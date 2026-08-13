Что такое УСН «Доходы»
УСН «Доходы» — это система налогообложения, в которой ИП и ООО должны платить налоги с полученной выручки. При этом понесённые бизнесом расходы учитывать не нужно.
Общая характеристика УСН «Доходы»:
— стандартная ставка — 6% от всех полученных доходов;
— региональные льготы — субъекты РФ имеют право снижать ставку для отдельных видов деятельности или всех налогоплательщиков вплоть до 1%;
— возможность сократить объём налога за счёт уменьшения размера уплаченных страховых взносов за себя и за сотрудников:
— ИП без работников — до 100%;
— ИП с работниками и ООО — максимум на 50%.
УСН «Доходы» традиционно выбирают предприниматели и компании с высокой долей прибыли в выручке и низкой долей подтверждённых расходов:
- сфера услуг, консалтинг и фриланс — репетиторы, психологи, дизайнеры, маркетологи, копирайтеры и юристы;
- ИТ-сфера — например, разработчики ПО;
- арендодатели жилой или коммерческой недвижимости;
- микропредприятия — например, ИП без наёмных сотрудников.
Кому выгоден УСН «Доходы»
|ИП
|ООО
|Нет наёмных сотрудников — можно уменьшить авансовые платежи по налогу за счёт фиксированных страховых взносов за себя вплоть до 100%.
Сложно подтвердить расходы или они не входят в перечень из ст. 346.16 НК РФ.
Возможность получить региональную пониженную ставку налога
|Если основные затраты бизнеса составляет фонд оплаты труда (ФОТ), то страховые взносы с зарплаты сотрудников можно законно вычесть из налога вплоть до 50%.
Отсутствует необходимость тщательно проверять большой объём первичных документов.
Стабильная прибыльность без больших затрат
УСН «Доходы» для ИП
ИП на УСН «Доходы» должен уплачивать:
- единый налог на упрощёнке по базовой ставке 6% или региональной, если есть такая льгота в субъекте РФ;
- НДФЛ, если у него есть сотрудники, — по прогрессивной шкале от 13 до 22% в зависимости от размера заработка физлица;
- налог на имущество в отношении недвижимости, указанной в ст. 378.2 НК РФ;
- НДС, если индивидуальный предприниматель зарабатывает более 20 млн ₽ в год;
- страховые взносы за себя и сотрудников.
ИП обязан платить страховые взносы за себя, которые состоят из двух частей:
- фиксированная часть — её ИП платит вне зависимости от того, есть ли у него доход или нет. В 2026 году фиксированные страховые взносы за себя составляют 57 390 ₽. Их необходимо уплатить до 28 декабря 2026 года;
- дополнительный взнос — 1% от суммы годового дохода, который превышает 300 000 ₽. Уплачивается до 1 июля 2027 года за 2026 год.
Пример: ИП Иванов заработал за год 200 000 ₽. Он не превысил 300 000 ₽, поэтому он платит только 57 390 ₽. А ИП Петров заработал 800 000 ₽. В таком случае страховые взносы за себя будут считаться так:
57 390 + ([800 000 – 300 000] × 1%) = 62 390 ₽.
Как ИП без сотрудников может снизить налог
ИП, у которого нет сотрудников, может снизить налог УСН за счёт страховых взносов за себя вплоть до 100%.
Пример: ИП без сотрудников на УСН «Доходы» заработал 1 500 000 ₽.
- Налог по упрощёнке: 1 500 000 × 6% = 90 000 ₽.
- Взносы за себя: 57 390 (фиксированная часть) + 12 000 (дополнительный взнос 1%) = 69 390 ₽.
- К уплате по налогу: 90 000 – 69 390 = 20 610 ₽.
Как ИП с сотрудниками может снизить налог
Если у ИП появляется хоть один сотрудник, он может сократить объём налога УСН за счёт страховых взносов только до 50%.
Пример: ИП с сотрудниками на УСН «Доходы» заработал 1 500 000 ₽.
- Налог по упрощёнке: 1 500 000 × 6% = 90 000 ₽.
