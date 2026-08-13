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УСН «Доходы» в 2026 году

В 2026 году для УСН «Доходы» действует лимит доходов 20 млн ₽, после превышения которого предприниматель становится плательщиком НДС. Точка Банк расскажет, кому подходит УСН 6%, как уменьшить налог на страховые взносы, соблюдать сроки и когда стоит выбрать другой налоговый режим.

13.08.2026
1893
1893

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Коротко
УСН «Доходы» — это налоговый режим, при котором бизнес платит базовые 6% со всей полученной выручки, не учитывая фактические расходы. Ставка может быть снижена вплоть до 1%, если такая льгота предусмотрена в регионе деятельности.
Главное преимущество УСН «Доходы» — это возможность законно уменьшить сумму налога на размер уплаченных страховых взносов вплоть до 100% для ИП без сотрудников и до 50% для ИП и ООО с работниками.
В 2026 году критически важно следить за лимитом дохода в 20 млн ₽ в год, так как его превышение автоматически обязывает бизнес стать плательщиком НДС.
На УСН «Доходы» необходимо вести КУДиР и уплачивать авансовые платежи через ЕНС строго до 28‑го числа отчётного периода. Также необходимо раз в год подавать декларацию УСН: ООО — не позднее 25 марта 2027 года; ИП — не позднее 25 апреля 2027 года.

Что такое УСН «Доходы»

УСН «Доходы» — это система налогообложения, в которой ИП и ООО должны платить налоги с полученной выручки. При этом понесённые бизнесом расходы учитывать не нужно.

Общая характеристика УСН «Доходы»: 

— стандартная ставка — 6% от всех полученных доходов;

— региональные льготы — субъекты РФ имеют право снижать ставку для отдельных видов деятельности или всех налогоплательщиков вплоть до 1%;

— возможность сократить объём налога за счёт уменьшения размера уплаченных  страховых взносов за себя и за сотрудников:

    — ИП без работников — до 100%;

    — ИП с работниками и ООО — максимум на 50%.

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УСН «Доходы» традиционно выбирают предприниматели и компании с высокой долей прибыли в выручке и низкой долей подтверждённых расходов:

  • сфера услуг, консалтинг и фриланс — репетиторы, психологи, дизайнеры, маркетологи, копирайтеры и юристы;
  • ИТ-сфера — например, разработчики ПО;
  • арендодатели жилой или коммерческой недвижимости;
  • микропредприятия — например, ИП без наёмных сотрудников.

Кому выгоден УСН «Доходы»

ИПООО
Нет наёмных сотрудников — можно уменьшить авансовые платежи по налогу за счёт фиксированных страховых взносов за себя вплоть до 100%.

Сложно подтвердить расходы или они не входят в перечень из ст. 346.16 НК РФ.

Возможность получить региональную пониженную ставку налога
Если основные затраты бизнеса составляет фонд оплаты труда (ФОТ), то страховые взносы с зарплаты сотрудников можно законно вычесть из налога вплоть до 50%.

Отсутствует необходимость тщательно проверять большой объём первичных документов.

Стабильная прибыльность без больших затрат

УСН «Доходы» для ИП

ИП на УСН «Доходы» должен уплачивать:

  • единый налог на упрощёнке по базовой ставке 6% или региональной, если есть такая льгота в субъекте РФ;
  • НДФЛ, если у него есть сотрудники, — по прогрессивной шкале от 13 до 22% в зависимости от размера заработка физлица;
  • налог на имущество в отношении недвижимости, указанной в ст. 378.2 НК РФ;
  • НДС, если индивидуальный предприниматель зарабатывает более 20 млн ₽ в год;
  • страховые взносы за себя и сотрудников.

ИП обязан платить страховые взносы за себя, которые состоят из двух частей:

  • фиксированная часть — её ИП платит вне зависимости от того, есть ли у него доход или нет. В 2026 году фиксированные страховые взносы за себя составляют 57 390 ₽. Их необходимо уплатить до 28 декабря 2026 года;
  • дополнительный взнос — 1% от суммы годового дохода, который превышает 300 000 ₽. Уплачивается до 1 июля 2027 года за 2026 год. 

