млн ₽.

Когда ИП или ООО на УСН становятся плательщиками НДС:

превышен годовой лимит в 20 млн ₽;

ошибочное выделение НДС, например случайно выставили клиенту счёт-фактуру с выделенной суммой НДС или указали «в т.ч. НДС» в договоре или счёте.

УПД при НДС на УСН в 2026 году

Согласно ст. 164 НК РФ, на 2026 год действуют три общие и две специальные ставки НДС для ИП и ООО на УСН.

Как лимит 20 млн ₽ влияет на бизнес

В 2026 году лимит по годовому доходу снизился с 60 до 20 млн ₽. Теперь компании с выручкой в 20–30 млн ₽ в год должны выбрать один из двух вариантов:

ведение полноценного учёта НДС;

повышение цен на свои товары и услуги, перекладывая налог на клиента.

Важно: дробление бизнеса как способ снижения объёма налогов является незаконным и влечёт за собой ответственность, вплоть до уголовной.

Когда платить налог и авансовые платежи по УСН

Период За какой срок считается Когда платить 1 квартал С 1 января по 31 марта До 28 апреля Полугодие С 1 января по 30 июня До 28 июля 9 месяцев С 1 января по 30 сентября До 28 октября 1 год С 1 января по 31 декабря ИП — до 28 апреля следующего года.



ООО — до 28 марта следующего года



Расчёт налога нарастающим итогом избавляет от необходимости делать корректировки и возвраты между кварталами:

если в первом квартале у вас был большой доход, а во втором нет, вы не потеряете деньги. Налог за полугодие будет пересчитан с учётом всех доходов за шесть месяцев, и аванс за первый квартал зачтётся;

если в первом квартале был убыток или малый доход, перекрытый взносами, а во втором — большой, вы заплатите налог только с разницы.

Правила учитывания уже уплаченных авансовых платежей:

считаются только фактически уплаченные суммы — по дате списания с расчётного счёта;

если вы переплатили аванс, сумма учтётся в счёт будущих периодов или пойдёт в зачёт итогового налога за год;

при расчёте за год в формулу попадают все три аванса — за первый квартал, полугодие и девять месяцев.

Как платить через ЕНС и ЕНП

Налоги на УСН платятся не на конкретный КБК, а через единый налоговый счёт (ЕНС). Простыми словами, ЕНС — это виртуальный кошелёк в ФНС.

Единый налоговый платёж — это один общий перевод денег, которым налогоплательщик оплачивает сразу все свои финансовые обязательства.

Чтобы налоговая поняла, сколько именно денег нужно снять в счёт налога УСН, необходимо отправить уведомление об исчисленных налогах (КНД 1110355).

Процесс уплаты налога через ЕНС:

Рассчитайте сумму налогов. Подайте уведомление об исчисленных налогах не позднее 25-го числа месяца, в котором установлен срок уплаты. Пополните ЕНС с помощью Единого налогового платежа — не позднее 28 календарных дней со дня окончания отчётного периода.

В день уплаты налоговая автоматически спишет деньги с ЕНС в счёт указанного налога.

Отчётность на УСН «Доходы»

Все налогоплательщики на УСН «Доходы» должны сдавать декларацию в ФНС:

ИП — не позднее 25 апреля года, следующего за истекшим налоговым периодом;

ООО — не позднее 25 марта года, следующего за истекшим налоговым периодом.

Декларация по УСН сдаётся строго один раз в год. Авансовые платежи по налогу при этом рассчитываются и уплачиваются ежеквартально.

Помимо декларации на УСН, ИП и ООО должны вести книгу учёта доходов и расходов (КУДиР). В ней фиксируются все поступления, чтобы подтвердить налоговую базу при проверке.

Как работать с КУДиР:

заполняется нарастающим итогом с начала года в хронологическом порядке;

в конце года книга распечатывается, прошивается и нумеруется;

КУДиР заверяется подписью ИП или директора и главного бухгалтера для ООО.

Важно: в налоговую инспекцию не нужно сдавать КУДиР. Её необходимо предъявить только по официальному требованию во время камеральной или выездной проверки.

Отчётность ИП без сотрудников Отчётность ИП и ООО с сотрудниками Декларация по УСН — один раз в год.



КУДиР

Декларация по УСН — один раз в год.



КУДиР.



Персонифицированные сведения о физлицах — ежемесячно не позднее 25‑го числа месяца, идущего после отчётного.



6‑НДФЛ — ежеквартально не позднее 25‑го числа месяца, идущего после отчётного.



РСВ — ежеквартально не позднее 25‑го числа месяца, идущего после отчётного.



ЕФС‑1



Что меняется при закрытии ИП или утрате права на УСН

При закрытии ИП предприниматель должен сдать закрывающую декларацию в ФНС. В ней необходимо указать все фактически полученные доходы с 1 января текущего года до момента официального прекращения ведения бизнеса.

Срок сдачи документа — не позднее 25-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором была внесена запись в ЕГРИП о прекращении деятельности ИП.

При утрате права на УСН бизнес автоматически слетает на ОСНО с начала того квартала, в котором произошло, например, превышение годового лимита. Последнюю декларацию по УСН при этом нужно сдать до 25-го числа месяца, следующего за кварталом утраты права.

УСН «Доходы» для маркетплейсов, услуг и торговли

Общие правила учёта дохода на маркетплейсах:

доходом считается полная цена товара, которую заплатил покупатель, а не та сумма, которая фактически пришла селлеру на расчётный счёт;

датой дохода считается день фактического зачисления денег от маркетплейса на расчётный счёт;

при этом комиссия маркетплейса, стоимость логистики, хранения, рекламы и эквайринга не уменьшают налоговую базу.

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