- К уплате по налогу: 90 000 ÷ 50% = 45 000 ₽.
Как ИП учитывать личные и бизнес-деньги
Вся выручка от бизнеса полностью принадлежит индивидуальному предпринимателю. Он может свободно переводить деньги со своего бизнес-счёта на личную карту. Главное — указать корректное назначение платежа, чтобы банк не заблокировал финансовую операцию.
Рекомендации для ИП:
- откройте отдельный расчётный счёт для бизнеса;
- используйте отдельную личную банковскую карту для бытовых трат.
Это упрощает расчёт налоговой базы и снижает риск блокировки счёта — Федеральный закон от 07.08.2001 №115-ФЗ. Банки могут счесть подозрительные операции, при которых поступившие на расчётный счёт средства сразу переводятся физлицам без понятного экономического основания.
Когда ИП стоит перейти на другой режим
Переход с УСН на другую систему налогообложения (СНО) необходим при изменении масштаба, структуры бизнеса или клиентской базы.
— На патентную систему налогообложения (ПСН) — если вид деятельности подпадает под эту СНО, а реальные доходы значительно выше потенциального дохода, установленного регионом для расчёта стоимости патента.
Важно: при переходе на ПСН патент не работает как самостоятельный налоговый режим. Он совмещается с УСН.
— На УСН «Доходы минус расходы» — если документально подтверждённые расходы стабильно составляют более 60–70% от выручки. Например, оптовая торговля с низкой наценкой или производство с высокими затратами на сырьё и аренду.
— На самозанятость (НПД) — если ИП решил отказаться от наёмных сотрудников и его годовой доход не превышает 2,4 млн ₽.
— На АУСН — если ИП превысил лимит годового дохода в 20 млн ₽. Главное преимущество автоматизированной упрощёнки — работа без НДС .
Важно: чтобы перейти на АУСН, необходимо соблюдать определённые требования:
— обязательная регистрация бизнеса в том регионе, где применяется АУСН;
— лимит средней численности работников — не более пяти человек;
— остаточная стоимость основных средств — не более 150 млн ₽;
— лимит доходов — до 60 млн ₽;
— расчётные счета открыты только в уполномоченных банках;
— выплаты зарплаты производятся только безналично;
— отсутствие совмещения других налоговых режимов;
— запрет на применение АУСН некоторым видам бизнеса — ст. 3 №17-ФЗ.
Также ИП может вынуждено перейти с УСН на другую систему налогообложения, если превысил лимиты упрощёнки:
- годовой доход — до 490,5 млн ₽;
- количество сотрудников — до 130 человек;
- остаточная стоимость — до 218 млн ₽.
В таком случае индивидуальный предприниматель автоматически попадает на ОСНО. Однако он может заранее подать заявление на переход на другую СНО ещё на УСН, если понимает, что превысит лимиты в ближайший период.
УСН «Доходы» для ООО
ООО на УСН «Доходы» должно уплачивать:
- единый налог на упрощёнке по базовой ставке 6% или региональной;
- НДФЛ по прогрессивной шкале от 13 до 22% в зависимости от размера заработка физлица;
- налог на имущество в отношении недвижимости, налоговая база по которой определяется кадастровой стоимостью, — п. 1 ст. 2 Федерального закона от 02,04.2014 №52-ФЗ;
- НДС, если ООО зарабатывает больше 20 млн ₽ в год;
- транспортный и земельный налоги — при наличии на балансе автомобиля или земли;
- налог на прибыль с дивидендов, полученных от других компаний;
- страховые взносы за сотрудников.
Как ООО платит страховые взносы
ООО — это отдельное юридическое лицо. Оно выступает в роли работодателя и платит взносы только за своих сотрудников, включая директора. Если в организации нет сотрудников, директор не получает зарплату и его официально отправили в отпуск за свой счёт, то компания не платит никаких страховых взносов.
Важно: даже если учредитель является единственным директором, он считается работником.