Пример: ИП Иванов заработал за год 200 000 ₽. Он не превысил 300 000 ₽, поэтому он платит только 57 390 ₽. А ИП Петров заработал 800 000 ₽. В таком случае страховые взносы за себя будут считаться так:

57 390 + ([800 000 – 300 000] × 1%) = 62 390 ₽. 

Как ИП без сотрудников может снизить налог

ИП, у которого нет сотрудников, может снизить налог УСН за счёт страховых взносов за себя вплоть до 100%. 

Пример: ИП без сотрудников на УСН «Доходы» заработал 1 500 000 ₽. 

  • Налог по упрощёнке: 1 500 000 × 6% = 90 000 ₽.
  • Взносы за себя: 57 390 (фиксированная часть) + 12 000 (дополнительный взнос 1%) = 69 390 ₽.
  • К уплате по налогу: 90 000 – 69 390 = 20 610 ₽.

Как ИП с сотрудниками может снизить налог

Если у ИП появляется хоть один сотрудник, он может сократить объём налога УСН за счёт страховых взносов только до 50%.

Пример: ИП с сотрудниками на УСН «Доходы» заработал 1 500 000 ₽. 

  • Налог по упрощёнке: 1 500 000 × 6% = 90 000 ₽.
  • К уплате по налогу: 90 000 ÷ 50% = 45 000 ₽.

Как ИП учитывать личные и бизнес-деньги

Вся выручка от бизнеса полностью принадлежит индивидуальному предпринимателю. Он может свободно переводить деньги со своего бизнес-счёта на личную карту. Главное — указать корректное назначение платежа, чтобы банк не заблокировал финансовую операцию. 

Рекомендации для ИП:

  • откройте отдельный расчётный счёт для бизнеса;
  • используйте отдельную личную банковскую карту для бытовых трат.

Это упрощает расчёт налоговой базы и снижает риск блокировки счёта — Федеральный закон от 07.08.2001 №115-ФЗ. Банки могут счесть подозрительные операции, при которых поступившие на расчётный счёт средства сразу переводятся  физлицам без понятного экономического основания.

Когда ИП стоит перейти на другой режим

Переход с УСН на другую систему налогообложения (СНО) необходим при изменении масштаба, структуры бизнеса или клиентской базы.

— На патентную систему налогообложения (ПСН) — если вид деятельности подпадает под эту СНО, а реальные доходы значительно выше потенциального дохода, установленного регионом для расчёта стоимости патента.

Важно: при переходе на ПСН патент не работает как самостоятельный налоговый режим. Он совмещается с УСН.

— На УСН «Доходы минус расходы» — если документально подтверждённые расходы стабильно составляют более 60–70% от выручки. Например, оптовая торговля с низкой наценкой или производство с высокими затратами на сырьё и аренду.

— На самозанятость (НПД) — если ИП решил отказаться от наёмных сотрудников и его годовой доход не превышает 2,4 млн ₽.

— На АУСН — если ИП превысил лимит годового дохода в 20 млн ₽. Главное преимущество автоматизированной упрощёнки — работа без НДС .

Важно: чтобы перейти на АУСН, необходимо соблюдать определённые требования:

    — обязательная регистрация бизнеса в том регионе, где применяется АУСН;

    — лимит средней численности работников — не более пяти человек;

    — остаточная стоимость основных средств — не более 150 млн ₽;

    — лимит доходов — до 60 млн ₽;

    — расчётные счета открыты только в уполномоченных банках;

    — выплаты зарплаты производятся только безналично;

    — отсутствие совмещения других налоговых режимов;

    — запрет на применение АУСН некоторым видам бизнеса — ст. 3 №17-ФЗ.

Также ИП может вынуждено перейти с УСН на другую систему налогообложения, если превысил лимиты упрощёнки:

  • годовой доход — до 490,5 млн ₽;
  • количество сотрудников — до 130 человек;
  • остаточная стоимость — до 218 млн ₽.

В таком случае индивидуальный предприниматель автоматически попадает на ОСНО. Однако он может заранее подать заявление на переход на другую СНО ещё на УСН, если понимает, что превысит лимиты в ближайший период.