Как учитывать страховые взносы за директора и сотрудников:
- основные тарифы — 30% с выплат в рамках предельной базы и 15,1% с выплат сверх предельной базы. В 2026 году предельная база по страховым взносам составляет 2 979 000 ₽;
- тарифы по взносам на травматизм — от 0,2 до 8,5% в зависимости от класса профессионального риска.
ООО имеет право платить страховые взносы по сниженной ставке:
- сумма зарплаты сотрудника, которая находится в пределах 1,5 МРОТ, облагается 30%;
- сумма зарплаты сотрудника, которая её превышает, облагается 15%.
Важно: в 2026 году МРОТ составляет 27 093 ₽.
Чтобы организация могла воспользоваться такой льготой, ей необходимо соблюдать два условия:
- предприятие должно быть включено в Единый реестр МСП;
- компания должна заниматься той сферой, которая входит в Перечень определённых видов деятельности.
Также ООО может снизить размер налога на УСН «Доходы» за счёт страховых взносов на 50%.
Как вести бухгалтерский учёт на УСН
В отличие от ИП, который ведёт только налоговый учёт (КУДиР), все ООО обязаны вести полноценный бухгалтерский учёт независимо от режима налогообложения:
- сдача отчётности — ООО должно ежегодно сдавать бухгалтерскую отчётность в ФНС и Росстат;
- первичные документы — каждая операция должна подтверждаться документами. Это могут быть акты, накладные и счета-фактуры;
- КУДиР — книга учёта доходов и расходов нужна для расчёта базы по УСН 6%;
- зарплатный учёт — ООО должно вести расчётные листки, штатное расписание и сдавать ежемесячные отчёты по сотрудникам. К ним относятся РСВ, персонифицированные сведения, ЕФС-1 и 6-НДФЛ.
Когда УСН «Доходы» становится невыгодной для ООО
Режим становится невыгодным в следующих случаях:
- ваши клиенты требуют НДС — например, контрагенты работают на ОСНО с НДС и им невыгодно покупать у вас услуги или товары без НДС;
- при больших расходах — если подтверждённые расходы компании стабильно превышают 60–70% от оборота. В таком случае выгоднее платить УСН 15% «Доходы минус расходы».
Налоговые каникулы для новых ИП
Налоговые каникулы — это возможность для новых ИП платить налог по ставке 0% в течение двух лет. Согласно Федеральному закону от 29.12.2014 №477-ФЗ, эта федеральная программа работает только в тех регионах, где местные власти приняли соответствующий закон.
Чтобы получить такую льготу, предприниматель:
- должен быть зарегистрирован как ИП впервые или с момента регистрации должно пройти не более двух лет;
- должен заниматься производством, наукой или бытовыми услугами;
- соблюдать ограничения по УСН по числу сотрудников и объёму выручки.
Как уменьшить УСН 6%
ИП может снизить налог за счёт уплаченных страховых взносов за себя, а ООО — за счёт страховых взносов за сотрудников. Их не обязательно платить строго в том же квартале, когда вы считаете аванс. Главное — успеть внести страховые взносы до 28 декабря текущего года.
Общие правила уменьшения налога за счёт страховых взносов:
- ИП может сократить налог до 100%, если у него нет сотрудников, и до 50%, если у него есть работники;
- ООО имеет право уменьшить налог за счёт взносов только на 50%;
- взносы за персонал уменьшают налог только того периода, в котором их фактически оплатили. Например, ИП заплатил взносы за работников 1 марта и после этого может вычесть эту сумму из аванса по УСН за первый квартал.
Какие доходы учитывать на УСН «Доходы»
Учёт ведётся кассовым методом — доходом считается не отгрузка товара или подписание акта, а момент реального получения денег. ИП и ООО могут получать прибыль тремя способами:
- на расчётный счёт;
- в кассу;
- через эквайринг.
Список доходов, которые учитываются на УСН «Доходы»:
- доходы от продажи товаров, работ и услуг;
- авансы и предоплата от покупателей;
- доходы от маркетплейсов и агентских схем;
- внереализационные доходы, например штрафы, пени и неустойки, полученные от контрагентов за нарушение договоров или положительные курсовые разницы.
Как рассчитать налог на УСН «Доходы»
Налог на УСН «Доходы» считается по простой формуле:
Налог = Доходы x Ставка (6% или региональная).
На упрощёнке установлены четыре отчётных периода, по итогам которых нужно считать налог и платить авансы:
- первый квартал;
- полугодие;
- девять месяцев;
- один год.
Важное условие — объём выплат считается не за отдельный срок, а нарастающим итогом.
Пример расчёта для ИП без сотрудников
|Период
|Доход нарастающим итогом
|Размер налога УСН
|Уплачено взносов нарастающим итогом
|К уплате в налоговую
|1 квартал
|300 000 ₽
|300 000 x 6% = 18 000 ₽
|14 347,5 ₽
|18 000 – 14 347,5 = 3 652,5 ₽
|Полугодие
|550 000 ₽
|550 000 x 6% = 33 000 ₽
|28 695 ₽
|33 000 – 28 695 – 3 652,5 (аванс) = 652,5 ₽
|9 месяцев
|750 000 ₽
|750 000 x 6% = 45 000 ₽
|43 042,5 ₽
|45 000 – 43 042,5 – 3 652,5 – 652,5 = – 2 347,5₽ (переплата)
|1 год
|900 000 ₽
|900 000 x 6% = 54 000 ₽
|57 390 (фикс) + 6 000 (дополнительный взнос) = 63 390 ₽
|54 000 – 63 390 – 3 652,5 – 652,5 – (– 2 347,5) = – 11 347,5 ₽
Пример расчёта для ИП с сотрудниками
Дополнительные условия:
- ИП нанял одного сотрудника с окладом 50 000 ₽;
- взносы за сотрудника с учётом льготы МСП за квартал — 32 900 ₽;
- доступна возможность сократить налог на 50% за счёт страховых взносов.
|Период
|Доход нарастающим итогом
|Размер налога УСН
|Уплачено взносов нарастающим итогом
|К уплате в налоговую в счёт налога УСН
|1 квартал
|500 000 ₽
|500 000 x 6% = 30 000 ₽
|32 900 + 14 347,5 = 47 247,5 ₽
|30 000 – 50% = 15 000 ₽
|Полугодие
|1 млн ₽
|1 млн x 6% = 60 000 ₽
|47 247,5 + 47 247,5 = 94 495 ₽
|60 000 – 30 000 – 15 000 (аванс) = 15 000 ₽
|9 месяцев
|1,5 млн ₽
|1,5 млн x 6% = 90 000 ₽
|94 495 + 47 247,5 = 141 742,5 ₽
|90 000 – 45 000 – 15 000 (аванс) = 15 000 ₽
|1 год
|2 млн ₽
|2 млн x 6% = 120 000 ₽
|141 742,5 + 47 247,5 + 57 390 (фикс за ИП) + 17 000 (дополнительный взнос) = 263 380 ₽
|120 000 – 60 000 – 15 000 – 15 000 - 15 000 ₽ = 15 000 ₽
Пример расчёта для ООО
Дополнительные условия:
- у ООО два сотрудника с окладом по 60 000 ₽;
- взносы за сотрудника с учётом льготы МСП за квартал — 78 000 ₽;
- доступна возможность сократить налог на 50% за счёт страховых взносов.
|Период
|Доход нарастающим итогом
|Размер налога УСН
|Уплачено взносов нарастающим итогом
|К уплате в налоговую
|1 квартал
|800 000 ₽
|800 000 x 6% = 48 000 ₽
|78 000 ₽
|48 000 – 50% = 24 000 ₽
|Полугодие
|1,6 млн ₽
|1,6 млн x 6% = 96 000 ₽
|78 000 + 78 000 = 156 000 ₽
|96 000 – 48 000 – 24 000 (аванс) = 24 000 ₽
|9 месяцев
|2,4 млн ₽
|2,4 млн x 6% = 144 000 ₽
|156 000 + 78 000 = 234 000 ₽
|144 000 – 72 000 – (24 000 × 2) = 24 000 ₽
|1 год
|3,2 млн ₽
|3,2 млн x 6% = 192 000 ₽
|234 000 + 78 000 = 312 000 ₽
|192 000 – 96 000 – (24 000 × 3) = 24 000 ₽
Важные отличия ООО от ИП:
- у ООО нет фиксированных взносов за себя — он платит только за сотрудников;
- ООО не вносит 1% с превышения 300 000 ₽ — этот взнос только для ИП.