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УСН «Доходы» для ООО

ООО на УСН «Доходы» должно уплачивать:

  • единый налог на упрощёнке по базовой ставке 6% или региональной;
  • НДФЛ по прогрессивной шкале от 13 до 22% в зависимости от размера заработка физлица;
  • налог на имущество в отношении недвижимости, налоговая база по которой определяется кадастровой стоимостью, —  п. 1 ст. 2 Федерального закона от 02,04.2014 №52-ФЗ;
  • НДС, если ООО зарабатывает больше 20 млн ₽ в год;
  • транспортный и земельный налоги — при наличии на балансе автомобиля или земли;
  • налог на прибыль с дивидендов, полученных от других компаний;
  • страховые взносы за сотрудников.

Как ООО платит страховые взносы

ООО — это отдельное юридическое лицо. Оно выступает в роли работодателя и платит взносы только за своих сотрудников, включая директора. Если в организации нет сотрудников, директор не получает зарплату и его официально отправили в отпуск за свой счёт, то компания не платит никаких страховых взносов. 

Важно: даже если учредитель является единственным директором, он считается работником.

Как учитывать страховые взносы за директора и сотрудников:

  • основные тарифы — 30% с выплат в рамках предельной базы и 15,1% с выплат сверх предельной базы. В 2026 году предельная база по страховым взносам составляет 2 979 000 ₽;
  • тарифы по взносам на травматизм — от 0,2 до 8,5% в зависимости от класса профессионального риска.

ООО имеет право платить страховые взносы по сниженной ставке:

  • сумма зарплаты сотрудника, которая находится в пределах 1,5 МРОТ, облагается 30%;
  • сумма зарплаты сотрудника, которая её превышает, облагается 15%.

Важно: в 2026 году МРОТ составляет 27 093 ₽. 

Чтобы организация могла воспользоваться такой льготой, ей необходимо соблюдать два условия: 

Также ООО может снизить размер налога на УСН «Доходы» за счёт страховых взносов на 50%.

Как вести бухгалтерский учёт на УСН

В отличие от ИП, который ведёт только налоговый учёт (КУДиР), все ООО обязаны вести полноценный бухгалтерский учёт независимо от режима налогообложения:

  • сдача отчётности — ООО должно ежегодно сдавать бухгалтерскую отчётность в ФНС и Росстат;
  • первичные документы — каждая операция должна подтверждаться документами. Это могут быть акты, накладные и счета-фактуры;
  • КУДиР — книга учёта доходов и расходов нужна для расчёта базы по УСН 6%;
  • зарплатный учёт — ООО должно вести расчётные листки, штатное расписание и сдавать ежемесячные отчёты по сотрудникам. К ним относятся РСВ, персонифицированные сведения, ЕФС-1 и 6-НДФЛ.

Когда УСН «Доходы» становится невыгодной для ООО

Режим становится невыгодным в следующих случаях:

  • ваши клиенты требуют НДС — например, контрагенты работают на ОСНО с НДС и им невыгодно покупать у вас услуги или товары без НДС;
  • при больших расходах — если подтверждённые расходы компании стабильно превышают 60–70% от оборота. В таком случае выгоднее платить УСН 15% «Доходы минус расходы».

Налоговые каникулы для новых ИП

Налоговые каникулы — это возможность для новых ИП платить налог по ставке 0% в течение двух лет. Согласно Федеральному закону от 29.12.2014 №477-ФЗ, эта федеральная программа работает только в тех регионах, где местные власти приняли соответствующий закон. 

Чтобы получить такую льготу, предприниматель:

  • должен быть зарегистрирован как ИП впервые или с момента регистрации должно пройти не более двух лет;
  • должен заниматься производством, наукой или бытовыми услугами;
  • соблюдать ограничения по УСН по числу сотрудников и объёму выручки.

Как уменьшить УСН 6%

ИП может снизить налог за счёт уплаченных страховых взносов за себя, а ООО — за счёт страховых взносов за сотрудников. Их не обязательно платить строго в том же квартале, когда вы считаете аванс. Главное — успеть внести страховые взносы до 28 декабря текущего года. 

Общие правила уменьшения налога за счёт страховых взносов:

  • ИП может сократить налог до 100%, если у него нет сотрудников, и до 50%, если у него есть работники;
  • ООО имеет право уменьшить налог за счёт взносов только на 50%;
  • взносы за персонал уменьшают налог только того периода, в котором их фактически оплатили. Например, ИП заплатил взносы за работников 1 марта и после этого может вычесть эту сумму из аванса по УСН за первый квартал.

Экспертное мнение

На практике большинство ошибок на УСН «Доходы» связано не с расчётом ставки 6%, а с учётом доходов, страховых взносов и сроками уплаты авансов. В 2026 году к этому добавился ещё один важный момент — контроль лимита доходов в 20 млн ₽ для перехода на НДС. Если вовремя не отслеживать показатели, можно столкнуться с дополнительными налоговыми обязательствами и штрафами.


Онлайн-бухгалтерия от Точка Банка помогает автоматически учитывать доходы, рассчитывать налог и страховые взносы, контролировать лимиты и напоминать о сроках уплаты и сдачи отчётности. Это позволяет предпринимателю сосредоточиться на бизнесе, а не на постоянной проверке налоговых расчётов.

Дарья ЖуковскаяДарья Жуковская
Дарья ЖуковскаяЭксперт Онлайн-бухгалтерии от Точка Банка

Какие доходы учитывать на УСН «Доходы»

Учёт ведётся кассовым методом — доходом считается не отгрузка товара или подписание акта, а момент реального получения денег. ИП и ООО могут получать прибыль тремя способами:

  • на расчётный счёт;
  • в кассу;
  • через эквайринг.

Список доходов, которые учитываются на УСН «Доходы»: 

  • доходы от продажи товаров, работ и услуг;
  • авансы и предоплата от покупателей;
  • доходы от маркетплейсов и агентских схем;
  • внереализационные доходы, например штрафы, пени и неустойки, полученные от контрагентов за нарушение договоров или положительные курсовые разницы.

Как рассчитать налог на УСН «Доходы»

Налог на УСН «Доходы» считается по простой формуле:

Налог = Доходы x Ставка (6% или региональная).

На упрощёнке установлены четыре отчётных периода, по итогам которых нужно считать налог и платить авансы:

  • первый квартал;
  • полугодие;
  • девять месяцев;
  • один год. 

Важное условие — объём выплат считается не за отдельный срок, а нарастающим итогом.

Пример расчёта для ИП без сотрудников

ПериодДоход нарастающим итогомРазмер налога УСН Уплачено взносов нарастающим итогомК уплате в налоговую
1 квартал300 000 ₽300 000 x 6% = 18 000 ₽14 347,5 ₽18 000 – 14 347,5 = 3 652,5 ₽
Полугодие550 000 ₽550 000 x 6% = 33 000 ₽28 695 ₽33 000 – 28 695 – 3 652,5 (аванс) = 652,5 ₽
9 месяцев750 000 ₽750 000 x 6% = 45 000 ₽43 042,5 ₽45 000 – 43 042,5 – 3 652,5 – 652,5 = – 2 347,5₽ (переплата)
1 год900 000 ₽900 000 x 6% = 54 000 ₽57 390 (фикс) + 6 000 (дополнительный взнос) = 63 390 ₽54 000 – 63 390 – 3 652,5 – 652,5 – (– 2 347,5) = – 11 347,5 ₽

Пример расчёта для ИП с сотрудниками

Дополнительные условия:

  • ИП нанял одного сотрудника с окладом 50 000 ₽;
  • взносы за сотрудника с учётом льготы МСП за квартал — 32 900 ₽;
  • доступна возможность сократить налог на 50% за счёт страховых взносов.
ПериодДоход нарастающим итогомРазмер налога УСН Уплачено взносов нарастающим итогомК уплате в налоговую в счёт налога УСН
1 квартал500 000 ₽500 000 x 6% = 30 000 ₽32 900 + 14 347,5 = 47 247,5 ₽30 000 – 50% = 15 000 ₽
Полугодие1 млн ₽1 млн x 6% = 60 000 ₽47 247,5 + 47 247,5 = 94 495 ₽60 000 – 30 000 – 15 000 (аванс) = 15 000 ₽
9 месяцев1,5 млн ₽1,5 млн x 6% = 90 000 ₽94 495 + 47 247,5 = 141 742,5 ₽90 000 – 45 000 – 15 000 (аванс) = 15 000 ₽
1 год2 млн ₽2 млн x 6% = 120 000 ₽141 742,5 + 47 247,5 + 57 390 (фикс за ИП) + 17 000 (дополнительный взнос) = 263 380 ₽120 000 – 60 000 – 15 000 – 15 000 - 15 000 ₽ = 15 000 ₽