УСН «Доходы» и НДС в 2026 году
Освобождение от уплаты НДС применяется автоматически, если выполняется одно главное условие — сумма доходов от деятельности на УСН за предыдущий календарный год не превысила 20 млн ₽.
Когда ИП или ООО на УСН становятся плательщиками НДС:
- превышен годовой лимит в 20 млн ₽;
- ошибочное выделение НДС, например случайно выставили клиенту счёт-фактуру с выделенной суммой НДС или указали «в т.ч. НДС» в договоре или счёте.
Согласно ст. 164 НК РФ, на 2026 год действуют три общие и две специальные ставки НДС для ИП и ООО на УСН.
|Размер ставки
|На что распространяется
|Кому доступно
|0% — п. 1 ст. 164 НК РФ
|Товары на экспорт.
Продукция, помещённая под процедуру свободной таможенной зоны.
Услуги международной перевозки
|ИП и ООО
|5% — п. 8 ст. 164 НК РФ
|Действует, если ИП превысил годовой лимит дохода за 2025 или 2026 годы в 20 млн ₽, но до 272,5 млн ₽
|Только ИП на УСН
|7% — п. 8 ст. 164 НК РФ
|Действует, если ИП превысил годовой доход за 2025 или 2026 годы на сумму от 272,5 млн ₽ и до 490,5 млн ₽ с учётом коэффициента-дефлятора. В 2026 году он составляет 1,090
|Только ИП на УСН
|10%
|Продовольственные товары и товары для детей.
Периодический выпуск книжной продукции, связанной с образованием и наукой, и печатных изданий.
Медицинские товары.
Товары, указанные в п. 2 ст. 164 НК РФ
|ИП и ООО
|22% — ст. 164 НК РФ
|Работы, связанные с перевозкой и транспортировкой грузов.
Деятельность, которая не подпадает под 0, 5, 7 и 10%
|ИП и ООО
Как лимит 20 млн ₽ влияет на бизнес
В 2026 году лимит по годовому доходу снизился с 60 до 20 млн ₽. Теперь компании с выручкой в 20–30 млн ₽ в год должны выбрать один из двух вариантов:
- ведение полноценного учёта НДС;
- повышение цен на свои товары и услуги, перекладывая налог на клиента.
Важно: дробление бизнеса как способ снижения объёма налогов является незаконным и влечёт за собой ответственность, вплоть до уголовной.
Когда платить налог и авансовые платежи по УСН
|Период
|За какой срок считается
|Когда платить
|1 квартал
|С 1 января по 31 марта
|До 28 апреля
|Полугодие
|С 1 января по 30 июня
|До 28 июля
|9 месяцев
|С 1 января по 30 сентября
|До 28 октября
|1 год
|С 1 января по 31 декабря
|ИП — до 28 апреля следующего года.
ООО — до 28 марта следующего года
Расчёт налога нарастающим итогом избавляет от необходимости делать корректировки и возвраты между кварталами:
- если в первом квартале у вас был большой доход, а во втором нет, вы не потеряете деньги. Налог за полугодие будет пересчитан с учётом всех доходов за шесть месяцев, и аванс за первый квартал зачтётся;
- если в первом квартале был убыток или малый доход, перекрытый взносами, а во втором — большой, вы заплатите налог только с разницы.
Правила учитывания уже уплаченных авансовых платежей:
- считаются только фактически уплаченные суммы — по дате списания с расчётного счёта;
- если вы переплатили аванс, сумма учтётся в счёт будущих периодов или пойдёт в зачёт итогового налога за год;
- при расчёте за год в формулу попадают все три аванса — за первый квартал, полугодие и девять месяцев.