Пример расчёта для ООО

Дополнительные условия:

  • у ООО два сотрудника с окладом по 60 000 ₽;
  • взносы за сотрудника с учётом льготы МСП за квартал — 78 000 ₽;
  • доступна возможность сократить налог на 50% за счёт страховых взносов. 
ПериодДоход нарастающим итогомРазмер налога УСН Уплачено взносов нарастающим итогомК уплате в налоговую
1 квартал800 000 ₽800 000 x 6% = 48 000 ₽78 000 ₽48 000 – 50% = 24 000 ₽
Полугодие1,6 млн ₽1,6 млн x 6% = 96 000 ₽78 000 + 78 000 = 156 000 ₽96 000 – 48 000 – 24 000 (аванс) = 24 000 ₽
9 месяцев2,4 млн ₽2,4 млн x 6% = 144 000 ₽156 000 + 78 000 = 234 000 ₽144 000 – 72 000 – (24 000 × 2) = 24 000 ₽
1 год3,2 млн ₽3,2 млн x 6% = 192 000 ₽234 000 + 78 000 = 312 000 ₽192 000 – 96 000 – (24 000 × 3) = 24 000 ₽

Важные отличия ООО от ИП:

  • у ООО нет фиксированных взносов за себя — он платит только за сотрудников;
  • ООО не вносит 1% с превышения 300 000 ₽ — этот взнос только для ИП.

УСН «Доходы» и НДС в 2026 году

Освобождение от уплаты НДС применяется автоматически, если выполняется одно главное условие — сумма доходов от деятельности на УСН за предыдущий календарный год не превысила 20 млн ₽.

Когда ИП или ООО на УСН становятся плательщиками НДС:

  • превышен годовой лимит в 20 млн ₽;
  • ошибочное выделение НДС, например случайно выставили клиенту счёт-фактуру с выделенной суммой НДС или указали «в т.ч. НДС» в договоре или счёте. 
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Согласно ст. 164 НК РФ, на 2026 год действуют три общие и две специальные ставки НДС для ИП и ООО на УСН.

Размер ставкиНа что распространяется Кому доступно
0% — п. 1 ст. 164 НК РФ Товары на экспорт.

Продукция, помещённая под процедуру свободной таможенной зоны.

Услуги международной перевозки
ИП и ООО
5% — п. 8 ст. 164 НК РФДействует, если ИП превысил годовой лимит дохода за 2025 или 2026 годы в 20 млн ₽, но до 272,5 млн ₽Только ИП на УСН
7% — п. 8 ст. 164 НК РФ Действует, если ИП превысил годовой доход за 2025 или 2026 годы на сумму от 272,5 млн ₽ и до 490,5 млн ₽ с учётом коэффициента-дефлятора. В 2026 году он составляет 1,090Только ИП на УСН
10%Продовольственные товары и товары для детей.

Периодический выпуск книжной продукции, связанной с образованием и наукой, и печатных изданий.

Медицинские товары.

Товары, указанные в п. 2 ст. 164 НК РФ
ИП и ООО
22% — ст. 164 НК РФРаботы, связанные с перевозкой и транспортировкой грузов.
Деятельность, которая не подпадает под 0, 5, 7 и 10% 
ИП и ООО

Как лимит 20 млн ₽ влияет на бизнес

В 2026 году лимит по годовому доходу снизился с 60 до 20 млн ₽. Теперь компании с выручкой в 20–30 млн ₽ в год должны выбрать один из двух вариантов:

  • ведение полноценного учёта НДС;
  • повышение цен на свои товары и услуги, перекладывая налог на клиента.

Важно: дробление бизнеса как способ снижения объёма налогов является незаконным и влечёт за собой ответственность, вплоть до уголовной.

Когда платить налог и авансовые платежи по УСН

ПериодЗа какой срок считаетсяКогда платить 
1 кварталС 1 января по 31 мартаДо 28 апреля
ПолугодиеС 1 января по 30 июняДо 28 июля
9 месяцевС 1 января по 30 сентябряДо 28 октября
1 годС 1 января по 31 декабряИП — до 28 апреля следующего года.

ООО — до 28 марта следующего года

Расчёт налога нарастающим итогом избавляет от необходимости делать корректировки и возвраты между кварталами:

  • если в первом квартале у вас был большой доход, а во втором нет, вы не потеряете деньги. Налог за полугодие будет пересчитан с учётом всех доходов за шесть месяцев, и аванс за первый квартал зачтётся;
  • если в первом квартале был убыток или малый доход, перекрытый взносами, а во втором — большой, вы заплатите налог только с разницы.

Правила учитывания уже уплаченных авансовых платежей:

  • считаются только фактически уплаченные суммы — по дате списания с расчётного счёта;
  • если вы переплатили аванс, сумма учтётся в счёт будущих периодов или пойдёт в зачёт итогового налога за год;
  • при расчёте за год в формулу попадают все три аванса — за первый квартал, полугодие и девять месяцев.

Как платить через ЕНС и ЕНП

Налоги на УСН платятся не на конкретный КБК, а через единый налоговый счёт (ЕНС). Простыми словами, ЕНС — это виртуальный кошелёк в ФНС. 

Единый налоговый платёж — это один общий перевод денег, которым налогоплательщик оплачивает сразу все свои финансовые обязательства. 

Чтобы налоговая поняла, сколько именно денег нужно снять в счёт налога УСН, необходимо отправить уведомление об исчисленных налогах (КНД 1110355).

Процесс уплаты налога через ЕНС:

  1. Рассчитайте сумму налогов.
  2. Подайте уведомление об исчисленных налогах не позднее 25-го числа месяца, в котором установлен срок уплаты.
  3. Пополните ЕНС с помощью Единого налогового платежа — не позднее 28 календарных дней со дня окончания отчётного периода.

В день уплаты налоговая автоматически спишет деньги с ЕНС в счёт указанного налога.

Отчётность на УСН «Доходы»

Все налогоплательщики на УСН «Доходы» должны сдавать декларацию в ФНС:

  • ИП — не позднее 25 апреля года, следующего за истекшим налоговым периодом;
  • ООО — не позднее 25 марта года, следующего за истекшим налоговым периодом. 

Декларация по УСН сдаётся строго один раз в год. Авансовые платежи по налогу при этом рассчитываются и уплачиваются ежеквартально. 

Помимо декларации на УСН, ИП и ООО должны вести книгу учёта доходов и расходов (КУДиР). В ней фиксируются все поступления, чтобы подтвердить налоговую базу при проверке.

Как работать с КУДиР:

  • заполняется нарастающим итогом с начала года в хронологическом порядке;
  • в конце года книга распечатывается, прошивается и нумеруется;
  • КУДиР заверяется подписью ИП или директора и главного бухгалтера для ООО.

Важно: в налоговую инспекцию не нужно сдавать КУДиР. Её необходимо предъявить только по официальному требованию во время камеральной или выездной проверки.

Отчётность ИП без сотрудниковОтчётность ИП и ООО с сотрудниками
Декларация по УСН — один раз в год.

КУДиР
Декларация по УСН — один раз в год.

КУДиР.

Персонифицированные сведения о физлицах — ежемесячно не позднее 25‑го числа месяца, идущего после отчётного.

6‑НДФЛ — ежеквартально не позднее 25‑го числа месяца, идущего после отчётного.

РСВ — ежеквартально не позднее 25‑го числа месяца, идущего после отчётного.

ЕФС‑1

Что меняется при закрытии ИП или утрате права на УСН

При закрытии ИП предприниматель должен сдать закрывающую декларацию в ФНС. В ней необходимо указать все фактически полученные доходы с 1 января текущего года до момента официального прекращения ведения бизнеса.

Срок сдачи документа — не позднее 25-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором была внесена запись в ЕГРИП о прекращении деятельности ИП.

При утрате права на УСН бизнес автоматически слетает на ОСНО с начала того квартала, в котором произошло, например, превышение годового лимита. Последнюю декларацию по УСН при этом нужно сдать до 25-го числа месяца, следующего за кварталом утраты права.