Как платить через ЕНС и ЕНП
Налоги на УСН платятся не на конкретный КБК, а через единый налоговый счёт (ЕНС). Простыми словами, ЕНС — это виртуальный кошелёк в ФНС.
Единый налоговый платёж — это один общий перевод денег, которым налогоплательщик оплачивает сразу все свои финансовые обязательства.
Чтобы налоговая поняла, сколько именно денег нужно снять в счёт налога УСН, необходимо отправить уведомление об исчисленных налогах (КНД 1110355).
Процесс уплаты налога через ЕНС:
- Рассчитайте сумму налогов.
- Подайте уведомление об исчисленных налогах не позднее 25-го числа месяца, в котором установлен срок уплаты.
- Пополните ЕНС с помощью Единого налогового платежа — не позднее 28 календарных дней со дня окончания отчётного периода.
В день уплаты налоговая автоматически спишет деньги с ЕНС в счёт указанного налога.
Отчётность на УСН «Доходы»
Все налогоплательщики на УСН «Доходы» должны сдавать декларацию в ФНС:
- ИП — не позднее 25 апреля года, следующего за истекшим налоговым периодом;
- ООО — не позднее 25 марта года, следующего за истекшим налоговым периодом.
Декларация по УСН сдаётся строго один раз в год. Авансовые платежи по налогу при этом рассчитываются и уплачиваются ежеквартально.
Помимо декларации на УСН, ИП и ООО должны вести книгу учёта доходов и расходов (КУДиР). В ней фиксируются все поступления, чтобы подтвердить налоговую базу при проверке.
Как работать с КУДиР:
- заполняется нарастающим итогом с начала года в хронологическом порядке;
- в конце года книга распечатывается, прошивается и нумеруется;
- КУДиР заверяется подписью ИП или директора и главного бухгалтера для ООО.
Важно: в налоговую инспекцию не нужно сдавать КУДиР. Её необходимо предъявить только по официальному требованию во время камеральной или выездной проверки.
|Отчётность ИП без сотрудников
|Отчётность ИП и ООО с сотрудниками
|Декларация по УСН — один раз в год.
КУДиР
|Декларация по УСН — один раз в год.
КУДиР.
Персонифицированные сведения о физлицах — ежемесячно не позднее 25‑го числа месяца, идущего после отчётного.
6‑НДФЛ — ежеквартально не позднее 25‑го числа месяца, идущего после отчётного.
РСВ — ежеквартально не позднее 25‑го числа месяца, идущего после отчётного.
ЕФС‑1
Что меняется при закрытии ИП или утрате права на УСН
При закрытии ИП предприниматель должен сдать закрывающую декларацию в ФНС. В ней необходимо указать все фактически полученные доходы с 1 января текущего года до момента официального прекращения ведения бизнеса.
Срок сдачи документа — не позднее 25-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором была внесена запись в ЕГРИП о прекращении деятельности ИП.
При утрате права на УСН бизнес автоматически слетает на ОСНО с начала того квартала, в котором произошло, например, превышение годового лимита. Последнюю декларацию по УСН при этом нужно сдать до 25-го числа месяца, следующего за кварталом утраты права.
УСН «Доходы» для маркетплейсов, услуг и торговли
Общие правила учёта дохода на маркетплейсах:
- доходом считается полная цена товара, которую заплатил покупатель, а не та сумма, которая фактически пришла селлеру на расчётный счёт;
- датой дохода считается день фактического зачисления денег от маркетплейса на расчётный счёт;
- при этом комиссия маркетплейса, стоимость логистики, хранения, рекламы и эквайринга не уменьшают налоговую базу.
Что важно для розничной торговли
- чек необходимо пробивать в момент расчёта с покупателем;
- если предприниматель занимается розничной торговлей товаров, требующих маркировки, ему необходимо зарегистрироваться в системе «Честный ЗНАК». Также ему нужно заказывать и наносить на товар специальные коды в формате Дата Матрикс, а также передавать данные о работе с маркировкой.