УСН «Доходы» для маркетплейсов, услуг и торговли

Общие правила учёта дохода на маркетплейсах:

  • доходом считается полная цена товара, которую заплатил покупатель, а не та сумма, которая фактически пришла селлеру на расчётный счёт;
  • датой дохода считается день фактического зачисления денег от маркетплейса на расчётный счёт;
  • при этом комиссия маркетплейса, стоимость логистики, хранения, рекламы и эквайринга не уменьшают налоговую базу.
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Что важно для розничной торговли

  • чек необходимо пробивать в момент расчёта с покупателем;
  • если предприниматель занимается розничной торговлей товаров, требующих маркировки, ему необходимо зарегистрироваться в системе «Честный ЗНАК». Также ему нужно заказывать и наносить на товар специальные коды в формате Дата Матрикс, а также передавать данные о работе с маркировкой.

Вопросы по теме

Какие поступления не считаются доходом на УСН?

На УСН «Доходы» не считаются доходом и не облагаются налогом следующие поступления:


— кредиты и займы, полученные вами, а также их возврат вам;


— залоги и задатки;


— агентские средства — деньги, полученные от покупателя для передачи принципалу. Вашим доходом является только ваша комиссия;


— возвраты от поставщиков — например, переплаты или возврат за возвращённый товар;


— личные средства ИП, внесённые на свой же расчётный счёт для ведения бизнеса;


— целевое финансирование и вклады в уставный капитал ООО;


— суммы НДС, если вы выделяете их в счетах.

УСН «Доходы» — это 6% от выручки или от прибыли?

УСН «Доходы» — это 6% от выручки, то есть общего дохода. Расходы при расчёте этого налога не учитываются. 


Если вы хотите платить налог с реальной прибыли — разницы между доходами и расходами, вам нужно выбрать УСН «Доходы минус расходы».

Какая ставка УСН «Доходы» действует в 2026 году?

Базовая ставка составляет 6% от всех полученных доходов. Однако ИП и ООО доступны региональные ставки, вплоть до 1%, если их бизнес зарегистрирован в субъекте РФ, где они закреплены законом.

Может ли ставка УСН «Доходы» быть меньше 6%?

Да, региональные власти имеют право снижать базовую ставку с 6% вплоть до 1% для отдельных видов деятельности или категорий налогоплательщиков.


Кроме того, впервые зарегистрированные ИП в производственной, социальной или научной сферах могут применять ставку 0%. Налоговые каникулы действуют на срок до двух лет, если в их регионе принят соответствующий закон.

Как узнать свою ставку УСН по региону?

Проверить право на пониженную ставку УСН можно на официальном сайте ФНС России, в разделе «Особенности регионального законодательства», выбрав свой субъект РФ.

Можно ли на УСН «Доходы» учитывать расходы?

Нет, обычные бизнес-расходы при расчёте налога на УСН «Доходы»  не учитываются. 6% платится со всей суммы полученной выручки, независимо от ваших затрат.

Нужно ли ИП на УСН «Доходы» платить налог, если нет дохода?

Нет, сам налог УСН платить не нужно, так как при нулевом доходе он будет равен нулю. Однако фиксированные страховые взносы за себя платить обязательно, даже если деятельность не велась и дохода не было. В 2026 году их размер составляет 57 390 ₽.

Можно ли уменьшить налог УСН 6% до нуля?

Да, ИП без наёмных сотрудников может уменьшить налог УСН до нуля за счёт страховых взносов за себя. 


ИП с сотрудниками и ООО могут уменьшить налог максимум на 50% — до нуля сократить налог у них не получится.

Почему ИП с сотрудниками не может уменьшить налог более чем на 50%?

Это прямое ограничение закона — ст. 346.21 НК РФ. Государство ввело этот лимит, чтобы:


— гарантировать минимальные налоговые поступления в региональный бюджет от бизнеса, который имеет ресурсы на выплату зарплат;


— предотвратить полное обнуление налога за счёт вычетов. 


При этом закон сохраняет существенную льготу в 50%, чтобы поддерживать работодателей.

Платит ли ООО на УСН «Доходы» налог на прибыль?

В общем случае нет. Налог УСН полностью заменяет для организации налог на прибыль. Однако есть исключения. ООО на УСН обязано платить налог на прибыль:


— с дивидендов, полученных от других компаний;


— доходов по операциям с ценными бумагами.

Платит ли ИП на УСН «Доходы» НДФЛ?

Со своих предпринимательских доходов ИП на УСН не платит НДФЛ. Однако он обязан:


— удерживать и перечислять НДФЛ как налоговый агент с заработной платы своих наёмных сотрудников;


— платить его с личных доходов, не связанных с бизнесом.

Когда УСН «Доходы» становится плательщиком НДС?

В 2026 году ИП и ООО на УСН «Доходы» должны уплачивать НДС, если:


— превысили годовой лимит заработка в 20 млн ₽;


— выставляют счета-фактуры.

Как считать доходы при продаже через маркетплейс?

Если вы продаёте свои товары, доходом признаётся полная стоимость продукции, которую заплатил покупатель на маркетплейсе.


Если же вы выступаете агентом, то есть продаёте чужие товары, вашим доходом является только комиссия, а не вся сумма, прошедшая через ваши счета. 

Нужно ли включать в доход комиссию маркетплейса?

Да, потому что вашим доходом считается полная сумма, которую заплатил покупатель, до вычета комиссии маркетплейса. На УСН «Доходы» вы не можете вычесть её из налоговой базы, так как расходы на этом режиме не учитываются. Вы платите налог по ставке 6% со всей стоимости проданного товара.

Как считать налог, если покупатель внёс предоплату?

На УСН действует кассовый метод, то есть предоплата признаётся доходом в день фактического получения денег на расчётный счёт или в кассу.


Налог 6% нужно включить в расчёт того отчётного периода, когда пришли деньги, независимо от того, когда вы фактически отгрузите товар или окажете услугу.

Когда вносить авансовые платежи по УСН в 2026 году?

— За первый квартал — до 28 апреля 2026 года;


— За полугодие — до 28 июля 2026 года;


— За девять месяцев — до 28 октября 2026 года.


Итоговый налог за весь 2026 год уплачивается уже в следующем году:


— для ООО — до 28 марта 2027 года.


— ИП — до 28 апреля 2027 года.


Важно: если крайний срок уплаты налога выпадает на выходной или нерабочий праздничный день, он автоматически переносится на ближайший рабочий день.

Когда сдавать декларацию по УСН за 2026 год?

— ООО — не позднее 25 марта 2027 года;


— ИП — не позднее 25 апреля 2027 года.

Нужно ли сдавать декларацию каждый квартал?

Нет, декларация по УСН сдаётся только один раз в год. Каждый квартал уплачиваются только авансовые платежи по налогу и подаётся уведомление единого налогового платежа (ЕНП).

Что будет, если не вести КУДиР?

Отсутствие КУДиР — это нарушение правил налогового учёта, за которое могут наступить последствия — штраф по ст. 120 НК РФ в размере от 10 000 до 30 000 ₽.


Если отсутствие книги привело к занижению налога, добавится штраф 20% от неуплаченной суммы.

Можно ли перейти с УСН «Доходы» на «Доходы минус расходы» в середине года?

Менять объект налогообложения внутри УСН разрешено только один раз в год — с 1 января. Для этого необходимо подать специальное уведомление в налоговую инспекцию не позднее 31 декабря текущего года.

Что выгоднее: УСН «Доходы», патент или АУСН?

Выбор системы налогообложения зависит от ваших цифр, региона и сферы деятельности.


— Патентная система налогообложения подойдёт, если ваш реальный доход значительно превышает сумму, заложенную в стоимость патента. Важно: ПСН доступна только ИП, которые соблюдают годовой лимит дохода в 20 млн ₽. Так как патентную СНО нельзя применять как самостоятельный налоговый режим, общая сумма годового дохода рассчитывается как с ПСН, так и с совмещённой системой налогообложения. Например: ПСН + УСН.


— УСН «Доходы» (6%) подойдёт, если ваши расходы составляют менее 60% от выручки.


— АУСН выгодна, если вы хотите полностью избавиться от бухгалтерии и сдачи отчётности. Главное условие — вы подпадаете под правила АУСН и в регионе регистрации вашего бизнеса применяется автоматизированная упрощёнка.

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